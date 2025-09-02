MEXC 取引所
リップルの10億XRPアンロックが早期の明確性をもたらす
リップルの10億XRPアンロックが早期明確性をもたらす」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。異常なパターン XRP価格の揺れ ブロックチェーンデータサービスのクジラアラートが提供するデータによると、企業向けブロックチェーン企業リップルは月の初日に合計10億XRPトークンをアンロックし、早期の明確性をもたらしました。 異常なパターン これに先立ち、リップルは今週月曜日に再び7億XRPトークンをロックし、月次アンロックの通常のパターンを再び破りました。全体として、ロックされたトークンの現在の価値は19億3300万ドルです。 本日早く、クジラアラートは、合計5億XRPトークン（13億8400万ドル相当）が2つのトランザクションで未知のウォレットからリップルに送られたと報告しました。 長年にわたり、リップルのエスクローメカニズムは同じパターンに従い、毎日合計10億トークンがウォレットからアンロックされていました。リリースされたトークンの大部分は通常再配置され、一部は流通に残ります。 しかし3月以降、リップルのアンロックは大幅に混乱し、同社の内部XRP再配置がアンロックの前に行われるようになりました。 U.Todayが報じたように、先月も同じシナリオが展開されました：7月初めに7億XRPがロックされ、同社の月次アンロックがクジラアラートに最終的に表示されるまで1週間以上かかりました。 4月、リップルのCTO David Schwartzは、10億トークンが常に特定の月の初日にリリースされると説明しました。しかし、この活動は必ずしも台帳に表示されるとは限りません。なぜなら、誰かが実際にトランザクションを提出するのを常に待っているからです。 しかし今回、リップルの月次アンロックは再び月の初日にクジラアラートに表示され、ある程度の正常さをもたらしました。 XRP価格の揺れ XRPトークンの価格は、リップルの最近の動きを受けて現在2.77ドルで取引されています。 トークンは過去24時間で1.4%下落しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 07:34
ラテンアメリカの洞察：ベネズエラでステーブルコインが成長、エルサルバドルはビットコインを移動
Latam Insights: ベネズエラでステーブルコインが成長、エルサルバドルがビットコインを移動 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Latam Insightsへようこそ。これは過去1週間のラテンアメリカからの最も関連性の高い暗号資産ニュースをまとめたものです。今週の号では、通貨切り下げが進むベネズエラでステーブルコインの採用が増加し、エルサルバドルが戦略備蓄からビットコインを移動し、ブラジルが進行中のドル兵器化を非難しています。ベネズエラでは急激な通貨切り下げの中でステーブルコインの使用が急増 ステーブルコイン[...] 出典: https://news.bitcoin.com/latam-insights-stablecoins-grow-in-venezuela-el-salvador-moves-bitcoin/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 07:07
トランプ発言後、金が史上最高値を記録する一方でビットコインは下落
トランプ発言後、金価格が過去最高値を更新する一方でビットコインは下落 金価格は、米国のドナルド・トランプ大統領がソーシャルメディアプラットフォームでインフレについてコメントした後、過去最高値（ATH）を記録しましたが、月曜日にはビットコインが反対方向に動き、これはビットコインの「二面性」の例と見ることができます。 過去2年半の間、金、ビットコイン、ナスダックの間には強い相関関係があり、すべてが急上昇していたとIGマーケットアナリストのトニー・シカモアはCointelegraphに語りました。「しかし、最近数週間で金とビットコインの相関関係に崩れが生じています。これは短期間では珍しいことではなく、ビットコインの二面性によるものです」 「時にはビットコインは価値の保存手段や安全な避難所と見なされ、また別の時にはリスク資産と見なされます」と彼は付け加えました。 GoldPriceによると、金価格は月曜日に1%急騰し、1オンスあたり3,485ドルと史上最高値に達しました。これはトランプが日曜日に自身のソーシャルメディアプラットフォームTruth Socialに「米国では価格が『大幅に下落』しており、事実上インフレはない」と投稿した後に起こりました。 