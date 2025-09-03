MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ウィンクルボス兄弟支援のトレジャリーBVがビットコイン買収のために1億4700万ドルを調達
ウィンクルボス支援のTreasury BVがビットコイン買収のために1億4700万ドルを調達したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：Treasury BVはウィンクルボスキャピタルとナカモトホールディングスが主導する1億2600万ユーロを調達、ヨーロッパ最大のビットコイン保有計画を確保するために1,000 BTC以上を取得、MKBNとの合併を通じてティッカーTRSRでユーロネクスト上場を計画。Treasury BVがヨーロッパのビットコイン市場をリードするために1億2600万ユーロを調達オランダの暗号資産投資会社Treasury BVは、ウィンクルボスキャピタルとナカモトホールディングスが主導する画期的な1億2600万ユーロ（1億4700万ドル）のプライベートファンディングラウンドを完了しました。同社は現在、ヨーロッパ最大の公開取引ビットコイン企業になるための態勢を整えています。Treasury BVのビットコインへの大きな賭け9月3日に発表された資金調達ラウンドにより、Treasury BVは1,000 BTC以上を取得し、ヨーロッパで最大級の企業ビットコイン購入によりバランスシートを強化しました。ヒン・オーイCEOは同社のミッションを強調しました：「私たちはビットコインを明日の金融市場の基盤と考えています。Treasury BVはこのグローバルシフトの最前線にヨーロッパを位置づけるために存在しています」とオーイ氏は述べました。同社はまた、ビットコインアムステルダム会議を主催する権利を確保し、大陸全体での暗号資産採用を促進する野心を強調しています。ユーロネクストアムステルダムへの上場への道上場の野望を達成するため、Treasury BVはオランダの投資会社MKB Nedsense（MKBN）と強制合併契約を締結しました。契約によると：MKBNは全資産を最大株主であるValue8 NVに移転します。その後、Treasury BV投資家に新株が発行されます。完了すると、合併後の企業はティッカーTRSRでユーロネクストアムステルダムで取引される見込みです。オーイCEOはこの動きをより大きなビジョンの一部として位置づけました：「私たちが『ビットコインの株式化』と呼ぶものは、規制されたヨーロッパ市場を通じて、投資家に最初の暗号通貨への真のアクセスを提供するでしょう」と彼は説明しました。ヨーロッパの暗号資産投資における新章ヨーロッパが規制を強化しながらもイノベーションを促進する中、Treasury BVの上場は機関投資家のビットコイン採用における重要な節目と見なされる可能性が高いです...
BTC
$121,621
-1.28%
MOVE
$0.1094
-1.44%
COM
$0.011197
+3.23%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:42
共有
8月、印象的な657 BTCの獲得を公開
投稿「8月、印象的な657 BTCの獲得を公開」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CleanSpark ビットコインマイニング：8月、印象的な657 BTCの獲得を公開 コンテンツへスキップ ホーム 暗号通貨ニュース CleanSpark ビットコインマイニング：8月、印象的な657 BTCの獲得を公開 出典：https://bitcoinworld.co.in/cleanspark-bitcoin-mining-august/
BTC
$121,621
-1.28%
COM
$0.011197
+3.23%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:27
共有
ビル・モーガン、リップル取引におけるXRPの役割に対する回答を標準化
ビル・モーガン、リップル取引におけるXRPの役割に関する標準的な回答を示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビル・モーガンはリップル取引におけるXRP使用に関する繰り返しの質問には回答しないと述べています。モーガンは自身が同社で働いていないことを明確にし、リップルがそれを明らかにしていると述べました。XRPは即時かつ大量のグローバル決済のための優れたブリッジ通貨と見なされています。法律専門家のビル・モーガンは、リップルのパートナーシップにおけるXRP使用に関する繰り返しの質問に対処するための標準的なアプローチを発表しました。モーガンの声明は、XRPコミュニティが新しいリップルの提携にネイティブトークンが関与しているかどうかについて頻繁に明確化を求めていることを受けてのものです。 