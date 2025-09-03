どのミームコインが最高の暗号通貨の上昇余地を提供するか

どのミームコインが最高の暗号資産上昇率を提供するかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。広告 免責事項：以下の記事はスポンサー付きであり、その見解はZyCryptoのものを代表するものではありません。読者はこの記事で言及されているプロジェクトに関連するアクションを取る前に、独自の調査を行うべきです。この記事は投資アドバイスとみなされるべきではありません。ビットコイン半減期が過ぎ、イーサリアムが新たな高値に向かって進む中、注目はアルトコインに移っています。ミームトークンが再び注目を集め、Dogecoin（DOGE）はオリジナルのミーム巨人として認識され続け、Pepeto（PEPETO）は今年最も急成長しているプレセールの一つとして台頭しています。Dogecoin価格予測モデルはある程度の成長可能性を示していますが、Pepetoは市場に$0.000000150という価格で参入し、監査済みのセキュリティ、現物取引手数料ゼロ、そして既に稼働中のステーキング報酬を提供しています。本当の疑問は、Dogecoinがまだリードできるのか、それともPepetoが2025年の強気相場を定義する準備ができているミームコインなのかということです。 2025年のDogecoin価格 Dogecoinはトレーダーが期待しているような収益をまだ提供できるでしょうか？Dogecoin価格は長期的な下降トレンドから抜け出し、約$0.20から$0.21のレジスタンスラインを上回る新たな強さを示しています。現物市場と先物市場の両方で取引高が増加しており、クジラたちが再び蓄積しています。一部のDogecoin価格予測レポートでは、DOGEがこのアルトシーズンで最大$2まで上昇する可能性があると示唆しています。しかし、Dogecoinが$10のターゲットに達するというニュースは非常に非現実的です。1450億以上のトークンが供給されている状況では、それは$1.45兆の時価総額を意味し、ピーク時のビットコインよりも大きく、AppleやMicrosoftのような企業に近い規模になります。Dogecoinは象徴的な存在であり、強力なコミュニティの支持を受けていますが、その巨大な規模は100倍の動きをほぼ不可能にしています。 透明なトケノミクスを持つPepetoの実用性 Pepetoは最低価格で市場に参入し、レイヤー2ではなくイーサリアムブロックチェーン上に直接構築されており...