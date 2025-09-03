MEXC 取引所
Ozak AI、LINK、CRO、ADA＆HYPEは1,000ドルを50,000ドルに変える可能性
Ozak AI、LINK、CRO、ADA、HYPEで1,000ドルを50,000ドルに変える可能性についての投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。投資家が少額を大きな利益に変える機会を模索する中、高いポテンシャルを持つアルトコインの探索が続いています。多様な技術、独自のユースケース、拡大するエコシステムを持つ5つのトークンが2025年に注目されています：Ozak AI（$OZ）、Chainlink（LINK）、Cronos（CRO）、Cardano（ADA）、Hyperliquid（HYPE）。どちらも1,000ドルという控えめな投資から大きなリターンを生み出す可能性があるため、今年は注目すべきプロジェクトです。 Ozak AI：AIブロックチェーン成長のための0.01ドルのエントリー Ozak AIは現在わずか0.01ドルでプレセール中であり、最も低コストで上昇余地の高い銘柄の一つです。これまでに8億3,860万トークンが販売され、258万ドルを調達しています。価格は次のフェーズで0.012ドルになり、長期的には1ドルを目指します。小売りで早期参入するには最低100ドルが必要です。 このプラットフォームはAIと分散型ネットワークを組み合わせ、予測市場分析を提供します。その他の中核要素には、リアルタイムデータのOzak Stream Network、セキュリティのための分散型物理インフラネットワーク（DePIN）、ストレージのOzak Data Vaults、カスタマイズ可能なAIによる洞察のPrediction Agentsが含まれます。これにより個人や機関は取引や予測のための即時シグナルを得ることができます。 共同制作者はWeblumeとの協力を確認し、Ozak AIの分析をWeb3ダッシュボードと分散型アプリに統合しました。これにより技術的なボトルネックが減少し、OZトークンの需要が高まるでしょう。 OZトークンは取引、モデルのカスタマイズ、ストレージ、報酬、ガバナンスを支えています。トケノミクス：30％プレセール、30％コミュニティ成長、20％準備金、20％流動性とチーム配布。 LINK、CRO、ADA、HYPEに注目 Ozak AIは、採用と有用性の実績を持つ他の高いポテンシャルを持つアルトコインに加わります。 Chainlink（LINK）：価格22.91ドル、時価総額155.4億ドルで、Chainlinkは主要な分散型オラクルネットワークとしての地位を固めています。現実世界の情報をスマートコントラクト、DeFi、ゲーム、エンタープライズアプリケーションに解釈します...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 01:43
FY エネルギーが未来対応型ブロックチェーングリーンエネルギーマイニング契約を発表
FY Energyが未来に対応したブロックチェーングリーンエネルギーマイニング契約を発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。編集者注：以下のコンテンツはBeInCryptoの見解や意見を反映するものではありません。情報提供のみを目的としており、金融アドバイスとして解釈されるべきではありません。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行ってください。世界がデジタル資産創出の新領域へと移行する中、FY Energyは革新的なソリューションでその変化を推進しています。同社は、ブロックチェーン技術と再生可能エネルギーインフラを組み合わせることで、人々が生態学的目標を達成しながらもデジタル経済の一部となるためのユーザーフレンドリーなソリューションを提供しています。ハードウェア所有のコストが急騰し、従来のマイニング方法が徐々に実行不可能になる中、FY Energyはシンプルで安全なだけでなく、長期的にデジタル資産生成への利用しやすく安全な参加を提供することを目指したクラウドベースのシステムを提供しています。20ドル無料トライアル：デジタル不労所得への第一歩FY Energyは、すべての新規ユーザーにプラットフォームを試用するための20ドルの無料トライアルクレジットを提供しています。このプログラムを通じて、ユーザーは金銭的リスクなしにプラットフォームの契約提供に慣れ親しむことができ、テクノロジー配当が毎日どのように生成されるかを直接体験することができます。コスト障壁の排除により、FY Energyはハッシュコンピューティングへの民主化されたポータルを構築し、財政的背景に関係なく誰もがアクセスできるようにしています。セキュリティが最優先：FinCEN認証ブロックチェーンネットワーク全体で数十億ドルが転送されているにもかかわらず、セキュリティは依然として最も重要です。FY EnergyはFinCENに登録されているため、規制の整合性を維持し、すべての世界的な金融基準に厳密に準拠しています。すべての契約または取引は、McAfee® SECUREとCloudflare® SECURE、マルチシグ・ウォレットの安全性、およびリアルタイム監査によって安全に保護されています。これらすべてにより、ユーザーは...に対する信頼レベルを持つことができます。
