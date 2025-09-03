ディズニー、子どものデータに関するFTC和解金として1000万ドルを支払う予定

ディズニー、子どものデータに関するFTC和解金として1000万ドルを支払うという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年6月3日、カリフォルニア州バーバンクのウォルト・ディズニー・スタジオに給水塔が立っています。マリオ・タマ | ゲッティイメージズ ウォルト・ディズニー・カンパニーは、YouTubeで子どもの個人データを不法に収集することを可能にしたとする連邦取引委員会（FTC）の申し立てを解決するため、1000万ドルを支払うことになります。FTCは、同社がYouTubeで子ども向けの動画を視聴した子どもたちから、親に通知したり同意を得たりすることなくデータを収集することを許可したと主張しています。この申し立てでは、ディズニーが一部のYouTube動画を子ども向けとして表示しなかったことで、子どものオンラインプライバシー保護規則に違反したと主張されています。同機関は、同社が13歳未満の子ども向けコンテンツの視聴者からデータを収集し、ターゲット広告に使用することができたと主張しています。2019年、FTCとの和解後、YouTubeはコンテンツ制作者に対し、アップロードされた動画が「子ども向け」か「子ども向けではない」かを記載するよう要求するようになりました。この指定により、「子ども向け」動画から個人情報が収集されず、視聴者にパーソナライズされた広告が配信されないことが保証されます。また、これらの動画ではコメントも無効化されています。提案された和解案では、ディズニーに1000万ドルの民事制裁金の支払い、子どものデータ保護規則の遵守、そしてYouTubeに投稿された動画が「子ども向け」として指定されるべきかどうかを確認するプログラムの実施が求められています。「子どもと家族の幸福と安全をサポートすることは、私たちの活動の中心にあります」とCNBCが入手した声明で同社は述べています。「この和解はディズニーが所有・運営するデジタルプラットフォームには関係なく、YouTubeプラットフォームでの一部のコンテンツの配信に限定されています。ディズニーは子どものプライバシー法の最高基準を遵守する長い伝統を持っており、今後も必要なツールへの投資を続けることを約束します...