リップルが機関投資家向けトークン化資産のセルフカストディをどのように改善できるかを示す

リップルが機関投資家向けトークン化資産のセルフカストディをどのように改善できるかを示す投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SBIのCEOである北尾吉孝氏は、トークン化資産の未来とそれを実現するリップルの役割についての同社の最近のブログ投稿を共有しました。世界がデジタル資産とブロックチェーン技術へとさらに深く進む中、リップルは機関投資家が「従来の資産に長く依存してきたのと同じ堅牢なサービスと保護を提供するデジタル資産カストディソリューション：侵害不可能なセキュリティ、シームレスな取引アクセス」を求めていると述べています。同社は今後5年間で、世界の資産の少なくとも10%がトークン化され、オンチェーンで保存/取引されると考えています。リップルは、金融機関が現在求めているすべてのものがRipple Custodyと呼ばれる同社のソリューションによって提供されていると共有しています。あなたはこちらも気に入るかもしれません Ripple Custodyは機関投資家が求めるものを提供できる Ripple Custodyは、金融機関が「高レベルのデジタル資産の可能性を運用上の現実に変える」ための3つの重要なユースケースを提供しています：コアセーフキーピング、ステーブルコイン発行、およびガバナンスです。資産のコアセーフキーピングは重要です。なぜなら、それがないと資産の永久的な損失や、秘密鍵の紛失によって数十億ドル相当のデジタル資産への不正アクセスが発生する可能性があるからです。この問題を解決するために、Ripple Custodyは銀行グレードのインフラストラクチャ、堅牢なコンプライアンスフレームワーク、高い信頼性、柔軟な展開オプションを提供しています。2030年までに、カストディ下の暗号資産の価値は驚異的な16兆ドルに達すると予測されています。リップルが金融機関にデジタル資産分野での活発な存在感を拡大するために提供するもう一つのユースケースは、ステーブルコイン発行です。ステーブルコインは、支払い、送金、担保資産との取引のためのツールとしてますます人気が高まっています。Ripple Custodyを使用することで、機関投資家のクライアントはXRP LedgerまたはイーサリアムブロックチェーンのEVMと互換性のあるブロックチェーンを使用して、ステーブルコインの発行、バーン、およびその他のアクセス可能な方法で管理することができます。リップルには独自のステーブルコインであるRLUSDがあり、これはすでに機関投資家向けのレディメイドソリューションとなっています...