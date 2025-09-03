MEXC 取引所
マイケル・セイラーのMSTRがさらにビットコインを購入
マイケル・セイラーのMSTRがビットコインをさらに購入したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Strategy（MSTR）は先週、さらに4,048コインを購入し、同社の保有量を636,505コインに増やすという精力的なビットコイン（BTC$110,486.49）の購入を続けています。先週の購入は4億5,000万ドル弱で行われ、1コインあたりの平均コストは110,981ドルでした。これらは主に普通株式の売却によって資金調達され、残りは同社のさまざまな優先株式の売却によって賄われました。普通株式の売却は最近やや物議を醸しています。セイラーとチームは、株式のmNAV（株式評価額とビットコイン保有価値の比率）が2.5倍を下回った場合、株式を発行しないと約束していたからです。しかし、最近の株価の厳しい状況により、mNAVは1.5倍程度になっています。優先株式への需要が控えめで、転換社債への需要がない状況で、同社は大規模なビットコイン購入を続けたいなら、mNAV 2.5倍の約束を破棄する以外に選択肢はほとんどありませんでした。批判者によれば、このようなmNAVに対する控えめなプレミアムでの普通株式の売却の問題は、発行が既存株主にとって希薄化のリスクをもたらすことです。同社のビットコイン保有量は、ビットコインの現在価格109,400ドルで、700億ドル弱の価値があります。MSTR株は時間外取引で若干下落しています。出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/strategy-added-another-4-408-bitcoin-for-usd450m-last-week
ビットコインブロックチェーンは児童ポルノの温床になる可能性がある？
ビットコインブロックチェーンが児童ポルノの温床になる可能性？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは検閲耐性のあるネットワークとして知られています。通常、この特性はその基本的なセールスポイントの一つとして紹介されています。ビットコイン開発コミュニティは、非金銭的データをブロックあたり83バイトに制限するスパムフィルターの差し迫った削除をめぐって激しい議論で揺れています。反対派は、これによりオンチェーンでの児童ポルノの投稿が可能になり、事実上ほとんどの司法管轄区域でビットコインが違法になると主張しています。 概要 「スパム戦争」が激化：ますます多くの人々がBitcoin CoreからBitcoin Knotsに移行し、ビットコインブロックチェーンが児童ポルノの温床になる可能性があると警告しています。CPの問題は何年も前、スパムフィルター削除の合理化された計画の前に提起されたため、当時はこの問題は却下されました。変更の支持者たちはv30を実装する理由として新しい機能を挙げています。それは新たな機会を開くでしょう：人々はオンチェーンに新しいタイプのデータを保存できるようになり、一方で反対派は異なるバージョンのBitcoin Coreや他のノードソフトウェアを使用することができるでしょう。 Bitcoin Core対Bitcoin Knots ブロックチェーンデータはノードによって監視され検証されます。各ブロックは非金銭的データ（例えば画像）のために最大83バイトを含むことができます。この機会はOP_RETURNスクリプトを通じて可能です。一部の人々はこれをスパムフィルターと呼び、ビットコインネットワーク（BTC）が正確に金銭的取引のために使用されるのを助けると信じています。OP_RETURNはネットワークが任意のデータ（非金銭的データ）で溢れるのを防ぎます。スパムフィルター削除の反対派は、この変更がネットワークの混雑を引き起こす可能性があると言います。 しかし、一部の開発者はスパムフィルターの削除を提唱し、それによって任意のデータ制限をブロックあたり約2メガバイトに拡大しています。これらの開発者が挙げるこの変更の理由は、制限と検閲の撤廃です。これはJPEGファイル、ビデオ、ドキュメントなどの共有のような様々なユースケースへの扉を開きます。 私は本当に嫌悪します...
