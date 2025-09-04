MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
Turtleは、新しいリーダーボードシステムで暗号資産を支配するのは虚栄心ではなく流動性だと賭ける
Turtleが新しいリーダーボードシステムで、見栄えではなく流動性が暗号資産を支配すると賭けるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Turtleはデジタルファイナンスにおける最も希少な資産の一つであるオンチェーン流動性を測定し、報酬を与えるための新しいフレームワークを導入しました。同社はTurtle Liquidity Leaderboardの立ち上げを発表し、これは認証済みの入金、ユーザー分布、エンゲージメント倍率によって参加者をランク付けし、プロトコルと流動性の提供者のための標準化されたスコアボードを作成します。このローンチは、デジタル資産全体で市場の深さが弱まっている時期に行われました。Kaikoによると、市場の深さで上位50位のアルトコインの流動性は2025年第1四半期に約30%減少し、マーケットメイキングのインセンティブの低下と少数の資産への集中の両方を反映しています。プロトコルが持続可能な流動性を競い合う中、Turtleのシステムは資本配分の追跡と報酬の方法を再構築します。リーダーボードは参加者に3つのカテゴリーを適用します。流動性スコアはサポートされているパートナーへの時間加重入金を測定し、分布スコアは被招待者による流動性を追跡し、ブーストは検証可能なアイデンティティとアクティビティに倍率を適用します。インプレッションやソーシャルメトリクスに依存することが多いポイントプログラムやエンゲージメントリーダーボードとは異なり、このフレームワークは簡単に偽造できない資本に基づいています。Turtleの最高経営責任者であるEssiは、リリースの中で、流動性は見栄えのメトリクスよりも軽視されており、同社はそれを最も重要なシグナルとして中心に据えることを目指していると述べました。この発表は、Turtleが以前のキャンペーンを通じて生み出したモメンタムを基にしています。同社の資料によると、その分配プロトコルは2024年以来、エコシステムの立ち上げのために流動性を調整し、30万以上のウォレットにわたって40億ドル以上の入金を動員しています。今年初めのArbitrumのTAC「Summoning」イベント中、Turtleのボールトは最初の週に1億ドル以上、2週目までに1億5000万ドル、そしてメインネットのマージの時点で最終的に約7億9000万から8億ドルの流動性を集め、Curveの創設者Michael Egorovも参加しました。同社のネットワーク規模は5月に再び引用され...
MORE
$0.0335
+49.08%
TAC
$0.005913
-12.72%
TOP
$0.000096
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 02:36
共有
規制の明確化と連邦準備制度への楽観論により暗号資産市場が上昇
「暗号資産市場、規制の明確化とFRBへの楽観論で上昇」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SECとCFTCが現物暗号資産取引に関する声明を共有した後、ビットコイン、イーサリアム、主要アルトコインが上昇しています。9月3日水曜日、主要デジタル資産は2日連続で上昇しました。これは、証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）が規制された取引所が特定の現物暗号資産取引を促進することを禁止されていないと述べたことによるマクロ的な楽観論と規制の追い風によるものです。ビットコイン（BTC）は過去24時間で1.2%上昇して112,000ドルになりました。イーサリアム（ETH）は当日3.8%上昇して4,459ドルに達しました。XRPは2.8%増加して2.87ドルとなり、ソラナ（SOL）は5%上昇して210ドルになりました。BTCチャート 「ビットコインをイーサリアムに移行させるクジラの動きでBTCが110,000ドルを下回りましたが、それは一時停止し、おそらくほぼ完了しています」とWincentのPaul HowardがThe Defiantと共有したコメントで述べています。「私が予想するのは、機関投資家の資金がBTCに戻ってくることによる緩やかな上昇です。」彼は、9月は歴史的に価格の観点から成績の悪い月であるものの、「機関投資家の関心と今週OTC買い手から見られる一貫した取引量を考えると、月末までに驚きをもたらす可能性がある」と説明しています。 アルトコイン市場では、Maple FinanceのSYRUPが水曜日に12%急上昇しました。これは、資産運用会社がsyrupUSDCをArbitrumに拡大するというニュースの中で起こりました。ONDOも、イーサリアムブロックチェーン上でトークン化された米国株式を立ち上げると発表した後、7%上昇しています。 CoinGeckoによると、暗号資産市場の時価総額全体は過去24時間で約2%上昇して3.96兆ドルとなり、ビットコインのシェアは56.3%、イーサリアムは13.6%となっています。 清算とETF 過去24時間で、CoinGlassによると、約1億7100万ドルの暗号資産ポジションが清算され、そのうちロングポジションが5200万ドル、ショートが1億1900万ドルでした。イーサリアムが5300万ドル以上の清算額でトップとなり、ビットコインが3500万ドルで続きました。現物ビットコイン上場投資信託...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 02:18
共有
トランプのアメリカンビットコイン取引デビュー、変動の中5回停止
