MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
SECとCFTC、米国現物市場強化のために暗号資産監視で協力
SEC（米国証券取引委員会）とCFTCが米国現物市場を促進するための暗号資産監視で協力という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国の規制当局は、強力な監視とコンプライアンスを維持しながら、取引所がレバレッジをかけたデジタル商品を上場できるよう、現物暗号資産市場の解放に向けて足並みを揃えています。SEC（米国証券取引委員会）とCFTCが現物暗号資産市場を導くために協力 SEC（米国証券取引委員会）と米国商品先物取引委員会（CFTC）のスタッフは発表しました[…] 出典: https://news.bitcoin.com/sec-and-cftc-collaborate-on-crypto-oversight-to-guide-us-spot-markets/
COM
$0.011199
+3.20%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:11
共有
ホスキンソン、カルダノネットワークでイーサリアムを超えるビジョンを再確認 Gpt4:
ホスキンソン、カルダノネットワークでイーサリアムを超えるビジョンを再確認 BitcoinEthereumNews.comに掲載。カルダノ創設者はネットワークの焦点を維持しながらコミュニティの批判に対応 ホスキンソンはイーサリアムの市場ポジションに直接挑戦する戦略を概説 IOGチームは内部の対立を解決し、エコシステム開発のペースを加速 カルダノ創設者のチャールズ・ホスキンソンは、ネットワークの競争力ある地位を前進させることへの献身を再確認することで、高まるコミュニティからの圧力に応えました。最近のAMAセッションで、ホスキンソンは彼のリーダーシップアプローチとADAの市場パフォーマンスへの影響を疑問視する批評家に対応しました。このブロックチェーンのパイオニアは、彼の関与がネットワークの進歩を妨げるという提案を却下しました。代わりに、暗号資産空間で確立されたプレーヤーに挑戦するためのカルダノのビジョンを概説しました。ホスキンソンは特に、強化された日常業務を通じて競合他社に対するネットワークのランキングを向上させる意向を述べました。 イーサリアムとの競争が激化 ホスキンソンの最新のコメントは、2014年に離脱する前に共同設立したネットワークであるイーサリアムとの長年のライバル関係を再燃させました。カルダノの創設者は、時価総額で2位にランクされているイーサリアムと比較して、現在のネットワークの市場ポジションに不満を表明しました。ホスキンソンとイーサリアムのリーダーシップとの間の争いは、組織構造に関する根本的な意見の相違にさかのぼります。イーサリアムが非営利アプローチを追求する一方、ホスキンソンはプロジェクトから最終的に離脱する前に商業モデルを提唱していました。現在の市場データによると、イーサリアムは5,400億ドルの評価を維持している一方、カルダノは約300億ドルの時価総額を保持しています。ADAがイーサリアムのレベルに達するためには、15.2ドルの価格目標を達成するために約1,700%の増加が必要となります。 内部対立の解決 ホスキンソンは、カルダノエコシステム内の開発チーム間の過去の摩擦を認めました。これらの対立は以前、スマートコントラクト機能や他の中核的な機能を含む重要な実装を遅らせていました。ミッドナイトネットワークやLaceウォレットなどの最近の統合により、これらの開発のボトルネックに対処しています。グレイシャードロップイニシアチブは、カルダノのスマートコントラクト機能と共にハイドラスケーリングソリューションを組み込み、IOGチームをビルダーの要件に合わせています。「途中で多くの壊れた窓を修正しなければなりませんでした」とホスキンソンは述べ、...
CAP
$0.11142
-13.58%
TOKEN
$0.01236
-1.82%
COM
$0.011199
+3.20%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:03
共有
ドージコインの時価総額でTRUMPミームコインはいくらになるか
公式トランプ（TRUMP）ミームコインは2025年1月に暗号資産シーンに登場し、数日のうちに価格が1ドル未満から73.43ドルのピークまで急騰しました。このラリーによりトップ20のデジタル資産の仲間入りを果たしましたが、現在はその高値をはるかに下回る水準で取引されています。それにもかかわらず、公式トランプ[...]
