HBAR価格、個人投資家の撤退と機関投資家の反落に直面し窮地に
HBARの価格、個人投資家の撤退と機関投資家の市場の反落で危機に瀕する」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Hedera HashgraphのネイティブトークンであるHBARは弱気相場が続き、過去30日間で価値の12%を失いました。9月に入り、オンチェーンデータと技術的指標はさらなる弱さを示しており、回復の兆しはほとんど見られません。現在の疑問は、このアルトコインが増大する弱気圧力に耐えられるか、あるいはさらなる下落が差し迫っているかということです。個人投資家の無関心とスマートマネーの撤退 Santimentによると、HBARのソーシャルドミナンスは過去1ヶ月間で着実に急落しており、このアルトコインへの関心が限られていることを示しています。現在は0.74%で、過去30日間で55%の下落を記録しています。 トークンのテクニカル分析と市場アップデート：このような洞察をもっと得たいですか？編集者Harsh Notariyaのデイリー暗号通貨ニュースレターにここで登録してください。 HBARソーシャルドミナンス。出典：Santiment ソーシャルドミナンス指標は、資産が市場全体と比較してソーシャルプラットフォーム、フォーラム、ニュースメディアでどれだけ頻繁に言及されているかを測定します。上昇すると、そのトークンがより大きな注目と議論を集めていることを示します。 このような急上昇は通常、資産に関する話題が増えると新しい買い手を引き付け、上昇モメンタムを促進するため、価格上昇の前兆となります。逆に下落すると、その資産は市場の広範な会話から消えつつあることを意味します。この減少は個人トレーダーの無関心を反映しており、HBARへの需要低下と価格サポートの減少につながる可能性があります。 一方、HBARのスマートマネーインデックス（SMI）も下降傾向にあり、主要な保有者がこのアルトコインへのエクスポージャーを減らしていることを示しています。プレス時点では、これは1.108です。 HBAR SMI。出典：TradingView 資産のSMIは、取引の最初と最後の時間帯の市場行動を分析することで、経験豊富な投資家や機関投資家の活動を測定します。 指標が上昇すると、これらの投資家による買い活動の増加を示し、資産に対する信頼の高まりを示唆します。
MORE
$0.03355
+49.31%
ALTCOIN
$0.0004007
-13.06%
INDEX
$1.002
-3.56%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:39
エミレーツ航空が2026年にXRPを選択
エミレーツが2026年にXRPを選択という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 暗号資産と航空：エミレーツが2026年にXRPを選択 ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/emirates-crypto-pay-xrp-billets-avion-2026/
XRP
$2.8114
-2.83%
COM
$0.011197
+3.23%
SIGN
$0.0622
-3.62%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:32
2025年9月の最高のビットコイン＆暗号資産ウォレット：安全、スマート＆セルフカストディアルオプションの比較
2025年9月の最高のビットコインと暗号資産ウォレット：安全、スマート、セルフカストディアルオプションの比較がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年9月の最高のビットコインと暗号資産ウォレットをお探しですか？私たちは安全なセルフカストディのためのトップビットコインと暗号資産ウォレットを比較します。これらの次世代ウォレットは単一障害点を排除し、よりスマートなキー回復と機関グレードのセキュリティを提供します。それらがどのように比較されるかをご紹介します。なぜビットコインと暗号資産ウォレットが2025年に進化しているのか [...]の崩壊後。出典：https://news.bitcoin.com/best-bitcoin-crypto-wallets-in-september-2025/
