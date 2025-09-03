MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコインは20万ドル、イーサリアムは8000ドルに到達する可能性があるが、Ozak AIの100倍の上昇が注目を集める
ビットコインは20万ドル、イーサリアムは8,000ドルに到達する可能性があるが、Ozak AIの100倍の上昇が注目を集めるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場は、歴史上最も爆発的な強気相場の一つになる可能性があるものに向けて準備を整えています。約108,480ドルで取引されているビットコイン（BTC）は、機関投資家の採用とETFの資金流入が加速するにつれて、200,000ドルを超えると分析家によって予測されています。約4,400ドルの価格のイーサリアム（ETH）も同様に、分散型金融、スマートコントラクト、トークン化における優位性で牽引力を得ており、次の主要な相場で8,000ドルまで上昇する可能性があるという予測があります。これらの予測は驚くべきものであり、潜在的な暗号資産の回復力を強調していますが、会話はさらに上昇の可能性を持つプロジェクトに移行しています。そこでOzak AI（OZ）が注目を集め、その破壊的な手法と100倍の投資収益率の可能性でトレーダーの注目を集めています。ビットコインとイーサリアムの市場の強さの概要ビットコインの強みは、暗号資産環境におけるデジタルゴールドとしての機能にあります。2100万の上限がある限定供給により、インフレに対するヘッジを求めるヘッジファンド、機関投資家、ソブリン・ウェルス・ファンドにとって最も求められる資産であり続けています。分析家はビットコインETFと世界的な採用の増加が、2025年までにその価格を200,000ドルを超えて押し上げる触媒になると指摘しています。しかし、上昇の可能性は強いものの、現在の評価額からの数年間の成長は、より新しい参入者と比較すると比較的控えめです。一方、イーサリアムはWeb3の基盤であり、分散型アプリケーション（DApps）、NFT、DeFiプロトコルを支えています。プルーフ・オブ・ステークへの移行によりより持続可能になり、今後のスケーリング強化は追加の採用を促進すると予測されています。4,400ドルから8,000ドルへの流れはほぼ2倍のリターンとなり、安定性を求める大規模投資家にとっては魅力的ですが、Ozak AIのようなプレセールが提供する種類の乗数を追求する小規模投資家にとってはそれほど魅力的ではありません。Ozak AI：現在第5段階のプレセール中Ozak AIは暗号資産の世界で波を起こしており、現在...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 15:33
共有
エコノミスト、ステーブルコインが金融危機を引き起こす可能性を警告
「経済学者がステーブルコインは金融危機を引き起こす可能性があると警告」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 経済学者がステーブルコインは金融危機を引き起こす可能性があると警告 ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。Rubmarは常に学び、向上することを好む暗号資産愛好家です。彼女は暗号資産業界の最新ニュースや発展について報道することを楽しんでいます。Rubmarはまた、スクラップブッキング、クラフト、シミュレーションゲーム、サッカー観戦も楽しんでいます。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/stablecoin-nobel-laureate-warns-financial-crisis/
COM
$0.011197
+3.18%
SIGN
$0.06222
-3.60%
COOKIE
$0.11739
-7.20%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:35
共有
Confluxの提案がパブリック企業をそのエコシステムに取り込む可能性
