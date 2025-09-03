MEXC 取引所
エアリース社の74億ドル買収により航空機リース業界が縮小
エアリース社の74億ドル買収により航空機リース業界が縮小

エア・リースの74億ドルの買収により航空機リース業界が縮小するという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エアバスA321がアラバマ州モバイルにあるエアバスの米国製造施設の最終組立ラインの格納庫で組み立てられています。Michael Spooneybarger | Reuters 業界の大物スティーブン・ウドバル・ハジーが設立した航空機リース会社エア・リースは、74億ドルで投資家グループに身売りし非公開化する契約に合意し、航空機レンタル事業のさらなる統合を促進することになります。火曜日に発表された買収計画は、日本の住友商事とSMBCアビエーションキャピタルが主導し、資産運用会社のアポロとブルックフィールドも参加しています。ロサンゼルスを拠点とするエア・リースの株主は1株あたり65ドルを受け取ることになり、これは金曜日の終値に対して約8%のプレミアムとなります。負債を含めると、投資家らは同社を約282億ドルと評価しています。リース会社は航空会社に航空機を貸し出し、それらの航空会社がリスト価格で1機あたり1億ドル以上もする航空機を購入するために使わなければならない現金を節約するのを助けています。近年の航空機不足—コロナパンデミック、サプライチェーンの問題、その他の減速要因によって引き起こされた—は、新旧両方のモデルのレンタル料を記録的な水準に押し上げました。世界の旅客機の半分以上を所有する航空機リース事業は、航空コンサルティング会社IBAグループによると、2009年の51%の所有シェアから現在は58%のシェアに成長しています。より大きな成長が見られなかったのは、一部の大手航空会社が収益性を上げ、多くの自社機を所有できるようになったためです。「これらの企業にとって、もはや現金は無縁ではありません」とIBAグループのチーフエコノミスト、スチュアート・ハッチャー氏は述べています。同時に、多くの航空会社は現在、フライトの供給過剰が運賃に影響を与え、今年の利益を蝕んでいるため、キャパシティ計画を再考しています。極端な例として、スピリット航空は金曜日に1年も経たないうちに2回目のチャプター11破産保護を申請しました...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:43
共有
「バチェラー・イン・パラダイス」シーズン10フィナーレは何時から？今夜の視聴方法
「バチェラー・イン・パラダイス」シーズン10フィナーレは何時から？今夜の視聴方法 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。バチェラー・イン・パラダイス - "1010" - 最終のバラの儀式が迫る中、残ったビーチの参加者たちは関係を強固にし、最後の3組のカップルが浮上します。ジェシーは最終的な関係テストを明らかにし、各カップルを最も明らかになるテストでリミットまで追い込みます。9月2日火曜日（20:00-22:00 EDT）ABCにて。(Disney/Bahareh Ritter) DALE、KAT、JESS、SPENCER、ANDREW、ALEXE（写真：Bahareh Ritter/Disney via Getty Images）Disney via Getty Images パラダイスでのもう一つの夏がもうすぐ終わり、あるカップルが50万ドルの賞金に近づいています。今夜の「バチェラー・イン・パラダイス」シーズン10フィナーレについて知っておくべきことすべて、開始時間、放送時間、残っているカップルについて読み進めてください。 最新シーズンのバチェラー・イン・パラダイスは7月に始まりました。過去シーズンの「ザ・バチェラー」と「ザ・バチェロレット」、そして初めて「ザ・ゴールデン・バチェラー」と「ザ・ゴールデン・バチェロレット」シリーズからのファンに人気の男女をコスタリカのアズーラビーチリゾートに集めました。 今夜のフィナーレに進む5組のラッキーカップルは、ジェス・エドワーズとスペンサー・コンリー、カット・イッゾとデール・モス、ベイリー・ブラウンとジェレミー・サイモン、アレクセ・ゴディンとアンドリュー・スペンサー、そしてキャシー・スワーツとキース・ゴードンです。ABCによると、彼らは最終3組に絞られる前に「関係を強固にする」チャンスがあります。 Forbes「バチェラー・イン・パラダイス」のキャストは誰？シーズン10の独身者たちを紹介 モニカ・メルクリ著 その後、司会者のジェシー・パーマーは「最も明らかになる、そして肉体的に要求される究極の関係テストを明らかにし、各カップルをリミットまで追い込みます。最終決断が近づくにつれ、過去が戻ってきて、愛、信頼、そして最大50万ドルが危機に瀕します」とあらすじは続きます。 スウーンとのインタビューで、パーマーは今シーズンが「100万パーセント」結婚につながると思うと述べました。「私は思います...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:40