テクニカル分析はRLUSDよりXRPを支持 法律アナリストは、特定のリップルパートナーシップがXRPトークンの使用を含むかどうかについて、常に同じ質問を受けることへの不満を表明しました。モーガンは、どちらの会社でも働いていないことを明確にし、これらの問題について彼に確定的な確認や確実性を期待するのは不公平だと述べました。 モーガンは、XRPが同社のRLUSDステーブルコインではなく、ほとんどのリップル決済パートナーシップの原動力である理由について詳細な技術的根拠を提供しました。彼はリップルのCTOであるジョエル・カッツの声明を引用し、リップルの決済業務の大部分がXRPを主要なブリッジ資産として利用していることを確認しました。 法律専門家は、RLUSDが価格のボラティリティに関する懸念がある米ドル相当市場や、規制遵守のためにステーブルコイン取引を必要とする管轄区域での特定のユースケースに役立つ可能性があることを認めました。しかし、Thunesのビジネスモデルの多くを特徴づけるリアルタイムの即時支払いシナリオでは、RLUSDは不必要な運用の複雑さを生み出すでしょう。 モーガン、RLUSに影響を与える制限を強調 モーガンはXRPと比較してRLUSDのパフォーマンスに影響を与えるいくつかの技術的制限を強調しました。ほとんどのRLUSDトークンはXRPレジャーではなくイーサリアムブロックチェーン上で発行されているため、取引は処理時間が遅くなり、高額な手数料構造が発生し、大量の支払いシナリオでの効率性が損なわれる可能性があります。 RLUSDを定義する米ドルペッグは、国境を越えた支払いの最適化に追加の制約を生み出します。モーガンは、このペッグの制限により、非米ドル市場では追加の流動性プールや通貨変換ステップが必要となり、XRPの独立した価格メカニズムでは回避できる運用上の非効率性が生じると指摘しました。
T
$0.01541
+0.78%
REAL
$0.08216
-1.60%
CROSS
$0.21209
-3.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:18
共有
ブルージーンズゴルフ、ゴルフランチコンセプト拡大のために2000万ドルを調達
Blue Jeans Golfがゴルフランチコンセプト拡大のために2000万ドルを調達したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。参加者たちはGolf Ranch施設に集まり、交流し、楽しみ、ゴルフをプレイします。Golf Ranch Blue Jeans Golfは、Old Tom CapitalとCreator Sports Capitalが主導する2000万ドルのシリーズA資金調達の第一ラウンドを完了し、伝統的なゴルフとエンターテイメントゴルフの要素を融合したテクノロジー駆動の打ちっぱなしコンセプト「Golf Ranch」の全国展開を推進します。この資金は用地取得と開発に充てられ、Golf Ranchは現在の4ヶ所から2026年末までに最大12ヶ所まで拡大する予定です。 Blue Jeans Golfは、元Topgolf従業員のDevin CharhonとMichael Canfieldによって2021年に設立されたゴルフ投資・運営会社で、戦略的投資とイノベーションを通じて「Golf Lite」カテゴリーの構築に注力しています。テクノロジー駆動の打ちっぱなし、ショートコース、パー3コースがこのGolf Liteカテゴリーの中心となり、伝統的なゴルフの本格性とオフコース形式のアクセシビリティとスケーラビリティを組み合わせています。 「Golf Ranchは、再現可能なモデル、エリートチーム、大胆な長期ビジョンを持つGolf Liteカテゴリーの明確なリーダーです」と、ゴルフの未来形成に焦点を当てた投資持株会社であるOld Tom Capitalのマネージングパートナー、Evan Rooseveltは述べています。「これはスポーツにおいて最も魅力的な投資プロファイルだと考えています—レジリエントで、コミュニティ主導で、スケールのために構築されています。」 Golf Ranch施設のゴルフベイのラインアップ。Golf Ranch Old Tom Capitalの最近の白書によると、Golf Liteセグメントは現在のゴルフにおいて最も高いマージン、最もスケーラブルで、最も未開発の機会を提供しています。 「ゴルフは世代的な変化を経験しており、私たちはゲームを未来へと橋渡しするカテゴリーに投資できることに興奮しています」と、Blue Jeans Golfの共同創設者兼CEOのCharhonは述べています。「Golf Ranchはテクノロジー、コミュニティ、アクセスしやすいプレイ体験を融合させ...」
B
$0.24963
+1.26%
WHITE
$0.0003013
-2.46%
FUN
$0.00868
+0.93%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:10
共有
金・銀ETFの需要が記録的水準に達する
