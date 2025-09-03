MEXC 取引所
トランプ氏の新政策の対象者はこちら
トランプ新政策の対象者はこちら、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップラインインフルエンサー、ライドシェアドライバー、パフォーマー、バリスタなど多くの職種が、ドナルド・トランプ大統領の最近の支出法案の一部として可決された「チップ非課税」政策の対象となると複数の報道が示唆しています。トランプ政権は、何百万人もの納税者に影響を与える可能性のある大統領の代表的な経済政策についての詳細を発表する準備を進めています。ドナルド・トランプ大統領は1月25日、ネバダ州ラスベガスでチップへの課税を終了する政策について演説するために到着しました。AFP via Getty Images 重要な事実 「チップ非課税」条項はトランプが7月に法律として署名した大型法案の一部として可決され、サービス業の労働者が2025年の確定申告から2028年まで、連邦所得税から最大25,000ドルのチップを控除することを認めています。この25,000ドルは2025年の単身申告者の標準控除額15,750ドルに加えて適用できるため、標準控除を利用し25,000ドル全額のチップ所得を申告する単身者は、課税目的で所得から40,000ドル強を削減できることになります。この金額は年収150,000ドル以上の人には低くなります：労働者が150,000ドルを超える1,000ドルごとに、控除額は100ドル減少します。法律では「2024年12月31日以前に慣習的かつ定期的にチップを受け取っていた職業」の労働者に適用されると述べているだけで、具体的な職業は指定されておらず、トランプ政権は免除対象者に関するさらなるガイダンスを発行すると予想されていました。Axiosが最初に報じ、他の複数のメディアが確認した職業リスト草案によると、リストには68の職業が含まれており、ウェイトスタッフのような典型的なチップベースのサービス職から、インフルエンサー、オンラインストリーマー、その他のデジタルコンテンツクリエイターのようなより新しい職業まで多岐にわたっています。この...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:40
ソン・フンミンがLAFCを韓国ラジオに登場させる中、テレビはどのようにフォローするか
ソン・フンミンがLAFCを韓国ラジオに登場させる中、テレビはどのように続くかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ソン・フンミン（右）は8月23日、FCダラス戦でLAFCの先制ゴールを決めた後に喜びを表現しています。Getty Images ロサンゼルス・フットボール・クラブは土曜日の夜、ソン・フンミンのホームデビュー戦で西部カンファレンス首位のサンディエゴFCに2-1で敗れました。それでも、韓国人スターはブラック・アンド・ゴールドが、少なくとも20年間でMLSチームと韓国語のローカル放送局との間で初めての長期的なローカルラジオ放送契約と思われるMLSの歴史を作るのを助けました。今週初め、クラブはKYPA 1230 AMとの契約を発表し、2025年シーズンの残りのLAFCの試合すべてを放送することになりました。土曜日の南カリフォルニアのローカルライバルとの対戦から始まります。この契約は、少なくとも2003年と2004年に別の有名な韓国人サッカー選手、ホン・ミョンボがLAギャラクシーでプレーして以来、初めてのものと考えられています（ホンは現在、韓国代表チームでソンの監督を務めています）。そして、これは国境外で世界最大の韓国人コミュニティを持つと考えられている地域でのソンの巨大なローカルマーケティングの可能性を示す別の兆候です。KYPAは、推定32万人の韓国系の人々にサービスを提供する4つの韓国語ローカルラジオ放送局の1つであり、地元のスポーツチームで活躍する韓国人アスリートの歴史を持つ地域です。この歴史は1994年にまでさかのぼり、投手のチャン・ホ・パークが野球のロサンゼルス・ドジャースと契約し、MLBで初めての韓国生まれの選手となりました。この地元の韓国スポーツの遺産は、今年5月に最近の韓国人ドジャース選手キム・ヘソンが初めてのメジャーリーグホームランを打った時にバイラルな放送の瞬間を提供しました。ドジャースのローカルテレビ放送は現在、地元の放映権保有者であるSportsNet LAのSAP機能を通じて韓国語で同時放送されています。放送局SPOTVは、...から視聴している視聴者向けにすべてのMLB放映権を保有しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:31
