現物ビットコインETFは強い資金流入を見せる一方、イーサリアムファンドは資金流出を経験
ビットコインイーサリアムニュース.comに「現物ビットコインETFが強い入金を見せる一方、イーサリアムファンドは出金を記録」という記事が掲載されました。SoSoValueのデータによると、ビットコインETFは3億3270万ドルの純入金を記録しました。対照的に、現物イーサリアムETFは1億3530万ドルの日次純出金を計上しました。ETFの資金フローと並行して、ビットコインの現物価格は今週も回復を続けました。現物ビットコイン上場投資信託（ETF）は火曜日に大幅な入金を記録し、投資家の関心という点ではイーサリアム製品を上回りました。SoSoValueのデータによると、ビットコインETFは3億3270万ドルの純入金を記録しました。フィデリティのFBTCが1億3270万ドルでトップ、次いでブラックロックのIBITが7280万ドルを集めました。同じデータによると、グレースケール、Ark & 21Shares、ビットワイズ、バンエック、インベスコなど他の発行者も当日純入金を報告しました。 イーサリアムETFは1億3530万ドルの出金を報告 対照的に、現物イーサリアムETFは1億3530万ドルの日次純出金を計上しました。フィデリティのFETHが出金の9920万ドルを占め、ビットワイズのETHWは2420万ドルのマイナスフローを記録しました。この逆転は、イーサリアム製品が8月を通じてビットコインETFを上回るパフォーマンスを示した後に起こりました。アナリストは、以前の強さを「イーサリアムへの循環的シフト」と表現し、その利回り生成機能、改善された規制見通し、企業の財務部による採用を指摘しました。SoSoValueによると、8月全体では、ビットコインETFは7億5100万ドルの純出金を記録し、一方でイーサリアムETFは38億7000万ドルの入金を記録しました。 ビットコイン価格は回復を続ける ETFの資金フローと並行して、ビットコインの現物価格は今週も回復を続けました。水曜日の執筆時点で、ビットコインは約11万1200ドルで取引されており、火曜日には100日指数移動平均線の11万720ドルを上回って終了しました。この動きは前週の約5%の調整に続くものですが、回復はモメンタムが安定しつつあることを示唆しています。テクニカル指標では、相対力指数（RSI）が45で中立の50レベルに近づいており、移動平均収束拡散（MACD）ラインは赤いヒストグラムが薄れながら互いに近づいています。どちらのシグナルも弱気モメンタムの減少を示しています。もし...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 16:33
トヨタ、ブロックチェーンモビリティとロボタクシーシステムの駆動にアバランチを選択 AI: トヨタ、ブロックチェーンモビリティとロボタクシーシステムの駆動にアバランチを選択
トヨタがアバランチを選びブロックチェーンモビリティとロボタクシーシステムを強化する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約：アバランチとトヨタブロックチェーンラボは、オンチェーン決済とサービスを備えたロボタクシー車両を管理するブロックチェーンモビリティシステムを計画しています。モビリティオーケストレーションネットワークは、車両リース、資金調達、炭素追跡、保険をアバランチのインフラ上で完全に処理します。Ava LabsのRoi Hirataは、投資家がオンチェーンで資金を調達し、ロボタクシー車両を一から立ち上げて追跡できると述べました。自律型ブロックチェーンロボタクシーネットワークの大規模展開前に、規制当局とメーカーはブロックチェーン記録管理基準を調整する必要があります。自動運転タクシーはまもなくブロックチェーンレール上で運行される可能性があります。アバランチとトヨタブロックチェーンラボは、オンチェーンモビリティネットワークの基盤を構築しています。彼らの共同イニシアチブは、資金調達から支払いまですべてのサービスがブロックチェーンプロトコルを通じて実行される自律型車両を最終的に実現する可能性があります。このプロジェクトは、車両データ、資金調達、利用を単一のシステムに接続する実世界の輸送へのブロックチェーンの参入を強調しています。初期テストでは、ロボタクシーの運用が仲介者なしで完全に管理される未来が示唆されています。アバランチ暗号インフラがモビリティオーケストレーションネットワークを強化アバランチはソーシャルメディア投稿を通じて、トヨタブロックチェーンラボとモビリティオーケストレーションネットワーク（MON）と呼ばれる概念実証ネットワークに取り組んでいることを発表しました。