水曜日、価格のボラティリティが高まる中、ABTCの取引は5回停止され、日中価格は85%急騰した。ナスダック証券取引所は水曜日、株式の再上場デビューでボラティリティが急上昇したため、アメリカン・ビットコイン（ABTC）株の取引を5回停止した。エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニアが共同設立したビットコイン（BTC）マイニング企業であるABTCの株価は、アメリカン・ビットコインが別の暗号資産マイニング企業であるグリフォン・デジタル・マイニングと株式合併した後、日中取引で約85%上昇し、一株14ドルの高値を記録した。ABTC取引は最初に3:09:35 UTC（世界標準時）に10分間停止され、その後3:20:11 UTCに再び停止され、さらに3:30:54と3:40:12に2回追加で停止された。続きを読む
TRUMP
$7.533
-2.48%
BTC
$121,621.67
-1.28%
MORE
$0.0335
+49.08%
共有
Coinstats
2025/09/04 02:17
共有
ETHの価格だけが上昇傾向にあるわけではありません
「ETHの価格だけが上昇しているわけではない」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。これは0xResearchニュースレターの一部です。全編を読むには、購読してください。イーサリアムは今注目を集めており、そのパフォーマンスはデジタル資産財務会社（DATCOs）やETFからの資金流入によるものとされていますが、価格だけが過去最高値（ATH）を記録したわけではありません。2ヶ月連続で、ETHの価格動向は記録的な永久先物取引量を伴っていました。8月の取引高は約2兆ドルに達し、7月の1.5兆ドルより30%増加しました。また8月はイーサリアムの史上最高のDAの使用率を記録し、市場シェアは7月の約53%から8月には63%に増加しました。しかし、6というブロブターゲットにはまだ到達していないため（8月の平均は4.17、7月は4.13）、ブロブのコストは極めて低い状態（ほぼ1ウェイ）が続いています。今後のFusakaアップグレードでは、この問題に対処するために「フロアプライス」が導入される予定です。年初来のガス制限が50%増加したおかげで、月間アクティブアドレス（MAAs）も1680万（7月の1490万から12.7%増加）という過去最高を記録し、トランザクション数も約5170万（前月比11%増）と同様に増加しました。そしてイーサリアムがステーブルコイン関連の話題を持つ理由を知りたい場合—イーサリアム上のステーブルコイン供給量は1630億ドルに達し、新ATHを記録し、どのチェーンよりも高い水準となっています。イーサリアム上のステーブルコイン送金量も8月に過去最高を記録し、前月比17%増の1.43兆ドル（7月は1.23兆ドル）に達しました。これは（フィルタリングされた）送金量が1兆ドルを超えた記録上2回目の月となりました。資金の流れだけでは全体像を語れないのかもしれませんね？ニュースをメールで受け取りましょう。Blockworksのニュースレターを探索：出典：https://blockworks.co/news/return-of-eth-onchain
NEAR
$2.894
-2.46%
T
$0.01542
+0.85%
SIX
$0.01954
-1.11%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 02:00
共有
U.S. バンコープ、ETFサポート付き機関投資家向けビットコイン管理サービスを再開
米国バンコープがETFサポート付き機関投資家向けビットコイン管理サービスを再開」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国バンコープは3年以上中断していたビットコインの管理サービスを再開しました。このイニシアチブはトランプ政権の暗号資産に好意的な姿勢を受けたもので、従来の金融機関がデジタル資産にさらに深く関わることを奨励しています。米国の銀行は、このプログラムが登録済みまたはプライベートファンドを持つ機関投資家向けであることを明らかにしました。同行によると、ビットコイン管理サービスには初めてBTC上場投資信託（ETF）も含まれるとのことです。 米国バンコープはビットコイン管理プログラムに暗号資産ETFを含める計画 米国銀行が機関投資家向け暗号資産管理サービスを再開。pic.twitter.com/Qbx4sdue0U — Inspired Analyst (@inspirdanalyst) 2025年9月3日 米国バンコープは、顧客向けの仲介役を務め、投資運用会社NYDIGが原資産のサブカストディアンとして機能すると述べました。このプログラムは、機関がクライアントに代わってビットコインを保管するものです。NYDIGのCEO、テジャス・シャー氏にとって、同社はビットコイン管理イニシアチブを通じて従来の金融と現代の金融の間のギャップを埋めることを目指しています。 ミネソタ州を拠点とする銀行の暗号資産管理サービス再活性化への関心は、社長のグンジャン・ケディア氏のリーダーシップのもとでも生まれました。ケディア氏は6月のモルガン・スタンレー米国金融カンファレンスで、ステーブルコイン取引の驚異的な90％を占める暗号資産セクターには銀行にとって収益性の高い機会があると述べました。 「その強さと安定性と継続性を持つ銀行所有のプロバイダーがあることは、市場の進化する部分においてクライアントに多くの安心感を与えると思います」- 米国銀行の富裕層、企業、商業、機関投資家向け銀行業務責任者スティーブン・フィリプソン氏。 フィリプソン氏は、同金融機関が暗号資産業界の成長に合わせてプログラムを拡大し、内部のリスクとコンプライアンス基準を満たす他の暗号資産も含める計画であると付け加えました。同行はまた、富裕層などの他の分野にデジタル資産を含める方法も模索しています...
