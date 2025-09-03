MEXC 取引所
ビットコイン、11万1,000ドルを視野に入れるも、最後の上昇は数週間先の可能性 AI: I've translated the content to Japanese as requested, maintaining the original format and terminology. The translation accurately conveys the meaning of the original headline about Bitcoin potentially reaching $111,000 but with the final leg up possibly weeks away.
ビットコインが111,000ドルを視野に入れるも、最後の上昇は数週間先かもしれないという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Rubmarは過去4年間暗号資産愛好家として活動してきたライターであり翻訳者です。ライターとしての彼女の目標は、暗号資産の世界に入る人々にとってアクセスしやすい、情報豊富で完全かつ理解しやすい記事を作ることです。2019年に暗号資産について学んだ後、Rubmarはこの業界が提供する可能性の世界に興味を持ち、発展する技術によって金融の自由が手の届くところにあることをすぐに理解しました。幼い頃から、Rubmarは言語の仕組みに興味を持ち、言葉遊びや方言の特異性に特別な関心を見出していました。彼女の好奇心は10代の頃、熱心な読書家になるにつれて成長しました。お気に入りの本を通じて自由と新しい言葉を探求し、それが彼女の世界観を形作りました。Rubmarは大学で文学と言語学を学び、詳細な研究と分析的思考に必要なスキルを習得しました。彼女の研究は様々なトピックに鋭い視点を与え、調査においてあらゆる石をひっくり返すことを可能にしました。2019年、友人がビットコインと暗号資産を紹介したとき、彼女は初めて暗号資産業界に足を踏み入れましたが、業界の深さに飛び込み始めたのは2020年になってからでした。Rubmarが暗号資産圏の仕組みを理解し始めると、まだ探索されていない新しい世界が見えてきました。暗号資産の旅の始まりで、彼女は自分の財政をコントロールできる新しいシステムを発見しました。21世紀の若い大人として、Rubmarは伝統的な銀行システムの課題と法定通貨の制限に直面してきました。彼女の母国の経済が失敗した後、伝統的な金融の限界が明らかになりました。官僚的で時代遅れの構造は、ハイパーインフレーションによって作られた攻撃的で歪んだシステムの中で、彼女を絶望的で無力な気持ちにさせました。しかし、...について学ぶことで...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:32
ゴールドが3.5Kドルの記録的高値に達する中、ビットコイン価格はどこまで上昇できるか？
ゴールド価格が3,500ドルの過去最高値を記録する中、ビットコイン価格はどこまで上昇するのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：BTCは過去のゴールドのピーク後1年以内に145%から304%上昇しています。主要な暗号資産は、ゴールドのフラクタルが繰り返されれば400,000ドルまで上昇する可能性があります。ゴールド価格（XAU）は、今後のFRBの利下げ期待を背景に、3,500ドル（1オンスあたり）を超える新記録を更新しました。XAU/USD日足チャート。出典：TradingView その「安全資産」のライバルであるビットコイン（BTC）は、過去の傾向が指針となれば、1年以内により強いハイベータの動きを見せる可能性があります。BTCの価格はゴールドのピーク後、最低でも145%上昇 過去のゴールドの過去最高値（ATH）を見ると、BTCは最初は遅れをとりますが、その後6〜12ヶ月の期間で上回るパフォーマンスを示します。2011年8月、ゴールドが1,921ドルに達した時、ビットコインは1年後に145%上昇しました。貴金属が2020年8月に約2,070ドルのピークを迎えた後、BTCは3ヶ月で68%、6ヶ月で286%、12ヶ月で315%上昇しました。XAU/USD対BTC/USD 2週間チャート。出典：TradingView より最近では、ゴールドが4月に3,500ドルの過去最高値を記録した際、BTCはその後3ヶ月間で約35%上昇しました。完了した2つのサイクル（2011年と2020年）を通じて、BTCのゴールドATH後の中央値リターンは3ヶ月で約30%、12ヶ月で225%となっており、ゴールドが基調を設定するものの、ビットコインが通常主導権を握ることを示しています。これは、投資家が不安になった時にゴールドが伝統的な第一選択肢だからです。しかし、ゴールドが上昇し、人々がより大きな利益を求め始めると、資金はしばしばビットコインに流れ込みます。多くのトレーダーはビットコインをよりリスクが高く、より高いリターンが期待できる「デジタルゴールド」と考えています。ビットコイン価格は次にどこまで上昇するのか？ ゴールドの過去最高値後3ヶ月間の歴史的な30%の中央値上昇が繰り返されれば、現在の約110,000ドル付近から測定して、12月初旬までにビットコインは135,000〜145,000ドルの範囲に達するでしょう。BTC/USD週足チャート。出典：TradingView しかし、BTCの価格は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:29