Confluxの提案が上場企業をそのエコシステムに取り込む可能性についての投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブロックチェーンConfluxはそのエコシステムの新たな章を準備しています。CFXトークンを支えるファウンデーションは、ネットワークのエコシステムファンドが上場企業と連携するという提案を行い、このプロジェクトが暗号資産ネイティブのルーツを超えた露出を得ることを目指しています。香港や米国上場企業に集中した過去のイニシアチブとは異なり、新しいフレームワークは世界中の複数の株式市場にわたるパートナーシップへの扉を開いています。目標は単に資本を引き付けるだけでなく、伝統的な金融とデジタルインフラストラクチャーにおけるCFXの役割を拡大できる長期売買の協力関係を構築することです。 パートナーシップに含まれる可能性があるもの ファウンデーションは、上場企業がConfluxと統合できる4つの分野を強調しました： - バランスシート上でCFXを保有するデジタル資産トレジャリー（DAT） - ネットワークの安全性確保に貢献するプルーフ・オブ・ステーク(PoS)ノード運用 - オンチェーンの流動性サービス、市場の深さを向上 - 現実資産（RWA）管理、トークン化した製品をエコシステムに結びつける コミットメントを強調するために、企業トレジャリーに移動されたCFXは少なくとも4年間ロックされ、これは短期的な売買を抑制し、長期売買の連携を示す措置です。 地平線上のコミュニティ投票 まだ何も最終決定されていません。この提案はガバナンス投票の対象となり、詳細は近日中に発表される予定です。Confluxはトークン保有者に参加を促し、このイニシアチブをネットワークの将来の方向性を形作る重要な決断として位置づけています。 なぜ重要なのか 承認された場合、この計画は主要なブロックチェーンファウンデーションが上場企業のトレジャリーや運営に直接統合を試みる最初の取り組みの一つとなる可能性があります。Confluxにとって、これは機関との信頼性を構築すると同時に、暗号資産市場と伝統的な市場の両方でトークンの役割を強化する機会を表しています。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を支持または推奨していません。常に自分自身の...
REAL
$0.08215
-1.60%
GET
$0.004171
-2.77%
CFX
$0.13909
-6.74%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:31
共有
ビットコインが$49kと$74kの底値以来見られなかった買いシグナルを点灯
「ビットコインが49,000ドルと74,000ドルの底値以来見られなかった買いシグナルを示す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Jake Simmonsは、熱心な暗号資産ジャーナリストで、2016年にビットコインについて初めて学んで以来、情熱を注いできました。NewsBTC.comとBitcoinist.comでの幅広い活動を通じて、Jakeは暗号資産コミュニティで信頼される声となり、初心者からベテランの愛好家まで、この動的な分野のより深い理解へと導いています。彼の使命はシンプルでありながら深遠です：ビットコインと暗号資産の神秘性を解き明かし、誰もがアクセスできるようにすることです。2017年に情報システムの学位を取得した直後にビットコインと暗号資産の分野でのプロフェッショナルなキャリアを始めたJakeは、業界に没頭してきました。Jakeは2022年後半にNewsBTCグループに加わりました。彼の教育的背景は、複雑なトピックを分析し、理解しやすい形式で提示するために必要な技術的な能力と分析スキルを提供しています。ビットコインに興味を持つカジュアルな読者であれ、最新の市場動向をナビゲートしようとする投資家であれ、Jakeの洞察は複雑なテクノロジーと日常的な使用の間のギャップを埋める貴重な視点を提供します。Jakeは単なる技術トレンドのレポーターではなく、従来の法定通貨に対するビットコインの変革的な可能性を固く信じています。彼にとって、現在の金融システムは無制限の政府の行動と欠陥のあるケインズ経済政策によって混沌の瀬戸際にあります。オーストリア学派の経済学の原則から、Jakeはビットコインを単なるデジタル資産としてではなく、失敗している通貨システムを修正するための重要なステップとして見ています。彼のリバタリアンの見解は、教会が国家から分離されたように、お金も政府の管理から解放されるべきだという彼の立場を強化しています。Jakeにとって、ビットコインは単なる投資以上のものであり、平和的な革命です。彼はビットコインが将来の世代のために持続可能で責任ある金融フレームワークを育む未来を描いています。彼の提唱は反対ではなく...
