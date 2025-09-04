MEXC 取引所
衝撃的な改定後、非農業部門雇用者数に注目が集まる
衝撃的な修正後、すべての注目が非農業部門雇用者数に集まる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。9月の第1週はアメリカ経済にとって極めて重要な週になりそうです。数日の間に、米国の労働市場の状況を明らかにする一連の重要な発表が行われ、金曜日には待望の非農業部門雇用者数（NFP）レポートで締めくくられます。これらの統計は、ウォール街だけでなく、連邦準備制度理事会（FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)）も注視しており、今後の金融政策の決定は労働市場の堅調さや脆弱性に大きく依存することになります。高まる不確実性の雰囲気7月の雇用レポートはすでに不確実性の種をまいており、新規雇用創出数は予想の110,000人に対してわずか73,000人でした。さらに懸念されるのは、前月の数字が下方修正され、当初記録された250,000以上の雇用が消えたことです。これらの厳しい修正は政治的批判を招き、米国大統領ドナルド・トランプによる労働統計局（BLS）局長の前例のない解任につながりました。この緊迫した状況の中、金曜日に発表される8月の雇用レポートは、政治的にも経済的にも大きな意味を持ちます。JOLTSレポートからのスタート水曜日から、投資家は求人・離職調査（JOLTS）データの発表で最初の手がかりを得ることになります。この調査は、求人数や退職、解雇の数を測定します。7月の求人数は6月の744万人と比較して、約740万人にわずかに減少すると予測されています。2022年に1,200万人でピークを迎えて以来、求人数は着実に縮小しており、労働需要の緩やかな冷え込みを示しています。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)にとって、これらの数字は不可欠です。緊張の少ない労働市場は賃金圧力を抑制し、したがってインフレも抑制します。逆に、求人数の急激な減少は、経済減速を加速させる可能性のある弱さの信号として解釈されるでしょう。ADP雇用レポート：...の指標
ビットコイン、ソラナ、MAGACOIN FINANCEが9月の注目銘柄に選出
ビットコイン、ソラナ、MAGACOIN FINANCEが9月の注目銘柄に選ばれたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。9月は暗号資産市場が新たな段階に移行する中、アナリストたちがウォッチリストを再編成して始まりました。ビットコイン、ソラナ、MAGACOIN FINANCEの3つの名前が、この瞬間を象徴するものとして一貫して強調されています。それぞれが独自のストーリーを持っています：ビットコインは変動の激しい市場におけるアンカー資産として、ソラナは機関資本を引き付ける急速にスケールするチャレンジャーとして、そしてMAGACOIN FINANCEは最も大胆な上昇予測を引き出す投機的なプレセールとして。 ビットコイン — 蓄積ゾーンと市場アンカー ビットコインは、9月初めに控えめな2%の下落があったにもかかわらず、歴史的高値近くを維持し、市場のアンカーとしての役割を果たし続けています。多くのアナリストにとって、この市場の反落はより深い調整の兆候というよりも、古典的な蓄積の機会を表しています。機関投資家の資金流入は一貫しており、現物ETFの配分と企業の財務部門が需要の信頼できる基盤を提供しています。短期的な変動に直面しても資産の回復力があることで、究極の価値保存手段としての役割が強化されています。新しいトークンはより高い倍率を約束するかもしれませんが、ビットコインは長期的なポジショニングのための最も安全な賭けと見なされています。アナリストたちは、9月の修正的な動きが、年末のモメンタムが再び構築される前にエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的であることが証明されるかもしれないと示唆しています。 ソラナ — スケーラビリティ、アップグレード、そして機関モメンタム ソラナは、強力なファンダメンタルと成長する機関の存在に支えられ、アナリストの議論の中心に残っています。最近のAlpenglowアップグレードはスピードと効率を向上させ、開発者はソラナのDeFiとゲームエコシステムを拡大し続けています。このチェーンはすでに13億ドル以上の収益を生み出し、トップパフォーマンスのレイヤー1としての地位をさらに固めています。ソラナの価格予測は広範囲にわたり、ETFアプリケーションの進展と機関需要のスケールに応じて、第4四半期までに250ドルから420ドルの間のターゲットが設定されています。低コストで日々何百万もの取引を処理する能力を持つソラナは、イーサリアムの主要な代替手段として位置づけられています。9月のアナリストレポートでは、それを求める人々のためのコア配分として強調されています...
