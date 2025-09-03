MEXC 取引所
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコインが再び52Kドル以下に下がらない主な理由
ビットコインが再び52,000ドルを下回ることがない重要な理由が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。ビットコインは過去に200 WMAを下回ったことがありますか？ビットコインがリスクオン傾向に逆行 ビットコインの200週移動平均（200 WMA）は現在52,000ドルのマークを超えました。これは本質的に、ビットコインが前述のレベルを下回る可能性がほぼないことを意味します。 200 WMAは、トレーダーが何年もの価格データを平滑化し、非常に広範なトレンドを特定するために頻繁に利用されています。このレベルは、ほとんど突破されることのないビットコインのダイヤモンドで覆われたサポートラインとしてよく見られています。 ビットコインは過去に200 WMAを下回ったことがありますか？ 200 WMAは通常、究極の底値として扱われていますが、主要な暗号資産がこの重要なレベルを何度か下回ったことは注目に値します。例えば、2018年の「暗号資産の冬」の最も厳しい日々に、主力コインの価格は重要なサポートを下回りました。また、2020年の悪名高い「ブラックサーズデー」の際にも、この暗号資産は200 WMAを下回りました。 あなたはこちらも気に入るかもしれません しかし、ビットコインが重要な移動平均を下回った事例は、常に長期的な市場の底値を示していました。逆に、ビットコイン価格が200 WMAを大きく上回ると、通常は特定の市場サイクルのトップに達する傾向があります。 ビットコインがリスクオン傾向に逆行 一方、ビットコインは本日早くに111,000ドルのレベルを突破した後、現在緑色で取引されています。この暗号資産は、テクノロジー株が多いNasdaq 100指数を含む米株から乖離することに成功しました。関税や債券利回りの上昇に関する懸念が高まる中、株式は現在赤字となっています。 しかし、主要な暗号資産は、一貫して新記録を更新している金に比べてまだパフォーマンスが低いです。 この暗号資産は、8月14日に達成された過去最高値（ATH）から約11％下落したままです。 出典: https://u.today/key-reason-why-bitcoin-is-never-dropping-below-52k-again
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 10:08
リップルとチューンズ、より迅速なクロスボーダー決済を実現するためグローバル金融パートナーシップを拡大
リップルとチューンズがクロスボーダー決済の高速化を実現するためにグローバル金融パートナーシップを拡大という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。リップルがチューンズとの提携を拡大し、グローバルな資金移動の新時代を切り開き、より高速で安全、透明性の高いクロスボーダー取引と世界的な金融接続への前例のないアクセスを提供します。リップル・チューンズの提携により安全で透明性の高いクロスボーダー資金移動が実現 リップルは、シンガポールを拠点とする決済インフラプロバイダーであるチューンズとの提携を更新し、グローバル金融における役割を拡大しています。[...] 出典: https://news.bitcoin.com/ripple-and-thunes-expand-global-finance-partnership-to-power-faster-cross-border-payments/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:44
下院委員会が33,000ページ以上の記録を公開
