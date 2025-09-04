MEXC 取引所
トランプ氏、ニューオーリンズに州兵派遣の可能性を示唆—シカゴではなく
トランプ氏、シカゴではなくニューオーリンズに州兵を派遣する可能性を示唆という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン ドナルド・トランプ大統領は水曜日、犯罪取締りのためにシカゴに州兵を派遣するという約束を撤回し、代わりに共和党知事が彼に異議を唱える可能性が低いニューオーリンズに軍を派遣する可能性があると述べました。ドナルド・トランプ大統領は2025年9月3日、ワシントンDCのホワイトハウス大統領執務室でポーランドのカロル・ナブロツキ大統領との二国間会談中に発言しています。（写真：アレックス・ウォン/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ 重要事実 トランプ氏は、自身の政権は「シカゴに行くか、それとも素晴らしい知事ジェフ・ランドリーがいるニューオーリンズのような場所に行くか、今決定を下しているところだ。彼は我々が入って、かなり厳しくなってしまったこの国の非常に良い地域を立て直すことを望んでいる」と述べました。トランプ氏のこの発言は、火曜日の午後、民主党のJ.B.プリツカー知事の許可の有無にかかわらずシカゴに軍を派遣すると警告した後に行われました。プリツカー知事はトランプ氏の脅しに反発しています。これは進行中の話題であり、更新される予定です。出典：https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/03/trump-suggests-sending-national-guard-to-new-orleans-instead-of-chicago-potentially-avoiding-legal-hurdle/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:43
Lido、VedaとMellowによるシンプルなセービングボールトをデビュー
LidoがVedaとMellowによる簡素化されたEarnボールトをデビュー。BitcoinEthereumNews.comに掲載。Lidoはstake.lido.fiに新しいタブ「Earn」を立ち上げ、ステークしたイーサをより簡単かつ比較的安全に運用するための厳選されたストラテジープールを提供します。最初の上場となるVeda LabsのGG Vault（GGV）は、ETH、WETH、stETH、またはwstETHを使用した「ブルーチップ」DeFiストラテジーにワンクリックでアクセスできます。Mellowが実装する2番目の上場、分散型バリデーターボールト（DVV）は9月中旬に公開予定です。Lido Ecosystem FoundationのJakov Buratovićによると、ボールトはLidoのコアプロトコルと同じセキュリティー基準をクリアする必要があるとのことです。「Lido Earnに掲載されるには...すべての本番コントラクトは上場前に信頼できる企業による監査を受け、重要な指摘事項に対処する必要があります」とBuratovićはBlockworksに語りました。ライブ取引中のボールトは問題を検出するための自動アラートを維持し、「必要に応じて、オンチェーン処理中の一時停止または停止メカニズムを作動させてボールト操作を停止できます」と彼は述べました。財団は預金者のリスクを最小限に抑える取り組みを行っていますが、Buratovićは潜在的な損失に対する責任を負わないと述べています。手数料は立ち上げ時にシンプルです。「GGVに関しては、VedaとLido DAOの間で分割される1%のプラットフォーム手数料があり、これは他のDeFiボールトで見られる料率と一致しています」とBuratovićは述べました。ユーザー体験の面では、ユーザーはDeFiで広く使用されているstETHの非リベース形式であるwstETHと同様に、価値が増加するERC-20入金先アカウントトークンを受け取ります。出金はwstETHで行われ、現在のところLidoはボールトトークンの二次市場を最適化していません。Blockworks Researchの最新データによると、この流動性ステーキングプロバイダーは現在約380億ドル相当のETH預金を保有しており、これはステークされたイーサの約61%を占めています。出典：Blockworks Research Mellowの代替案 Earnに掲載される2番目のストラテジーであるDVVは、Mellowのモジュラーボールトアーキテクチャ上に構築されており、今回はバリデーターの分散化に焦点を当てた異なるアプローチを導入しています。各ストラテジーは独立した「サブボールト」に格納され...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:27
