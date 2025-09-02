MEXC 取引所
Latam Insights アンコール：ベネズエラがステーブルコインの力を示す
投稿「Latam Insights Encore：ベネズエラがステーブルコインの力を示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Latam Insights Encoreへようこそ。先週のラテンアメリカにおける最も関連性の高い経済と暗号資産ニュースを深く掘り下げます。今回は、ステーブルコインがベネズエラで価値を保存するためのツールとなり、ますます高まるインフレと通貨価値下落指数に直面している状況を検証します。Latam Insights Encore：ベネズエラがもたらされた可能性についての声明 […] 出典：https://news.bitcoin.com/latam-insights-encore-venezuela-shows-the-power-of-stablecoins/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:36
エルサルバドルは首都を世界初のビットコイン都市祭りに変えようとしている
エルサルバドルが首都を世界初のビットコイン都市祭りに変貌させるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今年11月、サンサルバドルはエルサルバドルが世界初の政府主催のビットコイン会議「Bitcoin Histórico」を開催する準備を進める中、ビットコイン文化の中心地に変わります。11月12〜13日に予定されているこのイベントは、単なる技術的な集まり以上のものとして設計されており、文化的な節目であり、ビットコインが国家をどのように形作るかを示すショーケースとして位置づけられています。 都市全体の体験 単一の会議センターの代わりに、Centro Histórico全体が会場として機能します。国立宮殿では基調講演が行われ、巨大なLEDスクリーンがプラザ・ヘラルド・バリオス全体でトークを放送します。サイドイベントは国立図書館と国立劇場に広がり、歴史的建築と貨幣の未来に関する現代的な議論を融合させます。主催者によると、目標は金融、文化、国家のアイデンティティを結びつける没入感のある体験を創出することだと言います。早期割引チケットは今秋後半に法定通貨オプションが開始される前に、同国の法定通貨実験へのコミットメントを強調するため、ビットコインでのみ販売されています。 ビットコインの未来を形作る声 ゲストリストには影響力のある名前が並んでいます：メキシコの最も裕福な起業家の一人であるリカルド・サリナス、デフレ経済学の探求で知られる著者ジェフ・ブース、そしてライトニングネットワークのパイオニアであるジャック・マラーズ。ビットコイン支持者のマックス・カイザーとステイシー・ハーバートもステージに立ち、ピエール・ロシャール、ジミー・ソング、ダリン・ファインスタインなどの尊敬される開発者や起業家も加わります。 政治とビットコインの絡み合い この会議はナイブ・ブケレ大統領の新たな章と一致しています。大統領任期を延長し無期限の再選を許可する憲法改正に続き、ブケレは現在、彼のビットコイン計画を推進するためのさらに強力な権限を持っています。2021年以来、彼の政府は6,200 BTC以上を蓄積し、金融主権のためのツールとしてビットコインを推進してきました。批評家はボラティリティに関連するリスクを警告していますが、支持者はブケレの延長された大統領職を政策の継続性の保証と見なしています—これはエルサルバドルの...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:32
共有
米国とインドの同盟による10億ドル規模のイノベーション時代の幕開け
米国インド同盟による10億ドル規模のイノベーション時代の幕開けという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。インディア・ディープテック：米国インド同盟による10億ドル規模のイノベーション時代の幕開け コンテンツへスキップ ホーム AIニュース インディア・ディープテック：米国インド同盟による10億ドル規模のイノベーション時代の幕開け 出典: https://bitcoinworld.co.in/india-deep-tech-alliance/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:25
$WLFI トークン発売：トランプ家族が50億ドルの資産を増加させる一方、投資家は40%の暴落に直面
