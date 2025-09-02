MEXC 取引所
ビットコインETFは再びプラス、しかしイーサリアムが依然として優勢
ビットコインETFは再びプラスに転じるも、イーサリアムが依然として優勢 - BitcoinEthereumNews.comに掲載 ビットコインETFは再びプラスに転じるも、イーサリアムが依然として優勢
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 11:42
GCULは「XRPキラー」なのか？批評家たちがGoogleの中央集権型ブロックチェーンに疑問を呈する
投稿「GCULは『XRPキラー』なのか？批評家たちがGoogleの中央集権型ブロックチェーンに疑問を呈する」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。一部では、Google Cloud Universal Ledgerを「XRPキラー」と呼ぶ声もありますが、批評家たちは懐疑的であり、Googleによる中央集権的な管理は非中央集権の核心的原則に反すると主張しています。中央集権 vs. 非中央集権の議論 最近発表されたGoogle Cloud Universal Ledger（GCUL）は、プライベートで許可制のブロックチェーンであり、安全な[…]として位置づけられています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 11:39
ビットコインの弱気な投資家たちは売り切ったのか？BTCに回復の初期兆候が見られる
ビットコインの弱気な投資家は売り切ったのか？BTCに回復の初期兆候が見られる」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインの短期売買者はSTH MVRVが1を下回り、2.6k BTCの損失を確定しました。長期売買者は堅調を維持し、売り手の疲弊は売り圧力が緩和している可能性を示唆しています。約3週間前に124,000ドルを記録して以来、ビットコイン[BTC]は強い下落圧力に直面し、107,270ドルの安値を記録しました。この記事執筆時点で、ビットコインは109,540ドルで取引され、24時間で0.56%上昇しています。これらの緩やかな上昇の前、BTCは強い下降トレンドにあり、月間で3.74%下落していました。当然ながら、この下落の中で、短期売買者は降伏し始めました。そしてそれは問題を意味していました。ビットコインの短期売買者が降伏している アナリストのBurak Kesmeciによると、ビットコインの短期保有者（STH）MVRVは132日間の利益を経て1を下回りました。これは2月以来初めての下落で、当時この比率は58日間1を下回っていました。その後BTCは79,000ドルまで下落しました。出典：Bitcoin Magazine Pro 実際、1を下回るということはSTHが損失を抱えていることを意味します。STH未実現損益比率はこれを確認し、0.955となっています。出典：Checkonchain さらに、実現損失が急増しました。STH実現損失は2週間で623 BTCから2.6k BTCに急増しました。このような降伏は恐怖に駆られた退出を反映し、短期的な売り圧力を加えます。しかし歴史的に見ると、大きなSTH損失はしばしばより強い反発の前兆となります。出典：Checkonchain 歴史的に、高いSTH実現損失は弱気な投資家が一掃される市場の底値付近で発生します。これにより、より強気な投資家が蓄積する段階が設定され、反発の可能性を示しています。長期的な確信は堅調を維持 STHが積極的な売りに転じる一方、ビットコインの長期保有者（LTH）は安定を保っています。Checkonchainによると、LTHの売り側リスクは4日前にピークを迎えた後、急激に低下しました。出典：Checkonchain 記事執筆時点で、この指標は約0.0017で、LTHが売却よりもポジションを保持することを好むため、市場の強い信頼を示しています。利益率の低下の中、LTHはポジションを手放す強いインセンティブを持っていません...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 11:15
ビットコインETFが再び純入金を記録するも、イーサリアムが依然として優勢
データによると、ビットコインの現物上場投資信託（ETF）はプラスの日々に戻っていますが、イーサリアムのファンドは依然として市場をリードしています。ビットコイン現物ETFは先週3,018 BTCの純入金を記録
Bitcoinist
2025/09/02 11:00
ブロックチェーン予測プロトコルMyriadが540万件の予測と51.1万人のユーザーを達成
ブロックチェーン予測プロトコルMyriadが540万件の予測と51.1万人のユーザーを達成したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブロックチェーンベースの予測プロトコルであるMyriadは、3月の立ち上げ以来、USDC取引高が1,000万ドルを超えたことを発表しました。予測市場の信頼性の向上 ブロックチェーンベースの予測プロトコルMyriadは、9月1日に3月の立ち上げ以来、USDC取引高が1,000万ドルを超えたことを発表しました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 10:51
Hex Trust CEOはビットコイントレジャリー企業に期待と危険の両方を見る