2025年にゴールドがビットコインの2倍のパフォーマンスを示す
2025年、金はビットコインの2倍のパフォーマンスを示す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。何千年もの歴史と11倍大きい時価総額にもかかわらず、金は今年、ビットコイン（BTC）の2倍のリターンを投資家にもたらしています。1月1日以降、金は32％上昇したのに対し、BTCははるかに控えめな16％の上昇にとどまっています。今日の金価格は別の理由でも歴史的です。それは、1971年に米ドルが金本位制（1オンス35ドル）を放棄して以来、価格が正確に100倍になったことです。現在、金1オンスの価格は3,500ドルです。これらの数字は、この資産を「デジタルゴールド」として宣伝してきたBTCプロモーターにとっては、やや失望的なものです。4年以上にわたり、金はビットコインよりもはるかに優れた保有資産でした。2021年第1四半期以降のリターンは似ていますが、金は月間のボラティリティと下落幅が1/4で、株式との相関性はわずか14％であるのに対し、ビットコインは約60％です。pic.twitter.com/DKcV3BGcm3 — Bob Elliott (@BobEUnlimited) 2025年6月13日 実際、選択する正確な期間によっては、金はほぼ4年間BTCを上回るパフォーマンスを示しています。例えば、2021年11月のそれぞれの高値以降、金は85％上昇したのに対し、BTCの上昇は61％でした。ドナルド・トランプの2期目、ビットコインは金に遅れを取る 3月、ProtosはBTCがドナルド・トランプの初代大統領任期中により良いパフォーマンスを示したと指摘しました。この分析は、現在までの価格比較を拡大しても正しいことが証明されています。トランプが初めて大統領になった2017年、BTCは900ドル未満で取引されていました。2017年9月2日までに、4,600ドルまで411％上昇しました。この上昇率と、今年の同じ225日間のカレンダー期間における惨めなパフォーマンスを比較してみてください。トランプの2025年就任日、BTCは102,000ドルで取引されていました。本稿執筆時点では、わずか9％上昇して111,000ドルになっています。言い換えれば、BTCは2017年のトランプ大統領就任後225日間のパフォーマンスが、2025年の同期間と比べて40,000ベーシスポイント優れていたことになります。続きを読む...
ビットコイン ニュース: ETPが現在BTCの供給量の7%を保有、成長は鈍化しているのか？
ビットコインニュース：ETPが現在BTCの供給量の7%を保有、成長は鈍化しているのか？がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：ビットコインニュース：ETPは1.47百万BTC、供給量の7%を保有。BlackRockとFidelityが950K BTCで市場を支配。8月：BTCから$301Mの出金、ETHへ$3.95Bの入金。クジラはイーサに移行し、92の暗号資産ETFがSEC（米国証券取引委員会）の承認を待つ。ビットコインの最近の新高値への上昇は、強い機関投資家の需要によって後押しされています。実際、HODL15Capitalによるファンド保有の分析によると、暗号資産上場投資商品（ETP）は現在約1.47百万BTCを所有しており、これはビットコインの2100万コインの供給量の約7%に相当します。米国のスポットビットコインETFがこれらの保有を支配しており、8月31日時点で11の米国ファンドが約1.29百万BTCを保有しています。BlackRockのiShares Bitcoin Trust（IBIT）は746,810 BTCを保有する圧倒的な最大の単一保有者であり、FidelityのWise Origin Bitcoin Fundは遠く及ばない2位（約199,500 BTC未満）にランクしています。全体として、世界のビットコインETPは2024年末以降、約170,000 BTC（約$18.7十億）を追加しました。チャート：世界のビットコインETP保有量（すべての主要な米国スポットETFを含む）は現在1.47百万BTCを超え、総供給量の約7%となっています。出典：HODL15Capital ビットコインニュース：ファンドフローの減速はビットコイン需要の冷え込みを示唆 ETPにおけるビットコインの記録的なレベルと最近の暗号資産ニュースの展開にもかかわらず、最近のファンドフローは機関投資家の需要が一時停止している可能性を示唆しています。CoinSharesのデータによると、8月にはビットコインETPから約$301百万の純出金がありました。対照的に、同じ月にイーサリアムベースのファンドは$3.95十億の入金を享受しました。言い換えれば、ビットコインファンドは資金を失う一方、イーサリアムファンドは大量の新資本を引き寄せました。週単位では、CoinSharesはビットコインETPが最近の週に集合的に$748百万を獲得した一方、イーサリアムETPは約$1.4十億を引き寄せたと報告しており、投資家の嗜好の変化を強調しています。夏の間、暗号資産ファンドフローの総額におけるビットコインのシェアは小さかった：CoinSharesによると、イーサリアムETPへの年初来の入金は$2.5十億に達した一方、ビットコイン商品からは約$1十億の純出金があったとのことです。…
