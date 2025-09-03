MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
アルゼンチンの税収（前月比）は7月に16999Bから15359Bに減少
アルゼンチンの税収（前月比）が7月に前回の16999Bから15359Bに減少したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 このページの情報には、リスクと不確実性を伴う将来予測に関する記述が含まれています。このページでプロファイルされている市場（相場）と金融商品は情報提供のみを目的としており、これらの資産の売買の推奨と解釈されるべきではありません。投資判断を行う前に、自身で徹底的な調査を行うべきです。FXStreetは、この情報に誤り、エラー、または重大な虚偽表示がないことを保証するものではありません。また、この情報が適時性を持つことも保証していません。オープン市場への投資には、投資の全部または一部の損失、および精神的苦痛を含む大きなリスクが伴います。投資に関連するすべてのリスク、損失、コスト（元金の完全な損失を含む）は、あなたの責任です。この記事で表明された見解と意見は著者のものであり、必ずしもFXStreetやその広告主の公式方針や立場を反映するものではありません。著者は、このページに掲載されているリンク先の情報について責任を負いません。記事本文で明示的に言及されていない限り、執筆時点で、著者はこの記事で言及されているいかなる株式にもポジションを持たず、言及されているいかなる企業とも取引関係を持っていません。著者は、FXStreet以外からこの記事の執筆に対する報酬を受け取っていません。FXStreetと著者は、個別のレコメンデーションを提供していません。著者は、この情報の正確性、完全性、または適合性について表明を行いません。FXStreetと著者は、この情報とその表示または使用から生じるいかなるエラー、脱落、または損失、傷害、損害についても責任を負いません。エラーと脱落は例外とします。著者とFXStreetは登録された投資アドバイザーではなく、この記事のいかなる内容も...
COM
$0.011198
+3.24%
WELL
$0.0001017
+10.30%
FORWARD
$0.0002187
-1.92%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 22:28
共有
米国のマネーサプライ急増の中、ビットコインが重要なサポートラインに
米国のマネーサプライ急増の中、ビットコインが重要なサポートラインでテスト中という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン分析 米国のマネーサプライは急速に拡大しており、最新の報告では946億ドル増加して22.12兆ドルに達しています。アナリストらは、この流動性の急増が、投資家が通貨拡大から資産を守るためにビットコインやその他の暗号資産を求める中で、燃料を提供する可能性があると主張しています。同時に、ビットコインは歴史的に相場の上昇を引き起こしてきた長期的なサポートラインをテストしています。Crypto Roverは、2023年9月/10月、2024年8月/9月、2025年3月/4月の反発を指摘しており、すべて同じテクニカルレベルからのものです。ビットコインが現在2025年8月/9月にこのサポートを再テストしていることで、別のリバウンドが間近に迫っているという憶測が高まっています。議論に加えて、市場アナリストのAli Martinezは、ビットコインが現在約110,700ドル付近でレジスタンスラインに直面していると警告しています。このレベルでの複数の拒否は、買い手がサポートを守れない場合、107,200ドルまたは103,000ドルへの可能な反落を示唆しています。彼のチャートは、過去数週間にわたってビットコインの上昇を繰り返し抑制してきたチャネル拒否ゾーンを強調しています。この2つのシグナル—強いマクロ流動性の流入とローカルのテクニカル抵抗—の衝突は、混合した見通しを生み出しています。一方では、拡大するマネーサプライがリスク資産をサポートしていますが、他方では、ビットコインは次の上昇段階を確認するために110,700ドルを決定的に突破する必要があります。サポートラインが再び維持されれば、歴史はビットコインが急激に反発し、新たな高値への道を開く可能性があることを示唆しています。しかし、ブレイクダウンが発生すると、持続可能な相場の回復前に、より深い調整が引き起こされる可能性があります。現在、トレーダーは107K〜110Kドルのレンジを注視しており、これがビットコインの次の大きな動きを決定する可能性が高いでしょう。執筆時点では、強気のモメンタムが力を取り戻した後、BTCは111,700ドルで取引されています。この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号通貨を支持または推奨していません。常に...
