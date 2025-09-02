MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコインホエールが復活 — ETHとSOLが機関投資家の主要ターゲットにランクイン
ビットコインのクジラが戻ってくる — ETHとSOLが機関投資家の主要ターゲットにランクイン」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。免責事項：このコンテンツはスポンサー記事です。Bitcoinsistemi.comは、上記の情報または記事で言及されている製品やサービスから生じる可能性のある損害や悪影響について責任を負いません。Bitconsistemi.comは読者に記事で言及されている会社について個別に調査することをアドバイスし、すべての責任は個人にあることを思い出させます。暗号資産市場で今週、大きな変化が注目を集めています。Wu Blockchainは、OnchainLensのデータを引用し、古参のビットコインクジラが2,360 BTCを暗号資産カストディアンのHyperUnitに移動させたと報告しました。これは約2億6075万ドル相当です。同じウォレットは現在3,360 BTCを保管し、過去10時間で49,850 ETH（約2億1700万ドル相当）を追加しました。 休眠状態だったクジラの復帰 ビットコインクジラ、つまり大量のBTCを保有するウォレットは、行動を起こすたびに波紋を広げます。このウォレットは、突然数十億ドル規模の資金を動かす前に長い間沈黙していました。このタイミングと戦略は注目に値します。このクジラは、通常売却のシグナルとなる取引所へのコイン送金ではなく、HyperUnitのカストディに資産を移しました。これは保護と将来の見通しを重視していることを示しています。 大胆なイーサリアムへの賭け このクジラはビットコインを移動させただけではありません。半日もかからずに、約50,000 ETHを購入しました。これはDeFiとWeb3のバックボーンとしてのイーサリアムの役割に対する強い支持を表しています。イーサリアムはより多くの開発者とプロジェクトを引き付けており、クジラたちはそれに注目しています。これだけの量のETHを積み上げることで、このウォレットはイーサリアムの拡大するエコシステムへのエクスポージャーでビットコインをヘッジしている可能性があります。 機関投資家の焦点はETHとSOLを超えて拡大 ビットコインクジラが戻ってきている — しかし利益はETHとSOLだけに流れているわけではない ビットコインクジラは市場に戻ってきていますが、ETHとSOLだけをターゲットにするのではなく、多くは上昇余地の高い小型時価総額トークンに利益を振り向けています。アナリストによると、MAGACOIN FINANCEはその最大の受益者の一つであると言われています...
T
$0.01541
+0.78%
WAVES
$0.9554
-1.93%
SOL
$220.73
-3.48%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:38
共有
2025年の無料ビットコインを稼ぐための最高のビットコインマイニングツール
2025年の無料ビットコインを獲得するための最高のビットコインマイニングツールという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スポンサー付き投稿* 暗号資産業界は2025年に急速に進化しており、人工知能（AI）がエコシステムのほぼすべての部分を変革しています。取引ボットは長い間、売買戦略を自動化するために使用されてきましたが、現在ではマイニングプラットフォームに統合され、効率を最大化し、コストを削減し、日々のリターンを最適化しています。AI取引機能とクラウドマイニングの組み合わせにより、ユーザーが最小限の労力で無料のBTCを獲得するのを支援する新しいビットコインマイニングツールの波が生まれました。高価なマイニングハードウェアを管理したり、市場を監視するために何時間も費やしたりする代わりに、投資家は現在、AIを使用して最も収益性の高いコインと戦略にリソースを割り当てる自動化されたプラットフォームに依存することができます。この記事では、AI駆動の自動化とクラウドマイニングを統合して、安定したユーザーフレンドリーな機会を創出する2025年の最高のビットコインマイニングプラットフォームを探ります。1. ETNCrypto ETNCryptoは2025年にAI駆動のクラウドマイニングのトッププラットフォームとして浮上しました。そのハイブリッドアプローチは、自動化された取引戦略と強力なマイニングインフラストラクチャを統合しています。プラットフォームのAIエンジンはハッシュレート、エネルギー効率、市場収益性を監視し、ユーザーのビットコインリターンを最大化するためにリソースを割り当てます。新規メンバーは登録時に100ドルのボーナスを受け取り、初心者でもアクセスしやすくなっています。残高が300ドルに達すると出金が可能になり、持続可能性と使いやすさのバランスが取れています。ETNCryptoはAntminer S21 Proなどの人気のあるマイナーとの契約をサポートし、高い効率と予測可能なパフォーマンスを提供しています。機器を管理せずにマイニングと取引の両方を自動化したい人にとって、ETNCryptoは最適なソリューションです。 ETNCryptoマイニングリグ マイニングリグ 契約価格 契約期間 期間利益 期間ROI Antminer S19 XP【Free】 $100 1日 $1.50 1.50% Antminer T21 $300 1日 $9.00 3.00% Antminer Z15 Pro $800 2日 $51.20 6.40% Antminer S21 Pro $1,600 3日 $168.00 10.50% VolcMiner D1 Lite $4,200 5日 $798.00 19.00% Antminer...