「The Summer I Turned Pretty」、Amazonプライムのトップ10リストで新番組に王座を奪われる
「The Summer I Turned Pretty」がAmazon Primeのトップ10リストで新番組に王座を奪われる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。The Summer I Turned Pretty Amazon Amazon Prime Videoは、ここ数年で暴力的なスーパーヒーローとは無関係の文化的現象を生み出すことができて喜んでいるに違いありません。それが「The Summer I Turned Pretty」であり、シーズン3の終わりに壮大なシリーズフィナーレまであと1エピソードとなっています。しかし、新番組「The Terminal List: Dark Wolf」がAmazon Prime Videoのトップ10リストで1位に急上昇しました。これはTerminal Listのプリクエルで、クリス・プラットの非常に忙しいスケジュールにより、オリジナルのTerminal Listの公開が遅れ、シーズン1と2の間に約4年の間隔が空くことになるため制作されました。ストリーミング時代でも通常3年が絶対的な最長期間であることを考えると、これは滑稽なほどです。Dark Wolfには、「Friday Night Lights」のテイラー・キッチュが演じるTerminal Listのサイドキャラクター、ベン・エドワーズが主演しています。彼はそれ以来浮き沈みのあるキャリアを歩んできましたが（「ジョン・カーター」を覚えていますか？）、The Terminal Listに関わることで、そして今や自身のスピンオフでヒット作を見つけました。Dark Wolfは最初の番組の出来事の前のエドワーズの物語を語り、多くの評価によると、最初の番組よりも...良いかもしれません。「The Terminal List: Dark Wolf」はRotten Tomatoesで批評家スコア71%、観客スコア83%を獲得しています。これに対して、最初の番組は批評家スコア40%、確かに高い観客スコア94%でした。しかし、視聴者はまだDark Wolfのすべてを見ておらず、レビューもはるかに少ないので、この数字が時間とともに上昇するかどうかを見守りましょう。私はすでに数日でスコアが60%から83%に上昇するのを目にしました。Dark Wolfは、特にこのようなパフォーマンスを考えると、限定シリーズになるとは予想されておらず、一方で...
ビットコインに関する今週の注目すべき経済イベント
ビットコインに関する今週注目の経済イベントの投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。概要として、ビットコインは124,545.60ドルの記録的高値に達したにもかかわらず、月間で6.47%の損失で終了しました。専門家たちは、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の9月の利下げ決定に影響を与える可能性のある失業保険申請件数、米国の生産性、そして8月の雇用統計に注目しています。専門家によれば、弱い雇用統計は直感に反してビットコインにとって前向きな触媒となる可能性があるとのことですが、9月の弱気相場の季節性により慎重な姿勢を維持しています。ビットコインは先週の調整を延長し、月末を否定的な調子で締めくくり、専門家たちは米国連邦準備制度理事会の今後の利下げ決定を形作る可能性のある重要なマクロ経済データを待っています。注目は、インフレ上昇と弱まる雇用市場という相反するデータポイントに直面するFRBにとって、失業保険申請件数、米国の生産性、そして8月の雇用統計の三つ組にあります。「FRBは綱渡りをしている」と、アイボリー・ヒル・ウェルス・アドバイザリーの創設者であるカート・S・アルトリヒターは日曜日のX投稿で述べました。金利を「早すぎると1970年代スタイルのインフレを再燃させるリスクがある」一方、金利を据え置くと労働市場を崩壊させることで「不況を引き起こす」可能性があるとアルトリヒターは付け加えました。その結果、ジェローム・パウエル議長への圧力は膨大であり、今週のデータ発表はいつもより重要になっています。現在、すべての注目は木曜日の初回失業保険申請件数に集まっており、これは失業給付の新規申請を追跡するものです。23万件という予想コンセンサスは前週の22万9千件と一致していますが、この閾値を上回る数値は労働市場のさらなる軟化を示し、FRBに金利引き下げを検討するよう大きな圧力をかけることになります。同日には、米国の生産性と単位労働コストの最終改訂も続きます。8月の報告書によると、2025年第2四半期の予備的生産性成長は前四半期比年率+2.4%、単位労働コストは第1四半期の6.9%から+1.6%に設定されています。生産性の下方修正または単位...