ビットコインニュース：金が32%上昇し、BTCの「デジタルゴールド」の地位を脅かす
ビットコインニュース：金が32%上昇し、BTCの「デジタルゴールド」の地位を脅かす。BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント：金は年初来+32%対BTCの+16%—2倍のパフォーマンス。金は3,500ドル/オンス—1971年から約100倍。金は複数年にわたりBTCを上回るパフォーマンス。「デジタルゴールド」の説に圧力。ビットコインニュース—金は2025年の注目資産となり、年初来約+32%上昇している一方、ビットコインは約+16%の上昇にとどまっています。金1オンスは3,500ドル近くで過去最高値（ATH）を記録しました—これはドルが金本位制から離れた1971年以降、100倍の価格上昇を表しています。対照的に、ビットコインはより控えめな動きを見せています。今年初めに一時124,000ドルを超えましたが、2025年1月の価格と比較してわずか16%高いだけです。ビットコインニュース—金の急騰はビットコインの2025年の利益の2倍に 金の急騰には複数の要因があります。インフレへの懸念の高まりと地政学的な不確実性が投資家を安全資産へと向かわせています。アナリストは、連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ期待が現在市場に織り込まれており、金の需要を押し上げていると指摘しています。エコノミック・タイムズは、中央銀行が積極的に金塊を追加していると報じています：最近では年間平均1,000メートルトン以上を購入しています。この傾向は準備金管理者がドルから多様化していることを反映しています。スポット金は2025年9月2日に一時3,508.50ドル/オンスに達しました。金ETFも記録的な資金流入を見せました—例えば、SPDR Gold Trustの保有量は977.68トンに達し、2022年以降で最高となりました。多くの指標によると、金は株式と比較して低ボラティリティを維持しています。S&P 500との相関性はわずか14%で、ビットコインの60%と比較されます。言い換えれば、金は再び伝統的なヘッジとして機能し、デジタルゴールドの説を脅かしています。複数年にわたって見ると、金はビットコインをも上回っています。2021年11月の高値以降、金は85%上昇したのに対し、ビットコインは61%です。アナリストのボブ・エリオットによる分析はこれを裏付けています：金は2021年初め以降、ビットコインと同様のリターンを提供していますが、ボラティリティは4分の1で、下落幅もはるかに小さいです。ビットコインは...のもとでパフォーマンスが低下
現物ビットコインETFは3億3200万ドルの資金流入をリードする中、イーサリアムファンドは資金流出
イーサリアムファンドが流出する中、現物ビットコインETFが3億3,200万ドルの資金流入をリード BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、現物ビットコイン上場投資信託（ETF）は火曜日に3億3,270万ドルの純入金を記録し、1億3,530万ドルの純出金を見たイーサリアム関連商品を上回りました。これはSoSoValueのデータによるものです。フィデリティのFBTCが1億3,270万ドルを集め急増を主導し、ブラックロックのIBITが7,280万ドルでこれに続きました。グレースケール、Ark 21Shares、Bitwise、VanEck、Invescoを含む他の主要発行体全体でも追加の資金流入が報告されました。イーサ（ETH）ETFは資金流出を記録しました。フィデリティのFETHが流出の大部分を占め、9,920万ドルを失い、BitwiseのETHWは2,420万ドルを失いました。イーサETFは金曜日にも1億6,400万ドルの流出を記録しました。この逆転は、イーサリアムファンドが38億7,000万ドルの資金流入を見た8月の好調な成績の後に起こりました。これに対してビットコイン（BTC）ETFは7億5,100万ドルの資金流出を記録しました。イーサファンドは資金流出を見ています。出典：SoSoValue 関連記事：金が3,500ドル以上の過去最高値を記録する中、ビットコイン価格はどこまで上昇できるか？ ビットコインの「デジタルゴールド」の物語が勢いを取り戻す 現物ビットコインETFの新たな急増は、ビットコインの「デジタルゴールド」の物語が復活していることと時を同じくしています。「ビットコインは再び機関投資家からの資金を引き付けており、デジタルゴールドとしての物語が再び牽引力を得ています」とクロノス・リサーチの最高投資責任者であるヴィンセント・リウ氏はCointelegraphに語りました。「金が過去最高値にある中、ハードアセットへの欲求が明らかに強まっています。このマクロ不確実性の環境において、BTCは利益確定の時期に入っているように見えるETHに対して際立っています」と彼は付け加えました。リウ氏は、グローバル市場が不安定である限り、投資家がその認識された安定性と安全な避難所としての魅力からビットコインを好むこの傾向が続く可能性があると述べました。 関連記事：ビットコイン現物取引の増加が119,000ドルへの突破の可能性を示唆 暗号資産ファンドは週間24億8,000万ドルの資金流入で回復 報告によると、暗号資産投資商品は先週、前週の14億ドルの資金流出の後、24億8,000万ドルの純資金流入を記録し回復しました。8月は43億7,000万ドルの資金流入で締めくくられました。年初来の資金流入は現在355億ドルに達しています...
