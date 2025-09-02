ビットコインホエールが復活 — ETHとSOLが機関投資家の主要ターゲットにランクイン

ビットコインのクジラが戻ってくる — ETHとSOLが機関投資家の主要ターゲットにランクイン」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。免責事項：このコンテンツはスポンサー記事です。Bitcoinsistemi.comは、上記の情報または記事で言及されている製品やサービスから生じる可能性のある損害や悪影響について責任を負いません。Bitconsistemi.comは読者に記事で言及されている会社について個別に調査することをアドバイスし、すべての責任は個人にあることを思い出させます。暗号資産市場で今週、大きな変化が注目を集めています。Wu Blockchainは、OnchainLensのデータを引用し、古参のビットコインクジラが2,360 BTCを暗号資産カストディアンのHyperUnitに移動させたと報告しました。これは約2億6075万ドル相当です。同じウォレットは現在3,360 BTCを保管し、過去10時間で49,850 ETH（約2億1700万ドル相当）を追加しました。 休眠状態だったクジラの復帰 ビットコインクジラ、つまり大量のBTCを保有するウォレットは、行動を起こすたびに波紋を広げます。このウォレットは、突然数十億ドル規模の資金を動かす前に長い間沈黙していました。このタイミングと戦略は注目に値します。このクジラは、通常売却のシグナルとなる取引所へのコイン送金ではなく、HyperUnitのカストディに資産を移しました。これは保護と将来の見通しを重視していることを示しています。 大胆なイーサリアムへの賭け このクジラはビットコインを移動させただけではありません。半日もかからずに、約50,000 ETHを購入しました。これはDeFiとWeb3のバックボーンとしてのイーサリアムの役割に対する強い支持を表しています。イーサリアムはより多くの開発者とプロジェクトを引き付けており、クジラたちはそれに注目しています。これだけの量のETHを積み上げることで、このウォレットはイーサリアムの拡大するエコシステムへのエクスポージャーでビットコインをヘッジしている可能性があります。 機関投資家の焦点はETHとSOLを超えて拡大 ビットコインクジラが戻ってきている — しかし利益はETHとSOLだけに流れているわけではない ビットコインクジラは市場に戻ってきていますが、ETHとSOLだけをターゲットにするのではなく、多くは上昇余地の高い小型時価総額トークンに利益を振り向けています。アナリストによると、MAGACOIN FINANCEはその最大の受益者の一つであると言われています...