TRUMP
$7.533
-2.48%
CAP
$0.11142
-13.58%
TOP
$0.000096
--%
共有
Bitcoinist
2025/09/03 06:00
共有
戦略は2025年の年初来BTCの利回り25.7%を達成
「ストラテジーが2025年の年初来BTCイールドで25.7%を達成」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ストラテジーは4,048 BTCを取得し、その価値はビットコイン1枚あたり約110,981ドルで約4億4,930万ドルとなっています。同社の総保有量は現在636,505 BTCとなっています。会計開示に関する集団訴訟が棄却された後も、ストラテジーの積極的な蓄積は続いています。 マイケル・セイラーのストラテジーが再び動き、同社は4,048 BTCを取得し、その価値はビットコイン1枚あたり約110,981ドルで約4億4,930万ドルとなっています。これにより、ストラテジーは2025年の年初来BTCイールドで25.7%を達成しました。総保有量は現在636,505 BTCとなり、平均コストは約73,765ドル、累積投資額は約469億5,000万ドルです。 最新の購入は主に普通株式と優先株式の売却によって資金調達され、ストラテジーのビットコイン資産を拡大するための資本市場活用モデルを継続しています。今日の市場価格（ビットコインは現在111,000ドルに位置）では、ストラテジーのビットコイン保有量は約700億ドルと評価され、約230億ドルの未実現利益があることを示しています。 関連記事：ロス・ガーバー、マイケル・セイラーのビットコイン戦略を「狂気の悪い数学」と批判 会計開示に関する集団訴訟が棄却された後も、ストラテジーの積極的な蓄積は続いています。具体的には、この結果は原告が同じ請求を再提出できないことを意味し、事実上会社にとって大きな法的リスクを取り除きました。同社はQ3に39,000 BTC以上を追加し、7月下旬だけでも21,000 BTC以上を追加しました。ストラテジーはしばしば購入を事前に知らせており、セイラーの「ビットコインはまだセール中」というX投稿が先週の購入に先立って行われました。 ビットコインに対する機関投資家の確信が強まる 企業のビットコイン取得は常に増加しており、現在130の上場企業が約870億ドル相当のBTCを保有していますが、ストラテジーは依然として最大の企業保有者です。最新の購入は、ビットコインに対する機関投資家の確信がいかに深く根付いているかを再び示しています。ますます多くの企業がストラテジーの足跡をたどっており、これはビットコインにさらなる価値をもたらす可能性があります。この傾向が続けば（そしてそれは...
T
$0.01541
+0.78%
LOOKS
$0.013787
+1.19%
BTC
$121,573.15
-1.32%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:39
共有
ヨーロッパのガス貯蔵施設は満たされつつある – スコシアバンク
欧州のガス貯蔵施設が満たされつつある - スコシアバンク」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。欧州のガス貯蔵施設は満たされつつあります：現在77%以上が満たされており、通常の貯蔵レベル（5年平均に基づく）との差は8.4パーセントポイントに縮小しました、とスコシアバンクの外為チーフストラテジストのショーン・オズボーンとエリック・セオレットが報告しています。ガス価格はボラティリティが続いています「参考までに、5月末時点では、その差はまだ12.5パーセントポイントでした。ドイツは追いついてきていますが、70%強の貯蔵レベルで依然として遅れをとっています：ここでの通常の貯蔵レベルとの差は15パーセントポイント強です。EUでのガス火力発電所の使用が8月に前年より少なかったという事実も、最近の備蓄の急速な構築に役割を果たした可能性があります。」 「ISEフラウンホーファー研究所のデータによると、EUでのガス火力による公共ネット電力生産は前年比2.4%減少しました。しかし、これは主に電力生産の減少、つまり電力需要の低下によるもので、電力生産におけるガス火力の割合はほぼ同じままでした。9月も電力生産からのガス需要は弱まる可能性があります。」 「少なくともBNEFによれば、今月は豊富な風力発電の見通しで始まっています。8月後半の上昇分の一部を手放した欧州のガス価格は、MWh当たりわずか31ユーロの安値で取引されていました。しかし、木曜日以降再び上昇しています。これは欧州ガス市場のボラティリティが依然として高いことを改めて確認するものです。」 出典: https://www.fxstreet.com/news/europes-gas-storage-facilities-are-filling-up-scotiabank-202509021133
MORE
$0.03374
+50.15%
COM
$0.011199
+3.20%
HERE
$0.000248
-4.61%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:34
共有
メタプラネットが2万BTCを保有するグローバルなビットコインパワーハウスに、さらなる買い増しも？
「Metaplanetが20,000 BTCを保有するグローバルなビットコインパワーハウスに、さらなる買い増しも？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。私の名前はGodspower Owieで、ナイジェリアのエド州で生まれ育ちました。私は3人の兄弟姉妹と一緒に育ち、彼らはいつも私の憧れであり、メンターとして、成長や人生の道を理解する手助けをしてくれました。私の両親は文字通り私の物語の背骨です。彼らはいつも良い時も悪い時も私をサポートし、この世界で迷子になったと感じるときでも一度も私の側を離れませんでした。正直なところ、このような素晴らしい両親がいると安全で安心感を得られ、私は世界の何物とも彼らを交換したくありません。私は3年前に暗号資産の世界に触れ、それについてもっと知ることにとても興味を持ちました。すべては友人が暗号資産に投資し、その投資から大きな利益を得たことから始まりました。暗号資産について彼に尋ねたとき、彼はこの分野での今までの旅について説明してくれました。関わるリスクにもかかわらず、彼の一貫性と献身について知ることは印象的で、これらが私が暗号資産にとても興味を持った主な理由です。信じてください、私も市場の浮き沈みを経験しましたが、この分野で成長する情熱を一度も失ったことはありません。これは成長が卓越性につながると信じているからであり、それが私のこの分野での目標です。そして今日、私はBitcoinnistとNewsBTCニュースアウトレットの従業員です。私の上司と同僚は、暗号資産の世界の内外で一緒に働いた中で最高の人々です。私はこれらの企業の成長のために素晴らしい同僚と一緒に全力を尽くすつもりです。時々、私は自分を探検家のように想像することがあります。これは新しい場所を訪れることが好きで、新しいこと（役立つ...