10倍の投資収益率を狙える今買うべき3つの暗号資産 — Bitcoin、Avalanche、そして0.005ドルのプレセール
「10倍の投資収益率(ROI)が期待できる今買うべき3つの暗号資産 — ビットコイン、アバランチ、そして0.005ドルのプレセール」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース ビットコインはクジラの圧力と戦い、アバランチは成長のための基盤を構築し、二重監査を受けた新しい0.005ドルのプレセールが2025年の利益を得るために今買うべき最高の暗号資産の一つとして注目を集めています。暗号資産市場は再び活況を呈し、トレーダーたちは次のサイクルで高いリターンを生み出すトークンを探しています。ビットコインは依然として多くの人に好まれていますが、最近のクジラ主導の価格変動により、一部の投資家は急成長の代替手段を模索しています。これがアバランチや0.005ドルという新しいプレセール価格がより多くのウォッチリストに載るようになっている理由です。アナリストはこれらのプロジェクトが堅実なファンダメンタルと成長の可能性を持っており、10倍のリターンを得るチャンスを得るために今日買うべき最高の暗号資産の一つだと考えています。 ビットコイン(BTC)価格はクジラの圧力と苦戦 ビットコインは金曜日に約3%下落し、109,436ドルの安値をつけました。トレーダーによって提起された大口注文も、オーダーブックを操作しようとする試みとして指摘されました。これらは多くの人によって「スプーフィー・トリック」と呼ばれ、クジラが個人トレーダーを罠にかけるために流動性を変更する操作です。特に、この市場の反落はBTCの一週間の乱高下に寄与しました。24時間以内に3億5000万ドル以上のロングポジションの強制決済が発表されました。一部のトレーダーはビットコインが降伏段階にあると考えており、これは通常、歴史が繰り返される場合、より大きな購入機会を準備します。次の重要な要因は米国のインフレデータ、つまりPCE数値です。インフレが落ち着けば、ビットコインは安堵するかもしれません。そうでなければ、クジラたちは次の景気後退まで市場を押し下げ続けるかもしれません。 アバランチ(AVAX)は次のラリーに向けて構築中 アバランチは高速でスケーラブルなブロックチェーンとして人気を維持しています。そのサブネットは、開発者に高コストや確認の遅延なしにプロジェクトを開発する柔軟性を提供します。この組み合わせにより、それは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:19
関税の影響で米国製造業は6カ月連続の景気後退に苦しむ
米国製造業、関税の影響で6ヶ月連続の景気後退に苦しむという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国の製造業は8月に再び縮小し、今年に入って6回連続の縮小となりました。これは工場がトランプの輸入関税の影響に苦しんでいることによるもので、現在の軟調な市況に大きな影響を与え、一部の製造業者は大不況を思い出すほどです。 トランプの輸入関税は利益よりも害をもたらしている可能性がある 供給管理協会（ISM）の調査によると、一部の製造業者は、広範囲にわたる輸入関税が米国での商品製造をより困難にしていると訴えています。トランプの通商政策により、国の平均関税率は1世紀で最高レベルに引き上げられました。しかし、大統領はこれを擁護し、長期的に衰退している米国の産業基盤を復活させるために必要だと主張しています。 その基盤はまだ衰退中であり、政府のデータによれば、工場建設への支出は7月に実際に減少し、前年比6.7%減となりました。また、先週金曜日、米国の控訴裁判所はトランプの関税のほとんどが違法であるとの判決を下し、企業が感じる不確実性に拍車をかけました。 「関税関連の不確実性が後退するまで、広範な経済全般、特に製造業セクターは保留状態にあると引き続き見ています」とサンタンデル米国キャピタル・マーケッツのチーフエコノミスト、スティーブン・スタンレー氏は述べました。 関税の影響を最も受けた産業には、紙製品、機械、電気機器、家電、部品、およびコンピュータと電子製品のメーカーが含まれます。一部の輸送機器メーカーは、現在の状況を2007-09年の景気後退と比較しています。彼らは活動の欠如を「現在の関税政策とそれが生み出した不確実性」に起因しています。 この感情は、多くの製品に対する関税のために「米国製」がさらに困難になったと訴える一部の電気機器、家電、部品メーカーによっても支持されました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:04
