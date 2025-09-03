MEXC 取引所
BullZillaは2025年に購入すべき最高の暗号資産プレセールとして、2つの競合コインの中で優位に立つ
BitcoinEthereumNews.comに「BullZillaが2025年に購入すべき最高の暗号資産プレセールとして、2つの競合コインの中で支配的地位を確立」という記事が掲載されました。暗号資産ニュース ミームコインは暗号資産の世界に爆発的に登場し、インターネット上のジョークから初期採用者に人生を変えるような富をもたらす主要なプレイヤーへと変貌しました。今日の投機的投資が溢れる環境の中で、すべての投資家は購入すべき最高の暗号資産プレセールを探しています。それは、わずかな資本を人生を変えるような利益に変える可能性を秘めたものです。BullZilla（$BZIL）は2025年8月29日に開始された勢いのあるプレセールで登場しました。革新的なトケノミクス、段階的な価格エンジン、希少性を促進するために設計されたRoar Burnメカニズムを備え、BullZillaは単なる話題以上のものとして位置づけられています。指数関数的なリターンを追求する人々にとって、真に購入すべき最高の暗号資産プレセールとなる可能性があります。AndyやPonkeのようなミームコインが引き続き注目を集める中、BullZillaは興奮と長期的なコミュニティ主導の戦略を融合させた支配的な競争相手として急速に台頭しています。緊急に市場を調査している投資家にとって、BullZillaのプレセールは現時点で購入すべき最高の暗号資産プレセールを代表し、1000倍の成長の可能性を秘めています。 BullZilla：1000倍の機会 Bull Zillaは「プロジェクト・トリニティ・ブーム」と呼ばれるプレセールのステージ1、フェーズ2を進行する中、ミームコインのエコシステムで波紋を広げ続けています。現在の価格は$0.00001242で、プレセールではすでに10万ドル以上を調達し、爆発的な可能性に賭ける300人以上のトークン保有者を惹きつけています。初期参加者はすでにステージ1Bの開始から116%の投資収益率を達成しており、プレセールの段階的な価格エンジンと成長する市場の興奮を強調しています。1,000ドルの投資で、購入者は8051万5000 $BZILトークンを確保でき、次の急騰から利益を得る態勢を整えることができます。 この勢いはここで止まりません。BullZillaはステージ1Cで53.62%の価格上昇が予測されており、トークンの価格は$0.00001242から$0.00001908に押し上げられます。アナリストは、トークンが上場価格の$0.008に達した場合、投資収益率は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:16
Underdog と Crypto.com | デリバティブ North America、米国でスポーツ予測契約を開始するためにパートナーシップを締結
アンダードッグとCrypto.com | デリバティブ北米がアメリカでスポーツ価格予測コントラクトを開始するためにパートナーシップを結んだという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。この提携により、アメリカのスポーツファンはアンダードッグアプリを使用して、安全かつ連邦法に準拠してCDNAスポーツイベントコントラクトにアクセスできるようになります。顧客は現在、主要リーグすべてのスポーツイベントに関するコントラクトについて意見を述べ、交換することができます。アメリカで最も急成長しているスポーツスタートアップであるアンダードッグと、Crypto.comの関連会社でCFTCからライセンスを受けた取引所および清算機関であるCrypto.com | デリバティブ北米（CDNA）は本日、顧客がアンダードッグを通じてスポーツイベントのコントラクトにアクセスできるようになることを発表しました。さらに、アンダードッグの技術がCDNAスポーツイベントコントラクトを支えることになります。この提携により、アメリカのスポーツファンはアンダードッグアプリを使用して、安全かつ連邦法に準拠してCDNAスポーツイベントコントラクトにアクセスし、お気に入りのスポーツイベントの結果を予測できるようになります。アンダードッグの創設者兼CEOであるジェレミー・レヴィン氏は次のように述べています：「価格予測市場は、長い間で最も興奮する発展の一つです。まだ新しく進化している段階ですが、一つ明らかなことは、価格予測市場の未来はスポーツに関するものになるということです - そしてスポーツに関してはアンダードッグに勝るものはありません。」顧客は現在、NFLやカレッジフットボール、NBA、MLBなどすべての主要リーグのスポーツイベントに関するコントラクトについて意見を述べ、交換することができます。リアルタイム価格更新により、顧客はすぐに反応し、コートやフィールドで何が起こるかについての考えを表明することができます。Crypto.comのマネージングディレクター兼グローバルキャピタルマーケット責任者であるトラヴィス・マクギー氏は次のように述べています：「アンダードッグとのパートナーシップにより、全国の顧客のスポーツ体験を向上させ、アンダードッグの技術を使用して取引できるようになることを嬉しく思います - すべて1つのアプリで。私たちはスポーツイベントコントラクトを提供した最初の企業であり、アンダードッグとの技術パートナーシップにより、CDNAの革新的なサービスへのアクセスがさらに広がります。」アンダードッグは現在、ファンタジースポーツ、スポーツブック、価格予測市場を提供する唯一の企業となっています…
