2025年の最高のトークンプレセールと暗号資産ニュース
「2025年の最高のトークンプレセールと暗号資産ニュース」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース もしイーサリアムを0.31ドルやソラナを0.22ドルで購入できるよう時間を巻き戻せたらどうでしょうか？実際、ほとんどの人は後に億万長者を生み出す可能性を秘めた爆発的なプレセールを見逃してきました。現在、BlockchainFX（$BFX）は2025年で最もホットなプレセール配分の一つとして、その流れを書き換えています。毎週月曜日に価格が上昇するため、希少性と緊急性が組み込まれています。Chainlinkのような確立された巨人たちが地位を維持し続ける一方で、彼らはもはや初期アクセスの暗号資産プレセールが提供するような人生を変えるような上昇余地を提供していません。そこでBlockchainFXの出番です。これは0.05ドル未満で取引されている独占的な暗号資産プレセールであり、爆発的なプレセール成長の可能性と初期保有者向けの90% APYを提供します。これは単なるプロジェクトではなく、今日最高の暗号資産プレセールであり、今買うべき最高の暗号資産の一つになる可能性があります。 BlockchainFX（$BFX）：億万長者を生み出す可能性を秘めた爆発的なプレセール BlockchainFXは理論ではありません。すでに1日10,000人のユーザーと数百万ドルの取引量を処理するライブ取引スーパーアプリです。完全にCertiK監査済みでKYC準拠であり、暗号資産、株式、外為(FX)、商品を一箇所で提供する実用性を備えています。このトークンは手数料の最大70%を毎日USDTで保有者に再分配し、パッシブインカム暗号資産ストリームを生み出します。初期購入者はすでに日次4〜7%の爆発的なプレセール報酬を獲得しており、これは年間90% APY(年間収益率)に相当します。 数字は嘘をつきません。プレセールは0.01ドルから始まり、現在は0.022ドルで、確定した0.05ドルの発売価格に向けてロックされています。今日1,000ドル購入すると約45,000トークンが確保できます。発売後0.15ドルなら6,750ドル、0.25ドルなら11,250ドルになります。長期暗号資産価格予測では$BFXを1ドル以上と見ており、同じ1,000ドルが45,000ドルの価値になる可能性があります。これはイーサリアムブロックチェーンやChainlinkの初期プレセール時代を彷彿とさせる投資収益率の言語です。 BlockchainFXはまた、グローバルVisaカード（ゴールド、グリーン、メタル）、確定した取引所上場、そしてBFXで250,000ドルのトッププライズを含む500,000ドルのgiveawayも提供しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 16:35
デジタルゴールドラッシュ：暗号資産ゴールドトークンが25億ドルの壁を突破
TLDR トークン化された金市場の時価総額が過去最高の25億7000万ドルに達した Tetherのトークン「XAUT」は8月だけで4億3700万ドルの新規供給が発行された Paxosの「PAXG」トークンは6月以降1億4150万ドルの入金を集めた 金価格は3,470ドル付近で取引されており、4月の過去最高値約3,500ドルに迫っている 両トークンは物理的な金に裏付けられている [...] 投稿「デジタルゴールドラッシュ：暗号資産ゴールドトークンが25億ドルの壁を突破」は最初にCoinCentralに掲載されました。
Coincentral
2025/09/02 16:28
イーサリアムの取引所BunniXYZがスマートコントラクトの脆弱性により230万ドル流出 Gpt: イーサリアムの取引所BunniXYZがスマートコントラクトの脆弱性により230万ドル流出
イーサリアムブロックチェーン取引所BunniXYZがスマートコントラクト攻撃で230万ドル流出という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BunniXYZイーサリアム取引所では一連の不正な出金が発生しました。オンチェーンデータの調査員はこの事象をハッキングと特定し、損失額は約230万ドルとされています。BunniXYZ、イーサリアム分散型取引所は、そのスマートコントラクトの1つを通じて攻撃されました。ハッカーは主にステーブルコインを移動させ、総損失額は230万ドルに達しました。 #CertiKInsight 🚨 @bunni_xyz BunniHubコントラクトで230万ドルの攻撃を特定しました。https://t.co/lZB0vzSMQx 攻撃者は資金を0xe04efd87f410e260cf940a3bcb8bc61f33464f2bに移動させました。警戒を怠らないでください！ — CertiK Alert (@CertiKAlert) 2025年9月2日 トランザクション履歴によると、ハッカーはUSDTとUSDCのボールトを攻撃し、その後トークンをイーサリアムエコシステムを通じて移動させ、最終的にETHとステーブルコインの混合を手に入れました。最初の数分以内に、BunniXYZプロジェクトはそのアプリに対する攻撃を認識し、すべてのスマートコントラクトを閉鎖しました。 ハッキング後すぐに、攻撃者は他のDeFiプロトコルを通じて資金をETHに交換し続けました。 攻撃後の1時間の間に、ハッカーはDeFiプロトコルを通じた最初の動きを除いて、まだ資金を移動または混合していませんでした。BunniXYZに対する攻撃は、1000万ドル未満を盗む比較的小規模なハッキングの最新シリーズの一部です。 比較的小規模な攻撃でさえ、しばしばプロトコルの評判を損ない、新しいDeFiハブを破壊します。最近のスマートコントラクト攻撃の一つはBetterBankに対するものでした（Cryptopolitanの報道による）。このような攻撃は、インサイダーの仕業や、北朝鮮のハッカーによってWeb3に注入された悪意のあるコードの疑いを引き起こします。 ピーク時に攻撃されたBunniXYZ BunniXYZはイーサリアムとUnichain両方を使用するDEXです。この新しい市場はまた、Uniswap V4テクノロジーを使用して、より複雑な取引ルールを持つ特別なボールトと市場を作成しています。 他の市場と同様に、BunniXYZはロックされた価値のローカルピークに達した直後に攻撃されました。8月末、取引所はそのボールトに最大6000万ドルを保有していました。市場は立ち上げ後もまだ比較的小規模でした...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 16:23