共有
チャールズ・ホスキンソン、カルダノとビットコインのライバル関係について「我々はいつも勝っている」
「チャールズ・ホスキンソン、カルダノとビットコインの競争について『我々は常に勝利している』」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なポイント：チャールズ・ホスキンソンはカルダノをアルトコインとして位置づけ、ビットコインの主要なライバルであり続けています。ADAはICO時代からの年間価格成長でBTCを上回っています。カルダノエコシステムはアップグレードとコラボレーションを通じて拡大し続けています。カルダノの創設者チャールズ・ホスキンソンは最近、ビットコイン（BTC）とADAの継続的な競争に関する見解を共有しました。ホスキンソンによれば、カルダノ（ADA）は常に勝利するとのことです。創設者はまた、最近のインタビューでADAを「史上最高のパフォーマンスを持つ資産」と表現しました。ホスキンソンは一貫してADAを優れた研究主導のブロックチェーンプラットフォームとして宣伝し、その長期的価値とパフォーマンスの優位性を強調しています。 ビットコインとのADA成長比較 最近のX投稿で、ホスキンソンは「我々も常に勝利している」と書きました。カルダノの創設者は投稿にスクリーンショットを添付し、設立以来のビットコインに対するADAの成長を強調しました。そのスクリーンショットは2025年9月2日時点でのADAの時価総額の分析を提供しています。これは、2017年の初期コイン提供（ICO）中にADAが当初調達したビットコインの価値との仮想的な比較を示しています。特筆すべきは、記事執筆時点でのADAの時価総額は約298億ドルで、循環供給量は357.3億ADAトークンでした。カルダノは2017年のICOで108,000 BTCを調達しました。もし初期ICO参加者がこれらのBTCコインをADAに変換せずに保持していたとしたら、今日、そのコインは117.8億ドル（108,000×$109,162.70）の価値があるでしょう。 カルダノはBTCよりも収益性の高い資産 | 出典：X上のチャールズ・ホスキンソン これはカルダノの現在の時価総額298億ドルが、彼らが当初調達したビットコインの価値の約2.5倍大きいことを意味します。この分析はまた、過去10年間のビットコインの歴史的成長を考慮し、今日の市場におけるADAのICO価値を推定しています。それによれば、ICOで調達されたすべてのBTCが9月まで保持されていた場合、約259億ドルの価値があったであろうと示唆しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:19
共有
レディー・ガガの新曲「ウェンズデイ」がトップ10に直行
レディー・ガガの新曲「Wednesday」シングルがトップ10に直行 レディー・ガガのNetflix「ウェンズデー」に登場する「The Dead Dance」が、「Mayhem」デラックス版のリリースと共に米国iTunesトップソングチャートの10位にデビュー。 INDIO, CALIFORNIA – APRIL 11: (編集用途のみ) (独占アクセス) レディー・ガガが2025年4月11日、カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催された2025 Coachella Valley Music and Arts Festivalのコーチェラステージでパフォーマンスを披露。(Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella) Kevin Mazur/Getty Images for Coachella レディー・ガガの最新の演技は、最近シーズン2の公開を終えたNetflixの「ウェンズデー」への参加となります。配信元はシーズン2を2部に分け、最終エピソードは9月3日に公開されました。ガガの関与は演技だけにとどまらず、番組のために曲を書き下ろし、録音もしました。彼女は「The Dead Dance」を予告し、リリース数日前に正式発表しましたが、この曲はすぐにベストセラーとなりました。 レディー・ガガの「The Dead Dance」デビュー 執筆時点で、米国では「The Dead Dance」がiTunesトップソングチャートの10位に位置しています。この曲は、米国で最も重要なデジタル販売プラットフォームでのベストセラーリストの最上位層に短時間で急上昇しました。 Mayhemデラックス版 「The Dead Dance」がシングルとして入手可能になると同時に、ガガは最新アルバム「Mayhem」の拡張版をリリースしました。このフルアルバムには現在、「Can't Stop the High」、「Kill for Love」、「The Dead Dance」という3つの追加トラックが含まれています。 レディー・ガガの最新ナンバーワンアルバム ガガは「Mayhem」を共有してからわずか数ヶ月しか経っていません。このプロジェクトは3月初めに登場し、彼女を最初にスーパースターへと導いたダークなダンスポップに彼女を連れ戻し、簡単に...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:16
