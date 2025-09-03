MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ETFフロー分化：ビットコインファンドが3億3300万ドルの資金流入を獲得、イーサETFは1億3500万ドルの流出
ETFフロー分岐：ビットコインファンドが3億3300万ドルの入金を獲得する一方、イーサETFは1億3500万ドルの出金に苦しむ BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコイン上場投資信託（ETF）は9月を3億3300万ドルの強い入金で始めた一方、イーサETFは苦戦し、1億3500万ドルの出金を記録した。BTCが勢いを増す中、ETHは新たな出金に直面 9月は2つの最大の暗号資産ETF市場間で明確な感情の分岐が見られた。投資家はビットコインファンドに資金を投入する一方、イーサ商品は苦戦した[…] 出典: https://news.bitcoin.com/etf-flows-split-bitcoin-funds-gain-333-million-inflow-as-ether-etfs-bleed-135-million/
BTC
$121,621.67
-1.28%
COM
$0.011197
+3.23%
GAINS
$0.02381
-5.62%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:23
共有
米国でトップBTCホルダーになる
投稿「米国最大のBTCホルダーになる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカンビットコインの野心的な挑戦：米国最大のBTCホルダーになる コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース アメリカンビットコインの野心的な挑戦：米国最大のBTCホルダーになる 出典: https://bitcoinworld.co.in/american-bitcoin-btc-holder/
BTC
$121,621.67
-1.28%
TOP
$0.000096
--%
COM
$0.011197
+3.23%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:00
共有
ディズニー、子どものデータに関するFTC和解金として1000万ドルを支払う予定
ディズニー、子どものデータに関するFTC和解金として1000万ドルを支払うという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年6月3日、カリフォルニア州バーバンクのウォルト・ディズニー・スタジオに給水塔が立っています。マリオ・タマ | ゲッティイメージズ ウォルト・ディズニー・カンパニーは、YouTubeで子どもの個人データを不法に収集することを可能にしたとする連邦取引委員会（FTC）の申し立てを解決するため、1000万ドルを支払うことになります。FTCは、同社がYouTubeで子ども向けの動画を視聴した子どもたちから、親に通知したり同意を得たりすることなくデータを収集することを許可したと主張しています。この申し立てでは、ディズニーが一部のYouTube動画を子ども向けとして表示しなかったことで、子どものオンラインプライバシー保護規則に違反したと主張されています。同機関は、同社が13歳未満の子ども向けコンテンツの視聴者からデータを収集し、ターゲット広告に使用することができたと主張しています。2019年、FTCとの和解後、YouTubeはコンテンツ制作者に対し、アップロードされた動画が「子ども向け」か「子ども向けではない」かを記載するよう要求するようになりました。この指定により、「子ども向け」動画から個人情報が収集されず、視聴者にパーソナライズされた広告が配信されないことが保証されます。また、これらの動画ではコメントも無効化されています。提案された和解案では、ディズニーに1000万ドルの民事制裁金の支払い、子どものデータ保護規則の遵守、そしてYouTubeに投稿された動画が「子ども向け」として指定されるべきかどうかを確認するプログラムの実施が求められています。「子どもと家族の幸福と安全をサポートすることは、私たちの活動の中心にあります」とCNBCが入手した声明で同社は述べています。「この和解はディズニーが所有・運営するデジタルプラットフォームには関係なく、YouTubeプラットフォームでの一部のコンテンツの配信に限定されています。ディズニーは子どものプライバシー法の最高基準を遵守する長い伝統を持っており、今後も必要なツールへの投資を続けることを約束します...
