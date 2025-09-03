MEXC 取引所
シバイヌ価格予測：SHIBは勢いを失いつつあるのか？アナリストはレイヤーブレットを次のPEPEとして支持
Shiba Inuは弱いモメンタムで年初来42%下落、一方アナリストはミーム文化とL2ユーティリティ、爆発的なプレセール成長を融合した次のPEPEとしてLayer Brettを支持。
Blockchainreporter
2025/09/03 20:10
Chainalysis社のレポートによりインドと米国が世界の暗号資産採用をリードしていることが明らかに
Chainalysisのレポートによると、インドと米国が世界の暗号資産採用をリードしていることが明らかに」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Iris Coleman 2025年9月2日 19:47 2025年Chainalysisグローバル暗号資産採用インデックスは、インドと米国が暗号資産採用のリーダーであり、APACとラテンアメリカで顕著な成長が観察されていることを強調しています。 Chainalysisの最新レポートによると、2025年グローバル暗号資産採用インデックスに基づき、インドとアメリカ合衆国が暗号資産採用で世界をリードしています。毎年発行されているこのレポートは、草の根レベルの暗号資産採用の最前線にある国々を特定するために、オンチェーンデータとオフチェーンデータの両方を調査しています。グローバル暗号資産採用インデックスの方法論 このインデックスは、異なる暗号資産サービスの使用に基づいて国々を評価する4つのサブインデックスで構成されています。これらのサブインデックスは、人口規模や購買力などの要因を調整し、151カ国の包括的なランキングを提供しています。この方法論には、取引量を推定するためのウェブトラフィックパターンの分析が含まれていますが、暗号資産ユーザーによるVPNやその他のプライバシーツールの使用により、そのようなデータには限界があることを認めています。2025年の方法論における重要な変更 今年、Chainalysisはその方法論に注目すべき変更を加えました。これには、ニッチな行動を過度に強調することを避けるための小売分散型金融サブインデックスの削除と、新しい機関投資家向け活動サブインデックスの導入が含まれます。この変更は、特に米国でのスポットビットコインETFの承認後、伝統的な金融機関の暗号資産市場への参加が増加していることを反映しています。地域の洞察と成長傾向 レポートは、アジア太平洋（APAC）地域がオンチェーン暗号資産活動において最も急速に成長している地域として浮上し、前年比69％の増加を示していることを強調しています。インド、ベトナム、パキスタンなどの国々がこの成長を牽引しています。ラテンアメリカも同期間に63％の成長を記録し、暗号資産採用が大幅に増加しました。対照的に、北米とヨーロッパは絶対的な取引量で依然として優位を保っており、これは更新された...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:53
ウォルマート支援のOnePayがすべてを網羅するアプリにワイヤレスプランを追加
ウォルマート支援のOnePayが「すべてのアプリ」にワイヤレスプランを追加したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ウォルマート支援のOnePayはクレジットカードとデビットカード、高利回り貯蓄口座、今買って後で支払うローン、ピアツーピア決済機能を備えたデジタルウォレットを提供しています。OnePayの提供による ウォルマートが過半数を所有するフィンテック企業OnePayが、ユーザー向けのワンストップショップを目指し、独自ブランドのワイヤレスプランを立ち上げることをCNBCが確認しました。同社と提携したモバイルサービススタートアップGigsによると、OnePay Wirelessは水曜日からOnePayアプリで利用可能になります。Gigsによれば、このプランはAT&Tネットワーク上で無制限の5Gデータ、通話、テキストメッセージを月額35ドルで提供します。このスタートアップによれば、プランはアプリ内で数回クリックするだけで有効化でき、信用チェックや有効化手数料は不要とのことです。 2021年にウォルマートがベンチャー企業Ribbit Capitalと共に設立したOnePayは、WeChat（ウィーチャット）やAlipay（アリペイ）のような海外のサービスに匹敵するアメリカのスーパーアプリになることを目指し、計画的にサービスを拡充してきました。OnePayのサービスには、クレジットカードとデビットカード、高利回り貯蓄口座、今買って後で支払うローン、ピアツーピア決済機能を備えたデジタルウォレットが含まれています。OnePay-Gigs提携は、フィンテック企業が自社の製品セットにワイヤレス接続を追加する最新の例であり、KlarnaやNubankも同様の発表を行っています。 Gigs CEOのHermann Frank氏は、フィンテックサービスにワイヤレスプランを組み込むことで、AT&Tの顧客獲得コストを削減でき、その節約分をエンドユーザーと共有できると述べています。「一般消費者は電話料金を大幅に払いすぎています」とFrank氏は言います。「現在、一般的な消費者が支払っている金額の約半分の価格で、必要とするすべての最新機能を備えた製品を提供できるようになりました。」 OnePayは発表を確認しましたが、それ以上のコメントは控えています。 出典: https://www.cnbc.com/2025/09/03/walmart-backed-onepay-adds-wireless.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:31