共有
トレーダーがFEDの独立性とNFPsに注目する中、金価格が3,450ドルを突破
「トレーダーがFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の独立性とNFPに注目する中、金価格が3,450ドルを超える」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国市場が静かな中、XAU/USDは0.87%上昇して3,476ドルとなり、記録的水準に向けてモメンタム指標が高まっています。インフレ率が前年比2.9%と目標を上回る水準で推移しているにもかかわらず、トレーダーは9月のFRB利下げ確率を85%と見込んでいます。FRBの独立性への疑念と関税の不確実性が安全資産としての魅力を高め、非農業部門雇用者数（NFP）に注目が集まっています。レイバーデーで米国市場が静かな月曜日、金価格は3,450ドルを超え、3,500ドルの記録に挑戦する可能性があります。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性に関する懸念と貿易戦争に関する継続的な不確実性により、米ドルは低迷し、貴金属セクターへの資金流入が増加しています。執筆時点で、XAU/USDは3,476ドルで取引されており、0.87%以上上昇しています。 米ドル軟調の中、金価格は3,500ドルの記録的高値に向けて上昇 先週のインフレデータでは、価格が年間ベースで約3%上昇し、FRBの2%目標を上回りました。ジェローム・パウエルFRB議長はジャクソンホールで労働市場の弱さを強調し、雇用データに焦点を当てる一方、トレーダーはコアPCE価格指数の発表を軽視しました。7月のコアPCEは予想通り前年比2.9%上昇し、ディスインフレプロセスが再開するにはほど遠いことを示しています。インフレが目標を上回ったままであるにもかかわらず、労働市場の弱さにより利下げ期待は続いています。プライム・マーケット・ターミナルの金利確率ツールによると、9月のFRB利下げ確率は85%と高い水準を維持しています。一方、金トレーダーは非農業部門雇用者数（NFP）の発表と、ドナルド・トランプ米大統領によるリサ・クックFRB理事の解任に関する進展に注目しています。市場参加者はホワイトハウスの対応がFRBの独立性を損なう可能性があると考え、金融政策の安定性に対する懸念が高まる中、XAU/USDは上昇を続けています。また、米控訴裁判所がほとんどの関税を違法と判断したことで、市場の不確実性が続くでしょう...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:37
共有
アンドリュー・テイトがWLFIトークンで6万7千ドルを失い、別のロングポジションをオープン
アンドリュー・テイトがWLFIトークンで6.7万ドルを失い、別のロングポジションをオープン 元キックボクシングチャンピオンで物議を醸す影響力者アンドリュー・テイトは、カニエ・ウェストのYZYトークンでの金銭的損失の後、再び暗号資産取引に戻ってきました。アンドリュー・テイトのトランプ家と関連するWorld Liberty Financial（WLFI）トークンのロングポジションは、火曜日早朝に分散型取引所Hyperliquidで総額6.75万ドルの損失で清算されました。ブロックチェーンデータプラットフォームLookonchainの火曜日のX投稿によると、損失にもかかわらず、テイトはWLFIトークンの価格上昇に賭け続け、「すぐに」別のロングをオープンしました。この清算は、テイトがカニエ・ウェスト関連のYZYトークンに3倍のレバレッジをかけたショートポジションをオープンしてから2週間も経たないうちに発生し、単一のHyperliquidアカウントでの累積損失は70万ドル近くに達しました。 出典：Lookonchain テイトの損失は、トランプ家と関連する分散型金融プロジェクトWorld Liberty FinancialのWLFIトークンが月曜日に取引所での取引を開始した翌日に発生しました。WLFIは上場後約36％下落し、最高値0.331ドルから最安値0.210ドルまで下がった後、わずかに回復してUTC時間8:42現在0.2420ドル以上で取引されています。CoinMarketCapのデータによると、WLFIトークンは発売以来21％以上下落しています。 WLFI/USD、全期間チャート。出典：CoinMarketCap 関連：米国401(k)退職プランでの暗号資産が2025年にビットコインを20万ドルに押し上げる可能性 月曜日に重要なトークンアンロックにより246億トークンがWLFIの循環供給量に追加され、トランプ家の保有額は50億ドルに増加しました。このプロジェクトは以前、
