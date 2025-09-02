MEXC 取引所
Bitcoin Set To Benefit From Strategy's Potential S&P 500 Inclusion, Analyst Predicts
ビットコインはストラテジーのS&P 500インデックス採用の可能性から恩恵を受けるとアナリストが予測」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインはストラテジーのS&P 500インデックス採用の可能性から恩恵を受けるとアナリストが予測 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！ 最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。 Ashはブロックチェーンと暗号資産業界で豊富な経験を持つベテランのフリーランス編集者・ライターです。彼のキャリアを通じて、分散型金融（DeFi）、暗号資産のトレンド、ブロックチェーンイノベーションに関する有益でタイムリーなコンテンツの形成において重要な役割を果たし、主要な出版物に貢献してきました。複雑なトピックをわかりやすく説明する彼の能力により、業界のベテランと新規参入者の両方が彼の仕事から恩恵を受けています。 これらの特定の役割を超えて、Ashの執筆の専門知識はニュース更新、長文分析、思想的リーダーシップ記事など幅広いコンテンツに及びます。彼は複数のプラットフォームが高い編集基準を維持するのを支援し、記事が読者に情報を提供するだけでなく、明確さと綿密な調査を通じて読者を引き込むことを保証しています。彼の仕事は急速に進化するブロックチェーンエコシステムへの深い理解を反映しており、最新情報を把握することが不可欠な分野で貴重な貢献者となっています。 執筆作業に加えて、Ashはコンテンツチームの管理において強力なスキルセットを開発してきました。彼は多様なライターと研究者のグループをリードし、トピック選定、承認、編集から最終公開までの編集プロセスを監督してきました。彼のリーダーシップにより、コンテンツ制作がタイムリーで正確であり、彼が協力したプラットフォームの戦略的目標に沿ったものであることが保証されました。これは彼のコンテンツ戦略における専門知識を強化するだけでなく、プロジェクト管理とチーム調整のスキルも磨きました。 Ashの技術的専門知識と編集監督を組み合わせる能力は、Etherscan、Dune Analytics、Santimentなどのブロックチェーン分析ツールに関する知識によってさらに強化されています。これらのツールは彼に...
この主要サポートラインが崩れた場合、ビットコインは90,000ドルまで急落する可能性があると著名アナリストが警告 Bard:
この重要なサポートラインが崩れれば、ビットコインは90,000ドルまで急落する可能性があると著名アナリストが警告 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、最近のビットコイン価格の下落は市場アナリストの注目を集めており、ある著名な人物は、主要暗号資産が今後数ヶ月で90,000ドルまで大幅に下落する可能性があると警告しています。ビットコインが今月、重要なサポートラインを下回って始まったにもかかわらず、市場の反応は冷ややかなままで、多くの投資家がまだ状況の深刻さを完全に理解していないことを示唆しています。 BTCの最後の防衛線 X（旧Twitter）での最近の投稿で、市場アナリストのDoctor Profitは、様々な保有者グループに関連する重要な価格レベルを強調しました：100万人の保有者に対して115,600ドル、300万人の保有者に対して113,600ドル、そして約600万人の保有者に対して107,000ドルです。 月曜日の早い時間にビットコインがこれらすべての閾値を下回って取引されたとき、Doctor Profitは最近の買い手全員が現在、未実現損失に直面していると指摘しました。しかし、このパニックの欠如を安定の兆候と解釈することに対して警告しました。 彼によれば、「これらの投資家はまだ十分な恐怖を味わっていない」とし、本当の降伏が起こるまでマーケットメイカーが価格をさらに下げ続ける可能性があることを示唆しています。アナリストは、107,000ドルから108,900ドルのゾーンがビットコインの最後の強固な防衛線を表していると強調しました。このレベルが維持できなければ、90,000ドルから95,000ドルの範囲へ急速に移動すると予測しています。 現在、市場の主要暗号資産は109,000ドル以上に回復しています。最後のサポートラインを上回って取引されており、ビットコインが90,000ドルをわずかに上回るシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）ギャップに向けてさらに17%の価格下落というアナリストのシナリオを防いでいます。 ビットコインにとって厳しい9月が予想される Doctor Profitは分析の中で、現在の市場センチメントは最小限の恐怖と0.5%の未実現損失のみで特徴づけられていると主張し、特に過去の弱気相場で見られた30%以上の大きな調整と比較するとそうだと述べています。 彼は、投資家の間でパニックが欠如していることは...
