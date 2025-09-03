MEXC 取引所
BRC-20インデクサーアップグレードがビットコインにイーサリアムのような機能をもたらす
BRC-20インデクサーのアップグレードによりビットコインにイーサリアムのような機能が追加されたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。概要としては、BRC-2.0はEVM機能をビットコインのBRC-20インデクサーに直接組み込みます。このアップグレードは、ビットコイントークンをミームコインを超えてプログラム可能な資産に拡張することを目指しています。支持者たちは、DeFiエコシステムを可能にすることで、BRC-20がRunesよりも優位に立つと述べています。ビットコインのベースレイヤーとインデクサーに直接構築された最初のトークン規格であるBRC-20は、月曜日の朝に発生したビットコインブロック高912690で「BRC2.0」を正式にローンチしました。このアップグレードはEVM（イーサリアム仮想マシン）機能をBRC-20コアインデクサーに直接組み込み、開発者がブリッジやオラクル、信頼できる仲介者に依存することなく、イーサリアムスタイルのスマートコントラクトをビットコインにデプロイできるようにします。この動きにより、ビットコインネイティブトークンにプログラム可能性が付与され、BRC-20資産はEVM互換チェーンやスケーリングレイヤーと相互作用できる構成可能で相互運用可能な手段に効果的に変わります。 BRC2.0アップグレードは、OrdinalsエコシステムにおけるキーインフラプレイヤーであるBest In Slotが、BRC20の匿名の作成者Domoおよびプロトコルを監督する統治機関であるLayer 1 Foundationと協力して開発しました。 「OrdinalsやRunes、BRC20などのビットコインメタプロトコルは、単純な計算機のように機能するインデクサー上で動作します」とBest In SlotのCEOであるEril Binari Ezerelは、Decryptへのプレスリリースで述べました。「私たちはこの『計算機スタイル』のインデクサーをEVMでアップグレードし、BRC20をチューリング完全にしました。」 ミームコインからモジュラーアプリへ 2023年初頭の立ち上げ以来、BRC-20は30億ドル以上の資産価値が取引されています。このマイルストーンは、ベンチャーキャピタルからの資金調達や機関からのサポートなしに達成されました。2025年に活動が冷え込んだとしても、BRC-20の取引量は依然として優勢であり、過去6ヶ月間で5,636 BTC（6億3300万米ドル）のオンチェーン取引量を記録し、Runesの2倍以上、従来のOrdinalsインスクリプションの約5倍となっています。 新しいスマートコントラクト機能は、ビットコインネイティブ資産の可能性を拡大します。これまで、これらのトークンは主にミームコインや投機的取引に使用されており、ビットコインの...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:21
ジャック・マー関連の雲鋒金融、Web3拡大戦略のために4400万ドル相当のETHステークを購入
ジャック・マー関連の雲鋒金融がWeb3拡大戦略のために4400万ドル相当のETHを購入したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：香港を拠点とする雲鋒金融が戦略的準備資産として約4400万ドル相当の10,000 ETHを購入。同社は123億ドルの資産を運用し、Web3、AI、デジタル通貨への拡大を計画。企業のETH保有量は2025年6月から9月の間に916,268から440万トークンへと384%急増。アリババ創業者ジャック・マー関連の香港投資会社である雲鋒金融グループ（Yunfeng Financial Group Limited）は、Web3とデジタル資産への戦略的拡大の一環として4400万ドル相当の10,000 ETHを購入しました。同社は9月2日、香港取引所の株主に対する自主的開示を通じてイーサリアムの取得を発表しました。雲鋒は2024年の財務結果によると総額123億ドルに達する内部現金準備金を通じてこの購入資金を調達しました。この動きにより、雲鋒は暗号資産の財務戦略を採用する伝統的金融機関の増加するグループの一員となりました。同社は2025年夏に急速に加速した企業のイーサリアム採用に参加しました。 企業のETH保有量が3ヶ月で384%急増 Strategic ETH Reserveのデータによると、企業のイーサリアム保有量は6月1日から9月2日の間に916,268 ETHから440万トークンへと爆発的に成長しました。この384%の増加は、3ヶ月間で約132億ドルの追加企業ETH蓄積を表しています。 4月以降のイーサリアム財務ETH取得。| 出典：Strategic ETH Reserve 雲鋒の10,000 ETH購入は、企業の財務戦略を変革した機関投資家の採用の波に貢献しました。同社の4400万ドルの投資は、ビットコインを超えた戦略的準備資産としてのイーサリアムの役割に対する信頼の高まりを反映しています。この急増は、伝統的な金融機関が分散型金融アプリケーションとスマートコントラクト機能のためのイーサリアムの有用性を認識したことで発生しました。企業の財務担当者はETHを純粋な投機的投資ではなく、Web3オペレーションのインフラストラクチャーとして見ています。複数のセクターにわたる企業がETH財務のトレンドに参加し、イーサリアムの循環供給量に持続的な需要圧力を生み出しています。機関投資家の蓄積により、活発な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:28
