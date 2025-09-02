MEXC 取引所
Knotsリーダー、Bitcoin Core v30が違法な成人向けコンテンツをホストする可能性があると発言
Knotsリーダーは、Bitcoin Core v30が違法な成人向けコンテンツをホストする可能性があると述べたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Knotsコミュニティリーダーのビットコインメカニックは、新しいデフォルトのデータストレージ制限により、最新バージョンのビットコインCoreにアップグレードする人は誰でも、違法な成人向けコンテンツもホストおよび中継することを強いられる可能性があると主張しています。来月、ビットコインCoreバージョン30（v30）はデータストレージの制限を緩和する予定です。これはデフォルトで、ビットコイン（BTC）のオンチェーン移動とは無関係な100,000バイトのデータを含むトランザクションをデフォルトのmempoolに受け入れることを意味します。しかし、Knotsコミュニティは、v29の約83バイトから1,200倍増加することを恐ろしいアイデアと見なし、古いデータ上限を維持する予定です。ほとんどの場合、CoreとKnotsの83バイトのmempool制限により、99％以上のトランザクションがそのデータストレージ上限を下回っています。コンセンサスルールに技術的に準拠するOP_RETURNデータキャリア出力に大きなファイルを詰め込むための回避策がいくつか存在しますが、デフォルトのフィルターは10年以上にわたって抑止力として機能してきました。しかし、まもなく、v30でOP_RETURNデータキャリア制限をアップグレードするCoreノードオペレーター（v29およびそれ以前のすべてのバージョンで任意のデータのほとんどの量をフィルタリングしてきた人々）は、潜在的に違法なコンテンツをもはやフィルタリングしなくなる可能性があります。ビットコインブロックチェーン上の違法コンテンツについて、ビットコインメカニックはポルノ加害者がv30を悪用する強い動機があると主張しました：「他の人にそれを保存させることは、自分自身で保存またはホストするよりもはるかに好ましいです。特に、ストレージメディアが広く分散している場合は。」ここ数日間、Knotsコミュニティリーダーは、ノードオペレーターを道徳的に危険にさらすCoreデベロッパーを繰り返し非難しています。彼の見解では、より大きな違法ファイルやその他の非難すべきコンテンツに対応するためにデフォルト設定を変更することは、道徳的に擁護できません。さらに、v30のOP_RETURN変更は、データキャリア出力がオンチェーンとは文字通り何の関係もないため、BTCを「ピアツーピアのデジタルキャッシュ」として使用することとはほとんど関係がありません...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:21
法的問題が解決した後、ストラテジーはさらなるビットコイン購入を示唆
法的事件終了後、ストラテジーがさらなるビットコイン購入を示唆という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：マイケル・セイラーは「ビットコインはまだセール中」と述べ、さらなるビットコイン購入を示唆。ストラテジーは最新の開示された購入で3,000 BTC以上を追加。同社に対する株主訴訟が取り下げられました。マイケル・セイラーはストラテジーがまもなくビットコイン保有量を再び増やす可能性があると示唆しました。このコメントは、同社が別の大規模なBTC取得を開示し、株主訴訟が取り下げられた数日後に出されました。 ストラテジーの最新ビットコイン蓄積 8月31日、セイラーは独立した「Saylor Tracker」プラットフォームからの画像を投稿しました。チャートには同社のビットコイン購入履歴を示すオレンジ色のドットの集まりが表示されていました。画像と共に、彼は「ビットコインはまだセール中」と書きました。この種の投稿は、新たな購入の公式開示の前兆となることが多かったです。観察者たちは、ストラテジーが3週連続で毎週月曜日に購入開示を提出していたと指摘しました。市場参加者は、この傾向が9月も続く可能性があると述べました。 ストラテジーのBTC保有量 | 出典：マイケル・セイラー、X わずか1週間前、ストラテジーは約3億5600万ドルで3,081 BTCの取得を発表しました。平均コストは1コインあたり約116,000ドルでした。この購入により、同社の総保有量は632,457 BTCとなり、執筆時点で680億ドルの価値がありました。ストラテジーはこれらの取得を主に株式販売によって資金調達していました。2025年だけでも、同社は複数のオファリングを通じて56億ドルを調達しました。これは今年の米国の新規上場の約12%を占めていました。会社の開示によると、MSTRの株式は、いわゆる「マグニフィセント・セブン」テクノロジー株を前年比で一貫して上回っていました。この蓄積は、ビットコインを中核的な財務準備金として位置づけるストラテジーのアプローチを反映していました。セイラーは、ビットコインが現金や債券などの伝統的な資産と比較して優れた価値の保存手段であると繰り返し述べていました。 ビットコインへの賭けの中で注目されるストラテジー | 出典：ストラテジー、X 株主訴訟の棄却が安定性を支える 同社を取り巻く法的環境...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:19