TOP
$0.000096
--%
COM
$0.011197
+3.23%
HERE
$0.000245
-2.39%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:26
本日の爆発的上昇が期待される暗号資産ライブニュース：チャート分析家のためのタイムリーな洞察（9月2日）
今日の爆発的成長が期待される次の暗号資産についてのタイムリーな洞察で先手を打つ 2025年9月2日の爆発的成長が期待される次の暗号資産に関するライブ更新をチェックしよう！暗号資産は現在、想像を超えるほど巨大で、世界支配を目指す約4兆ドル規模の産業となっています。最近の見出しでは、CircleとMastercardがUSDCを追加する計画について語っています[…]
USDC
$0.9993
-0.02%
LIVE
$0.0116
-3.65%
TALK
$0.0202
-12.17%
Bitcoinist
2025/09/03 18:08
リップルが機関投資家向けトークン化資産のセルフカストディをどのように改善できるかを示す
リップルが機関投資家向けトークン化資産のセルフカストディをどのように改善できるかを示す投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SBIのCEOである北尾吉孝氏は、トークン化資産の未来とそれを実現するリップルの役割についての同社の最近のブログ投稿を共有しました。世界がデジタル資産とブロックチェーン技術へとさらに深く進む中、リップルは機関投資家が「従来の資産に長く依存してきたのと同じ堅牢なサービスと保護を提供するデジタル資産カストディソリューション：侵害不可能なセキュリティ、シームレスな取引アクセス」を求めていると述べています。同社は今後5年間で、世界の資産の少なくとも10%がトークン化され、オンチェーンで保存/取引されると考えています。リップルは、金融機関が現在求めているすべてのものがRipple Custodyと呼ばれる同社のソリューションによって提供されていると共有しています。あなたはこちらも気に入るかもしれません Ripple Custodyは機関投資家が求めるものを提供できる Ripple Custodyは、金融機関が「高レベルのデジタル資産の可能性を運用上の現実に変える」ための3つの重要なユースケースを提供しています：コアセーフキーピング、ステーブルコイン発行、およびガバナンスです。資産のコアセーフキーピングは重要です。なぜなら、それがないと資産の永久的な損失や、秘密鍵の紛失によって数十億ドル相当のデジタル資産への不正アクセスが発生する可能性があるからです。この問題を解決するために、Ripple Custodyは銀行グレードのインフラストラクチャ、堅牢なコンプライアンスフレームワーク、高い信頼性、柔軟な展開オプションを提供しています。2030年までに、カストディ下の暗号資産の価値は驚異的な16兆ドルに達すると予測されています。リップルが金融機関にデジタル資産分野での活発な存在感を拡大するために提供するもう一つのユースケースは、ステーブルコイン発行です。ステーブルコインは、支払い、送金、担保資産との取引のためのツールとしてますます人気が高まっています。Ripple Custodyを使用することで、機関投資家のクライアントはXRP LedgerまたはイーサリアムブロックチェーンのEVMと互換性のあるブロックチェーンを使用して、ステーブルコインの発行、バーン、およびその他のアクセス可能な方法で管理することができます。リップルには独自のステーブルコインであるRLUSDがあり、これはすでに機関投資家向けのレディメイドソリューションとなっています...
