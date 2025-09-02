株主が新しいビットコイン資金調達モデルに合意し、メタプラネット株価が4%反発

メタプラネット株式会社の株価が株主が新しいビットコイン資金調達モデルに合意したことで4%反発したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：メタプラネットの株価は東京で株主が新しい資金調達策を承認した後、4%上昇しました。同社はビットコイン保有量を拡大するために5550億円を調達する計画です。メタプラネットは2026年までに10万ビットコイン、2027年までに21万ビットコインの保有を目指しています。メタプラネットの株価は2025年9月2日、東京で株主が新しい資金調達策を承認した後、4%上昇しました。この投票により、同社はより多くの株式を発行し、ビットコイン保有量を増やすための資金調達オプションを拡大する道が開かれました。 メタプラネット株主が新しい資金調達ステップを支持 メタプラネット株式会社の株価が4%上昇したことは注目に値します。特に、この上昇は2025年9月1日に東京で開催された株主総会で新しい提案が承認された後に起こりました。この決定により、同社はビットコイン準備金を増やすための資金調達の余地が広がりました。 総会では3つの修正案/提案が可決されました。1つ目は発行可能株式数を27億2300万株に増加させるものです。2つ目は株主総会を固定の場所なしで開催できるようにし、バーチャルのみの集会への道を開きました。 新たに承認された提案 | 出典：メタプラネット 3つ目は、クラスAとクラスBという2つの新しい株式クラスを導入し、より多くの資金調達オプションを作り出したことも付け加えておく価値があります。同社によると、これらの措置により優先株を通じて最大5550億円（38億ドル）を調達することができるとのことです。更新によると、優先株は株式と負債の混合であり、柔軟な資金調達を提供できます。 同社によると、調達された資金はビットコイン保有量の拡大に向けられる予定です。メタプラネットは現在約2万ビットコインを保有しています。同社は2026年末までにこれを10万ビットコインに増やすという目標を設定しています。また、2027年末までに21万ビットコインを保有する計画もあります。 メタプラネット株価の動きと市場詳細 現在、メタプラネットの株価は9月2日に853円で取引されており、前日から2.65%上昇しています...