ARK InvestのCathie Woodによると、3,500%上昇する前に購入すべきトップ暗号通貨
トランプ大統領政権が就任して以来、暗号資産業界は変動と変化に満ちた一年を経験しました。政府は多くの厳格な規制を撤廃し、金融分野におけるイノベーションを促進するための画期的な法案を制定しました[…]
Bitcoinist
2025/09/02 16:03
ドージコイン創設者、2025年のアルトコインシーズンについて見解を共有、大きな注目点とは
ドージコイン創設者がアルトコインシーズン2025に関する率直な見解を共有、大きな注目点とは BitcoinEthereumNews.comに掲載。 柴犬トシのアルトコインシーズン2025に関する見解 柴犬トシの暗号資産市場全般に対する見方 2013年にジャクソン・パーマーと共に象徴的なミームコイン「ドージコイン」を共同設立したビリー・マーカスは、暗号資産市場や暗号資産価格変動の合理的な基礎について議論する際の皮肉やシニカルな発言でXで有名です。今回、彼は2025年の残りの期間に期待されるアルトコインシーズンについて皮肉な見解を共有しました。 マーカスはXソーシャルメディアプラットフォームで「柴犬トシ・ナカモト」として知られています — これは謎めいたビットコイン創設者、Satoshi Nakamotoの偽名を冗談めかして参照した名前です。 柴犬トシのアルトコインシーズン2025に関する見解 ビリー・マーカスは今年予想されるアルトシーズンについてコメントし、4年前の2021年に暗号資産市場が経験したものと比較するミームを公開しました。そのミームには2つの非常に似た生き物が描かれています — 2021年のアルトコインシーズンを描写する画像では、オオヤマネコが雪の森を歩いている様子が描かれていますが、アルトシーズン2025に関連する方は単に子猫が部屋に入ってくる様子を示しています。 これはおそらく、最初にビットコインが約124,000ドルの新ATHに達し、次に2番目に大きな暗号資産であるイーサリアムがそれに続いて2021年11月以来初めて新ATHの4,953ドルに達した後に起きた、突然の市場の反落に対するマーカスの反応でしょう。さらに、XRPも約3.65ドルの新価格ピークに達しました。 あなたはこちらも気に入るかもしれません 柴犬トシの暗号資産市場全般に対する見方 現在、ビットコインは107,000ドルまで下落しましたが110,000ドルのレベルを回復し、イーサリアムは4,396ドルに下落し、XRPは2.79ドルで取引されています。 以前のツイートで、マーカスは暗号資産価格を上下に動かす実際の基礎的要因について何度も疑問を表明してきました。彼は暗号資産の変動的な性質について何度も強調しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 16:00
ゴールドがビットコインの注目を奪い、月曜日夜の急騰で記録的価格水準に到達
ゴールドがビットコインの注目を奪い、月曜日夜に記録的価格水準に到達したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ゴールドは再び輝き始め、月曜日夜にスポット価格が3,500ドルの水準を超え、過去最高値（ATH）から下落したビットコインから注目を奪いました。投資家たちは、トランプ政権による連邦準備制度理事会の独立性への潜在的な攻撃と今後の利下げから利益を得るためにポジションを取っています。ゴールドが過去最高値に到達 […] 出典: https://news.bitcoin.com/gold-steals-bitcoin-spotlight-reaches-record-price-levels-in-monday-night-dash/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 15:39
ドージコインETF登場か？PEPEとBONKの取引高が新記録に急増
ドージコインETFの可能性を巡る憶測が高まっており、このニュースは取引活動の急増を引き起こしています[…] 「ドージコインETF登場か？PEPEとBONKの取引高が新記録に急増」の記事がCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/02 15:30
クジラの課題の中で15万ドルの夢を解き放つ
投稿「クジラの課題の中で15万ドルの夢を解き放つ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格：クジラの課題の中で15万ドルの夢を解き放つ コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース ビットコイン価格：クジラの課題の中で15万ドルの夢を解き放つ 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-whale-flush/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 15:28
アナリストは10月の急騰前の9月の弱気トラップを予測
アナリストは10月の急騰前の9月の弱気トラップを予測 BitcoinEthereumNews.comに掲載。重要なイーサリアム価格予測：アナリストは10月の急騰前の9月の弱気トラップを予測 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 重要なイーサリアム価格予測：アナリストは10月の急騰前の9月の弱気トラップを予測 出典: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-price-prediction-september/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 15:16
CoinPokerは、9月7日から29日まで、史上最大の秋季CSOPシリーズを600万ドルの保証賞金プールで開催
投稿「CoinPokerが史上最大のCSOPフォールシリーズを9月7日～29日に600万ドルの賞金保証で開催」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinPokerが最大のCSOPフォールシリーズを開催、賞金$6M
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 14:57