REAL
$0.08217
-1.59%
XRP
$2.8114
-2.83%
READY
$0.0504
-6.49%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:08
Sol価格は$220を視野に入れる一方、DeSocは2,000%の利益に向けて準備
BitcoinEthereumNews.comに「Sol価格が220ドルを視野に入れる一方、DeSocは2,000%の利益を目指す」という記事が掲載されました。暗号資産ニュース ソラナが躓く中、DeSocが投資家の注目を集める 新しい月はソラナにとって厳しいスタートとなっています。市場観測筋は、勢いの低下と不安定なサポートラインがプレッシャーを加え、SOLがまもなく180ドルを下回る可能性があると警告しています。ソラナが下落リスクと格闘する中、新興SocialFiプロジェクトであるDeSocが、真剣な注目を集めるモデルで脚光を浴びています。 ソラナの前途多難な道のり 最近の高値から後退した後、ソラナは足場を取り戻すのに苦戦しています。取引活動は冷え込み、利益確定が増加し、過去の価格動向のシグナルはさらなる弱さが見込まれることを示唆しています。トークンが重要な174ドルのサポートゾーンを下回れば、アナリストは売却が急速に加速する可能性があると警告しています。 DeSoc：新しいタイプのアルトコイン 対照的に、DeSocはモメンタム指標の波に乗っています。一般的なトークンとは異なり、DeSocはソーシャルメディアと分散型金融を融合させ、一般ユーザーが活動から収入を得ながら、クリエイターが生み出す収益を確保できるようにしています。このアプローチは、暗号資産投資家だけでなく、より公平なプラットフォームを求めるより広範なオンラインバーチャルコミュニティにアピールすることで、大規模な採用を目指しています。 取引所上場の準備が進み、資金調達の進展が順調で、長期売買の成長に焦点を当てた明確なロードマップを持つDeSocは、単なる投機的な存在以上のものとして位置づけられています。ソラナが脆弱に見える時期に、実世界のユースケースを持つプラットフォームとして形成されつつあります。 DeSocの急上昇の背後にある主要な要因 1. 仲介者ではなくクリエイターに力を与える収益モデル 2. ソーシャルメディアと分散型金融を橋渡しするSocialFi統合 3. 暗号資産界を超えた視聴者を引きつけるメインストリームフレンドリーなデザイン 4. 採用と持続可能性に焦点を当てた構造化された成長ロードマップ 5. 取引所の牽引力とコミュニティサポートによる上昇モメンタム 最終的な見解 ソラナが重要なレベルを維持するのに苦戦する中、注目は急速に代替案へとシフトしています。DeSocのユニークなモデルと初期の進展により、最も話題になっている...
T
$0.01541
+0.78%
SOL
$220.87
-3.38%
REAL
$0.08217
-1.59%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:07
ウィンクルボス双子が支援するビットコイン資産管理会社、アムステルダムに上場へ
ウィンクルボス兄弟が支援するビットコイントレジャリー企業がアムステルダムに上場予定というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ウィンクルボス兄弟が支援するビットコイントレジャリー企業Treasuryは、株主の承認を待って、MKB Nedsenseとの逆指値合併を通じてユーロネクスト・アムステルダムに上場する予定です。概要 この逆指値合併により、MKB NedsenseはTreasury N.V.に改名され、株主の承認を待って、ティッカーシンボルTRSRで取引される予定です。同社は現在1,000 BTC以上を保有し、民間資金で1億2,600万ユーロを調達しています。ウィンクルボス支援のTreasuryは、規制された公開市場を通じたビットコインへの直接的なエクスポージャーが限られているヨーロッパでビットコイン投資家を惹きつけることを目指しています。ウィンクルボス支援のTreasuryがユーロネクスト・アムステルダムに上場予定 ロイターが最初に報じたように、ウィンクルボスキャピタルとナカモトホールディングスが支援するビットコイン重視の投資会社Treasuryは、オランダの投資会社MKB Nedsense（NEDSE.AS）との逆指値合併を通じてユーロネクスト・アムステルダムに上場する計画です。公式書類によると、この取引によりMKB NedsenseはTreasury N.V.という名前を採用し、新しい事業体はティッカーシンボルTRSRで取引される予定です。MKB Nedsenseの株主は今後数週間でこの提案について投票します。承認されれば、取引は今年第4四半期にも開始される可能性があります。最新の開示によると、同社は1,000 BTC以上を保有しており、ヨーロッパでビットコイン（BTC）トレジャリーのみを中心に構成された数少ない事業体の1つとなっています。同社は民間資金で1億2,600万ユーロ（約1億4,700万ドル）を調達しており、公開上場を利用してBTC保有をさらに拡大する意向です。この逆指値合併は、MKB Nedsenseの最近の市場価格に対してTreasuryを72%のプレミアムで評価し、合併後の株価は約2.10ユーロで取引される見込みです。ヨーロッパにおけるビットコイントレジャリーの台頭 同社によると、Treasuryは投資オプションが限られている地域でビットコイン投資家を惹きつけることを目指しています。ヨーロッパの多くの地域では、公開市場を通じたビットコインへの直接的なエクスポージャーはまだ比較的まれであり、利用可能な規制された投資手段はほとんどありません。並行して、別のオランダ企業であるAmdaxも最近発表しました...