慌ただしいデータ日程は重要な米国の非農業部門雇用者数（NFP）発表で最高潮に達する
「慌ただしいデータ日程が重要な米国NFP発表で最高潮に達する」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。休日で鈍化した週の始まりは、大量のデータ日程に道を譲ります。今週は米国NFP雇用データの大型発表で締めくくられます。市場が9月のFed利下げに賭けるなか、リスク選好は高まっています。9月は静かな調子で始まり、月曜日は長い週末で米国市場が閉鎖されています。レーバーデーの休日により米国の長い週末で市場の流れは制限されていますが、最新の米国非農業部門雇用者数（NFP）が市場に衝撃を与える前に、幅広い重要イベントが今週を面白いものにするでしょう。火曜日は、最新の欧州調和消費者物価指数（HICP）、EUの独自版の消費者物価指数（CPI）インフレで取引週が本格的に始まります。EU全体のHICPインフレは8月に2.0%で安定すると予想されています。米国市場は火曜日に再開し、最新のISM製造業購買担当者指数（PMI）調査結果の発表に間に合います。PMI調査の回答率は一般的に最終数値を正確なサンプルサイズに拡大するには低すぎるため、調査から導き出される結論は無意味になります。しかし、最終数値は投資家によって注目されるでしょう。週半ばに入ると、第2四半期のオーストラリア国内総生産（GDP）成長率と8月の中国財新サービス業PMIが水曜日にアンチポディアンズ（オーストラリアとニュージーランド）に発表されます。欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁も水曜日に3日間で2回目の登場をしますが、ECB政策声明の意味のある変更は当面予想されていません。オーストラリアの貿易収支データが木曜日に今週のアジア地域のデータ日程を締めくくり、その後7月末までの年間欧州小売売上高データが続きます。欧州小売売上高の数値は...
8月のDEX取引高が1兆ドルを超える：なぜBest Walletトークンが利益を得る立場にあるのか
8月のDEX取引高が1兆ドルを超える：Best Walletトークンが利益を得る理由がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。分散型取引所（DEX）市場は歴史的な節目に達し、8月中に1.15兆ドル以上の取引高を記録しました。DefiLlamaのデータによると、これは現物と永久契約の取引高を合わせて月間1兆ドルを超えた初めての月となります。8月の現物DEX取引高は5060億ドルに達し、永久契約の取引高は6480億ドル以上に上昇し、このカテゴリーで過去最高値（ATH）を記録しました。Best Walletのようなアプリのおかげで、Web3がより身近になり、DEX市場は引き続き好調です。Best Walletはモバイルアプリを通じて法定通貨を簡単に変換する方法を提供し、複数のDEXとの統合により、スムーズな暗号資産体験を実現しています。Best Walletアプリを通じて暗号資産の売買をする最良の方法が$BESTトークンである理由について説明しますが、まずはDEX市場をより詳しく見てみましょう。どのDEXが最も取引高を記録しているのか？Uniswapは8月中に処理された総取引高が1430億ドル以上で、月間の現物取引高の28.2％を占め、引き続き最大の現物DEXの地位を維持しています。PancakeSwapは566億ドルとほぼ3分の1の取引高で2位、HyperLiquidは217億ドルで3位にランクしています。現物取引高の増加により、8月のDEX対CEX取引比率は17.2％に上昇し、完全にオンチェーンで行われるトークンスワップへの関心が高まっていることを示しています。DeFi市場の時価総額は現在1600億ドルで、より多くのユーザーがDeFi空間に参加するにつれて成長し続けています。Best Walletは、機関ユーザー様向けCEXと競争を始め、強力なDEX市場を活用する準備ができています。Best Wallet（$BEST）がDEXとの統合をどのように容易にするかについてもっと学びましょう。Best Wallet – モバイルファースト世代のためのクロスチェーンウォレットBest Walletトークン（$BEST）は、複数のブロックチェーンで動作し、ネイティブDEXサポートを備えたモバイルファーストの暗号資産ウォレットであるBest Walletの公式トークンです。Best Walletはメタマスクのような古いウォレットを凌駕しています...