ビットコインでUAEの高級住宅を購入
ビットコインでUAEの高級住宅を購入する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。UAEのラス・アル・ハイマ首長国の大手デベロッパーがデジタル資産時代に参入しています。時価総額約13億ドルの上場企業であるRAKプロパティーズは、国際的な不動産販売において暗号資産を受け入れると発表しました。購入者はビットコイン、イーサリアムブロックチェーン、テザーのUSDT、およびその他の主要トークンで取引を決済することができるようになります。支払いは地域のフィンテック企業Hubpayを通じて処理され、資金がRAKの口座に入金される前にUAEディルハムに換算されます。CFOのラフル・ジョガニ氏は、この決定は新しいデジタルに精通した投資家の期待に応えるという企業の目標を反映していると述べました。「デジタル資産での取引に価値を見出す顧客の現代的なエコシステムへの扉を開いています」と彼は説明しました。 2025年のポートフォリオ拡大 2005年からアブダビ証券取引所に上場しているRAKプロパティーズは、UAEの最大手不動産デベロッパーの一つです。同社は2024年に2億8100万ディルハムの純利益を計上し、前年比39%の増加を記録しました。また、進行中の成長戦略の一環として2025年に12の新プロジェクトを計画しています。 UAEの暗号資産採用の急増 この動きは、UAEがデジタル資産のグローバルハブとして急速に台頭していることを強調しています。業界リーダーたちは、規制の明確さと強い機関投資家の関心に後押しされ、暗号資産が今後5年以内に同国の最大の経済セクターの一つになると予想しています。Chainalysisの最近のデータによると、UAEでの暗号資産活動はあらゆる取引規模で急増しており、2024年半ばの時点で小売活動は前年比75%以上増加しています。ドバイとアブダビがすでに進歩的な枠組みを推進している中、ラス・アル・ハイマの暗号資産主導の不動産市場への参入は、同国の急速に進化するデジタル経済にさらなる層を加えています。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。
なぜあるトレーダーはLittle Pepe（LILPEPE）の台頭がPEPEの終わりの始まりだと考えているのか
「あるトレーダーがLittle Pepe（LILPEPE）の台頭がPEPEの終わりの始まりだと考える理由」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Pepeは2023年にミームコイン市場を席巻し、個人トレーダーや暗号資産ファンから大きな注目を集めました。しかし、最近の市場の変化は、新しく創造的なミーム通貨が登場するにつれて、PEPEの優位性が侵食されている可能性を示唆しています。Little Pepe（LILPEPE）は最も重要な競合の一つです。このプロジェクトはミームコイン文化を取り入れ、コミュニティ重視の手法と強力なプレセールの勢いを加えており、市場でのPEPEの地位を揺るがす可能性があります。 Pepeは価格の安定性とモメンタムに問題を抱えている PEPEは放物線的な急騰の後、現在逆風に直面しています。PEPEの現在の価格は約$0.0000011で、時価総額は約43億ドルです。報告によると、クジラが大量のPEPEを売却しており、これが売り圧力を高めています。これにより価格が急落し、短期投資家の信頼が低下しています。また、先物市場のデータによると、オープンインタレスト（OI）が減少しており、投機資本がコインから流出していることを意味します。 また、オンチェーンデータプロバイダーからのセンチメント分析によると、大きなウォレットを持つ投資家が保有量の一部を売却していることが明らかになっています。これは市場が長期間のレンジ相場にあるとき、またはさらに下落するときに以前にも起こりました。以前はPEPEが急速に発展すると期待していたトレーダーは、関心を再燃させる新しいアプリケーションや重要なコラボレーションがないため、モメンタムを取り戻せるかどうか不確かになっています。 Little Pepe（LILPEPE）の台頭：ミームコインの新時代？ PEPEが苦戦する一方で、Little Pepeは強力な競合相手になりつつあります。Little Pepeは投機だけに頼らず、他のミームコインとは一線を画しています。代わりに、コミュニティの強さ、構造化されたトケノミクス、積極的なマーケティング活動に成長戦略を構築しています。Little Pepeはプレセールの第12段階にあり、トークンを1つ$0.0021で販売しています。すでに22,955,333ドルを調達しています。...