記事「下院委員会が33,000ページ以上の記録を公開」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 故性犯罪者ジェフリー・エプスタインに関連する数万ページの記録が火曜日に公開されました。下院監視・政府改革委員会の発表によると、これは故金融業者とドナルド・トランプ大統領との関係に対する新たな公共および政治的関心の中で公開されたエプスタイン文書の最初の一括公開となります。ジェフリー・エプスタインとギレーヌ・マクスウェルがウォールストリート・ライジングのための2005年ウォールストリート・コンサート・シリーズを支援するデ・グリソゴノのスポンサーイベントに出席。（写真：ジョー・シルドホーン/パトリック・マクマラン、ゲッティイメージズ経由）パトリック・マクマラン、ゲッティイメージズ経由 重要事実 公開された33,295の文書は委員会によって召喚され、司法省から提供されましたが、新しい情報を含むファイルがどれだけあるかは現時点では明らかではありません。これは進行中の話題です。更新情報をご確認ください。出典：https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/02/house-committee-releases-first-set-of-subpoenaed-epstein-files/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:44
ウォルグリーンがプライマリケアから撤退し、VillageMDには売却すべき数百のサイトがある
ウォルグリーンが初級ケアから撤退し、VillageMDは数百の拠点を売却へという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。新しいオーナーのもとで初級ケア戦略を追求しなくなったウォルグリーンズに伴い、VillageMDは全国の数百の医師診療所と外来クリニックの新しい買い手を探しています。ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス 新しいオーナーのもとで初級ケア戦略を追求しなくなったウォルグリーンズに伴い、VillageMDは全国の数百の医師診療所と外来クリニックの新しい買い手を探しています。先週、ウォルグリーンズの100億ドルの買収でプライベートエクイティ企業シカモアパートナーズに売却されたVillageMDは、数百の医師診療所、外来医療センター、緊急ケア施設、そしてウォルグリーンズ店舗に隣接するクリニックを運営しています。VillageMDは現在、独立企業として運営されており、ウォルグリーンズの投資家はシカモアへの会社売却の財務条件を考慮すると、高い売却価格が期待できると考えています。「（ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス）株式1株あたり11.45ドルの現金対価に加えて、WBA株主はWBAのVillageMDにおける債務および株式持分の将来の収益化からの純収入から、WBA株式1株あたり最大3.00ドルの追加現金を受け取る権利を1つ受け取ります。これにはVillage Medical、Summit Health、CityMDの事業が含まれます」と、シカモアとウォルグリーンズは先週、プライベートエクイティ企業への会社売却完了を発表するプレスリリースで述べました。シカモアを代表する広報会社は、プレスリリース以上のコメントはありませんでした。火曜日に連絡を取ったVillageMDは、同社が既に入札者と協力しているかどうか、また何が正確に売りに出されているのかについてコメントを控えました。VillageMDの広報担当者モリー・リンチ氏によると、VillageMDの資産にはVillage Medicalブランドの「130以上の診療所」が含まれ、そのうち約90のクリニックがウォルグリーンズ薬局に隣接しているとのことです。さらに、CityMDは「185以上のクリニック」を、Summit Healthは「130以上の拠点」を、そしてStarling Physiciansは「20以上の診療所」を持っています。ウォルグリーンズの投資...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:34
BNB、売り手が戻ってきた後、855ドル超の短い上昇の後840ドル付近で推移
「売り手が戻ってきた後、BNBは$855を超える短いラリーの後$840付近で推移」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BNBの価格は、24時間の間に最高$855まで上昇した後、$850付近でほとんど変化がありませんでした。この期間の初めに起きた大量の売りが、トークンを$840エリアに押し下げましたが、そこで買い注文が供給を吸収してサポートラインを形成したと、CoinDesk Researchのテクニカル分析モデルは示しています。そこからモメンタム指標が転換し、平均を上回る活動が価格を押し上げ、現在のレベル付近で安定させました。より広範な暗号資産の慎重姿勢が続いた後、このサポートの迅速な防衛が際立っています。