ホワイトハウス発表によりマーケットがオフサイドに
ホワイトハウスの発表により市場（相場）が不意を突かれる、という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。投資・取引プラットフォームIGのチーフマーケットアナリスト、クリス・ビーチャンプ氏によると、再び底値買いの投資家たちがより広範な売り崩しを回避するために参入したとのことです。株式は安値から反発 米国の休日後、市場（相場）はしばしばボラティリティの急増を見せますが、今日はそれ以上のものがあるようでした。欧州市場は取引開始早々に急落し、債券利回りは上昇し続けました。米国の現金セッション開始時には安値からの回復が見られ、底値買いの投資家たちがチャンスを逃さないよう警戒していることを示しています。ホワイトハウスからの一見暗号めいた発表は、単に宇宙軍に関する更新であることが明らかになり、その時点で米国大統領の健康状態に関する過度の懸念は静かに消えました。 ダックスは急激な損失に耐える 今日の午後リバウンドしなかった指数の一つがダックスで、フレゼニウスのカナダ事業売却に続いて下落し、ユーロ圏のインフレ上昇でさらに打撃を受けました。ECBのシュナーベル氏は、さらなる利下げは不要だと主張し、状況の改善には寄与しませんでした。欧州株は今年、一時的に日の目を見ましたが、FRBが利下げに向かう中、この資金の流れがウォール街に戻り、安価だが停滞した欧州の銘柄よりも高成長株の魅力に向かう可能性があります。 出典: https://www.fxstreet.com/news/markets-caught-offside-by-white-house-announcement-202509021557
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:01
ビットコイン革命に関する新しいヘッジファンド
ビットコイン革命に関する新しいヘッジファンドに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ヘッジファンド界の新たなプレイヤー、ブラック・ピル・キャピタルが金融業界での正式なデビューを発表し、オルタナティブ投資セクターに新風を吹き込んでいます。ノースカロライナ州シャーロットを拠点とするこのファンドは、認定投資家のみを対象とし、ビットコインを企業の戦略備蓄資産として採用することを中心とした革新的な投資戦略を提供しています。従来の金融が明確に定義された道筋に沿って動くことが多い中、ブラック・ピル・キャピタルは、まだほとんど未開拓の領域におけるパイオニアとしての立場を確立しています。従来の金融を超えたビジョン ブラック・ピル・キャピタルのCEO、ジェフ・グラント氏によると、ほとんどのヘッジファンドは変数が既知であり、リスクがアナリストのアプローチで管理できる環境で運営されています。しかし、グラント氏は、真のイノベーションは未知の要素が多く、しばしば馴染みのない状況から生まれると強調しています：「これはアナリストの領域ではありません。これはイノベーターの領域です。ブラック・ピル・キャピタルは、機関ユーザー様の専門知識と起業家精神のイノベーションが出会う場所です。」経験と起業家精神を兼ね備えたチーム 金融のベテランだけが率いる従来のファンドとは異なり、ブラック・ピル・キャピタルは、機関としての規律と起業家的洞察力を融合させた創業チームで際立っています。この組み合わせにより、ファンドはビットコインを戦略備蓄資産として採用する企業における非対称的な機会を特定することができ、これはグローバルに企業が価値を保護し高める方法を革命的に変えているトレンドです。ブラック・ピル・キャピタル戦略の柱 イノベーション駆動の視点：このファンドは、金融の伝統的な枠組みの外で活動するビジョナリーによって創設され、分析と同様に創造的な勇気によって推進されています。ビットコインの戦略備蓄への焦点：ブラック・ピル・キャピタルは、資本市場を活用してビットコインをバランスシートに組み込む企業に投資し、単なる運用流動性管理をはるかに超えています。早期採用者の信念：ファンドのリーダーシップは顧客と共に投資し、実証しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:42