BTC
$121,593.95
-1.29%
RISE
$0.010119
-1.74%
TOP
$0.000096
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:27
共有
Chainlinkは28ドルのサポートラインを取り戻す必要がある
「Chainlinkは28ドルのサポートラインを回復する必要がある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なポイント：Chainlinkは28ドルのサポートラインを回復しなければ、16ドル台まで下落する可能性があります。Chainlinkは311件の開発イベントを追跡し、分散型金融（DeFi）をリードしています。ChainlinkのクロスチェーンInteroperability Protocolは1億3000万ドル以上の送金を処理しています。 Chainlinkは311件の開発イベントでDeFiをリードする中、28ドルのサポートラインを回復する必要がある Chainlink（LINK）は価格変動において重要な局面を迎えています。このデジタル資産はさらなる下落を避けるために28ドルのサポートラインを回復する必要があります。資産が下落圧力に直面する中、分散型金融（DeFi）分野でのリードを続け、主要プレイヤーとしての地位を強化しています。 Chainlinkの技術的サポートラインと市場見通し Chainlinkの価格は最近、トレーダーが28ドルのサポートラインに注目する中で圧力を受けています。Ali_chartsによると、Chainlinkは価格の上昇を続けるために28ドルのレベルを回復する必要があります。LINKがこのレベルを回復できなければ、大幅な下落に直面し、16ドル台に向かう可能性があります。トレーダーやアナリストは、LINKが短期的にどのように反応するかに注目しており、多くの人がサポートラインを維持して上昇モメンタムを構築することを期待しています。 サポートライン | 出典：X 現在、Chainlinkの価格は23.19ドルで、24時間の取引高は10億ドルです。Chainlinkは過去24時間で0.99%下落しています。 Chainlinkは311件の追跡イベントでDeFi開発をリード しかし、Chainlinkは分散型金融セクターで支配的な地位を維持しています。このプロジェクトは開発活動で印象的なリードを示し、Chainlinkは311件以上の追跡開発イベントを記録しています。 📊 洞察：ChainlinkはDeFi開発を支配している Chainlink（$LINK）は311以上の追跡開発イベントを持ち、他を大きくリードしています。 🔥 DeepBookは188.5件の開発イベントを記録し、最もアクティブな分散型取引所プロジェクトの一つとしての評判を強化しています。 出典：… pic.twitter.com/3hR4OjXqmY — CryptosRus (@CryptosR_Us) 2025年9月2日 これにより、他の...
NEAR
$2.893
-2.52%
MORE
$0.03374
+50.35%
CROSS
$0.21164
-3.38%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:21
共有
ラウル・パル氏が100兆ドルの暗号資産市場を予測、メタプラネットが8億8400万ドルのビットコイン購入を計画、その他…についての今日のビットコイン予測
ラウル・パルが100兆ドル暗号資産市場を予測、メタプラネットが8億8400万ドルのビットコイン購入を計画など、今日のビットコイン予測に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 今日のライブビットコイン最新情報：ラウル・パルが100兆ドル暗号資産市場を予測、メタプラネットが8億8400万ドルのビットコイン購入を計画など... ニュースレターに登録しよう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。リーはジャーナリズム、メディア、コミュニケーションの学士号を持つイギリス人ジャーナリストで、約10年間のコンテンツ執筆経験があります。 過去4年間、彼女は分散化と最新技術の進歩に対する純粋な熱意に突き動かされ、主にWeb3テクノロジーに焦点を当ててきました。 彼女は主要な暗号資産とNFT出版物（Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport、NFT Lately）に寄稿しており、これにより暗号資産ジャーナリズムの上級職に昇進しました。 速報ニュースや詳細なレビューを作成する際も、彼女は最新の洞察と情報で読者を引き込むよう努めています。彼女の記事は、最も人気のある暗号資産、取引所、進化する規制にまたがることが多いです。 Web3に暗号資産初心者を引き込む戦略の一環として、彼女は最も複雑なトピックでも理解しやすく魅力的な方法で説明します。 彼女のダイナミックなジャーナリズムの背景をさらに強調するものとして、ソフトウェアテスト（TEST Magazine）、旅行（Travel Off Path）、音楽（Mixmag）など、さまざまな分野で執筆してきました。 暗号資産の世界に深く没頭していないときは、おそらく島巡り（ガラパゴスと海南島がお気に入り）をしているでしょう。あるいは、彼女の大好きなバンドであるPixiesを聴きながらチョークペンシルで絵を描いているかもしれません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-2-2025/
