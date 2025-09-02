イーサリアム価格予測：ETH価格は5000ドルに達するか？投資家はAvalon Xで2倍の投資収益率を期待

イーサリアム価格予測：ETH価格は5000ドルに到達するか？投資家はアバロンXに2倍の投資収益率を期待 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、現在の暗号資産市場には静かな自信があります。これはもちろん、規制に関する明確さが増したことが理由です。さらに、現在の米国政府の業界に対する見方も好意的に見えます。 1週間前に新たな過去最高値（ATH）を記録した後、イーサリアムは現在約4300ドルで取引されています。しかし、アナリストは世界最大のアルトコインにとって5000ドルの水準は十分に達成可能だと主張しています。 同時に、アバロンX（AVLX）と呼ばれる不動産担保型のプレセールが、短期間で2桁の投資収益率をもたらす可能性のある具体的なライフスタイル特典を伴い、市場で話題になっています。 イーサリアムは5,000ドルのマイルストーンを達成できるか？ いくつかのデータポイントから、5,000ドルのETHは単なる願望思考以上のものであることがわかります。現物取引と機関投資家の関心が強い勢いで戻ってきています。さらに、最近のニュースでは、イーサリアム製品への入札流動性を大幅に増加させるETFの資金流入が強調されています。 さらに、レイヤー2エコシステムも拡大しています。L2で確保された総価値は数百億ドルに達し、ユーザーアクティビティを吸収し、スループットを向上させながら、ETHの基本レイヤーに決済しています。このL2アクティビティの成長は、より多くの決済需要とイーサリアムのより高い手数料獲得につながります。 供給面では、ステーキングが持続的な構造的な力として残っています。現在、ネットワーク全体で3000万ETH以上がステーキングされています。これは循環供給量の意味のある部分であり、利用可能なフロートを引き締め、流入需要に対する価格反応を拡大します。したがって、近い将来ETHが5000ドルに達すると信じるに足る理由は十分にあります。 なぜ投資家はイーサリアムよりもアバロンXに賭けているのか？ 今日アバロンXが際立っている理由は、実物資産、健全なトークン設計、変換メカニズムの組み合わせです。ドミニカ共和国のグルポ・アバロンの不動産開発によって裏付けられたAVLXは、ユーティリティトークンとして構築されています。 はい、これは不動産権ではありません。むしろあなたに...