BTC
$121,620.54
-1.28%
MOVE
$0.1092
-1.62%
COM
$0.011198
+3.24%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 22:22
共有
U.S.バンコープが暗号資産カストディを再開、ビットコインETFを追加
米国バンコープが暗号資産カストディを再開し、ビットコインETFを追加したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：米国バンコープが暗号資産カストディサービスを再開し、ビットコインETFを追加。規制の変化とパートナーシップによる強化。市場は52億ドルのカストディ収益の可能性を予測。米国バンコープは、9月3日にPANewsが報じたように、機関投資家向け暗号資産カストディサービスを再開し、ビットコインETFの提供を追加して、デジタル資産ポートフォリオを強化しました。この動きは継続的な規制調整を反映し、機関投資家による暗号資産採用に不可欠な勢いを提供し、2025年までにカストディサービスから52億ドルの収益獲得の可能性があります。主な内容 米国バンコープは正式に機関投資家向け暗号資産カストディサービスを再開し、ビットコインETFの導入を伴いました。同行の社長であるグンジャン・ケディアは、「NYDIGのようなプロバイダーと協力し、機関投資家向けに堅牢で法令遵守かつ安全な暗号資産カストディソリューションを提供することを目指しています」と述べました。このイニシアチブは、規制上の制約により暗号資産への関与が限られていた期間に続くものです。規制環境が進化するにつれ、米国バンコープの最近の調整は、デジタル資産を伝統的な金融に組み込む方向へのシフトを示しています。この再参入は、より広範な受け入れと潜在的な規制遵守を示し、市場力学に重大な影響を与える可能性を示唆しています。業界の反応は、この発展の潜在的な投資収益率に対する楽観を示しています。連邦準備制度理事会、OCC、FDICが厳格なガイドラインの下で暗号資産カストディをサポートすることで、機関投資家の信頼が高まり、2025年までに米国バンコープが約52億ドルのカストディ収益を得る可能性があると予想されています。規制の変化が米国バンコープの暗号資産復活を促進 ご存知でしたか？米国バンコープの暗号資産カストディへの参入は、2025年1月のSAB 121の廃止に続くもので、規制された暗号資産管理に向けた業界の広範なトレンドと一致しています。ビットコイン（BTC）は現在、111,577.16ドルで取引されており、市場価値は2.22兆ドル、57.74%の市場支配率を維持しています。24時間の取引高は715.4億ドルに達し、価格は1.89%上昇しました。BTCの循環供給量は、2025年9月3日にCoinMarketCapによって記録された19,915,362です。ビットコイン（BTC）、日次チャート、スクリーンショット...
BTC
$121,620.54
-1.28%
RISE
$0.010177
-1.19%
CAP
$0.1114
-13.59%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 22:06
共有
今買うべき最高の暗号通貨：アナリストはPEPEのピーク以来このようなミームコインの熱狂を見ていない
アナリストによると、Layer Brettの0.0053ドルのプレセール、1,100%のステーキング報酬、そして100万ドルのgiveawayが需要を促進し、PEPEのピーク以来、ミームの盛り上がりはこれほど強くなかったと言います。
T
$0.01541
+0.78%
HYPE
$44.26
-4.03%
LIKE
$0.008195
-1.60%
共有
Blockchainreporter
2025/09/03 21:50
共有
ビットコイン回復するも112,000ドルのレベルに到達
ビットコインは回復するも112,000ドルのレベルに到達 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025/9/3 12:26 // 価格 ビットコイン（BTC）の価格は下落したものの、8月29日以降108,000ドル以上を維持しています。 ビットコイン価格の長期予測：弱気相場 ビットコインは移動平均線を下回った後、さらに下落すると予想されています。現在、上昇修正は112,000ドルのレベルで拒否されています。 ビットコインは112,000ドルのレベルを突破し、移動平均線を上回れば、再び上昇モメンタムを取り戻すでしょう。弱気モメンタムは、暗号資産が最近の高値から下落し、108,000ドルのサポートラインを下回ると再開します。これによりビットコインは105,000ドルの安値まで下落するでしょう。さらに、価格指標は104,974.70ドルまたは1.618フィボナッチ・リトレイスメントの安値までの下落を予測しています。 BTC価格指標分析 価格バーは水平移動平均線を下回っています。21日SMAは50日SMAよりも低く、暗号資産がさらに下落する可能性を示唆しています。最近の上昇修正を考慮すると、4時間チャートの価格バーは現在、移動平均線を上回っています。112,000ドルのしきい値を指す拡張されたローソク足の上影は、強い拒否を示しています。 テクニカル指標 主要供給ゾーン：120,000ドル、125,000ドル、130,000ドル 主要需要ゾーン：100,000ドル、95,000ドル、90,000ドル BTC/USD価格4時間チャート – 2025/9/2 ビットコインの次の動きは？ ビットコインの価格は4時間チャートで移動平均線を上回り上昇しています。現在、暗号資産は112,000ドルのマークで拒否されています。 しかし、ビットコインは107,000ドルのサポートラインと112,000ドルの障壁の間で振動しています。このレンジが破られれば、ビットコインは動きを見せるでしょう。 BTC/USD価格日足チャート – 2025/9/2 免責事項。この分析と予測は著者の個人的な意見です。提供されたデータは...
