ヘッジファンド億万長者レイ・ダリオが暗号資産がドルを凌駕する可能性について解説

億万長者ヘッジファンド創業者のレイ・ダリオ氏は、債務を抱えた法定通貨が弱体化し、富の貯蔵手段としての魅力が低下する中で、暗号資産がドルに代わる魅力的な選択肢になる可能性があると述べました。 水曜日のXへの投稿で、ダリオ氏は暗号資産を供給量が限られた「代替通貨」と表現しました。彼は、ドルの供給量が増加するか需要が低下すれば、投資家はますます暗号資産をより良い選択肢と見なすようになるかもしれないと主張しました。 世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーター・アソシエイツを設立したダリオ氏は、最近のフィナンシャル・タイムズのインタビューで述べたコメントを明確にするために書いています。 彼は、ほとんどの法定通貨、特に多額の債務を抱えているものは、価値を維持するのに苦労するだろうと述べました。彼が指摘するように、歴史には類似点があり、1930年から1940年の間、そして1970年から1980年の間に同様のダイナミクスが展開されました。 準備通貨の魅力を損なう増大する債務負担 彼は、規制緩和がドルの準備通貨としての地位を脅かすものではないと付け加えました。その代わりに、米国や他の準備通貨発行国の増大する債務負担が真の危険であると指摘し、これらの状況が準備資産および富の貯蔵手段としての魅力を損なうと主張しました。これが金や暗号資産の価格上昇に寄与していると彼は述べました。 ダリオ氏はまた、その多くが米国債によって裏付けられているステーブルコインがシステミックリスクをもたらすという懸念を否定しました。より大きな問題は、米国債自体の購買力の低下にあると彼は述べました。「適切に規制されていれば、ステーブルコインにシステミックリスクは生じないはずだ」と彼は書いています。 投資家は米国が通貨の「古典的な切り下げ」に直面していると警告 7月、ダリオ氏は投資家にポートフォリオの約15%をビットコインまたは金に配分するよう助言しました。彼は、米国が債務危機において彼が「帰還不能点」と呼ぶものに近づくにつれ、1930年代と1970年代のエピソードに似た通貨の「古典的な切り下げ」に向かっていると警告しました。 彼は自分の主張を裏付けるために厳しい数字を示しました。米国政府は年間約7兆ドルを支出する一方、収入は5兆ドルしか上げておらず、2兆ドルの赤字を残しています。 ワシントンは義務を果たすために、来年に推定12兆ドルの新たな債務を売却しなければなりません。利払いだけで年間1兆ドルに達し、予算赤字の半分を占めています。 第二位の準備資産としての金の役割がダリオ氏の選好を促進 ダリオ氏は一貫して、世界で2番目に大きな準備資産としての金の役割を引用し、ビットコインよりも金を好む傾向を示しています。彼はデジタル通貨に可能性を見ていますが、貴金属をより強力なヘッジとして見続けています。 今年初め、ダリオ氏は、ドナルド・トランプ大統領が関税とより広範な経済政策を誤って管理した場合、米国は不況よりも深刻な危機に直面する可能性があると警告しました。 ダリオ氏の最新の発言は、膨らむ債務をドルの優位性に対する最大の脅威と見なす投資家の間で高まる懸念の声を反映しています。