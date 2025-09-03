10倍の投資収益率を狙える今買うべき3つの暗号資産 — Bitcoin、Avalanche、そして0.005ドルのプレセール

「10倍の投資収益率(ROI)が期待できる今買うべき3つの暗号資産 — ビットコイン、アバランチ、そして0.005ドルのプレセール」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース ビットコインはクジラの圧力と戦い、アバランチは成長のための基盤を構築し、二重監査を受けた新しい0.005ドルのプレセールが2025年の利益を得るために今買うべき最高の暗号資産の一つとして注目を集めています。暗号資産市場は再び活況を呈し、トレーダーたちは次のサイクルで高いリターンを生み出すトークンを探しています。ビットコインは依然として多くの人に好まれていますが、最近のクジラ主導の価格変動により、一部の投資家は急成長の代替手段を模索しています。これがアバランチや0.005ドルという新しいプレセール価格がより多くのウォッチリストに載るようになっている理由です。アナリストはこれらのプロジェクトが堅実なファンダメンタルと成長の可能性を持っており、10倍のリターンを得るチャンスを得るために今日買うべき最高の暗号資産の一つだと考えています。 ビットコイン(BTC)価格はクジラの圧力と苦戦 ビットコインは金曜日に約3%下落し、109,436ドルの安値をつけました。トレーダーによって提起された大口注文も、オーダーブックを操作しようとする試みとして指摘されました。これらは多くの人によって「スプーフィー・トリック」と呼ばれ、クジラが個人トレーダーを罠にかけるために流動性を変更する操作です。特に、この市場の反落はBTCの一週間の乱高下に寄与しました。24時間以内に3億5000万ドル以上のロングポジションの強制決済が発表されました。一部のトレーダーはビットコインが降伏段階にあると考えており、これは通常、歴史が繰り返される場合、より大きな購入機会を準備します。次の重要な要因は米国のインフレデータ、つまりPCE数値です。インフレが落ち着けば、ビットコインは安堵するかもしれません。そうでなければ、クジラたちは次の景気後退まで市場を押し下げ続けるかもしれません。 アバランチ(AVAX)は次のラリーに向けて構築中 アバランチは高速でスケーラブルなブロックチェーンとして人気を維持しています。そのサブネットは、開発者に高コストや確認の遅延なしにプロジェクトを開発する柔軟性を提供します。この組み合わせにより、それは...