イーサリアムL2 Starknetが2ヶ月以内に2回目のメインネット障害を経験 Gpt-4: イーサリアムL2 Starknetが2ヶ月以内に2回目のメインネット障害を経験
イーサリアムL2 Starknetが2ヶ月以内に2回目のメインネットの障害を経験したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムのスケーリングソリューションStarknetがまたもやメインネットの障害を経験し、ブロックチェーンネットワークの信頼性に関する投資家の懸念を引き起こしています。Starknetレイヤー2（L2）ブロックチェーンは火曜日に障害が発生し、メインネットに2時間44分間影響を与え、ネットワーク上でのブロック生成の遅延と取引の停滞を引き起こしました。この障害はネットワークのシーケンサーが原因で発生しました。ブロックチェーン用語では、シーケンサーはオンチェーン取引のトラフィックコントローラーのように機能し、特定のブロックに含まれる予定の取引を順序付けます。火曜日の障害の間、status.starknet.ioからのデータによると、Starknetシーケンサーは「Cairo0コード」を認識できませんでした。出典：status.starknet.io これはメインネットで2ヶ月以内に2回目の「大規模な障害」となり、L2beat.comのデータによると、総預かり資産（TVL）が5億4800万ドルのイーサリアム第7位のL2ネットワークとしてのStarknetの信頼性に関する潜在的な懸念を生み出しています。7月18日の前回の障害では、Starknetメインネットは遅いブロック生成時間と遅いゲートウェイによって13分間だけ影響を受けました。TVL別トップイーサリアムL2。出典：L2beat.com 関連：暗号資産はメインストリーム採用まであと「成長サイクル」1つ、50億ユーザー L2ネットワークはイーサリアムメインネット上に構築された二次的なブロックチェーンで、オフチェーンで取引を処理することにより、取引速度と容量を向上させます。StarknetはZK-rollup（特にSTARK証明）を使用して、イーサリアムメインネットをスケールするための高スループットで低コストの取引を提供します。関連：110億ドルのビットコインホエールが40億ドルのイーサリアムベットでSharpLinkを上回る Starknetはオンラインに復帰し、「完全に稼働中」 障害発生から3時間以内に、Starknetは完全な機能を復元することができました。Starknetのコミュニティメンバーが運営するXアカウントは火曜日の投稿で次のように書いています：「ブロック生成は正常に戻りました。ほとんどのRPCプロバイダーが稼働中で、残りのプロバイダーもまもなくアップグレードされます。」 「サービスを復元するために、UTC時間2:23から4:36の間に送信された取引は処理されませんでした」とアナウンスは述べ、ブロックチェーンの再編成...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:26
トレジャリーに150K Ether (ETH)を追加し、保有高を81億ドルに
BitcoinEthereumNews.comに「15万ETHをトレジャリーに追加し、保有高を81億ドルに」という記事が掲載されました。Fundstratのトム・リー氏が率いるNasdaq上場のデジタル資産トレジャリー企業BitMine Immersion Technologies（BMMR）は、暗号資産価格の下落に伴いトークンの蓄積を続けています。火曜日のプレスリリースによると、同社は先週15万ETH以上を追加しました。この購入により、同社の総保有量は1,866,974トークンとなり、現在の価格で約81億ドル相当となり、さらなる買収のために約6億3500万ドルの現金を保有していると同社は述べています。BMNRはプレマーケットで43ドルとわずかに下落し、ETHが記録的な価格から後退したため、8月中旬のピークから35％低い水準にとどまっています。6月にETH戦略に転換したBitMineは、2番目に大きい暗号資産の供給量の5％を確保し、トークンをステーキングすることで利回りを生み出すことを目指しています。同社は現在、上場ETHトレジャリー企業として最大規模であり、すべての暗号資産トレジャリー企業の中で、ビットコイン重視の戦略の710億ドルのBTC保有量に次ぐ位置にあります。出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/bitmine-immersion-boosts-ether-holdings-to-usd8-1b-with-usd623m-in-cash-for-more-purchases