出典：ドナルド・トランプ 一方、ビットコイン（BTC）は分岐的な動きで7月初旬以来の最低水準に下落しました。 TradingViewによると、月曜日の朝にCoinbaseで2ヶ月ぶりの安値である107,290ドルまで下落しました。これにより、8月中旬の過去最高値からの調整は13%を超え、最も深い調整となりました。 ビットコインと金の相関関係に疑問 「最近、ビットコインと金は実際には一緒に動いていません」とイーサリアムレイヤー2プラットフォームzkLinkの共同創設者であるヴィンス・ヤンはCointelegraphに語りました。 「相関関係はかなり低く、今年は時にはマイナスになることもあります。金は依然として古典的な『安全な避難所』の役割を果たしていますが、ビットコインは流動性と市場リスクにより密接に関連しています」と彼は述べました。「基本的に、両者は並行して動くというよりも互いにバランスを取っています。」しかし、シカモアは相関関係が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 06:58
メタプラネットのビットコイン計画が主要な資金調達テストに直面
メタプラネットのビットコイン計画が大きな資金調達の試練に直面 BitcoinEthereumNews.comに掲載。メタプラネットの株主は、最大5億5000万株の新株を海外で売却して8億8400万ドルを調達する提案を承認したと報じられています。この決定は、同社が特に財政的困難に直面している時期に下されました。6月中旬以降、メタプラネットの株価は54パーセント急落しています。 ビットコイン資金の補充計画 野心的なビットコイン蓄積戦略を救うための重要な動きとして、メタプラネットの株主は、最大5億5000万株の新株を海外で売却して8億8400万ドルを調達する提案を承認したと報じられています。この臨時株主総会は、本日早く東京都心の渋谷区で開催されました。この決定は、6月中旬以降に同社の株価が54％急落したことで引き起こされた重大な資金調達の逼迫に対応するものです。この株価の崩壊により、主要投資家であるEvoファンドとの重要な資金調達の取り決めが機能しなくなりました。 6月以降のメタプラネット株のパフォーマンス。出典：TradingView。 当初の取り決めは、株価の上昇がEvoファンドに新株予約権を会社株式に転換するよう促す自己持続的なサイクルでした。この行動によりメタプラネットに資本が注入され、同社はそれを使ってさらにビットコインを購入しました。これらのビットコイン購入が会社の価値を高め、株価を押し上げ、サイクルを継続するという期待がありました。この新たな8億8400万ドルの資本投入は、このサイクルがもはや生み出していない資金を置き換えることを目的としています。収益のほとんどは、さらなるビットコイン購入のために確保される予定です。 資本投入を超えて 追加の財務的柔軟性を提供するため、株主はまた、優先株を発行して追加で38億ドルを調達できる並行提案も承認したと報じられています。この動きにより、株価が下落し続けた場合でも、普通株主をさらに希薄化することなく資本を生み出すことができます。この二重のアプローチは、メタプラネットの財政的な逆風の深刻さを強調しています。 これらの課題にもかかわらず、メタプラネットはビットコインに対する野心を放棄していません。同社は会議中に、すでに追加で1,009 BTCを約...で取得したことを発表しました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 06:56
4,000 BTC for 96,859 ETH
「4,000 BTCで96,859 ETH」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。大規模なオンチェーンエンティティがBTCの相当部分をETHに変換し、イーサリアムのエクスポージャーを約38億ドルにまで引き上げました。業界筋が報じたこの動きは、ビットコインからイーサリアムへのローテーションというテーマを再燃させ、デリバティブ、オープンインタレスト、ボラティリティに再び注目を集めています。この出来事の初期報告はCointelegraphなどの業界メディアで取り上げられ、実行メカニズムの分析はCoinDeskなどの専門金融メディアによって行われました。2025年9月1日時点で更新された当社のオンチェーンチームが収集したデータによると、監視対象アドレスはETHのエクスポージャーを推定38億ドルまで増加させました。当社が協力する業界アナリストは、短時間で実行される同様の操作は、スリッページを制限するためにOTCチャネルと市場の深さを持つ場所を通じて構築される傾向があると観察しています。また、専門トレーディングデスクによると、この規模の現物の動きはデリバティブ市場のベーシスとファンディングのモニタリングに即座に影響を与えるとのことです。 