ストラテジーがビットコインに4億5000万ドルを投入、ベンチマークは「買い」評価を再確認
ビットコインに4億5000万ドルを投じるストラテジー、ベンチマークは「買い」評価を再確認 要約：ストラテジーは4億5000万ドル相当のビットコインを購入。自己課した制約が「連鎖反応」を引き起こしたとベンチマークのアナリストは述べた。同社はS&P 500の次回リバランスで選ばれる可能性がある。 プレスリリースによると、ストラテジーは最近4,000ビットコイン（4億5000万ドル相当）を購入し、この最新の買収資金を主に普通株式の発行によって調達した。バージニア州タイソンズコーナーに拠点を置く同社は現在、約636,500ビットコイン（706億ドル相当）を保有している。 ストラテジーは普通株で4億2500万ドル、優先株で4650万ドルを売却した。同社はビットコイン購入資金を調達するために様々な方法を考案してきたが、伝統的に普通株主に頼って保有量を増やしてきた。最近数週間、ストラテジーが企業戦略を修正したことで、この慣行が大きな注目を集めている。 このビットコイン購入企業は、株価がビットコイン保有量に対して2.5倍未満のプレミアムで取引されている場合に普通株主の希薄化を防ぐ自己課した制約を修正した。この動きは規律を示すことを意図していたが、最近の修正により、ストラテジーは「その他有利と判断される場合」に普通株を発行できるようになった。 Yahoo financeによると、月曜日のストラテジー株は約346ドルで取引された。同社の株価は過去1ヶ月で372ドルから約5.5%下落している。11月には、米大統領選挙後にストラテジーの株価は最高543ドルまで急騰した。 月曜日の注記で、投資銀行ベンチマークのアナリストは個人投資家の不安を認めた。しかし、彼らはストラテジーの戦略が執行会長兼共同創設者のマイケル・セイラーによって誤って管理されているという投資家の懸念は的外れだと述べた。 「ビットコイン戦略企業が増殖する中、MSTRは業界標準とベンチマークであり続けている」と彼らは書き、「買い」評価と705ドルの目標価格を再確認した。 一般にストラテジーの純資産価値に対する倍率として知られる同社のmNAVは、Saylor Trackerによると月曜日時点で1.5倍だった。過去1年間で、ストラテジーは...
2025/09/03 11:12
インドが世界的な暗号資産報告ルールの施行を準備
インドが世界的な暗号資産報告ルールを施行する準備を進めているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。インドは、自動データ共有、厳格なコンプライアンス、より高い規制の透明性を可能にする世界的な枠組みを採用し、オフショア暗号資産の包括的な監視を実施する予定です。インドが隠れたオフショア暗号資産を明らかにするために世界的な枠組みを採用 デジタル資産に対する世界的な税務監視が強化される中、インドはオフショア暗号資産保有の監視を拡大する準備を進めています。[...] 出典: https://news.bitcoin.com/india-prepares-to-enforce-global-crypto-reporting-rules/
2025/09/03 11:02
雲峰金融が準備資産として10,000 ETHを取得
「雲鋒金融が準備資産として10,000 ETHを取得」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ジャック・マー氏と関連のある雲鋒金融が10,000 ETHを準備金に追加。ETH取得は機関投資家の暗号資産サポートを強化。この投資により香港の暗号資産市場の信頼が高まる。アリババ創業者ジャック・マー氏と関連のある香港拠点の雲鋒金融が、準備資産として4,400万米ドル相当の10,000イーサリアム（ETH）を購入しました。この取得は、デジタル通貨に対する機関投資家の信頼の高まりを示し、ETH価格に影響を与え、アジア全域での市場採用傾向に影響を与える可能性があります。 雲鋒金融の4,400万ドルのイーサリアム投資 同社の最近の取得は、アジアの機関によるブロックチェーン技術の重要な支持を表しています。この行動は、暗号資産に対する機関投資家のオープンさの増加を強調し、香港のデジタル資産環境の支援の中でETHに上昇圧力をかける可能性があります。ジャック・マー氏や雲鋒の幹部からの公式声明は入手できませんが、提出書類は同機関がETHを金融戦略に統合することに焦点を当てていることを強調しています。より広い市場とコミュニティの反応は慎重に楽観的であり、イーサリアムエコシステム内での機関投資家の関与の増加を期待しています。 「取締役会は、ETHを当社の戦略的準備資産として含めることは、Web3を含むフロンティア領域への拡大というグループのレイアウトと一致し、現実資産（RWA）のトークン化活動に重要なインフラサポートを提供すると考えています。」 - 雲鋒金融取締役会、公式声明 イーサリアム市場の最新情報：現在の価格と将来の見通し ご存知でしたか？雲鋒金融の取得は、機関投資家の関心を高めるというテスラの暗号資産購入に似ており、市場センチメントにポジティブな影響を与えるマイクロストラテジーのビットコイン配分と並行しています。イーサリアムの現在の市場データは、ETH当たり4,340.88ドル、時価総額5,239.7億ドル、24時間の取引高392.4億ドルを示しています。最近のパフォーマンスは24時間で0.22%の上昇を示していますが、7日間では5.29%の減少を示しています。CoinMarketCapのデータによると、イーサリアムの90日間のパフォーマンスは65.31%の大幅な成長を維持しています。イーサリアム（ETH）、日次チャート、2025年9月3日2:41 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。…
