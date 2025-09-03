トランプ氏、関税控訴に関する迅速な最高裁判決を強制する計画を表明

トランプ氏、関税控訴に対する最高裁の迅速な判決を強制する計画を表明したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドナルド・トランプ氏は火曜日、ホワイトハウスで、すでに裁判所で半ば進行中の、彼の関税プログラム全体に穴を開ける可能性のある事件について、最高裁判所に緊急判決を求めていると述べました。記者団に対し、トランプ氏は彼の関税権限を阻止した判決の控訴は迅速に解決される必要があると述べました。「明日にも最高裁判所に行くつもりです。早期の決定が必要だからです」と彼は言いました。さらに「早期受理」と「迅速な判決」を求めると付け加えました。これはすべて、金曜日に米連邦巡回控訴裁判所が下した判決に関連しています。7対4の評決で、裁判所はトランプ氏が使用してきた関税のほとんど、特に国際緊急経済権限法を通じて課された関税を展開する権限を持っていなかったと述べました。裁判官らは、輸入品に課税する権限は議会のみが持ち、トランプ氏の行動は大統領権限の限界を超えていたと述べました。この判決は、政権が最高裁判所に覆させる機会を与えるため、10月14日まで一時停止されています。「関税を取り除けば、我々は第三世界国家になる可能性がある」とトランプ氏は述べました。彼は、裁判所が迅速に行動しなければ、米国経済の財政構造全体が崩壊する可能性があると主張しました。「我が国の財政基盤が危機に瀕している」と彼は述べました。トランプ氏、市場は裁判所の判決に反応していると主張市場指数が下落した数時間後に話したトランプ氏は、その下落を裁判所の決定のせいにしました。「株式市場がそのために下がっているのは、株式市場が関税を必要としているからだ」と彼は記者団に語りました。「彼らは関税を望んでいる」。彼はその主張を裏付ける市場データを提供しなかったが、関税保護を期待するようになったトレーダーや投資家たちを判決が不安にさせたと述べました...