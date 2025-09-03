MEXC 取引所
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
控訴裁判所、トランプの関税のほとんどは違法と判決—課税に関する訴訟の背後にいる弁護士が次の展開を語る
「トランプの関税のほとんどは違法であるとの控訴裁判所の判決—課税に対する訴訟の背後にいる弁護士が次のステップを語る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「Forbes Newsroom」で、法学者であり弁護士のイリヤ・ソミン氏は、IEEPAを使用して発動された関税は違法であると主張するトランプ政権に対する彼とリバティ・ジャスティス・センターの訴訟、および連邦巡回控訴裁判所による最近の判決（課税のほとんどを無効とした）について議論しました。上記のフルインタビューをご覧ください。出典: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/02/appeals-court-rules-most-of-trumps-tariffs-are-illegal–lawyer-behind-lawsuit-on-levies-talks-whats-next/
TRUMP
$7.534
-2.47%
LIBERTY
$0.03315
-7.53%
COM
$0.011199
+3.20%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:43
TWICEが2025年の最大のヒット映画の一つのおかげで新しいヒット曲を獲得
2025年の最大のヒット映画の一つのおかげでTwiceが新たなヒット曲を獲得という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Twiceは「ストラテジー」が「Takedown」に加わり、KPop Demon Huntersのおかげで両方とも上昇し、英国のストリーミング曲チャートに2度目の登場を果たしました。ソウル、韓国 - 2019年1月23日：ガールグループTWICEのメンバーが2019年1月23日、韓国のソウルで開催された第8回Gaon Chart K-Popアワードに出席。（写真：Han Myung-Gu/WireImage）WireImage Twiceは英国のいくつかのチャートで引き続きスペースを確保しており、グループの存在感はNetflixのアニメーションミュージカル「KPop Demon Hunters」への2曲の貢献のおかげです。「Takedown」と「ストラテジー」の両方がリスナーと世界的につながり、特にこの欧州の国では、今回、一方の曲が改善し、もう一方が下降しています。「Takedown」が新たなチャートピークを記録 「Takedown」は今週、最も重要なものを含む2つのチャートで上昇しています。この曲はオフィシャルシングルチャートで31位から27位に上昇し、チャート入りから5週間後、Twiceに英国での新たなキャリアハイをもたらしました。同じポップな曲はオフィシャルストリーミングチャートでも74位に上昇しています。オフィシャルシングルリストと同様に、Twiceはそのリストでも別のトップスポットに到達しています。「Takedown」は売上面で下降 いくつかのチャートで新たなピークを記録すると同時に、「Takedown」は売上ベースのリストでは下落しています。この曲はオフィシャルシングルセールスチャートで67位から87位に、オフィシャルシングルダウンロードランキングでは64位から84位に下落しています。購入は後退していますが、英国での「Takedown」の全体的な消費量は増加しています。「ストラテジー」が下落 「ストラテジー」はオフィシャルシングルチャートで弱まり、消費ベースのリストの5週目で35位から39位に下落しています。この曲は最近初めてトップ40入りし、その時点でTwiceはペアを獲得しました...
K
$0.05966
-7.64%
PHOTO
$0.8336
+43.84%
TOP
$0.000096
--%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:31
PayPalが主導するラウンドでAgentic AIブロックチェーンが1800万ドルを調達
PayPalが主導する資金調達ラウンドでAgentic AIブロックチェーンが1800万ドルを調達したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。非中央集権型AIインフラプロバイダーのKite AIは、PayPal Venturesが主導するシリーズAの資金調達ラウンドで1800万ドルを調達し、累積資金調達総額は3300万ドルになりました。火曜日にCointelegraphと共有された発表によると、同社の他の投資家には8VC、Samsung Next、SBI US Gateway Fund、Vertex Ventures、Hashed、HashKey Capital、Avalanche Foundation、LayerZero、Animoca Brandsなどが含まれています。2月、KiteはAvalanche（AVAX）をベースにしたAI中心のレイヤー1ブロックチェーンのテストネットを立ち上げ、スケーラビリティとデータ処理を強化しながら、人工知能（AI）ワークフローのための中央集権的な調整を提供することを目指しています。Kiteは分散インフラを活用してエージェンシーAIインフラに電力を供給し、AIエージェントをWeb3エコシステムの新しいユーザーカテゴリとして構想しています。AIエージェントは、環境を認識し、決定を下し、常に人間の介入なしに目標を達成するための行動を取ることができる自律型ソフトウェアプログラムです。KiteはAIRを立ち上げました。これはAIエージェントがプログラム可能なアイデンティティ、ネイティブステーブルコイン支払い、専用ブロックチェーン上のポリシー実施で独立して認証および取引できるようにするシステムです。AIRは2つのコンポーネントで構成されています：運用ガードレールを備えたアイデンティティサービスを提供するAgent Passportと、エージェントにカスタムサービス、データソース、商取引ツールを提供し、これらのサービスに対して支払いを可能にするAgent App Storeです。Kiteの代表者は、Passportが「各参加者（ユーザー、エージェント、セッション）が信頼の連鎖を形成する個別の暗号アイデンティティを持つ多層アイデンティティシステムを作成する」と説明しました。これにより、すべてのアクションが暗号的に起源まで追跡できることが保証されるとされています。関連：Agentic AIプロジェクトEliza LabsがElon MuskのxAIを提訴 Web3のユーザーインターフェースとしてのAIエージェント Kiteの共同創設者兼CEOのChi Zhangは、チームが自律型エージェントは「将来のデジタル経済の主要な[ユーザーインターフェース]になる」と信じていると説明しました。彼は、機能するためには、そのようなエージェントは構造化された検証可能なデータを必要とし、それを提供することが...