現物ビットコインETFはイーサリアム流出後に大幅な資金流入を見る
現物ビットコインETFがイーサリアム流出後に大幅な資金流入を記録 BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産市場における機関投資家の関心に顕著な変化が見られ、最近のトレンドではイーサリアムベースの投資商品から資金がビットコインへと移動していることを示しています。データによると、現物ビットコインETFは1日で3億3000万ドル以上という大幅な資金流入を経験しました。これは前月からの明確な転換点となっており、当時はビットコインファンドが大幅な資金流出に直面する一方、イーサリアムETFは記録的な資金流入を享受していました。特に、資産管理分野の主要プレーヤーはビットコイン商品への強い需要を目の当たりにしました。フィデリティのFBTCは1億3000万ドル以上の新規投資を集め、トップパフォーマーとなり、それに続いてブラックロックのIBITが7000万ドル以上を集めました。グレースケール、Ark 21Shares、Bitwise、VanEck、Invescoなどの他のファンドもプラスの資金フローを記録し、ビットコインへのエクスポージャーに対する幅広い機関投資家の意欲を強調しています。対照的に、イーサリアムETFは大幅な純流出の日を記録し、投資家はこれらの商品から1億3500万ドル以上を引き出しました。フィデリティのFETHが最も大きな打撃を受け、出金の大部分を占め、BitwiseのETHWも大きな損失を被りました。この最近の逆転は特に注目に値します。8月はイーサリアムファンドにとって記録的な月であり、同期間にビットコインETFが7億5100万ドルの流出を記録する中、約40億ドルの純流入を蓄積しました。アナリストたちは、ビットコインへのこの新たな注目を「デジタルゴールド」としての役割の復活に起因しています。世界経済の不確実性が続く中、投資家はますます安全資産と認識される資産を求めています。クロノス・リサーチのチーフ・インベストメント・オフィサーであるヴィンセント・リウによると、ビットコインは金のデジタル代替としての役割が牽引力を得ているため、再び機関投資家の資金を引き付けているとのことです。最近の金の記録的高値は、ハードアセットへの需要の高まりをさらに強調しており、ビットコインをポートフォリオの多様化のための魅力的な選択肢としています。リウは次のように示唆しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:28
XRPかAvalon X？2025年に実用性重視の投資家が選ぶのは
XRPかAvalon X？ユーティリティ重視の投資家が2025年に選ぶのは BitcoinEthereumNews.comに掲載。Ripple（XRP）はユーティリティトークンとして、国境を越えた支払いや送金オプションを支援する役割に基づき、近年最も議論されている暗号通貨の一つです。現在の価格は$2.75で、XRP価格は過去24時間で1.86%下落し、時価総額は$163.62億です。この冷却傾向はより広い疑問を投げかけます：2025年にトレンドとなっているAvalon X（AVLX）のような新しいプレーヤーが登場する中、XRP価格はどのように地位を維持するのでしょうか？ XRP価格の現状 XRPは引き続き、銀行や決済プロバイダーが依存する迅速で低コストの決済トークンとして知られています。実際に機関投資家に採用されている数少ない暗号通貨の一つです。しかし、その成長ストーリーは、市場を形作る新しいトレンド、特にユーティリティトークンのトークン化と比較すると遅れをとっています。 出典：TradingView 2025年には、投資家の大多数は、単にお金の移動を容易にするだけでなく、これまで利用できなかったグローバルな資産クラスを紹介する機会に向かっています。これがAvalon Xが正当な牽引力を得始めている理由です。 Avalon Xと現実資産トークン化の台頭 Avalon X（AVLX）は、高級不動産とブロックチェーンの融合点に位置づけられています。ドミニカ共和国の不動産をトークン化することで、この取り組みは国際投資家が以前は機関投資家が保有していたプロジェクトの分割された権益を購入することを可能にします。プロジェクトの原動力であるGrupo Avalonは、すでに開発済み、アクティブ、および計画中のプロジェクトで約10億ドルを保有しており、Avalon Xに規模と信頼性を与えています。このワールドアンカーにより、AVLXは単なる投機的な賭けではなく、暗号金融と379兆ドルの不動産市場の間の橋渡しとなっています。 投資家が注目する理由 ユーティリティトークンとしてのAvalon Xは、XRPよりも多くのユーティリティを提供します： 現実世界のバッキング – Grupo Avalonの広範な実物資産ポートフォリオによって裏付けられています。 セキュリティ – CertiKスマートコントラクト監査によって裏付けられています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:22
