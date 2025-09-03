MEXC 取引所
ビットコイン大作？「キリング・サトシ」映画にケイシー・アフレック、ピート・デビッドソンが出演予定
ビットコインブロックバスター？「Killing Satoshi」映画にCasey AffleckとPete Davidsonが出演予定。BitcoinEthereumNews.comに掲載。概要：「Killing Satoshi」と題された機能映画はDoug Liman（「ボーン・アイデンティティ」）が監督を務めます。2026年に公開予定で、Casey AffleckとPete Davidsonが主演します。このスリラー映画はビットコインの誕生と謎の創設者のアイデンティティに焦点を当てます。これまでのドキュメンタリーはビットコインの匿名の創設者、Satoshi Nakamotoを説得力をもって特定することに失敗してきました。今、注目のハリウッドクリエイターによる新しい機能映画が、暗号通貨の誕生と影響に劇的な解釈を加えようとしています。ハリウッドは「Killing Satoshi」という陰謀スリラーで暗号通貨に注目し、Satoshi Nakamotoの秘密のアイデンティティを探ります。「ボーン・アイデンティティ」「Mr. & Mrs. スミス」「スウィンガーズ」で知られる監督Doug Limanが、Varietyの報道によると、オスカー受賞者Casey AffleckとPete Davidsonが主演するこのプロジェクトを指揮します。映画の脚本はNick Schenk（以前にClint Eastwoodと「グラン・トリノ」「ザ・ミュール」で協力）が執筆し、真実が表面化するのを阻止しようとするエリート集団の努力を描いています。「私はダビデとゴリアテの物語が大好きです」とLimanはVarietyに語りました。「『Killing Satoshi』は、ありそうもない反英雄たちが地球上で最も強力な人々に立ち向かい、お金とは何か、誰がそれをコントロールするのかという核心に迫る壮大な戦いを描いています。」この映画は、2015年に自身のスタジオが破産申請する前に「ソーシャル・ネットワーク」や「ザ・ファイター」などの映画に資金を提供した元Relativity MediaのCEO、Ryan Kavanaughによって製作されています。かつて映画プロジェクトの資金調達を支援するためにProxicoinというトークンの立ち上げを計画していたKavanaughは、Lawrence GreyとShane Valdezと共にこの映画を製作しています。「これはビットコインとその捉えどころのない謎の起源についての映画というだけでなく、本当にそれが何を象徴しているかについての映画です」とKavanaughはVarietyに語りました。「私たちはこの映画を『ソーシャル・ネットワーク』とその...と同じように見ています。」
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 13:39
マー・ユン氏関連の雲鋒金融（0376）が4400万ドル相当のETHを購入
ジャック・マー関連の雲鋒金融（0376）が4400万ドル相当のETHを購入したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。雲鋒金融グループ（0376）は、イーサリアム戦略備蓄を採用する上場企業の仲間入りを果たし、4400万ドルで10,000 ETHを購入しました。香港を拠点とする雲鋒金融は、保険、証券口座、資産管理などの金融サービスを提供する企業で、上海を拠点とするプライベートエクイティ企業の雲鋒キャピタルが過半数を所有しています。雲鋒キャピタルは2010年にジャック・マーによって共同設立され、彼はアントグループとアリババの共同創設者でもあります。火曜日に発表されたETH購入は、7月に発表されたWeb3、実物資産（RWA）、デジタル通貨、人工知能（AI）への雲鋒の事業拡大の一環です。雲鋒金融は、イーサリアムが従来の通貨への依存度を減らし、Web3における技術計画の促進に役立つと述べています。スポーツベッティング企業のSharpLink Gaming（SBET）や暗号資産マイニングおよびデータセンター運営会社のBitmine Immersion Technologies（BMNR）を含む多くの上場企業が、近月イーサリアム戦略備蓄を追求し始め、世界第2位の暗号資産を大量に購入して、マイケル・セイラーのStrategy（MSTR）がビットコインで有名にしたプレイブックを模倣しています。BTC$110,797.73。雲鋒金融の香港上場株は火曜日に9.55%高の3.67香港ドル（47米セント）で取引を終えました。出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/jack-ma-linked-yunfeng-financial-to-build-ether-treasury-starting-with-usd44m-eth-purchase
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 13:29
Coinbaseが米国史上初となる新規プロジェクトを発表
暗号資産取引所コインベースが、伝統的な金融と暗号資産市場を組み合わせる新たな取り組みを発表しました。続きを読む：コインベースが米国史上初となる新プロジェクトを発表
Coinstats
2025/09/03 13:23
共有
FRB議長パウエルの法的防御の主張に証拠なし
詳細: https://coincu.com/analysis/fed-chair-powell-legal-defense/
Coinstats
2025/09/03 13:13
ステーブルコイン監督不足？ノーベル経済学賞受賞者が潜在的な金融危機を警告
ステーブルコインのモメンタムが世界中で急増し続ける中、2014年ノーベル経済学賞受賞者のジャン・ティロールは最近、この分野における「監督不足」による潜在的な財政危機のリスクについて警告しました。関連記事：韓国の個人投資家が暗号資産関連株を好む中、テスラは6億5700万ドルの資金流出を記録 経済学者が数十億ドル規模の危機を警告 月曜日、ジャン・ティロールは[...]
