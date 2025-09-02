MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコイン修正はその成長軌道を妨げない – なぜ強気相場がまだ続いているのか
ビットコイン修正はその成長軌道を妨げない – なぜ強気相場はまだ続いているのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン修正はその成長軌道を妨げない – なぜ強気相場はまだ続いているのか | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！ 最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。 私の名前はGodspower Owieで、NewsBTCとBitcoinistというニュースプラットフォームで働いています。私は時々、自分を探検家だと思うことがあります。新しい場所を探索し、新しいことを学び、特に価値のあることを学び、そして私の人生に影響を与える新しい人々に会うことを楽しんでいるからです。どんなに小さなことでも。私は家族、友人、キャリア、そして時間を大切にしています。本当に、それらはおそらく誰もの存在における最も重要な側面です。幻想ではなく、夢こそが私が追求するものです。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-bull-run-still-on/
T
$0.01541
+0.78%
DREAMS
$0.0003566
-4.57%
COM
$0.011199
+3.11%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:56
共有
株主が新しいビットコイン資金調達モデルに合意し、メタプラネット株価が4%反発
メタプラネット株式会社の株価が株主が新しいビットコイン資金調達モデルに合意したことで4%反発したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：メタプラネットの株価は東京で株主が新しい資金調達策を承認した後、4%上昇しました。同社はビットコイン保有量を拡大するために5550億円を調達する計画です。メタプラネットは2026年までに10万ビットコイン、2027年までに21万ビットコインの保有を目指しています。メタプラネットの株価は2025年9月2日、東京で株主が新しい資金調達策を承認した後、4%上昇しました。この投票により、同社はより多くの株式を発行し、ビットコイン保有量を増やすための資金調達オプションを拡大する道が開かれました。 メタプラネット株主が新しい資金調達ステップを支持 メタプラネット株式会社の株価が4%上昇したことは注目に値します。特に、この上昇は2025年9月1日に東京で開催された株主総会で新しい提案が承認された後に起こりました。この決定により、同社はビットコイン準備金を増やすための資金調達の余地が広がりました。 総会では3つの修正案/提案が可決されました。1つ目は発行可能株式数を27億2300万株に増加させるものです。2つ目は株主総会を固定の場所なしで開催できるようにし、バーチャルのみの集会への道を開きました。 新たに承認された提案 | 出典：メタプラネット 3つ目は、クラスAとクラスBという2つの新しい株式クラスを導入し、より多くの資金調達オプションを作り出したことも付け加えておく価値があります。同社によると、これらの措置により優先株を通じて最大5550億円（38億ドル）を調達することができるとのことです。更新によると、優先株は株式と負債の混合であり、柔軟な資金調達を提供できます。 同社によると、調達された資金はビットコイン保有量の拡大に向けられる予定です。メタプラネットは現在約2万ビットコインを保有しています。同社は2026年末までにこれを10万ビットコインに増やすという目標を設定しています。また、2027年末までに21万ビットコインを保有する計画もあります。 メタプラネット株価の動きと市場詳細 現在、メタプラネットの株価は9月2日に853円で取引されており、前日から2.65%上昇しています...
