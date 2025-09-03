MEXC 取引所
Fed Rate Cuts Might Delay Altcoin Season Instead of Fueling It: Here's Why
FRB（アメリカ合衆国連邦準備銀行）の利下げがアルトコインシーズンを促進するのではなく遅らせる可能性：その理由 が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。重要なポイント：アルトコインシーズンインデックスが61を示し、アルトコインは強くなっていますが、完全なサイクルを確認するために必要な75のマークをまだ下回っています。過去のサイクルでは、FRBの利下げが始まるとラリーが減速することが多く、9月の利下げ確率が90％近くになると同様の遅延をもたらす可能性があります。時価総額、ビットコイン優位性、金に関するチャートは回復力を示していますが、最初の流動性の波はアルトコインをバイパスする可能性があります。暗号資産市場は再びアルトコインシーズンについて話題にしています。アルトシーズンインデックスは現在61で、8ヶ月で最高値です。このレベルはアルトコインが強くなっていることを示していますが、まだ完全なサイクルを確認していません。同時に、トレーダーはアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を注視しています。9月の利下げの可能性は90％近くです。過去数年間、利下げは暗号資産を押し上げましたが、今回の結果は読みにくいです。アルトコインの時価総額、ビットコイン優位性、債券利回りに関するチャートは一つのストーリーを語っています：アルトシーズンはまだ来るかもしれませんが、すぐには始まらないかもしれません。アルトシーズンインデックスは動きを示していますが、歴史は遅延を警告しています。アルトコインシーズンインデックスは61です。これはプレイヤーがビットコインに対して強くなっていることを意味します。この動きは理にかなっています。多くのクジラがすでにBTCからETHに移動しているからです。しかし、それは物語の一部に過ぎません。前回ここにあったのは2023年後半でした。その後、アルトコインは大きく上昇しました。しかし、トレーダーは、本当のアルトコインシーズンはインデックスが75を超えた時にのみ始まると言います。現時点では確認されていません。アルトコインシーズンは暖まっています | 出典：X TOTAL3チャート（ビットコインとイーサリアムを除く時価総額を追跡）も同じストーリーを語っています。時価総額は約1.03兆ドルで、9930億ドル付近に強いサポートがあります。次のハードルは1.13兆ドルと1.35兆ドルです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 21:25
Crypto.com責任者、第4四半期に金利引き下げが暗号資産価格の急騰をもたらす可能性があると述べる
FRB（アメリカ合衆国連邦準備銀行）の利下げにより第4四半期に暗号資産が急上昇する可能性、Crypto.comのCEOが発言 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。AltcoinsBitcoin Crypto.comのボス、クリス・マルザレクは、連邦準備制度理事会に賭けています。彼は、9月の待望の利下げが市場に新たな流動性をもたらし、年末までに暗号資産の力強い反発の舞台を整える可能性があると考えています。タイミングが重要です。ちょうど1年前、FRBが金利を5.5%から4.5%に引き下げたとき、暗号資産市場は4ヶ月間で50%以上急上昇しました。現在、先物市場はジェローム・パウエルがジャクソンホールでの講演で緩和を示唆した後、さらなる利下げがほぼ確実に織り込まれています。マルザレクにとって、歴史は2025年の最終四半期に繰り返される可能性があります。マクロ予測を超えて、取引所には他の動きもあります。マルザレクは企業が非公開のままでも快適だと述べていますが、上場の可能性は依然として検討中です。昨年の収益は15億ドルで、その利益のほとんどが再投資されており、彼は会社がまだ投資家に証明する必要はないと主張しています。代わりに、新しいビジネスラインに注目が集まっています。Crypto.comは、マルザレクが「巨大」で未発達と呼ぶセクターである価格予測市場に参入する準備をしています。彼はこのプラットフォームが米国での流動性ハブとして機能し、PolymarketやKalshiなどの既存企業に直接挑戦することを望んでいます。