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 01:33
GBP/USD 英国債利回りの急騰が財政懸念を引き起こす
GBP/USDの高騰する英国債利回りが財政懸念を引き起こすという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。英国ポンドは高騰する英国債利回りが財政懸念を引き起こし急落 英国ポンド（GBP）は、英国の経済カレンダーが少ない週に主要通貨に対して低調なパフォーマンスを示しています。英国通貨は、高騰する英国長期国債利回りが財政懸念を引き起こしたことで急落しました。30年物英国債利回りは約5.68%まで急上昇し、1998年以来の最高水準となりました。BBCニュースによると、キア・スターマー首相が内閣改造を発表し、それを政権の「第二段階」への移行と呼んだ後、英国債利回りが急騰しました。続きを読む... GBP/USD予測：英国債売却が勢いを増す中、英国ポンドが下落 月曜日に緩やかな上昇を記録した後、GBP/USDは南向きに転じ、8月初旬以来の最安値である1.3380を下回りました。ペアは1.3400に向けて戻すことができましたが、回復の勢いを集めるのが難しい状況です。連邦準備制度理事会(FRB)の独立性に対する懸念の高まりと貿易体制を取り巻く不確実性の高まりによる米ドル（USD）に対する広範な売り圧力により、月曜日にGBP/USDは上昇することができました。続きを読む... 出典: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-soaring-uk-gilt-yields-raise-fiscal-concerns-202509021213
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 01:01
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 00:37
2025年価格予測：Ozak AIは1ドル、ソラナは500ドル、XRPは5ドルへ—最高の投資収益率を提供するのはどれか？
YouTube で好きな動画や音楽を楽しんだり、オリジナルコンテンツをアップロードしたり、友達、家族、世界中の人々とすべてを共有しましょう。
Blockchainreporter
2025/09/03 00:20
ビットコイン価格が11万1,000ドルを超えて急騰、ストラテジーが4億4,900万ドル相当のBTCを購入
ビットコイン価格がストラテジーの4億4900万ドル相当のBTC購入により11万1000ドルを超える BitcoinEthereumNews.comによると、ストラテジーは2025年9月2日にSECに提出されたフォーム8-Kに基づき、平均ビットコイン価格11万981ドルで約4億4930万ドル相当の追加4,048ビットコインを取得しました。同社のビットコイン保有総数は現在636,505 BTCとなり、総額469億5000万ドルで購入されています。最新の購入は、同社のSTRF、STRK、STRD、MSTRのATMからの収益を含む複数の時価（ATM）オファリングプログラムを通じて資金調達されました。8月26日から9月1日の期間中、ストラテジーはこれらのオファリングを通じて4億7180万ドルを調達し、ビットコイン関連証券に対する投資家の継続的な需要を示しました。 同社の積極的なビットコイン取得戦略は、企業の財務戦略としてのビットコイン採用という広範なトレンドの中で展開されています。多くの大手企業が過去1ヶ月だけでも重要なビットコイン購入を発表しており、その中にはミン・シン・グループの4億8300万ドル相当のビットコイン取得契約やKindlyMDの6億7900万ドル相当のビットコイン購入が含まれています。 ストラテジーの金融イノベーションは、機関投資家にとって魅力的な新しいビットコイン関連商品を生み出しました。同社は現在、複数のATMプログラムを維持しており、これには21億ドルのSTRF ATM（10.00%シリーズA永久Strife優先株式を提供）、42億ドルのSTRC ATM（変動金利シリーズA永久Stretch優先株式を提供）、210億ドルのSTRK ATM（8.00%シリーズA永久Strike優先株式を提供）、42億ドルのSTRD ATM（10.00%シリーズA永久Stride優先株式を提供）、そして210億ドルのMSTR ATM（クラスA普通株式を提供）が含まれます。 各成功した配置は、ビットコイン連動型固定収入に対する需要を強調し、ビットコインと伝統的市場の交差点で実験する信頼できる発行体としての同社の評判を確固たるものにしています。 同社は最近、ビットコイン純資産価値に対するプレミアムが以前の2.5倍の閾値を下回った場合でも、戦術的な株式発行を可能にするガイダンスを更新しました。この変更により、ストラテジーは市場の弱さの間もビットコイン蓄積戦略を継続するための柔軟性が高まりました。 ストラテジーはまもなく...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 00:17