HYPER
$0.26168
-5.17%
MORE
$0.03374
+50.35%
PAL
$0.005148
-6.58%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:20
共有
BTCの7日間平均ハッシュレートが初めて1ゼタハッシュに到達
BTCの7日間平均ハッシュレートが初めて1ゼタハッシュに到達 BitcoinEthereumNews.comによると、Glassnodeのデータに基づき、ビットコインのハッシュレートが7日間移動平均で初めて1ゼタハッシュ毎秒（1 ZH/s）に達し、新ATHを記録しました。ハッシュレートとは、ネットワークを保護するマイナーによって生成される1秒あたりのハッシュ数の推定平均値です。7日間移動平均を使用することは、自然なブロック時間の変動を平滑化するために重要です。ネットワークは今年何度か一時的に1ゼタハッシュに達しましたが、7日間移動平均で維持されたのは今回が初めてです。参考までに、1ゼタハッシュは1,000エクサハッシュ（EH/s）に相当します。ビットコインは2016年に初めて1 EH/sの閾値を超え、2025年にはネットワークのハッシュレートが年初の約800 EH/sから今日の1 ZH/sまで上昇しています。この急速な計算能力の増加により、今後2日以内に7%を超える大幅な難易度調整が予想され、これは今年2番目に大きな上方調整となるでしょう。難易度調整は約2週間ごとに発生し、オンライン上の総マイニングパワーに関係なく、新しいブロックが約10分ごとにブロックチェーンに追加されることを保証します。この変更後、難易度は138.96兆（T）に上昇します。 出典: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-s-7-day-average-hashrate-hits-1-zettahash-for-first-time
T
$0.01541
+0.78%
CHANGE
$0.00160451
-3.24%
BTC
$121,593.95
-1.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:02
共有
リップル（XRP）価格予測は2ドル以下に下落の可能性、ALL4 マイニングのクラウドマイニング契約で1日9,700ドルを稼ぐ
リップル（XRP）価格予測が2ドル以下に下落する可能性、ALL4 マイニングのクラウドマイニング契約で1日9,700ドルを稼ぐという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場が変動する中、投資家や愛好家は常に安定したリターンを提供する機会を探しています。リップル（XRP）の価格が2ドル以下に下がる可能性がある一方、暗号資産投資を増やすためのより安定した方法があります：ALL4 マイニングのクラウドマイニング契約です。ALL4 マイニングは、高価な機器を購入・維持することなく、暗号資産マイニングを通じて1日最大9,700米ドルを稼ぐ簡単な方法をユーザーに提供しています。経験豊富な投資家であれ、暗号資産の世界に入ったばかりであれ、ALL4 マイニングは最高のマイニング体験と安定した収入源を提供することに取り組んでいます。ALL4 マイニングはどのように機能しますか？このプラットフォームでは、顧客は様々なマイニングマシーンパッケージから選択して利益を得ることができます。支払いが確認されると、ALL4 マイニングはマイニングプールにコンピューティングパワーを提供し、収益を顧客のアカウントに直接送金します。ALL4 マイニングは顧客のニーズに基づいてマイニングプールにコンピューティングパワーを提供する責任を負うため、顧客は自分のマイニングマシンを購入する必要はありません。ALL4 マイニングは世界最大のマイニングプールと最先端のマイナー管理チームを誇っています。安全で一貫したクラウドコンピューティングサービスを顧客に提供することを約束しています。なぜクラウドマイニングにALL4 マイニングを選ぶのか？グローバルなクラウドコンピューティングプラットフォームのリーダーとして、ALL4 マイニングは以下の利点を提供しています：⦁ サインアップして15ドルのトライアルボーナスを受け取り、無料でクラウドマイニングの利点を体験できます。⦁ 機器や電気は不要で、完全に管理され、使いやすいです。⦁ 毎日の自動利益決済により、ユーザーは引き出しまたは再投資が可能です。⦁ 複数の資産に対する柔軟な出金オプション：XRP、BTC、ETH、USDT、DOGEなど。⦁ グリーンエネルギーパワーが持続可能で環境に優しいマイニングを促進します。⦁ サイバーセキュリティ保護：McAfee® + Cloudflare®のデュアル保護 + AIG完全保険。⦁ 招待...