$WLFIトークン発売：トランプ家族が50億ドルの資産を増加、投資家は40%の暴落に直面 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事。$WLFIトークン発売：トランプ家族が50億ドルの資産を増加、投資家は40%の暴落に直面は、最初にCoinpedia Fintech Newsに掲載されました。2025年9月1日に発売されたWorld Liberty Financial（$WLFI）トークンは、今年の暗号通貨市場で最も話題になったイベントの一つとなっています。デビューから数時間以内に、このトークンは記録的な利益と急激な下落の両方をもたらしました。最も即時的な影響はトランプ家族の資産に現れました。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、WLFIの発売後、家族の純資産は約50億ドル増加し、トークンは現在、不動産を上回り彼らの最も価値のある単一資産となっている可能性があります。ドナルド・トランプは「名誉共同創設者」として記載されていますが、彼の3人の息子が公式にプロジェクトを主導しています。家族の保有量はトークン供給量の4分の1未満ですが、評価額の変動は一夜にして彼らの富のプロフィールを書き換えるのに十分でした。 変動の激しい取引デビュー WLFIは非常に勢いよく取引を開始し、一時的に過去最高値（ATH）の0.46ドルに達した後、3時間以内に0.20ドルまで下落しました。 $WLFIトークンでインサイダー活動が検出されました 数時間以内に、インサイダーが売り始めました。価格は3時間以内に0.34ドルから0.25ドルに暴落しました。ウォレットが物語っています： 最初の24時間のトップセラー： •0x2d2419e6252729121c70285b045da2557128a131は12.1M WLFIを売却しました… pic.twitter.com/yW30y5ly1V — StarPlatinum (@StarPlatinumSOL) 2025年9月1日 取引開始直後に複数の大口ウォレットがトークンを売却するという異常なオンチェーン活動に関する報告がありました。これにより、高プロファイルな発売でよく見られるパターンであるインサイダー売却の懸念が生じました。有名トレーダーも巻き込まれました。アンドリュー・テイトが19万ドル相当のWLFIポジションで清算され、数時間以内に6桁の損失を被ったという報告が浮上しました。 長期的価値に関してアナリストの意見が分かれる 荒れたオープニングにもかかわらず、一部の市場アナリストはWLFIには成長の基盤があると述べています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:24
ドージコインの3ドルへのラリーは可能に見えるが、このより安価な代替ミームコインが先にそこに到達するだろう
ドージコインが3ドルへのラリーが可能に見えるが、このより安価な代替ミームコインが先に到達するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドージコインは最も認知されているミームコインであり続け、アナリストは3ドルへの道筋を予測し続けています。取引データによると、次のレジスタンスラインは0.30ドル付近にあり、0.45ドルへのブレイクアウトがより大きなラリーを確認する可能性があります。市場アナリストが観察するように、長期的な蓄積期間は2028年までに価格が3ドルに到達する可能性が高いことを示しています。一方、Little Pepe（$LILPEPE）は、まだ0.003ドル未満の価格で、DOGEより2年早い2026年に成長目標を達成すると予測されています。 ドージコインの3ドルへのラリー ドージコインは数ヶ月間0.16ドルから0.30ドルの間で取引されています。過去のパターンを追跡するアナリストによれば、これは大きな動きの前の初期段階に似ているとのことです。DOGEが0.30ドルのレジスタンスラインを突破すれば、0.45ドルへの道は現実的です。それを超えると、複数年のトレンドは2028年までに3ドルを示唆しています。投資家はこれをミームコイン価格動向の一部と見ていますが、忍耐が必要です。DOGEの規模と流動性は、より新しいプロジェクトと比較して価格発見を遅らせています。 Little Pepeの2026年への道 一方、Little Pepe（$LILPEPE）は成長のために構築されています。このプロジェクトはスケーラビリティ、セキュリティ、超低手数料に焦点を当てたレイヤー2ブロックチェーンを持っています。その中核には、エコシステム全体でステーキング、報酬、ガバナンスを促進する$LILPEPEトークンがあります。プレセール価格がまだ0.003ドル未満であるため、アナリストは成長期間がはるかに短いと述べています。予測では、2026年が$LILPEPEがドージコインが2028年に到達するのと同じマイルストーンに到達する年とされています。LILPEPEのプレセール数字がこれを裏付けています。現在ステージ12で、LILPEPEトークンの価格は0.0021ドルで、次のステージでは価格が0.0022ドルに上昇します。2320万ドル以上が調達され、146億以上のトークンが販売されました。各ステージは急速に売り切れており、早期参入への強い需要を示しています。 トケノミクス、ロードマップ、インセンティブ Little Pepeのトケノミクスは非常にユニークで、265億をプレセール用に、135億をステーキングと...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:23
Tronが日間ユーザー数であらゆるブロックチェーンを上回る – 誰も予想していなかった