MORE
$0.03355
+49.31%
COM
$0.011197
+3.18%
MISSION
$0.00001009
-4.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:20
共有
98%が歴史的な「Alpenglow」アップグレードを承認する投票の後、Solanaが大規模な改革を予定
ソラナエコシステムの98%が歴史的な「アルペングロー」アップグレードを承認し、大規模な改革へ この投稿はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ソラナコミュニティは待望のアルペングローアップグレードに圧倒的な支持を示し、ネットワークをその歴史上最も重要な技術的変革に一歩近づけました。月曜日のX上のソラナステータスによると、投票したSOLステーカーの98.27%が提案を承認し、反対票はわずか1.05%、棄権は0.36%でした。ネットワークのステーカーの合計52%が投票に参加しました。 SIMD-0326：アルペングローのコミュニティガバナンスプロセスが完了しました。提案は可決されました： 98.27%が賛成 1.05%が反対 0.69%が棄権 52%のステークが投票 — ソラナステータス（@SolanaStatus）2025年9月2日 このアップグレードは、トランザクションの確定性とネットワーク効率を劇的に向上させるように設計された新しいコンセンサスプロトコルを導入します。アルペングローの中核には、ソラナの既存システムであるプルーフ・オブ・ヒストリーとTowerBFTに取って代わる、VotorとRotorという2つの新しいコンポーネントがあります。 もっと読む：ブロック確定性とは？ 現在、プルーフ・オブ・ヒストリーはネットワークを遅くすることなくトランザクションの順序を保持するためにタイムスタンプを付け、TowerBFTはバリデーター間の投票プロセスを処理しています。アルペングローの強化は両システムを一新します。Votorはトランザクション確定時間を12秒以上から約150ミリ秒に短縮し、ユーザーにほぼ瞬時の確認を提供します。後日展開予定のRotorは、バリデーター間のデータ転送を最小化し、分散型金融（DeFi）やブロックチェーンベースのゲームなどの高需要アプリケーションにとって重要な改善となります。 承認を確保したソラナは現在、そのエコシステム全体でより高速性、回復力、スケーラビリティを実現すると期待されるマイルストーンであるアップグレードの実装に向けて準備を進めています。 もっと読む：ソラナ、アルペングローアップグレードの投票に向けてほぼ瞬時の確定性を目指す 出典：https://www.coindesk.com/tech/2025/09/02/solana-set-for-major-overhaul-after-98-votes-to-approve-historic-alpenglow-upgrade
NEAR
$2.895
-2.32%
SOL
$220.95
-3.39%
MORE
$0.03355
+49.31%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:14
共有
Coinbaseが9月22日にMag7 + 暗号資産株式指数先物を発表、Apple、Tesla、ビットコインへのエクスポージャーを特徴に
この投稿「Coinbase、Apple、Tesla、ビットコインへのエクスポージャーを特徴とするMag7 + 暗号資産株式インデックス先物を9月22日に上場」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Coinbaseは、Mag7 + 暗号資産株式インデックス先物の発表により、新たな領域への大胆な一歩を踏み出しています。この新商品は9月22日に上場予定で、米国デリバティブ市場において「マグニフィセント7」テクノロジー株と主要な暗号資産ETFの両方に同時にエクスポージャーを提供する歴史的な第一歩となります。 「米国の主要テクノロジー株と暗号資産に同時にエクスポージャーを提供する米国初の先物を上場します」とCoinbaseのCEOであるブライアン・アームストロング氏は述べました。「私たちは総合取引所の一環として、このような商品をさらに展開していきます。9月22日に登場します。」 初の種類の先物商品 これまで、米国上場デリバティブで株式と暗号資産の両方に単一の契約でエクスポージャーを提供するものはありませんでした。Coinbase Derivativesは、この新しい先物を、イノベーション重視のマルチアセット商品を求める投資家向けに設計された「多様化された資本効率の良いツール」と説明しています。この契約は以下の3つの核心的なニーズに対応するよう位置づけられています： イノベーションと成長へのテーマ別エクスポージャー：変革的なテクノロジーリーダーとブロックチェーンネイティブ資産のパフォーマンスを捉える。 統一された商品での多様化：従来は別々に取引されていた資産クラス全体へのエクスポージャーを提供。 戦略的リスク管理：マルチアセットリスクに対するポートフォリオのヘッジの新しい方法を提供。 Mag7 + 暗号資産株式インデックスの内容 基礎となるMag7 + 暗号資産株式インデックスは、10の構成要素に均等に加重されています： マグニフィセント7株：Apple (AAPL)、Microsoft (MSFT)、Alphabet (GOOGL)、Amazon (AMZN)、NVIDIA (NVDA)、Meta Platforms (META)、Tesla (TSLA) Coinbase (COIN) 株 暗号資産ETF：iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) および iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) 10資産それぞれが10%のウェイトを持ち、インデックスは市場の変化を反映するために四半期ごとにリバランスされます。MarketVectorが公式インデックスプロバイダーに指名されています。 取引詳細 Mag7 + 暗号資産株式インデックス先物は、月次の現金決済契約となります。各契約はインデックス × $1を表し、インデックスが$3,000で価格設定されている場合、想定元本は...
