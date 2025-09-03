暗号法律専門家、「曖昧な」SECとCFTCの声明に反論

「暗号資産弁護士が「曖昧な」SEC＆CFTC声明に反発」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SECとCFTCは、登録された取引所が「特定の現物コモディティ」暗号資産を取引することを許可する共同声明を発表しました。しかし、暗号資産弁護士のビル・モーガン氏は、暗号資産取引所が依然として規制されていないため、これを「中身のないもの」と呼びました。この声明は「コモディティ」を定義しておらず、核心的な「証券 vs. コモディティ」の議論は未解決のままです。SECとCFTCは暗号資産に関する新しい共同声明を発表しましたが、著名な暗号資産弁護士たちはすでにこれを「中身のないもの」と呼んでいます。規制当局がこの動きを大きな前進として祝う一方で、ビル・モーガンのような法律専門家は、明確な規制の枠組みを提供していないため、米国の暗号資産業界が直面する根本的な不確実性の解決にはほとんど役立たないと主張しています。 「これは暗号資産取引所にどう役立つのか？SECの訴訟が終わったにもかかわらず、彼らはほとんどまだ規制されておらず、SECに登録もされていない。確かではないが、おそらくCoinbaseはCFTCに登録されている取引活動があるかもしれない https://t.co/siRNb2Rr0L」— ビル・モーガン（@Belisarius2020）2025年9月2日 公式声明：規制当局は実際に何を言ったのか？ 9月2日に発表された共同声明は、二つの機関の役割を明確にする動きのように見えますが、その言葉遣いは意図的に曖昧です。 声明は何を許可しているのか？ 規制当局は、「正式に登録された」取引所が「特定の現物コモディティ商品」の取引を促進することを禁止されていないと明確にしました。また、この声明は市場参加者の取引場所の選択を促進するための「協調的アプローチ」を強調しています。 規制当局はこれをどのように宣伝しているのか？ SEC委員長のポール・アトキンス氏はこの声明を「重要な前進」と呼び、CFTC代理委員長のキャロライン・D・ファム氏は二つの機関間の「相乗効果」を強調しました。両者ともトランプ政権の「協力的アプローチ」がアメリカを「暗号資産の首都」にすることに貢献したと評価し、ホワイトハウスがCFTCにデジタル資産の主導権を持たせようとする姿勢を続けていることを示しています。 現実の確認：なぜ暗号資産弁護士は懐疑的なのか？ 肯定的な...