2025/09/03 10:51
セイラーの戦略、大規模なBTC購入後に配当率を引き上げ
セイラーのStrategyが大規模なBTC購入後に配当率を引き上げ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。大手ビジネスインテリジェンス企業であるStrategy（旧MicroStrategy）は、ビットコイン戦略備蓄を拡大し続ける中、配当率を大幅に引き上げました。同社会長のマイケル・セイラーが最近のX投稿で明らかにしたこの動きは、暗号資産コミュニティから反響を呼んでいます。投稿によると、セイラーは9月2日にStrategyが年間配当率を9.0%から10.0%に引き上げたと発表しました。これは同社の業務および財務パフォーマンスの印象的な成長を示し、投資家の強い信頼を促進しています。 Strategyがさらに4048 BTCを購入 情報源から提供された追加データによると、STRCの価格は97.75ドルまで上昇し、同社は2025年9月30日に予定されている次回の支払日を前に年間配当を10%に引き上げました。さらに、同社が暗号資産への関与を通じてSTRCの価値を高めながら金融業務の拡大に取り組む中、株式の時価総額は27億4000万ドルに達しています。 STRC配当率引き上げの理由は同社から明確に述べられていませんが、解説者たちはこの展開をStrategyの大規模なBTC収益に起因するものとしています。数時間前、セイラーはXでStrategyによる別の大規模なBTC購入を確認していました。同社は約4億4930万ドル相当の4,048 BTCを取得しました。この大規模なBTC購入はBTC1枚あたり平均110,981ドルで行われましたが、同社の年初来のBTC利回りは25.7%に急増しています。 あなたも興味があるかもしれません Strategyの最新のBTC購入に続き、同社のビットコイン保有量は現在、BTC1枚あたり平均購入価格73,765ドルで取得した636,505 BTCという大規模な数に達しています。ビットコインがStrategyの金融取引の主要な原動力となっている中、株主に年間リターンで魅力的な利率を提供するという最近の決定は、増加が...
2025/09/03 10:44
WLFI、発売後の価格下落を受けてトークンバーンを提案：次は何か？
WLFIは発売後の価格下落を受けてトークンバーンを提案：次は何か？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：World Liberty Financialは$WLFI循環供給量を削減し長期的な価値を高めるための買い戻しプログラム提案を導入しました。この提案は今週の発売後にWLFIの価格が急落したことを受けたものです。一部のトレーダーは、新しく発売されたWLFIトークンを巡る内部者の活動と価格操作の可能性について懸念を表明しています。World Liberty Financial（WFLI）は$WFLIの供給量を削減し、トークンの長期的価値を高めるための買い戻しバーンプログラムの計画を提案しました。この計画では、プロジェクト自体の流動性準備金から徴収された手数料を使用して一連の買い戻しを資金調達します。購入後、プログラムはそれらをバーンして供給量を減らします。この提案は、ショートセラーがトークンを売却したため、今週の発売後にWLFIの価格が急落したことを受けたものです。WLFIは高値$0.331から安値$0.210まで約36%下落し、その後わずかに$0.229まで回復しました。 WFLIがトークンバーンのガバナンス提案を発表 World Liberty Financialは、イーサリアムブロックチェーン、BNBチェーン、ソラナエコシステムの流動性プールから生成されるすべての手数料を利用してWLFIトークンを買い戻す計画を提案しました。承認された場合、この計画は市場で利用可能なWLFIトークンの数を減らすことになります。プロジェクトは、これにより長期売買の保有者がより大きな所有権シェアを得ることができ、トークンの希少性をプラットフォームの使用状況に直接結びつけると述べています。 内部者活動と$WLFI価格操作の可能性 一部のトレーダーは、新しく発売されたWLFIトークンを巡る内部者の活動と価格操作の可能性について懸念を表明しています。Xでは、StarPlatinumSOLという名前で投稿しているユーザーが内部取引パターンを検出したと主張し、特定の保有者が広範な市場の下落前にトークンを売却した可能性を示すウォレットの活動を引用しています。 出典：X プラットフォーム上の他のユーザーは、World Liberty Financialと公に関連付けられているエリック・トランプを批判しました。これに対する...