TRUMP
$7.533
-2.48%
BTC
$121,621.67
-1.28%
MORE
$0.0335
+49.08%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:25
共有
クラッカーバレルのロゴ騒動は、懐かしさへの訴求を捨てられないことを証明
Cracker Barrelのロゴ失敗は懐かしさの魅力を捨てられないことを証明するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年8月22日、ニュージャージー州マウントアーリントンにあるCracker Barrel Old Country Storeの入口の様子。Cracker Barrelは多くのアメリカ人の心の中で特別な場所を占めており、ロッキングチェアと時折のカントリーミュージックパフォーマンスを備えた素朴な「Old Country Store」の雰囲気の中で郷土料理を提供しています。しかし、この歴史あるアメリカのチェーン店のリブランディングの試みは、オンライン上で反対の嵐を巻き起こし、企業イメージを刷新しようとするレガシーブランドを巡る文化戦争の新たな戦線を開きました（写真：Gregory WALTON / AFP）（写真：GREGORY WALTON/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images Cracker Barrelのイメージ刷新の試みは見事に裏目に出て、大衆の怒りの波、1億ドルの株価損失、そしてホワイトハウスからの言及を引き起こしました。1週間後、同社は方針を転換し、古風で愛されていたロゴを復活させることを余儀なくされました。 レストランチェーンのアイデンティティを更新するためのリブランディングの取り組みとして始まったものは、すぐに軌道を外れました。それは企業のリーダーシップと、忠実な顧客ベースに受け入れられているコアブランド価値観との間の深い断絶を露呈し、次世代の顧客に対するブランドの懐かしさの魅力を見誤りました。 失敗への準備 8月19日火曜日、Cracker BarrelのCEOであるJulie Masinoは「Good Morning America」に出演し、メニューの刷新や、すっきりとした、より整理された内装デザインなど、レストランチェーンで行われている変更を発表しました。彼女はまた、これらの変更がブランドの懐かしい真正性から離れる兆候だという世間の抗議に対抗しようとしました。 660店舗を展開するこのレストランチェーンは、今後3年間でリブランディングの取り組みに6億ドルから7億ドルを割り当てています。2025年度には、最初の25〜30の店舗がリモデルされる予定です。 Masinoは、近代化の取り組みの結果は「圧倒的にポジティブ」だったと宣言しました。しかし、彼女の企業...
T
$0.01542
+0.85%
WHITE
$0.0003013
-2.46%
PHOTO
$0.7877
+35.92%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:19
共有
規制環境の変化に伴い、USバンコープがビットコインカストディサービスを再び提供へ
US Bancorpは4年間の休止を経て暗号資産カストディサービスを再開し、NYDIGとのパートナーシップを通じてファンドとETF向けのビットコイン保管に初期段階で焦点を当てています。この記事「規制環境の変化に伴いUS Bancorpがビットコインカストディサービスを再提供へ」はCoinspeakerに最初に掲載されました。
共有
Coinspeaker
2025/09/04 01:12
共有
トランプ家が支援するアメリカンビットコイン、本日ナスダックでの取引開始へ
トランプ家が支援するアメリカン・ビットコインが本日ナスダックで取引開始へ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカン・ビットコイン・コープ（ABTC）は本日ナスダックでデビューする予定で、従来の金融とビットコインの交差点が拡大する中で、もう一つの重要な節目となります。エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニアが支援する同社は、マイニング事業と戦略的な市場購入を組み合わせたユニークなビットコイン蓄積プラットフォームを代表しています。同社の上場は、グリフォン・デジタル・マイニング社との株式交換合併を通じて実現し、アメリカ有数のビットコインインフラプラットフォームを目指しています。この事業は、Hut 8 Corp.（Nasdaq | TSX: HUT）が過半数を所有しており、同社はビットコインマイニングASICの大部分を新事業体の80％の株式と引き換えに提供しました。 「今日、アメリカン・ビットコインは、私たちの時代を定義する資産クラスへのスケーラブルで独自のエクスポージャーを求める投資家にとって、一流の公開投資手段となります」とアメリカン・ビットコインの共同創設者兼最高戦略責任者であるエリック・トランプは述べました。「私たちのナスダックデビューは、ビットコインを米国資本市場の中核に取り込み、アメリカをグローバルなビットコイン経済の揺るぎないリーダーにするという私たちの使命を前進させる歴史的な節目となります。」 