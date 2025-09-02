MEXC 取引所
PEPEが主要なミームコイン指標でシバイヌを上回る、次はドージコインか？
記事「PEPE、主要ミームコイン指標でShiba Inuを上回る、次はDogecoinか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 PEPE、主要ミームコイン指標でShiba Inuを上回る、次はDogecoinか？ | Bitcoinist.com ニュースレターに登録しよう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Scott Mathersonは、Bitcoinistの主要な暗号資産ライターであり、鋭い分析力とデジタル通貨業界への深い理解を持っています。Scottは、新規参入者とベテランの暗号資産愛好家の両方に響く、考えさせられる綿密な調査に基づいた記事を提供することで評判を得ています。 執筆活動以外にも、Scottは暗号資産リテラシーの促進に情熱を注ぎ、ブロックチェーンの可能性について一般の人々を教育する活動をしています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの使用を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/pepe-beats-out-shiba-inu/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 14:06
イーサリアムのL2における重要な20分間の停止を解明する
イーサリアムのL2における重要な20分間の停止について解説する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Starknetの障害：イーサリアムのL2における重要な20分間の停止について解説 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース Starknetの障害：イーサリアムのL2における重要な20分間の停止について解説 出典: https://bitcoinworld.co.in/starknet-outage-explained/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:37
韓国の大胆な安全な暗号資産の未来への計画
投稿「韓国の大胆な暗号資産の安全な未来への計画」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。銀行主導のステーブルコイン：韓国の大胆な暗号資産の安全な未来への計画 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 銀行主導のステーブルコイン：韓国の大胆な暗号資産の安全な未来への計画 出典：https://bitcoinworld.co.in/bank-led-stablecoins-south-korea/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:34
1ドル以下の3つの暗号資産、イーサリアム（ETH）の最近の成功に続き上回る準備が整う
「1ドル以下の3つの暗号資産がイーサリアム（ETH）の最近の成功に続く準備ができている」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。4月の約1,400ドルの安値から、イーサリアムは240％以上上昇し、過去最高値（ATH）の4,800ドルを再テストしています。ETHの数十億ドル規模の時価総額を考えると前例のないこの最近の偉業により、他の小型アルトコインもそれに続いています。今日購入するのに最適な1ドル以下の暗号資産を探している投資家にとって、3つのプロジェクトが際立っています：Little Pepe（LILPEPE）、Hedera（HBAR）、そしてMemeCore（M）です。すべて1ドル以下の価格ですが、それぞれが2025年第4四半期までに大きな利益をもたらす可能性を秘めています。Little Pepe（LILPEPE）はサイズは小さいかもしれませんが、このカエルは大きな飛躍を目指しています。Little Pepe（LILPEPE）は、ウイルス的なエネルギーと実際のブロックチェーン機能を組み合わせた、今年最も話題のミームトークンの1つとして登場しました。単なるハイプに頼る多くのミームコインとは異なり、LILPEPEはレイヤー2のスケーラビリティ、スナイパーボット耐性のあるエコシステム、そして売買税ゼロによって支えられており、トレーダーにとって高速で安全、そして使いやすいものとなっています。プレセールは大きな成功を収め、2,300万ドルを調達し、145億トークンを販売しました。初期投資家は発売時に0.001ドルを支払い、現在のステージが0.0021ドルになっている今、100％以上の未実現利益を手にしています。これは、取引所上場によってより広い需要が解放される前に、買い手がまだ参入するチャンスがあることを意味します。このプロジェクトはCertiK監査と、発売時にクジラがトークンをダンピングするのを避けるための厳格なベスティングスケジュールを特徴としており、信頼を構築しています。これらのステップと進行中の77.7万ドルのgiveawayキャンペーンにより、LILPEPEは急速に成長するミームコインコミュニティを発展させることができました。また、さらなる流動性と可視性をもたらす可能性のある今後の中央集権型取引所上場に向けての期待も高まっています。ミームエネルギーがその勢いを推進し、実用性が長期的な成長を支える中、アナリストはLILPEPEがプレセール価格から50倍から100倍の投資収益率（ROI）をもたらす可能性があると考えており、初期の買い手を大きな勝者に変える可能性があります。市場で最高の1ドル以下の...を探している人にとって
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:23
WLFIフィッシング攻撃がイーサリアムアップグレードを悪用
投稿「WLFIフィッシング攻撃がイーサリアムアップグレードを悪用」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。緊急警告：WLFIフィッシング攻撃がイーサリアムアップグレードを悪用 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 緊急警告：WLFIフィッシング攻撃がイーサリアムアップグレードを悪用 出典：https://bitcoinworld.co.in/wlfi-phishing-attacks-ethereum/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:55
韓国の個人投資家がテスラから暗号資産株へ転換 ChatGPT: I'll translate the content directly to Japanese, following the instructions.
