Turtleは、新しいリーダーボードシステムで暗号資産を支配するのは虚栄心ではなく流動性だと賭ける

Turtleが新しいリーダーボードシステムで、見栄えではなく流動性が暗号資産を支配すると賭けるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Turtleはデジタルファイナンスにおける最も希少な資産の一つであるオンチェーン流動性を測定し、報酬を与えるための新しいフレームワークを導入しました。同社はTurtle Liquidity Leaderboardの立ち上げを発表し、これは認証済みの入金、ユーザー分布、エンゲージメント倍率によって参加者をランク付けし、プロトコルと流動性の提供者のための標準化されたスコアボードを作成します。このローンチは、デジタル資産全体で市場の深さが弱まっている時期に行われました。Kaikoによると、市場の深さで上位50位のアルトコインの流動性は2025年第1四半期に約30%減少し、マーケットメイキングのインセンティブの低下と少数の資産への集中の両方を反映しています。プロトコルが持続可能な流動性を競い合う中、Turtleのシステムは資本配分の追跡と報酬の方法を再構築します。リーダーボードは参加者に3つのカテゴリーを適用します。流動性スコアはサポートされているパートナーへの時間加重入金を測定し、分布スコアは被招待者による流動性を追跡し、ブーストは検証可能なアイデンティティとアクティビティに倍率を適用します。インプレッションやソーシャルメトリクスに依存することが多いポイントプログラムやエンゲージメントリーダーボードとは異なり、このフレームワークは簡単に偽造できない資本に基づいています。Turtleの最高経営責任者であるEssiは、リリースの中で、流動性は見栄えのメトリクスよりも軽視されており、同社はそれを最も重要なシグナルとして中心に据えることを目指していると述べました。この発表は、Turtleが以前のキャンペーンを通じて生み出したモメンタムを基にしています。同社の資料によると、その分配プロトコルは2024年以来、エコシステムの立ち上げのために流動性を調整し、30万以上のウォレットにわたって40億ドル以上の入金を動員しています。今年初めのArbitrumのTAC「Summoning」イベント中、Turtleのボールトは最初の週に1億ドル以上、2週目までに1億5000万ドル、そしてメインネットのマージの時点で最終的に約7億9000万から8億ドルの流動性を集め、Curveの創設者Michael Egorovも参加しました。同社のネットワーク規模は5月に再び引用され...