同社のビジネスモデルは、自社マイニング事業と機会を捉えたビットコイン購入を統合した二重蓄積戦略を採用しています。このアプローチにより、市場価格を下回る価格でビットコインを取得するマイニング事業を通じて、純粋な蓄積手段に対する構造的なコスト優位性を維持しながら、市場状況に対応する柔軟性を提供します。 トランプ家のビットコインマイニング部門への参入は、企業によるビットコイン採用の広範なトレンドの中で行われています。このローンチは、ストラテジー社による最近の4億4930万ドルのビットコイン購入を含む、いくつかの主要企業の財務発表に続くものです。 アメリカン・ビットコインの株主であるドナルド・トランプ・ジュニアは、同社のアメリカの価値観との一致を強調しました：「アメリカン・ビットコインは、アメリカの強さを定義する価値観を体現しています：自由、透明性、そして独立性です。ナスダック上場により、私たちはこの使命をグローバルな舞台に引き上げ、米国の金融システムを強化すると信じる投資手段を投資家に提供しています...
TRUMP
$7.533
-2.48%
COM
$0.011197
+3.23%
FREEDOM
$0.00000003754
-6.68%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:59
共有
トランプ氏の発言がビットコインの急騰を促進
トランプの発言がビットコインラリーを促進という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは元大統領ドナルド・トランプの影響力のある発言を受けて大幅に上昇し、112,000ドルを超えて112,253ドルで安定しました。この上昇はロシアのウラジーミル・プーチン大統領が中国との天然ガス取引を拡大する決定を下したことと同時に起こり、これはトランプの二次制裁に対抗するものと思われます。続きを読む：トランプの発言がビットコインラリーを促進 出典：https://en.bitcoinhaber.net/trumps-statements-drive-bitcoin-rally
TRUMP
$7.533
-2.48%
RISE
$0.010177
-1.19%
COM
$0.011197
+3.23%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:56
共有
Netflixはモバイルでユーザーがクリップをカスタマイズして共有できるようにする
BitcoinEthereumNews.comに「Netflixがモバイルでクリップのカスタマイズと共有を可能に」という記事が掲載されました。Netflixは水曜日、「Moments」機能の新しいアップデートを発表し、視聴者がクリップの開始点と終了点を選択して保存・共有できるようになりました。このモバイルデバイスでのみ利用可能な機能は、視聴者が好きなシーンを保存して共有するために昨年初めて導入されました。この新しいアップデートは、人気番組「Wednesday」のシーズン2の第2部の公開と同時に行われました。Netflixの「Moments」機能の新アップデートは、「Wednesday」のような番組のバイラルな瞬間を活用することを目指しています。アップデートには、セグメントの長さを調整するための画面上の「クリップ」オプションが含まれています。クリップ後、動画は視聴者の「My Netflix」タブに保存され、再視聴や共有が可能になります。シリーズの第1シーズン（古典的なテレビ番組「アダムス・ファミリー」のスピンオフ）では、主人公のウェンズデーが踊るシーンがバイラルとなり、シリーズの最も人気のある瞬間の一つとなりました。同社のウェブサイトによると、「Wednesday」は2億5200万回以上の視聴回数を記録し、現在までで最も人気のあるNetflix番組となっています。シリーズの第1部は8月に公開され、これまでに数千万回の視聴を集めています。この新しいアップデートは、Netflixがブランドを刷新する中で行われ、リデザインされたホームページやTikTokに似たモバイル向け縦型動画フィードが導入されています。この配信大手は、2022年の短い停滞期以降、機能の更新から、広告付きの安価なサブスクリプションプランやパスワード共有の取り締まりなどのビジネス施策まで、様々な戦略的な動きを実施しています。Netflixはもはやサブスクリプションデータを公開していませんが、1月の時点で3億以上の有料会員を持っていると報告しています。CNBC PROからのこれらの洞察を見逃さないでください。出典: https://www.cnbc.com/2025/09/03/netflix-clips-moments-viral-share-mobile.html
T
$0.01542
+0.85%
LOOKS
$0.013789
+1.25%
MORE
$0.0335
+49.08%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:52
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