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:35
共有
Strategy Buys the Dip: 4,048 BTC Added as Price Slides to $108K
「戦略が下落時に買い増し：価格が10万8000ドルに下落する中、4,048 BTCを追加」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：MicroStrategyが4,048 BTCを平均11万981ドルで4億4930万ドル分購入。総保有量：636,505 BTC（469億5000万ドル相当）。ビットコインが10万8000ドル以下に下落した後の購入。クジラと長期売買者の蓄積が継続。MicroStrategy（NASDAQ：MSTR）は9月2日、SECへの提出書類を通じて、ビットコインが一時的に10万8000ドルを下回った際に、約4億4930万ドルで4,048ビットコインを購入したことを明らかにしました。同社は9月1日までの週で、コイン1枚あたり約11万981ドルの平均購入価格だったと述べています。この最新の「買い溜め」により、MicroStrategyのビットコイン総保有量は636,505 BTCとなり、総コスト基準は約469億5000万ドル（BTC1枚あたり平均7万3765ドル）となりました。Michael Saylor CEOの下、同社は暗号資産の蓄積資金を調達するため、株式と優先株の発行を繰り返し活用しています。 MicroStrategyが下落時に購入 MicroStrategyの購入期間中、ビットコインの価格は変動的でした。11万3000ドル以上でピークを付けた後、BTCは8月末までに10万7000～10万8000ドルの範囲で取引されました。出典：Saylor X CoinGeckoのデータによると、8月29日に10万8000ドルをわずかに下回る下落が確認されています。この反落は、8月中旬の新高値（約12万4000ドル）への上昇後に発生し、典型的な季節要因と一致しています：夏の終わりの取引量は減少する傾向があります。 注目すべきは、Glassnodeのデータによると、8月下旬にすべてのビットコイン保有者グループ（クジラから小さな「エビ」ウォレットまで）が分配フェーズに転じたことで、これは最近の高値後の利益確定と一致しています。総蓄積トレンドスコアは約0.26（0.5を大きく下回る）まで下落し、全体的な売り圧力を示しています。 歴史的に、8月はしばしば取引量が少なく、価格の整理統合が見られます - 過去3年の8月はいずれも二桁の調整が見られました。 この利益確定の背景に対して、MicroStrategyの着実な購入は際立っています。同社は、時価発行（ATM）株式募集（STRF、STRK、STRDの優先株プログラムと普通株の販売を含む）からの収益を使用して、4億4930万ドルのビットコイン購入資金を調達しました。このような規律ある蓄積は、MicroStrategyがBTCを長期的なデジタル...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:28
共有
Ozak AI、POL、PYTH、XRP、およびソラナ
Ozak AI、POL、PYTH、XRP、およびSolanaの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年の暗号資産市場は、機関投資家と個人投資家の両方にとって最もスリリングな期間の一つになりつつあります。ビットコインが新たな高値を更新し、アルトコインが輝かしい勢いを得る中、次の大型勝者を求める動きが激化しています。トッププロジェクトの中で、Ozak AI、POL、PYTH、XRP、およびSolanaは、強固なファンダメンタルズ、発展する採用率、そして大きな上昇ポテンシャルを持つプロジェクトとして際立っています。 Ozak AI (OZ) Ozak AIは、人工知能とブロックチェーン技術の力を組み合わせ、予測分析、予測ツール、スマートトレーディングソリューションを提供する、今年最も注目されるプレセールの一つとして台頭しました。現在、トークン1つあたり$0.01の第5段階OZプレセールにあり、すでに250万ドル以上を調達し、8億3000万以上のトークンを販売しており、投資家の強い信頼を示しています。Ozak AIのエコシステムはOzak Stream Network (OSN)上に構築され、トレーダーにカスタマイズ可能なAI駆動のインサイトを提供するユニークな予測エージェントによって動作しています。Certik監査の完了、CoinMarketCapへの上場確保、そして初期コミュニティサポートの急成長により、アナリストたちはOzak AIがSolanaやXRPの初期の勢いを再現、あるいは上回る可能性があると考えています。多くの人が、これを2025年における最も有望な100倍のプレセール機会の一つと呼んでいます。 