マイケル・セイラーのストラテジーは、投資家の訴訟を回避した後、4億4900万ドル分のビットコインを購入
マイケル・セイラーのStrategyが投資家訴訟を回避した後、ビットコインを4億4900万ドル分購入したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：Strategyは4,048ビットコインを取得し、総保有量を636,505 BTCに増加させました。この購入は、会計開示に関する投資家訴訟からStrategyが首尾よく防衛した後に行われました。世界最大のビットコイン保有企業であるStrategyは火曜日、先週4,048ビットコインを4億4900万ドルで購入したと報告し、これは7週連続の購入となります。 Strategyは4,048 BTCを約4億4930万ドル（1ビットコインあたり約110,981ドル）で取得し、2025年のBTC利回りは25.7％YTDを達成しました。2025年9月1日現在、私たちは636,505 $BTCをHODLしており、これは約469億5000万ドル（1ビットコインあたり約73,765ドル）で取得しました。$MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/dxXWygUijS — Michael Saylor (@saylor) 2025年9月2日 同社は今四半期に39,000 BTC以上を蓄積し、7月末に完了した21,000 BTC以上の最大の購入を行いました。最新の買収により、Strategyのビットコイン総保有量は636,505 BTCとなり、現在の市場価格で約700億ドルの価値があります。この蓄えはビットコイン総供給量の3％以上を占めています。 CoinGeckoによると、ビットコインは記事執筆時点で約109,800ドルで取引されていました。この資産は先週、市場全体のボラティリティの中で107,295ドルまで下落し、8月は約7％下落して終了しました。この下落はStrategyをほとんど動揺させませんでした。日曜日、マイケル・セイラー会長はXに「ビットコインがセール中」と投稿し、差し迫った購入発表を示唆しました。 StrategyTrackerによると、Strategyは現在230億ドル以上の未実現利益を抱えています。このNasdaq上場企業は最近、会計基準に関する誤解を招く声明について投資家から起こされた訴訟を回避しました。原告はStrategyが新しい規則の下で潜在的な未実現損失を適時に開示しなかったと主張していました。 出典: https://cryptobriefing.com/bitcoin-acquisition-strategy-saylor-2/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:10
アナリストが予測、Dogecoin強気相場は9月13日に開始か
ドージコイン強気相場は9月13日に始まる可能性、アナリストが予測 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、暗号資産アナリストのVisionPulsedは、ドージコインが9月13日頃に初めて意味のある上昇に転じる可能性があると述べています。彼は現在の下落がビットコイン半減期後のテンプレートに適合しており、市場はビットコインの供給削減後約510〜511日間は弱い状態が続き、その後最終的な上昇を迎えるというパターンを主張しています。9月1日に公開された動画で、彼は視聴者に「9月13日頃から売りが収まり始めるだろう...前回のサイクルでは半減期後511日目には、すでに上昇に転じていた。その前のサイクルでも半減期後511日目にはすでに上昇していた」と語りました。 ドージコインの苦痛は9月13日に終わるかもしれない このアナリストは、現在の弱さを、より深い崩壊ではなく、長期間のレンジ相場によって特徴づけられる、より長く、より遅いサイクルの一部として位置づけています。「残念ながら、まだ下降中だ」と彼は言い、このサイクルでは「調整がより長く続いている...横ばいになるたびに、それは永遠に続く」と付け加えました。彼は9月の弱さの歴史的な期間—2021年の9月2〜26日と2017年11月のより短い下落—を指摘し、これらが偶然か因果関係かは別として、彼が追跡している半減期後のリズムと一致していると述べています。 