Tronが1日あたりのユーザー数であらゆるブロックチェーンを上回る – 誰も予想していなかった」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリスト投稿: 2025年9月2日 重要ポイント Tronは小口ウォレットが主導する小売USDT送金の優先ネットワークとして台頭しています。TRXの価格は安定していますが、利用増加により長期的なブレイクアウトが起こる可能性があります。Tron [TRX]は急速に一般の暗号資産ユーザーの選択ネットワークになりつつあります。小口ウォレットがUSDT送金の波を牽引し、アクティブアドレス数は248万に急増し、あらゆるブロックチェーンの中で最高となっています。これはTRXの価格にどのような意味を持つでしょうか？ Tronウォレットがステーブルコインの動きを促進 8月30日、Tronは小売投資家がステーブルコインを移動させる際の定番ネットワークである理由を再び証明しました。出典: CryptoQuant 中規模ウォレット — ゴブリン（100万ドル未満）とシャーク（1000万ドル未満）— が活動の中心となり、それぞれのカテゴリーのUSDT送金の35%と20%を処理しました。小規模プレイヤーはTronの低手数料と迅速な決済を活用して取引所から資金を移動させ、市場の変動に先立って慎重な姿勢を示すことが多いです。興味深いことに、このパターンは孤立したものではありませんでした。26日に見られた同様のウォレット行動を反映しており、より広範なトレンドがあります。 Tronがアクティブアドレスのレースをリード この勢いを基に、Tronはアクティブ利用でもチャートのトップに立っています。248万のアクティブアドレスを持つTronは、BSC、ソラナ、さらにはイーサリアムのような巨人を抑えて、すべてのチェーンの中で第1位にランクされています。出典: X 投資家にとって、これはネットワーク効果が強化されている明らかな兆候です。 TRX価格は安定を維持 プレス時点で、TRXは約0.339ドルで取引されており、8月中旬のラリー後に横ばい相場の兆候を示しています。RSIは過剰買いでも過剰売りでもない状態を示していました。一方、OBVは強い入金や出金の欠如を示していました。出典: TradingView 過去1週間の価格動向は、Tronのアクティブアドレス急増にもかかわらず、需要の冷え込みを示す安値の高値を示しました。全体として、TRXは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:15
Metaplanetがビットコイントレジャリー拡大のために8億8400万ドルの株式販売を承認
メタプラネットがビットコイントレジャリー拡大のために8億8400万ドルの株式販売を承認したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインへのメタプラネットの大胆な転換がさらに一歩前進しました。かつてホスピタリティビジネスで知られていた東京上場企業は、海外で数億の新株を発行する株主承認を確保しました - これにより約9億ドルを調達し、世界で最も積極的な企業ビットコイン蓄積戦略の一つに資金を提供する動きです。渋谷での臨時株主総会は単に資金調達だけではありませんでした。投資家たちはバーチャル会議のルールや、安定した配当を提供しながら会社の資金調達の柔軟性を拡大するために設計された永久優先株の創設など、ガバナンスの更新にも署名しました。これらの変更により、メタプラネットはビットコインを最優先する戦略を拡大し続けるための資本と企業構造の両方を手に入れました。 ビットコイントレジャリービジョン メタプラネットはすでに2万以上のBTCを管理しており、現在の価格で20億ドル以上の価値があります。同社は、企業のバランスシートをビットコイン蓄積の手段として先駆的に活用した米国企業マイクロストラテジーをモデルにしていることを公然と表明しています。サイモン・ゲロビッチCEOは投資家に対し、新しい株式承認により、6月にピークを迎えて以来急落している株価の短期的な変動に関係なく、長期計画を推進することができると述べました。 投資家は転換を支持 株主の一致レベルが注目に値します。夏のピークから50%以上株価が下落しているにもかかわらず、投票は可決され、メタプラネットの投資家基盤がホテルではなくデジタル資産を会社の将来と見なしていることを示しています。8億8400万ドルの潜在的な調達は、今年初めの同様の資金調達イニシアチブに続くもので、経営陣がトレジャリー戦略を最優先に維持する意図を示しています。 より大きな展望 この資本計画を承認することで、投資家は事実上、メタプラネットが企業のビットコイン保管庫へと変貌することを支持しました。新たな資金調達の道が開かれたことで、同社は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:05
驚愕の1億3400万ドル暴落が市場を揺るがす
記事「驚異的1億3400万ドルの暴落が市場を揺るがす」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムの清算：驚異的な1億3400万ドルの暴落が市場を揺るがす コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース イーサリアムの清算：驚異的な1億3400万ドルの暴落が市場を揺るがす 出典: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-liquidations-plunge-market/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 11:16
