アナリストが予測、Dogecoin強気相場は9月13日に開始か

ドージコイン強気相場は9月13日に始まる可能性、アナリストが予測 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、暗号資産アナリストのVisionPulsedは、ドージコインが9月13日頃に初めて意味のある上昇に転じる可能性があると述べています。彼は現在の下落がビットコイン半減期後のテンプレートに適合しており、市場はビットコインの供給削減後約510〜511日間は弱い状態が続き、その後最終的な上昇を迎えるというパターンを主張しています。9月1日に公開された動画で、彼は視聴者に「9月13日頃から売りが収まり始めるだろう...前回のサイクルでは半減期後511日目には、すでに上昇に転じていた。その前のサイクルでも半減期後511日目にはすでに上昇していた」と語りました。 ドージコインの苦痛は9月13日に終わるかもしれない このアナリストは、現在の弱さを、より深い崩壊ではなく、長期間のレンジ相場によって特徴づけられる、より長く、より遅いサイクルの一部として位置づけています。「残念ながら、まだ下降中だ」と彼は言い、このサイクルでは「調整がより長く続いている...横ばいになるたびに、それは永遠に続く」と付け加えました。彼は9月の弱さの歴史的な期間—2021年の9月2〜26日と2017年11月のより短い下落—を指摘し、これらが偶然か因果関係かは別として、彼が追跡している半減期後のリズムと一致していると述べています。 VisionPulsedのタイミング予測は、流動性指標M2によって裏付けられており、彼はこの指標が資産間でリーダーシップが移り変わる中でも、暗号資産のリーダーシップと相関し続けていると主張しています。「M2はもう機能していないと言う人もいるが、私は同意しない」と彼は述べました。彼の見解では、この指標は「2023年にはソラナの動きをほぼ完全に追跡し」、その後ビットコインを追跡し、最近ではビットコインの優位性が薄れる中、イーサリアムとBNBへの資金の流れと一致しているとのことです。「BNBが流動性とともに上昇していないふりをするのはやめよう」と彼は言いつつも、「次に流動性がどこに向かうか正確に知っているとは言わない...わからない」と認めています。 このリーダーシップの交代が、一部の大型時価総額トークンが遅れをとっている理由を説明するのに役立つと彼は主張しています。「おそらく私たちのコインは影響を受けていない...