アバランチとトヨタブロックチェーンラボは、オンチェーンモビリティ、さらにはロボタクシー車両のインフラを計画しています。https://t.co/BDt6U0k4ZE pic.twitter.com/Y7t3c96D3P — Avalanche (@avax) 2025年9月2日アバランチのマルチチェーンインフラとインターチェーンメッセージングを基盤とするMONは、将来の交通システム向けのブロックチェーンベースのレイヤーとして機能します。このネットワークにより、資金調達、リース、保険プロセスが完全にオンチェーンに移行します。また、炭素クレジット追跡、所有権移転、ライドシェアのロジスティクスも処理します。すでにサプライチェーンと車両データでブロックチェーンをテストしているトヨタは、モビリティサービス全体の意思決定を効率化することを目指しています。Ava Labsの日本責任者であるRoi Hirataは、ライブディスカッション中に投資家がオンチェーンで直接資金を調達できると説明しました。彼は、トークン化された資金調達を通じてロボタクシーサービスが立ち上げられ、ブロックチェーン記録が使用状況を追跡する方法について説明しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 16:26
共有
BTC、ETH、XRPが上昇、AIクオント取引プラットフォームが個人投資家に門戸を開放
ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）がAI定量的取引プラットフォームの一般投資家への開放により急騰という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イギリス — 先週、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）はすべて急騰し、世界中の投資家の熱意を再び呼び起こしました。しかし、ウォール街の機関投資家が一貫して利益を上げ続ける一方で、一般の投資家は疑問に思っています：市場に参加するためのよりスマートな方法はついに登場したのでしょうか？何十年もの間、ウォール街は定量的取引に依存してきました—これはアルゴリズム、統計モデル、AIを使用してミリ秒単位で取引を実行する方法です。このアプローチは、市場が上昇しても下落しても、一貫した利益を確保します。しかし、個人投資家はそのようなツールへのアクセスが不足していることが多いです。従来の取引には、チャート、テクニカル指標、リスク管理の専門知識が必要です。これらのスキルがなければ、一般のトレーダーは頻繁に損失を出す一方で、機関投資家は勝利します。もっと学びたいですか？「定量的投資入門」をお読みください。ここでAB定量的取引（ABQuant）の出番です。このプラットフォームは、かつてウォール街だけのものだったAI駆動の定量的戦略を、世界中の一般投資家の手に届けています。新規ユーザーはリスクゼロでAI定量的取引を体験するためのトライアルボーナスを受け取ります。AIワンクリック戦略により、取引経験は必要ありません。短期契約（1、3、または7日）で素早い利益を得るか、長期売買戦略（15、31、42日）で安定した複利リターンを選択できます。収益は毎日計上され、残高が100 USDTに達すると即時引き出しが可能です。AIはどのようにお金を稼ぐのですか？「その裏にある秘密」をお読みください。ABQuantは定量的取引への参入障壁を下げています。AIアルゴリズムとブロックチェーンの透明性を組み合わせることで、このプラットフォームは誰もが自動収入生成の恩恵を受けられる新時代を創造しています。BTC、ETH、XRPが急騰している今日の市場では、本当の問題はもはや「お金を稼げるか？」ではなく、「AIにあなたのためにお金を稼がせる準備はできていますか？」です。今すぐhttps://abquant.vip/#/で新規登録し、100 USDTのトライアルボーナスを獲得して、AIパワードの定量的取引の旅を始めましょう。出典：https://partner.cryptopolitan.com/btc-eth-xrp-rally-as-ai-quant-trading-platforms-open-doors-to-retail-investors/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 16:22
共有
分析会社がビットコインの最近の動きに続く最も重要なレベルを明らかに：「このレベルが決定的」