BTC
$121,593.95
-1.29%
MORE
$0.03374
+50.35%
XRP
$2.8111
-2.84%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:55
共有
DIFCは裁判所にブロックチェーンとAIを導入
DIFCが裁判所にブロックチェーンとAIを導入したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドバイ国際金融センター（DIFC）裁判所は、AIテクノロジーとHederaブロックチェーンプラットフォームを活用した新しい調停および公証サービスを開始しました。この発展は、2025年3月にUAE副大統領兼首相およびドバイ首長であるシェイク・モハメド・ビン・ラシド・アル・マクトゥーム殿下によって発行されたドバイ法令第2号に続くもので、これらのサービスに法的基盤を提供しています。新しい調停サービスセンターはDIFC裁判所に設置され、当事者が裁判所に登録された調停人の助けを借りて友好的に紛争を解決できる代替的紛争解決の道として機能します。当事者は調停人を選び、事前に料金や条件に合意することができ、また新たにアップグレードされたAI対応の裁判所管理システム（CMS）を使用したオンライン調停会議、またはDIFC裁判所施設での対面会議を選択することができます。DIFC裁判所のウェイン・マーティン首席判事閣下は、DIFC裁判所調停サービスセンターと公証サービスがサービスの幅を広げ、司法へのアクセスを拡大するとともに、効率的でコスト効果の高いソリューションを求めるビジネスや個人により大きな柔軟性を提供すると考えています。 DIFC裁判所がHederaブロックチェーンを使用した公証サービスを開始 新しい調停サービスセンターと並行して、DIFC裁判所はHederaブロックチェーン上に開発された公証サービスの開始により、そのサービス範囲をさらに拡大しています。プレスリリースによると、この実用的な補完サービスは、DIFC裁判所の公証人に、宣誓、宣誓供述書、確約または宣言の管理、証人、証明、およびビジネスや個人のための真正コピー文書の証明と認証を許可するものです。このサービスは英語文書のみを公証し、UAEで初めてのサービスとなります。このサービスは、自動化されたセルフサービス、ライブ仮想システム、および対面サービスを提供します。サービス利用者はまた、...を利用するオプションもあります。
VICE
$0.03174
-24.33%
COM
$0.011199
+3.11%
JUSTICE
$0.00006394
-1.73%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:49
共有
アムジェン、カリフォルニアの新しいR&D施設に6億ドルを投資へ
アムジェン、カリフォルニアの新R&D施設に6億ドルを投資へ」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カリフォルニア州サウザンドオークスにあるアムジェンのグローバル本社に建設される最先端の科学・イノベーションセンターの完成予想図。提供：アムジェン アムジェンは火曜日、カリフォルニア州サウザンドオークスの本社に新しい研究開発施設を建設するために6億ドル以上を投資すると発表しました。これは製薬業界による一連の米国への新規投資の最新事例です。 製薬会社各社は、ドナルド・トランプ大統領が国内に輸入される医薬品に関税を課して業界を締め付けると脅す中、米国での存在感を高めることに躍起になっています。トランプ氏は、過去10年間で国内の医薬品製造が劇的に縮小している時期に、これらの課税が企業に生産を国内回帰させるインセンティブになると述べています。 プレスリリースによると、アムジェンはこの施設の建設を今年第3四半期に開始し、数百の米国雇用を創出する予定です。 注目すべきは、この施設が製造工場ではなく、研究者、エンジニア、科学者が「最も深刻な疾患」を持つ患者のための次世代医薬品の発見に協力できる場となることです。アムジェンによれば、この建物は「高度な自動化とデジタル機能」を備えており、科学者に研究開発に必要なツールを提供します。 「アムジェンでは、米国の科学とイノベーションの未来に投資し続けています」とCEOのボブ・ブラッドウェイ氏はリリースで述べています。「このセンターは、科学者たちに次の時代の科学的発見を形作り、人間の健康を改善する医薬品を進歩させるために必要なツールと協力的な環境を提供します。」 アムジェンは、2017年の税制改革法（Tax Cuts and Jobs Act）成立以来、米国の直接資本支出にほぼ50億ドルを投資してきたと述べています。4月には、同社はオハイオ州のバイオテク製造施設を9億ドル拡張すると発表しました。12月には、この製薬会社は第二の医薬品...