共有
エリック・トランプのアメリカンビットコインがナスダック上場で急騰と暴落
エリック・トランプのアメリカン・ビットコインがナスダック上場で急騰後急落という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。取引開始から1時間以内に株式取引は2回停止され、株価は早朝の高値から約50%下落しました。ワールド・リバティ・ファイナンシャルの立ち上げからわずか数日後、トランプ一家は再び動き、アメリカン・ビットコイン社（ティッカー：ABTC）がマイニング企業グリフォン・デジタル・マイニングとの合併後、本日ナスダックに上場しました。市場が開くとすぐに株価は13ドルまで急騰しましたが、今朝2回の取引停止を経て、株価は上昇分をすべて失い、現在7ドル以下で取引されています。ABTC株 – Yahoo Finance アメリカン・ビットコインのCSOおよび共同創業者であるエリック・トランプは次のように述べています。「私たちのナスダック上場は、ビットコインを米国資本市場の中核に取り込み、アメリカを世界のビットコイン経済における揺るぎないリーダーにするという私たちの使命を前進させる歴史的な節目となります。」 合併後、アメリカン・ビットコインは「規律ある蓄積戦略」の拡大と、グリフォンが確立したマイニング事業の継続に注力します。同社は、市場の動きと割引マイニングを通じて「一株あたりのビットコイン」を最大化することを主な目標としていると述べています。 ワールド・リバティ・ファイナンシャルの共同創業者でABTC株主のドナルド・トランプ・ジュニアは、「アメリカン・ビットコインはアメリカの強さを定義する価値観を体現しています：自由、透明性、そして独立性です」と述べました。 一方、ワールド・リバティ・ファイナンシャルは上場後苦戦しており、上場価格から25%以上下落して0.22ドル、つまり完全希薄後時価総額（FDV）220億ドルとなっています。WLFIトークンのプレセール参加者は、0.015ドルと0.05ドルの拠出価格に対して依然として何倍もの利益を得ていることは注目に値します。 出典: https://thedefiant.io/news/markets/eric-trump-s-american-bitcoin-pumps-and-dumps-on-nasdaq-launch
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:09
共有
メイシーズの立て直しは勢いを増しているのか、それともデッドキャット・バウンスに過ぎないのか？
メイシーズの立て直しは軌道に乗っているのか、それとも底値で反発するパターンに過ぎないのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2023年8月15日火曜日、米国カリフォルニア州ロサンゼルスのメイシーズ店舗。写真家：エリック・セイヤー/ブルームバーグ © 2023 ブルームバーグ・ファイナンス LP 今朝、メイシーズは四半期決算予想を上回り、業績見通しを引き上げたことで、取引開始直後に株価が大幅に上昇しました。現在、百貨店の「大胆な新章」開始から約18ヶ月が経過し、こう問うべき時でしょう：これは新戦略が機能し始めている明確な証拠なのでしょうか？今日の情報に基づけば、私のより寛大な答えは「たぶん」と「判断するには時期尚早」の間でしょう。しかし、より懐疑的な見方では「そうとは言えない」と言えます。その理由は以下の通りです。 好材料 確かに、良いニュースもありました。メイシーズ社とメイシーズ店舗の両方が、12四半期で最高の既存店売上高成長を経験しました。特にブルーミングデールズは再び力強い四半期業績を上げました—ただし、サックス・グローバルの継続的な苦戦から恩恵を受けた可能性が高いです。メイシーズの第2四半期の「純資産残高スコア」は過去最高を記録しました。配送速度は大幅に改善され、年末に向けて在庫状況も良好に見えます。逸話的ですが、「リイマジン125」の店舗（投資強化と新イニシアチブで優先される店舗）を訪れた私自身の経験では、販売支援、ビジュアルマーチャンダイジング、店舗管理などに顕著な改善が見られました。 それほど感心しない とはいえ、「リイマジン125」店舗でさえ、1.4%の売上成長率は、メイシーズが10年以上にわたって市場シェアを大幅に失ってきたTJX、Ultaなどの競合他社や小売業界全体が達成している数字には遠く及びません。これらの重点店舗は、おそらく上位四分の一の基本的特性（力強い市場動向と平均以上の立地と物理的施設）に基づいて選ばれ、他の店舗よりもはるかに多くの注目と投資を受けているにもかかわらず...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:01