テザー、サークル、イーセナが暗号資産手数料生成によるブロックチェーンプロトコルのトップ3に躍進；ハイパーリキッド、Pump.fun、その他が続く
Tetherは週間手数料で1億4,941万ドルのデータをリードし、Circle（5,079万ドル）とEthena（3,601万ドル）が続き、ステーブルコイン取引活動の増加に牽引されています。
Blockchainreporter
2025/09/02 11:00
アジア・モーニング・ブリーフィング：Hex Trust CEOはビットコイン・トレジャリー企業に期待と危険の両方を見る
おはようございます、アジア。市場（相場）で話題になっているニュースをお届けします： アジア・モーニング・ブリーフィングへようこそ。米国時間中の主要ニュースの日次サマリーと市場の動きや分析の概要をお届けします。米国市場の詳細な概要については、CoinDeskの「Crypto Daybook Americas」をご覧ください。 デジタル資産トレジャリー（DATs）企業 – ビットコインをバランスシートに計上する企業 – が香港でのBTCアジアで話題となりました。 しかし、暗号資産カストディアンのHex TrustのCEO兼共同創設者であるAlessio Quaglini氏によると、企業によるビットコインの採用は諸刃の剣となり得ます。トレジャリー保有により公開企業のバランスシートに暗号資産が計上される一方で、レバレッジ戦略が採用を不安定性の源に変える可能性があると警告しています。 「採用にとっては素晴らしいことです。基本的に何十億もの人々が地元の証券取引所やNasdaqに投資することで間接的にビットコインにアクセスできるので素晴らしいことです」とQuaglini氏は香港でのBTCアジアの傍らで行われた最近のインタビューでCoinDeskに語りました。 しかし彼は、健全な多様化と金融工学の間に明確な線引きをしました。 「もしこの上場企業が暗号資産を保有する目的だけで存在するなら、それは公開取引されているヘッジファンドです。それは金融工学の一種の演習です」と彼は続けました。 Quaglini氏は、業界の多くの人々と同様に、過剰なレバレッジレベルを懸念しています。Galaxyの最近のレポートはそのリスクを示しており、2022年以降最高の融資量と10億ドルの強制決済の波が並行して発生していることを示しています。一方、韓国の規制当局はすでにレバレッジが市場に負担をかけることを懸念して新しい融資商品を凍結する措置を講じています。 「これらの企業がレバレッジを展開し、強いトリガーでビットコインを購入するために債務を発行すれば、それは大きな問題です」とQuaglini氏は述べました。公開市場では、債務契約は透明であり、トレーダーは強制売却を予測できることを意味します。「囚人のジレンマの状況に陥る可能性があります...このような負のスパイラル効果が業界にさらなるボラティリティをもたらす可能性があります。」 それでも、Quaglini氏は今日のトレジャリープレーヤーを最初のステップと見ています。 「次のステップは、多くの営業キャッシュフローを持ち、Apple、Google等のような巨額の現金を保有している実際の企業です」と彼は言いました。これらの企業がBTCに準備金を配分し始めれば、その変化は「非常にポジティブ」になるでしょう。 結局のところ、DATsの実行可能性の本当のテストは、小規模企業がビットコインの代理になるかどうかではなく、世界最大の企業がキャッシュパイルをオンチェーンに置く意思があるかどうかです。 市場の動き BTC：ビットコインは109,000ドル以上で取引され、緑色に推移しています。世界最大のデジタル資産は、8月にBTCスポットETFからETHファンドへの稀な資金移動が見られた後、安定しています。これは最近数週間の相対的なBTC需要に影響を与えています。より広範なマクロ環境は引き続き支持的ですが、価格の動きは8月中旬の高値を下回るレンジ相場が続いています。 ETH：イーサは4,298ドルで取引されています。市場参加者は先月末に記録的な水準に達し、4,000ドル台後半の抵抗線に当たった後、利益確定を緩和しています。8月のETFフロートレンドはETHに有利でしたが、上昇後の短期的なレンジ相場が支配的です。 ゴールド：ゴールドは9月のFed利下げ期待と米ドル軟調を背景に、4ヶ月ぶりの高値付近を維持しています。これらは通常、金を支える要因です。 日経225：アジア太平洋市場は主に上昇し、投資家は関税の不確実性と上海協力機構サミットを考慮しました。米国の裁判所がトランプのグローバル関税のほとんどを違法と判断した後、日本の日経225は0.31%上昇しました。 暗号資産界の他のニュース： ギャビン・ニューサム、トランプを揶揄するためだけにミームコインを立ち上げたい（Decrypt） 韓国のFSC長官候補、暗号資産を無価値と呼んだことで反発に直面（The Block） トランプ家族のWorld Liberty暗号資産シェアが60億ドルに成長（Decrypt）
NEAR
$2.895
-2.36%
T
$0.01543
+0.91%
U
$0.00239
-65.27%
Coinstats
2025/09/02 09:15