VisionPulsedのタイミング予測は、流動性指標M2によって裏付けられており、彼はこの指標が資産間でリーダーシップが移り変わる中でも、暗号資産のリーダーシップと相関し続けていると主張しています。「M2はもう機能していないと言う人もいるが、私は同意しない」と彼は述べました。彼の見解では、この指標は「2023年にはソラナの動きをほぼ完全に追跡し」、その後ビットコインを追跡し、最近ではビットコインの優位性が薄れる中、イーサリアムとBNBへの資金の流れと一致しているとのことです。「BNBが流動性とともに上昇していないふりをするのはやめよう」と彼は言いつつも、「次に流動性がどこに向かうか正確に知っているとは言わない...わからない」と認めています。 このリーダーシップの交代が、一部の大型時価総額トークンが遅れをとっている理由を説明するのに役立つと彼は主張しています。「おそらく私たちのコインは影響を受けていない...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 19:45
FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の米国金利引き下げがBTCのベーシストレードの復活を引き起こす可能性
連邦準備制度理事会の米国金利引き下げがBTCのベーシストレードの復活を促す可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインBTC$109,997.47にとっての大きな疑問は、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が9月17日に金利を引き下げた場合、現物価格と先物市場の価格差から利益を得ようとするベーシストレードが復活するかどうかです。CME FedWatchツールによると、連邦公開市場委員会が現在の4.25%-4.50%の範囲から連邦資金目標金利を25ベーシスポイント引き下げる可能性は90%です。より緩和的な政策へのシフトはレバレッジへの需要を再び喚起し、先物プレミアムを押し上げ、2025年を通じて低調だった取引に再び活気をもたらす可能性があります。ベーシストレードは、現物市場または上場投資信託（ETF）を通じてビットコインを購入し、同時に先物を売却する（またはその逆）ことで価格差から利益を得る取引です。目標は、満期に向けて価格差が縮小する際にスプレッドを獲得しながら、ビットコインの価格のボラティリティへのエクスポージャーを制限することです。連邦資金金利がまだ4%をわずかに上回っている状況では、8%のベーシス（ベーシストレードの年間収益率）は、金利引き下げが加速し始めるまで魅力的に見えないかもしれません。投資家は単に現金を保有するよりもベーシストレードに参入するためのインセンティブとして、より低い金利を望む可能性が高いです。Glassnodeのデータによると、CMEでのビットコイン先物の未決済約定数は、年初の212,000 BTCを超える水準から約130,000 BTCに減少しています。これは2024年1月に現物ビットコインETFが発売された時に見られたレベルとほぼ同じです。Veloのデータによると、年間ベーシスは年間を通じて10%以下にとどまっており、昨年末に見られた20%と著しい対照をなしています。この弱さは市場とマクロの両方の力を反映しています：より厳しい資金調達条件、2024年のブーム後のETF流入の減速、そしてビットコインからのリスク選好の回転です。ビットコインの圧縮された取引レンジがこの傾向を強化しています。インプライドボラティリティ、市場の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 19:39
Fleet Minerは「ゼロ閾値クラウドマイニング」サービスを開始し、BTC、XRP、DOGEの保有者が1日$9,800の安定した収入を得ることを可能にします
Fleet Minerが「ゼロ閾値クラウドマイニング」サービスを開始し、BTC、XRP、DOGEの保有者が1日9,800ドルの安定した収入を得られるようにするという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカ合衆国 2025年8月29日 USD1チームは本日、米ドルにペッグされたステーブルコインUSD1に対して、透明性、マルチチェーン、コンプライアンスという3つの改善を行うことを発表しました。これらの改善には、より良い準備金開示のサイクル、より多くのマルチチェーン展開とブリッジング、そしてより強力なBSA/KYC/AMLコンプライアンスプロセスが含まれます。このイニシアチブの目標は、不確実性と流動性の不均衡な世界において、より検証可能でアクセスしやすく、回復力のあるUSDベースのインフラを構築することです。Fleet Asset Management Group（FLAMGP）もまた、ワンタップモバイルアクセス、USD日次決済、クリーンエネルギーハッシュレート、さらに改善された資産回収、リスクコントロール、7×24の観測性を追加することで、Fleet Minerクラウドマイニングプラットフォームを改善しています。