XAI
$0.0408
-2.60%
TRUST
$0.0003651
-5.99%
MORE
$0.03374
+50.15%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:06
ビットコイン（BTC）ネットワークのハッシュレートが8月に過去最高を記録：JPモルガン
ビットコイン（BTC）ネットワークのハッシュレートが8月に過去最高値に戻る：JPモルガン」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインネットワークのハッシュレートは先月、過去最高値に戻り、1秒あたり約50エクサハッシュ（EH/s）増加して平均949 EH/sになったと、ウォール街の銀行JPモルガン（JPM）が火曜日の調査レポートで述べました。ハッシュレートとは、プルーフ・オブ・ワークブロックチェーンでのマイニングとトランザクション処理に使用される総合的な計算能力を指し、業界の競争とマイニング難易度の代理指標となります。同銀行が追跡する13の米国上場ビットコインマイナーの時価総額も8月に過去最高を記録し、高性能コンピューティング（HPC）の実行が利益を牽引しました。TeraWulf（WULF）はFluidstackとのコロケーション契約を発表し、IREN（IREN）はGPUフリートを拡大したと銀行は指摘しています。ハッシュレートが記録的な水準にある中、ビットコイン価格の下落により、マイニングの収益性は前月から低下しました。「8月のビットコインマイナーの1日あたりのブロック報酬収入は、EH/sあたり平均55,100ドルで、7月から4％減少したと推定しています」とアナリストのレジナルド・スミスとチャールズ・ピアスは書いています。1日あたりのブロック報酬の粗利益も7％減少し、EH/sあたり31,900ドルになったとアナリストは述べています。JPモルガンのアナリストが追跡する13の米国上場ビットコインマイナーの時価総額の合計は、前月から23％増加し、約74億ドルとなりました。TeraWulfは83％の上昇で好調だった一方、Greenidge Generation（GREE）はグループ内で22％の下落と低調だったとレポートは付け加えています。詳細：ビットコインの7日間平均ハッシュレートが初めて1ゼタハッシュに到達 出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-network-hashrate-returned-to-all-time-highs-in-august-jpmorgan
BTC
$121,587.18
-1.31%
MORE
$0.03374
+50.15%
CAP
$0.11142
-13.58%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:03
1ビットコイン決済は英国の家庭用エネルギー21日分に相当
「1ビットコイン決済は英国家庭の21日分のエネルギーに相当する」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。新しいレポートはビットコインと他の暗号資産の環境への影響を評価し、特にBTCに厳しい視点を投げかけています。このレポートによると、1回のビットコイン取引は、英国の平均的な家庭が3週間で消費する電力と同じ量を使用すると主張しています。グローバルハッシュレートにおける再生可能エネルギーとカーボンオフセットは重要な指標ですが、完全に定量化することは困難です。現在、電力コストがブロックチェーンの環境への配慮を測定する最も信頼できる方法のようです。スポンサー スポンサー ビットコインの衝撃的な環境への影響 ビットコインの初期から、暗号資産の環境への影響は業界で長年にわたる懸念事項であり、特に政治的な反発の的となっているためです。あらゆる種類のWeb3企業が頻繁に環境への配慮をアピールしていますが、これを適切に定量化することは難しいため、研究者は徹底的な調査を行いました：環境への影響による暗号資産プロジェクト。 出典：DayTrading.com スポンサー スポンサー このレポートは特にビットコインに批判的で、プルーフ・オブ・ワーク(PoW)ブロックチェーンプロトコル全体の代表として扱っています。これらのプロジェクトは他の暗号資産よりも指数関数的に高い環境への影響があります；1回のビットコイン取引は、英国の平均的な家庭が3週間で消費する電力よりも多くの電力を使用する可能性があります。しかし、生の電力消費だけが関連する指標ではありません。再生可能エネルギーがビットコインマイニングを動かすことができますが、石炭もグローバルハッシュレートに大きく貢献しています。同様に、一部の企業はカーボンオフセットの購入を宣伝していますが、多くの科学者はこの指標に深刻な欠陥があると考えるようになりました。 計算するための多くの考慮事項 これらの理由から、ビットコインの真の環境コストを評価することは非常に複雑なビジネスです。レポートによると、クレジットカードのような伝統的な金融決済プラットフォームと競合できる暗号資産はほんの一部だけであり、特にソラナ、Algorand、NANOが際立っています。スポンサー スポンサー 「自分でこれらのネットワークをテストしたとき、数字を並べて比較すると何かが間違っているように感じました。送信する際の違いは...
