Strategy Buys the Dip: 4,048 BTC Added as Price Slides to $108K

「戦略が下落時に買い増し：価格が10万8000ドルに下落する中、4,048 BTCを追加」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：MicroStrategyが4,048 BTCを平均11万981ドルで4億4930万ドル分購入。総保有量：636,505 BTC（469億5000万ドル相当）。ビットコインが10万8000ドル以下に下落した後の購入。クジラと長期売買者の蓄積が継続。MicroStrategy（NASDAQ：MSTR）は9月2日、SECへの提出書類を通じて、ビットコインが一時的に10万8000ドルを下回った際に、約4億4930万ドルで4,048ビットコインを購入したことを明らかにしました。同社は9月1日までの週で、コイン1枚あたり約11万981ドルの平均購入価格だったと述べています。この最新の「買い溜め」により、MicroStrategyのビットコイン総保有量は636,505 BTCとなり、総コスト基準は約469億5000万ドル（BTC1枚あたり平均7万3765ドル）となりました。Michael Saylor CEOの下、同社は暗号資産の蓄積資金を調達するため、株式と優先株の発行を繰り返し活用しています。 MicroStrategyが下落時に購入 MicroStrategyの購入期間中、ビットコインの価格は変動的でした。11万3000ドル以上でピークを付けた後、BTCは8月末までに10万7000～10万8000ドルの範囲で取引されました。出典：Saylor X CoinGeckoのデータによると、8月29日に10万8000ドルをわずかに下回る下落が確認されています。この反落は、8月中旬の新高値（約12万4000ドル）への上昇後に発生し、典型的な季節要因と一致しています：夏の終わりの取引量は減少する傾向があります。 注目すべきは、Glassnodeのデータによると、8月下旬にすべてのビットコイン保有者グループ（クジラから小さな「エビ」ウォレットまで）が分配フェーズに転じたことで、これは最近の高値後の利益確定と一致しています。総蓄積トレンドスコアは約0.26（0.5を大きく下回る）まで下落し、全体的な売り圧力を示しています。 歴史的に、8月はしばしば取引量が少なく、価格の整理統合が見られます - 過去3年の8月はいずれも二桁の調整が見られました。 この利益確定の背景に対して、MicroStrategyの着実な購入は際立っています。同社は、時価発行（ATM）株式募集（STRF、STRK、STRDの優先株プログラムと普通株の販売を含む）からの収益を使用して、4億4930万ドルのビットコイン購入資金を調達しました。このような規律ある蓄積は、MicroStrategyがBTCを長期的なデジタル...