次の外為(FX)スイングを予測する方法
「次の外為(FX)スイングを予測する方法」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。外国為替市場（外為(FX)）では、価格は偶然に動くのではなく、実体経済に反応します。そして経済状況を最も速く伝えるのは雇用データです。雇用創出、賃金、労働力参加率、そしてもちろん失業率はすべて、経済成長とインフレの期待に影響を与え、それによって中央銀行の決定に...そして通貨に影響します。言い換えれば、雇用データを注視することは、アナリストの贅沢ではなく、初心者でもベテランでも、あらゆる外為(FX)トレーダーにとって競争上の優位性なのです。 なぜ雇用が通貨の原動力なのか 雇用は活動と購買力を直接結びつけるものです。採用が増え、賃金が上昇すると、消費は維持され、インフレが加速し、中央銀行は政策を引き締める（金利を引き上げるか高金利を維持する）理由がより多くなります。高金利は資本を引き付け、通貨を強化します。逆に、労働市場の悪化は消費に重くのしかかり、インフレを抑制し、通貨を弱める傾向のある金融緩和への道を開きます。このメカニズムは理論的なものではなく、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USDなどの通貨ペアの反応に毎月見ることができます。 単一の見出し数字を超えて注目すべき指標 米国の非農業部門雇用者数（NFP）：月次の触媒として卓越しています。創出された雇用数だけでなく、前月からの修正（しばしば市場を動かす）、セクター別の分散（製造業対サービス業）、そしてインフレ圧力の脈を測るための平均時給にも注目してください。 失業率：純雇用から来る下落であれば、参加率の低下（求職者の意欲喪失）からではなく、通貨を支えます。参加率がさらに速く上昇すれば、上昇率は「良い」こともあり、それは活発な労働供給の兆候です。 所得と労働時間：雇用の増加なしでの賃金上昇だけでも、硬化するには十分かもしれません...
ビットコインがクジラの供給量が2018年の最低水準に達し警告サインを点滅
ビットコインがクジラ供給量が2018年の最低水準に達し警告サインを示すという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは繰り返しレジスタンスラインでの拒否に直面し、$107,200付近での市場の反落リスクが高まっています。クジラ一人当たりの供給量は2018年レベルまで低下し、再分配と支配力の低下を示しています。調整の深さは通常の範囲内にあり、12%の下落は過去の強気相場パターンに一致しています。ビットコインはレジスタンスラインで疲労の兆候を見せながらも重要なレベルをテストし続けています。世界最大の暗号資産は報道時点で$111,018で取引されており、過去24時間で0.63%上昇しています。その時価総額は現在$2.21兆を超え、取引高は$470億を超えています。しかし表面下では、テクニカル指標とオンチェーンデータが次の大きな動きを決定する可能性のある課題の増加を示しています。 主要レジスタンスラインからの拒否シグナル アナリストのアリ・マルティネスは、ビットコインが最近$110,700付近の下降チャネルの上限に触れたと指摘しています。このレベルは強固なレジスタンスラインとして浮上し、境界線で複数のヒゲが形成されています。繰り返される拒否は、買い手が勢いを得るのに苦戦していることを示唆しています。その結果、$107,200に向けての市場の反落が起こる可能性が高いです。さらに深い下落は価格を$103,000近くまで送る可能性もあり、現在のレンジは短期的な方向性にとって重要です。 ビットコイン$BTCは最近$110,700付近のチャネル上限に触れ、現在はレジスタンスラインとして機能しています。このレベルでの複数のヒゲは拒否を示し、$107,200または$103,000への動きのリスクを高めています。pic.twitter.com/U7ajA1O4Z1 — Ali (@ali_charts) 2025年9月3日 関連記事：ビットコインが2025年後半に$200Kに達する可能性がある3つの理由 クジラ供給量の減少は2018年レベルを反映 テクニカル的な拒否に加えて、供給分布の傾向も追加の懸念を引き起こしています。Glassnodeのデータによると、100〜10,000 BTCを保有するホルダーを表すクジラ一人当たりの平均ビットコイン供給量は2024年11月以降着実に減少しています。平均は現在クジラ一人当たりわずか488 BTCで、これは2018年12月以来の水準です。注目すべきは、この減少が最近の数ヶ月間$60,000以上で回復力のあるビットコインの価格動向と対照的であることです。これは再分配を示しており、クジラは...
アムステルダムを拠点とするトレジャリーが資金調達を確保し、パブリック上場のために1,000 BTCを購入
プライベートラウンドはWinklevoss CapitalとNakamoto Holdingsが主導しました。Euronext上場への道 Treasuryは[…]になる計画です。記事「アムステルダムを拠点とするTreasuryが資金調達を確保し、パブリック上場のために1,000 BTCを購入」はCoindooに最初に掲載されました。
下院議員、史上最高値を記録する前に2025年にイーサリアムを4回購入：潜在的な利益はこちら
複数の議会議員が、ポートフォリオの多様化とホワイトハウス政権が支持するセクターへの賭けを目指し、暗号通貨および暗号通貨関連のETFを購入しています。続きを読む
速報：FRB、待望のベージュブックを公開 – 知っておくべきすべてのこと
FEDは投資家が熱心に待ち望んでいた米国経済の詳細を含むベージュブック文書を公開しました。続きを読む：速報：FEDが待望のベージュブックを公開 – 知っておくべきすべてのこと
TSMC (TSM)株：米国輸出規制変更にもかかわらず安定を維持
TLDRs; TSMCの株価は水曜日に米国が中国輸出免除を終了させる動きにもかかわらず、1.13%上昇して230.98ドルとなった。2025年の免除期限切れにより、TSMCは南京工場に出荷される制限付き機器のライセンスを申請する必要がある。アナリストは中国の半導体企業に対する管理上の摩擦、リードタイムの長期化、コンプライアンスコストの上昇を警告している。逆風にもかかわらず、[...] 「TSMC（TSM）株：米国輸出管理変更にもかかわらず安定を維持」の記事がCoinCentralに最初に掲載された。