COM
$0.011197
+3.23%
WELL
$0.0001017
+10.30%
TOWER
$0.0010581
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:34
共有
BitMineが最新の購入後にイーサ保有量が200万枚に迫り、現在ETH総供給量の約1.6%を所有 ⋆ ZyCrypto
BitMine、最新の購入後にイーサ保有量が200万に迫り、現在ETH総供給量の約1.6%を所有 ⋆ ZyCryptoがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。広告     Fundstratのトム・リー氏が率いるNasdaq上場のイーサ蓄積企業であるBitMine Immersion Technologiesは、現在約200万のETHトークンを保有しており、世界最大の企業イーサホルダーとしての地位を確固たるものにしたと発表しました。BitMineがイーサの買い増しを継続 火曜日の発表によると、BitMineは現在1,866,974イーサ（ETH）を保有しています。6月下旬にイーサ建ての財務戦略を開始し、最近数週間で購入を加速させたこのラスベガスを拠点とする企業は、現在存在する1億2070万イーサリアムの1.55%を所有しています。戦略的イーサリアム準備金のデータによると、BitMineは保有価値が81億ドル以上で、世界最大の企業イーサリアム保有者です。参考までに、BitMineはイーサリアム財務企業であるSharpLink GamingとThe Ether Machine、さらに非営利のイーサリアム財団の保有量を合わせたよりも多くのイーサリアムを所有しています。同社は全ての暗号資産財務企業の中で、ビットコイン重視の戦略の710億ドルのBTC保有量に次ぐ位置にあります。9月2日時点でのBitMineのポートフォリオには、さらなるETH取得のための6億3500万ドルの無担保現金も含まれていました。同社は第二位の暗号資産供給量の最大5%を取得するという長期的な目標を維持しています。先月、リー氏の会社は追加取得をサポートするために200億ドル以上の資金調達能力を強化する計画を発表しました。 広告   イーサ財務が拡大を続ける BitMineの推進は、ステーブルコインや機関投資家向け暗号資産商品に対する米国のより友好的な政策環境の中で、企業のイーサ財務が最近大きな牽引力を得ていることを背景としています。BitMineのようなこれらの暗号資産財務ビークルは、投資家がネイティブトークンを直接保有することなく、イーサリアムやソラナなどのネットワークへのエクスポージャーを提供します。ZyCryptoが火曜日に報じたように、アリババ創業者のジャック・マ氏と関係のある香港上場企業である雲鋒金融集団は、約4400万ドル相当の1万ETHを購入しました。 出典: https://zycrypto.com/bitmine-nears-2-million-ether-holdings-after-latest-purchase-now-owns-about-1-6-of-total-eth-supply/
BTC
$121,621.67
-1.28%
MORE
$0.0335
+49.08%
TOM
$0.000242
-2.81%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:29
共有
ゲーム拡張はPIを1ドルまで引き上げることができるか？
ゲーム拡張はPIを1ドルまで押し上げることができるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Pi coinの価格は最近、0.34ドル付近で安定を取り戻し、0.27ドルの直近の底値をわずかに上回ったことで注目を集めています。長期間の売り圧力にもかかわらず、市場は数ヶ月の下落を形作っていた下降ウェッジ構造からのブレイクアウトを達成しました。最新のPiOnline DeFiゲームのローンチにより、エコシステムに新たな活力がもたらされました。数ヶ月の静かな市場活動の後、関心が再び徐々に高まっています。 ブレイクアウト再テストによりPi Coin価格が高値を奪還するチャンスに Pi coinの価格は最近、数ヶ月間価格を抑えていた下降ウェッジパターンを上抜けました。ブレイクアウト後、価格は上限を再テストし、0.34ドルのレベルが強固なサポートであることを確認しました。この動きは0.236フィボナッチ・リトレイスメントとも一致し、短期構造に追加の重要性を与えています。当面の上昇の障壁は現在、0.41ドルから0.50ドルの間にあり、この領域は歴史的に強い売り圧力を引き起こしてきました。価格がこの障壁を力強く突破すれば、次のターゲットゾーンは0.56ドル付近に現れる可能性があります。同時に、マネーフローインデックス（MFI）は41に近い水準で推移しており、入金はまだ強くないものの、需要がさらに成長する余地があることを示しています。 PI/USD 1日チャート（出典：TradingView） より大きな視点では、モメンタム指標が引き続き構築されれば、0.71ドル、0.86ドル、0.93ドルのより高いフィボナッチ拡張レベルのロードマップが描かれています。これらのレベルは、センチメントを再形成し、Piをより広範な議論に押し戻す可能性のある重要なマイルストーンを表しています。しかし、0.27ドルを下回ると状況が一変し、0.15ドルへの再下落のリスクが生じ、回復努力の多くが無駄になる可能性があります。それまでは、ウェッジブレイクアウトは、流動性が改善すれば強気派が優位に立つ可能性があることを示唆しています。 0.41〜0.50ドルのレンジを上回る強い押し上げは、このブレイクアウトを検証し、より高い拡大への道を開く可能性が高いでしょう。この展開する構造は密接に関連しています...
