アバロン・ラボがビットコイン レイヤー 2 ルートストックで立ち上げ
アバロンラボがビットコインレイヤー2のRootstockで立ち上げ、BitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Rootstockはアバロンの貸出インフラの追加により成長を続ける見込みです。ビットコイン貸出市場のアバロンラボは現在、預かり資産（TVL）でビットコインサイドチェーンとして4番目に大きいRootstockで稼働していると、The Defiantが閲覧したプレスリリースによると発表されました。この統合によりアバロンはRootstockに拡大し、RootstockのRBTCやRIFなどのデジタル資産、およびUSDC.EやテザーのクロスチェーンステーブルコインプロトコルUSDT0などのステーブルコインに対するビットコイン担保貸出へのアクセスを提供することで、チェーン最大の貸出市場を目指して競争します。 アバロンはRootstockにとって最新の主要統合であり、すでにUSDT0、LayerZero、Solv Protocolのサポートを誇っています。これらのRootstockへの追加は、BTCFiとしても知られるビットコインDeFiのリーダーとしてのチェーンの能力を強化し、ネットワークが新たな高みに向けて拡大し続けるのを支援することを目的としています。 アバロンのエコシステム責任者であるジェイソン・トゥは発表についてコメントし、The Defiantに次のように語りました：「これは2つのBTCFiパワーハウス間のパートナーシップであり、ビットコインを使用するあらゆる種類の有用なアプリケーションの拡大に向けた飛躍を示しています。」 アバロンの現在のTVLは7億5200万ドルで、昨年から113%増加しています。しかし、貸出市場のTVLは2025年1月の過去最高値（ATH）である20億ドルから62%減少しています。 「私たちは両社とも、小売ユーザーだけでなく、ビットコインでより多くのことをしたいと望む機関規模の参加者の増加にも対応する、業界をリードする金融商品を提供するという共通のビジョンに焦点を当てています」とトゥは、このパートナーシップについて締めくくりました。 Rootstockとの統合は、アバロンが2024年第4四半期からの力強い成長軌道を取り戻すのに役立つかもしれません。Rootstockは過去2年間着実に成長しており、現在2億5500万ドルのTVLを誇っています。これは2023年初めのわずか4200万ドルと比較すると大きな成長です。 Rootstock TVL（米ドル）。出典：DeFiLlama Rootstockネットワークは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 19:31
ビットコイン優先のメタプラネットが重要な再編を承認、株価2.5%上昇
ビットコイン重視のメタプラネットが重要な再編を承認、株価2.5%上昇の記事がCoinpedia Fintechニュースに最初に掲載されました。メタプラネットはビットコインに全力投球しています。株主からの強力な支持を受け、この東京の企業は組織構造を再編し、数十億円を調達し、これまで以上にビットコインを蓄積しています。同社は9月1日に開催された臨時株主総会の結果を発表しました。詳細はこちらをご覧ください。株主が重要な改正案を承認 メタプラネットの株主は投票で...
CoinPedia
2025/09/02 18:41
Mog CoinとPopcatを含む今買うべき人気暗号資産
BitcoinEthereumNews.comに「Mog CoinとPopcatを含む今買うべき人気暗号資産」という投稿が掲載されました。次の100倍になるミームコインは何でしょうか？BullZilla、Mog Coin、Popcatは2025年9月に暗号資産コミュニティで話題となっています。これらのトークンはそれぞれユニークな特徴を持っていますが、BullZillaは前例のないプレセールの速さで注目を集めています。投資家たちは、準備期間と実際の数字の両方に動かされ、これらのコインに殺到しています。Bull Zillaのプレセールだけでも、数分以内に10億$BZILトークンが売れ、50分で1万ドルが調達され、最初の2時間以内に20億トークンが売れました。最初の24時間の終わりには、73,625ドル以上が調達され、128億$BZILトークンが売れ、今年最も速く売れた暗号資産プレセールの一つとなりました。Mog CoinとPopcatも勢いを増しており、安定した取引量と投資家の信頼を示し、今買うべき人気暗号資産を探している人にとって、これら3つのトークンは重要な選択肢となっています。 数字を超えて、これらのコインのプレセールは成長するコミュニティとネットワーク効果を強調しています。ソーシャルエンゲージメント、オンラインフォーラム、投資家の議論が関心を増幅させ、早期参加への緊急性を生み出しています。投資家たちは、今買うべきこれらの人気暗号資産が単なる投機ではなく、長期的な価値を持つ構造化されたプレセールであることを認識しています。暗号資産初心者でもこの機会に気づいています。プレセールステージの構造、希少性メカニズム、潜在的な投資収益率により、BullZilla、Mog Coin、Popcatは次の100倍ミームコインを探している人にとって必見のトリオとなっています。 BullZilla（$BZIL）：総調達額73,625ドル、128億トークン販売済み BullZilla（$BZIL）は暗号資産界で引き続き注目を集めています。初期プレセール価格0.00000575ドルから、現在はステージ1のフェーズ2に入り、価格は0.00001242ドルになっています。このステージのアンロックは需要の大幅な増加を反映しており、投資家たちは次の100倍ミームコインになる可能性のあるものへの早期エクスポージャーを求めています。10億トークンの販売から...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 18:39
速報：UniswapパワードのDEX Bunni、イーサリアムとUnichainで240万ドルの不正利用被害 AI: 速報：UniswapパワードのDEX Bunni、イーサリアムとUnichainで240万ドルの不正利用被害