D
$0.03224
+2.25%
BOB
$0.000005028
-1.45%
TRUMP
$7.533
-2.53%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:43
共有
セイラーの戦略、4,048ビットコイン購入でディップを買う
セイラーのストラテジー、4,048ビットコインを購入して下落相場を買い増し BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、以前MicroStrategyとして知られていたStrategyは、週次のビットコイン購入を再び行い、最大の公開BTCトレジャリー企業としての地位をさらに強化しました。これはBTC価格とMSTR株の下落の中で行われ、両資産は強い正の相関関係を持つことで知られています。 ストラテジー、4,048 BTCを4億4400万ドルで購入 プレスリリースで同社は、ビットコイン1枚あたり平均110,981ドルで4,048 BTCを4億4930万ドルで取得し、年初来（YTD）のBTC利回りが25.7%に達したと発表しました。同社は現在636,505 BTCを保有しており、これはビットコイン1枚あたり平均73,765ドルで総額469億5000万ドルで取得したものです。 Strategyは今回も主にMSTR株を売却して購入資金を調達し、123万株の売却から4億2530万ドルを調達しました。また、同社はSTRF株、STRK株、STRF株の売却からそれぞれ2650万ドル、1900万ドル、100万ドルを調達しました。 出典：StrategyのSEC提出書類 注目すべきは、Strategyの共同創設者であるマイケル・セイラーが8月31日に別のビットコイン購入を示唆していたことです。X投稿で彼は「BTCはまだセール中」と述べ、下落相場を利用して自社の準備金に追加したことを示唆しました。 「ビットコインはまだセール中。」pic.twitter.com/rXP6G84rbs — Michael Saylor (@saylor) 2025年8月31日 これは同社の5週連続の購入となります。先週、Strategyは3,081 BTCを3億5690万ドルで取得したと発表し、この動きにより同社のBTC保有量はビットコインの総供給量の3%以上を占めるようになりました。 MSTR株は下落傾向 一方、これらの購入はMSTR株の下落の中で行われています。TradingViewのデータによると、この株は過去1ヶ月で15%以上下落しています。株価は先週も下落傾向を続け、週末は約334ドルで取引を終えて赤字で終わりました。しかし、プレマーケット取引では株価は1%以上上昇し、約338ドルで取引されています。 出典：TradingView; MSTR...
STRK
$0.1689
+2.86%
BTC
$121,593.95
-1.29%
MOVE
$0.1093
-1.53%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:29
共有
オルタナティブ資産が主流になる中、ブルー・オウルはより幅広い投資家層にアピール
代替資産が主流になるにつれて、Blue Owlはより広い投資家層にアピールする投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ラトビアのイェレナ・オスタペンコ（右）は、2025年8月27日にニューヨーク市クイーンズ区フラッシング地区のUSTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで開催された2025年全米オープン4日目の女子シングルス2回戦の試合後、アメリカ合衆国のテイラー・タウンゼント（左）と口論しています。クライブ・ブランスキル | ゲッティイメージズ 先週の全米オープンで、テイラー・タウンゼントとイェレナ・オスタペンコの選手間の簡潔なやり取りがバイラルとなり、代替資産運用会社のBlue Owl Capitalをさらに注目の的にしました。この交換の動画や写真がソーシャルメディアに溢れました。ラトビア出身の女子世界ランキング26位のオスタペンコは、2回戦の試合に勝ったものの、その後バルボラ・クレイチコバとの競争の激しい試合で敗れたタウンゼントに対して、指を指して侮辱の言葉を浴びせました。カメラが視聴者に対立の様子をより詳しく映し出すと、注意深い観察者はタウンゼントのテニスドレスにBlue Owlのパッチが刻印されているのを見ることができました。主にプライベートクレジットと不動産に焦点を当てた2,840億ドルの資産管理会社は、テニス選手のスポンサーになるとは思えないような一般的な名前ではありません。タウンゼントは、今年世界中のプロテニストーナメントで競う約100人のアスリートの一人で、Blue Owlの支援を受けています。これは主に富裕層の間でブランド認知度を高めるという同社の戦略の一部であり、代替資産運用会社を知名度の低さから脱却させるより広範な取り組みの一環です。アメリカ合衆国のテイラー・タウンゼントは、2025年8月27日にニューヨーク市クイーンズ区フラッシング地区のUSTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで開催された2025年全米オープン4日目の女子シングルス2回戦でラトビアのイェレナ・オスタペンコに対するマッチポイントを決めて喜んでいます。クライブ・ブランスキル | ゲッティイメージズ...
CITY
$0.9745
-1.92%
REAL
$0.08215
-1.60%
GET
$0.004171
-2.77%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 21:07
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