主要データ（照合済み） メインスワップ：4,000 BTC → 96,859 ETH、CointelegraphとBitcoinEthereumNewsが報じたように約12時間の枠内で実行。 1回の変換の推定価値：〜4億3500万ドル[データ要確認]、報告された市場価格から算出；推定値は取引時のBTC/ETH相場に基づいて変動する可能性あり（2025年9月1日更新）。 ETHにおける総アドレスエクスポージャー：〜38億ドル[データ要確認]（全体のポジション、単一取引に関連しない）。 関連する動き：スワップ後、BitcoinEthereumNewsが強調したように、Hyperliquidに1,000 BTCを入金。 注：正確なBTC/ETH価格と正確な取引タイムスタンプは公開されていません；オンチェーン検証は保留中です。 タイムラインとオンチェーンフロー 専門家の報告によると、4,000 BTCの売却に続いて約96,859 ETHの購入が追跡され、監視対象アドレスのイーサリアム残高は推定ポジションまで上昇しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 06:53
OpenSats助成金がハードウェア重視のBitcoin-Safeのセキュアなマルチシグウォレット立ち上げを後押し
OpenSats助成金がハードウェア重視のBitcoin-Safeのセキュアなマルチシグ・ウォレット立ち上げを後押し BitcoinEthereumNews.comに掲載。Bitcoin-Safeは、家族、個人、企業向けの安全な長期ビットコイン保管を目的としたオープンソースのビットコイン貯蓄ウォレットが現在利用可能です。マルチシグセキュリティに焦点を当て、メインネット操作にはハードウェアウォレットを必要とすることで、ElectrumやSparrowなどの他のデスクトップウォレットとは一線を画しています。2025年3月に授与された1年間のOpenSats助成金によりサポートされ、Bitcoin-Safeは2025年9月1日にリリースされた最新バージョン1.5.0で、堅牢なセキュリティと再設計されたユーザーインターフェースを組み合わせています。 開発とOpenSatsのサポート Andreas Griffinによって2年半以上開発されたBitcoin-Safeは、マルチシグセットアップを簡素化し、Electrumサーバーへの依存を減らすことを目指しています。「このウォレットを2年半以上前に始め、2つの目標がありました：マルチシグをより簡単にすることと、Electrumサーバーに依存する必要をなくすことです」とGriffinはBitcoin Magazineに語りました。2025年3月から2026年3月まで実施されるOpenSats助成金は、これらの取り組みをサポートしています。Bitcoin Dev Kit（BDK）を基盤に構築されたこのウォレットのオープンソースコードはGitHubで監査可能であり、インストール可能なクライアントはbitcoin-safe.org/downloadで無料で入手でき、Windows、macOS、Linuxと互換性があります。 マルチシグ、ハードウェアウォレットのセキュリティとコインコントロール Bitcoin-Safeはメインネット用にハードウェアウォレットを強制し、セキュリティリスクを軽減するためにソフトウェアシードを禁止しています。「貯蓄のためには、ハードウェアウォレットを避ける方法はありません」とGriffinは述べ、QR、USB、またはSDカードを介した主要なハードウェアデバイスとの互換性を強調しています。これにより、Bitcoin-Safeはソフトウェアシードを許可するウォレットとは一線を画し、重要な貯蓄のセキュリティを優先し、「フットガン」（ユーザーが簡単に自分自身を傷つける可能性のある機能）を最小限に抑えています。 このウォレットのマルチシグセットアップウィザードは、送受信テストを含むウォレット記述子を含むPDFを生成します。「このウィザードを完了すると、正しく設定されていることを確認できます」とGriffinは述べました。これにより、セキュリティを損なうことなく、マルチシグにアクセスしやすくする信頼性の高い構成が保証されます。 Nostrプロトコルを使用して、Bitcoin-Safeはトランザクションとアドレスラベルを同期します...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 06:52
BTCが108,000ドルを下回る緊急分析
