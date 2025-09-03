ビル・モーガン、リップル取引におけるXRPの役割に対する回答を標準化

ビル・モーガン、リップル取引におけるXRPの役割に関する標準的な回答を示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビル・モーガンはリップル取引におけるXRP使用に関する繰り返しの質問には回答しないと述べています。モーガンは自身が同社で働いていないことを明確にし、リップルがそれを明らかにしていると述べました。XRPは即時かつ大量のグローバル決済のための優れたブリッジ通貨と見なされています。法律専門家のビル・モーガンは、リップルのパートナーシップにおけるXRP使用に関する繰り返しの質問に対処するための標準的なアプローチを発表しました。モーガンの声明は、XRPコミュニティが新しいリップルの提携にネイティブトークンが関与しているかどうかについて頻繁に明確化を求めていることを受けてのものです。 テクニカル分析はRLUSDよりXRPを支持 法律アナリストは、特定のリップルパートナーシップがXRPトークンの使用を含むかどうかについて、常に同じ質問を受けることへの不満を表明しました。モーガンは、どちらの会社でも働いていないことを明確にし、これらの問題について彼に確定的な確認や確実性を期待するのは不公平だと述べました。 モーガンは、XRPが同社のRLUSDステーブルコインではなく、ほとんどのリップル決済パートナーシップの原動力である理由について詳細な技術的根拠を提供しました。彼はリップルのCTOであるジョエル・カッツの声明を引用し、リップルの決済業務の大部分がXRPを主要なブリッジ資産として利用していることを確認しました。 法律専門家は、RLUSDが価格のボラティリティに関する懸念がある米ドル相当市場や、規制遵守のためにステーブルコイン取引を必要とする管轄区域での特定のユースケースに役立つ可能性があることを認めました。しかし、Thunesのビジネスモデルの多くを特徴づけるリアルタイムの即時支払いシナリオでは、RLUSDは不必要な運用の複雑さを生み出すでしょう。 モーガン、RLUSに影響を与える制限を強調 モーガンはXRPと比較してRLUSDのパフォーマンスに影響を与えるいくつかの技術的制限を強調しました。ほとんどのRLUSDトークンはXRPレジャーではなくイーサリアムブロックチェーン上で発行されているため、取引は処理時間が遅くなり、高額な手数料構造が発生し、大量の支払いシナリオでの効率性が損なわれる可能性があります。 RLUSDを定義する米ドルペッグは、国境を越えた支払いの最適化に追加の制約を生み出します。モーガンは、このペッグの制限により、非米ドル市場では追加の流動性プールや通貨変換ステップが必要となり、XRPの独立した価格メカニズムでは回避できる運用上の非効率性が生じると指摘しました。