CIMG Inc.が株式売却交換取引を通じて5500万ドルのビットコイン購入を完了 AI: CIMG Inc.が株式売却交換取引を通じて5500万ドルのビットコイン購入を完了
CIMG Inc.が株式販売交換取引を通じて5500万ドルのビットコイン購入を完了したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Nasdaq上場企業のCIMG Inc.は、1株0.25ドルで220株の普通株式を売却し、最大5500万ドルを確保したことを確認しました。その収益は500 BTCトークンの購入に使用され、同社のビットコイン戦略備蓄戦略を形成しました。この交換取引は、CIMGが北京でビットコインを財務ポートフォリオに組み込むと発表したことに続くものです。同社は、BTCと株式を交換することで、企業財務の一環として長期売買戦略を構築することへのコミットメントを示していると述べました。 CIMGは500 BTCでビットコイン戦略備蓄戦略を拡大 CIMG CEOの王建双氏は、暗号資産トークン、特にビットコインへの関心の高まりが、従来のビジネスがブロックチェーンベースの技術と相互作用する新たな機会を生み出したことを認めました。 「ビットコインの成長と認知は、従来の企業が革新的なブロックチェーンシステムと有機的に統合する機会を明らかにしました。私たちはビットコイン金融アプリケーションの新時代を開拓し、ビットコイン金融に携わる企業の一つになることを目指しています。」–CIMG CEO 王建双 建双氏は、同社が時間の経過とともに暗号資産準備金を増やし、AIと暗号通貨セクターでのパートナーシップを拡大することを目指していると付け加えました。彼女は、ビットコインの機能を向上させるために設計されたレイヤー2インフラであるMerlin Chainを、協力の可能性のある道として強調しました。 普通株式は1993年証券法のレギュレーションSに基づく私募として販売されました。CIMGはプレスステートメントで、ビットコイン戦略備蓄の導入が財務状況を改善するための戦略的ステップの一部を形成すると述べました。この医療企業は、デジタル金融への拡大と並行して、主要なビジネスセクターでの成長維持に引き続き焦点を当てていると付け加えました。 CIMG株は発表後、プレマーケットで3.58%上昇しましたが、公開市場ですぐに下落しました。株価は本日3.53%下落し、0.25ドルで取引されており、日中の価格帯は0.25ドル～0.29ドルで、5.4...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:13
ビットコインのクジラ保有量、市場変化の中で2018年レベルに低下 Gpt4: 首先查看提供的翻译词条： - "Whale" -> "クジラ" - "Bitcoin" -> "ビットコイン" 根据指示，我需要将"Bitcoin Whale Holdings Drop to 2018 Levels Amid Market Changes"翻译为日语。 翻译结果： ビットコインのクジラ保有量、市場変化の中で2018年レベルに低下
ビットコインのクジラ保有量が市場の変化の中で2018年レベルに低下したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：Glassnodeはビットコインのクジラ保有量が2018年レベルであると報告し、再分配が観察されています。平均的なクジラは約488 BTCを保有し、2024年後半から着実に減少しています。長期保有者は97,000 BTCを移動させ、2025年最大の単日出金となりました。Glassnodeによると、ビットコインのクジラ保有量は平均488 BTCに減少し、2018年12月以来見られなかったレベルとなり、暗号資産市場の継続的な変化を浮き彫りにしています。この変化はビットコイン所有権の潜在的な再分配を示し、市場の流動性とボラティリティに影響を与え、投資家の不確実性の高まりと取引量の減少をもたらしています。 ビットコインのクジラ保有量が市場の変化の中で2018年レベルに低下 ビットコインのクジラ保有量は一貫して減少し、現在は2018年以来初めてクジラ1匹あたり平均488 BTCとなっています。このパターンは、これらの存在がかつて持っていた影響力と購買力を考慮すると、市場力学の潜在的な変化を明らかにしています。このような再分配は、長期的にビットコインの流動性と価格安定性に影響を与える可能性があります。 クジラ保有量の減少は主に、より大きな参加者とより小さな参加者の間でのビットコインの再分配を示唆しています。