BTC
$121,596.1
-1.30%
RISE
$0.010184
-1.12%
MORE
$0.03355
+49.31%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:00
Treasury BVがビットコイン資産買収のために1億2600万ユーロを確保
Treasury BVがビットコイン資産買収のために1億2600万ユーロを確保したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：Treasury BVは1,000 BTC以上を取得するために1億2600万ユーロを調達。資金調達はヨーロッパの暗号資産成長のためにWinklevoss Capitalが主導。より広い市場展開のためにユーロネクスト・アムステルダムでの上場を予定。オランダ企業のTreasury BVは、Winklevoss CapitalとNakamoto Holdingsが主導する1億2600万ユーロの民間資金を確保し、1,000以上のビットコインを取得してビットコイン資産管理の取り組みを強化しました。この動きは、ヨーロッパ最大の公開ビットコイン資産管理者としてのTreasury BVの地位を固め、機関投資家の関心の高まりとヨーロッパの暗号資産市場における潜在的な規制の変化を反映しています。 Treasury BVがユーロネクスト上場を計画する中での業界の観察 計算された動きとして、Treasury BVは1,000以上のビットコインを取得し、大陸をリードする資産管理者になるという野心を強化しました。この資金調達ラウンドは、デジタル資産内のイノベーションを促進することで知られるWinklevoss Capitalが、Nakamoto Holdingsと共に主導しました。経営陣からの直接的な声明はないものの、規制プロセスが進むにつれて差し迫った発表が予想されています。この買収は重要な機関投資家の関心を示し、ヨーロッパでの主要プレーヤーとしてのTreasury BVの地位を固めることが期待されています。同社の戦略的なビットコイン購入は、金融ポートフォリオ内での主流暗号資産統合への高まる要求と一致しています。市場専門家はこのイベント後の機関資本の増加の可能性についてコメントしています。 Winklevoss Capitalの共同創設者であるTyler Winklevossは、「この大規模な投資は、ヨーロッパ全体の暗号資産市場における機関参加にとって重要な一歩です」と述べています。 コミュニティの反応はXや暗号資産フォーラムで現れ始めていますが、業界の主要人物からの公式発言はすぐには入手できませんでした。アナリストは購入量によるBTC価格の安定化を予測し、計画されているユーロネクスト上場はヨーロッパの機関からの規制監視を引き付ける可能性があります。 歴史的背景、価格データ、専門家の洞察 ご存知でしたか？ヨーロッパのビットコインへの進出は、世界的な機関投資家の関心を触発したMicroStrategyのような企業による以前の動きを反映しています。CoinMarketCapによると、ビットコインの最新の指標は...