同社はまた、Truth Socialの所有者であるTrump Mediaと提携した後、ヘッドラインを飾りました。その取引により、同社のネイティブトークンであるCronos（CRO）は一時的に150%急上昇して0.38ドルに達した後、0.27ドル付近まで冷却しました。それでも、戦略的パートナーシップがほぼ一夜にして市場センチメントを刺激する可能性を浮き彫りにしました。マルザレクにとって、より大きな賞はまだ先にあります：FRBが利下げを実行すれば、彼は第4四半期を暗号資産が反発する「かどうか」ではなく、「どれだけ」という問題として見ています。この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comはいかなる...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 21:16
Crypto.com、反ユダヤ的な応答を受けて中国チェッカーの投稿を削除
Crypto.comが反ユダヤ的な反応を受けて中国チェッカーの投稿を削除したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Crypto.comのXアカウントは、ユーザーが暗号資産テーマの中国チェッカーボードをイスラエルの国旗と比較し、反ユダヤ的な発言をし始めた後、その投稿を削除せざるを得なくなりました。自身も頻繁に反ユダヤ的な投稿を共有している「解説」アカウント@trading_axeは、Crypto.comのツイートを利用して国際的なユダヤ人の陰謀—世界を支配する強力なユダヤ勢力が存在するという考え—に言及し、この取引所がユダヤ人の支配下にあると主張しました。投稿が削除された後、@trading_axeは「Crypto dot comは私が引用リツイートした後、ユダヤのシンボルのツイートを削除した。悪魔的な仕業だ」と主張しました。しかし、意図されたシンボルは、陰謀めいたユダヤ人の計画とは何の関係もなく、単に中国チェッカーというゲームを参照していたものでした。Wikimediaから引用された中国チェッカーのゲーム。Crypto.comのキャプションには「戦略は常に運に勝る」と書かれていました。 もっと読む：米国がガザを離れるためにパレスチナ人にデジタルトークンを提供する可能性、報告 このゲームは1892年にドイツで最初に発明され、六角形の星型ボード上でプレイヤーが自分の駒を反対側に移動させることを競います。Crypto.comの投稿では、プレイヤーはソラナ、ビットコイン、イーサ、ドージ、XRP、そして取引所自身のクロノストークンなど、異なる暗号資産として描かれていました。 Crypto.comのオーストラリアアカウントもこの投稿をアップロードしましたが、この特定の画像は執筆時点でもまだ残っています。しかし、Xユーザーがダビデの星と比較し、反ユダヤ的な発言をする投稿で溢れています。 ProtosはCrypto.comにコメントを求めており、返答があり次第更新します。 情報をお持ちですか？Protos Leaksを通じて安全にメールをお送りください。より詳しいニュースについては、X、Bluesky、Google Newsをフォローするか、YouTubeチャンネルを購読してください。 出典: https://protos.com/crypto-com-deletes-chinese-checkers-post-after-antisemitic-response/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 21:15
暗号法律専門家、「曖昧な」SECとCFTCの声明に反論
「暗号資産弁護士が「曖昧な」SEC＆CFTC声明に反発」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SECとCFTCは、登録された取引所が「特定の現物コモディティ」暗号資産を取引することを許可する共同声明を発表しました。しかし、暗号資産弁護士のビル・モーガン氏は、暗号資産取引所が依然として規制されていないため、これを「中身のないもの」と呼びました。この声明は「コモディティ」を定義しておらず、核心的な「証券 vs. コモディティ」の議論は未解決のままです。SECとCFTCは暗号資産に関する新しい共同声明を発表しましたが、著名な暗号資産弁護士たちはすでにこれを「中身のないもの」と呼んでいます。規制当局がこの動きを大きな前進として祝う一方で、ビル・モーガンのような法律専門家は、明確な規制の枠組みを提供していないため、米国の暗号資産業界が直面する根本的な不確実性の解決にはほとんど役立たないと主張しています。 「これは暗号資産取引所にどう役立つのか？SECの訴訟が終わったにもかかわらず、彼らはほとんどまだ規制されておらず、SECに登録もされていない。