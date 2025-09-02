MEXC 取引所
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコインは最近の上昇を維持できるか？
ビットコインは最近の利益を維持できるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最近の分析によると、ビットコインは特に9月前半に大きな変動を経験することで知られています。専門家たちが主要暗号資産にとってもう一つの厳しい月になると予測する中、これらの初期トレンドが月全体の価格推移を形成する上で重要であることが示唆されています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 15:24
Cardano創設者、クライアント多様性論争における「ドラマ」を非難
投稿「Cardanoの創設者、クライアント多様性の議論をめぐる『ドラマ』を非難」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Cardanoの創設者、クライアント多様性の議論をめぐる『ドラマ』を非難
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 15:06
共有
30億ドル相当のBTCダンプが重要な市場シフトを示す
記事「30億ドルのBTCダンプが重要な市場シフトを示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。大規模なビットコイン長期保有者の売却：30億ドルのBTCダンプが重要な市場シフトを示す
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 14:49
共有
暗号資産投資において忍耐力が最も価値あるスキルである理由
「暗号資産投資において忍耐が最も価値あるスキルである理由」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産の世界では、すべての見出しが緊急性を叫んでいます。価格は激しく変動し、新しいプロジェクトが毎日立ち上がり、ハイプサイクルはほとんどの人が追いつけないほど速く動いています。しかし歴史が示すように、この環境で成功する人々は突然の動きを追いかける人々ではなく、待ち方を知っている人々です。スマートマネーはこの真実を認識しており、それが忍耐を示した多くの初期投資家が現在、MAGACOIN FINANCEのような新興プレイに注目している理由であり、すでに最初のサポーターに大きなリターンをもたらしています。忍耐は暗号資産において勝者と群衆を分けるものです。すべてのパンプに飛び込んだり、下落時に売ったりする誘惑は強いですが、冷静さを保つ能力が長期的な成功を決定することがよくあります。市場は恐怖と貪欲が投資家を反対方向に引っ張る極端な状況で繁栄します。これらの感情に抵抗することを学ぶことが強力な戦略の基盤です。 FOMO感情とFUDに抵抗する FOMO（取り残される恐怖）は、ピーク時にトークンに殺到した無数の投資家を傷つけてきました。一方、FUD（恐怖、不確実性、疑念）は、市場暴落時に人々に堅実な保有物を損失で売らせてきました。どちらの罠もポートフォリオを壊滅させる可能性があります。忍耐は投資家が一歩下がって長期的な目標を思い出し、短期的なノイズを追いかけるのではなく嵐を乗り切ることを可能にします。 なぜMAGACOIN FINANCEが注目を集めているのか このレッスンは現在、MAGACOIN FINANCEで実証されており、忍耐強い初期採用者は驚くべき結果を目にしています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 14:33
共有
韓国の個人投資家、テスラを減らし暗号資産株へ転換
韓国の個人投資家がテスラ株を売却し、暗号資産関連株へシフトする記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。かつてテスラの最も忠実な支持者だった韓国の個人投資家は、EVメーカーへのエクスポージャーを大幅に減らし、暗号資産関連株へとシフトしています。概要 韓国の個人投資家は8月に6億5700万ドル相当のテスラ株を売却し、4ヶ月間で18億ドルを売却。暗号資産関連株は現在、海外株式の購入トップ銘柄の31.4%を占めています。1080万人以上の韓国人が暗号資産取引を行い、その取引高は株式市場を上回っています。ブルームバーグは9月1日、韓国の個人投資家が8月にテスラから急激に資金を引き上げ、6億5700万ドル相当の株式を売却する一方で、暗号資産関連株へのエクスポージャーを増加させたと報じました。