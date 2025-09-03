ビットコインブロックチェーンは児童ポルノの温床になる可能性がある？

ビットコインブロックチェーンが児童ポルノの温床になる可能性？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは検閲耐性のあるネットワークとして知られています。通常、この特性はその基本的なセールスポイントの一つとして紹介されています。ビットコイン開発コミュニティは、非金銭的データをブロックあたり83バイトに制限するスパムフィルターの差し迫った削除をめぐって激しい議論で揺れています。反対派は、これによりオンチェーンでの児童ポルノの投稿が可能になり、事実上ほとんどの司法管轄区域でビットコインが違法になると主張しています。 概要 「スパム戦争」が激化：ますます多くの人々がBitcoin CoreからBitcoin Knotsに移行し、ビットコインブロックチェーンが児童ポルノの温床になる可能性があると警告しています。CPの問題は何年も前、スパムフィルター削除の合理化された計画の前に提起されたため、当時はこの問題は却下されました。変更の支持者たちはv30を実装する理由として新しい機能を挙げています。それは新たな機会を開くでしょう：人々はオンチェーンに新しいタイプのデータを保存できるようになり、一方で反対派は異なるバージョンのBitcoin Coreや他のノードソフトウェアを使用することができるでしょう。 Bitcoin Core対Bitcoin Knots ブロックチェーンデータはノードによって監視され検証されます。各ブロックは非金銭的データ（例えば画像）のために最大83バイトを含むことができます。この機会はOP_RETURNスクリプトを通じて可能です。一部の人々はこれをスパムフィルターと呼び、ビットコインネットワーク（BTC）が正確に金銭的取引のために使用されるのを助けると信じています。OP_RETURNはネットワークが任意のデータ（非金銭的データ）で溢れるのを防ぎます。スパムフィルター削除の反対派は、この変更がネットワークの混雑を引き起こす可能性があると言います。 しかし、一部の開発者はスパムフィルターの削除を提唱し、それによって任意のデータ制限をブロックあたり約2メガバイトに拡大しています。これらの開発者が挙げるこの変更の理由は、制限と検閲の撤廃です。これはJPEGファイル、ビデオ、ドキュメントなどの共有のような様々なユースケースへの扉を開きます。 私は本当に嫌悪します...