これにより、ユーザーがコンプライアンスに準拠し、オープンな方法でハッシュレート経済に参加することが容易になります。 FLAMGPの目標 電気のように、ハッシュレートの取得を簡単にすること。Fleet Miner（FLAMGPの下）は、マイニングを誰にでもオープンで、長続きし、合法的で、明確なものにすることに専念しています。Fleet Minerは、クラウドマイニングにおけるサービス品質とリスクコントロールの新しい基準を設定しています。スムーズなモバイル体験、AI駆動の効率スケジューリング、クリーンエネルギーハッシュレートを備えています。 FLAMGPの目的 「私たちはマイナーを販売しているのではなく、インフラストラクチャーのように信頼性が高く、アプリのように使いやすいハッシュレートサービスを提供しています。」 製品のハイライト 多くの資産へのアクセス：BTC、ETH、XRP、DOGE、TRX、BNBのネイティブサポートにより、リスクを分散し、リターンをより安定させます。 統合されたiOS/Androidダッシュボード；約3分で発動、追跡、再投資、出金が可能。 日次決済：毎日決済される米ドル建ての契約により、コイン価格のボラティリティがキャッシュフローに与える影響を軽減します（プラットフォームルールに従って）。 クリーンエネルギー：太陽光、風力、水力などの100%再生可能エネルギー源で稼働するデータセンター。AIがPUEとハッシュあたりのエネルギーを改善します。 フルスタックの24時間保証：観測性、アラート、ランブックオーケストレーションが機能...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 19:32
Broadcom to pay dividends on September 30; Here's how much 100 AVGO shares will earn
Broadcomが9月30日に配当金を支払う予定。100株のAVGO株でいくら稼げるか。BitcoinEthereumNews.comに掲載。米国の半導体大手Broadcom（NASDAQ：AVGO）の投資家は、同社が9月30日に配当金支払いの伝統を継続する際に報酬を受け取る予定です。同社によると、記録上の株主は1株あたり0.59ドルを受け取り、これは2025年6月30日の前回の支払いと同額です。AVGO株の配当支払日。出典：Dividend.com Broadcomは28.73%の先行配当支払い比率を維持しており、株主に利回りを提供しながらも再投資の余地を残しています。宣言された配当金に基づき、AVGOは現在0.79%の利回りを提供しており、これはテクノロジーセクターの平均利回り1.37%を下回っています。収入を求める投資家にとって、Broadcomは15年連続で配当金を増加させており、信頼性の高い配当成長株としてランクされています。現在の配当率では、Broadcomの株式を100株保有する投資家は、今四半期に59ドルの現金配当を獲得します。年換算すると、これは236ドルの配当収入に相当します。株価パフォーマンスに関しては、前回の取引セッション終了時、AVGO株は3.65%下落して297.39ドルと評価されましたが、年初来では依然として28%以上上昇しています。AVGO年初来の株価チャート。出典：Google Finance AVGO株のファンダメンタルズ 将来を見据えると、Broadcomは主要な製品アップデートと強力な財務パフォーマンスにより成長見通しを強化しています。例えば、8月26日、同テクノロジー企業はVMware Private AIサービスがVMware Cloud Foundation 9.0の標準機能になると発表し、プラットフォームをAIネイティブにしました。BroadcomはまたVMware Tanzu Data Intelligence（分析とAI開発のためのデータレイクハウス）と、規制産業向けのセキュリティを強化するVMware Cloud Foundation Advanced Cyber Complianceも発表しました。採用は加速しており、Fortune 500の上位10社のうち9社がすでにVMware Cloud Foundationにコミットしており、世界中で1億以上のコアがライセンスされています。ファンダメンタルズの観点から見ると、同社の1株あたり利益は今年...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 19:11
Crypto.com、レベルアップを開始：手数料ゼロ、高利回り特典、CROを活用した報酬
Crypto.comは「Level Up」を立ち上げました。これは刷新された報酬プログラムで、取引手数料ゼロ、高利回りの現金リターン、そしてカード購入時に最大6%のCROキャッシュバックを提供します。
Blockchainreporter
2025/09/02 19:10
Pyth Network ($PYTH) 米国経済データで大勝利