ビットコイン・デリバティブ圧力スコアが30%に達する：下落リスクのシグナル
ビットコイン・デリバティブ・プレッシャー・スコアが30%に達する：下落リスクのシグナルという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン・デリバティブ・プレッシャー・スコアが30%に達する：下落リスクのシグナル | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。セバスチャンの暗号資産の世界への旅は4年前に始まり、ブロックチェーン技術が金融システムに革命をもたらす可能性に魅了されたことがきっかけでした。彼の最初の探求は、様々な暗号資産プロジェクト、特に革新的な金融ソリューションの構築に焦点を当てたプロジェクトの複雑さを理解することに集中していました。数え切れないほどの研究と学習の時間を通じて、セバスチャンは基盤となる技術、市場のダイナミクス、暗号資産の潜在的な応用について深い理解を深めました。 知識が増えるにつれて、セバスチャンは自分の洞察を他の人と共有したいと感じるようになりました。彼はXやLinkedInなどのプラットフォームでオンラインディスカッションに積極的に貢献し始め、フィンテックと暗号資産関連のコンテンツに焦点を当てました。彼の目標は、価値あるトレンドと洞察を幅広い視聴者に公開し、急速に進化する暗号資産の状況についてより深い理解を促進することでした。セバスチャンの貢献はすぐに認められ、オンライン暗号資産コミュニティで信頼される声となりました。 専門知識をさらに高めるために、セバスチャンはUCバークレーのフィンテック：フレームワーク、アプリケーション、戦略の認定を取得しました。この厳格なプログラムは、金融テクノロジーに関する貴重なスキルと知識を彼に与え、伝統的な金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）の間のギャップを埋めました。この認定は、より広範な金融状況とブロックチェーン技術との交差点についての彼の理解を深めました。 セバスチャンの金融と執筆に対する情熱は彼の仕事に明らかです。彼は金融研究に没頭し、市場トレンドを分析し、暗号資産分野の最新の発展を探求することを楽しんでいます。余暇には、セバスチャンはチャートに没頭したり、10-Kフォームを研究したり、金融の未来について考えさせられるディスカッションに参加したりしていることがよくあります。 セバスチャンの旅は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:17
イーサリアム財団が開発と助成金のために1万ETHを売却
TLDR イーサリアム財団は研究開発資金調達のため、約4300万ドル相当の10,000 ETHを売却する予定。この売却は、エコシステムの成長を促進するための財団の助成金と寄付もサポートする。イーサリアム財団は安定性を維持するため、数週間にわたって小規模な取引で売却を実行する計画。財団はオープン助成金申請を一時停止した[...] 記事「イーサリアム財団が開発と助成金のために10K ETHを売却」はBlockonomiに最初に掲載された。
Blockonomi
2025/09/03 06:15
BitMine、基準を引き上げる：財務に1,866,974 ETH
BitMineが基準を引き上げ：1,866,974 ETHをトレジャリーに保有」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2023年8月31日時点のデータ：BitMine Immersion Technologiesはイーサリアムの準備金を大幅に増加させ、新規購入後に1,866,974 ETHに達し、将来の運営のために約6億3500万ドルの流動性クッションを確保したことを確認しました。同社は現在、ETHの循環供給量の5%に達するという目標を明確に掲げており、この目標が戦略的に追求された場合、ネットワークの需給ダイナミクスに影響を与える可能性があるマイルストーンとなります。