1セッションだけでは傾向は決まりませんが、このリバウンドは、買い手が定義されたレベルで介入する準備ができていたことを示唆しています。価格が現在のマーク付近で基盤を構築し、近くのレジスタンスラインを突破できれば、日中のボラティリティは売りから押し目買いへとシフトする可能性があります。 テクニカル分析概要 BNBは$840～$845の需要ゾーンをテストし、維持しました。その後、価格は$855～$857付近のオファーの集まりに進み、そこに最初のレジスタンスラインがあり、現在は横ばいゾーンにあります。上昇への転換中に取引高が急増し、これはトレーダーがより大きなプレーヤーの関与を示すシグナルとして読むことが多いものです。$857を超えてクリーンブレイクし維持すれば、より高い水準への道が開かれるでしょう。そのバンドを突破できなければ、焦点は$850の最初のサポートと、重要なラインとなる$840エリアに留まります。 免責事項：この記事の一部はAIツールの支援を受けて生成され、当社の編集チームによって精度と当社の基準への準拠を確保するためにレビューされています。詳細については、CoinDeskの完全なAIポリシーをご覧ください。 出典: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bnb-hovers-near-usd850-after-brief-rally-above-usd855-as-sellers-return
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:32
Coinbaseが、Apple、Microsoft、Nvidia、Tesla、BlackRockに連動する新しいインデックスの先物を発表
Coinbaseが、Apple、Microsoft、Nvidia、Tesla、BlackRockに連動する新しいインデックス先物を発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Coinbaseは、米国のテクノロジー株と暗号資産ETFの両方の価格を単一の商品で追跡する新しい先物契約を発表しています。この新しい商品は「Mag7 + Crypto Equity Index Futures」と呼ばれ、これまで別々に取引されていた株式市場と暗号資産市場を一つの月次契約にまとめたものです。このような米国上場デリバティブはこれまでに存在しませんでした。主要テクノロジー株と暗号資産へのエクスポージャーを組み合わせています。この契約は現金決済され、各単位はインデックス価格×$1を追跡します。インデックスが$3000に達した場合、各先物契約は$3000の価値があります。Coinbaseのプレスリリースによると、この商品は資本効率が良く、両セクターにわたる多様なリスクエクスポージャーを提供するように設計されています。 Coinbaseはテクノロジー株と暗号資産ETFを一つのインデックスに統合 Coinbaseは、この新しいインデックスが合計10の構成要素から成り立っていることを確認しました。これには米国の主要テクノロジー株7銘柄（「マグニフィセント7」として知られる）に加え、Coinbase（COIN）自社株と2つの暗号資産ETFが含まれます。構成銘柄は以下の通りです： Apple（AAPL） Microsoft（MSFT） Alphabet（GOOGL） Amazon（AMZN） Nvidia（NVDA） Meta（META） Tesla（TSLA） Coinbase（COIN） iShares Bitcoin Trust ETF（IBIT） iShares Ethereum Trust ETF（ETHA） 各構成銘柄は同じ加重を持ち、それぞれがインデックス全体の10％を占めます。単一の株式やETFが構成を支配することはありません。Coinbaseによれば、これは投資家が特定の企業や資産に過度にエクスポージャーを持つことを避けるのに役立つとしています。ただし、四半期ごとのリバランスの間に、加重は10％を上回ったり下回ったりする可能性があります。3ヶ月ごとに、すべての加重は10％にリセットされます。 公式インデックスプロバイダーはMarketVectorで、商品の維持とリバランスを行います。Coinbaseは、このインデックスが「テクノロジーと暗号資産を組み合わせたテーマ別エクスポージャー」、「単一商品での多様化」、「マルチアセットリスクを管理するツール」を求める投資家向けに設計されていると述べています。取引所はこの発表を「...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:31
トランプ氏、関税控訴に関する迅速な最高裁判決を強制する計画を表明