ビットコイン価格動向に関する分析会社の最重要レベル発表：「このレベルが決定的」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産分析会社MakroVisionはビットコイン（BTC）に関する最新レポートで重要な評価を行いました。レポートによると、ビットコインは短期売買の下降トレンドを維持しており、レベルをテストした後、ゴールデンポケット（0.618–0.665フィボナッチ・リトレイスメント）領域で初めての安定を試みています。アナリストは、短期的な回復がいつでも始まる可能性があり、本当の問題はこの動きがどれだけ持続可能かであると指摘しています。回復が衝動的（強力で加速する）であれば、BTCの次のターゲットは低いピークになる可能性があると述べられています。しかし、回復が修正にとどまる場合、価格は低いサポートラインに向かって再び下落する可能性があります。MakroVisionが強調する重要なポイントは115,800ドルのレベルです。レポートでは、このレジスタンスラインを突破すると強力で持続的な上昇を告げる可能性があるが、弱い回復では市場での新たな売り圧力のリスクが依然としてあると警告しています。執筆時点では、110,770ドルで取引されています。※これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-reveals-the-most-critical-level-following-recent-movements-in-bitcoin-this-level-is-decisive/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 16:14
共有
3名のラッキープレイヤーがthe9bitの8月フィエスタフィナーレで$180,000を分け合う
3名のラッキープレイヤーがthe9bitの8月フィエスタフィナーレで18万ドルを山分けという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。The9 Limited（NASDAQ：NCTY）が支援する革新的なゲームプラットフォームthe9bitは、100万ドルの8月フィエスタキャンペーンを終了し、グランドフィナーレのエアドロップで3人の勝者に18万ドルを授与しました。2025年8月を通じて開催されたこのイベントは、プラットフォームのグローバル展開を記念し、急速な成長を祝うもので、アクティブなゲーマーとクリエイターに報酬を与えるため、3つのフェーズにわたって総額100万ドルの賞金を配布しました。このキャンペーンは、日常のゲーム習慣を報酬を得る機会に変えるよう設計されました。フェーズ1（8月1日～15日）では10万ドル、フェーズ2（8月16日～20日）では40万ドル、最終フェーズ3（8月24日～31日）では60万ドルを配布してイベントを締めくくりました。フィナーレでは、デイリーチェックイン、入金、コンテンツ共有などの簡単なミッションを完了した参加者からランダムに当選者を選ぶ抽選システムが採用されました。3人のグランプリ受賞者は興奮を表明しました：鱼丸、10万ドルの1位受賞者：「まだ信じられません。私は多くの大きなゲームプラットフォームを利用していて、いつも楽しみのためだけにゲームをしてきましたが、the9bitは実際にそれらの時間が何かを意味するように感じさせてくれます。ただプレイして楽しんで、そして人生を変えるようなお金を獲得できるなんて信じられません。今でも非現実的な気分です。」Gallagher13、5万ドルの2位受賞者：「最初はこれもXでの暗号資産GameFiの一つだと思っていましたが、セットアップがとても簡単で、いくつかのステップを踏むだけですぐに始められました！ゲームのためだけにthe9bitに参加したのに、なぜか5万ドルを獲得しました！the9bitに感謝します！」เจซัン、3万ドルの3位受賞者：「私にとっては人々が重要です。the9bit Spacesを通じて出会った全ての人がとてもリラックスしていて協力的で、単なるゲームプラットフォーム以上のものに感じられ、まるで仲間のようです。賞金を獲得するのは素晴らしいことですが、コミュニティの雰囲気が長期的に留まりたいと思わせてくれます。」出典：https://beincrypto.com/the9bit-august-fiesta-180k-winners/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 15:39
共有
Pi Networkエコシステム、PiOnline DeFiゲームのライブ化に伴い成長
