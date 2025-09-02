この主要サポートラインが崩れた場合、ビットコインは90,000ドルまで急落する可能性があると著名アナリストが警告 Bard:

この重要なサポートラインが崩れれば、ビットコインは90,000ドルまで急落する可能性があると著名アナリストが警告 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、最近のビットコイン価格の下落は市場アナリストの注目を集めており、ある著名な人物は、主要暗号資産が今後数ヶ月で90,000ドルまで大幅に下落する可能性があると警告しています。ビットコインが今月、重要なサポートラインを下回って始まったにもかかわらず、市場の反応は冷ややかなままで、多くの投資家がまだ状況の深刻さを完全に理解していないことを示唆しています。 BTCの最後の防衛線 X（旧Twitter）での最近の投稿で、市場アナリストのDoctor Profitは、様々な保有者グループに関連する重要な価格レベルを強調しました：100万人の保有者に対して115,600ドル、300万人の保有者に対して113,600ドル、そして約600万人の保有者に対して107,000ドルです。 月曜日の早い時間にビットコインがこれらすべての閾値を下回って取引されたとき、Doctor Profitは最近の買い手全員が現在、未実現損失に直面していると指摘しました。しかし、このパニックの欠如を安定の兆候と解釈することに対して警告しました。 彼によれば、「これらの投資家はまだ十分な恐怖を味わっていない」とし、本当の降伏が起こるまでマーケットメイカーが価格をさらに下げ続ける可能性があることを示唆しています。アナリストは、107,000ドルから108,900ドルのゾーンがビットコインの最後の強固な防衛線を表していると強調しました。このレベルが維持できなければ、90,000ドルから95,000ドルの範囲へ急速に移動すると予測しています。 現在、市場の主要暗号資産は109,000ドル以上に回復しています。最後のサポートラインを上回って取引されており、ビットコインが90,000ドルをわずかに上回るシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）ギャップに向けてさらに17%の価格下落というアナリストのシナリオを防いでいます。 ビットコインにとって厳しい9月が予想される Doctor Profitは分析の中で、現在の市場センチメントは最小限の恐怖と0.5%の未実現損失のみで特徴づけられていると主張し、特に過去の弱気相場で見られた30%以上の大きな調整と比較するとそうだと述べています。 彼は、投資家の間でパニックが欠如していることは...