BTC
$121,620.54
-1.28%
MOVE
$0.1092
-1.62%
COM
$0.011198
+3.24%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 21:47
共有
アニー・レノックス、古いコレクションで新たなチャート成功を収める
アニー・レノックス、古いコレクションで新たなチャート成功を収める」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アニー・レノックス・コレクションがビニール盤で発売された後、英国の複数のチャートにデビューし、ファンたちはこのスーパースターを支持するために集まりました。2024年3月6日、カリフォルニア州ウェストハリウッドの1ホテル・ウェストハリウッドで開催された2024年グリーンカーペット・ファッションアワードに出席したアニー・レノックス。（写真：John Salangsang/Variety via Getty Images）Variety via Getty Images アニー・レノックスの「ザ・アニー・レノックス・コレクション」が今週、英国のチャートに戻ってきました。このコンピレーションアルバムが最近ビニール盤で再発売されたためです。売上が急増し、このプロジェクトはレノックスの地元で販売重視の3つのチャートにデビューしました。ファンたちがついに彼女のコレクションの新プレスを手に入れることができるようになり、このセットは初めていくつかのリストでヒットとなりました。「ザ・アニー・レノックス・コレクション」は10年以上前に発売 レノックスは2009年2月に「ザ・アニー・レノックス・コレクション」をリリースし、このレトロスペクティブはユーリズミックスのスターによるソロ作品の概要に対する需要があることをすぐに証明しました。当時、英国のメインアルバムチャートで2位を記録しましたが、オリジナルのランキングに考慮されなかったいくつかのフォーマット固有のランキングには登場しませんでした。新たなトップ40ビニールベストセラー レノックスの最高デビューは公式ビニールアルバムチャートで、「ザ・アニー・レノックス・コレクション」が23位でオープンしました。この新プレスにより、ついに英国のベストセラービニールタイトルのリストで正式なデビューを果たしました。アニー・レノックス、複数の販売チャートでデビュー このコンピレーションはさらに2つの幅広い販売集計にも登場しています。公式フィジカルアルバムチャートでは50位でスタートし、CD、ビニール、カセットを合わせたランキングの真ん中に位置しています。フォーマット全体とダウンロードストアでの純粋な購入に焦点を当てた公式アルバムセールスリストでは、...
K
$0.05969
-8.45%
T
$0.01541
+0.78%
PHOTO
$0.7877
+35.92%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 21:46
共有
Shiba Inuが主要クロスチェーンDeFiで初のミームコインに AI: Shiba Inuが主要クロスチェーンDeFiで初のミームコインに
シバイヌが主要クロスチェーンDeFiで初のミームコインになるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。クイックハイライト シバイヌはFolks Financeに参加した初のミームコインとなり、現在クロスチェーンのレンディングサービスを提供しています。このパートナーシップはシバイヌエコシステム内の既存のインフラストラクチャーを基盤としています。この統合はChainlinkテクノロジーを使用して複数のブロックチェーンネットワークを接続しています。シバイヌ（SHIB）は、著名なクロスチェーン分散型金融プロトコルであるFolks Financeと統合する最初のミームコインとなり、重要なマイルストーンを達成しました。この上場により、SHIB保有者は様々なブロックチェーンネットワークのレンディングサービスを利用できるようになります。この統合はDeFi空間におけるミームコインの有用性の重要な成果です。投稿の中で、SHIBチームはトークン保有者のための追加機能を強調しました。クロスチェーンレンディング機能 この統合により、Folks FinanceはSHIB保有者にレンディングプロトコルを通じてトークン収益を提供することが可能になります。SHIB保有者は、他のデジタル資産を借りる際に担保資産としてSHIBを使用することもできます。これらのサービスは様々なブロックチェーンネットワークでも利用され、投資家により柔軟性を提供します。クロスチェーン機能はChainlink Cross-Chain Interoperability Protocol（CCIP）に基づいています。この技術により、開発者は課題なくブロックチェーン間でトークンとデータを転送できるアプリを開発することができます。発表の中で、Folks Financeはこの上場の歴史的な性質を強調しました。このプロトコルはSHIBを「クロスチェーンレンディング市場を持つ最初のミームコイン」と発表し、このような統合が暗号通貨エコシステムで果たす独自の役割を強調しました。このパートナーシップはシバイヌエコシステム内の既存のインフラストラクチャーを基盤としています。エコシステム内の様々なトークンはすでにChainlinkテクノロジーを使用しており、これがクロスチェーン機能の向上をサポートするフレームワークを形成しています。戦略的パートナーシップを通じたエコシステムの拡大 これはシバイヌがChainlinkと持つ唯一のコラボレーションではありません。このエコシステムは以前、より広範なトークンアクセシビリティのためにChainlinkのクロスチェーンインターオペラビリティプロトコルを採用しました。昨年、シバイヌエコシステムに属する3つの最大トークンがCCIP標準を採用しました。この統合...