スカイスポーツ、女子スーパーリーグの放送にマルチビューを導入へ
BitcoinEthereumNews.comに「Sky Sports、女子スーパーリーグの放送でマルチビューを導入へ」という記事が掲載されました。リバプール、イングランド – 2023年3月24日：2023年3月24日にリバプール、イギリスのグディソン・パークでエバートンFCとリバプール間のFAウィメンズ・スーパーリーグの試合に先立ち、ライブ放送の準備としてSky Sportsウィメンズ・スーパーリーグのブランド付きプレゼンテーションテーブル。（写真：Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images）Getty Images Sky Sportsは今シーズン、金曜日から始まる3倍のライブ試合数で、女子スーパーリーグ（WSL）の主要放送局としての地位を強化します。スタンフォード・ブリッジでのチェルシー対マンチェスター・シティの開幕戦は、Skyが放送する118試合の最初の試合となります。そのうち78試合は独占放送され、同社は試合のトップピックの75％を持つことになります。WSLシーズン全体で行われる132試合のうち、Sky Sportsはその90％を放送します。 先月男子プレミアリーグで導入された後、Sky Sportsは新しいマルチビュー機能も使用し、ファンが最大4試合を同時に視聴できるようにします。彼らはこれが「すべてのゴールや重要な瞬間に会場間を移動する動的な新フォーマットを提供し、専用の解説と分析により、ファンが一瞬も見逃さないことを保証する」と約束しています。NFLのRedZoneに似て、アクションがある場所に放送を移動させることができます。単一の解説チームがすべての試合を担当し、それらは個別にも放送されます。 マルチビューは日曜日に使用され、正午キックオフの4試合 - ブライトン＆ホーブ・アルビオン対アストン・ヴィラ、リバプール対エバートン、マンチェスター・ユナイテッド対レスター・シティ、トッテナム・ホットスパー対ウェストハム・ユナイテッド - を同時に放送します。これらの試合は、WSLのために新たに設けられたSky Sportsの専用放送枠で放送され、サポーターにとって「定期的でアクセスしやすい視聴の約束」を作り出すことを期待しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:13
ソフトウェアリーダーがAIに適応する必要がある方法 — さもなければ絶滅するリスクがある。
「ソフトウェアリーダーがAIに適応する必要性 — さもなければ絶滅の危機に」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。10年間で、The Cloud 100は990億ドルから1.1兆ドルに成長しました — これはクラウドの複利的な力の証であり、AIが次世代のソフトウェアリーダーをどのように形作るかの予兆に過ぎません。The Cloud 100の10周年を祝う中、私たちはすべてのSaaSリーダーに伝えています：進化しなければ時代遅れになるリスクがあります。適応できない人々にとって、AIはソフトウェアの「大量絶滅」の瞬間です。それは技術が目を見張るものだからではなく、今やそれがあらゆる場所に存在し、人間の仕事を根本的に変革しているからです。SaaS CEOにとって、AIの必要性はもはや選択肢ではなく — 存続の問題です。リーダーは製品の基盤となる技術だけでなく、提供する価値や、それを支えるモデルを再考する必要があります。2023年のChatGPTのブレイクスルー以来、AIがインフラストラクチャ、コード生成、あらゆる業界のアプリケーション、そして成長のペースにどのように影響を与えたかを目の当たりにしてきました。新しいCloud 100のベンチマークは驚異的です：平均して、クラウド企業がケンタウロスステータス（1億ドルのARR）に到達するのに7.5年かかるところ、AIスタートアップは同じマイルストーンを5.7年で達成しています — 場合によってはさらに短い期間で。変化のペースは速くなっていますが、過去のパラダイムシフトを見ることで、AIの商業化の軌跡を予測することはできます。クラウド時代は、技術が配信とマネタイズをどのように再形成するかを示しました — SaaSリーダーが適応するために学ぶべき教訓です。「進化するか死ぬか」は厳しく聞こえるかもしれませんが、それが現実です：今後1〜2年以内に、純粋なSaaSからAIへの溝を越えられない企業は無関係になるリスクがあります。Canva、ServiceTitan、Twilio、Toastなどのクラウド100社や、Anthropic、Abridge、Perplexityなどの新しいAIリーダーへの投資家として、私たちは明確な真実を見ています：チップとコンピュートは新しい鋼鉄であり、それらを活用する企業がAIの未来を定義するでしょう。クラウドが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:04
$BANANAと$GOODの分析 Gpt4: I've translated the title "An Analysis of $BANANA & $GOOD" to Japanese as "$BANANAと$GOODの分析". I've maintained the cryptocurrency symbols ($BANANA and $GOOD) as is, which is standard practice for cryptocurrency names.