PiOnline DeFiゲームのローンチによりPi Networkエコシステムが成長したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Pi Networkのエコシステムは、PiOnlineと呼ばれる新しいDeFiゲームのローンチにより、さらなる成長を遂げています。これはコミュニティ主導のプロジェクトで、ネットワークのゲームへの注力を基盤としています。 PiOnline、Pi Browser上で初のファーミングゲームをローンチ 最近のX投稿で、Pi News MediaはPiOnlineゲームがPi Browser上で正式にローンチされたことを共有しました。その「Genesis Farm」は、DeFi要素を統合したファーミング体験をプレイヤーに提供します。9月末までにはバトルロイヤルモードも予定されており、より競争的な新しいゲームプレイが期待されています。 このゲームはエコシステム内に二重トークン経済を導入しています。ガバナンス用のPIOLとゲーム内通貨としてのSEEDです。機能には土地所有権と年間最大12.8%のステーキング報酬が含まれます。また、コミュニティ主導のエコシステムを維持するためのDAO型ガバナンスも特徴としています。早期採用者は無料の土地と種子を受け取り、迅速なオンボーディングを促進します。 開発者によると、目標は現実世界の金融活動と密接に結びついたオンラインバーチャルコミュニティを作ることです。5月には、Pi Networkはそのエコシステムにおける最初のゲームであるFruityPiをローンチしました。Pi Wallet、Pi Ads、および自社の暗号通貨とのリンクにより、このゲームはゲーム統合の可能性を示しました。 Pi Coreチームは長い間、エンゲージメントの原動力としてゲームを強調してきました。過去のアップデートでは、Pi Network Venturesはインタラクティブなメカニクス、報酬、社会的競争がユーザーアクティビティを増加させ、コインの日常的な有用性を強化できることを強調しました。開発者はPiインフラストラクチャ上での構築も奨励されています。彼らは資金調達を申請し、何百万人ものアクティブユーザーを持つPiのコミュニティから恩恵を受けることもできます。 エコシステム拡大の中でのPiコイン価格のパフォーマンス これらの励みになる発展にもかかわらず、Piコイン価格は市場での牽引力を得るのに苦戦しています。過去数週間、価格は約0.3439ドルで取引されており、これは過去最安値（ATL）に近いです。トークンは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 15:17
共有
イーサリアムステーキングキューが37億ドルに達し、2023年以来の最高水準に
イーサリアムステーキングの参加キューは火曜日に過去2年近くで最高レベルに急増し、860,369 ETH（約37億ドル相当）に達しました。
Coinstats
2025/09/03 15:09
共有
アバランチ、トヨタ ブロックチェーンが自律走行ロボタクシーインフラを構築中
アバランチとトヨタブロックチェーン、自律型ロボタクシーインフラの構築に関する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アバランチとトヨタブロックチェーンラボは、自己展開型の自律ロボタクシー車両に必要な将来のインフラを計画しており、交通の未来におけるブロックチェーン技術の新たな活用事例を示しています。アバランチとトヨタは、モビリティ・オーケストレーション・ネットワーク（MON）と呼ばれるブロックチェーンベースの仲介ネットワークを通じて「信頼を調整しモビリティの価値を解放する」新しいブロックチェーン層の創造を研究しています。アバランチのマルチチェーンインフラストラクチャとインターチェーンメッセージング（ICM）上に構築されたこの実証実験は、車両ファイナンス、ライドシェアリング、保険、炭素クレジット追跡のための安全なデータ共有を可能にし、流通市場での所有権移転を効率化することを目指しています。アバランチネットワークの開発を担当するAva Labsの日本責任者、平田ロイ氏によると、アバランチとトヨタの今後のMONネットワークは、完全自律型ロボタクシー車両の将来的な実装を含む、新たな活用事例への扉を開くとのことです。ブロックチェーン上でのモビリティの収益化。出典：toyota-blockchain-lab.org 関連記事：110億ドルのビットコインホエール、40億ドルのイーサリアムベットでSharpLinkを上回る 水曜日のCointelegraphのChain Reactionデイリーライブ X スペースショーで話した彼は、ネットワークの最も興味深い新興ユースケースの一つがロボタクシーだと述べました：「支払い、リース、実際にオンチェーンで資金を調達し、ある種のセキュリティトークンシステムを使って自分自身のロボタクシーサービスを始めることができます。」