ビットコインネットワーク史上最大規模：ハッシュレートが新記録を樹立
ビットコインネットワークかつてないほど大規模に：ハッシュレートが新記録を達成という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインネットワークかつてないほど大規模に：ハッシュレートが新記録を達成 ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。Keshavは物理学の卒業生で、2021年6月からBitcoinistのライターとして勤務しています。彼は執筆に情熱を持ち、長年にわたって様々な分野での執筆経験を積んできました。Keshavは暗号通貨市場に積極的な関心を持っており、特にオンチェーンデータ分析は彼が研究し執筆することを好む分野です。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-network-bigger-ever-hashrate-new-record/
ビットコインの価格が下落、クジラたちがイーサリアムとこの新しいアルトコインに移行
ビットコイン価格が下落、クジラがイーサリアムと新しいアルトコインに移行という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。免責事項：このコンテンツはスポンサー記事です。Bitcoinsistemi.comは、上記の情報または記事で言及されている製品やサービスから生じる可能性のある損害や悪影響について責任を負いません。Bitcoinsistemi.comは、読者に記事で言及されている会社について個別に調査することをアドバイスし、すべての責任は個人に帰属することを思い出させます。暗号資産市場は、ビットコインが苦戦し、クジラがイーサリアムに資金を振り向けるなか、大きな資本シフトを経験しています。同時に、初期段階のアルトコイン、MAGACOIN FINANCEが次の高成長機会を探す投資家から注目を集めています。この動きは、市場の語り口がビットコインの優位性から、利回り、ユーティリティ、希少性の戦略へとより広範な焦点に変化していることを強調しています。 ビットコイン修正が回転を引き起こす ビットコインは最近、124,000ドル以上の高値から108,000～114,000ドルの範囲に下落しました。アナリストは、これが単一の出来事によるものではなく、弱いマクロ経済データ、株式市場の下落、クジラの売却の組み合わせによるものだと指摘しています。オンチェーンデータによると、長期保有者が100,000 BTC以上を売却し、さらなる売りを引き起こし、これらのプレーヤーが短期的な価格行動を推進する上でいかに強力であるかを露呈しました。 イーサリアムがクジラの信頼を獲得 イーサリアムはこのシフトにおける主要な勝者となっています。現物ETFの承認とCLARITY法の下でのより明確な位置づけにより、ETHは機関投資家にとってはるかにアクセスしやすくなりました。そのステーキング利回りも受動的収入を求める投資家を引き付け、堅牢なDeFiとスマートコントラクトエコシステムが明確な成長の可能性を提供しています。BTCからETHへの2億1700万ドルの単一クジラ取引は、大手プレーヤーがイーサリアムの将来にどれだけの確信を持っているかを強調しました。 2025年の隠れた宝石 イーサリアムを超えて、MAGACOIN FINANCEは早期参入を求める人々にとって際立つ選択肢として浮上しています。プレセールラウンドは記録的な速さで売り切れており、初期の買い手はすでに...を上回るリターンを見ています。
エルサルバドル、世界初の政府支援によるビットコイン会議を開催へ
エルサルバドルが世界初の政府支援によるビットコイン会議を開催することがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルサルバドルは2025年11月12〜13日、サンサルバドルの歴史的中心地で世界初の国家主催のビットコイン会議「Bitcoin Histórico」を開催します。国立ビットコインオフィスが主催するこのイベントは、「歴史的な特別な瞬間の証」として祝われています。この発表は世界中で高い関心を集め、仮想通貨の先駆者としてのエルサルバドルの地位を強化しています。2021年にビットコイン（BTC）を法定通貨として導入した最初の国となった後、同国はこの会議を通じて、ビットコインが金融の自由、文化の復興、そして金銭的独立をもたらすというメッセージを強化しています。 