共有
ディスインフレ過程が減速している兆候
「脱インフレプロセスが減速している兆候がある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イングランド銀行（BoE）の政策立案者メーガン・グリーンは水曜日、前回の政策会議で政策金利を据え置くことに投票したと述べ、インフレの持続性リスクが高まっていることと需要低迷のリスクが低下していることを理由に挙げました。主なポイント「家計と企業のインフレ期待はしばらくの間高い水準にある」「最近のインフレニュースは食品価格に関するもので、これは期待に大きく影響する」「BoE意思決定者パネルは企業がより高いインフレに敏感であることを示している」「脱インフレプロセスが減速している兆候がある」「労働市場の混乱は予想していない」市場の反応これらのコメントはFXStreet BoEスピーチトラッカーからタカ派スコア7を受けました。GBP/USDはこれらの発言を受けて日次回復モメンタムを維持し、最終的に1.3430で0.27%上昇しました。出典：https://www.fxstreet.com/news/boes-greene-some-signs-that-disinflationary-process-is-slowing-202509031337
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 03:58
共有
STIP-NAM追跡可能な非細胞性がん免疫療法、グローバル買収ウィンドウに突入。
STIP-NAMトレーサビリティを備えた非細胞性がん免疫療法、グローバル買収の窓口に入る。という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。オーランド、アメリカ合衆国、2025年9月3日、FinanceWire OGRD Allianceは、がん革新におけるコスト、スケーラビリティ、インフラの障壁を克服するために設計された非細胞性がん免疫療法プラットフォームPLPC-DBを発表しました。細胞ベースや遺伝子ベースの治療法とは異なり、PLPC-DBは室温で18ヶ月以上の安定性が検証された凍結乾燥リン脂質タンパク質複合体であり、コールドチェーン依存性を排除し、運用コストを60%以上削減します。 実世界のエビデンスに基づく基盤 10年以上にわたり、ラテンアメリカのOncoVixプログラムは構造化された患者モニタリングとデータ収集を提供してきました。この現実資産（RWE）基盤により、構造化免疫表現型トレーサビリティプラットフォーム（STIP）が作成され、現在はネットワークアクセスモジュール（NAM）で強化されています。STIP-NAMは、連続的な第I-III相試験を必要とせずに、管轄区域を超えて相互運用可能で監査可能な形式にトレーサビリティを拡張し、規制当局、投資家、パートナーをサポートします。 科学的差別化 PLPC-DBは自然免疫と適応免疫の活性化（NK、CD8⁺、CD4⁺ Th1）を調整し、抗原提示を強化し、IL-10やTGF-βなどの抑制性サイトカインを減少させます。そのプラットフォームは、OGRD Allianceの腫瘍病理学者兼最高技術責任者（CTO）であるラモン・グティエレス＝サンドバル医学博士の科学的リーダーシップのもと、PubMedにインデックスされた5つのQ1出版物と11のTier-1腫瘍学会議プレゼンテーションに記録されています。 「私たちの優先事項は、PLPC-DBをスケーラブルでトレーサブルな免疫療法資産として構築し、グローバルな規制当局や投資家の期待に応えるドシエを持つことでした」とOGRD Allianceの最高技術責任者であるラモン・グティエレス＝サンドバル博士は述べています。「STIP-NAMフレームワークは、このプラットフォームが科学的に検証されているだけでなく、戦略的買収のために財政的にも健全であることを保証します。」 市場と規制プロファイル グローバルながん免疫療法市場は1,200億米ドルを超え、約10%のCAGRで拡大しています。現在の治療法は、複雑なコールドチェーンと高価なインフラを必要とすることが多いです。PLPC-DBはこれらの制限を回避し、持続可能性目標（国連アジェンダ2030、ビジョン2030）に沿った再現可能でスケーラブルなプラットフォームを提供します。独立した規制コンサルタント会社からの外部検証レターは、国際的な規制基準（FDAやEMAを含む）に沿ったドシエの成熟度を確認しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 03:55
共有
休眠状態のビットコインの供給が目覚める：HyperliquidでBTCをETHに交換