TRUST
$0.0003653
-5.94%
MORE
$0.03355
+49.31%
INDEX
$1.002
-3.56%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 14:11
共有
Venus Protocolがフィッシング攻撃で失った1350万ドルを回収
Venus Protocolがフィッシング攻撃で失われた1350万ドルを回収したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Venus Protocolはガバナンス投票を含む迅速な介入の後、フィッシング攻撃で失われた資金を回収しました。概要 Venus Protocolのクジラウォレットがフィッシング攻撃によって流出し、推定1350万ドルの損失が発生しました Venus Protocolはプロトコルを一時停止し、ガバナンス権限を使用して攻撃者のポジションを強制決済しました。 資産回収によりXVS価格は安定しましたが、危機管理における非中央集権性に関する疑問が浮上しました。 BNB（BNB）チェーン上の最大の貸出プラットフォームの一つであるVenus Protocolは、フィッシングインシデントで失われた約1350万ドルを回収しました。このアップデートは9月3日にプラットフォームによって共有され、資産が完全に復元されたことが確認されました。 クジラウォレットの侵害 9月2日、Venus Protocolの高額ユーザーが悪意のあるトランザクションを承認した後、約1350万ドル相当の資産の制御を失いました。セキュリティ企業は当初、損失を最大2700万ドルと推定していましたが、後にユーザーの負債ポジションを考慮してこれらの数字を修正しました。 盗まれた資産の中には、ラップドビットコイン（BTCB）、vUSDT、vUSDC、vXRP、およびvETHがありました。注目すべきは、これはVenusのスマートコントラクトの侵害ではなく、ユーザーレベルの侵害であり、DeFiにおいてもソーシャルエンジニアリングの継続的なリスクを示しています。 迅速な対応と回収 攻撃者が資金を移動したりポジションを閉じたりするのを防ぐために、Venusはすぐにプロトコルを一時停止しました。この一時停止により攻撃者の活動が停止し、緊急ガバナンス投票のための時間が確保されました。攻撃者の保有資産の強制決済を承認することで、コミュニティは盗まれた資産がミックスされたりブリッジされたりする前に確保することができました。 アップデート：Venus Protocolは9:58PM UTC（協定世界時）現在、完全に復旧しました（出金と強制決済が再開）。✅ 失われた資金はVenusの保護の下で回収されました。✅ https://t.co/y2uUwPqmtb — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2025年9月2日 9月3日までに、セキュリティ企業PeckShieldは資金が復元されたことを確認しました。BNBチェーン上のトランザクションは回収を示しています...