Polygon (POL) Polygonのエコシステムトークンの進化としてリブランドされたPolygon (POL)は、引き続きイーサリアムのレイヤー2スケーリングの分野で優位性を保っています。約$3.73で取引されているPOLは、スケーラビリティが持続的な課題であるイーサリアムの急成長するDeFi、NFT、ゲーム活動から恩恵を受けています。PolygonのzkEVMの進歩と強力な開発者エコシステムにより、POLはマルチチェーンの未来における重要な基盤となっています。DeFi、Web3、エンタープライズアプリケーション全体にわたる主要なパートナーシップにより、アナリストたちはイーサリアムスケーリングソリューションへの需要が高まるにつれ、2025年にPOLが着実な成長を遂げると予想しています。 Pyth Network (PYTH) Pyth Network (PYTH)は、分散型データとオラクルセクターで急速に注目を集めています。価格は...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:19
共有
AIは未熟な犯罪者にサイバー犯罪を容易にしている
AIが未熟な犯罪者にサイバー犯罪を容易にしているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Anthropicのアプリ「Claude」のロゴが2024年11月21日、アメリカ合衆国リノのスマートフォン画面に表示されています。（写真：Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images）NurPhoto via Getty Images しばらくの間、ランサムウェアなどの高度なマルウェアを作成する比較的少数のサイバー犯罪の天才たちのビジネスモデルは、ダークウェブ上でより未熟なサイバー犯罪者にマルウェアやサービスを提供し、時には配信システムも提供して、一般的に受け取った身代金の一定割合を見返りとするというものでした。しかし、AIによりこのモデルは急速に変化し、より未熟な犯罪者でもAI駆動の技術を活用して様々な詐欺を実行できるようになりました。 AIツールはソーシャルメディアや公開情報源から膨大なデータを収集し、サイバー犯罪者が特定のターゲットを狙ったフィッシングメール（スピアフィッシングメール）を作成することを可能にします。これらのメールはターゲットとなる被害者から信頼される可能性が高く、個人情報の提供を誘導して身元盗難につながったり、何らかの口実で支払いをさせたりします。 容易に入手できるディープフェイク動画や音声クローン技術により、サイバー犯罪者は祖父母詐欺や家族緊急事態詐欺、ビジネスメール詐欺など様々な詐欺を実行できるようになりました。これらは過去にはメールを通じたソーシャルエンジニアリング戦術に主に依存し、詐欺師が会社の幹部を装って下位レベルの従業員に何らかの口実で詐欺師の指示通りに支払いを承認させるというものでした。2018年頃に始まったこの詐欺は、FBIによると2023年10月から2023年12月の間に世界中で550億ドル以上の損失をもたらしました。 現在、AIの出現とディープフェイク技術や音声クローン技術の使用により、詐欺師たちはさらに手口を高度化させています。2024年、エンジニアリング会社のArupは、...を装ったサイバー犯罪者に2500万ドルを失いました。
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:07
共有
Rippleがブロックチェーン技術を活用した国境を越えた決済を拡大するためにThunesと提携 AI: 翻译为日语： リップルがブロックチェーンを活用した国際送金を拡大するためにThunesと提携
リップルはThunesとパートナーシップを拡大し、ブロックチェーンを活用した国際送金を強化することがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイントとして、リップルとThunesはパートナーシップを拡大し、Ripple PaymentsをThunesのグローバルネットワークに統合することで、ブロックチェーンを活用した国際送金を強化します。この提携は、130カ国以上にわたる国際送金の取引速度、透明性、コンプライアンスの向上を目指しています。リップルとThunesは本日、2020年の初期提携を基盤として、Ripple PaymentsをThunesのダイレクトグローバルネットワークに統合することで、グローバルな国際送金を強化するためにパートナーシップを拡大しました。シンガポールを拠点とするThunesは、320の支払い方法を通じて130カ国以上、80通貨以上に接続し、数十億の銀行口座、モバイルウォレット、カードにサービスを提供しています。同社のSmart SuperhighwayプラットフォームとSmartX Treasury Systemは、リアルタイムの現地通貨での支払いを実現します。リップルのブロックチェーンベースの決済ソリューションの統合は、Thunesのグローバルネットワーク全体の速度、透明性、コンプライアンスを向上させることを目指しています。