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:23
暗号資産は過去8年間金に対して横ばい状態、マイク・マクグローンが明かす
「暗号資産は過去8年間、金に対して横ばい状態」マイク・マクグローンが明かす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産と株式は金に対して横ばい：マクグローン セイラーはビットコインを信じ続け、ストラテジーが4,048 BTCを購入 ブルームバーグ・インテリジェンスのシニア商品エキスパート、マイク・マクグローンが公式Xアカウントで、ビットコイン、金、そして現在の価格動向が世界経済の全体的な状態について示唆していることに関する見解をコミュニティと共有しました。一方、金は新たな過去最高値（ATH）である3,578ドルに達しました。あなたはこちらも興味があるかもしれません 暗号資産と株式は金に対して横ばい：マクグローン ツイートの中でマクグローンは、過去8年間にわたり、ブルームバーグ・ギャラクシー・暗号資産インデックスとS&P 500は「金に対して横ばい」であると述べました。これは本質的に、ドル建てでは暗号資産と株式は大幅に価値が上昇したかもしれませんが、金に対する相対的な価値はあまり上昇していないことを意味します。一般的に、暗号資産は時間の経過とともに、特にインフレ時に金をアウトパフォームすると予想されており、ドル建てではそれが起きています。マクグローンは、金がビットコインや株式などのリスク資産に対して安定し続けるか、あるいはそれらをアウトパフォームし続ける場合、それは現在の世界経済が大きな弱さを経験していることを示すシグナルになるか、あるいは世界金融秩序の大きな変化が訪れることを示唆している可能性があると示唆しているようです。今日、金1オンスの価格は3,578ドルに急騰し、過去3年間で合計120%上昇しました。「前例のない金の動向 - 見せかけか、それとも重大な変化か？S&P 500とブルームバーグ・ギャラクシー・暗号資産インデックスが約8年間にわたって金に対して横ばいであることは、世界経済にとって良い兆候ではありません。この古代の価値保存手段は反転の時期を迎えているのでしょうか？年間分析...」pic.twitter.com/VQOtsEndUW — Mike McGlone (@mikemcglone11) 2025年9月2日 セイラーはビットコインを信じ続け、ストラテジーが4,048 BTCを購入 マイケル・セイラー、...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:20
ジャック・マー支援の雲鋒金融、企業財務変革のためイーサリアムブロックチェーンに参入
ジャック・マー支援のユンフェン・フィナンシャルが企業財務変革のためイーサリアムに参入という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。香港上場の金融サービス企業で、ジャック・マーと関連のあるユンフェン・フィナンシャル・グループが、約4,400万ドル相当の10,000イーサリアム（ETH）を購入してETH財務基盤の構築を開始したことが、9月2日に公開された届出で明らかになりました。この買収は、ビットコイン（BTC）によって普及した戦略的手法である、暗号資産を財務戦略に取り入れる上場企業の成長トレンドにユンフェンが参入したことを示しています。SharpLink GamingやBitmineなどの企業も近月、長期売買の一環としてETHに賭ける同様のステップを踏んでいます。保険、ブローカー、資産管理などのサービスを提供するユンフェンは、イーサリアムの購入が伝統的な通貨への依存を減らし、Web3、実物資産、デジタル通貨、AIへの技術的拡大をサポートすると述べています。同社は7月に、次世代金融インフラへの転換の一環として、より広範な戦略を発表しました。同社は上海を拠点とするユンフェン・キャピタルが過半数を所有しており、このプライベート・エクイティ・グループは2010年にマーによって共同設立され、マーはアント・グループとアリババの立ち上げも支援しました。ユンフェンの暗号資産財務への参入は、アジアを拠点とする企業が投機的取引を超えた企業財務戦略にデジタル資産を採用し始めていることを示しています。ユンフェン・フィナンシャルの株価は発表後9.55%上昇し、3.67香港ドル（47米セント）で取引を終えました。この動きは、より多くの企業が法定通貨から多様化し、ブロックチェーンベースのインフラを自社のビジネスに統合しようとする中、企業財務におけるETHの成長する役割に勢いを加えています。イーサリアムは時価総額で世界第2位の暗号資産であり、上場企業による財務採用は機関投資家の受け入れが深まっている兆候と見なされています。CryptoSlateのデータによると、イーサリアムは記事執筆時点で4,264ドルで取引されており、過去24時間で2.12%下落しています。この記事で言及 出典: https://cryptoslate.com/jack-ma-backed-yunfeng-financial-dives-into-ethereum-for-corporate-treasury-transformation/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:15