T
$0.01542
+0.85%
BNB
$1,256.92
-3.41%
DEBT
$0.000373
-15.01%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 13:57
共有
ヘッジファンド億万長者レイ・ダリオが暗号資産がドルを凌駕する可能性について解説
億万長者ヘッジファンド創業者のレイ・ダリオ氏は、債務を抱えた法定通貨が弱体化し、富の貯蔵手段としての魅力が低下する中で、暗号資産がドルに代わる魅力的な選択肢になる可能性があると述べました。 水曜日のXへの投稿で、ダリオ氏は暗号資産を供給量が限られた「代替通貨」と表現しました。彼は、ドルの供給量が増加するか需要が低下すれば、投資家はますます暗号資産をより良い選択肢と見なすようになるかもしれないと主張しました。 世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーター・アソシエイツを設立したダリオ氏は、最近のフィナンシャル・タイムズのインタビューで述べたコメントを明確にするために書いています。 彼は、ほとんどの法定通貨、特に多額の債務を抱えているものは、価値を維持するのに苦労するだろうと述べました。彼が指摘するように、歴史には類似点があり、1930年から1940年の間、そして1970年から1980年の間に同様のダイナミクスが展開されました。 準備通貨の魅力を損なう増大する債務負担 彼は、規制緩和がドルの準備通貨としての地位を脅かすものではないと付け加えました。その代わりに、米国や他の準備通貨発行国の増大する債務負担が真の危険であると指摘し、これらの状況が準備資産および富の貯蔵手段としての魅力を損なうと主張しました。これが金や暗号資産の価格上昇に寄与していると彼は述べました。 ダリオ氏はまた、その多くが米国債によって裏付けられているステーブルコインがシステミックリスクをもたらすという懸念を否定しました。より大きな問題は、米国債自体の購買力の低下にあると彼は述べました。「適切に規制されていれば、ステーブルコインにシステミックリスクは生じないはずだ」と彼は書いています。 投資家は米国が通貨の「古典的な切り下げ」に直面していると警告 7月、ダリオ氏は投資家にポートフォリオの約15%をビットコインまたは金に配分するよう助言しました。彼は、米国が債務危機において彼が「帰還不能点」と呼ぶものに近づくにつれ、1930年代と1970年代のエピソードに似た通貨の「古典的な切り下げ」に向かっていると警告しました。 彼は自分の主張を裏付けるために厳しい数字を示しました。米国政府は年間約7兆ドルを支出する一方、収入は5兆ドルしか上げておらず、2兆ドルの赤字を残しています。 ワシントンは義務を果たすために、来年に推定12兆ドルの新たな債務を売却しなければなりません。利払いだけで年間1兆ドルに達し、予算赤字の半分を占めています。 第二位の準備資産としての金の役割がダリオ氏の選好を促進 ダリオ氏は一貫して、世界で2番目に大きな準備資産としての金の役割を引用し、ビットコインよりも金を好む傾向を示しています。彼はデジタル通貨に可能性を見ていますが、貴金属をより強力なヘッジとして見続けています。 今年初め、ダリオ氏は、ドナルド・トランプ大統領が関税とより広範な経済政策を誤って管理した場合、米国は不況よりも深刻な危機に直面する可能性があると警告しました。 ダリオ氏の最新の発言は、膨らむ債務をドルの優位性に対する最大の脅威と見なす投資家の間で高まる懸念の声を反映しています。
FUND
$0.0197
-2.95%
RAY
$2.697
-5.23%
共有
CryptoNews
2025/09/03 13:50
共有
暗号資産ラグプルとは何か、そしてその仕組み
ラグプルは暗号資産の世界において関連性の高い脅威であり、特に分散型金融において顕著です。暗号資産のラグプルは、個人投資家だけでなく暗号資産市場全体のスペースにも重大な悪影響を及ぼす不正行為です。したがって、すべての投資家や暗号資産愛好家が...続きを読む 投稿「暗号資産のラグプルとは何か、そしてその仕組み」は、BiteMyCoinに最初に掲載されました。
MORE
$0.03355
+49.31%
SPACE
$0.1732
-4.36%
NOT
$0.00156
-4.29%
共有
Bitemycoin
2025/09/03 13:31
共有
ビットコイン修正は回復前に深まる可能性、供給の9%のみが損失状態
ビットコインの最近の過去最高値からの反落は、過去の年と比べてはるかに浅く、これは回復する前にさらに下落する可能性があることを意味しています。
共有
CryptoPotato
2025/09/03 12:54
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