B
$0.249
+1.49%
RISE
$0.010119
-1.74%
MORE
$0.03374
+50.35%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:43
共有
なぜアナリストはOzak AI、Cardano、TRXを2025年の最良の低時価総額銘柄としてランク付けするのか
「アナリストがOzak AI、Cardano、TRXを2025年の最良の低時価総額銘柄としてランク付けする理由」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。高い上昇余地を求める暗号資産投資家は、成長潜在力の高い低時価総額コインにますます注目しています。アナリストは、革新性、採用率、プレセールまたは市場のモメンタムの組み合わせを挙げ、Ozak AI、Cardano（ADA）、TRXを2025年の注目銘柄として強調しています。これらのプロジェクトは、ユニークなユースケース、アクティブなエコシステム、大きなリターンの可能性を提供し、次の強気相場に先立つ早期投資の魅力的な選択肢となっています。Ozak AI – AI駆動の高上昇余地プレセール Ozak AIは現在、0.01ドルで第5回OZプレセールステージを実施中で、すでに250万ドル以上を調達し、8億3000万以上のトークンを販売しています。このプロジェクトはブロックチェーン技術とAI駆動の予測エージェントを組み合わせ、より速くスマートな取引判断、ポートフォリオの最適化、オンチェーンインテリジェンスを可能にします。アナリストは、早期プレセール投資家が最大100倍のリターンを得る可能性があると楽観視しており、Ozak AIを2025年で最も話題のプレセールプロジェクトの一つとしています。セキュリティと信頼性はCertiKと内部監査によって強化され、CoinMarketCapとCoinGeckoへの上場は市場の可視性を高めています。Dex3、HIVE、SINTとの戦略的パートナーシップも同様にOzak AIの環境を拡大し、実世界のグローバルアプリケーションと採用能力を提供しています。そのトークノミクスには、1ヶ月のクリフ期間と6ヶ月の線形ベスティングが含まれ、長期的な価格維持と投資家の信頼を確保しています。Cardano—強力なファンダメンタルズを持つ低時価総額リーダー Cardano（ADA）は現在0.813ドルで取引されており、ピアレビューされたブロックチェーン開発とスケーラビリティ、持続可能性、インターオペラビリティへの認識により、最も尊敬される低時価総額プロジェクトの一つであり続けています。アナリストはCardanoの成長するスマートコントラクト、DeFiアプリケーション、NFTプロジェクトのエコシステムを長期的な成長の主要な原動力として考慮しています。その遅いが着実な採用手法は即座に爆発的なリターンを約束するものではありませんが、ADAの安定性と機関投資家の関心は、2025年の強力な低時価総額投資としています。TRX—採用が拡大する高速ブロックチェーン TRX（Tron）は0.336ドルで取引されており、アナリストが2025年に好意的に見ているもう一つの低時価総額コインです。Tronネットワークは...
SIX
$0.01953
-1.11%
REAL
$0.08215
-1.60%
MORE
$0.03374
+50.35%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:34
共有
衝撃的なSatoshi中本開発が世界的な注目を集める、これが今起きていること
衝撃的なSatoshi Nakamoto開発が世界的な注目を集める、何が起きているのか BitcoinEthereumNews.comに掲載。HBOによる謎めいたビットコイン創設者、Satoshi Nakamotoに関するドキュメンタリーがBTCコミュニティの期待に大きく応えられなかった後、別のチームがSatoshiの物語を映画化することを決定しました。今回はドキュメンタリーではなく、世界的な陰謀と、中本氏の真のアイデンティティが明らかになる可能性によって脅かされる世界的な権力構造を描くアクションスリラーとなります。 Satoshiが大スクリーンで描かれる この映画は「Killing Satoshi」と呼ばれ、監督には「ボーン・アイデンティティ」や「Mr. & Mrs. スミス」を手掛けたDoug Limanが起用されています。Varietyによると、彼は現在Satoshi Nakamotoに関する陰謀スリラーに取り組んでいるとのことです。このプロジェクトの主要な役には、オスカー受賞者のCasey Affleck（「マンチェスター・バイ・ザ・シー」）とPete Davidson（「ザ・キング・オブ・スタテン島」）が選ばれています。しかし、彼らの役柄の詳細は後日まで秘密にされています。 この映画の脚本は、クリント・イーストウッドの最近の映画でコラボレーションしたNick Schenkによって書かれました。脚本によると、超エリート層はSatoshiに関する真実が決して公になることがないよう確実にしようとしています。 「Killing Satoshi」は、「ソーシャル・ネットワーク」、「ザ・ファイター」、「ワイルド・スピード」などの映画を手掛けたハリウッドの暗号資産支持者であるトップクラスのプロデューサー、Ryan Kavanaughによって製作されます。撮影は今年10月にロンドンで開始される予定で、来年に映画館で公開される見込みです。 この映画は製作者によって「ダビデとゴリアテの物語」と表現されており、「お金とは何か、そして誰がそれをコントロールするのかという核心に迫る壮大な戦い」が描かれるとのことです。この将来の映画をFacebookの創設について詳細に描いた「ソーシャル・ネットワーク」になぞらえると、「Killing...
