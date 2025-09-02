1ドル以下の3つの暗号資産、イーサリアム（ETH）の最近の成功に続き上回る準備が整う

「1ドル以下の3つの暗号資産がイーサリアム（ETH）の最近の成功に続く準備ができている」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。4月の約1,400ドルの安値から、イーサリアムは240％以上上昇し、過去最高値（ATH）の4,800ドルを再テストしています。ETHの数十億ドル規模の時価総額を考えると前例のないこの最近の偉業により、他の小型アルトコインもそれに続いています。今日購入するのに最適な1ドル以下の暗号資産を探している投資家にとって、3つのプロジェクトが際立っています：Little Pepe（LILPEPE）、Hedera（HBAR）、そしてMemeCore（M）です。すべて1ドル以下の価格ですが、それぞれが2025年第4四半期までに大きな利益をもたらす可能性を秘めています。Little Pepe（LILPEPE）はサイズは小さいかもしれませんが、このカエルは大きな飛躍を目指しています。Little Pepe（LILPEPE）は、ウイルス的なエネルギーと実際のブロックチェーン機能を組み合わせた、今年最も話題のミームトークンの1つとして登場しました。単なるハイプに頼る多くのミームコインとは異なり、LILPEPEはレイヤー2のスケーラビリティ、スナイパーボット耐性のあるエコシステム、そして売買税ゼロによって支えられており、トレーダーにとって高速で安全、そして使いやすいものとなっています。プレセールは大きな成功を収め、2,300万ドルを調達し、145億トークンを販売しました。初期投資家は発売時に0.001ドルを支払い、現在のステージが0.0021ドルになっている今、100％以上の未実現利益を手にしています。これは、取引所上場によってより広い需要が解放される前に、買い手がまだ参入するチャンスがあることを意味します。このプロジェクトはCertiK監査と、発売時にクジラがトークンをダンピングするのを避けるための厳格なベスティングスケジュールを特徴としており、信頼を構築しています。これらのステップと進行中の77.7万ドルのgiveawayキャンペーンにより、LILPEPEは急速に成長するミームコインコミュニティを発展させることができました。また、さらなる流動性と可視性をもたらす可能性のある今後の中央集権型取引所上場に向けての期待も高まっています。ミームエネルギーがその勢いを推進し、実用性が長期的な成長を支える中、アナリストはLILPEPEがプレセール価格から50倍から100倍の投資収益率（ROI）をもたらす可能性があると考えており、初期の買い手を大きな勝者に変える可能性があります。市場で最高の1ドル以下の...を探している人にとって