金と銀のETFの需要が記録的水準に達する」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。貴金属に対する投資家の需要は前例のない水準まで急増し、8月には金と銀の上場投資信託（ETF）の保有量が新記録を達成しました。この急増は、経済の変動性が高まる中で投資家が安全資産を求める、より広範な2025年のトレンドを反映しています。9月3日にThe Kobeissi Letterが共有したBloombergのデータによると、金裏付けETFは年初来約310トン増加し、過去最高値の2,905トンに達しました。 金と銀のETF需要。出典：Bloomberg この入金は、金価格が今年連続して記録を更新し、初めて1オンスあたり3,500ドルを超えたことと一致しています。アナリストはこのラリーを、連邦準備制度理事会の利下げ期待の高まり、ドル安、中央銀行や機関投資家からの持続的な需要に起因しています。特に注目すべきは、最も信頼性の高い安全資産としての金の地位に支えられ、短期的な整理統合の後に決定的なブレイクアウトが続く、着実な蓄積のパターンが見られることです。 銀の記録的需要 一方、銀ETFの保有量は7ヶ月連続の増加の後、8月に25,044トンに達し、その期間中に約3,000トンが追加されました。このラリーにより白銀は1オンスあたり40ドル台前半まで押し上げられ、10年以上で最も急激な上昇を記録しています。金とは異なり、銀のモメンタムは投資家の資金流入だけでなく、太陽光パネル生産、電気自動車、電子機器からの産業需要にも牽引されています。通常のほぼゼロレベルをはるかに上回る約2％の高いリース料は、供給のひっ迫を示し、さらにその上昇を加速させています。同時に、この2つの金属における対照的でありながら補完的なトレンドは、銀が金を上回るペースで進むにつれて、金銀比率の縮小に反映されています。 金が着実なラリーを続ける一方、銀はより鋭いブレイクアウト段階にあり、過去のサイクルで遅れを取った後に追いついた時のパターンを反映しています。 特集画像：Shutterstock経由 出典：https://finbold.com/demand-for-gold-and-silver-etfs-hit-record-levels/
NEAR
$2.895
-2.42%
WHITE
$0.0003013
-2.46%
MORE
$0.03353
+49.22%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:07
共有
トランプ支持のアメリカンビットコイン、Nasdaq上場初日に2億7300万ドル相当のBTC保有を開示、株価72%上昇
トランプ支持のAmerican Bitcoinが、Nasdaq上場初日に2億7300万ドル相当のBTC保有を開示、株価は72%上昇したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイントとして、American BitcoinはGryphon Digital Miningと合併後、ティッカーシンボルABTCでNasdaqに上場しました。同社はセルフマイニングやHut 8などとの戦略的パートナーシップを通じてビットコインの蓄積に注力しています。トランプ大統領の息子たちとHut 8が支援するAmerican Bitcoin Corporationは、Gryphon Digital Miningと株式交換による合併後、水曜日にNasdaqに正式に上場しました。NasdaqでABTCとして取引されるAmerican Bitcoinは、米国の暗号資産インフラを発展させることを目的としたビットコイン蓄積プラットフォームとして機能しています。9月3日のSEC提出書類によると、同社は2,443 BTCを保有しており、その価値は約2億7300万ドルで、最初の開示時の152 BTCから増加しています。別の提出書類によると、American Bitcoinは最大21億ドルのクラスA普通株式を売却し、その純収益をビットコインの購入、ビットコインマイニングASICの取得、および一般的な企業目的に使用する計画です。Yahoo Financeのデータによると、同社の株価は本日の取引開始時に約72%上昇しました。共同創業者のエリック・トランプ氏は声明で、同社はビットコインへのエクスポージャーを求める投資家にとって最高の公開ビークルとして機能していると述べました。彼はビットコインを「私たちの時代を定義する資産クラス」と呼びました。「私たちのNasdaq上場は、ビットコインを米国資本市場の中核に取り込み、アメリカを世界のビットコイン経済の揺るぎないリーダーにするという私たちの使命を前進させる歴史的な節目です」とトランプ氏は述べました。この動きについて、American Bitcoinの主要な支援者でもあるドナルド・トランプ・ジュニア氏は、同社のNasdaq上場は、自由や透明性などの価値を促進するという使命を反映しており、同時に投資家に米国経済を強化する一環としてビットコインへのエクスポージャーを提供していると述べました。「American Bitcoinは、アメリカの強さを定義する価値観、つまり自由、透明性、そして独立を体現しています」とトランプ・ジュニア氏は述べました。「Nasdaq上場により、私たちはこの使命を世界的な舞台に引き上げ、投資家に私たちが強化すると信じるビークルを提供しています...