T
$0.01543
+0.91%
BTC
$121,587.18
-1.31%
MORE
$0.03374
+50.15%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:01
9月の野球コールアップの中の馴染みのある名前
投稿「9月の野球強気の中の馴染みのある名前」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。元の場所に戻り、多才な内野手イサイア・キナー・ファレファはピッツバーグでの2ヶ月の滞在後、再びブルージェイズのユニフォームを着用しています。（写真：Nick Cammett/Getty Images）Getty Images 9月1日にロースターが26人から28人に拡大され、野球のタイトル候補チームはルーキー、ベテラン、そして負傷者リストから復帰した選手を混ぜてロースターを強化しました。これらの動きは大きなものではありませんでしたが、いくつかはレースの結果に影響を与える可能性があり、最終的な世界チャンピオンにも影響するかもしれません。例えば、アメリカンリーグ東地区では、首位のトロント・ブルージェイズがピッツバーグ・パイレーツからウェイバーを通じて内野手イサイア・キナー・ファレファを再獲得し、多様性と守備力を追加しました。カブスがベテランを獲得 ナショナルリーグ中地区でミルウォーキー・ブルワーズを追いかけるシカゴ・カブスは、一歩進んで、ベテランのカルロス・サンタナ（一塁手）とアーロン・シバレ（先発または救援ができる投手）のウェイバー請求を行いました。また、ウェイバーで請求されたのは遊撃手のハソン・キム、元ゴールドグラブ内野手で、打撃の軽いニック・アレンに代わってすぐにアトランタの先発遊撃手に起用されました。この動きにより、ブレーブスは2023年にMVP投票を集めた4人のレギュラー（ロナルド・アクーニャ・ジュニアと内野手のグレッグ・オルソン、オースティン・ライリー、キム）を持つことになりました。28ヶ月の休養後、ルイス・ガルシアはヒューストン・アストロズのローテーションに最終盤に向けて復帰しました。（写真：Rob Carr/Getty Images）Getty Images おそらく最も重要なロースター変更はヒューストン・アストロズによって行われました。彼らはトミー・ジョン肘手術やその他の怪我から回復するために28ヶ月間負傷者リストに入っていた右腕投手ルイス・ガルシアを復帰させました。彼は初先発で勝利し、ダイキンパークでのエンゼルス戦で6イニングを3失点に抑えました。ガルシア健康 2022年に15勝8敗を記録したガルシアは、ヒューストンがアメリカンリーグ西地区でシアトル・マリナーズを抑えるために必要な安定した先発投手になる可能性があります。また...