Pyth Network（$PYTH）が米国経済データで大勝利という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FRBがリアルタイム経済データの公開を開始した際、Pyth Networkはすぐにそれに飛びつき、公式の米国インフレ率と雇用数値を直接ブロックチェーンに供給する最初のオラクルとなりました。わずか数週間で、PYTHは0.28ドルから0.45ドル以上に急上昇し、取引高は1日3億ドルを超えました。しかし、ほとんどの人が見逃していたのは、誰もがPythの価格動向を見守る中、Pythと提携しているソラナベースのOTC取引所であるUnichが、革新的なプレマーケットプラットフォームで12億ドルの取引高を静かに達成していたことです。 伝統的金融がブロックチェーンを受け入れる中、Pythはウォールストリートのお気に入りオラクルに 米国経済データの統合は、Pyth Networkにとって転換点となりました。主要なDeFiプロトコルは現在、銀行が兆ドル規模の決定に使用するのと同じ精度で、消費者物価指数（CPI）データ、失業率、GDPの数値にアクセスできるようになりました。これは単なるオラクルの更新ではありません。スマートコントラクトが実世界の経済とどのように相互作用するかを根本的に変えるものです。 実際にこれが何を意味するか考えてみてください。貸出プロトコルは実際のFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)データに基づいて金利を自動調整できます。デリバティブプラットフォームは雇用数値に連動した商品を作成できます。予測市場は第三者の情報源ではなく、公式の政府統計を使用して紛争を解決できます。 機関投資家がTradFiとDeFiの間の信頼できる橋を必死に求めている今、このタイミングはこれ以上ないほど良いものです。市場の反応がその物語を語っています。PYTHの日々のアクティブアドレスは過去1ヶ月で340%増加しました。現在150以上のプロトコルがPythの価格フィードに依存しており、1月のわずか90から増加しています。取引高は取引が活発な日には常に2億5000万ドルを超え、クジラウォレットは10万ドルから50万ドルの間でポジションを蓄積しています。JupiterやDriftなどのソラナエコシステムのトッププロトコルでさえ、正確なデータフィードが10億ドル規模のプロトコルの成功または失敗を決定することを認識し、Pyth統合に力を入れています。 この成長を持続可能にしているのはネットワーク効果です。新しいデータソースごとに、より多くのプロトコルを引き付けます。より多くのプロトコルはより高い手数料を意味します...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 18:59
トランプ氏、インドの貿易戦略を非難、モディ首相は関税引き下げの主張を否定
トランプ氏、モディ首相が関税引き下げ提案を否定する中、インドの貿易戦略を非難 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ドナルド・トランプ氏は、ナレンドラ・モディ首相が中国から帰国してわずか数時間後に、インドの貿易慣行を批判した。トランプ氏は、インドとの貿易に関して米国は「完全に一方的な弱気一辺倒相場」に陥っていると述べた。彼はTruth Socialへの投稿で、インドはかつて関税をゼロに引き下げることを提案したが、今では「遅すぎる」とし、その動きは「何年も前に」行われるべきだったと主張した。これはすべて、モディ首相が8月31日から9月1日にかけて天津で開催された上海協力機構サミットで中国の習近平国家主席と会談した後のことだった。 トランプ氏の不満は漠然としたものではなかった。彼はインドの高い輸入関税とロシアとの石油・武器取引の継続を直接指摘し、アメリカ企業がインド市場への販売を阻止される一方で、インド製品が米国の店舗に溢れていると主張した。 トランプ氏、ロシアの石油と武器を問題点として指摘 トランプ氏は「その理由は、インドが今まで私たちに対して、どの国よりも高い関税を課してきたため、我々のビジネスはインドに販売することができない」と書いた。さらに「それは完全に一方的な弱気一辺倒相場だった！」と付け加えた。彼はインドが関税を引き下げることを申し出たとされる日付は示さなかったが、その提案が遅すぎたと考えていることを明確にした。 米国は不公正な貿易慣行と見なすものに対応して、インド製品に50%の関税を課した。先月だけでも、ワシントンはロシアの石油を購入し続けるインドを標的に、25%の追加関税を課した。インドはこの動きを拒否し、新たな関税を「不公平、不当、不合理」と表現した。これは発表後のインドの反応から直接来たものだ。 緊張は数ヶ月間高まっている。20年以上にわたる関係改善にもかかわらず、ワシントンとニューデリーの関係は打撃を受けている。最近、複数のアメリカ当局者が...について懸念を表明している。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 18:53
