メタプラネットのビットコイン計画が主要な資金調達テストに直面

メタプラネットのビットコイン計画が大きな資金調達の試練に直面 BitcoinEthereumNews.comに掲載。メタプラネットの株主は、最大5億5000万株の新株を海外で売却して8億8400万ドルを調達する提案を承認したと報じられています。この決定は、同社が特に財政的困難に直面している時期に下されました。6月中旬以降、メタプラネットの株価は54パーセント急落しています。 ビットコイン資金の補充計画 野心的なビットコイン蓄積戦略を救うための重要な動きとして、メタプラネットの株主は、最大5億5000万株の新株を海外で売却して8億8400万ドルを調達する提案を承認したと報じられています。この臨時株主総会は、本日早く東京都心の渋谷区で開催されました。この決定は、6月中旬以降に同社の株価が54％急落したことで引き起こされた重大な資金調達の逼迫に対応するものです。この株価の崩壊により、主要投資家であるEvoファンドとの重要な資金調達の取り決めが機能しなくなりました。 6月以降のメタプラネット株のパフォーマンス。出典：TradingView。 当初の取り決めは、株価の上昇がEvoファンドに新株予約権を会社株式に転換するよう促す自己持続的なサイクルでした。この行動によりメタプラネットに資本が注入され、同社はそれを使ってさらにビットコインを購入しました。これらのビットコイン購入が会社の価値を高め、株価を押し上げ、サイクルを継続するという期待がありました。この新たな8億8400万ドルの資本投入は、このサイクルがもはや生み出していない資金を置き換えることを目的としています。収益のほとんどは、さらなるビットコイン購入のために確保される予定です。 資本投入を超えて 追加の財務的柔軟性を提供するため、株主はまた、優先株を発行して追加で38億ドルを調達できる並行提案も承認したと報じられています。この動きにより、株価が下落し続けた場合でも、普通株主をさらに希薄化することなく資本を生み出すことができます。この二重のアプローチは、メタプラネットの財政的な逆風の深刻さを強調しています。 これらの課題にもかかわらず、メタプラネットはビットコインに対する野心を放棄していません。同社は会議中に、すでに追加で1,009 BTCを約...で取得したことを発表しました。