ビットコイン9月の見通しは潜在的な下落を示唆するが、Bitcoin Hyperは安全な買い物
「ビットコイン9月の見通しは下落の可能性を示すが、Bitcoin Hyperは安全な買い」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン9月の見通しは下落の可能性を示すが、Bitcoin Hyperは安全な買い
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:35
ミームコイン、減速するも停止せず
ミームコインは減速しているが、まだ止まっていない」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース Dogecoin、Shiba Inu、Pepeはレンジ相場にありますが、次のラリーに向けた有力候補であり続けています。トレーダーたちはミームコインが次の動きに備える中、何を注視しているのでしょうか。ミームコインを取り巻く熱狂は今年初めの爆発的な上昇と比べて冷めていますが、トレーダーたちはまだ見限ってはいません。Dogecoin（DOGE）、Shiba Inu（SHIB）、Pepe（PEPE）はすべて崩壊ではなくレンジ相場の兆候を示しており、市場のモメンタムが戻れば再び強い上昇の余地を残しています。ビットコインが安定し、イーサリアムがETF入金から新たなサポートを得る中、注目はこれらのハイリスク・ハイリターンの銘柄に再び移る可能性があります。多くの投資家はすでに潜在的な復活に向けてポジションを取りながら、MAGACOIN FINANCEのような新興プロジェクトを市場で探しています。これは初期段階の暗号資産投資において最も話題になっている機会の一つとして注目を集めています。 DOGEは踏みとどまる オリジナルのミームコインであるDogecoinは、夏を通じて堅調だったサポートラインの周辺で推移し続けています。取引量が少ない期間があったにもかかわらず、DOGEは市場のセンチメントが改善するたびに回復力を繰り返し示しています。アナリストによれば、この通貨が「ミームコインの顔」としての独自のポジションを維持していることで関連性を保ち続けており、イーロン・マスクが時折熱狂を煽っていることもあり、新たな話題が別のラリーを引き起こす可能性があります。 Shiba Inuはユーティリティ拡大に備える Shiba Inuのストーリーは純粋な投機から徐々にユーティリティ構築へとシフトしています。チームはShibariumネットワークでエコシステムを拡大し、手数料の削減と取引速度の向上に焦点を当てています。SHIBは価格の動きが鈍化していますが、長期保有者は、特にそのレイヤー2ソリューションの採用が加速すれば、このトークンは以前のサイクルよりも良いポジションにあると主張しています。 Pepeはトレーダーのお気に入りであり続ける 三つの中で最も若いPepeは、市場のセンチメントで繁栄する速い動きのトークンとしての評判を維持しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:31
ストラテジーが4億4900万ドル相当のBTCを追加、現在636,505コインを保有
StrategyがBTCを4億4900万ドル追加、現在636,505コインを保有という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Strategyは追加で4,048ビットコインを4億4930万ドルで購入し、保有量を約700億ドル相当の636,505 BTCに増やしました。ビットコイン資産管理会社Strategy（旧MicroStrategy）は、SEC（米国証券取引委員会）への提出書類で、8月26日から9月1日の間に1コインあたり平均110,981ドルで4,048ビットコインを購入したことを明らかにしました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:26
まだXRPとBTCの変動について心配していますか？BTCマイナークラウドマイニングがこの問題を解決します。
XRPとBTCの価格変動にまだ悩んでいますか？BTCマイナークラウドマイニングがこの問題を解決します。がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ワシントン、2025年9月1日—市場は混乱し、暗号資産の価格は変動しています。わずか数週間で、XRPは3ドル近くの高値から急落し、再び無数の投資家の間にパニックを引き起こしました。ある人は興奮とパニックの間で引き裂かれ、ある人の含み益は一瞬で消え、また別の人は底値での購入と罠にはまることの間で迷っています。問題は明らかです：単にコインを保有するだけでは、激しい変動から身を守ることはできません。問題点：なぜコインの保有が不安を引き起こすのか？価格のボラティリティ：XRPは、ビットコインやイーサリアムと同様に、数十パーセントポイントも変動することがあります。