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:12
米国規制当局、ついに現物暗号資産取引を承認 – 取引所はブームに向けて準備
米国規制当局がついに現物暗号資産取引を承認 – 取引所はブームに向けて準備 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事です。規制 米国の二大市場規制当局がデジタル資産にとって画期的な一歩を踏み出し、現物暗号資産商品が既存の法律に違反することなく、登録済みの米国取引所に上場できることを共同で確認しました。この発表は、ワシントンが暗号資産取引を従来の金融フレームワークに統合する意向を示す、これまでで最も明確な信号の一つとなっています。 規制当局からのトーン変化 今週発表されたスタッフ声明で、SECとCFTCは、彼らの管轄下にある取引所（国内証券取引所や指定契約市場を含む）が特定の現物暗号資産の取引を促進することを許可すると述べました。この明確化は基本的な商品だけでなく、レバレッジや証拠金を使用した小売取引などのより複雑な構造もカバーしています。以前の警告的な発言とは異なり、当局はこの動きを米国をブロックチェーンイノベーションの競争力のあるハブに変えるための一歩として位置づけています。このガイダンスは、投資家保護が不可欠である一方で、規制の明確さが市場参加者に米国内で自信を持って構築することを奨励すべきであることを強調しています。 政策推進によって形作られたロードマップ このタイミングは、数ヶ月にわたる省庁間の連携の結果です。デジタル資産市場に関する大統領作業部会は、海外の競合他社に遅れをとるリスクを強調しながら、規制当局に立場を揃えるよう促していました。その呼びかけは、規制フレームワークの迅速化を目指すSECの「プロジェクト・クリプト」とCFTCの「クリプト・スプリント」イニシアチブにつながりました。この共同声明は事実上それらの提言を実施し、米国の取引所がコンプライアンスを満たした現物商品の上場をためらう必要がなくなったことを強調しています。市場参加者はスタッフと直接相談することも奨励されており、スタッフはイノベーションをサポートするために申請を迅速に審査することを約束しています。 市場インフラガイダンス 上場の青信号と並行して、規制当局は運用上の問題にも対処しました。クリアリングハウスは顧客口座を管理するためにカストディアンと提携することができ、取引所は透明性を強化するために包括的な取引データを共有することが奨励されています。また、この声明では一貫した参照価格の重要性も指摘されています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:01
米国規制当局、ついに現物暗号資産取引を承認 – 取引所はブームに向けて準備
この発表は、ワシントンが暗号資産取引を従来の金融フレームワークに統合する意向を示す、これまでで最も明確な信号の一つとなっています。[...] 「米国規制当局がついに現物暗号資産取引を承認 - 取引所はブームに向けて準備」という記事が最初にCoindooに掲載されました。
Coindoo
2025/09/03 12:00
Crypto.com、キャッシュ利回りとゼロ取引手数料でレベルアップ報酬プログラムを刷新
Crypto.com、現金利回りとゼロ取引手数料を備えたLevel Up報酬プログラムを刷新 - BitcoinEthereumNews.com掲載。取引所ニュース さらに、Rewards+がCrypto.comのインセンティブプログラムをより簡素化するためにLevel Upに統合されます。これは世界最大のプログラムであり、サブスクリプションまたはCROステーキングによってアクセスできます。Crypto.comの広範なユーザー報酬プログラムであるLevel Upが本日刷新されました。現在、現金利回り、クレジットカードとデビットカード、株式と暗号資産の取引手数料ゼロを提供しています。これは世界最大のプログラムであり、サブスクリプションまたはCROステーキングによってアクセスできます。Level Upの特典は3つのティアで提供されます：Plus、Pro、Private。サブスクリプションプランは月額わずか$4.99からスタートします。