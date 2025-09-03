AJリーとブロック・レスナーの噂はWWEのアグレッシブなESPN戦略を示す

AJ リーとブロック・レスナーの噂がWWEのアグレッシブなESPN戦略を示唆する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AJ リーとブロック・レスナー 提供：Getty WWEのWrestlePaloozaは、プロレスの祭典を装い、ESPNとの10億ドルパートナーシップの注目すべき開始を告げる熱追求ミサイルです。そのミサイルの側面にはAJ リーとブロック・レスナーの写真が貼られているかもしれません。9月20日、インディアナポリスでは、単なるもう一つのプレミアムライブイベント以上のものが見られるでしょう—これは意図の表明です。これは米国でESPNにてライブ配信される初のWWEイベントであり、同社の5年間、16億ドルのネットワークとのパートナーシップの公式スタートを告げるものです。また、All Elite Wrestlingを眠らせるための明確な取り組みでもあります。国際的には、このショーはNetflixで視聴可能となり、WWEに一晩で前例のないグローバルリーチを提供します。ビジネスの観点から見ると、WWEはこのデビューがWrestleMania級のショーケースとして扱われるよう確保しています。当初予定されていた2026年まで待たずに、ESPNでのキックオフを9月に前倒しする決断は意図的なものでした。これによりWrestlePaloozaは同じ夜に開催されるAEWのAll Outペイパービューと直接対決することになり—これは実質的な競争の認識を一掃したいというWWEの願望を強調する戦略的な動きです。あなたがどう思うかはわかりませんが、純粋なビジネスと競争の観点から見れば—尊敬せざるを得ません。ForbesWWE、爆弾級PLEを投下、AEWの最大ショーと戦争を仕掛けるブライアン・マジーク著 10年以上WWEでレスリングをしていないリーの復帰の噂は、All Outを圧倒するための全面的なアプローチの中心です。報告によると、彼女のカムバックは一回限りではなく、WWEは彼女を進行中のストーリーラインに関与させることを望んでいます。これはESPNにとって非常に魅力的な要素となる可能性が高く、リーの存在が生み出す視聴率の急上昇に持続性があることを意味します。ブランドの観点から見ると、AJは大きな知名度とノスタルジーをもたらします。リーには実績と経験があり...