トランプ氏、関税控訴に対する最高裁の迅速な判決を強制する計画を表明したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドナルド・トランプ氏は火曜日、ホワイトハウスで、すでに裁判所で半ば進行中の、彼の関税プログラム全体に穴を開ける可能性のある事件について、最高裁判所に緊急判決を求めていると述べました。記者団に対し、トランプ氏は彼の関税権限を阻止した判決の控訴は迅速に解決される必要があると述べました。「明日にも最高裁判所に行くつもりです。早期の決定が必要だからです」と彼は言いました。さらに「早期受理」と「迅速な判決」を求めると付け加えました。これはすべて、金曜日に米連邦巡回控訴裁判所が下した判決に関連しています。7対4の評決で、裁判所はトランプ氏が使用してきた関税のほとんど、特に国際緊急経済権限法を通じて課された関税を展開する権限を持っていなかったと述べました。裁判官らは、輸入品に課税する権限は議会のみが持ち、トランプ氏の行動は大統領権限の限界を超えていたと述べました。この判決は、政権が最高裁判所に覆させる機会を与えるため、10月14日まで一時停止されています。「関税を取り除けば、我々は第三世界国家になる可能性がある」とトランプ氏は述べました。彼は、裁判所が迅速に行動しなければ、米国経済の財政構造全体が崩壊する可能性があると主張しました。「我が国の財政基盤が危機に瀕している」と彼は述べました。トランプ氏、市場は裁判所の判決に反応していると主張市場指数が下落した数時間後に話したトランプ氏は、その下落を裁判所の決定のせいにしました。「株式市場がそのために下がっているのは、株式市場が関税を必要としているからだ」と彼は記者団に語りました。「彼らは関税を望んでいる」。彼はその主張を裏付ける市場データを提供しなかったが、関税保護を期待するようになったトレーダーや投資家たちを判決が不安にさせたと述べました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:25
欧州規制当局、トークン化株式に警告、保護措置の必要性を強調
欧州規制当局、トークン化株式に警鐘を鳴らし、保護措置の必要性を強調 要約：トークン化資産市場は現在、世界で約6,000億ドル規模。欧州は固定収入証券の発行で先行し、2024年の総発行量の半分以上を占める。しかし規制当局はイノベーションと投資家保護のバランスを取ろうとしている。 欧州連合の最高市場規制当局は、トークン化（分散型台帳上の金融商品のデジタル表現）が世界市場で関心を集め続ける中、金融イノベーションと投資家保護のバランスを求めている。欧州証券市場監督局のナターシャ・カゼナーブ事務局長は月曜日、分散型台帳技術によって推進される金融市場の変化は有望だが、保護措置が必要だと述べた。 「トークン化は...市場の変革的な変化をもたらす可能性があります」と彼女は言った。「規制当局と政策立案者にとって、優先事項は、そのようなイノベーションが投資家の利益を保護し、金融の安定性を維持する枠組みの中で発展することを確保することでなければなりません。」 業界の数字によると、欧州はすでに世界のトークン化固定収入証券発行の半分以上を占めており、昨年は3倍の30億ユーロ（35億ドル）に達した。世界のトークン化資産市場は約6,000億ドルと推定され、今後数年間で成長が見込まれている。 ドイツでは財務省がデジタル債券のパイロットを実施し、フランスのソシエテ・ジェネラルとスペインのサンタンデールは2019年という早い段階でカバード債のセキュリティトークンを先駆けた。欧州投資銀行は2022年にルクセンブルク証券取引所でデジタル債券を発行した。 他の法域も急速に動いている。米国では、2021年に初のSEC登録トークン化マネーマーケットファンドが立ち上げられた。トークン化ファンドは今年80％急増し、現在約70億ドルの運用資産を表している。 テクノロジー企業も参入している。Googleは最近、トークン化とリアルタイム決済をサポートするための機関グレードの台帳を発表し、このトレンドがいかに主流になりつつあるかを強調した。 他のプロジェクトはより物議を醸している。Robinhoodは7月に「トークン化株式」を提供したことで批判を浴びた...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:09
Anthropicが5カ月間で130億ドルを調達し、企業価値を1830億ドルに3倍増