NEAR
$2.894
-2.46%
GAME
$36.7739
+0.13%
MOVE
$0.1094
-1.44%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:26
共有
GBPは安定し、火曜日の損失を固めている - スコシアバンク
記事「GBPは安定し、火曜日の損失を固める - スコシアバンク」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スコシアバンクの外為チーフストラテジストであるショーン・オズボーンとエリック・セオレットの報告によると、英ポンド（GBP）は月曜日の損失を固めようとする中、対米ドル（USD）でわずか0.1%上昇しています。市場は11月26日の予算案に注目 「英国の債券市場の混乱はやや落ち着いたように見えますが、市場が11月26日の予算発表に注目する中、財政状況はGBPの主要な原動力であり続けるでしょう。ファンダメンタル分析の観点からは、最終サービスPMIは適度な上振れサプライズを提供し、前回/予想の53.6に対して54.2を記録しました。50台半ばは注目に値し、他と比較して比較的高い水準です。」 「最新の価格動向は、火曜日と水曜日のローソク足に見られる長い下影（したかげ）から、サポート、安定化、そして回復の可能性を示唆しています。相対力指数（RSI）は50を下回る弱気圏内にありますが、わずかにそうであるだけです。50日移動平均（1.3488）に向けての上昇の可能性が見られ、1.3350のサポートと1.3450のレジスタンスラインの間の短期的なレンジ相場を予想しています。」 出典: https://www.fxstreet.com/news/gbp-steady-and-consolidating-tuesdays-losses-scotiabank-202509031120
NEAR
$2.894
-2.46%
LOOKS
$0.013789
+1.25%
BOND
$0.1567
-1.13%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:10
共有
Dogecoinとペペの価格が下落を続ける、レイヤーブレットが本当の理由なのか？
ドージコインとPepeの価格は下落を続ける、Layer Brettが本当の理由なのか？というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドージコインとPepeコインはかつてミームコイン市場を支配していましたが、その地位が揺らいでいるようです。ドージコインとPepeの価格は下落し、取引高は減少し、ミームの魔法さえも薄れているように感じられます。一方、新たな競争相手であるLayer Brettが大きな注目を集めています。この1セント以下のイーサリアムレイヤー2トークンが、ミーム投資家が離れていく理由なのでしょうか？ ドージコイン（DOGE）：ミームの王座から滑り落ちる ドージコインは元祖ミームコインとしての評判はまだ健在ですが、市場での地位が揺らぎ始めています。価格はここ数週間着実に下落し、強い反転の兆候はほとんど見られません。ドージコインコミュニティは忠実なままですが、熱心なDOGEファンでさえ熱意を維持する理由が少なくなっています。主な問題は？何も変わっていないことです。スマートコントラクト機能もなく、DeFiツールもなく、実質的なアップグレードの道筋もありません。ドージコインは元の形のまま—楽しく、象徴的で、ほとんど変化がありません。長い間噂されていたドージコインETFは実現せず、イーロン・マスクの時折の言及を除けば、DOGEが新たな注目を集める能力は大幅に低下しています。一方、ウォレットは静かに資金を移動させています。大口保有者は完全に売り払うわけではありませんが、多様化しています—多くの場合、実際の利回りと新技術を提供するミームコインに投資しています。これはドージコインの終わりではありませんが、明らかに支配的地位からの後退です。 Pepeコイン（PEPE）：まだ野性的だが、Pepe価格は刺激に欠ける Pepeコインは最高のミームコインに匹敵するエネルギーで登場しました。しかし最近、Pepe価格は下落傾向にあります。取引高は縮小し、ソーシャルセンチメントは—まだ遊び心はあるものの—同じ火花を生み出していません。問題の一部は飽和状態にあります。純粋なミームが投資家がより多くを求め始める前に走り続けられる期間には限りがあります。Pepeコインは技術やユーティリティを約束したことはなく、それは最初は効果がありましたが、輝きは鈍くなっています。ステーキングは...