より小さな保有者やOTC取引デスクがこの供給を吸収し、ビットコイン所有権の全体的な基盤を広げている可能性があります。 Glassnodeの共同創設者であるYann Allemannは、「平均クジラ保有量が約488 BTCに減少したことは、ビットコイン所有権の大幅な再分配を示唆し、より広範な市場シフトの兆候となる可能性がある」と述べました。 市場センチメントは慎重さを反映し、現物取引とデリバティブ取引の両方の取引量が減少しています。機関投資家や個人トレーダーはまだこれらの動きに関する注目すべき声明を出していません。しかし、現在のデータはリスク回避を示唆しており、特に広範なマクロ経済の不確実性の中でそれが顕著です。 過去のデータによると、このような変化は市場の底値に先行し、新しいトレンドの舞台を設定する可能性があります。現在の行動は慎重さを示唆していますが、バランスの取れた市場エコシステムが時間とともに現れる可能性があります。 歴史的なクジラ保有量と現在の市場への影響 ご存知でしたか？ビットコインのクジラ保有量が約488 BTCに落ち込んだ最後の時期は2018年12月で、その後の...に先行する重要な市場移行期を示しました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:00
XRP ETF ニュース：15の申請がSECの机上に
XRP ETF ニュース：15件の申請がSECの机上に 記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン デジタル資産の世界は、過去最多となる15件のXRP重点の上場投資信託（ETF）申請がSEC（米国証券取引委員会）に保留中であるという、新たな機関投資家の関心の高まりを注視しています。この申請の急増により、XRPはビットコインとイーサリアムと並んで、大手金融機関から真剣な注目を集める暗号資産としての地位を確立しています。これらの提案の多くに関する最終決定は2025年後半に予定されており、10月には重要な期限が集中すると予想されています。 多様な発行体 これらのXRP ETFの申請者は、確立された金融大手と革新的な暗号資産ネイティブ企業の幅広い組み合わせを代表しています。Grayscale、21Shares、Bitwise、Franklin Templeton、WisdomTree、Canary Capital、CoinSharesなどの企業はすべて、現物XRP商品の申請を行っています。現物ETFはXRPを直接保有し、その価格を追跡します。さらに、ProShares、Rex & Osprey、Teucrium、Tuttle Capitalなどの他の企業は、より複雑なレバレッジ型、インバース型、デリバティブベースのXRP ETFの提案を提出しています。この多様な商品は、発行体が単純なものと高度なものの両方の資産へのエクスポージャーを求める投資家からの強い需要を見込んでいることを示唆しています。 主要な申請と審査期限 SECには多数の申請を審査する必要がありますが、いくつかは市場から大きな注目を集めています。21Shares Core XRP TrustとBitwise XRP ETFは最も注目されているものの一つです。SECの決定の最終波は2025年10月から12月に予想されており、Grayscale、21Shares、Bitwise、WisdomTreeなどの企業に対する重要な裁定がすべて10月の同じ週に集中しています。この期限の高い集中は市場の投機を煽り、潜在的な承認への期待を高めています。 価格の投機：新たな市場サイクルの触媒となるか？ 現物XRP ETFの潜在的な承認は、トークンの価格に強力な触媒として機能し、より広範な市場に新たなサイクルを引き起こす可能性があります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 16:10
控訴裁判所、外国人敵対法を使用したベネズエラ移民の国外追放を阻止 AI: 控訴裁判所、外国人敵対法を使用したベネズエラ移民の国外追放を阻止
控訴裁判所、外国人敵対法を使用したベネズエラ移民の国外追放を阻止 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、連邦控訴裁判所はドナルド・トランプ大統領の政権が、これまで戦時中にのみ使用されてきた18世紀の法律を用いてベネズエラ移民の国外追放を迅速に進めることはできないと判断し、移民たちが「侵略」の一部であるという政権の主張を却下しました。裁判所はトランプ政権が18世紀の法律を使用してベネズエラ移民を米国から迅速に追放することはできないと判断しました。Getty Images 主な事実 2対1の判決で、第5米国巡回控訴裁判所は1798年の外国人敵対法は、トランプ政権がギャングメンバーだと主張するこれらのベネズエラ移民のケースには適用できないと判断しました。判決の中で、裁判官らは外国政府による「侵略または略奪的侵入」は見られないとし、したがって戦時法の下での移民の追放を防ぐための予備的差し止め命令を発行しました。大統領および政権関係者はまだこの判決についてコメントしていません。 