$BANANAと$GOODの分析がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。DeFiはもはや無法地帯ではありません。2020-2021年のイールドファーミングブームは過激で、プロジェクトは巨大なAPYを提供していました。しかし、これらの利回りはしばしば単に多くのトークンを発行することで支えられていました。このアプローチは持続不可能で、市場の不安定さと大きな崩壊につながりました。2022年のTerra Lunaの崩壊は、400億ドル以上の価値を消し去り、厳しい教訓となりました：無限のインフレに基づくビジネスは砂上の楼閣です。2025年までに、市場は成熟しました。「品質への逃避」がより回復力のあるモデルをもたらしました：収益分配トークンです。トークンを無から発行する代わりに、これらのプロジェクトは実際のビジネスのように機能します。彼らは取引手数料やサービス料などの製品から収益を得て、その利益を直接トークン保有者に配布します。これは健全なサイクルを生み出します：プラットフォームの使用量が増えると収益が増加し、トークンの需要が高まり、長期的な安定性が生まれます。これは不安定な「ポンジノミクス」から持続可能なトケノミクスへの転換です。この新時代ではプロジェクトを評価するためのよりスマートな方法が必要です。CoinLaunchによる利益共有トークンに関する基礎的な研究で詳述されているように、正しい質問をする必要があります。プロジェクトは収益を生み出していますか？利益はどのように共有されていますか？製品は実際に使用され成長していますか？プロジェクトは異なるブロックチェーン間で多様化していますか？トークン価格が上昇する可能性はどれくらいですか？そして、利益は何人の間で分配されていますか？Banana Gun（$BANANA）、人気のあるTelegramベースの取引ボットは、このモデルのベンチマークとなっています。しかし、新たな競合相手であるgoodcryptoXとその$GOODトークンは、以前のものを改善するように設計されたモデルで登場しています。それらを比較してみましょう。Banana Gun（$BANANA）：パフォーマンスと収益メカニズム 出典：https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-supply-tracker Banana GunはDeFi取引のために構築されたマルチチェーンのテレグラムボットです。トークンスナイピング、コピートレードなどのツールを提供しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:02
中央銀行の流動性がビットコインに与える影響
中央銀行の流動性がビットコインに与える影響に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインとマクロ経済データの相関関係を評価することは、長期的なトレンドを特定する上で重要なステップです。最近の分析によると、世界のM2マネーサプライのみに焦点を当てるのではなく、中央銀行のバランスシートを監視することで、より深い洞察が得られる可能性があります。しかし、マクロの全体像はチャートが示唆するよりも複雑です。以下の分析では、専門家の視点から絡み合う要因を強調しています。スポンサー スポンサー 世界の中央銀行の流動性とビットコイン価格の相関関係は何を示しているのか？ Alphractalによる最近の研究によると、中央銀行の流動性は世界のM2供給よりもはるかに速く経済（株式、金、暗号資産）に流れ込むと主張しています。したがって、中央銀行の流動性データとビットコインの価格を比較することで、相関関係の仕組みが明らかになります。 中央銀行の世界的な流動性対BTCの価格。出典：Alphractal スポンサー スポンサー データによると、世界の中央銀行の流動性は2023年から2025年にかけて28兆ドルから31兆ドルの間で変動し、4つの拡大と収縮のサイクルを経ています。流動性が増加するたびに、約2ヶ月後にビットコインは上昇しました。 「世界の中央銀行の流動性はBTCの前に上昇する傾向があります。通常、流動性が低下の最終段階にあるとき、BTCはレンジ相場に入ります。言い換えれば、中央銀行がまずお金を注入し、その流動性の一部が後にBTCのようなリスク資産に移行します」とAlphractalは説明しました。 この観察は、流動性が30兆ドル以下で安定しているため、第3四半期のビットコインが10万ドルから12万ドルの間で変動していることを説明するのに役立ちます。 2020年以降のチャートを拡大すると、アナリストのQuintenは、ビットコインの4年サイクルが4年の流動性サイクルと密接に一致していることに注目しました。これらの発見は、ビットコインを含む資産のパフォーマンスを形成する上で、中央銀行の流動性注入が果たす重要な役割を強化しています。また、今後4年間で新たな流動性サイクルが出現する可能性も示唆しています。 米国の債務増加が流動性を上回る兆候 Realvisionの主任暗号資産アナリストであるJamie Couttsは、議論にもう一つの層を加えました。債務が継続すれば金融ストレスが発生する可能性があります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:01
シバイヌ価格分析とレイヤーブレットの台頭：ミームコイン投資家は方向転換しているのか？