投稿「BTCが108,000ドルを下回る緊急分析」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格下落：BTCが108,000ドルを下回る緊急分析 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース ビットコイン価格下落：BTCが108,000ドルを下回る緊急分析 出典：https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-analysis-32/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 06:47
ソラナ（SOL）が機関投資家の支配を目指す中、投資すべきトップアルトコイン
ソラナ（SOL）が機関支配を目指す中、投資すべきトップアルトコインという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スマートマネーは機関投資家の関心が暗号資産市場を再形成する中、ソラナ（SOL）とMutuum Finance（MUTM）を蓄積しています。ソラナは機関採用における支配に向けて前進する一方、Mutuum Financeはそのプレセール進捗とユニークなDeFiモデルで牽引力を得ています。これらのプロジェクトは、ソラナが300ドルを目指し、MUTMが現在のプレセールで割引アクセスを提供する中、今どの暗号資産を購入すべきかを検討している投資家の注目を集めています。この二重のモメンタムは2025年が展開するにつれ、両アルトコインへの新たな関心を構築しています。 ソラナ、機関モメンタムを獲得 ソラナは機関のお気に入りとしての地位を確立し続けています。アナリストは2025年10月の米国ソラナETF承認の可能性を91%と見ています。この承認が進めば、最大55億ドルの入金が続き、トークンを335ドルに押し上げる可能性があります。 結果として、機関のバックアップはソラナのテクニカルな進歩と連携し、今日の暗号資産価格に強い上昇圧力を生み出しています。さらに、上場企業はすでに17億ドル以上をソラナのステーキングに投入しています。DeFi Development CorpやUpexi Incなどの企業は、数億ドルを自社の財務に追加しました。さらに、R3やPayPalとのパートナーシップにより、ソラナのユーティリティはトークン化された実世界の資産にまで拡張され、DeFiを超えた新たなユースケースを生み出しています。 イーサリアムは強力な競合相手であり続けていますが、ソラナのテクニカルアップグレード、スケーラビリティ、ETFの推進は投資家の信頼を維持するのに役立っています。220ドルのレジスタンスラインが破られれば、暗号資産予測ではその価格を270ドルから330ドルの間に置き、ソラナを機関によって蓄積されているトップ暗号資産の一つにしています。 Mutuum Financeのプレセール力 ソラナが機関を対象としている一方、Mutuum Finance（MUTM）は現在購入すべき最良の安価な暗号資産として際立っています。現在プレセールのフェーズ6にあり、MUTMは0.035ドルで販売されており、すでに開始フェーズの0.01ドルから3.5倍高くなっています。 プレセール開始以来1,522万ドルが調達され、総保有者数は15,880人を超えました。プレセールは加速しており、一度...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 06:21
比類なきスタートアップネットワーキングのためにビットコインワールドディスラプト2025でボランティアをしよう
投稿「比類なきスタートアップネットワーキングのためにビットコインワールドディスラプト2025でボランティア」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。あなたの未来を解き放つ：比類なきスタートアップネットワーキングのためにビットコインワールドディスラプト2025でボランティア コンテンツへスキップ ホーム AIニュース 比類なきスタートアップネットワーキングのためにビットコインワールドディスラプト2025でボランティアしてあなたの未来を解き放つ 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-world-volunteer-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 05:56
BullZillaのプレセール急増がリスPeanut the Squirrelとチームス狂乱に出会う — 飛躍的なリターンを得るための最高の新しいミームコイン
暗号資産の世界では、ミームコインは最も鋭い分析家でさえも油断させる傾向があります。適切なプロジェクトへの小さな投資が、普通の投資家を一夜にして億万長者に変えることがあります。この現象は偶然ではありません。それはナラティブ主導の話題性、コミュニティの支援、そして慎重に設計されたトケノミクスによって推進されています。現在のサイクルも例外ではありません。[...]
Coinstats
2025/09/02 05:30
