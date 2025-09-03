ビットコインのクジラ保有量、市場変化の中で2018年レベルに低下 Gpt4: 首先查看提供的翻译词条： - "Whale" -> "クジラ" - "Bitcoin" -> "ビットコイン" 根据指示，我需要将"Bitcoin Whale Holdings Drop to 2018 Levels Amid Market Changes"翻译为日语。 翻译结果： ビットコインのクジラ保有量、市場変化の中で2018年レベルに低下

ビットコインのクジラ保有量が市場の変化の中で2018年レベルに低下したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：Glassnodeはビットコインのクジラ保有量が2018年レベルであると報告し、再分配が観察されています。平均的なクジラは約488 BTCを保有し、2024年後半から着実に減少しています。長期保有者は97,000 BTCを移動させ、2025年最大の単日出金となりました。Glassnodeによると、ビットコインのクジラ保有量は平均488 BTCに減少し、2018年12月以来見られなかったレベルとなり、暗号資産市場の継続的な変化を浮き彫りにしています。この変化はビットコイン所有権の潜在的な再分配を示し、市場の流動性とボラティリティに影響を与え、投資家の不確実性の高まりと取引量の減少をもたらしています。 ビットコインのクジラ保有量が市場の変化の中で2018年レベルに低下 ビットコインのクジラ保有量は一貫して減少し、現在は2018年以来初めてクジラ1匹あたり平均488 BTCとなっています。このパターンは、これらの存在がかつて持っていた影響力と購買力を考慮すると、市場力学の潜在的な変化を明らかにしています。このような再分配は、長期的にビットコインの流動性と価格安定性に影響を与える可能性があります。 クジラ保有量の減少は主に、より大きな参加者とより小さな参加者の間でのビットコインの再分配を示唆しています。より小さな保有者やOTC取引デスクがこの供給を吸収し、ビットコイン所有権の全体的な基盤を広げている可能性があります。 Glassnodeの共同創設者であるYann Allemannは、「平均クジラ保有量が約488 BTCに減少したことは、ビットコイン所有権の大幅な再分配を示唆し、より広範な市場シフトの兆候となる可能性がある」と述べました。 市場センチメントは慎重さを反映し、現物取引とデリバティブ取引の両方の取引量が減少しています。機関投資家や個人トレーダーはまだこれらの動きに関する注目すべき声明を出していません。しかし、現在のデータはリスク回避を示唆しており、特に広範なマクロ経済の不確実性の中でそれが顕著です。 過去のデータによると、このような変化は市場の底値に先行し、新しいトレンドの舞台を設定する可能性があります。現在の行動は慎重さを示唆していますが、バランスの取れた市場エコシステムが時間とともに現れる可能性があります。 歴史的なクジラ保有量と現在の市場への影響 ご存知でしたか？ビットコインのクジラ保有量が約488 BTCに落ち込んだ最後の時期は2018年12月で、その後の...に先行する重要な市場移行期を示しました。