この動きは2019年初頭以来の最大の月間テスラ資金流出を記録し、4ヶ月間で18億ドルの売却に寄与しています。売却にもかかわらず、テスラは韓国の個人投資家の間で依然として最も人気のある海外株であり、約219億ドルを保有しています。しかし、NvidiaやPalantirなどのライバル銘柄は大きく遅れをとっており、そのギャップは縮まりつつあります。テスラ株の2倍のエクスポージャーを提供するレバレッジドテスラETFも、先月5億5400万ドルの記録的な償還を記録しました。暗号資産株への資金シフト一方、資金は暗号資産の代替投資先へと流れています。大量のETH準備金を持つことからイーサリアム（ETH）の代替投資先と見なされることが多いBitmine Immersion Technologiesは、8月だけで2億5300万ドルの純流入を記録しました。7月の2億5900万ドルと合わせて、Bitmineは今年、韓国投資家の間で最も購入された海外株の一つとなっています。この傾向は単一の銘柄にとどまりません。CircleとCoinbaseは8月に韓国からの数百万ドルの資金流入を引き付け、2025年の暗号資産関連株の購入総額は120億ドルを超えました。韓国国際金融センターによると、暗号資産関連株は現在、地元の個人投資家によるネット購入上位50銘柄の海外株の31.4%を占めており、2025年初めの8.5%から増加しています。韓国で暗号資産取引が株式を上回る国内市場の活動は株式のローテーションに反映されています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 14:22
共有
アブダビのG42、AIキャンパスのためにNvidia以外にAMD、Qualcommに注目
G42はAIキャンパス向けにチップ供給を多様化するため、NVIDIAに加えてAMD、Qualcomm、Cerebrasの採用を検討しています。Google、Microsoft、AWS、Metaを含む主要な米国テック企業がキャンパス参加に向けて協議中です。Microsoftはすでに15億ドルをG42に投資し、グローバル市場でのAIとクラウドコラボレーションを深化させています。
Coincentral
2025/09/02 14:20
共有
トークン発売後、WLFI トークン保有者が EIP-7702 エクスプロイトの標的に
ハッカーはEIP-7702の脆弱性を利用して、脆弱なウォレットからWLFIトークンを抜き取っています。EIP-7702の脆弱性は秘密鍵の漏洩に依存し、取引中にトークンの盗難を可能にします。WLFIユーザーはフォーラムで大規模な盗難を報告しており、ハッカーは素早くトークンを一掃しています。World Liberty Financialはフィッシング攻撃について警告し、ユーザーに公式コミュニケーションの再確認を促しています。
Coincentral
2025/09/02 14:18
共有
重要なPiネットワーク上場ニュース：これは大規模な復活の始まりになるのか？
Piが60カ国以上で直接購入オプションを提供するOnramp Moneyを通じて利用可能になった後でも、このトークンは[…]
Coindoo
2025/09/02 14:00
共有
イーサリアム（ETH）ベースのアルトコインが予期せぬ障害を経験！チームが声明を発表！
イーサリアム（ETH）のレイヤー2（L2）スケーリングソリューションであるStarknet（STRK）は、現在サービス障害を経験しています。ネットワークがダウンし、20分以上ブロックを生成していません。StarknetチームはXアカウントで公式声明を発表し、障害を確認しました。それによると、StarknetはXシェアでサービス障害を経験したと発表しました。チームは問題を積極的に調査し、できるだけ早く完全な機能を復旧させるために取り組んでいると述べました。この予期せぬ障害は、分散型アプリケーションやサービスのためにStarknetに依存しているユーザーや開発者の間で懸念を引き起こしています。 「Starknetは現在ダウンしています。私たちのチームは問題を積極的に調査し、できるだけ早く完全な機能を復旧させるために取り組んでいます。詳細がわかり次第、最新情報を提供します。」 この障害の後、Starknet（STRK）の価格は大幅な下落を経験していないようです。Starknetはイーサリアムの人気のある第二層スケーリングソリューションで、トランザクション速度を向上させ、コストを削減することを目指しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 13:48
共有
銀行主導のステーブルコイン：韓国の安全な暗号資産の未来に向けた大胆な計画
デジタル通貨が従来の銀行のような揺るぎない安定性と信
Coinstats
2025/09/02 13:25
共有
