ホスキンソン、カルダノネットワークでイーサリアムを超えるビジョンを再確認 BitcoinEthereumNews.comに掲載。カルダノ創設者はネットワークの焦点を維持しながらコミュニティの批判に対応 ホスキンソンはイーサリアムの市場ポジションに直接挑戦する戦略を概説 IOGチームは内部の対立を解決し、エコシステム開発のペースを加速 カルダノ創設者のチャールズ・ホスキンソンは、ネットワークの競争力ある地位を前進させることへの献身を再確認することで、高まるコミュニティからの圧力に応えました。最近のAMAセッションで、ホスキンソンは彼のリーダーシップアプローチとADAの市場パフォーマンスへの影響を疑問視する批評家に対応しました。このブロックチェーンのパイオニアは、彼の関与がネットワークの進歩を妨げるという提案を却下しました。代わりに、暗号資産空間で確立されたプレーヤーに挑戦するためのカルダノのビジョンを概説しました。ホスキンソンは特に、強化された日常業務を通じて競合他社に対するネットワークのランキングを向上させる意向を述べました。 イーサリアムとの競争が激化 ホスキンソンの最新のコメントは、2014年に離脱する前に共同設立したネットワークであるイーサリアムとの長年のライバル関係を再燃させました。カルダノの創設者は、時価総額で2位にランクされているイーサリアムと比較して、現在のネットワークの市場ポジションに不満を表明しました。ホスキンソンとイーサリアムのリーダーシップとの間の争いは、組織構造に関する根本的な意見の相違にさかのぼります。イーサリアムが非営利アプローチを追求する一方、ホスキンソンはプロジェクトから最終的に離脱する前に商業モデルを提唱していました。現在の市場データによると、イーサリアムは5,400億ドルの評価を維持している一方、カルダノは約300億ドルの時価総額を保持しています。ADAがイーサリアムのレベルに達するためには、15.2ドルの価格目標を達成するために約1,700%の増加が必要となります。 内部対立の解決 ホスキンソンは、カルダノエコシステム内の開発チーム間の過去の摩擦を認めました。これらの対立は以前、スマートコントラクト機能や他の中核的な機能を含む重要な実装を遅らせていました。ミッドナイトネットワークやLaceウォレットなどの最近の統合により、これらの開発のボトルネックに対処しています。グレイシャードロップイニシアチブは、カルダノのスマートコントラクト機能と共にハイドラスケーリングソリューションを組み込み、IOGチームをビルダーの要件に合わせています。「途中で多くの壊れた窓を修正しなければなりませんでした」とホスキンソンは述べ、...