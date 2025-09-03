中央銀行の流動性がビットコインに与える影響

中央銀行の流動性がビットコインに与える影響に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインとマクロ経済データの相関関係を評価することは、長期的なトレンドを特定する上で重要なステップです。最近の分析によると、世界のM2マネーサプライのみに焦点を当てるのではなく、中央銀行のバランスシートを監視することで、より深い洞察が得られる可能性があります。しかし、マクロの全体像はチャートが示唆するよりも複雑です。以下の分析では、専門家の視点から絡み合う要因を強調しています。スポンサー スポンサー 世界の中央銀行の流動性とビットコイン価格の相関関係は何を示しているのか？ Alphractalによる最近の研究によると、中央銀行の流動性は世界のM2供給よりもはるかに速く経済（株式、金、暗号資産）に流れ込むと主張しています。したがって、中央銀行の流動性データとビットコインの価格を比較することで、相関関係の仕組みが明らかになります。 中央銀行の世界的な流動性対BTCの価格。出典：Alphractal スポンサー スポンサー データによると、世界の中央銀行の流動性は2023年から2025年にかけて28兆ドルから31兆ドルの間で変動し、4つの拡大と収縮のサイクルを経ています。流動性が増加するたびに、約2ヶ月後にビットコインは上昇しました。 「世界の中央銀行の流動性はBTCの前に上昇する傾向があります。通常、流動性が低下の最終段階にあるとき、BTCはレンジ相場に入ります。言い換えれば、中央銀行がまずお金を注入し、その流動性の一部が後にBTCのようなリスク資産に移行します」とAlphractalは説明しました。 この観察は、流動性が30兆ドル以下で安定しているため、第3四半期のビットコインが10万ドルから12万ドルの間で変動していることを説明するのに役立ちます。 2020年以降のチャートを拡大すると、アナリストのQuintenは、ビットコインの4年サイクルが4年の流動性サイクルと密接に一致していることに注目しました。これらの発見は、ビットコインを含む資産のパフォーマンスを形成する上で、中央銀行の流動性注入が果たす重要な役割を強化しています。また、今後4年間で新たな流動性サイクルが出現する可能性も示唆しています。 米国の債務増加が流動性を上回る兆候 Realvisionの主任暗号資産アナリストであるJamie Couttsは、議論にもう一つの層を加えました。債務が継続すれば金融ストレスが発生する可能性があります...