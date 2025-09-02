ミームコイン、減速するも停止せず

ミームコインは減速しているが、まだ止まっていない」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース Dogecoin、Shiba Inu、Pepeはレンジ相場にありますが、次のラリーに向けた有力候補であり続けています。トレーダーたちはミームコインが次の動きに備える中、何を注視しているのでしょうか。ミームコインを取り巻く熱狂は今年初めの爆発的な上昇と比べて冷めていますが、トレーダーたちはまだ見限ってはいません。Dogecoin（DOGE）、Shiba Inu（SHIB）、Pepe（PEPE）はすべて崩壊ではなくレンジ相場の兆候を示しており、市場のモメンタムが戻れば再び強い上昇の余地を残しています。ビットコインが安定し、イーサリアムがETF入金から新たなサポートを得る中、注目はこれらのハイリスク・ハイリターンの銘柄に再び移る可能性があります。多くの投資家はすでに潜在的な復活に向けてポジションを取りながら、MAGACOIN FINANCEのような新興プロジェクトを市場で探しています。これは初期段階の暗号資産投資において最も話題になっている機会の一つとして注目を集めています。 DOGEは踏みとどまる オリジナルのミームコインであるDogecoinは、夏を通じて堅調だったサポートラインの周辺で推移し続けています。取引量が少ない期間があったにもかかわらず、DOGEは市場のセンチメントが改善するたびに回復力を繰り返し示しています。アナリストによれば、この通貨が「ミームコインの顔」としての独自のポジションを維持していることで関連性を保ち続けており、イーロン・マスクが時折熱狂を煽っていることもあり、新たな話題が別のラリーを引き起こす可能性があります。 Shiba Inuはユーティリティ拡大に備える Shiba Inuのストーリーは純粋な投機から徐々にユーティリティ構築へとシフトしています。チームはShibariumネットワークでエコシステムを拡大し、手数料の削減と取引速度の向上に焦点を当てています。SHIBは価格の動きが鈍化していますが、長期保有者は、特にそのレイヤー2ソリューションの採用が加速すれば、このトークンは以前のサイクルよりも良いポジションにあると主張しています。 Pepeはトレーダーのお気に入りであり続ける 三つの中で最も若いPepeは、市場のセンチメントで繁栄する速い動きのトークンとしての評判を維持しています。極端なボラティリティで批判を受けてきましたが、その...