TRUMP
$7.533
-2.48%
BTC
$121,621
-1.28%
MOVE
$0.1094
-1.44%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:03
共有
アリアナ・グランデの音楽は、彼女の忙しい時代が再び始まる直前に上昇中
アリアナ・グランデの音楽は彼女の忙しい時代が再び始まる直前に上昇中 BitcoinEthereumNews.comに掲載。アリアナ・グランデのシングル「Yes, And?」と「Twilight Zone」はどちらもランキングを上げ、彼女の最新アルバム「Eternal Sunshine」も同様です。ハリウッド、カリフォルニア州 – 3月10日：アリアナ・グランデは2024年3月10日、カリフォルニア州ハリウッドで開催された第96回アカデミー賞に出席しました。（写真：Sarah Morris/WireImage）WireImage アリアナ・グランデは現在、英国のチャートでは比較的静かな状況で、わずかな曲しかランクインしていませんが、どの曲も上昇しています。このグラミー賞受賞者は現在積極的にプロモーションを行っていませんが、それもすぐに変わるでしょう。彼女は今秋公開される「ウィキッド」フランチャイズの第二弾「Wicked: For Good」でシンシア・エリヴォと再びタッグを組みます。最近発表された彼女の最新チャプターを中心としたコンサートツアーも予定されています。 現時点では沈黙を保っていますが、グランデの音楽は成長を続け、英国のファンが彼女の最新作を購入しストリーミングし続ける中、ある曲が復活しています。 「Twilight Zone」が複数のチャートで上昇 「Twilight Zone」は今回、セールスに焦点を当てた2つのランキングで改善しています。この曲はOfficial Physical Singlesチャートで31位から23位に上昇し、Official Vinyl Singlesリストでは36位から25位に進出しました。このシングルは現在、それぞれのチャートで5週間を過ごしています。以前はOfficial Physical Singlesリストで2位、Official Vinyl Singlesリストで3位のピークを記録しています。 「Yes, And?」が復活 グランデのもう一つの現在の成功は、おなじみのものです。「Yes, And?」はOfficial Physical Singlesチャートに87位で再登場し、あらゆる物理的フォーマットでのトップセリングトラックとしての記録を58週間に延長しました。このダンスポップヒットはすでに1位に到達しており、今週「Twilight Zone」と再び合流し、このグラミー賞受賞者に...
K
$0.05969
-8.45%
T
$0.01541
+0.78%
CHANGE
$0.00160567
-3.19%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:01
共有
2026年のビットコインのサイクルピークの前に1500%上昇すると予測される他の3つのコイン
ビットコインの2026年サイクルピーク前に1500%上昇すると予測される他の3つのコインという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スポンサー記事* Cardano (ADA)は、強固なファンダメンタルズと長期的なスケーラビリティを信じる投資家の間で長い間お気に入りでした。しかし、市場がビットコインの次の半減期サイクルと2026年の可能なピークに向けて準備する中、代替暗号通貨の新時代がビットコインが今日まで示してきた成長と同等、あるいはそれ以上の成長をもたらすという憶測があります。これらの中でも、Little Pepe (LILPEPE)、Solana (SOL)、Injective (INJ)は、新しいエコシステム機能と急増する成長により、大きな注目を集めています。 Little Pepe (LILPEPE): ミームを原動力としたレイヤー2革命 Little Pepe (LILPEPE)は単なるミームコイン以上のものです。これはLittle Pepeエコシステムのネイティブユーティリティトークンであり、ミーム文化専用に設計された次世代レイヤー2ブロックチェーンとして機能します。超低手数料、ワープスピードのセキュリティ、迅速な確定性を備えたこのネットワークは、世界初のミーム専用ブロックチェーンとして位置づけられています。単にイーサリアムブロックチェーンをスケールする他のプロジェクトとは異なり、Little Pepeは専用インフラストラクチャを提供することでミームトークンを再定義する可能性があります。 プレセールのパフォーマンスはその勢いを裏付けています。ステージ12の時点で、LILPEPEの価格は0.002ドルで、25.4百万ドルの目標のうち22.4百万ドル以上が調達されています。計画された配分から既に14.2十億トークン以上が販売され、小売業者とコミュニティの大きな信頼を示しています。上場時には、トークンは0.003ドルでデビューすると予想され、早期採用者にとって着実な成長の可能性を反映しています。 トケノミクスは持続可能性への構造化されたアプローチを明らかにしています。供給の10%は取引所が適切に運営できるよう流動性に、26.5%はプレセールに、13.5%は長期的な保有者へのステーキングと報酬に充てられています。残りの10%はマーケティング、キャンペーンのメンテナンスとサポート、インフルエンサーネットワーク、コミュニティ関係に向けられています。おそらく最も注目すべきは、このプロジェクトが0%の取引税を課していることで、金融の自由というその精神を強化しています。 ロードマップ...