「休眠状態のビットコイン供給が目覚める：HyperliquidでBTCからETHへのスワップ」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 休眠状態のビットコイン供給が目覚める：HyperliquidでBTCからETHへのスワップ | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。セバスチャンの暗号資産の世界への旅は4年前に始まり、ブロックチェーン技術が金融システムに革命をもたらす可能性に魅了されたことがきっかけでした。彼の最初の探求は、様々な暗号資産プロジェクト、特に革新的な金融ソリューションの構築に焦点を当てたプロジェクトの複雑さを理解することに集中していました。数え切れないほどの研究と学習の時間を通じて、セバスチャンは基盤となる技術、市場のダイナミクス、暗号資産の潜在的な応用について深い理解を深めました。 知識が増えるにつれて、セバスチャンは自分の洞察を他の人と共有したいと感じるようになりました。彼はXやLinkedInなどのプラットフォームでオンラインディスカッションに積極的に貢献し始め、フィンテックと暗号資産関連のコンテンツに焦点を当てました。彼の目標は、価値あるトレンドと洞察を幅広い視聴者に公開し、急速に進化する暗号資産の状況についてより深い理解を促進することでした。セバスチャンの貢献はすぐに認められ、オンライン暗号資産コミュニティで信頼される声となりました。 専門知識をさらに高めるために、セバスチャンはUCバークレーのフィンテック：フレームワーク、アプリケーション、戦略の認定を取得しました。この厳格なプログラムは、金融テクノロジーに関する貴重なスキルと知識を彼に提供し、伝統的な金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）の間のギャップを埋めました。この認定は、より広範な金融状況とブロックチェーン技術との交差点についての彼の理解を深めました。 セバスチャンの金融と執筆に対する情熱は彼の仕事に明らかです。彼は金融調査に没頭し、市場トレンドを分析し、暗号資産分野の最新の発展を探求することを楽しんでいます。余暇には、セバスチャンはチャートに没頭したり、10-K形式を研究したり、金融の未来について考えさせられるディスカッションに参加したりしていることがよくあります。 セバスチャンの旅は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 03:20
共有
MicroStrategyの株価、S&P採用への期待で40%の上昇余地あるも、アナリストはリスクを警告 AI: MicroStrategyの株価、S&P採用への期待で40%の上昇余地あるも、アナリストはリスクを警告
MicroStrategy株価、S&P採用への期待で40%上昇の可能性も、アナリストはリスクを警告とBitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント：MicroStrategy株は341ドル付近で取引され、2.16%上昇、6ヶ月間の上昇率は36%。S&P 500採用決定で新たな需要が喚起される可能性があり、ビットコインの強さが鍵。チャートは480ドル（+40%）までの上昇を示すが、サポートラインが崩れると300ドルへの下落リスクも。MicroStrategy株は9月を勢いよく始めた。価格は過去24時間で2.16%上昇し、341ドル付近で取引されている。先週はほぼ横ばいだったが、6ヶ月間の上昇率はまだ36.15%。年初来では株価は14%上昇している。投資家は現在、ビットコインの回復とS&P 500への採用可能性という2つの要因に注目している。どちらもMSTR株を押し上げる可能性がある。しかしアナリストはまた、株価を下落させる可能性のあるリスクも警告している。チャートによれば、ブレイクアウトで株価は480ドルに達する可能性がある。これは今日から40%の上昇となる。同時に、サポートラインでの失敗は300ドルへの下落の道を開く可能性がある。S&P期待がMicroStrategyを後押し 重要なニュースは、MicroStrategyがまもなくS&P 500指数に加わる可能性があることだ。報道によると、S&P委員会は金曜日に決定を発表する可能性がある。同社は現在すべての参加資格を満たしており、有力候補となっている。MicroStrategy株はS&P 500採用の後押しを得る可能性 | 出典：X S&P 500への参加が重要なのは、インデックスファンドが株式を購入せざるを得なくなるからだ。これは数十億ドルの新たな需要を意味する可能性がある。また、伝統的な投資家にMicroStrategyをより目立たせることにもなる。この期待はすでにMSTR株を押し上げている。トレーダーはマイケル・セイラーのビットコイン重視戦略の検証として採用を見ている。同社はソフトウェア企業としてだけでなく、ビットコインの代理としても自らを位置づけている。同時に、批評家はリスクを指摘する。一部では同社がビットコインに過度に依存しており、S&Pが躊躇する可能性があると主張している。それでも、採用の可能性は大きな短期的な触媒を加える。ビットコイン...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 02:49
共有