T
$0.01541
+0.78%
BTC
$121,573.15
-1.32%
TRUST
$0.0003651
-5.99%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:17
共有
一瞬にして2700万ドルが消失：Venusプロトコルユーザーがフィッシング攻撃の被害に
「数秒で2700万ドル消失：Venus Protocolユーザーがフィッシング攻撃の被害に」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産界では噂は早く広がります。昨日、Venus Protocolでのエクスプロイトの噂がXで衝撃を与えました。最初は、レンディングプロトコル自体が侵害されたと考える人もいました。しかし数時間の共同分析で状況が明らかになり、Venusはハッキングされていませんでした。代わりに、フィッシング攻撃がクジラを罠にかけ、たった一つの悪意ある取引で2700万ドルの資産を流出させました。これはプロトコルの障害ではありませんでした。人為的ミスでした。そしてこれはDeFiの最大の弱点を鮮明に示しています：不注意なクリック一つで財産が消えることがあるのです。被害者は偽サイトから悪意のあるトランザクションを承認しました。その一つの署名で、攻撃者のバーナーウォレット（0x7fd8…202a）に彼のトークンへの無制限アクセスを与えてしまいました。承認が与えられるとすぐに、攻撃者は即座に行動しました。資産は数秒で消えました。Cyvers Alertsによると 🚨警告🚨#BNBChain上の@VenusProtocolユーザーに関連する2700万ドルの不審なトランザクションが検出されました。ユーザーは知らずに悪意のあるトランザクションを承認し、トークン権限を付与した結果、2700万ドルのデジタル資産が失われました。盗まれた資金は現在保持されています… pic.twitter.com/WekHEicyec — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 2025年9月2日 そして、流出したものは以下の通りです： 1980万ドルのvUSDT 715万ドルのvUSDC 14.6万ドルのvXRP 2.2万ドルのvETH さらにBNB Chain上の285 BTCB 世代を超える富が消えました。あっという間に。 驚くべき点：Venusは決してハッキングされていなかった Venus ProtocolはXで確認しました 更新：フィッシング攻撃の被害者と直接連絡を取っており、資金回収を試みている間、プロトコルは一時停止したままとなります。Venusは攻撃されていませんが、ユーザーを保護することに尽力しています。プロトコルが今再開されると、ハッカーがユーザーの資金を手に入れることになります。https://t.co/441ncPEbla — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2025年9月2日 彼らのコントラクトは安全だったと。フロントエンド？問題なし。スマートコントラクトの脆弱性もなし。コードの悪用もなし。これは純粋なソーシャルエンジニアリングでした。偽のリンク、信頼されたクリック、そして一気に、オープン承認が残りをやってのけました。それが...
T
$0.01541
+0.78%
BNB
$1,256.65
-3.43%
BOOM
$0.030964
-2.68%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:16
共有
イーロン・マスク、テスラの未来は車ではなくロボットにかかっていると発言 ChatGPT: イーロン・マスク、テスラの未来は車ではなくロボットにかかっていると発言
イーロン・マスク、テスラの未来は車ではなくロボットにかかっていると発言」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。テスラのボスであるイーロン・マスクは月曜日、同社の未来はもはや車に縛られていないと述べました。新しい「メインのアカウント」計画を発表した直後、イーロンは、テスラの価値の80%は、2021年に初めて紹介した人型ロボットプロジェクト「Optimus」からもたらされると述べました。これは、まだロボットから1ドルも稼いでいない企業にとって大きな変化です。ブルームバーグが報じたこの発言は、テスラが初めて公に、ロボットが同社の将来計画の中核部分であることを認めたときに出されました。イーロンはソーシャルプラットフォームXで次のように書きました：「私たちはAIを物理的な世界にもたらす製品とサービスを構築しています。私たちは電気自動車、エネルギー製品、人型ロボットの開発を通じて、この技術的ルネサンスの基盤を作るために約20年間休むことなく取り組んできました。」 Optimusはまだ開発中で、配送の準備ができておらず、収益を生み出すまでには何年もかかります。しかし、それでもイーロンはテスラの今後の評価の中心にそれを据えることをためらいませんでした。 イーロン、達成できなかったEV計画から注目をそらす この新しいロボット優先の考え方は、テスラの最新のメインのアカウント計画の発表直後に出されました。2006年に発表されたイーロンの最初の計画は、高価な電気スポーツカーを作り、その利益を使ってより安いモデルを作ることに焦点を当てていました。その計画は実際に実行されました。しかし、2016年に発表された第二の計画はまだ完了していません。それは電気トラックやバス、完全自動運転車、自律型配車プラットフォームを約束していました。その大部分は現実世界には存在していません。 イーロンが2023年に第三の計画を発表したとき、彼自身もそれが上手くいかなかったことを認めました。「ほとんどの人が理解するには複雑すぎる」と彼は言いました。この最新版は短く、1,000語未満ですが、明確な数字やロードマップは示されていません。そしてそれにはOptimusも含まれています。1月に、イーロンは「非常に大雑把な推測」として...