STOP
$0.07221
+0.66%
SIX
$0.01953
-1.11%
PHOTO
$0.8336
+43.84%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:59
英国国債利回りが1998年の高水準に達し、GBP/USDが1%下落
記事「英ポンド/米ドルは英国債利回りが1998年の高値に達し1%下落」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。英ポンドは英国債利回りが1998年の高値に達し1%下落 英ポンド（GBP）は火曜日に1%下落しました。これは英国30年物国債の利回りが秋季予算に関連する財政懸念により5.697%に上昇し、1998年5月以来の最高水準に達したためです。一方、S&PグローバルとISMから発表された購買担当者景気指数（PMIs）レポートを受けて、米国の経済データは混在していました。GBP/USDは1.3549の高値を付けた後、1.3399で取引されています。続きを読む… 英ポンドは急騰する英国債利回りが財政懸念を引き起こし急落 英ポンド（GBP）は、英国（UK）の経済カレンダーが少ない週に主要通貨に対して低調なパフォーマンスを示しています。英国通貨は急騰する英国長期国債利回りが財政懸念を引き起こしたため急落しました。30年物英国債利回りは約5.68%まで上昇し、1998年以来の最高水準となりました。続きを読む… GBP/USDは不確実なFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)政策見通しの中1.3500に向けて下落 GBP/USDは火曜日のアジア時間中、前のセッションからの最近の上昇を取り戻し、1.3520付近で取引されています。このペアは米ドル（USD）が上昇するにつれて下落しており、これは米国（US）における持続的なインフレ圧力によるもので、連邦準備制度理事会（Fed）の潜在的な利下げに関する不確実性が高まっています。トレーダーはこの日の後半に8月のISM製造業購買担当者景気指数（PMI）を注視する可能性があります。続きを読む… 出典: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-sinks-1-as-uk-gilt-yields-hit-1998-highs-202509021716
NEAR
$2.894
-2.36%
MORE
$0.03374
+50.15%
INDEX
$1.002
-3.56%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 07:47
Coinbaseがより広範な市場向けにMag7暗号資産・株式指数先物を発表
TLDR Coinbaseは9月22日にMag7暗号資産・株式インデックス先物を立ち上げます。この新商品は従来型株式と暗号資産ETFの両方へのエクスポージャーを組み合わせたものです。Mag7インデックスにはApple、Microsoft、Amazon、Teslaなどの主要株式が含まれています。Coinbaseは自社株とBlackRockのビットコインとイーサリアムETFを含める予定です。この商品は均等加重[...]。Coinbaseが幅広い市場向けにMag7暗号資産・株式インデックス先物を発表」の記事がBlockonomiに最初に掲載されました。
INDEX
$1.002
-3.56%
TOP
$0.000096
--%
LIKE
$0.008195
-1.57%
Blockonomi
2025/09/03 07:01
XRP、Doppler Financeとのビボパワー財務戦略の中心に
XRPがDoppler Financeとのビボパワートレジャリー戦略の中心に登場という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビボパワーは、利回り生成を加速し、複利成長を促進し、デジタル金融の最前線に会社を位置づけるように設計された高インパクトのXRPトレジャリーイニシアチブを立ち上げています。XRPを活用したトレジャリープレイ：ビボパワーの動きが新たな成長フェーズを示す ナスダック上場の持続可能性に焦点を当てた企業であるビボパワーインターナショナルPlcは、2025年9月2日にDopplerとパートナーシップを結んだことを発表しました[...] 出典：https://news.bitcoin.com/xrp-takes-center-stage-in-vivopower-treasury-strategy-with-doppler-finance/
PLAY
$0.04577
-2.74%
MOVE
$0.1095
-1.35%
XRP
$2.8116
-2.81%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:56
フォーミュラ1、2025年シーズン後半を大きなドラマと共に開幕
投稿「フォーミュラ1が2025年シーズン後半を大きなドラマと共に開始」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ザントフォールト、オランダ - 8月31日：マクラーレンF1チームがオスカー・ピアストリの勝利を祝う、F1オランダグランプリのレース後の記念写真。2025年8月31日、オランダのザントフォールトのサーキット・ザントフォールトにて。（写真：Jayce Illman/Getty Images）Getty Images フォーミュラ1の夏休みは常に長すぎる。特に今年は、シーズン前半（14レース）が3週間の休止期間を迎え、世界ドライバーズチャンピオンシップ（WDC）はシーズン通して最も接戦となり、2021年のハミルトンとフェルスタッペン以来の接戦となっています。私たちは、マクラーレンのドライバーであるオスカー・ピアストリとランド・ノリスのチーム内バトルが、アブダビでのフィニッシュまでの10レースの最初となるオランダグランプリでどのように展開されるかを見るのを心待ちにしていました。ノリスはシルバーストンとハンガリーからの幸運の連続を続け、ポイント差を縮めることができるでしょうか？ピアストリはオーストラリア以来、ついにミスを犯し、一歩間違えるでしょうか？これらが燃えるような疑問でした。当初、オランダグランプリの前にシーズン中盤の振り返りを書くことを考えていましたが、このレースから多くを学び、残りのシーズンがどのようなものになるかをより良く理解できると感じていました。それは良い判断だったと思います。追い越しがほとんどなく、首位交代もなかったにもかかわらず、今シーズン最も興味深いレースの一つであることが証明されました。2025年シーズンに対する私の視点は、最初に立てた予測と、最初の5レース後のこれらのレビューです。それでは、それらから始めましょう。ザントフォールト、オランダ - 8月31日：モナコのシャルル・ルクレールとフェラーリがF1オランダグランプリでのクラッシュ後、サーキット・ザントフォールトの土手に座っています...
D
$0.03229
+2.47%
LEARN
$0.01558
-1.26%
PHOTO
$0.8336
+43.84%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 06:52
トレンドニュース
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