Bitcoin Históricoは金融の自由、文化、暗号資産イノベーションに焦点を当てる 主催者は「Bitcoin Históricoは、お金、文化、文明の未来について議論する世界で最も賢い人々を結集させる」と述べています。早期参加チケットはビットコインと法定通貨の両方で購入でき、今月後半に販売が開始されます。この2日間のイベントでは、Centro Históricoが議論、ワークショップ、文化交流の中心地に変わります。国立宮殿のメインステージでは基調講演が行われ、巨大LEDスクリーンを通じてプラザ・ヘラルド・バリオスに放送されます。追加セッションは国立図書館（BINAES）と国立劇場で開催されます。 講演者のラインナップも確定し、億万長者のリカルド・サリナス氏、著者のジェフ・ブース氏、ビットコイン支持者のマックス・カイザー氏とステイシー・ハーバート氏、ライトニングネットワーク開発者のジャック・マラーズ氏、さらにピエール・ロシャール氏、ジミー・ソング氏、ダリン・ファインスタイン氏、リナ・ザイヒェ氏などの業界人物が含まれています。 この会議はエルサルバドルで大きな政治的変化が起きている時期に開催されます。最近の憲法改正により大統領任期が6年に延長され、再選禁止が撤廃されたことで、ビットコインの世界的な主要支持者であるナイブ・ブケレ大統領が次の任期を務める道が開かれました。ブケレ政権はビットコインに関する姿勢において引き続き積極的です...
ビットコイン長期保有者が2025年最大の1日支出で9.7万BTCを移動 AI: ビットコイン長期保有者が2025年最大の1日支出で9.7万BTCを移動
Glassnodeによると、ビットコインの長期保有者は1日で約97,000 BTCを消費し、2025年最大の動きとなった。アナリストは113,000ドルと95,000ドルの重要レベルに注目している。
中立へのクルーシャルな転換がチャンスを示す
投稿「重要な中立へのシフトがチャンスを示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産の恐怖・強欲指数：重要な中立へのシフトがチャンスを示す コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 暗号資産の恐怖・強欲指数：重要な中立へのシフトがチャンスを示す 出典: https://bitcoinworld.co.in/crypto-fear-greed-index-neutral-20/
巨額の6,080,413,883 XRP移動がリップルウォレットを驚かせる：何が起きているのか？
巨額の60億8041万3883ドル相当のXRP移動がリップルウォレットを驚かせる：何が起きているのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。予想通り、9月の初日にリップルのエスクロー取引が行われ、いつものようにその規模は見逃せないものでした。クジラアラートは迅速に連続した複数の送金を追跡しました：13億8034万882ドル相当の5億XRPがロック解除されリップルウォレットに送られました。その後、8億3015万8847ドル相当の3億XRPと5億5327万8406ドル相当の2億XRPがロック解除されました。しかし、その供給量のすべてが市場に出回るわけではありません。一連の取引の最後に、リップルは7億XRPをエスクローに返却しました：11億453万305ドル相当の4億XRPと8億2802万3264ドル相当の3億XRPです。あなたはこちらも気に入るかもしれません これにより、9月の純放出量は3億XRPとなり、同社の通常のパターンである10億をロック解除し、その一部を配布し、残りを再ロックするという方式と一致しています。なぜリップルはXRPをシャッフルするのでしょうか？このシステムは、XRPの循環供給量をより予測可能にするために何年も前に導入されました。毎月、リップルはエスクローから新たな10億XRPのトランシェを開きます。これらのトークンはリップルのエコシステムでの使用や機関投資家の需要に利用可能です。しかし、未使用のものは後のサイクルのために再ロックされます。これは現在約356億XRPをエスクローでカバーする循環メカニズムです。あなたはこちらも気に入るかもしれません 純供給量の増加は価格動向に影響を与える可能性がありますが、より大規模な再ロックはその圧力を軽減します。今回、バランスは適度に見えます：3億XRPが解放され、現在の価値で8億3000万ドルをわずかに超える価値がありますが、そのほとんどが長期保有に戻されました。出典：https://u.today/gigantic-6080413883-xrp-move-stuns-ripple-wallets-whats-going-on