特典には以下が含まれます： 現金で最大5%のAPY(年間収益率)1 ティアに応じて、Crypto.com Visa Signature®クレジットカードでのすべての購入に対して最大6%のCROキャッシュバック2 Crypto.comプリペイドカードでのすべての購入に対して最大5%のCROキャッシュバック3 1.25%-2.5%の株式振替ボーナス4 最大9.5%のCROステーキング5 Crypto.comプリペイドカードの海外取引手数料なし3 株式取引の手数料ゼロ3 Crypto.comのCEO兼共同創設者であるKris Marszalekは次のように述べています：「CROは世界的にトップパフォーマンスのトークンの一つであり、Crypto.comユーザーにとって同様に魅力的な報酬プログラムに値します。Level Up創設のインスピレーションは、ユーザーがCrypto.comの体験を通じて富を構築するのを支援することでした。このLevel Upのアップグレードにより、世界中のCRO保有者数が大幅に増加し、何百万人もの新規ユーザーが加わると予想しています。」 さらに、Rewards+がCrypto.comのインセンティブプログラムをより簡素化するためにLevel Upに統合されます。これにより、顧客は取引高に依存せずにRewards+の特典を獲得できるようになります。Level Upに参加することで、Earn Plus特典を簡単に取得できるようになりました。詳細を確認し、レベルを選択して始めるには、Crypto.com Level Upにアクセスしてください。 *利用可能性と条件は法的条件および管轄区域の制限に従います。詳細は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 11:57
SharpLinkがイーサリアムトレジャリーを837,230 ETHに拡大 Gpt:
SharpLinkがイーサリアムの保有量を837,230 ETHに拡大したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SharpLink Gaming（SBET）は8月の最終週に1億7600万ドル以上のETHを購入したことを明らかにしました。この買収により、同社の総保有量は837,230 ETHとなり、8月31日時点で約36億ドルの価値があります。同社のETH戦略は注目を集めていますが、株価のパフォーマンスは投資家にとってあまり魅力的ではなく、特に9月に入り株式やその他の変動性の高い資産に対するリスク選好が低下しています。 SharpLinkの1億7600万ドルのイーサ買い入れ急増 ミネソタ州を拠点とするSharpLinkは、8月25日から8月31日の間に39,008 ETHを平均価格4,531ドルで購入しました。この購入は、同社のat-the-market（ATM）株式プログラムを通じて調達した4,660万ドルの一部によって資金が提供されました。 SharpLinkは、デジタル資産と現金の比率を測定するETH集中率が3.94に上昇し、6月初旬からほぼ倍増したと報告しています。この水準では、残りの7,160万ドルの流動性を完全に展開すると仮定すると、同社は手元の現金1ドルに対して約4ドルのイーサを保有していることになります。 新着情報：SharpLinkは平均価格約4,531ドルで39,008 ETHを取得し、総保有量を837,230 ETH（約36億ドル相当）に増やしました。2025年8月31日までの週のハイライト： → ATM施設を通じて4,660万ドルを調達 → 平均価格約4,531ドルで39,008 ETHを追加 → ステーキング… pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2025年9月2日 同社が6月2日にイーサリアム建ての財務戦略を開始して以来、累積ステーキング報酬は2,318 ETHに達しています。共同CEOのJoseph Chalomは次のように述べています。「私たちは引き続き財務戦略を正確に実行し、ETH保有量を増やし、一貫してステーキング報酬を獲得しています。資本調達の取り組みにおいて機会主義的であり続け、株主価値を最大化するために市場状況を注視していきます。」 週間ETHおよび資本サマリー / 出典：SharpLink SharpLinkのイーサリアム財務車両への変革は、Consensys、Galaxy Digital、ParaFi Capital、Ondoなどが主導する4億2500万ドルの非公開投資ラウンドの後、5月に加速しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 11:27
GitHubがセキュリティキャンペーンの通知を強化
投稿「GitHubがセキュリティキャンペーンの通知を強化」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Joerg Hiller 2025/9/2 11:42 GitHubはセキュリティキャンペーンの通知機能を改善し、書き込み権限を持つ開発者が全アクティビティをサブスクライブせずに更新情報を受け取れるようになりました。 GitHubはセキュリティキャンペーン向け通知システムの大幅な強化を発表し、開発者間のコミュニケーションの効率化を図っています。GitHub Blogによると、セキュリティキャンペーンに関わるリポジトリに書き込み権限を持つ開発者は、リポジトリのすべてのアクティビティをサブスクライブすることなく、直接メール通知を受け取れるようになりました。 