T
$0.01542
+0.85%
FUN
$0.00868
+0.93%
REAL
$0.08217
-1.59%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:04
共有
オジー・オズボーンの有名なシングル、かつてないほど高く評価される
オジー・オズボーンの有名なシングルがかつてないほど高い評価を得ているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。オジー・オズボーンの「Hellraiser」が公式フィジカルシングルチャートに97位で再登場し、数十年前のトラックとして新たな最高位を記録しました。ニューヨーク、NY – 12月11日：オジー・オズボーンが2014年12月11日、ニューヨーク市のSiriusXMスタジオを訪問。（写真：Ilya S. Savenok/Getty Images）Getty Images オジー・オズボーンの死から1ヶ月以上経ち、彼の音楽の売上とストリーミングの初期の急増はほぼ落ち着きました。訃報直後の数日間、彼の最も有名な曲やプロジェクト — ソロとブラック・サバスの両方 — が彼の故郷である英国全土でランキングにデビューしたり急上昇したりしました。そのような支援は一定期間後に冷め、ほとんどのオズボーンのタイトルは英国のリストから姿を消しました。しかし、1曲だけが戻ってきて — ファンがまだ伝説を悼んでいる中、かつてないほど高い位置に上昇しています。 「Hellraiser」がチャートに戻る 「Hellraiser」が今回、公式フィジカルシングルチャートに97位で再登場しました。かろうじてランクインした — 最下位からほんの数スペース上 — だけですが、再登場はレガシーヒットやコレクターズプレスの週間の定位置となったランキングでは依然として勝利です。 2週目、新たな自己最高記録 今回のフレームは「Hellraiser」が公式フィジカルシングルチャートで過ごした2週目のみであり、新たな最高位に到達しました。この曲はチャートでの2度目の滞在を楽しみ、同時に以前の成績を上回りました。「Hellraiser」は8月、オズボーンの死の直後に初めて公式フィジカルシングルリストに到達しました。100位でデビューし、その後数フレーム離れていました。 オズボーン、レミー、そして複数の命を持つ曲 オズボーンはザック・ワイルドとモーターヘッドのレミー・キルミスターと共に「Hellraiser」を書きました。オズボーンとモーターヘッドの両方が録音...