ポジションと運営の詳細は2023年9月2日の投資家向けプレゼンテーションで発表され、モーニングスターによっても収集・分析されました。この文脈において、更新された資産スナップショットはより明確な軌道を描くのに役立ちます。当社のオンチェーンデータ分析チームが収集したデータと公開注文帳の調査によると、報告されたトランシェはスリッページを抑えることを目的としたプログラム的な実行と一致しています。業界アナリストによると、この戦略は機関ユーザー様の蓄積計画に典型的な低影響の買いパターンを示しているとのことです。 要約：主要な数字 保有ETH：1,866,974（2023年8月31日時点のデータ；2023年9月2日最終確認） 最近の購入：過去数週間で約150,000 ETH 利用可能な流動性：約6億3500万ドル 暗号資産と現金の総額：約89億8000万ドル［要確認データ］ 宣言された目標：ETH供給量の5％ 主な情報源：2023年9月2日の投資家向けプレゼンテーション（モーニングスター） 運営アップデートとトレジャリー価値 最新の投資家向けプレゼンテーションによると、BitMineは最近の期間に約150,000 ETHを追加し、合計で1,866,974 ETHに達しました。同日時点で、デジタル資産と現金を合わせた総ポジションは約89億8000万ドルで、そのうち約6億3500万ドルはボラティリティの機会を捉えるために使用可能な状態です。このデータは2023年9月2日に公開され、8月末時点の会計参照となっています。ETHでのトレジャリーと流動資産のバランスを徐々に管理すれば、突然の市場ショックへのエクスポージャーを減らすことができることに注意すべきです。
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:54
2つの巨大なイーサリアム（ETH）強気企業が活動再開！大規模な買収を発表！
「2つの巨大なイーサリアム（ETH）強気企業が再び活動開始！大規模な買収を発表！」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの次に、企業の注目はイーサリアムに移っています。機関投資家のETH保有企業は増え続けており、最大手はBitmineとSharpLink Gamingで、大量のイーサリアム（ETH）を取得しています。最新データによると、最大のETH保有企業であるBitmineは先週153,075 ETHを取得したと発表しました。2番目に大きなETH保有企業であるSharpLink Gamingも39,008 ETHの購入を発表しました。 Bitmineが首位を維持！ 公式声明によると、世界最大のETH保有企業Bitmineは先週、6億6800万ドル相当の追加153,075 ETHを購入し、イーサリアム保有総数を186万6000 ETHに増やしたと述べました。最新の数字によると、同社は186万6000 ETH（81億5000万ドル）、192ビットコイン（BTC）、および6億3500万ドルの現金を保有しています。資産の総価値は約89億ドルで、イーサリアム1枚あたりの平均コストは4,458ドルと発表されました。 「Bitmineは本日、暗号資産と現金資産で89億8000万ドルを発表しました。8月31日時点で、同社の暗号資産は1枚あたり4,458ドルの1,866,974 ETH、192ビットコイン（BTC）、および6億3500万ドルの無担保現金で構成されていました。BitMineはイーサリアム保有企業として第1位、世界の暗号資産保有企業としては、710億ドル相当の629,376 BTCを保有するStrategy Inc.（MSTR）に次いで第2位にランクされています。BitMineは世界最大のETH保有企業であり続けています。」 Bitmine会長のTom Leeは、ETHが今後10-15年で最も重要な投資資産になるという見解を改めて表明しました。 Sharplink Gamingが大規模なイーサリアム購入を実施！ SharpLink GamingはXアカウントからの投稿で、平均価格約4,531ドルで約1億7700万ドル相当の39,008 ETHを購入したと発表しました。最新の取得により、同社の総保有量は約36億ドル相当の837,230 ETHに達しました。6月2日時点で、同社はステーキング報酬として2,318 ETHを受け取っています。 最新情報：SharpLinkは平均価格約4,531ドルで39,008 ETHを取得しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 05:53
