ストラテジーがビットコインの保有量を690億ドル以上に押し上げ、批判の中でSTRC配当を10%に引き上げ

ビットコインEthereumNews.comに掲載された記事「ストラテジーがビットコイン保有量を690億ドル以上に増やし、批判の中でSTRC配当を10%に引き上げ」。かつてMicroStrategyとして知られていたビジネスインテリジェンス企業であるストラテジーは、さらに大規模な購入によりビットコインのポジションを強化しました。9月2日の米国証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、同社は4,048 BTCを4億4,930万ドルで取得し、1コインあたり平均110,981ドルを支払ったと報告しています。この動きにより、ストラテジーのビットコイン総保有量は636,505 BTCとなり、総コスト469億5,000万ドル、つまり1コインあたり約73,765ドルで取得されました。現在の市場価格では、その保有量は692億4,000万ドルと評価されています。ビットコイントレジャリーのデータによると、同社の保有量はビットコインの最大供給量の3%強を占め、ストラテジーに資産における最大の企業ポジションの一つを与えています。この購入に続き、ストラテジーはSTRC優先株の配当率を調整し、年間支払いを9%から10%に引き上げたと発表しました。7月に発行されたこの証券は、非転換型で変動金利収入を提供するように設計されています。「レバレッジ削減」最新の取引は、普通株と優先株の発行を組み合わせて資金調達されました。提出書類によると、ストラテジーはクラスA普通株124万株を4億2,530万ドルで売却しました。同社はSTRK、STRF、STRDを含む優先株プログラムを通じて残りの4,650万ドルを調達しました。ストラテジービットコイン資金調達（出典：ストラテジー）この不均衡は、同社に対して公に賭けているショートセラーのジェームズ・チャノスから批判を受けました。チャノスは、普通株への大きな依存は、収入を求める投資家やリスクの高い参加者向けに構成されている優先株の提供に対して投資家が警戒していることを示唆していると主張しました。彼は次のように書いています：「MSTRは先週もレバレッジを削減し続けました。売却された証券の90%は普通株式ATMからのものでした。」チャノスの主張にもかかわらず、ストラテジーはこれらの証券の新規株式公開を通じて2025年にすでに56億ドルを調達しています。特筆すべきは、これらのIPOが今年の米国の新規株式公開全体の12%を占めていることです。…