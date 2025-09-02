MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
BRICS、まもなく開始の会議で米国の関税と多国間主義について議論へ
記事「BRICS、まもなく開始の会議で米国の関税と多国間主義について議論へ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領は、加盟国に対する米国政府による一方的な関税措置への共同対応の可能性を調整するためのBRICS会議を組織しました。この会議ではまた、多国間主義に対する組織の支持も求められます。BRICSが米国の関税について議論し、多国間主義を支持 トランプ政権によって制定された一方的な関税制度[...] 出典: https://news.bitcoin.com/brics-to-discuss-us-tariffs-and-multilateralism-in-upcoming-meeting/
TRUMP
$7.527
-2.53%
COM
$0.011198
+3.11%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:39
共有
アナリストが9月にビットコインの3つのデッドクロスを警告
「アナリストが9月に3つのビットコインデッドクロスを警告」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。9月は歴史的にビットコインにとって最も弱い月です。懸念を高めているのは、アナリストたちが主要な時間枠で珍しいデッドクロスのシグナルが現れたと指摘していることです。デッドクロスは、短期の移動平均線や指標が長期のものを下回ったときに発生します。これは通常、弱気トレンドの始まりを示します。これらのシグナルが市場の下落を保証するわけではありませんが、トレーダーや投資家はより慎重になる傾向があります。 最初のデッドクロス：MVRV比率 最初の警告は、匿名アナリストのYonsei_dentがCryptoQuantで説明した市場価値対実現価値（MVRV）比率から来ています。MVRVはオンチェーン指標で、ビットコインの時価総額とその実現価値（コインが最後に移動した平均価格）を比較します。高い比率は過大評価の可能性を示し、低い比率は過小評価を示唆します。 ビットコイン価格とMVRV比率。出典：CryptoQuant 最近のCryptoQuantの投稿で、Yonsei_dentはMVRVがデッドクロスを形成したと指摘しました。30日移動平均が365日平均を下回りました。歴史的に、このようなクロスオーバーは調整の前兆となっています。これらは短期的な熱意が長期トレンドに対して弱まっていることを示しています。例えば、2022年のMVRVデッドクロスは弱気相場での大きな下落と一致していました。 「これは必ずしも同じ結果が来ることを意味するわけではありません — ビットコインETFは市場により構造的な安定性をもたらしました。しかし歴史は繰り返さず、韻を踏むものです — そしてMVRVからのシグナルは注目に値します」とYonsei_dentは述べました。 2番目のデッドクロス：週次MACD 2番目のシグナルはビットコインの週次MACD指標から来ています。MACDは指数移動平均（EMA）の差を追跡することでモメンタムを測定します。デッドクロスはMACDラインがシグナルラインを下回ったときに発生します。これは通常、買い圧力の弱まりと下落リスクを示します。 ビットコイン価格とMACD指標。出典：TradingView 歴史的に、このシグナルは市場のトップや長期的な調整を見つけるのに信頼性がありました。4月の同様のイベント...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:37
共有
ビットコインは7年間で100万ドルに達する可能性
「ビットコインは7年間で100万ドルまで上昇する可能性がある」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリストは決して完全に仕事から離れることはないと言われています。しかし、クリスチャンにとって、それは単なる比喩ではなく、生き方なのです。昼間は、彼は暗号資産市場の絶えず変化する潮流を航海し、熟練した編集者のように言葉を操り、専門用語を大衆向けに解読する記事を作成しています。しかし、PCがスリープモードになると、彼の追求はより機械的な（そして時には哲学的な）方向に向かいます。クリスチャンの文章との旅は、ビットコインの時代よりもずっと前に始まりました。学問の神聖な殿堂で、彼は大学新聞の特集ライターとしての技術を磨きました。物語を語ることへの初期の愛情は、データエンジニアリング会社での編集者としての成功につながり、初月のエッセイコンテストでの勝利は、数ヶ月分の犬や猫のおやつを購入する資金となりました - これは彼の毛皮の仲間たちへの献身の証です（これについては後ほど詳しく）。その後、クリスチャンはジャーナリズムの世界を遍歴し、カナダや韓国の新聞社で働きました。最終的に、彼はフィリピンの故郷の地元ニュース大手に10年間定住し、完全なニュースジャンキーになりました。しかし、新しいものが彼の目を引きました：暗号資産です。それは宝探しとストーリーテリングが混ざったようなもので、まさに彼の得意分野でした！そこで、彼はNewsBTCで素晴らしい仕事を手に入れ、暗号資産に関するあらゆることについてのエキスパートの一人となりました。彼はこの複雑なものを小さな断片に分解し、誰にでも理解しやすくしています（彼はこのスキルを教えてくれた管理チームに敬意を表しています）。クリスチャンは仕事ばかりで遊びがないと思いますか？そんなことはありません！コンピューターから離れると、彼はバイクへの情熱に浸っています。真のギアヘッドであるクリスチャンは、バイクをいじることと、320ccのヤマハR3で開けた道路の喜びを味わうことが大好きです。かつてスピードの魔王だった彼は...
