「1ビットコイン決済は英国家庭の21日分のエネルギーに相当する」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。新しいレポートはビットコインと他の暗号資産の環境への影響を評価し、特にBTCに厳しい視点を投げかけています。このレポートによると、1回のビットコイン取引は、英国の平均的な家庭が3週間で消費する電力と同じ量を使用すると主張しています。グローバルハッシュレートにおける再生可能エネルギーとカーボンオフセットは重要な指標ですが、完全に定量化することは困難です。現在、電力コストがブロックチェーンの環境への配慮を測定する最も信頼できる方法のようです。ビットコインの衝撃的な環境への影響 ビットコインの初期から、暗号資産の環境への影響は業界で長年にわたる懸念事項であり、特に政治的な反発の的となっているためです。あらゆる種類のWeb3企業が頻繁に環境への配慮をアピールしていますが、これを適切に定量化することは難しいため、研究者は徹底的な調査を行いました：環境への影響による暗号資産プロジェクト。 出典：DayTrading.com このレポートは特にビットコインに批判的で、プルーフ・オブ・ワーク(PoW)ブロックチェーンプロトコル全体の代表として扱っています。これらのプロジェクトは他の暗号資産よりも指数関数的に高い環境への影響があります；1回のビットコイン取引は、英国の平均的な家庭が3週間で消費する電力よりも多くの電力を使用する可能性があります。しかし、生の電力消費だけが関連する指標ではありません。再生可能エネルギーがビットコインマイニングを動かすことができますが、石炭もグローバルハッシュレートに大きく貢献しています。同様に、一部の企業はカーボンオフセットの購入を宣伝していますが、多くの科学者はこの指標に深刻な欠陥があると考えるようになりました。 計算するための多くの考慮事項 これらの理由から、ビットコインの真の環境コストを評価することは非常に複雑なビジネスです。レポートによると、クレジットカードのような伝統的な金融決済プラットフォームと競合できる暗号資産はほんの一部だけであり、特にソラナ、Algorand、NANOが際立っています。「自分でこれらのネットワークをテストしたとき、数字を並べて比較すると何かが間違っているように感じました。送信する際の違いは...