制御不能なリターン：コインの保有は単に値上がりを待つ受動的な行為であり、安定したキャッシュフローはありません。精神的苦痛：投資家はしばしば市場を見守ることを強いられ、チャートの上下に感情が揺れ動きます。言い換えれば、コインの保有はギャンブルのようなもので、勝者は少なく、大多数の人々はリスクを受動的に負うしかありません。BTCマイナーの回答BTCマイナーは市場の欠点を理解し、新しい道を提供します：暗号資産を真のキャッシュフロー生成器に変えることです。「クラウドマイニング+元本とリターンのための二重保証契約」を通じて、投資家はもはや市場の変動に制約されません：元本の心配なし：XRPの価格変動に関係なく、あなたの元本は常に保護されています。安定したリターン：固定の日次リターンが自動的にあなたのアカウントに入金され、もはや価格変動に依存しません。参加が簡単：マイニングマシンや電気代は必要なく、携帯電話だけで収益を得ることができます。BTCマイナーモデルの下では、XRPのような暗号資産はもはや単に価格変動の奴隷ではなく、安定した日々のキャッシュフローの源となります。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:16
大規模なビットコイン購入がストラテジーのポジションを強化
この投稿「大規模なビットコイン購入がストラテジーのポジションを強化」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。マイケル・セイラー氏の会社、ストラテジーは、暗号資産価格の最近の下落を活用して追加で4,048 BTCを取得し、ビットコインへのコミットメントを再確認しました。この購入により、同社は世界最大の公開ビットコイン保有者としての地位を強化しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:05
クジラが3万ドルのBitcoin Hyperを購入、プレセールは1360万ドルのマイルストーンに迫る
クジラが3万ドル相当のBitcoin Hyperを購入、プレセールは1360万ドルの節目に迫る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 クジラが3万ドル相当のBitcoin Hyperを購入、プレセールは1360万ドルの節目に迫る
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:44
EVを充電する場所以上のもの
投稿「EVを充電する場所以上のもの」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロサンゼルス、カリフォルニア州 – 7月21日：2025年7月21日、カリフォルニア州ロサンゼルスのテスラダイナーとドライブインレストラン、スーパーチャージャーの外観。未来的なテスラダイナーとスーパーチャージャーステーションは、ドライバー向けのドライブイン体験を提供し、今週月曜日にハリウッドでオープンしました。（写真：I RYU/VCG、ゲッティイメージズ経由）VCG、ゲッティイメージズ経由 ロサンゼルスのウェストハリウッドに位置する最初のテスラダイナーは、2025年7月に正式にオープンしました。私は2025年8月に朝食と昼食のために訪れました。オープン当初の熱狂は落ち着いていました。お客様を迎える列はなく、ダイナーでの注文方法を明確に説明する訓練された従業員がいるだけでした。 かつてテスラ創業者の不運な首都での任期によって引き起こされた抗議活動は消えました。その政治的実験は何千人もの連邦職員を失業させ、多くの連邦プログラムを中止し、公務員のモラルを過去最安値（ATL）に落とし、トランプ大統領との派手な決裂で頂点に達しました。テスラの売上と株価が急落する中、マスクはCEO席を守ることを余儀なくされました。かつて私たちの時代の最も偉大なシステム思想家と称賛されていた彼ですが、今や疑問が残ります：イーロン・マスクは復活できるのでしょうか？結局のところ、2025年7月のギャラップ調査では、回答者の61%がイーロン・マスクを好ましくないと見なし、好意的な見方は33%で、調査対象となった14人の著名人の中で最低の評価でした。 ビジネスチャンスとしてのEV充電 テスラダイナーを単に車を充電して軽食を取る場所と勘違いしないでください。それは統一されたブランドエコシステムです。テスラが自動車のユーザー体験を再定義したように、ダイナーはロードトリップの休憩を立ち寄る価値のあるものとして再構築します。マスクは、この最初の場所が成功すれば、テスラは世界中の主要都市やスーパーチャージャー回廊にこのコンセプトを拡大すると示唆しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:31
BNB チェーンベースの Venus プロトコルが、疑わしいコントラクト侵害により 2700万ドルを流出