STUFF
$0.00394
-2.95%
MODE
$0.001206
-6.14%
PLAY
$0.0457
-2.80%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:30
共有
ECBのシュナーベル氏、FRBの独立性リスクについて警告
ECBのシュナーベル氏、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の独立性リスクについて警告 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。要点：ECBのシュナーベル氏、FRB独立性がグローバルシステムに影響すると警告。政治的干渉により米国およびグローバルな借入コストが上昇する可能性。懸念は中央銀行への過去の干渉による経済的影響を反映。2025年9月2日、ECB理事会メンバーのイザベル・シュナーベル氏は、連邦準備制度の独立性を損なうことで世界金融システムが不安定化する可能性があると警告し、借入コスト上昇への懸念を強調した。シュナーベル氏の警告は、政治的干渉が伝統的資産と暗号資産の両方に影響を与える世界市場のボラティリティを引き起こす可能性があるため、金融安定性を確保するための中央銀行の独立性維持の必要性を強調している。 シュナーベル氏、政治的干渉の危険性を強調 欧州中央銀行のリーダーシップの一員であるイザベル・シュナーベル氏は、米国の政治的圧力が連邦準備制度の独立性を低下させた場合、世界金融安定性に対する深刻なリスクを強調した。経済学のバックグラウンドを持つシュナーベル氏は、米国と欧州の金融健全性の両方にとってFRBの自律性がいかに重要であるかを強調した。懸念は、独立性が損なわれた場合に政治的干渉が強まる可能性に集中している。 潜在的な結果には、米国での借入コストの増加が含まれ、これがグローバル資本市場に波及効果をもたらす。これらの波及効果はユーロの安定性と国際投資フローに影響を与える可能性がある。歴史的に、米国の金融政策に対する信頼が低下した時期には、金利の上昇と経済的な予測不可能性が見られ、シュナーベル氏の懸念を反映している。 「連邦準備制度がその独立性を失えば、世界金融システムに甚大な損害を与え、欧州中央銀行にも影響を及ぼすでしょう。これが起こらないことを本当に願っています」と、ECB執行役員のイザベル・シュナーベル氏は述べた。 これに対し、コミュニティは金融リーダーからの声明に警戒している。歴史的に、FRBの独立性の喪失は市場のボラティリティと一致し、経済政策がどのように変化するかについての疑問を提起している。シュナーベル氏のコメントは、政策の一貫性と市場の信頼に対する独立性の重要性に関する広く共有された歴史的見解を反映している。 中央銀行の不確実性の中でのビットコインの役割 ご存知でしたか？中央銀行への政治的干渉は、重大な経済的不安定性をもたらす可能性があります...