韓国の個人投資家がテスラから暗号資産株へ転換する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。劇的な転換：韓国の個人投資家がテスラから暗号資産株へ転換 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 劇的な転換：韓国の個人投資家がテスラから暗号資産株へ転換 出典: https://bitcoinworld.co.in/south-korean-investors-crypto/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:49
日本郵便銀行、2026年までに1億2000万顧客向けにトークン化した円を発行へ
DCJPY構想、即時証券決済のために1.29兆ドルの預金基盤を対象に
Blockhead
2025/09/02 12:45
トランプ氏、米国の暗号資産戦略備蓄を発表
詳細: https://coincu.com/news/trump-cryptocurrency-reserve-policy/
Coinstats
2025/09/02 12:44
トランプ家関連の暗号資産トークン「World Liberty Financial」がデビュー時に15%以上下落
トランプ家が支援するトークンWLFIは取引デビューで15%以上下落し、0.24ドルまで下がり、プロジェクトの評価額は70億ドル弱となった。
Coinstats
2025/09/02 12:24
ピックルボールは中国でちょうど始まったところです
「中国でピックルボールがスタートしたばかり」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。同社によると、スポーツクラブの蘇州獅山は2024年1月に中国の都市で初めてのピックルボールコートをオープンしました。蘇州獅山 北京 — 米国でのピックルボールブームがまだ盛んな一方、中国ではようやく始まったばかりです。中国でのピックルボールパドルと関連機器のオンライン販売は今年急増し、7月時点で月間平均120万ドルの売上に達しています — これは前年同期比で6倍以上の増加です。これはWPIC Marketing + Technologiesのデータによるものです。同社は、オハイオ州を拠点とするフードブレンダー販売会社Vitamixやカリフォルニア州のスキンケアブランドiS Clinicalなどの海外ブランドが中国やアジアの他の地域でオンライン販売するのを支援しています。「中国でのピックルボールの台頭は、アクティブなライフスタイルやレクリエーションスポーツへの参加に向けたより広範な変化を反映しています」とWPICの共同創設者兼CEOのジェイコブ・クックは述べました。このラケットスポーツはソーシャルメディアのインフルエンサーと中国でのテニスの復活から後押しを受けており、その一因として中国のテニス選手である鄭欽文が昨夏、同国初のテニスシングルスでのオリンピック金メダルを獲得したことがあるとクックは述べました。中国でのテニスとピックルボールへの関心は2023年に始まり、2024年に加速し、今年も「まだ非常に好調」だとマッキンゼーのシニアパートナーでアジア消費者・小売部門のリーダーであるダニエル・ジプサーは述べています。「私たちはまだ、より広範なラケットスポーツにおいて非常に強い加速成長の勢いの[時期]にいます。」彼は地元の人々がこのスポーツを始めるだけでなく、プロの試合をより多く観戦するようになっていると指摘しました。8月21日から24日まで開催された米国を拠点とするプロフェッショナル・ピックルボール協会（PPA）初の「香港オープン」大会では、「実際にかなり多くの観客が[決勝の金メダルマッチを観戦するために]集まりました」とアジアのピックルボール選手を代表するThe Brine Agencyの創設者パトリック・ヤンは述べました。「全体...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 12:02
トレンドニュース