BTC
$121,596.1
-1.30%
MORE
$0.03355
+49.31%
MOVE
$0.1094
-1.44%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:54
Coinbase CEOが主要なソラナニュースを発表、重要な統合がライブに
コインベースCEOがソラナの主要統合がライブになるという重大ニュースを発表 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、コインベースCEOのブライアン・アームストロングは新しいX投稿で、実際に機能すれば「キラー」と呼べる機能を確認しました。同社のx402プロトコルがソラナエコシステムと通信するようになり、ユーザーは一般的な暗号資産プロセスをナビゲートすることなくUSDCで支払いができるようになりました。興味深いのは、AIエージェントがこの機能を通じてソラナ上のUSDCを使用してオンラインショッピングができるようになったことです。 自動的にお金を使うことができるソフトウェアを想像してみてください。毎回「購入確認」をクリックする必要がなくなります。あなたのAIアシスタントがクラウドストレージの支払い、APIキーの購入、サブスクリプションの更新を睡眠中に処理できるようになります。この機能は今週ローンチされ、アームストロングはこれを真のシームレスな支払い統合として確信しています。 興味深いことに、ソラナの共同創設者アナトリー・ヤコベンコもこのニュースに気づき、返信投稿でアームストロングに感謝の意を表しました。コインベースはすでにEVMベースのBlockchainであるBaseをサポートしていますが、ソラナのような外部チェーンもサポートしているという点で、これはかなりの進展です。これはソラナが今サイクルで「最もホット」なブロックチェーンであり、数十億ドル規模の総ロック価値（TVL）が無視できない要素であるという事実によるものかもしれません。 ソラナ + コインベース = ウィンウィン？ ビジネスにとっては、暗号資産の頭痛の種なしに暗号資産決済が可能になります。特別なインフラやブロックチェーンの専門知識は必要なく、すでに導入されている決済システムに接続するだけです。誰もが現実世界と対話する必要のあるAIエージェントを開発しており、現実世界は支払いで動いています。ソラナはAIが単に議論するだけでなく、オンラインで有用なタスクを実行できるようにする欠けていたピースかもしれません。 実際に使用されるかどうかはまだ分かりませんが、技術的な障壁はかなり小さくなりました。 出典: https://u.today/coinbase-ceo-drops-major-solana-news-as-key-integration-goes-live
T
$0.01541
+0.78%
REAL
$0.08217
-1.59%
USDC
$0.9993
-0.02%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:23
Apple、Nvidia、AmazonなどのMag 7エクスポージャーがCoinbaseに登場予定
Apple、Nvidia、AmazonなどMag 7エクスポージャーがCoinbaseに登場という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Coinbase Derivativesは今月後半に新しいタイプの株式インデックス先物契約を導入すると発表し、投資家に米国の主要テクノロジー株と暗号資産上場投資信託（ETF）の両方へのエクスポージャーを単一の商品で提供します。ブログ投稿によると、9月22日に上場するMag7 + Crypto Equity Index Futuresは、従来の株式とデジタル資産を組み合わせた米国初の上場デリバティブ契約となります。同社によると、この動きは単一資産デリバティブを超えて、投資家にイノベーションと成長セクターへのテーマ別エクスポージャーを提供するように設計された複数資産の提供への拡大を示しています。新しいインデックスには、各10％の均等加重された10の構成要素が含まれています。いわゆる「マグニフィセント7」株 — Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Nvidia、Meta、Tesla — に加えて、Coinbase自社株と2つの暗号資産ETF：BlackRockのiShares Bitcoin Trust（IBIT）とiShares Ethereum Trust（ETHA）で構成されています。暗号資産とテーマ別インデックスで知られるMarketVectorが公式インデックスプロバイダーを務めます。契約は月次で現金決済され、各契約はインデックスレベルに1ドルを掛けた金額を表します。例えば、インデックス値が3,000ドルの場合、1契約の名目値は3,000ドルとなります。インデックスは四半期ごとにリバランスされ、すべての構成要素間で均等な加重を回復します。Coinbaseはこの商品を、投資家がマルチアセットリスクをより効率的に管理しながら、イノベーション経済の両側 — シリコンバレーのテクノロジーリーダーとブロックチェーンネイティブ資産 — へのエクスポージャーを獲得する方法として位置づけています。「株式インデックス先物は当社の商品スイートの次の進化を示し、マルチアセットデリバティブの新時代への道を開きます」と同社は発表で述べています。この上場は、従来の金融と暗号資産市場を橋渡しするクロスオーバー商品に対する投資家の需要の高まりの中で行われます。Coinbaseは、当初はパートナープラットフォームで取引されるものの、今後数ヶ月でこれらの契約の小売ユーザーへの提供を拡大する計画だと述べています。出典：...
TRUST
$0.0003658
-5.55%
MORE
$0.03355
+49.31%
MOVE
$0.1094
-1.44%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 16:50
