Lido、VedaとMellowによるシンプルなセービングボールトをデビュー

LidoがVedaとMellowによる簡素化されたEarnボールトをデビュー。BitcoinEthereumNews.comに掲載。Lidoはstake.lido.fiに新しいタブ「Earn」を立ち上げ、ステークしたイーサをより簡単かつ比較的安全に運用するための厳選されたストラテジープールを提供します。最初の上場となるVeda LabsのGG Vault（GGV）は、ETH、WETH、stETH、またはwstETHを使用した「ブルーチップ」DeFiストラテジーにワンクリックでアクセスできます。Mellowが実装する2番目の上場、分散型バリデーターボールト（DVV）は9月中旬に公開予定です。Lido Ecosystem FoundationのJakov Buratovićによると、ボールトはLidoのコアプロトコルと同じセキュリティー基準をクリアする必要があるとのことです。「Lido Earnに掲載されるには...すべての本番コントラクトは上場前に信頼できる企業による監査を受け、重要な指摘事項に対処する必要があります」とBuratovićはBlockworksに語りました。ライブ取引中のボールトは問題を検出するための自動アラートを維持し、「必要に応じて、オンチェーン処理中の一時停止または停止メカニズムを作動させてボールト操作を停止できます」と彼は述べました。財団は預金者のリスクを最小限に抑える取り組みを行っていますが、Buratovićは潜在的な損失に対する責任を負わないと述べています。手数料は立ち上げ時にシンプルです。「GGVに関しては、VedaとLido DAOの間で分割される1%のプラットフォーム手数料があり、これは他のDeFiボールトで見られる料率と一致しています」とBuratovićは述べました。ユーザー体験の面では、ユーザーはDeFiで広く使用されているstETHの非リベース形式であるwstETHと同様に、価値が増加するERC-20入金先アカウントトークンを受け取ります。出金はwstETHで行われ、現在のところLidoはボールトトークンの二次市場を最適化していません。Blockworks Researchの最新データによると、この流動性ステーキングプロバイダーは現在約380億ドル相当のETH預金を保有しており、これはステークされたイーサの約61%を占めています。出典：Blockworks Research Mellowの代替案 Earnに掲載される2番目のストラテジーであるDVVは、Mellowのモジュラーボールトアーキテクチャ上に構築されており、今回はバリデーターの分散化に焦点を当てた異なるアプローチを導入しています。各ストラテジーは独立した「サブボールト」に格納され...