BTC
$121,593.95
-1.29%
EPIC
$1.4977
-13.66%
TOP
$0.000096
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:32
共有
DSWのリポジショニングは靴を買う場所以上のものであることを証明することを目指す
DSWのリポジショニングは靴を買う場所以上であることを証明することを目指す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。メガシューエンポリアムDSWは、秋に向けてブランドタグラインと展望を発表します。写真提供：DSW 言葉にあるように、第一印象を作り直すチャンスは二度とありません。約500店舗を誇る適正価格の靴エンポリアムDSWにとって、それは誇張と陳腐な表現です。DSWの頭文字がDesigner Shoe Warehouseを表すこのブランドにとって、2025年は顧客に新鮮な視点で店舗にアプローチするよう促す、キャッチーなタグラインと行動喚起を通じてブランドに新しいアプローチをもたらします。本日発表される「Let Us Surprise You（私たちにあなたを驚かせてください）」は、34年の歴史を持つ靴店に対する買い物客の新しい認識を与えることを目指しています。オハイオ州コロンバスにあるブランド本社から、DSW社長のローラ・デイビスは、パンデミック後にブランドが見直しを行った際の転換について説明しました。「私たちは自分たちが何者であるか、そして感情的なアイデンティティが何であるかを評価しました」とデイビスはZoomを通じて述べ、「顧客からは感情的なつながりが欠けていると言われました。それは非常に取引的で、靴の喜びはそれ以上のものです」と付け加えました。したがって、目標はDSWの感情的なつながりを確立し、特にVIPロイヤルティメンバー（このタイプのプログラムを最初に導入した一つとして、DSWは10〜15年間登録している顧客を誇っています）など、コア顧客を維持しながら新しい顧客を引き付けることでした。新しくリニューアルされたDSW店内。写真提供：DSW 「彼らはDSWに来て探索することが大好きです」とデイビスは述べました。ロサンゼルスを拠点とするクリエイティブエージェンシーCrispinと協力して、ブランドは詳細な調査を含むブランドの深い分析を行い、場合によってはトップショッパーの自宅の靴コレクションを訪問しました。「私たちは彼らに『どのように服を着ますか？』『自己表現についてどう考えますか？』『靴にどのようにワクワクしますか？あなたのワードローブに差別化要素をもたらすには？』と尋ねました。靴はこれを探索させてくれます、特に...
PHOTO
$0.8336
+43.84%
GET
$0.004171
-2.77%
MORE
$0.03374
+50.35%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:22
共有
2025年9月2日の株式市場ニュース
2025年9月2日の株式市場ニュースがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米株市場は金曜日に下落して取引を終えました。テクノロジー大手企業の利益確定売りが見られました。市場参加者はまた、根強いインフレと9月の連邦準備制度理事会（Fed）による利下げの可能性を検討していました。主要3指数はすべてマイナス圏で終了しました。週間ベースでも、これらの指数は赤字で終わりました。しかし、8月全体では、主要3指数はプラス圏で終了しました。月曜日はレイバーデーのため、ウォール街は休場でした。ベンチマークはどのようなパフォーマンスを示したでしょうか？ダウ工業株30種平均（DJI）は0.2%下落し、45,544.88ポイントで取引を終えました。注目すべきは、30銘柄のうち16銘柄がマイナス圏で終了し、14銘柄がプラス圏で終了したことです。日中の最安値では、ブルーチップ指数は約260ポイント下落しました。テクノロジー株比率の高いナスダック総合指数は、テクノロジー株の弱いパフォーマンスにより1.2%または249.61ポイント下落し、21,455.55ポイントで終了しました。日中の最安値では、テクノロジー株中心の指数は約307ポイント下落しました。指数の最大の敗者は、AI駆動のファブレス半導体大手Marvell Technology Inc.（MRVL）でした。同社の2026年度第2四半期の収益はZacks Consensus Estimateを下回りました。その結果、株価は18.6%急落しました。Marvell Technologyは現在、Zacksランク#3（保有）を維持しています。S&P 500は0.6%下落し、6,460.26ポイントで終了しました。広範な市場指数の11セクターのうち、5セクターがマイナス圏で終了し、6セクターがプラス圏で終了しました。テクノロジー・セレクト・セクターSPDR（XLK）と一般消費財セレクト・セクターSPDR（XLY）はそれぞれ1.5%と1%急落しました。恐怖指数であるCBOEボラティリティ指数（VIX）は6.4%上昇して15.36となりました。金曜日の取引総量は148億株で、過去20セッションの平均である164億株を下回りました。S&P 500は21の新高値を記録し、新安値はなく、ナスダックは76の新高値と...