リップルのエンタープライズプラットフォームは90以上の支払い市場で運営され、日次外為市場の90%以上をカバーし、処理量は700億ドルを超えています。「リアルタイム決済と深いローカル統合をサポートすることで、デジタル資産企業がシームレスで、コンプライアンスに準拠した、アクセス可能な国際送金を大規模に提供できるようにしています」とThunesの社長兼COOであるクロエ・マイエノブ氏は述べました。リップルのアジア太平洋地域マネージングディレクターであるフィオナ・マレー氏は、Thunesのダイレクトグローバルネットワークとリップルのデジタル資産インフラストラクチャを組み合わせることで、このパートナーシップは地域全体の支払いの速度、アクセシビリティ、コンプライアンスを向上させると述べました。出典：https://cryptobriefing.com/blockchain-cross-border-payments-ripple-thunes/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 02:09
共有
17シーズン後、チーム・ペンスキーはインディカーの偉大なウィル・パワーと再契約せず
17シーズン後、チーム・ペンスキーはインディカーの偉大なウィル・パワーと再契約しないという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。インディカードライバーのウィル・パワーは、8月31日のボルケッタ・バーボン・ミュージック・シティ・グランプリでのチーム・ペンスキーでの最終レース後、長年のエンジニアであるデビッド・ファウスティーノと抱擁しています。INDYCARフォト インディカー・シリーズ史上最も栄光に満ち成功した組み合わせの一つが終わりを迎え、チーム・ペンスキーとドライバーのウィル・パワーが別れることになりました。チーム・ペンスキーは9月2日火曜日の東部時間10時に、伝説的な組織で17年間ドライブしてきたパワーが2026年シーズン前にチームを去ることを発表しました。「私たちが一緒に将来について話し合った時、ウィルは次のシーズンから変化をもたらす時だと感じていました」とチームオーナーのロジャー・ペンスキーは述べました。「彼は私たちの組織にとって優れたドライバーであり、チームメイトでした。彼の結果は自ら語るものであり、彼のキャリアの次の段階で最高の幸運を祈ります。」デビッド・マルーカスがパワーの後任として、No.12チーム・ペンスキー・シボレーに指名されると予想されています。パワーはインディカーで最も功績のあるドライバーの一人で、45勝、2回のインディカー・チャンピオンシップ（2014年と2022年）、そしてインディアナポリス500での1勝を挙げています。パワーはチーム・ペンスキー在籍中に42回のインディカー勝利を収め、さらにシリーズ史上最高の予選ドライバーとして彼を際立たせる71回のポールポジションを獲得しました。「ロジャーとペンスキー組織のためにドライブすることは私の人生の名誉でした」とウィル・パワーは述べました。「私たちは一緒に多くのことを成し遂げ、チームと私をサポートしてくれたチームメイトたちとの時間に常に感謝するでしょう。多くの考慮の末、この時点で私にとって変化が正しい動きだと感じました。」チーム・ペンスキーは2026年シーズン前の後日、No.12ベライゾン・シボレーの計画を発表する予定です…
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 02:01
共有
マイケル・セイラーの長く待たれていたビットコイン（BTC）発表が本日到着！詳細はこちら...
マイケル・セイラーのロングポジション期待のビットコイン（BTC）発表が本日到着！詳細はこちら... BitcoinEthereumNews.comに掲載されました。MicroStrategy（ストラテジー）は週次購入を継続し、先週4,048 BTCを購入したと発表しました。それによると、MicroStrategyは平均価格110,981ドルで4,048 BTCを購入し、総額は4億4,930万ドルとなりました。ストラテジーの創設者マイケル・セイラーはXアカウントでこのニュースを発表しました。「ストラテジーは約4億4,930万ドルで4,048 BTCを購入し、ビットコイン1枚あたり約110,981ドルで、2025年YTDで25.7%のBTCリターンを生み出しました。2025年9月1日現在、約469億5,000万ドルで購入した636,505 BTCを保有しており、ビットコイン1枚あたり約73,765ドルとなっています。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-long-expected-bitcoin-btc-announcement-arrived-today-here-are-the-details/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 01:53
共有