T
$0.01541
+0.78%
SOL
$220.84
-3.40%
MORE
$0.03353
+49.22%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 22:57
共有
コールドプレイの大ヒット曲が急上昇、バンドの歴史的ツアーが終わりに近づく
コールドプレイの大ヒット曲が歴史的ツアー終了に向けて急上昇という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。バンドが「Music of the Spheres World Tour」を締めくくるにあたり、「Viva La Vida」、「Clocks」、「Fix You」を含む6つのコールドプレイの名曲が英国のチャートに再登場しています。ラスベガス、ネバダ州 - 9月18日：（左から右）コールドプレイのGuy Berryman、Jonny Buckland、Chris Martin、Will Championが2021年9月18日にネバダ州ラスベガスのTモバイルアリーナで開催された2021 iHeartRadio Music Festivalに出席。報道使用のみ（David Becker/Getty Images for iHeartMedia撮影）Getty Images for iHeartMedia 3年以上にわたり、コールドプレイは史上2番目の興行収入を誇る「Music of the Spheres World Tour」を終えようとしています。これは歴史上2番目の10億ドルを超えるコンサートツアーです。バンドは現在ロンドンのウェンブリースタジアムで複数のショーを行っており、9月12日に終了します。ツアー終盤への期待が英国のチャートにも波及し、コールドプレイのヒット曲が再浮上し、今週は上昇しています。「Viva La Vida」が再び急上昇 グループの最も有名な曲の半ダースが少なくとも1つの全国チャートにランクインし、いくつかは複数のリストで復活しています — そして1曲は前例のない高さに達しています。「Viva La Vida」は今週の復帰において最も目立っており、Official Singles Salesチャートに62位、Official Singles Downloadsリストに58位で再登場しています。同時に、この交響曲調のトラックは消費ベースのランキングで劇的に改善し、Official Singlesチャートでは80位から20位へ、Official Streamingチャートでは66位から49位へと上昇しています。「Fix You」が再びベストセラーに 「Fix You」も英国の2つの販売重視のチャートに復活しています。このコールドプレイの曲はOfficial Singles Salesリストに76位、Official Singles Downloadsチャートに71位で再登場しています。「The Scientist」が2つのチャートに復活...
K
$0.05969
-8.45%
T
$0.01541
+0.78%
SIX
$0.01954
-1.11%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 22:31
共有
ウィンクルボス兄弟とナカモトによる支援を受け、トレジャリーが1,000 BTCを購入へ
ウィンクルボス、中本に支援されたTreasuryが1,000 BTCを購入する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント 「Treasury」社は貸し手MKB Nedsenseとの逆交換を通じてユーロネクスト・アムステルダム取引所に上場する計画です。これにより、欧州の主要取引所に上場する初のビットコイントレジャリー企業となり、BTCを主要準備資産とします。Treasuryはすでに1,000 BTCを保有しており、株式発行と転換社債を組み合わせて体系的に追加取得する意向です。ユーロ建てのビットコイン企業Treasuryは、中本ホールディングスとウィンクルボスキャピタルが主導するプライベートラウンドを通じて1億4,700万ドルの資金を確保しました。BTC $111 411 24時間のボラティリティ: 1.8% 時価総額: $2.22 T 24時間の取引高: $43.66 B。同社はこの資金を使って1,000以上のビットコインを購入する予定です。同社は「欧州の主要取引所に上場する初のビットコイントレジャリー企業になることを目指している」と述べています。 Treasuryはビットコイン保有拡大のためユーロネクスト・アムステルダムへの上場を計画 現在ビットコイン準備金の構築に注力している欧州企業Treasuryは、貸し手MKB Nedsenseとの逆交換を通じてユーロネクスト・アムステルダム証券取引所に上場する計画を発表しました。これはSPAC合併に似ており、従来のIPO要件を回避します。Treasuryの創業者兼CEOであるKhing Oei氏は、将来の株式発行と転換社債を組み合わせてビットコイン準備金を増やす意向です。同氏は、同社の目標はBTCを主要準備資産にすることだと付け加えました。Treasuryは現在1,000 BTCの初期配分を保有しており、欧州の主要企業ビットコイン保有者の中に位置づけられています。準備資産としてのビットコインに対する欧州企業の需要は最近増加しています。BitcoinTreasuries.NETによると、ドイツのBitcoin Groupは約4億ドル相当の3,605 BTCで地域をリードし、フランスのSequans Communications（3,205 BTC）と英国のThe Smarter Web Company（2,440 BTC）が続いています。 ウィンクルボス、中本からの支援を確保 Treasuryはプライベート...を通じて1億4,700万ドルの資金調達を確保しました。
B
$0.24963
+1.26%
T
$0.01541
+0.78%
BTC
$121,621
-1.28%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 22:03
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