シバイヌ価格分析とレイヤーブレットの台頭：ミームコイン投資家は方向転換しているのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。シバイヌの価格は高低を経験してきましたが、最近はフラストレーションが溜まるレンジ相場で停滞しています。一方、新たなプレイヤー「レイヤーブレット」が注目、ユーザー、そして流動性を集めています。ミームコイン投資家が次の爆発的な機会を探す中、元祖ミームの人気者がまだ王座を維持しているのか、あるいは次の100倍の利益がより小さく効率的なトークンからもたらされるのかという疑問が生じています。シバイヌ（SHIB）：大きなエコシステムだが、シバイヌ価格は追いつけない シバイヌが実質的なものを構築していないと主張するのは難しいでしょう。イーサリアムレイヤー2ソリューションであるShibariumの立ち上げは大きなマイルストーンでした。ShibaSwap分散型取引所はまだ稼働しており、SHIBは分散型金融、NFT、さらにはゲームにも拡大しています。このエコシステムは印象的で、もはや単なるミームではなく、フルスタックのプロジェクトとなっています。しかし、それにもかかわらず、シバイヌの価格は低迷したままであり、それが小売投資家の熱意に影響を与え始めています。主な問題は供給量です。継続的なバーンキャンペーンにもかかわらず、循環供給量にはまだ驚くほど多くのSHIBが存在します。一方、価格の動きは平坦で、取引量は低調、ソーシャルメディアでの話題も2021年のピークから減少しています。アナリストはもはや爆発的な上昇について語らず、「忍耐」と「緩やかな成長」について語っています。これはモメンタムに執着する市場では受け入れがたいものです。確かに、シバイヌはミームの地位を超えました。しかし、その進化はリターンに変換されていません。トークンのインフラは堅固ですが、投資家のセンチメントは変化しています。多くのトレーダー、特にSHIBの元々の上昇に乗り遅れた人々にとって、より少ない供給量、より高い利回り、そしてより即時的な可能性を持つものを探す動きが始まっています。忠実な保有者でさえ、過剰露出と膨大なトークン数の負担なしに、次のSHIBスタイルのストーリーを求めて新しい選択肢を探っています。レイヤーブレット（LBRETT）：実際に動いているミームコイン レイヤーブレットは単なる別のミームコインではありません—それは実際に...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:58
世界のトップ非公開クラウド企業の決定版リストの作成
「世界のトッププライベートクラウド企業の決定版リストの作成」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2016年以来、Cloud 100は世界のトップ100のプライベートクラウド企業を認識・称賛しており、Bessemer Venture Partners、Salesforce Ventures、およびForbesによるコラボレーションです。このリストに名を連ねる企業は、業界内でクラウドとAI技術革命を牽引するトップクラスのプライベートベンチャーとして認められています。Rubrik、Snowflake、ServiceTitan、Toastなどのカテゴリーリーダーは、Cloud 100のランクに加わり、企業規模に成長し、それぞれの業界を変革し、IPOへと進みました。これらの尊敬される企業、つまり最高のパフォーマンスを誇るクラウドビジネスの決定的なグループがどのようにしてリストに載るのか、その方法をご紹介します。Bessemerは、Cloud 100の基盤となる提出データの収集、検証、調査に数ヶ月を費やしています。私たちの包括的なランキング方法論は、厳格な評価の4つの異なるフェーズを通じて展開されます。毎年春、私たちはオープン提出でCloud 100のノミネーション期間を開始し、認識に値するクラウド企業を推薦する個人や組織を歓迎します。資格要件として、企業は独立性を維持する必要があります。つまり、過半数の戦略的買収、プライベートエクイティによる買収、または上場を経験していないことが条件です。ノミネーションプロセスでは、参加企業は市場セグメント、パフォーマンス指標と財務軌道、組織文化、労働力構成、戦略的優先事項、および将来の目標に関する詳細な回答を提供する必要があります。また、リターン候補を評価する際には、前年のCloud 100とRising Starsの配置からの洞察も考慮します。ノミネーションは、クラウド企業の以下の10カテゴリーに分類されます：AI、データとインフラストラクチャ、フィンテック、デザイン・コラボレーション・生産性、販売・マーケティング・CX、セキュリティー、財務と法務、HR、開発者、および垂直ソフトウェア。クラウドエコシステムの性質が時間とともに拡大するにつれ、これらのカテゴリー自体もより広範な定義を持つようになりました（例えば、AIカテゴリーには現在コンピューティングスタートアップが含まれ、フィンテックカテゴリーは金融サービススタートアップがプラットフォームの一部としてますますクラウドソフトウェア製品をリリースするにつれて成長しています）。編集後、私たちの専門家...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:52
重要な財政問題と利下げ予想への対応
投稿「重要な財政問題と利下げ予想をナビゲートする」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米ドル見通し：重要な財政問題と利下げ予想をナビゲートする コンテンツへスキップ ホーム 外為(FX)ニュース 米ドル見通し：重要な財政問題と利下げ予想をナビゲートする 出典: https://bitcoinworld.co.in/us-dollar-outlook-analysis/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:51