SIX
$0.01953
-1.11%
INDEX
$1.002
-3.46%
COM
$0.011199
+3.11%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:19
共有
今週、ストラテジーは異例の遅さでBTC購入を発表
今週、ストラテジーが異例の遅さでBTC購入を発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ストラテジーは通常の週次購入を火曜日に1日遅れで発表し、市場を24時間推測させました。しかし、ストラテジーは数回の小規模な購入の後、より大きな規模でBTCを準備金に追加する動きに戻っています。 ストラテジーは、最後のBTC購入の発表が異例に遅れたにもかかわらず、買い溜めを続けました。同社は8月26日から9月1日の期間に4,048 BTCを取得しました。このBTCの比較的大きな金額は、同社が資金調達の弱さを示し、BTCの取得と運営コストをカバーするために新しいMSTR普通株発行の規則を変更した数週間の後に続いています。 ストラテジーは、ビットコイン1枚あたり約110,981ドルで約4億4,930万ドル相当の4,048 BTCを取得し、2025年のBTC利回りは25.7％に達しました。2025年9月1日現在、私たちはビットコイン1枚あたり約73,765ドルで約469億5,000万ドル相当の636,505 $BTCをHODLしています。$MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/kR8Fw9AQkl — ストラテジー (@Strategy) 2025年9月2日 この発表は、火曜日に同社のエグゼクティブチェアマンであるマイケル・セイラーからの通常のソーシャルメディアメッセージに続いたものでした。今週の遅延は、S&P 500指数への組み入れ決定を待つストラテジーの待機期間に続くものでした。ストラテジーはS&P 500企業としてのすべての要件を満たす準備ができていることを示しましたが、新たな発表ラウンドは9月5日に行われる予定です。 ストラテジーの資金調達はSTRK、STRD、MSTRに依存 最新のBTC購入を実行するために、ストラテジーはMSTR普通株、およびSTRKとSTRD優先株を発行しました。今回は、STRCとSTRFの施設は1週間スキップしました。 4億2,530万ドルはMSTR発行から来ており、同社のポートフォリオとBTC価格が普通株をさらに追加するための条件を満たしました。STRKとSTRDからはわずか2,000万ドルしか来ておらず、普通株発行がなければ、ストラテジーは最小限のBTC購入で別の週を過ごすことになっていたでしょう。 大規模なMSTR発行は、より低い比率でも普通株を売却するという決定に続くものです...
T
$0.01541
+0.78%
STRD
$0.07304
+14.12%
STRK
$0.1689
+2.86%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:10
共有
9月の季節性が影響？ – ING
9月の季節性が影響？ – INGの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドルは静かな状況の中で上昇傾向にあります。米国の関税が違法と判断されたという週末のニュースは、これまでのところあまり影響を与えていません。米国債利回りは数ベーシスポイント上昇し、米国株式先物はわずかに下落しています。INGのFXアナリスト、クリス・ターナー氏は指摘しています。97.50のDXYサポートラインは維持されているようです。「今週の焦点は米国の労働市場データで、次の重要なインプットは明日のJOLTS求人データです。しかし、まず今日は製造業セクターの最新情報を得ます。ISM企業信頼感は49.0へとわずかに上昇すると予想されていますが、依然として弱いままです。支払価格と雇用構成要素の両方に潜在的な関心がありますが、このデータが今週のドル方向の主要な決定要因になるとは考えにくいです」「第二の要因は季節的なドル高の可能性です。米国企業は9月15日に大きな納税日を迎え、ドル支払いが時折米国マネーマーケットに波紋を起こすことがあります。これは2019年のケースでした。また、DXYドル指数は過去10回の9月のうち7回で上昇していることも注目されます。要するに、雇用統計の軟化見通しと迫りくるFRBの利下げにもかかわらず、今年9月はドル安への一方通行にならない可能性があります」「97.50のDXYサポートラインは維持されているようで、レンジ相場がしばらく続くかもしれません」出典：https://www.fxstreet.com/news/usd-september-seasonality-in-play-ing-202509020935
RISE
$0.010119
-1.74%
PLAY
$0.04575
-2.78%
GET
$0.004171
-2.77%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 23:04
共有
ニューカッスル・ユナイテッドとアレクサンダー・イサク
