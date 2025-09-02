専門家が2025年の大きな利益のためにリップル（XRP）の代わりに保有すべき3つの暗号資産を選出：Chainlink、VeChain、Layer Brett

BitcoinEthereumNews.comに「専門家が2025年の大きな利益のためにリップル（XRP）の代わりに保有すべき3つの暗号資産を選出：チェーンリンク、ヴィチェーンとレイヤーブレット」という記事が掲載されました。市場は変化しており、投資家たちは2025年のより大きな機会を求めてリップル（XRP）を超えた選択肢を探る中で投機が広がっています。チェーンリンクやヴィチェーンのような確立されたプレイヤーが堅実な基盤を構築し続ける一方、新しいミームトークンが登場しています：レイヤーブレット。このイーサリアムレイヤー2ミームコインは、ミーム文化と実用性を融合させたことで既に注目を集めており、わずか$0.0053でプレセールが行われています。アナリストたちは、2025年の暗号資産ブル相場に向けて次の100倍になるアルトコインの一つになる可能性があると考え始めています。 レイヤーブレット：レイヤー2でチェーンを破る ベースに固定されていた元のブレットトークンとは異なり、レイヤーブレットはイーサリアムレイヤー2に移行し、超高速取引と数セントに削減されたガス手数料をもたらしています。イーサリアムレイヤー1は安全ですが、しばしば混雑し、取引コストが$10以上に急騰します。レイヤーブレットはこの問題を解決し、古いミームトークンが欠いていたスケーラビリティとパフォーマンスを提供します。これは単なる投機的なミームトークンではありません。ERC-20設計により、$LBRETTはバイラルな魅力と実際のインフラ上の利点を組み合わせています。 規制上の戦いに直面しているリップル（XRP）や、着実だがより遅いペースで成長するチェーンリンクやヴィチェーンのようなプロジェクトと比較して、レイヤーブレットは年間数兆ドルを処理すると予測されている急成長するレイヤー2セクターで迅速に拡大する柔軟性を持っています。 ステーキングと低時価総額の可能性の利点 初期購入者にとって、大きな魅力は低い参入価格だけではなく、ステーキング報酬です。暗号資産プレセール中に$LBRETTを購入することで、投資家はメタマスクやトラストウォレットを通じてトークンを即座にステークし、レイヤー2の効率性によって高い推定年間利回りを得ることができます。 対照的に、LINKやVETを長期保有することは、多くの場合、大きなリターンを得るためにエコシステムの採用を待つことを意味します。主な利点は以下の通りです： レイヤー2スピード：最小限の手数料で数秒で処理される取引。 プレセールアクセス：初期支援者向けに$0.0053で$LBRETTが利用可能。 ステーキング報酬：初期採用者は...