効率化されたアラートシステム これまで開発者は、セキュリティキャンペーンの作成や期限切れの情報を得るために、「全アクティビティ」または「セキュリティアラート」のいずれかをサブスクライブする必要がありました。今回のアップデートでは、この追加ステップが不要になり、セキュリティアラートに対応するのに最適な立場にある開発者が、セキュリティチームの優先事項について自動的に通知を受けられるようになります。この変更は、開発チーム内のコラボレーションとコミュニケーションの強化を目的としています。 GitHub Copilotによるセキュリティ強化 GitHubのセキュリティキャンペーンは、チームがアプリケーションのセキュリティ負債を優先順位付けし、効率的に対処できるよう設計されています。このシステムの重要な機能の一つが、キャンペーン開始時に自動的に修正を提案するGitHub Copilot Autofixです。このツールはGitHub Code Securityの一部であり、GitHub Enterprise Cloudユーザーが利用でき、修復プロセスを迅速化することを目的としています。 コミュニティエンゲージメント 新しい通知システムに加えて、GitHubはコミュニティからのフィードバックを奨励しています。開発者やユーザーはGitHub Communityでの議論に参加し、セキュリティキャンペーンに関する経験や提案を共有するよう招待されています。これらの進歩は、GitHubがセキュリティ対策を強化し、開発者がセキュリティリスクを効果的に管理できるよう支援する継続的な取り組みの一環です。 セキュリティキャンペーンに関する詳細情報については、GitHubドキュメントを参照してください。 画像ソース: Shutterstock ソース: https://blockchain.news/news/github-enhances-notifications-security-campaigns
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 11:17
ムヌーチン、連邦準備制度理事会議長選考の面接を開始
詳細: https://coincu.com/news/mnuchin-interviews-fed-chair-candidates/
Coinstats
2025/09/03 11:15
ビットコイン、XRP、ドージコインが「強気」センチメント回復で上昇；イーサリアムは横ばい — 分析会社が「大幅な」BTCの調整について見解を示す
機関投資家が数百万ドルを投入し、主要な暗号通貨は火曜日に上昇した。続きを読む
Coinstats
2025/09/03 11:00
Linea トークン割り当て：Surgeキャンペーン参加者向けの魅力的な報酬が明らかに
BitcoinWorld Linea トークン割り当て：サージキャンペーン参加者への魅力的な報酬が明らかに 暗号資産の世界は、Consensysによって開発された革新的なレイヤー2ネットワークであるLineaからの興奮するニュースで盛り上がっています。Lineaトークン割り当てに関する重要な発表が、流動性の提供者やDeFi愛好家の注目を集めています。この動きはLineaエコシステム内のインセンティブを再構築し、初期サポーターに大きな報酬を約束するものです。 Lineaトークン割り当てとサージキャンペーンを理解する Lineaは、イーサリアムブロックチェーンのスケーラビリティと効率性を向上させるために設計された最先端のレイヤー2ソリューションです。メインネットから離れてトランザクションを処理することで、より高速で低コストの取引を実現しています。最近、Lineaはその献身的なコミュニティに対する大きな報酬を発表して話題となりました：LINEA総供給量の4%がLineaサージキャンペーンの参加者に配布されるのです。 Lineaサージキャンペーンは単なる一回限りのイベントではなく、戦略的な長期インセンティブプログラムです。その主な目的は、Lineaネットワーク内で堅牢で活気ある流動性環境を育むことです。ユーザーに流動性の提供を促すことで、Lineaは分散型アプリケーションのためのより強固で回復力のあるエコシステムの構築を目指しています。 先週、このプロセスにおける重要なステップが完了しました：資格を持つアドレスがSoulbound Token (SBT)を受け取りました。これらのユニークで譲渡不可能なトークンは、参加の証明と将来の資格の証として機能します。これらは最終的に実際のLINEAトークンと交換される名誉のデジタルバッジと考えてください。これによりLineaトークン割り当ての価値が確固たるものとなります。 なぜこのLineaトークン割り当ては画期的なのか？ 総トークン供給量の4%を流動性の提供者に割り当てる決定は単なるジェスチャー以上のもので、Lineaの成長のための戦略的な柱です。この大規模なLineaトークン割り当ては、いくつかの主要な利点を提供します： - 成長の促進：流動性に直接報酬を与えることで、Lineaはより深い資本プールを奨励し、ネットワークをdAppsとユーザーにとってより魅力的なものにします。 - コミュニティの強化：アクティブな参加者に直接トークンを提供することで、Lineaコミュニティ内での所有感と関与を育みます。 - 長期的なビジョン：サージキャンペーンの長期的な性質は、持続可能な成長とエコシステムへの継続的なサポートに対するLineaのコミットメントを示しています。 - 公平な配布：SBTを使用することで、投機的なトレーダーではなく、ネットワークの健全性に貢献した真の参加者に報酬が行き渡ることを保証します。 このアプローチは、分散型でコミュニティ主導のプラットフォームを構築するというLineaのコミットメントを強調しています。ネットワークの利益とユーザーの利益を一致させ、将来の発展のための強力な相乗効果を生み出します。 Lineaトークン割り当ては参加者にとって何を意味するのか？ Lineaサージキャンペーンに積極的に参加した人々にとって、この発表は彼らの努力の重要な検証です。SBTの受領は、LINEAトークンの配分を受け取るための具体的なステップを示しています。LINEAトークンの正確な交換日はまだ発表されていませんが、Lineaトークン割り当ての確認は明確さと興奮をもたらします。 参加者は、トークン生成イベントとSBTを交換するメカニズムに関する最新情報について、公式Lineaチャネルを注視する必要があります。これは初期サポーターが自分の貢献の価値を実現し、Lineaネットワークの将来における不可欠な利害関係者になる機会です。 利点は明らかですが、参加者は常に詐欺に対して警戒を怠らないようにすべきです。公式Lineaソースからの情報のみを信頼してください。SBTから始まるプロジェクトの慎重な展開は、安全で公平な配布プロセスを確保するための思慮深いアプローチを示しています。 レイヤー2の風景におけるLineaトークン割り当ての将来的な影響 サージ参加者へのLineaトークン割り当ての戦略は、競争の激しいレイヤー2空間において、Lineaを強力なプレーヤーとして位置づけています。流動性とコミュニティエンゲージメントを優先することで、Lineaはネットワークがどのように効果的にエコシステムを立ち上げることができるかの先例を作っています。 このイニシアチブは、他の新興レイヤー2ソリューションが同様の長期インセンティブモデルを採用するよう促す可能性があります。スケーラブルで効率的なブロックチェーンソリューションへの需要が継続的に成長する中、Lineaのアプローチは持続可能なエコシステム開発のための青写真として機能する可能性があります。この割り当ての成功は、Lineaがユーザーを引き付け、維持する能力の重要な指標となり、他の著名なレイヤー2ネットワークと並んでその地位を固めるでしょう。 結論として、LINEAトークン供給量の4%をサージキャンペーン参加者に割り当てるというLineaの発表は、レイヤー2ネットワークにとって重要な瞬間です。この戦略的なLineaトークン割り当ては、初期の流動性の提供者に報酬を与えるだけでなく、ネットワークの持続的な成長と分散化のための強固な基盤を築きます。活気あるコミュニティを育成し、積極的な参加を奨励することで、LineaはブロックチェーンのスケーラビリティとDeFiの未来に大きな影響を与える準備ができています。 Lineaトークン割り当てに関するよくある質問 Lineaの最近の発表に関するよくある質問をいくつか紹介します： - Lineaサージキャンペーンとは何ですか？ Lineaサージキャンペーンは、レイヤー2ネットワークであるLineaによる長期インセンティブプログラムで、そのエコシステム内の流動性の提供者を引き付け、報酬を与えるために設計されています。 - サージ参加者にはLINEAトークン供給量のどれくらいが割り当てられますか？ Lineaは、LINEAの総供給量の4%がLineaサージキャンペーンの資格を持つ参加者に割り当てられると発表しています。 - この文脈でのSoulbound Tokens（SBTs）とは何ですか？ SBTは、資格を持つLineaサージ参加者に発行される、ユニークで譲渡不可能なトークンです。これらは資格の証明として機能し、将来的に実際のLINEAトークンと交換可能になります。 - LINEAトークンはいつ配布されますか？ SBTは発行されていますが、SBTをLINEAトークンに交換する正確な日付はまだ発表されていません。参加者は最新情報について公式Lineaチャネルを監視する必要があります。 - 割り当てられたLINEAトークンを確実に受け取るにはどうすればよいですか？ 公式ルールに従ってLineaサージキャンペーンに参加し、SBTを受け取ったことを確認してください。トークン交換プロセスについては常に公式のLineaからの発表に従い、非公式のリンクや詐欺に注意してください。 Lineaのトークン割り当てに関するこの最新情報が洞察に満ちていると思いましたか？レイヤー2空間におけるこれらの興奮する発展について、仲間の暗号資産愛好家に知らせるために、このソーシャルメディア上であなたのネットワークとこの記事を共有してください！ 最新の暗号資産市場トレンドについて詳しく知るには、イーサリアムレイヤー2の価格動向を形作る主要な発展に関する記事をご覧ください。 この投稿「Lineaトークン割り当て：サージキャンペーン参加者への魅力的な報酬が明らかに」は、BitcoinWorldに初めて掲載され、編集チームによって書かれたものです。
Coinstats
2025/09/03 10:55