Bitcoinist
2025/09/03 13:00
共有
エルサルバドルのビットコイン・ヒストリコ、11月に設定 - 「特別な瞬間」それとも空約束？
なぜビットコイナーたちはこの会議を転換点と呼んでいるのか？
Coinstats
2025/09/03 13:00
SEC、CFTCの支持により現物暗号資産取引がメインストリームに近づく — その意味するところ
SECとCFTCが登録取引所が特定の現物商品を取り扱うことを認めたことで、現物暗号資産取引がメインストリームの金融に近づきつつあります。
Coinstats
2025/09/03 12:49
どのミームコインが最高の暗号通貨の上昇余地を提供するか
どのミームコインが最高の暗号資産上昇率を提供するかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。広告     免責事項：以下の記事はスポンサー付きであり、その見解はZyCryptoのものを代表するものではありません。読者はこの記事で言及されているプロジェクトに関連するアクションを取る前に、独自の調査を行うべきです。この記事は投資アドバイスとみなされるべきではありません。ビットコイン半減期が過ぎ、イーサリアムが新たな高値に向かって進む中、注目はアルトコインに移っています。ミームトークンが再び注目を集め、Dogecoin（DOGE）はオリジナルのミーム巨人として認識され続け、Pepeto（PEPETO）は今年最も急成長しているプレセールの一つとして台頭しています。Dogecoin価格予測モデルはある程度の成長可能性を示していますが、Pepetoは市場に$0.000000150という価格で参入し、監査済みのセキュリティ、現物取引手数料ゼロ、そして既に稼働中のステーキング報酬を提供しています。本当の疑問は、Dogecoinがまだリードできるのか、それともPepetoが2025年の強気相場を定義する準備ができているミームコインなのかということです。 2025年のDogecoin価格 Dogecoinはトレーダーが期待しているような収益をまだ提供できるでしょうか？Dogecoin価格は長期的な下降トレンドから抜け出し、約$0.20から$0.21のレジスタンスラインを上回る新たな強さを示しています。現物市場と先物市場の両方で取引高が増加しており、クジラたちが再び蓄積しています。一部のDogecoin価格予測レポートでは、DOGEがこのアルトシーズンで最大$2まで上昇する可能性があると示唆しています。しかし、Dogecoinが$10のターゲットに達するというニュースは非常に非現実的です。1450億以上のトークンが供給されている状況では、それは$1.45兆の時価総額を意味し、ピーク時のビットコインよりも大きく、AppleやMicrosoftのような企業に近い規模になります。Dogecoinは象徴的な存在であり、強力なコミュニティの支持を受けていますが、その巨大な規模は100倍の動きをほぼ不可能にしています。 透明なトケノミクスを持つPepetoの実用性 Pepetoは最低価格で市場に参入し、レイヤー2ではなくイーサリアムブロックチェーン上に直接構築されており...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:23
イーサリアムトレジャリーSharpLink、保有資産に1億7600万ドル相当のETHを追加 Gpt:
イーサリアムトレジャリーSharpLinkがETHの保有量に1億7600万ドル追加したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約するとSharpLink Gamingは先週さらに多くのイーサリアムを購入し、そのトレジャリーに1億7600万ドル相当のETHを追加しました。このNasdaq上場企業は5月にETH蓄積に焦点を移しました。イーサリアムは多くの企業が資産を購入する中、8月に新ATHを記録しました。イーサリアムトレジャリーのSharpLink Gamingは先週、1億7600万ドル以上のETHを保有量に追加したと、このNasdaq上場企業は火曜日に発表しました。