ニューカッスル・ユナイテッドとアレクサンダー・イサクに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューカッスル・ユナイテッドのイングランド人ヘッドコーチ、エディ・ハウ（左）が拍手を送る中、ニューカッスル・ユナイテッドのスウェーデン人ストライカー#14アレクサンダー・イサクが2025年3月29日、イングランド北東部のニューカッスル・アポン・タインのタウン・ムーアでステージ上で祝福している様子。ニューカッスル・ユナイテッドがイングリッシュ・リーグカップで70年ぶりの国内トロフィーを獲得した後、ファンとともにリーグカップトロフィーのセレブレーションとプレゼンテーションを行っている。（写真：Oli SCARFF / AFP）（写真：OLI SCARFF/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images 一生に一度と感じるような最も痛みを伴う移籍市場がニューカッスル・ユナイテッドにとって終わり、ついにアレクサンダー・イサク抜きで前進することができます。彼が夏の間ずっと強行しようとしていた英国記録となる1億2500万ポンド（1億6700万ドル）のリバプールへの移籍は月曜日の移籍期限日に確定し、ニューカッスルの声明からはセント・ジェームズ・パークでの彼に対する悪感情が明らかでした。イサクは1ヶ月以上にわたりニューカッスルでのプレーとトレーニングを拒否し、舞台裏で緊張と不確実性を生み出していました。彼がクラブの最も重要な選手として残り、新契約を結ぶことが期待されていました。タインサイドでの3シーズンで多くの功績を残し、クラブで連続シーズン20ゴールを決めたプレミアリーグ初の選手となり、ニューカッスルの70年ぶりの国内カップ決勝勝利での決勝ゴールを決め、チャンピオンズリーグ復帰に貢献したにもかかわらずです。しかし、クラブと選手の間の有害な対立がその代償を払うことになりました。心を揺さぶる別れの言葉もなく、感謝の意や彼のゴールや成功への言及もなく、ただ出場試合数と彼が去るという事実だけが述べられました。声明はわずか37語で、考えられる限り冷たいものでした。怒りと苦々しさの中で、多くのサポーターはどれほど悲しいことか...
PHOTO
$0.8336
+43.84%
TOWN
$0.001469
-36.29%
PLAY
$0.04575
-2.78%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:52
共有
NFLシーズンは木曜日にイーグルス対カウボーイズの試合で開幕。視聴方法はこちら
イーグルス対カウボーイズの木曜日からアメリカナショナル・フットボール・リーグ（NFL）シーズン開幕。視聴方法はこちら」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューオーリンズ、LA – 2025年2月9日：フィラデルフィア・イーグルスのジェイレン・ハーツ選手（#1）がスーパーボウルLIXでカンザスシティ・チーフスを破った後に喜びを表現するシーザーズ・スーパードームにて（ニューオーリンズ、ルイジアナ州）。（写真：クーパー・ニール/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ 2025年NFLレギュラーシーズンは木曜日の夜に開幕し、スーパーボウル王者のフィラデルフィア・イーグルスがリンカーン・ファイナンシャル・フィールドでダラス・カウボーイズをホストします。スーパーボウルLIXでカンザスシティ・チーフスを40-22で破ったイーグルスは、再びクォーターバックのジェイレン・ハーツとランニングバックのセイクオン・バークリーを中心に戦います。バークリーは2024年3月にフランチャイズと契約を結んだ後、チームの運命を素早く好転させる助けとなりました。昨年AP NFLオフェンシブ・プレイヤー・オブ・ザ・イヤーを獲得したバークリーは、昨シーズン2,005ヤードを走り、NFL史上9人目となる歴史的なマイルストーンに到達しました。 一方、世界で最も高給取りのアスリート上位5人に入るカウボーイズのクォーターバック、ダク・プレスコットは、2024年にシーズン終了となるハムストリング負傷を経て、フランチャイズでの10シーズン目を迎えます。 木曜日の試合はNBCで放送され、キックオフは20:20（東部時間）に設定されています。また、Peacockでもライブ配信され、第17週にはNFLレギュラーシーズンの試合を独占放送します。サンデーナイトフットボールを放送するこのメディアネットワークは、現在2033年シーズンまでNFL試合の放映権を持っています。プレイバイプレイ実況のマイク・ティリコは、アナリストのクリス・コリンズワース、サイドラインレポーターのメリッサ・スターク、ルールアナリストのテリー・マコーレイと共に解説します。これはサンデーナイトフットボールグループにとって4シーズン目となります。 フォーブスによると昨年初めてNFLフランチャイズとして100億ドルの評価額を確保したカウボーイズは、2024年シーズンを7勝10敗で終え、プレーオフ進出を逃しました。彼らはプレーオフで勝利したのはわずか4試合...
M
$2.06169
-4.00%
CITY
$0.9745
-1.92%
PHOTO
$0.8336
+43.84%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 22:28
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