Anthropicが5ヶ月でわずか130億ドルを調達し、時価総額を1830億ドルに3倍増という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Anthropicは急成長中です。Amazonが支援し、元OpenAI幹部が運営するこのAI企業は火曜日に130億ドルの資金調達を確認し、時価総額を1830億ドルに引き上げました。これは3月の価値の3倍であり、2025年にシリコンバレーが見た最も急速な時価総額上昇の一つとなっています。この資金調達ラウンドはIconiq、Fidelity Management & Research、およびLightspeed Venture Partnersが主導しました。Altimeter、General Catalyst、Coatueなどの大手企業も資金を投入しました。Anthropicの財務責任者であるKrishna Raoは、この調達が同社と投資家との緊密な連携を示していると述べました。「この資金調達は、当社の財務実績に対する投資家の並外れた信頼と、前例のない成長を継続的に促進するための彼らとの協力関係の強さを示しています」とKrishnaは述べました。 Claudeの発表が成長に火をつける 2023年3月にClaudeが発表されて以来、Anthropicの時価総額は垂直に上昇しています。同社は現在、30万以上の法人顧客を持ち、8月時点での年間換算収益は50億ドルで、年初のわずか10億ドルから増加しています。これは12ヶ月未満で5倍のジャンプです。AnthropicはCEOのDario Amodeiを含む、以前OpenAIで働いていた人々によって設立されました。これは重要なことです。なぜなら、両社間のライバル関係が急速に加熱しているからです。OpenAIは2022年末にChatGPTを発表して以来、ヘッドラインを飾り続けています。CNBCの報道によると、同社は時価総額5000億ドルと評価される株式売却を準備しています。3月にはOpenAIは時価総額3000億ドルで400億ドルの調達を確定させ、これは民間テック企業として過去最大となりました。先月だけでも、同じラウンドに関連して83億ドルをさらに集めました。一方で、OpenAIはGPT-5をリリースし、これを以前のモデルよりも高速で「はるかに有用」と呼んでいます。しかし、全員が満足しているわけではありません。一部の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 09:01
アマゾンによるヒーマン映画の制作費が明らかに
Amazonによって明かされたヒーマン映画の制作費に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「マスターズ・オブ・ザ・ユニバース」は2026年に2作目の実写映画が公開される予定です COURTESY OF NETFLIX © 2021 Amazon MGMスタジオは、1980年代の古典的アニメとマテル社のおもちゃシリーズ「マスターズ・オブ・ザ・ユニバース」の大スクリーン映画化に惜しみなく費用をかけています。この映画では、イギリス人俳優ニコラス・ガリツィンが、惑星エターニアの王子アダム・グレンを演じます。彼は地球に不時着し、筋骨隆々のヒーマンに変身させるグレイスカルのパワーソードと離れ離れになります。ガリツィンの今までの最大の役は、2020年の超自然ホラー映画「ザ・クラフト：レガシー」でした。彼は「マスターズ・オブ・ザ・ユニバース」でモレーナ・バッカリン、クリステン・ウィグ、イドリス・エルバ、そしてヒーマンの宿敵スケルターを演じるジャレッド・レトなどのA級キャストと共演します。これは、ドルフ・ラングレンが主演し、興行収入がわずか1730万ドルと興行的に失敗した1987年の同名実写映画のリブートです。この権利への関心は、同じく80年代の人気おもちゃシリーズである「トランスフォーマー」のマイケル・ベイ監督による最初の映画が大成功を収めた2007年に再燃しました。ジャレッド・レトがヒーマンの宿敵スケルターを演じます COURTESY OF NETFLIX © 2021 その後、ヒーマンの権利はソニー、ワーナー・ブラザース、そして古典的アニメの現代版制作で大きな成功を収めたNetflixなど、様々なスタジオを転々としました。バラエティ誌によると、Netflixは実写版ヒーマン映画の開発に約3000万ドルを費やしましたが、予算の懸念を理由に2023年7月にキャンセルしました。これによりマテル社は新しいスタジオを探すことになり、Amazonが現実世界の白馬の騎士となりました。マーベルの大ヒット作「ソー」シリーズとの類似点を見出したAmazonは権利を取得し、全面的に支援しています。「マスターズ・オブ・ザ・ユニバース」は一部が宇宙を舞台にしているにもかかわらず、イギリスで制作されており、これによりその制作費に注目が集まっています。イギリスで撮影するスタジオは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 08:37