ミネソタ州ミネアポリスを拠点とするこの企業は、8月25日から8月31日の間に39,008 ETHを購入した後、保有量が837,230 ETHに増加し、現在の価値は約36億ドルになったと述べました。「私たちは資金調達の取り組みにおいて機会主義的であり続け、株主価値を最大化するために市場状況を注視し続けます」とSharpLinkの共同CEOであるJoseph Chalomは声明で述べました。 新着情報：SharpLinkは平均価格約4,531ドルで39,008 ETHを取得し、総保有量を837,230 ETH（約36億ドル相当）に増やしました。2025年8月31日までの週のハイライト：→ATM施設を通じて4,660万ドルを調達→平均価格約4,531ドルで39,008 ETHを追加→ステーキング… pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2025年9月2日 公開取引されているSharpLink（SBET）は火曜日に16.89ドルで5%以上安く取引されていました。SharpLinkの株価は5月中旬以降400%以上上昇し、当時は1株あたり3ドル未満で取引されていました。同社は5月に初めて、ブロックチェーン技術企業Consensysが主導し、Galaxy Digital、ParaFi Capital、Ondo、Pantera Capitalが参加する4億2500万ドルの私募による公開株式投資（PIPE）を通じてETHを購入すると発表しました。（開示：Consensysは編集的に独立したDecryptの22の投資家の1つです）かつては比較的知名度の低いギャンブルマーケティング企業だったSharpLinkは、5月に暗号資産トレジャリーに方向転換し、Strategy（旧MicroStrategy）のモデルに従いました。Strategyは長年の苦戦と低い株式...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:09
米国SEC、CFTCが登録企業の現物暗号資産取引への道を開く
米国SEC、CFTCが登録企業の現物暗号資産取引への道を開く記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国の主要規制当局が共同で現物暗号資産取引への道を開きました。この動きは、以前のより懐疑的だった政権からの明確な転換です。登録取引所はSECとCFTCとの連携を招かれています。米国金融システムの中心部への門戸が開かれました。画期的かつ協調的な動きにより、国の主要市場監視機関が登録取引プラットフォームに現物暗号資産の取引を許可する公式な承認を与え、デジタル資産業界にとって新たな革新志向の時代を告げる強力な転換となりました。火曜日のSEC（米国証券取引委員会）とCFTCによる共同声明は、ワシントンの暗号通貨へのアプローチにおける構造的な変化の最も明確な兆候です。前政権下では、業界は躊躇と懐疑に直面していました。現在、公言して暗号資産支持のドナルド・トランプ大統領によって任命された規制当局の下で、デジタル資産が既存の金融システムに統合するための広く明確な道が整備されています。トップからの協調的な推進これは試験的なステップではなく、協調的なスプリントです。当局はSECの「プロジェクト・クリプト」とCFTCの進行中の「暗号資産スプリント」の下で、米国を世界一の暗号資産ハブとして確立するというトランプ大統領の指示を果たすために積極的に推進していることを明らかにしました。規制当局は、既存の規制された取引所が「特定の現物暗号資産商品の取引を促進することを禁止されていない」という統一見解を宣言しました。これにはCFTC登録の指定契約市場（DCM）とSEC登録の国内証券取引所（NSE）が含まれます。ウォール街への明確な招待として、当局はこれらの事業体に今後の進め方を把握するためにスタッフに連絡するよう促しています。この動きの背後にある哲学は、リーダー自身によって明確に表現されました。「市場参加者は取引する場所を選ぶ自由を持つべきです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 12:03