SHIB
$0.00001204
-2.35%
PLAY
$0.04576
-2.55%
MORE
$0.03355
+49.31%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 21:39
共有
2025年に今買うべき最高のアルトコイン：投資家はTapziに10万ドルを賭け、ミームコインの資金流入が減少
YouTube で好きな動画や音楽を楽しんだり、オリジナルコンテンツをアップロードしたり、友達、家族、世界中の人々とすべてを共有しましょう。
ALTCOIN
$0.0004002
-13.16%
NOW
$0.00424
+0.95%
共有
Blockchainreporter
2025/09/03 21:20
共有
カルダノ、チェーンリンク、スイが第4四半期の上昇を見据える中、アナリストはレイヤーブレットが14,675%の利益をもたらすと予想
カルダノ、チェーンリンク、スイはQ4の利益を目指していますが、アナリストはレイヤーブレットのプレセールがL2スピード、ステーキング報酬、そして準備期間により爆発的な14,675%の上昇をもたらすとヒントしています。
SUI
$3.4116
-3.26%
HYPE
$44.26
-4.03%
GAINS
$0.02381
-5.62%
共有
Blockchainreporter
2025/09/03 20:50
共有
暗号資産ファンドが25億ドルを集める — 収益性の高いマイニングがステーブルな不労所得を保証
暗号資産ファンドが25億ドルを集める — Profitable Miningが安定した不労所得を保証 BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産市場は、ここ数週間で再び大きな変動に直面しています。ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）は売り圧力の下で急激に下落し、XRPやDOGEなどのアルトコインもその下降トレンドに追随しました。市場の変動に依存する短期売買トレーダーにとって、これは大きな損失や、さらにはマイナスのリターンを意味しました。しかし、機関投資家のデータは驚くべき傾向を示しています：同じ下落局面で暗号資産ファンドへの純入金が25億ドルを超えたのです。これは、市場価格が下落する中、投資家がますます長期売買と安定した収入モデルに資本をシフトしていることを示しており、クラウドマイニングはその中でも最も回復力のあるオプションの一つとして際立っています。 なぜ資金は依然として流入しているのか？ 従来、価格下落は資本流出につながります。しかし、現在のトレンドは3つの重要なダイナミクスを浮き彫りにしています： 長期売買の蓄積 — 投資家はBTCとETHの下落を参入機会と見ています。 インフレーションとマクロリスクに対するヘッジ — 機関は依然として暗号資産を「デジタルゴールド」の代替として扱っています。 安定した利回りモデルの探求 — 純粋な投機ではなく、投資家はクラウドマイニング契約のような構造化された予測可能なリターンを好みます。 この背景は、Profitable Miningのようなプラットフォームがなぜより多くの世界的な注目を集めているかを説明しています。 Profitable Miningの概要 2014年に設立され、英国に本社を置くProfitable Miningは、世界をリードするクラウドマイニングプラットフォームです。投機的な取引とは異なり、同社はハッシュレート契約を通じて安定した長期的な不労所得を提供しています。そのミッションはシンプルながらも力強いものです：「ブロックチェーンの富の機会を誰もがアクセスできるようにすること」。 AI 駆動のハッシュレート配分、再生可能エネルギーマイニング、そして安全で透明なアーキテクチャにより、Profitable Miningは180カ国以上で何百万人ものユーザーを惹きつけています。 なぜクラウドマイニングが際立っているのか？ スポット取引や先物取引とは異なり、Profitable Miningのクラウドマイニングモデルは変動の激しいトークン価格に直接結びついていません。 ハッシュレート契約 — ユーザーはトークンではなく、処理能力を購入します。 ブロック報酬 — リターンはネットワーク報酬と最適化されたマイニング効率から得られます。 安定した日々の支払い — たとえ...
BTC
$121,620.54
-1.28%
TREAT
$0.001025
-4.20%
MORE
$0.03355
+49.31%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 20:46
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