記事「速報：Uniswapを基盤とするDEX BunniがイーサリアムとUnichainで240万ドルの不正利用被害」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：分散型取引所Bunniはハッカーが流動性分配機能（LDF）を操作したスマートコントラクト不正利用の被害を受けました。ブロックチェーンセキュリティプラットフォームのSlowMist、PeckShieldAlert、Certikは、このハッキングで240万ドルの損失が発生したと予測しています。DeFiトークンはより広範な下落に見舞われ、資金のスワップに使用されたAcross Protocolは5％以上下落しました。Uniswap v4上に構築された最初の分散型取引所であるBunniは火曜日、セキュリティ不正利用の被害を受けたことを確認し、すべてのネットワーク上のすべてのスマートコントラクト機能を一時停止したと発表しました。ブロックチェーンセキュリティ専門家によると、この分散型取引所はイーサリアムブロックチェーンとUnichain上のスマートコントラクト不正利用により、暗号資産で約240万ドルを失ったとのことです。 Bunni DEXがスマートコントラクト不正利用で240万ドルを失う Uniswap v4を基盤とするBunniは、9月2日に分散型取引所（DEX）がセキュリティ不正利用の影響を受けたことを確認しました。チームは不正利用の調査を開始し、損失、不正利用の詳細、および可能な回復策について最新情報を提供する予定です。プラットフォームは予防措置として、さらなる資金損失を防ぐためにすべてのネットワーク上のすべてのスマートコントラクト機能を一時停止しました。 ブロックチェーンセキュリティプラットフォームのSlowMist、PeckShieldAlert、およびCertikは、スマートコントラクト不正利用により約240万ドルの損失が発生したことを明らかにしました。これらのプラットフォームは、暗号資産コミュニティにこの分散型取引所での取引を避けるよう推奨しています。ハッカーは資金を0xe04efd87f410e260cf940a3bcb8bc61f33464f2bに転送しました。 Bunni DEX不正利用 | 出典：SlowMist 一方、ブロックチェーンセキュリティ企業のHackenは、Bunniが合計840万ドルの被害を受け、Unichain上で600万ドル、イーサリアムブロックチェーン上で240万ドルの損失があったことを明らかにしました。Unichain上で盗まれた資金の半分はETHにスワップされ、クロスチェーンブリッジプラットフォームであるAcross Protocolを通じて100回のETHブリッジトランザクションでイーサリアムブロックチェーンに移動されました。 ハッキングされた資金のAcross Protocolを通じたトランザクション | 出典：Hacken Bunniハッキングに関するDeFi専門家の見解 Euler Labsの最高経営責任者（CEO）であるMichael Bentleyは、この不正利用がUnichain上で発生したと述べました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 18:29
カリフォルニア州知事ニューサム、「トランプ汚職コイン」の予告で米国大統領に反撃
カリフォルニア州ニューサム知事が「トランプ汚職コイン」の予告で米国大統領に反撃という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 カリフォルニア州ニューサム知事が「トランプ汚職コイン」の予告で米国大統領に反撃 ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。クリスチャンは、フィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリスト兼編集者で、文章と暗号資産への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を抱いています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの利用を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/california-governor-newsom-fires-back-at-us-president-with-trump-corruption-coin-tease/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 18:21
100倍のリターンと大幅な成長が期待できる3つの最良の暗号資産
BitcoinEthereumNews.comに「100倍のリターンと大幅な成長が期待できる3つの最高の暗号資産」という記事が掲載されました。暗号資産ニュース 暗号資産のクジラたちは常に100倍のリターンが期待できる最高の暗号資産のプレセールを探しています。デジタル資産の世界ではタイミングが全てであり、プレセールの機会に早期参入することで投資家は大きな利益を得ることができます。Arctic Pablo Coin（APC）はそのようなプレセールの一つで、多くの注目を集めています。魅力的なストーリーと強力な成長の可能性を持つArctic Pablo Coinは、初期投資家がその興奮の旅を活かす独自の機会を提供しています。デフレ型トケノミクスモデル、プレセールボーナス、そしてアドベンチャーストーリーの組み合わせは、大きなリターンを求める人々にとって魅力的な選択肢となっています。100倍のリターンが期待できる最高の暗号資産プレセールとなると、Arctic Pablo Coin、Brett、Moo Dengという3つの高いポテンシャルを持つミームコインが際立っています。これらのプロジェクトは強力なコミュニティ、革新的なトケノミクス、そして有望な投資収益率(ROI)の予測により勢いを増しています。