速報：イーサリアム財団、9月に大規模なETH売却を行うと発表！詳細はこちら
イーサリアム財団は、研究開発、助成金、寄付金の資金調達のため、9月に1万ETHを売却する意向を発表しました。詳細は後ほど...※投資アドバイスではありません。出典：Bitcoinsistemi.com
Coinstats
2025/09/03 04:14
クレーム前にTOKEN6900を購入するラスト24時間！
カウントダウンが進行中：クレーム前にTOKEN6900へのポジション取りは残り24時間のみ。この超タイトなウィンドウが暗号資産市場を活気づけている。テレグラム、X、Discordのコミュニティでは、これについてしか話題になっていない。雰囲気は電気のように緊張している：投資家は今参入するか、それとも[...]を見守るだけになるか。
Bitcoinist
2025/09/03 04:12
エルサルバドル、初の政府主催ビットコインイベントで先駆的な取り組み
エルサルバドルは、当局が長期にわたる暗号資産実験の新たな、よりインスティテューショナルなフェーズを推進する中、今年11月に政府支援のビットコイン会議を開催する予定だ。関連記事：カリフォルニア州ニューサム知事、「トランプ汚職コイン」の冗談で米大統領に反撃 政府がビットコイン・イストリコを開催 政府の発表と報告によると、ビットコイン・イストリコと呼ばれるこのイベントは11月に開催される予定[…]
Bitcoinist
2025/09/03 04:00
連邦準備制度理事会の理事、疑惑に直面し、トランプへの潜在的影響
FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)総裁が疑惑に直面、トランプの潜在的影響という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：住宅ローン詐欺の疑惑がFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)のリーダーシップバランスを変える可能性。トランプがFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の政策に影響力を持つ可能性。潜在的なリーダーシップの変化が間接的に暗号資産市場に影響を与える可能性。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)総裁リサ・クックが住宅ローン詐欺の疑惑に直面しており、解任された場合、FRB理事会の構成が変わり、米国の経済政策に影響を与える可能性があります。クックの辞任によりトランプが4人目のFRB理事を任命できるようになり、マクロ経済の方向性が変わり、暗号資産市場のダイナミクスに影響を与える可能性があります。住宅ローン詐欺の疑惑と潜在的な政治的変化マーク・カラブリアのリサ・クックに対する疑惑には、住宅ローン詐欺の告発が含まれており、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)での彼女の地位に影響を与える可能性があります。「彼女が解任された場合」、ドナルド・トランプが新しい総裁を任命し、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)理事会の権力バランスが変わる可能性があります。このシナリオは、異なる見解を持つ新しい総裁が理事会の方向性に影響を与える可能性があるため、金融政策に大きな変化をもたらす可能性があります。トランプの理事会への潜在的な影響力は、暗号資産を含むさまざまな市場に影響を与える経済政策に重要な意味を持つ可能性があります。フレンチ・ヒルのような議会代表は、疑惑が公的信頼に与える影響について懸念を表明し、適切な監視の必要性を強調しています。政治的な賭け金は高く、市場観察者は理事会構成の変化の影響を検討しています。Coincuのアナリストは、クックの潜在的な解任が金融市場に大きな変化をもたらす可能性があると強調しています。規制の変更は投資家の行動を変え、経済見通しに影響を与える政策が市場センチメントを動かす可能性があるため、暗号資産のような資産に影響を与え、伝統的なデジタル金融セクターの相互接続性を示しています。市場と暗号資産セクターへの影響ご存知でしたか？過去のFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)のリーダーシップの変化は、特に経済戦略や政策姿勢の変化をもたらした場合、金融政策に顕著な影響を与え、間接的に暗号資産市場に影響を与えました。ビットコイン（BTC）はCoinMarketCapによると、時価総額2.22兆ドルで111,549.14ドルで取引されており、57.87％の優位性で暗号資産市場をリードしています。2.30％の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 03:09