Hex Trust CEOがビットコイントレジャリー企業に期待と危険性の両方を見ると、BitcoinEthereumNews.comに掲載されました。デジタル資産トレジャリー（DATs）企業 - ビットコインを貸借対照表に計上する企業 - は、香港でのBTC Asiaで話題の中心でした。しかし、暗号資産カストディアンであるHex TrustのCEO兼共同創設者のAlessio Quaglini氏によると、企業によるビットコインの採用は諸刃の剣になり得ます。トレジャリー保有が上場企業の貸借対照表に暗号資産を載せる一方で、彼はレバレッジ戦略が採用を不安定性の源に変える可能性があると警告しています。 「採用にとっては素晴らしいことです。基本的に、地元の証券取引所やNasdaqに投資している何十億もの人々に間接的なビットコインアクセスを提供するので素晴らしいことです」と、Quaglini氏は香港でのBTC Asiaの傍らで最近のインタビューでCoinDeskに語りました。しかし彼は、健全な多様化と金融工学の間に明確な線を引きました。 「もしこの上場企業が暗号資産を保有する唯一の目的で存在するなら、それは公開取引されているヘッジファンドです。それは金融工学の一種の演習です」と彼は続けました。 Quaglini氏は、業界の多くの人々と同様に、過度のレバレッジレベルについて懸念しています。Galaxyの最近のレポートはそのリスクを示しており、2022年以来最高のローン量と10億ドルの強制決済の波が並行して起きていることを示しています。一方、韓国の規制当局はすでに、レバレッジが市場に負担をかけることを懸念して新しい貸付商品を凍結する措置を講じています。 「これらの企業がレバレッジを展開し、強いトリガーでビットコインを購入するために債務を発行するなら、それは大きな問題です」とQuaglini氏は述べました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 10:42
総供給量の驚異的な7%のBTCが現在保有され、150万コインを超える
注目すべき7%のビットコイン総供給量が現在保有され、150万コインを超える記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現物ビットコインETF：注目すべき7%のビットコイン総供給量が現在保有され、150万コインを超える
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 10:40
「売らない」ビットコイン強気派が「Uptober（上昇10月）」を盛り上げる。統計は彼らの味方か？
「絶対に売らない」ビットコイン強気派が「Uptober（アップトーバー）」を盛り上げる。統計は彼らの味方か？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。一部の暗号資産強気派は「Uptober」の前に保有資産を売らないと決意しているようです。彼らはビットコインの第4四半期のパフォーマンスに楽観的であり、投資家に季節性を複雑に考えすぎないよう促しています。 「Uptober」はその名に恥じないのでしょうか？「Uptober」という用語は明らかに「up（上昇）」と「October（10月）」を組み合わせたもので、最初は暗号資産のTwitterで人気を博しました。 過去のデータに基づくと、10月はプラスのリターンの一貫性により、ビットコインにとって最も成功した月の一つとなっています。 データはビットコイン強気派の熱意を裏付けているのでしょうか？間違いなくそうです。2013年以降、ビットコインが10月を赤字で終えたのはわずか2回（2014年と2018年）だけでした。2014年には、Mt. Gox取引所の崩壊と規制当局の厳しい監視によって引き起こされた厳しい弱気相場の中、暗号資産は13％下落しました。2018年10月には、ビットコインは3％下落し、2017年後半のICO主導の熱狂の後に訪れた別の市場の降伏の真っただ中にありました。 残りの月は確実に緑（プラス）でした。例えば2013年には、暗号資産がより多くの主流の関心を集め始めた10月にビットコインは61％も急騰しました。 2021年には、米国での最初の先物ベースのBTC ETFの承認を取り巻く盛り上がりにより、ビットコインは10月に驚異的な40％も急騰しました。これらの商品は現物ETFの数年前に登場しました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 10:39
クジラの巨額な3220万ドルの動きが市場に衝撃を与える
投稿「クジラの巨額な3220万ドルの動きが市場に衝撃を与える」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。WLFIトークン入金：クジラの巨額な3220万ドルの動きが市場に衝撃を与える
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 10:16
メタプラネットビットコイン：日本の巨人が野心的な210,000 BTC買収計画を発表
メタプラネットビットコイン：日本の巨人が野心的な210,000 BTC買収計画を発表 企業金融の世界は顕著な変化を目の当たりにしており、その最前線にいるのは、上場日本企業のメタプラネットです。彼らが最近発表したメタプラネットビットコイン保有量の大幅な増加は世界的な注目を集め、デジタル資産統合の大胆な新章の幕開けを告げています。これは単なる購入ではなく、今後何年にもわたって企業の資金管理を再定義する可能性のある戦略的な動きです。 メタプラネットビットコイン：デジタル資産への戦略的飛躍 重要な進展として、メタプラネットの株主たちが野心的な計画を承認しました。同社は2027年までに驚異的な210,000 BTCの取得を目指しています。Cryptoslateが報じたこの決定は、先見の明のある企業がビットコインを中核的な財務資産として受け入れるという成長傾向を強調しています。これはビットコインの長期的価値に対する自信の明確な指標です。 買収戦略は堅実で、メタプラネットは優先株の発行を通じて最大5550億円（約35.8億ドル相当）を調達する計画です。この資金調達メカニズムにより、同社が野心的な目標を達成するための明確な道筋が提供されます。 9月1日の重要な株主総会には、元米国大統領ドナルド・トランプの次男エリック・トランプを含む注
Coinstats
2025/09/02 09:40