STOP
$0.07219
+0.64%
T
$0.01541
+0.78%
RIDE
$0.000914
-3.48%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:13
共有
米国規制当局、現物暗号資産取引のルールを明確化
共同声明において、SECとCFTCは現行法が規制取引所による現物暗号資産商品の上場を妨げるものではないと述べた。米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は火曜日、米国内での現物暗号資産取引を監督し可能にするための協調的な取り組みを発表する共同スタッフ声明を発表した。両機関は、現行法は、国内証券取引所（NSE）、指定契約市場（DCM）、外国取引委員会（FBOT）を含む規制された米国内または外国の取引所が、レバレッジやマージン機能を持つものを含む現物暗号資産商品を上場することを妨げるものではないと明確にした。この動きは、規制当局に明確性を提供し、ブロックチェーンイノベーションを米国内に維持するよう促したデジタル資産市場に関する大統領作業部会の勧告に続くものである。 続きを読む
MORE
$0.03374
+50.15%
MOVE
$0.1095
-1.35%
TRADE
$0.09604
-6.88%
共有
Coinstats
2025/09/03 05:06
共有
ジュリア・ロバーツの新作映画、ヴェネツィアプレミア後にRotten Tomatoesから厳しい評価を受ける
ジュリア・ロバーツの新作映画、ヴェネチア・プレミア後にRotten Tomatoesから厳しい評価を受ける」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ヴェネチア、イタリア – 2025年8月29日：ジュリア・ロバーツが第82回ヴェネチア国際映画祭で「After The Hunt」のフォトコールに出席（2025年8月29日、イタリア・ヴェネチア）。（写真：Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images）Corbis via Getty Images ジュリア・ロバーツ、アヨ・エデビリ、アンドリュー・ガーフィールド主演の近日公開予定のドラマ「After the Hunt」は、Rotten Tomatoesの批評家から冷ややかな反応を受けています。ルカ・グァダニーノ（「Challengers」「Queer」）監督の「After the Hunt」は、金曜日に第82回ヴェネチア国際映画祭で世界初公開されました。Forbes写真：2025年ヴェネチア映画祭レッドカーペット第1週の最大のスター By Tim Lammers 映画のあらすじによると、「After the Hunt」は「大学教授（ジュリア・ロバーツ）が、優秀な学生（アヨ・エデビリ）が彼女の同僚（アンドリュー・ガーフィールド）に対して告発を行い、自身の過去の暗い秘密が明るみに出そうになる中、個人的にも職業的にも岐路に立たされる緊迫した心理ドラマ」です。R指定の「After the Hunt」には、クロエ・セヴィニーとマイケル・スタールバーグも出演しています。火曜日の時点で、Rotten Tomatoesの批評家たちは29件のレビューに基づき、「After the Hunt」に集合的に52%の「腐った」評価を与えています。Forbes写真：2025年全米オープン6日目、7日目、8日目の最大のセレブリティ By Tim Lammers RTの批評家コンセンサスはまだ保留中で、認証ユーザー評価に基づく観客サマリーとポップコーンメーター評価は、映画が10月17日に劇場公開されるまで利用できません。Rotten Tomatoesの批評家たちはジュリア・ロバーツの「After the Hunt」について何と言っているのか？ TIME誌のステファニー・ザカレクはRotten Tomatoesのトップ批評家の一人で、「After the Hunt」に「腐った」レビューを与え、「なぜジュリア・ロバーツをキャスティングしておいて、彼女から生命力をすべて奪うのか？彼女と[アヨ]エデビリとのシーンは特に地味で回りくどい」と書いています。ハリウッド・レポーターのデビッド・ルーニーは疑問を投げかけています...
T
$0.01541
+0.78%
OCT
$0.07537
-1.58%
PHOTO
$0.8336
+43.84%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 04:52
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