ECHO
$0.03561
-10.90%
TRUST
$0.0003642
-6.59%
COM
$0.011198
+3.11%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:25
共有
ビットコインマイニング：2025年でもまだ収益性はあるのか？
ビットコインマイニング：2025年でもまだ収益性はあるのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。免責事項：このコンテンツはスポンサー記事です。Bitcoinsistemi.comは、上記の情報または記事で言及されている製品やサービスから生じる可能性のある損害や悪影響について責任を負いません。Bitconsistemi.comは読者に記事で言及されている会社について個別に調査することをアドバイスし、すべての責任は個人にあることを思い出させます。ビットコインマイニングは常に2つの基本的な変数に結びついています：エネルギーコストとビットコインの市場価格です。2025年では、電気料金の上昇と最近の半減期イベントにより、小規模および中規模のマイナーにとって収益性がより複雑になっています。再生可能エネルギー源にアクセスできる産業規模の運営は繁栄していますが、独立したマイナーはしばしばマシンを稼働させ続けるのに苦労するほど薄い利益に直面しています。一部の人にとって、マイニングは即時のリターンよりも、より高いコストで採掘されたコインを保有する投機的なものになっています。この二極化により、セクターは資本集約型のセットアップを持つ大規模プレーヤーに支配され、過去数年間に見られたトレンドが続いています。しかし、ビットコインマイニングがますます競争が激しくなる中、投資家の資本はMAGACOIN FINANCEなど多くのステージの会話に参入している新興アルトコインのようなより身近な代替手段を求め始めています。 効率性は向上するが、中央集権化の懸念は残る より効率的なASICなどのマイニングハードウェアの進歩により、ハッシュあたりのエネルギーコストが削減され、プロのマイナーに救済をもたらしています。しかし、これらのアップグレードは高額な初期費用がかかり、継続的な再投資を負担できる人々の手に業界の中央集権化をさらに固めています。批評家はこれがビットコインの分散型の精神を損なうと主張しています。同時に、カザフスタンやパラグアイなどの国々は電気料金が低いためマイニングハブとなり、ハッシュパワーを地理的に集中させています。グローバル投資家にとって、これはセキュリティと回復力に関する長期的な疑問を提起します。マイニングの収益性はビットコインが12万ドル以上を超えるかどうかにかかっているかもしれませんが、多くの人々はアルトコインを次の...に資本化するためのよりシンプルな道と見ています。
MORE
$0.03374
+50.49%
COM
$0.011198
+3.11%
LIKE
$0.008195
-1.66%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:18
共有
新たな4,000ドルの限定版が英国ウイスキーが成熟した理由を示す
新しい4,000ドルの限定版が英国ウイスキーが成熟した理由を示す、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カスク001は9月末に60本の限定版として発売されます。イングリッシュ・ディスティラリーの英国ウイスキーは、スピリッツ小売業界ではまだ比較的知られていない存在です—店舗ではあまり注目されない包括的な「その他」セグメントに分類される傾向があり、はるかに有名で棚を占領するスコットランド、アイルランド、日本、そして最近ではインドのカテゴリーに隠れています。イングランド最古の登録ウイスキーメーカーであるイングリッシュ・ディスティラリー（TED）は、18年前に全く新しいカテゴリーを立ち上げ、その認識に挑戦し、変化をもたらしています。カスク001と呼ばれるわずか60本の限定版が9月25日にデビューし、ウイスキー愛好家の間で関心を集めています。小売価格3,000ポンド（4,050ドル）のこの待望のリリースは2006年に蒸留され、そのカスクは蒸留所での初めての充填であり、18年間熟成されました。これは他の英国ウイスキーには提供できないものです。これにより、希少な由来と歴史的意義を持つことになります。ノーフォークの熟練したガラス職人であるラングハム・グラスによって手吹きされた重厚なデキャンタが、コレクターの魅力をさらに高めています。イングランド東部のノーフォークに拠点を置く家族経営のTEDは、投資家も明確な計画もなく、心は農夫であった故ジェームズ・ネルストロップによって設立されました。2007年夏の正式オープンはチャールズ3世国王（当時はウェールズ公）によって主導され、1901年以来イングランド初の稼働中のウイスキー蒸留所となりました。ネルストロップの唯一の目標は世界クラスのシングルモルトを作ることでした。イングランド最古の登録ウイスキーメーカーでありながら、現在はジェームズの息子アンドリュー・ネルストロップが率いる同社は、18歳でようやく成熟期を迎えたばかりです。また、2024年ワールド・ウイスキー・アワードで英国シェリーカスクが世界最高のシングルモルトに選ばれ、スコットランドや日本からの強力な競争を打ち破るという大きな勝利の波に乗っています。現状を打破するため、TEDは2022年に設立された英国ウイスキー・ギルドで積極的に活動しており、それは...