投資家はブロックチェーンを通じて資金を調達し、ロボタクシーを追跡できるようになり、ビジネスモデル全体を「ゼロから」オンチェーンで構築できることを意味すると平田氏は述べました。トヨタ - 日本の自動車メーカー - はブロックチェーンを深く探求しており、@avaxと共同で詳細な研究論文を発表しています。現在、平田ロイ氏と#CHAINREACTIONでライブチャットしています 👇https://t.co/NCCP8wsVbz — Gareth Jenkinson (@gazza_jenks) 2025年8月27日 関連記事：Andrew TateのWLFIベットが失敗、67,000ドルの損失にもかかわらず新たなロングをオープン ロボタクシーインフラはまだメーカーと規制当局を必要としています 規制当局とメーカーはまだ実現に向けて参加する必要があります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 15:08
共有
億万長者レイ・ダリオ：暗号資産は今や代替通貨
ブリッジウォーター・アソシエイツの創業者で億万長者の投資家レイ・ダリオ氏は、米国が増大する債務とインフレに直面する中、暗号資産が今や真の代替通貨になったと述べた。この記事「億万長者レイ・ダリオ：暗号資産は今や代替通貨」は、Coinspeakerに最初に掲載された。
Coinspeaker
2025/09/03 15:05
共有
Kasu、XDCネットワークから100万ドルの戦略的投資を確保
Kasu Finance、現実資産（RWA）ビジネス貸付プロトコルは、RWAトークン化と貿易金融に特化した人気のブロックチェーンプラットフォームであるXDCネットワークから100万ドルの投資を確保したと発表しました。これは、機関投資家の貿易フローに分散型金融を関与させるというビジョンを強化するプロトコルにとって重要なマイルストーンです。 KasuのエコシステムにXDCネイティブインフラストラクチャをもたらすことで、小売業者と機関投資家に新たな機会を提供します。Kasuは、実質的な利回り提供、摩擦のないステーブルコインアプリケーション、そして分散型金融の他のアプリケーションへの流動性ラッパーを提供することで、効率性とアクセシビリティを向上させます。 貿易金融の支援によるDeFiの強化 XDCネットワークは国際貿易金融において強固なプレゼンスを持つことで知られており、Kasuとのパートナーシップにより、機関品質の流動性と取引フローがDeFiエコシステムに導入されます。100万ドルの投資は、Kasuを成長させるだけでなく、すでに伝統的な金融市場にネットワークを持つチェーンとの関連性による信頼性を提供する方法です。 XDCの能力により、Kasuは顧客に安定した透明性のあるオンチェーンソリューションを提供できます。これには、デジタルと金融の流れを橋渡しするステーブルコイン決済と利回り生成の機会が含まれます。これらの能力は、安全なブロックチェーンベースのサービスに関心を持つ企業や機関によるDeFiの採用をさらに促進するために重要となるでしょう。 機関投資家の機会の解放 小売業者との相互作用の利点に加えて、XDCとKasuの間のパートナーシップは、機関金融と分散型アプリケーションの間のギャップを埋めることにも焦点を当てています。Kasuは、貿易金融の取引フローによってサポートされる流動性ラッパーと実質的な利回りモデルを備えた伝統的な投資家がブロックチェーンエコシステムに参入することをサポートします。 その標準化により、金融におけるスケールへのアクセスが可能になり、流動性と信頼性が問題になると予想される分野では分散型プラットフォームが役立つでしょう。この移行は、ユーティリティが投機的ではないブロックチェーンネットワークの制度化された採用の全体的なパターンを反映しています。 結論 XDCネットワークの100万ドルの戦略的投資は、Kasuのビジョンへの信頼の投票です。このパートナーシップは、XDCによって開発された既存の貿易金融インフラストラクチャとKasuのDeFiイノベーションを統合することにより、透明性と機関準備の貿易金融に基づくスケーラブルな金融ソリューションの基盤を提供します。 進行中のブロックチェーン使用の普及により、このような関係は主流の金融と分散化の収束を示しています。XDCネットワークのサポートはKasuの資金調達源になっただけでなく、国際金融市場でのさらなる包含を目指す活動でもあります。
Coinstats
2025/09/03 15:00
共有