確かではないが、おそらくCoinbaseはCFTCに登録されている取引活動があるかもしれない https://t.co/siRNb2Rr0L」— ビル・モーガン（@Belisarius2020）2025年9月2日 公式声明：規制当局は実際に何を言ったのか？ 9月2日に発表された共同声明は、二つの機関の役割を明確にする動きのように見えますが、その言葉遣いは意図的に曖昧です。 声明は何を許可しているのか？ 規制当局は、「正式に登録された」取引所が「特定の現物コモディティ商品」の取引を促進することを禁止されていないと明確にしました。また、この声明は市場参加者の取引場所の選択を促進するための「協調的アプローチ」を強調しています。 規制当局はこれをどのように宣伝しているのか？ SEC委員長のポール・アトキンス氏はこの声明を「重要な前進」と呼び、CFTC代理委員長のキャロライン・D・ファム氏は二つの機関間の「相乗効果」を強調しました。両者ともトランプ政権の「協力的アプローチ」がアメリカを「暗号資産の首都」にすることに貢献したと評価し、ホワイトハウスがCFTCにデジタル資産の主導権を持たせようとする姿勢を続けていることを示しています。 現実の確認：なぜ暗号資産弁護士は懐疑的なのか？ 肯定的な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 20:45
イーサリアムコミュニティ、Paradigmクライアントのバグの中でネットワークの回復力を称える
イーサリアムコミュニティ、Paradigmクライアントのバグの中でもネットワークの回復力を称賛する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムコミュニティのメンバーは、ParadigmのReth実行クライアントのソフトウェア問題が全体の運用に影響を与えなかった後、ネットワークの回復力を称賛しました。9月2日、ParadigmのCTO（最高技術責任者）であるGeorgios KonstantopoulosはXで、Rethの状態ルート計算におけるバグが複数のノードの停止を引き起こしたことを明らかにしました。プロジェクトのGitHubページでの議論によると、この問題はブロック2,327,426で発生し、イーサリアムメインネット上で実行されているバージョン1.6.0と1.4.8に影響を与えました。ParadigmはRethを開発しました。これはRustで書かれた実行レイヤークライアントで、モジュール性と高性能を目的に設計されています。実行クライアントはイーサリアムノードの重要なコンポーネントです。これらはトランザクションを処理し、スマートコントラクトを実行し、ブロックチェーンの状態を維持します。このようなクライアントの誤動作は通常、不良ブロックを引き起こし、より広いネットワークの安定性を脅かす可能性があります。しかし、ParadigmのRethの混乱は、ネットワークの多様なクライアントにより限定的なままでした。Ethernodesのデータによると、現在Rethを実行しているのはイーサリアムの実行レイヤーの約5.4％、800のオペレーターのみです。このクライアントは使用率で6位にランクされ、ネットワークの64％以上を制御しているGeth、Nethermind、Besuをはるかに下回っています。暗号資産投資家のブループリント：バッグホールディング、インサイダーフロントラン、見逃しアルファに関する5日間のコース 素晴らしい😎 最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。その結果、バグはエコシステム全体に広がらず、クライアントの多様性がブロックチェーンを単一障害点から保護する方法を反映しています。コミュニティはイーサリアムの回復力を称賛 複数の開発者がこの事件を利用して、イーサリアムがマルチクライアント戦略を優先し続ける必要がある理由を強調しました。ブロックチェーン開発者のPhil Ngoは、オペレーターが展開するクライアントが多いほど、ネットワークはより安全になると述べました。彼はHoleskyテストネットの混乱などの過去の出来事を引用し、多様なクライアントを実行しているユーザーはダウンタイムを回避した一方で、他のユーザーは問題に直面したと指摘しました。イーサリアムエコシステムの教育者であり著名な声であるAnthony Sassanoもその点に同意しました。彼は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 20:39
ドージコインのパニック売りが投資家をレイヤーブレットへと駆り立て、アナリストはPEPE型の利益を予測
Dogecoinのパニック売りが、ステーキング報酬とPEPEスタイルのブレイクアウト可能性を持ち、勢いを増しているレイヤー2ミームコインであるLayer Brettへの投資家シフトを引き起こしています。