BNB チェーンベースのVenus Protocolが、スマートコントラクト侵害の疑いで2700万ドル流出したとの投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BNBチェーン上の最大の貸出プラットフォームの一つであるVenus Protocolは、火曜日に攻撃者が推定2700万ドル相当の資産を流出させた疑いのある攻撃を受けました。オンチェーン調査員によると、プロトコルのCore Pool Comptrollerコントラクトが悪意のあるアドレスに更新され、vUSDCやvETHなどのトークンが抜き取られた疑いがあるとのことです。セキュリティーチームは盗まれた資産を追跡しており、Venusコミュニティはまだ公式声明を発表していません。資金は攻撃者のコントラクト内に残っており、まだスワップされていないため、この攻撃が本格的な現金化に発展するかどうかという疑問が残されています。VenusはBNBチェーン上のマネーマーケットとして機能し、ユーザーはステーブルコインや主要トークンなどの資産を預けて利息を得ることができ、借り手は担保資産を提供してローンを組むことができます。そのネ
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:29
Cred マイナーは、ワンクリックだけで毎日最大69,999米ドル相当のBTCとXRPを簡単に獲得するのに役立ちます！
Cred Minerはワンクリックで毎日最大$69,999 USDのBTCとXRPを簡単に獲得できます！という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinMarketCapの最新データによると、XRPの時価総額は2,100億ドルを超え、世界のトップ5の仮想通貨の中で確固たる地位を築いています。この成長は、市場センチメントの回復だけでなく、特にアジアと中東での国境を越えた決済におけるRippleの継続的な拡大によるもので、XRPの実用的価値をさらに裏付けています。このような背景の中、有名なクラウドマイニングプラットフォームCRED MINERがXRPクラウドマイニング契約を開始しました。この革新的な製品は、XRP保有者とグローバル投資家に受動的収入を得る新しい方法を提供します。グローバル化と金融化：マイニング以上のもの CREDMINERのXRP契約は単なるマイニングツールではなく、デジタル金融イノベーションの一部です。グローバルデータセンターと管理者とのパートナーシップにより、プラットフォームは以下を可能にします：多言語サポートとグローバルサービス：北米、ヨーロッパ、東南アジア、中東などの市場をカバー；金融化：クラウドマイニング契約と受動的資産管理モデルを組み合わせて、投資家に「デジタル資産ファンド」のような体験を提供；グリーンで持続可能な開発：炭素排出量を削減するための現在の国際ESG投資トレンドに準拠。CRED MINERの広報担当者はプレスリリースで次のように述べています：XRPはグローバル化の新しい段階に入っており、私たちは契約製品を通じてすべてのユーザーが簡単に参加できるようにしたいと考えています。受動的収入はもはやプロの投資家だけの特権ではなく、世界中のユーザーが共有する機会です。CRED MINERに参加してXRPのマイニングを始めるにはどうすればよいですか？クイックアクセス：公式ウェブサイト（）にアクセスして30秒でアカウント登録を完了し、$12の独占スタート資本を受け取ります。カスタマイズされたマイニングプラン：XRPをアカウントに入金し、エントリーレベルからプレミアム契約まで、あなたに合った収入プランを選択します。日次収益回収：システムは毎日自動的にマイニング報酬を決済し、ユーザーのアカウントに直接配布します。…
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 20:28
ボストンブロックチェーンウィーク2025が1週間後に開幕、ブロックチェーンとAIの融合
「ボストンブロックチェーンウィーク2025が1週間後に開幕、ブロックチェーンとAIが融合」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。このコンテンツはスポンサーによって提供されています。プレスリリース。ボストンブロックチェーンウィーク2025では、Coinbase、Figment、Arrington Capital、Fidelity Investmentsのリーダーたちがボストン広域で5日間のプログラムに集結します。ボストン、MA – 2025年9月2日 – 開催まで1週間となり、ボストンは最も規模が大きく包括的なエディションに向けて準備を進めています[…] 出典: https://news.bitcoin.com/boston-blockchain-week-2025-kicks-off-in-one-week-where-blockchain-meets-ai/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 19:51
