アジア・モーニング・ブリーフィング：Hex Trust CEOはビットコイン・トレジャリー企業に期待と危険の両方を見る

デジタル資産トレジャリー（DATs）企業 – ビットコインをバランスシートに計上する企業 – が香港でのBTCアジアで話題となりました。 しかし、暗号資産カストディアンのHex TrustのCEO兼共同創設者であるAlessio Quaglini氏によると、企業によるビットコインの採用は諸刃の剣となり得ます。トレジャリー保有により公開企業のバランスシートに暗号資産が計上される一方で、レバレッジ戦略が採用を不安定性の源に変える可能性があると警告しています。 「採用にとっては素晴らしいことです。基本的に何十億もの人々が地元の証券取引所やNasdaqに投資することで間接的にビットコインにアクセスできるので素晴らしいことです」とQuaglini氏は香港でのBTCアジアの傍らで行われた最近のインタビューでCoinDeskに語りました。 しかし彼は、健全な多様化と金融工学の間に明確な線引きをしました。 「もしこの上場企業が暗号資産を保有する目的だけで存在するなら、それは公開取引されているヘッジファンドです。それは金融工学の一種の演習です」と彼は続けました。 Quaglini氏は、業界の多くの人々と同様に、過剰なレバレッジレベルを懸念しています。Galaxyの最近のレポートはそのリスクを示しており、2022年以降最高の融資量と10億ドルの強制決済の波が並行して発生していることを示しています。一方、韓国の規制当局はすでにレバレッジが市場に負担をかけることを懸念して新しい融資商品を凍結する措置を講じています。 「これらの企業がレバレッジを展開し、強いトリガーでビットコインを購入するために債務を発行すれば、それは大きな問題です」とQuaglini氏は述べました。公開市場では、債務契約は透明であり、トレーダーは強制売却を予測できることを意味します。「囚人のジレンマの状況に陥る可能性があります...このような負のスパイラル効果が業界にさらなるボラティリティをもたらす可能性があります。」 それでも、Quaglini氏は今日のトレジャリープレーヤーを最初のステップと見ています。 「次のステップは、多くの営業キャッシュフローを持ち、Apple、Google等のような巨額の現金を保有している実際の企業です」と彼は言いました。これらの企業がBTCに準備金を配分し始めれば、その変化は「非常にポジティブ」になるでしょう。 結局のところ、DATsの実行可能性の本当のテストは、小規模企業がビットコインの代理になるかどうかではなく、世界最大の企業がキャッシュパイルをオンチェーンに置く意思があるかどうかです。 市場の動き BTC：ビットコインは109,000ドル以上で取引され、緑色に推移しています。世界最大のデジタル資産は、8月にBTCスポットETFからETHファンドへの稀な資金移動が見られた後、安定しています。これは最近数週間の相対的なBTC需要に影響を与えています。より広範なマクロ環境は引き続き支持的ですが、価格の動きは8月中旬の高値を下回るレンジ相場が続いています。 ETH：イーサは4,298ドルで取引されています。市場参加者は先月末に記録的な水準に達し、4,000ドル台後半の抵抗線に当たった後、利益確定を緩和しています。8月のETFフロートレンドはETHに有利でしたが、上昇後の短期的なレンジ相場が支配的です。 ゴールド：ゴールドは9月のFed利下げ期待と米ドル軟調を背景に、4ヶ月ぶりの高値付近を維持しています。これらは通常、金を支える要因です。 日経225：アジア太平洋市場は主に上昇し、投資家は関税の不確実性と上海協力機構サミットを考慮しました。米国の裁判所がトランプのグローバル関税のほとんどを違法と判断した後、日本の日経225は0.31%上昇しました。