GAINS
$0.02381
-5.62%
LAYER
$0.3934
-2.79%
PEPE
$0.00000926
-3.03%
Blockchainreporter
2025/09/03 20:30
共有
カーテシアン、デジタル資産ファンド向け初のアウトソースミドル・バックオフィスサービスを開始
スタンフォード、アメリカ合衆国、2025年9月3日、Chainwire
Blockchainreporter
2025/09/03 20:10
Galaxy Digital、ソラナ上でNasdaq株式をトークン化：知っておくべきこと
TLDR: Galaxy Digitalは、SuperstateのOpening Bellプラットフォームを通じて、SEC登録済みのNasdaq上場株式をSolanaに直接トークン化しました。このローンチは、Nasdaq企業が公式株式を主要パブリックブロックチェーンに配置した最初の事例となります。トークン化された株式はコンプライアンスを維持し、所有権は転送後にSuperstateによってリアルタイムでオンチェーンで更新されます。承認された投資家は保有することができ、[...] この記事「Galaxy Digital、Solana上でNasdaq株式をトークン化：知っておくべきこと」は最初にBlockonomiに掲載されました。
Blockonomi
2025/09/03 20:00
イーサリアムでの新しい購入戦略
イーサリアムでの新しい購買戦略に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ウェルネス分野のマーケティング向け自律型AIエージェントの開発と配布を専門とする企業Astrid Intelligenceが、初めてのイーサリアム株式の購入を発表し、暗号通貨市場での地位を強化しました。Astrid Intelligenceの新章：イーサリアムを迎えて Astrid Intelligenceは、総額450万ポンド相当の1,377.98 ETHの取得を正式化しました。この取引は、デジタル資産の多様化と強化戦略における決定的なステップを表しています。イーサリアムへの投資は、すでに保有しているソラナ（SOL）、Bittensor（TAO）、ビットコイン（BTC）に加わり、主要な新興デジタル資産を監督する同社の意図を確認するものです。ロンドン証券取引所からAquis Growth Marketへの移行 イーサリアムの購入と並行して、Astrid Intelligenceはロンドン証券取引所（LSE）からAquis Growth Market（AQSE）への移行を発表しました。この選択は、イノベーションをサポートするために規制されているがより柔軟な環境を求めるイギリスの中小企業の間で成長している傾向を反映しています。AQSEは実際、デジタル資産に焦点を当てた企業向けの定番プラットフォームとして確立されつつあり、成長と運用の俊敏性を促進する規制環境を提供しています。AQSE：デジタルイノベーションの新しいハブ Aquis Growth Marketは、イギリスで規制されている2つの取引所のうちの1つであり、デジタル資産分野で革新的なソリューションを開発しようとする企業にとって急速に好まれる選択肢となっています。Astrid IntelligenceがLSEから上場廃止しAQSEに上場する決定は、イギリスの技術・金融セクターで最もダイナミックで先見性のある企業の一つとしての地位を確立しています。取引再開 本日から、Astrid Intelligenceの株式はAQSEで再び取引可能となり、ティッカーシンボルASTRで8:00から取引が開始されます。この移行は、会社にとって新しい段階の始まりを示しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:57
FRBはビットコインを購入するのか？アナリストはセイラーの戦略がパウエルを上回ると述べる
記事「FRBはビットコインを購入するか？アナリストはセイラーの戦略がパウエルを上回ると述べる」がCoinpedia Fintechニュースに最初に掲載されました。ビットコイン支持者でThe Bitcoin Bond Companyの最高経営責任者であるピエール・ロシャールは、大胆な主張で議論を巻き起こしました：マイケル・セイラーのビットコイン重視のアプローチは、連邦準備制度理事会議長ジェローム・パウエルの政策を上回っているというのです。Xへの投稿で、ロシャールはFRBの低利回りシステムと戦略の高配当ビットコイン準備金を比較しました。「連邦準備制度：0％の部分準備銀行制度の利回りは...
CoinPedia
2025/09/03 19:57