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 00:13
GBPは弱く、G10の中でパフォーマンスが低い – スコシアバンク
記事「GBPは軟調で、G10通貨の中でパフォーマンス不振 - スコシアバンク」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。英ポンド（GBP）は、米ドル（USD）に対して1.1%下落し、G10通貨全体の中でパフォーマンスが低迷しています。これは、英国の利回りを数十年ぶりの高水準に押し上げた財政懸念の再燃に反応して弱含んでいると、スコシアバンクのチーフFXストラテジストであるショーン・オズボーン氏とエリック・セオレット氏が報告しています。GBPは荒い動きながらも横ばいのレンジ内で取引を続けています。「リーブス財務相は、政府支出を5年以内に税収でカバーするという自主ルールの遵守を維持しようとしており、市場はこのルールを政府が実行できるかどうかを懸念しています。」「英国の30年債は5.7%近くまで上昇し、数十年ぶりの高水準に達しており、政府が8月の（予算）声明を発表する準備をする中で、その任務を複雑にしています。データに関しては、今週のハイライトは金曜日の7月小売売上高の発表となるでしょう。イングランド銀行MPCの政策立案者も水曜日に議会委員会に出席する予定です。」「テクニカル指標は再び弱気に転じていますが、5月以降は横ばいです。火曜日の下落はRSIを50を下回る弱気圏内へさらに押し下げており、最近の価格行動は1.33を前にしたサポートをほとんど提供していません。我々は短期的に1.3320から1.3450の間のレンジバウンドを予想しています。」出典：https://www.fxstreet.com/news/gbp-weak-and-underperforming-g10-scotiabank-202509021207
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 00:10
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 00:01
ストラテジーがビットコインの保有量を690億ドル以上に押し上げ、批判の中でSTRC配当を10%に引き上げ
ビットコインEthereumNews.comに掲載された記事「ストラテジーがビットコイン保有量を690億ドル以上に増やし、批判の中でSTRC配当を10%に引き上げ」。かつてMicroStrategyとして知られていたビジネスインテリジェンス企業であるストラテジーは、さらに大規模な購入によりビットコインのポジションを強化しました。9月2日の米国証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、同社は4,048 BTCを4億4,930万ドルで取得し、1コインあたり平均110,981ドルを支払ったと報告しています。この動きにより、ストラテジーのビットコイン総保有量は636,505 BTCとなり、総コスト469億5,000万ドル、つまり1コインあたり約73,765ドルで取得されました。現在の市場価格では、その保有量は692億4,000万ドルと評価されています。ビットコイントレジャリーのデータによると、同社の保有量はビットコインの最大供給量の3%強を占め、ストラテジーに資産における最大の企業ポジションの一つを与えています。この購入に続き、ストラテジーはSTRC優先株の配当率を調整し、年間支払いを9%から10%に引き上げたと発表しました。7月に発行されたこの証券は、非転換型で変動金利収入を提供するように設計されています。「レバレッジ削減」最新の取引は、普通株と優先株の発行を組み合わせて資金調達されました。提出書類によると、ストラテジーはクラスA普通株124万株を4億2,530万ドルで売却しました。同社はSTRK、STRF、STRDを含む優先株プログラムを通じて残りの4,650万ドルを調達しました。ストラテジービットコイン資金調達（出典：ストラテジー）この不均衡は、同社に対して公に賭けているショートセラーのジェームズ・チャノスから批判を受けました。チャノスは、普通株への大きな依存は、収入を求める投資家やリスクの高い参加者向けに構成されている優先株の提供に対して投資家が警戒していることを示唆していると主張しました。彼は次のように書いています：「MSTRは先週もレバレッジを削減し続けました。売却された証券の90%は普通株式ATMからのものでした。」チャノスの主張にもかかわらず、ストラテジーはこれらの証券の新規株式公開を通じて2025年にすでに56億ドルを調達しています。特筆すべきは、これらのIPOが今年の米国の新規株式公開全体の12%を占めていることです。…
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 00:00
