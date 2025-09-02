2025年の最高のトークンプレセールと暗号資産ニュース

「2025年の最高のトークンプレセールと暗号資産ニュース」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース もしイーサリアムを0.31ドルやソラナを0.22ドルで購入できるよう時間を巻き戻せたらどうでしょうか？実際、ほとんどの人は後に億万長者を生み出す可能性を秘めた爆発的なプレセールを見逃してきました。現在、BlockchainFX（$BFX）は2025年で最もホットなプレセール配分の一つとして、その流れを書き換えています。毎週月曜日に価格が上昇するため、希少性と緊急性が組み込まれています。Chainlinkのような確立された巨人たちが地位を維持し続ける一方で、彼らはもはや初期アクセスの暗号資産プレセールが提供するような人生を変えるような上昇余地を提供していません。そこでBlockchainFXの出番です。これは0.05ドル未満で取引されている独占的な暗号資産プレセールであり、爆発的なプレセール成長の可能性と初期保有者向けの90% APYを提供します。これは単なるプロジェクトではなく、今日最高の暗号資産プレセールであり、今買うべき最高の暗号資産の一つになる可能性があります。 BlockchainFX（$BFX）：億万長者を生み出す可能性を秘めた爆発的なプレセール BlockchainFXは理論ではありません。すでに1日10,000人のユーザーと数百万ドルの取引量を処理するライブ取引スーパーアプリです。完全にCertiK監査済みでKYC準拠であり、暗号資産、株式、外為(FX)、商品を一箇所で提供する実用性を備えています。このトークンは手数料の最大70%を毎日USDTで保有者に再分配し、パッシブインカム暗号資産ストリームを生み出します。初期購入者はすでに日次4〜7%の爆発的なプレセール報酬を獲得しており、これは年間90% APY(年間収益率)に相当します。 数字は嘘をつきません。プレセールは0.01ドルから始まり、現在は0.022ドルで、確定した0.05ドルの発売価格に向けてロックされています。今日1,000ドル購入すると約45,000トークンが確保できます。発売後0.15ドルなら6,750ドル、0.25ドルなら11,250ドルになります。長期暗号資産価格予測では$BFXを1ドル以上と見ており、同じ1,000ドルが45,000ドルの価値になる可能性があります。これはイーサリアムブロックチェーンやChainlinkの初期プレセール時代を彷彿とさせる投資収益率の言語です。 BlockchainFXはまた、グローバルVisaカード（ゴールド、グリーン、メタル）、確定した取引所上場、そしてBFXで250,000ドルのトッププライズを含む500,000ドルのgiveawayも提供しています...