日本のメタプラネット、37億ドルの資金調達計画の承認を獲得
日本のメタプラネット、37億ドルの資金調達計画の承認を獲得 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、日本のビットコイン蓄積企業メタプラネットは、資本構造の刷新について株主の承認を得て、ビットコイン蓄積戦略のための数十億ドルの潜在的な資金調達への道を開いた。 月曜日の臨時株主総会で、投資家たちは同社の定款変更を支持し、発行可能株式数を27億株に拡大した。また、メタプラネットが既存株主の支配権を維持しながら異なるタイプの投資家を惹きつけることを可能にする新しい二種類の優先株式システムも導入された。 A種株式は固定配当を伴い、収入重視の投資家により安定したリターンを提供する。B種株式はよりリスクの高い賭けだが、普通株式に転換するオプションが付いている。この動きは、同社のビットコイン蓄積戦略が成功した場合、潜在的な上昇余地を提供する。 メタプラネットは新しい株式クラスを「防衛メカニズム」として位置づけ、普通株主の過度な希薄化から保護しながら、最大5550億円（37億ドル）の潜在的な資金調達を可能にする。 出典：メタプラネット メタプラネット、ビットコイン目標の実現に近づく 8月1日、メタプラネットは2027年末までに210,000ビットコイン（BTC）を取得するという目標の資金調達を支援するために、37億ドルを調達する計画を発表した。 水曜日、同社の取締役会は国際募集を通じて新株を発行することを決議した。これにより株主総会への道が開かれ、内部ガバナンスにおける最大のハードルとなる可能性が高かった。 株主はフレームワークを承認したが、同社の取締役会はまだ具体的な発行条件を承認する必要がある。メタプラネットはまた、日本の規制当局に詳細な登録届出書を提出しなければならない。 同社の資金調達への野望における最大の課題は、37億ドルの最大潜在的調達額を達成するための実際の投資家を獲得することである。 メタプラネットの資金調達の取り組みは、最近の株価下落の中で行われている。火曜日、Google Financeのデータによると、メタプラネット株は約5.74ドルで取引されており、...の高値12.75ドルから54%下落している。
住宅ニーズを理解するためにはより良いデータと指標が必要
投稿「住宅ニーズを理解するためにはより良いデータと指標が必要」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。多くの場合、コスト負担データは手頃な価格の住宅ソリューションの需要を明確にするよりも混乱させます。getty 今月は、米国で住宅について話す方法と住宅問題に対処しようとする方法に関する根強い問題について触れていきます。最初の問題は、コスト負担の考え方です。これは世帯が税引き前の総世帯所得の30パーセントを超えて住宅に支払う金額です。この住宅コスト所得比率（HCIR）は、活動家から選出された役人、メディア関係者まで、誰もが住宅コスト問題について話す方法として今でも使われています。そして毎年、全国低所得者住宅連合（NLIHC）は家賃と賃金の関係についてのレポートを発表しています。今年のレポート「Out of Reach 2025：住宅の高コスト」は、この比率の使用例であり、誤用された場合、良くても役に立たず、最悪の場合、多くの家族が住宅コストを支払う際の課題に対処する方法に問題を追加します。まず、手頃な価格について話す方法と測定しようとする方法は、それを達成しようとするあらゆるアプローチの基本計算を形成します。何かの手頃さは定量的な測定ではなく、むしろ定性的なもの、価格との関係の測定です。身長や体重、天気のように、手頃さは「何と比較して？」という質問に答える必要があります。2人の人が月に1000ドルのアパートに住んでいても、1人は毎月家賃の支払いに苦労し、もう1人はそれについて考えもしないかもしれません。所得に対する家賃の比率は、それを計算するための出発点です。歴史的に、この比率は住宅は1週間の賃金、つまり月収の約25％のコストであるべきという考えから始まり、1970年代後半に30％に引き上げられました。なぜこれが選ばれたのでしょうか？私は書いてきました...