REAL
$0.08213
-1.61%
MORE
$0.03374
+50.49%
RARE
$0.04914
-2.73%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 17:14
共有
メタプラネット、自社救済のために8億4400万ドル相当のBTCをトレジャリーに追加：ビットコインハイパーへのパンプか？
投稿「Metaplanetが自社救済のために8億4400万ドル相当のビットコインをコミュニティートレジャリーに追加：ビットコインハイパーへのパンプ？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Metaplanetが自社救済のために8億4400万ドル相当のビットコインをコミュニティートレジャリーに追加：ビットコインハイパーへのパンプ？ ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。Aaronは暗号資産に関するすべてのことをカバーし、複雑なトピックに対してシンプルで分かりやすい説明を心がけています。彼の余暇には、趣味でファンタジー小説を書いたり、トレーニングやボクシングを楽しんだりしています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/metaplanet-to-add-844m-in-btc-treasury-to-save-itself-pump-for-bitcoin-hyper/
FUN
$0.008663
+0.75%
BTC
$121,571.41
-1.30%
HYPER
$0.26149
-5.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 16:57
共有
イーサリアム、ソラナ、またはOzak AI—次のサイクルで市場をアウトパフォームできる可能性のあるアルトコインはどれか？
イーサリアム、ソラナ、またはOzak AI—次のサイクルで市場をアウトパフォームできるアルトコインはどれか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号通貨市場は常に変化しており、巨人に取って代わろうとする新しいプロジェクトが登場しています。イーサリアム（ETH）とソラナ（SOL）はアルトコイン市場で長い間定番となっていますが、Ozak AI（$OZ）のような新参者が波を起こし始めています。次の市場サイクルの到来が迫る中、多くの人が疑問に思うのは、イーサリアムとソラナは独自の地位を維持できるのか、それともOzak AIが爆発的な成長で投資家を驚かせるのかということです。調べてみましょう。イーサリアム：主要アルトコインだが課題に直面 イーサリアムは最も初期から広く利用されているブロックチェーンネットワークの一つです。その広範なスマートコントラクト機能と分散型アプリケーション（DApp）における支配的な地位により、過去24時間で2.91%下落したにもかかわらず、5264億3000万ドルの時価総額を維持しています。ETH価格は最近、より広範な市場トレンドを反映して、4,589.50ドルから4,361.24ドルに下落しました。24時間の取引高は478億3000万ドルで、時価総額は変わらず、これは投資家の継続的な関心を示唆しています。それにもかかわらず、スケーラビリティと取引コストの面での競争がイーサリアムで見られ、多くの人々が長期的にどのようにしてリーダーシップを維持できるかについて疑問を投げかけています。供給に関しては、イーサリアムはすでに1億2070万ETHコインが流通しており、近い将来に新たな発行はありません。需給のバランスは、イーサリアムを指数関数的に成長させるために過去のように活発に機能しない可能性があります。ソラナ：成長の余地がある高速チャレンジャー ソラナとその低手数料・高速取引の約束は、過去数年間頻繁に議論の対象となってきました。206.14ドルの価格で、過去24時間で5.25%下落しましたが、これは市場の最近のボラティリティの一部です。...
NEAR
$2.892
-2.46%
WAVES
$0.9554
-1.97%
SOL
$220.63
-3.48%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 16:24
共有
暗号資産の利益を最大化：DNSBTCの最高の無料クラウドマイニングで不労所得を稼ぐ
暗号通貨市場は常に驚きをもたらします。最近、ドージコイン（DOGE）が再び急騰し、その時価総額は印象的な310億ドルに達しました。
CAP
$0.11142
-13.58%
CLOUD
$0.13344
+0.27%
GAINS
$0.02377
-5.86%
共有
Cryptodaily
2025/09/02 16:23
共有
BlazpayがAIでDeFiとRWAを再定義するためにTriArch Protocolを活用 Gemini: 首先查看提供的翻译参考，我注意到需要将"AI"翻译为"AIエージェント"，"DeFi"和"RWA"作为专业术语保持不变。我会保持原文格式，直接翻译标题内容。
BlazpayとTriArch Protocolのパートナーシップは、AIイノベーションを通じて分散型金融と現実資産エコシステムに革命をもたらすことを目指しています。
DEFI
$0.001689
-5.74%
AI
$0.1205
-7.02%
VIA
$0.0162
-0.61%
共有
Blockchainreporter
2025/09/02 16:00
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