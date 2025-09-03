米国のマネーサプライ急増の中、ビットコインが重要なサポートラインに

米国のマネーサプライ急増の中、ビットコインが重要なサポートラインでテスト中という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン分析 米国のマネーサプライは急速に拡大しており、最新の報告では946億ドル増加して22.12兆ドルに達しています。アナリストらは、この流動性の急増が、投資家が通貨拡大から資産を守るためにビットコインやその他の暗号資産を求める中で、燃料を提供する可能性があると主張しています。同時に、ビットコインは歴史的に相場の上昇を引き起こしてきた長期的なサポートラインをテストしています。Crypto Roverは、2023年9月/10月、2024年8月/9月、2025年3月/4月の反発を指摘しており、すべて同じテクニカルレベルからのものです。ビットコインが現在2025年8月/9月にこのサポートを再テストしていることで、別のリバウンドが間近に迫っているという憶測が高まっています。議論に加えて、市場アナリストのAli Martinezは、ビットコインが現在約110,700ドル付近でレジスタンスラインに直面していると警告しています。このレベルでの複数の拒否は、買い手がサポートを守れない場合、107,200ドルまたは103,000ドルへの可能な反落を示唆しています。彼のチャートは、過去数週間にわたってビットコインの上昇を繰り返し抑制してきたチャネル拒否ゾーンを強調しています。この2つのシグナル—強いマクロ流動性の流入とローカルのテクニカル抵抗—の衝突は、混合した見通しを生み出しています。一方では、拡大するマネーサプライがリスク資産をサポートしていますが、他方では、ビットコインは次の上昇段階を確認するために110,700ドルを決定的に突破する必要があります。サポートラインが再び維持されれば、歴史はビットコインが急激に反発し、新たな高値への道を開く可能性があることを示唆しています。しかし、ブレイクダウンが発生すると、持続可能な相場の回復前に、より深い調整が引き起こされる可能性があります。現在、トレーダーは107K〜110Kドルのレンジを注視しており、これがビットコインの次の大きな動きを決定する可能性が高いでしょう。執筆時点では、強気のモメンタムが力を取り戻した後、BTCは111,700ドルで取引されています。この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号通貨を支持または推奨していません。常に...