これらのプレセールはそれぞれ大きな上昇の可能性を提供しており、リターンを最大化したい暗号資産のクジラや投資家の間で急速にお気に入りになりつつあります。Arctic Pablo Coinのアドベンチャーテーマのストーリーに惹かれるか、BrettとMoo Dengの爆発的な成長の可能性に惹かれるかにかかわらず、これらのプレセールは見逃せない機会を提供しています。Arctic Pablo Coin：100倍のリターンへの冷たいアドベンチャー Arctic Pablo Coin（APC）は100倍のリターンが期待できる最高の暗号資産プレセールの一つとして台頭し、ミームコイン分野で投資家に興奮と独自の機会を提供しています。このプロジェクトは、未踏の氷の領域で神秘的な$APCトークンを発見する探検家Arctic Pabloの旅を中心に展開しています。ミームコインのプレセールの各段階で新しい章が明らかになり、価格は着実に上昇しています。すでに39段階目に入り、370万ドル以上を調達したArctic Pablo Coinは、上場時に最大10,000%の投資収益率予測を提供し、クジラや初期投資家にとって魅力的な投資となっています。このプロジェクトの2,210億の上限供給量...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 18:20
カルダノ、米国ブロックチェーンデータプログラムから除外：ADAの将来に対する意味
ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、TRON、Stellar、Avalanche、Arbitrum、Polygon、Optimismなどのチェーンが米国のマクロ経済データを搭載している一方、[...] 「CardanoがU.S.ブロックチェーンデータプログラムから除外：ADAの将来に何を示唆するか」という投稿がCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/02 18:16
イーサリアム価格予測：ETH価格は5000ドルに達するか？投資家はAvalon Xで2倍の投資収益率を期待
イーサリアム価格予測：ETH価格は5000ドルに到達するか？投資家はアバロンXに2倍の投資収益率を期待 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、現在の暗号資産市場には静かな自信があります。これはもちろん、規制に関する明確さが増したことが理由です。さらに、現在の米国政府の業界に対する見方も好意的に見えます。 1週間前に新たな過去最高値（ATH）を記録した後、イーサリアムは現在約4300ドルで取引されています。しかし、アナリストは世界最大のアルトコインにとって5000ドルの水準は十分に達成可能だと主張しています。 同時に、アバロンX（AVLX）と呼ばれる不動産担保型のプレセールが、短期間で2桁の投資収益率をもたらす可能性のある具体的なライフスタイル特典を伴い、市場で話題になっています。 イーサリアムは5,000ドルのマイルストーンを達成できるか？ いくつかのデータポイントから、5,000ドルのETHは単なる願望思考以上のものであることがわかります。現物取引と機関投資家の関心が強い勢いで戻ってきています。さらに、最近のニュースでは、イーサリアム製品への入札流動性を大幅に増加させるETFの資金流入が強調されています。 さらに、レイヤー2エコシステムも拡大しています。L2で確保された総価値は数百億ドルに達し、ユーザーアクティビティを吸収し、スループットを向上させながら、ETHの基本レイヤーに決済しています。このL2アクティビティの成長は、より多くの決済需要とイーサリアムのより高い手数料獲得につながります。 供給面では、ステーキングが持続的な構造的な力として残っています。現在、ネットワーク全体で3000万ETH以上がステーキングされています。これは循環供給量の意味のある部分であり、利用可能なフロートを引き締め、流入需要に対する価格反応を拡大します。したがって、近い将来ETHが5000ドルに達すると信じるに足る理由は十分にあります。 なぜ投資家はイーサリアムよりもアバロンXに賭けているのか？ 今日アバロンXが際立っている理由は、実物資産、健全なトークン設計、変換メカニズムの組み合わせです。ドミニカ共和国のグルポ・アバロンの不動産開発によって裏付けられたAVLXは、ユーティリティトークンとして構築されています。 はい、これは不動産権ではありません。むしろあなたに...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 18:11
ビットコイン・ハイパーのプレセールは、クジラが$30K相当の$HYPERを購入し、調達額が$13.6M近くに達する
ビットコイン（$BTC）は、複写機におけるゼロックスや検索エンジンにおけるGoogleのように、代表的な暗号資産です。最も人気のある暗号資産であるだけでなく、2.1兆ドルという最大の時価総額を持っています。そのため、機関投資家がこの巨大なビットコイン市場のシェアを獲得しようと殺到しているのも不思議ではありません。戦略は現在[...]
Bitcoinist
2025/09/02 17:57
Metaplanetが37億ドルのビットコイン蓄積戦略への道を開く
メタプラネットは株式拡大と二種類株式発行への道筋を描き、長期ビットコイン蓄積計画を強化。日本のビットコイン買い溜め企業メタプラネットは、資本構造の刷新に対する株主承認を獲得し、ビットコイン蓄積戦略のための数十億ドル規模の潜在的資金調達への道を開いた。月曜日の臨時株主総会で、投資家たちは同社の定款変更を支持し、発行可能株式数を27億株に拡大することを承認した。また、既存株主の支配権を維持しながら異なるタイプの投資家を惹きつけることができる新たな二種類優先株式システムも導入された。A種株式は固定配当を伴い、収入重視の投資家により安定したリターンを提供する。B種株式はよりリスクの高い賭けだが、普通株式への転換オプションが付いている。この動きは、同社のビットコイン蓄積戦略が成功した場合、潜在的な上昇余地を提供する。続きを読む
Coinstats
2025/09/02 16:25