K
$0.05969
-8.45%
CITY
$0.9745
-1.95%
PHOTO
$0.7877
+35.92%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:58
共有
World Liberty Financial (WLFI)、価格暴落の中47Mトークンを焼却
World Liberty Financial（WLFI）が価格暴落の中4700万トークンをバーンしたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。World Liberty Financialは価格下落に対抗するため4700万WLFIトークンをバーンしました。トークンバーンは循環供給量の0.19％を占め、月曜日の上場以来プロジェクトは31％の下落に苦しんでいます。World Liberty Financialは今週、緊急トークンバーンを実施し、市場パフォーマンスの低下に直面する中、4700万WLFIトークンを破棄しました。トランプ家が支援する暗号資産プロジェクトは月曜日に公開取引を開始しましたが、勢いを維持することができませんでした。トークンは0.331ドルで取引を開始し、数日で31％以上の価値を失いました。価格の急落により、プロジェクト開発者は市場を安定させるための即時対策を講じることになりました。 トークンバーン戦略が市場下落を止められず ブロックチェーン記録によると、World Liberty Financialは水曜日に4700万トークンをバーンすることで永久に流通から取り除きました。失われたトークンは既存の循環供給量の約0.19％であり、現在246.6億の循環トークンが存在しています。プロジェクトの初期発行は1000億トークンで、そのうち上場時に取引可能だったのはトークンの25％のみでした。この暗号資産は空売り業者に集中的に狙われ、週を通じてトークン価格の継続的な下落を助長しました。開発チームは、プロトコル手数料による体系的な買い戻しプログラムを適用し、トークンの希少性と価値を高めることを提案しました。コミュニティの反応は肯定的なようで、初期の議論では133人の提案回答者がすでにバーン計画への賛同を示しています。正式な投票プロセスはまだ進行中であり、開発者はトークン経済の将来戦略について、より多くの利害関係者の同意を得ようとしています。業界の専門家は、有名人が支援する暗号資産とその本格的な金融市場での持続可能性については楽観視していません。Kevin Rushの...
TRUMP
$7.533
-2.48%
WLFI
$0.1791
-4.42%
GET
$0.004171
-2.77%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:57
共有
米国銀行、機関投資家向けビットコイン・カストディサービスを再開し、ビットコインETFのサポートを追加
米国銀行、機関投資家向けビットコインカストディサービスを再開し、ビットコインETFのサポートを追加 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、米国銀行は本日、機関投資マネージャー向けの暗号通貨カストディサービスを正式に再開し、2021年に最初に導入されたプログラムを再開したと発表しました。このサービスは、グローバルファンドサービスのクライアント向けの早期アクセスプログラムとして再開され、NYDIGがサブカストディアンとして機能し、ビットコインの安全な保管ソリューションを提供するように設計されています。この決定は、規制の不確実性が数年続いた後に行われ、米国銀行はデジタル資産に関するより明確な枠組みがプログラムを再開する重要な要因であると述べています。ビットコインの直接カストディを提供することに加えて、銀行はビットコイン上場投資信託（ETF）のカストディサービスを含むように提供を拡大しました。 米国銀行ウェルス、コーポレート、コマーシャル、インスティテューショナルバンキングの副会長であるスティーブン・フィリプソン氏は、デジタルファイナンスにおける銀行の先駆的役割を強調しました。「2021年にファンドと機関カストディクライアント向けに暗号通貨カストディを提供した最初の銀行の一つであることを誇りに思い、今年このサービスを再開できることに興奮しています。より大きな規制の明確さに続いて、ビットコインETFを含むように提供を拡大し、カストディと管理サービスを求めるマネージャーに完全なサービスソリューションを提供できるようになりました。」 垂直統合されたビットコイン金融サービスおよび電力インフラ企業であるNYDIGは、このプログラムの主要なビットコインサブカストディアンとして機能します。NYDIGのCEOであるテジャス・シャー氏は、このパートナーシップが伝統的な金融とデジタル資産経済の融合を強調していると述べました。「NYDIGは、ビットコインカストディサービスの主要プロバイダーとして米国銀行と提携できることを光栄に思います。一緒に、グローバルファンドサービスクライアントが健全なお金としてのビットコインにアクセスできるようにすることで、伝統的な金融と現代経済の間のギャップを埋めることができ、規制された金融機関に期待される安全性とセキュリティを提供します。」 この再開は、機関クライアント向けにデジタル機能を拡大するという米国銀行の継続的な戦略を反映しています。上級執行副社長兼最高デジタル...
VICE
$0.03183
-24.16%
COM
$0.011197
+3.23%
FUND
$0.0197
-2.95%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:56
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