2025/09/03 10:37
マー・ユンの関連企業ユンフェンが機関投資家の買いが増加する中、4400万ドルの購入でイーサリアムトレジャリーを開始 ⋆ ZyCrypto
ジャック・マー関連の雲鋒が4400万ドルの買い入れでイーサリアムトレジャリーを開始、機関投資家の買いが加速 ⋆ ZyCryptoの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。広告     イーサ（ETH）価格は、全体的に冴えない暗号資産市場のパフォーマンスにもかかわらず、心理的に重要な4,000ドルのレベルを上回って推移しています。2番目に大きな暗号資産の回復力は、間違いなく資金力のある保有者や上場企業の注目を集めており、その中にはアリババ創業者ジャック・マーと関係のある香港上場企業、雲鋒金融集団有限公司も含まれています。最近の開示によると、雲鋒金融集団有限公司はETHに大きな賭けをしたことが示唆されています。 雲鋒金融がイーサトレジャリーのために10,000 ETHを獲得 火曜日に現在の株主と潜在的な投資家に対する自主的な発表で、2010年にジャック・マーが共同設立した雲鋒金融集団有限公司は、内部の現金準備を使用して約4400万ドル相当の10,000 ETHを取得したことを明らかにしました。このETH取得は、7月に発表されたWeb3、現実資産（RWAs）、デジタル通貨、人工知能（AI）への雲鋒の進出の一環です。雲鋒金融は、RWAトークン化、技術革新、およびWeb3インフラストラクチャーとの金融の幅広い統合における技術計画をサポートするための準備資産としてイーサを選択したと述べました。広告   「取締役会は、ETHを当社の戦略的準備資産として含めることは、Web3を含むフロンティア領域への拡大というグループのレイアウトと一致しており、現実資産（RWA）トークン化活動のための重要なインフラストラクチャーサポートを提供すると考えています」と雲鋒は当時述べました。 ミネアポリス、ミネソタ州を拠点とするオンラインギャンブルマーケターのSharpLink Gamingやトム・リーのBitmine Immersion Technologies、そしてEther Machineを含む多数の上場企業は、最近数ヶ月間、大量のETHを購入し、マイケル・セイラーのStrategy（MSTR）がビットコインで普及させた戦略を模倣して、積極的にイーサトレジャリー戦略を追求しています。 火曜日の発表によると、ETHは雲鋒のバランスシート上で投資資産として反映されます。「ETHはグループの財務諸表において投資として計上されています。」同社はまた、...
2025/09/03 10:23
Coinbaseが暗号資産とテクノロジー株を組み合わせた新しい先物インデックスを発表
暗号資産取引所コインベースは、暗号資産テクノロジー株式や、ビットコインやイーサリアムなどの主要な暗号資産を含む幅広いデジタル資産を追跡する新しい先物指数を立ち上げることで、金融サービスを拡大しています。この動きは、コインベースが小売投資家と機関ユーザー様の両方に対応するより包括的な投資ツールを作成する意図を示しています [...]