重要な引用 「ある国が自国の住民や市民に対して不法にこの国に入るよう奨励することは、武装した組織的な軍隊を派遣して米国を占領、混乱させる、あるいはその他の害を与えることの現代版と同等ではない」と裁判官らは述べました。 これは進行中の話題です。 出典: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/03/trump-administration-cannot-swiftly-deport-venezuelan-migrants-using-alien-enemies-act-appeals-court-rules/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 16:01
もしこれが起これば、Dogecoinの価格が$0.19を下回る暴落が差し迫っている可能性
この投稿「ドージコイン価格が0.19ドル以下に暴落する可能性が差し迫っている」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ドージコイン価格が0.19ドル以下に暴落する可能性が差し迫っている | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Scott Mathersonは、Bitcoinistの主要な暗号資産ライターであり、鋭い分析力とデジタル通貨業界への深い理解を持っています。Scottは、新規参入者とベテランの暗号資産愛好家の両方に響く、考えさせられる十分に調査された記事を提供することで評判を得ています。 執筆活動以外では、Scottは暗号資産リテラシーの促進に情熱を持ち、ブロックチェーンの可能性について一般の人々を教育するために頻繁に活動しています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの使用を継続することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/dogecoin-price-crash-0-19/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 15:59
Venus Protocolが盗まれた資金を回収したが、別のリスクを引き起こす
Venus Protocolが盗まれた資金を回収したが、別のリスクを浮き彫りにした、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なポイント：Venus Protocolは、クジラがハッキングされた後、強制決済を使用して1350万ドルを取り戻しました。回収は資金を救済できることを示しましたが、Venusが直接介入できることも明らかになりました。議論が高まっています：一時停止して制御を取ることができるなら、Venus Protocolは本当に分散型なのでしょうか？BNBチェーン上の貸出プラットフォームであるVenus Protocolは、盗まれた資金を取り戻しました。2025年9月2日、クジラは約1350万ドルをフィッシング攻撃で失いました。さらなる被害を防ぐため、直後にサービスは一時停止されました。現在、Venusはすべてのサービスが再開されたと発表しています。失われた資金は、強制決済と呼ばれる特別なプロセスを通じて取り戻されました。これはハッカーのローンが閉鎖され、安全対策としてロックされていたトークンが差し押さえられたことを意味します。この資産回収はクジラを救済するのに役立ちましたが、Venusがユーザー資金にどれだけの制御力を持っているかという新たな疑問も提起しました。 Venus Protocolの回収はどのように機能したのか？ 昨日の暗号資産ハックはVenus Protocolのスマートコントラクトを破壊しませんでした。代わりに、ハッカーはクジラのウォレット設定を騙しました。攻撃者は通常のアクションを別の隠されたアクションに置き換えました。それによって彼らはクジラの資金を支配する力を得ました。Venus Protocolは被害を元に戻すために強制決済を使用しました。簡単に言えば、ユーザーがVenusで借りる場合、担保としてトークンをロックする必要があります。支払いができなかったり、何か問題が発生した場合、それらのトークンは売却または差し押さえられる可能性があります。 Venus Protocolがサービス再開を発表 | 出典：X ハッカーに起こったのはこれです。Venusは彼らのローンを閉鎖し、担保トークンを売却し、盗まれた資金を取り戻しました。オンチェーンデータによると、Venus Liquidatorアドレスは325,000ドル以上のUSDC、901,000ドルのUSDT、さらにラップドETHとFUSDを受け取りました。これらの金額はハッカーのロックされた資産から来ています。 Venus Protocolが強制決済を通じて資金を回収 | 出典：X 調査員はまた、ガスの一部が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 15:58