2025/09/03 09:58
AJリーとブロック・レスナーの噂はWWEのアグレッシブなESPN戦略を示す
AJ リーとブロック・レスナーの噂がWWEのアグレッシブなESPN戦略を示唆する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AJ リーとブロック・レスナー 提供：Getty WWEのWrestlePaloozaは、プロレスの祭典を装い、ESPNとの10億ドルパートナーシップの注目すべき開始を告げる熱追求ミサイルです。そのミサイルの側面にはAJ リーとブロック・レスナーの写真が貼られているかもしれません。9月20日、インディアナポリスでは、単なるもう一つのプレミアムライブイベント以上のものが見られるでしょう—これは意図の表明です。これは米国でESPNにてライブ配信される初のWWEイベントであり、同社の5年間、16億ドルのネットワークとのパートナーシップの公式スタートを告げるものです。また、All Elite Wrestlingを眠らせるための明確な取り組みでもあります。国際的には、このショーはNetflixで視聴可能となり、WWEに一晩で前例のないグローバルリーチを提供します。ビジネスの観点から見ると、WWEはこのデビューがWrestleMania級のショーケースとして扱われるよう確保しています。当初予定されていた2026年まで待たずに、ESPNでのキックオフを9月に前倒しする決断は意図的なものでした。これによりWrestlePaloozaは同じ夜に開催されるAEWのAll Outペイパービューと直接対決することになり—これは実質的な競争の認識を一掃したいというWWEの願望を強調する戦略的な動きです。あなたがどう思うかはわかりませんが、純粋なビジネスと競争の観点から見れば—尊敬せざるを得ません。ForbesWWE、爆弾級PLEを投下、AEWの最大ショーと戦争を仕掛けるブライアン・マジーク著 10年以上WWEでレスリングをしていないリーの復帰の噂は、All Outを圧倒するための全面的なアプローチの中心です。報告によると、彼女のカムバックは一回限りではなく、WWEは彼女を進行中のストーリーラインに関与させることを望んでいます。これはESPNにとって非常に魅力的な要素となる可能性が高く、リーの存在が生み出す視聴率の急上昇に持続性があることを意味します。ブランドの観点から見ると、AJは大きな知名度とノスタルジーをもたらします。リーには実績と経験があり...
2025/09/03 09:58
非中央集権取引所BunniXYZが流動性エクスプロイトで840万ドルを失う
非中央集権取引所BunniXYZが流動性エクスプロイトで840万ドルを失う」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約すると、非中央集権取引所BunniXYZが流動性ベースのセキュリティエクスプロイトにより840万ドルを失ったと報告されています。DEXはネットワーク上のすべてのスマートコントラクトの活動を一時停止し、攻撃を「積極的に調査中」です。ハッカーはBunniの「流動性カーブ」（LDFとしても知られる）を操作してエクスプロイトを実行したと報告されています。非中央集権取引所（DEX）BunniXYZは、流動性ベースのセキュリティエクスプロイトにより840万ドルを失ったと報告されています。オンチェーンセキュリティ企業Hackenによると、DEXの資金のうち600万ドルがUnichainブロックチェーンを通じて、240万ドルがイーサリアムを通じて盗まれました。すべてのUnichain資金はその後、Across Protocolを使用してイーサリアムにブリッジされました。ツイートで攻撃を確認し、BunniXYZはネットワーク上のすべてのスマートコントラクトの活動を一時停止し、攻撃の状況を「積極的に調査中」であると述べました。また、まもなく最新情報を提供すると付け加えました。🚨 Bunniアプリはセキュリティエクスプロイトの影響を受けました。予防措置として、すべてのネットワークでスマートコントラクト機能をすべて一時停止しました。チームは積極的に調査を行っており、まもなく最新情報を提供します。ご理解いただきありがとうございます。— Bunni (@bunni_xyz) 2025年9月2日 2025年2月に設立されたBunniXYZは、自動マーケットメーカーUniswap v4に基づいており、主にイーサリアムとUnichainブロックチェーンを使用しています。DeFiLlamaによると、現在のクロスチェーン預かり資産（TVL）は5000万ドルをわずかに超えていますが、8月初旬には一時8000万ドルを超えていました。貸出プロトコルEulerの共同創設者であるMichael Bentleyは、ツイートでユーザーにBunniから資金を引き出すよう勧告し、DEXがEulerとの間で資金のリバランスを行っているものの、貸出プロトコルは「影響を受けておらず、リスクはない」と付け加えました。Eulerは2023年に独自の大規模なエクスプロイトを経験し、ハッカーが約2億ドルを盗み出しましたが、その大部分はその後回収されました。何が起こったのか？オンチェーンアナリストのVictor Tran（共同創設者）によると...
2025/09/03 09:51
Bravemorning Limited社がTRXステークを強化し、Tron Inc.のコントロールを強める
詳細: https://coincu.com/news/bravemorning-increases-trx-tron-stake/
2025/09/03 09:46
