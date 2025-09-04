MEXC 取引所
トランプ兄弟、アメリカンビットコインのボラティリティの高いNasdaq上場デビューの中、株式販売を通じて21億ドルの調達を目指す
トランプ兄弟、アメリカンビットコインのボラティリティの高いNasdaq上場の中、株式販売を通じて21億ドルの調達を目指す アメリカンビットコイン社（ABTC）は、ドナルド・トランプ・ジュニアとエリック・トランプが支援する企業で、9月3日にSEC（米国証券取引委員会）に株式販売を通じて21億ドルを調達する申請を行いました。この申請は、ABTCの株価が1時間で91%急騰した後、終値では始値を下回るまで下落するという変動の激しいNasdaq上場デビューに続くものです。ABTCは6.90ドルで始値をつけ、13.20ドルまで上昇し、取引開始数時間で5回の取引停止を引き起こしました。しかし、株価はその勢いを維持できず、取引セッション終了前に回復する前に始値まで下落しました。プレス時点では、時間外取引で株価は上昇の兆しを見せ、8.06ドルで取引され、その日は約16%上昇しました。 アメリカンビットコインは、グリフォン・デジタル・マイニングとの株式交換合併から誕生し、ティッカーシンボルABTCの下で公開取引されるビットコイン蓄積プラットフォームを創設しました。今年初めに完了した取引により、アメリカンビットコインは親会社となり、旧アメリカンビットコインの株主が合併後の企業の約98%を所有しています。 トランプ家のマイニング事業 アメリカンビットコインは3月に、エネルギー企業Hut 8の過半数所有子会社として立ち上げられ、Hut 8は80%の所有権を維持しています。トランプ兄弟は、他の創業パートナーとともに残りの20%の少数株主権を保有していますが、正確な所有権の内訳は公開されていません。エリック・トランプは最高戦略責任者を務め、以前はCOVID検査キットを販売していたマット・プルサクがCEOとして会社を率いています。プルサクは、この合併を分断されたビットコインマイニングセクターにおける支配的なプレーヤーを創出する機会として位置づけています。同社はHut 8との戦略的パートナーシップを通じてアセットライトモデルを運営し、ビットコイン蓄積のための既存のインフラストラクチャを活用しています...
2025/09/04 06:18
2025/09/04 06:18
XRP価格が急騰、Consensys CEOがトランプ政権下での暗号資産訴訟の和解または棄却を示唆 ⋆ ZyCrypto
ConsenSys CEOがトランプ政権下での暗号資産訴訟の和解または棄却を示唆する中、XRP価格が急騰 ⋆ ZyCryptoの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。広告     XRPは心理的価格の3ドルを突破し、約3年間達成できなかったことから、暗号資産業界で話題となり続けています。この重要な進展は、XRPコミュニティ内での不満の高まりに基づき、暗号資産にとって有害であることが証明された3年間の下降トレンドから脱却した後に起こっています。その結果、Mikybull Cryptoという匿名の市場アナリストは、この運命のおかげで大規模なラリーが間近に迫っていると考えています。CoinGeckoのデータによると、XRPは執筆時点で週間11.4%の上昇を享受し、2.85ドルに達しています。この注目すべき上昇により、XRPは1,700億ドルの市場価値を持ち、Tether（USDT）の1,680億ドルと比較して、第3位の座からTetherを押しのけることができました。広告   この動きを歓迎し、暗号資産トレーダーのAsh Cryptoは「XRPは単一のキャンドルで3年間のベア市場から抜け出した。暗号資産のパワーだ」と認めました。したがって、XRPは3.08ドルのレジスタンスラインを突破すれば、さらなる上昇が見込まれます。ConsenSys CEOはトランプ後の明るい暗号資産の未来を見据える 現在のSEC（米国証券取引委員会）体制が多くの訴訟を提起したことで暗号資産コミュニティと相性が良くないことを考えると、ConsenSys CEOのJoe Lubinはトンネルの終わりに光があると信じています。これは、ドナルド・トランプが米国大統領に就任したことで、これらの暗号資産訴訟が和解または棄却されるシナリオを予見しているためです。トランプ政権がすでに暗号資産に好意的なアプローチを示していることから、Lubinは訴訟が大幅に減少するため、暗号資産業界は多額の資金を節約できると考えています。一方、ペンシルバニア州の議員たちは最近、ビットコインを戦略的資産準備にすることを目的とした革新的な法案を導入しました。この動きにより、州は投資することになります...
2025/09/04 05:56
2025/09/04 05:56
マーベリックスの最新の動きが蔓延する移籍噂の扉を閉ざす
マーベリックスの最新の動きが広まっていたトレード噂の可能性を閉ざす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ダラス、テキサス – 4月10日：ダラス・マーベリックスのニコ・ハリソンが2022年4月10日、テキサス州ダラスのアメリカン・エアラインズ・センターでサンアントニオ・スパーズとの試合前にウォームアップを見守っています。ユーザーへの注意：このユーザーは、この写真をダウンロードまたは使用することにより、ゲッティイメージズ使用許諾契約の条件に同意したことを明示的に認め、同意します。（写真：ティム・ハイトマン/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ ESPNのシャムス・チャラニアによると、ダラス・マーベリックスはフォワードのP.J.ワシントンと契約延長に合意しました。契約は4年間で9000万ドルです。ワシントンは若い頃の一部をテキサスで過ごしました。これにはダラスを拠点とする高校プライム・プレップ・アカデミーへの通学も含まれています。トレードによって彼の帰郷が短くなる可能性もありましたが、彼は現在2029-30シーズンまでこの地域と契約で結ばれています。 27歳の選手の契約延長により、マーベリックスが今オフシーズンに彼をトレードする可能性に関する残りの噂は消えました。これらの噂は今年の初夏に広まっていました。憶測には、バックコートを強化するためにジュルー・ホリデーのようなガードを獲得するための3チーム構想にワシントンを含める可能性も含まれていました。もしまだでなければ、ワシントンは今、彼の当面のNBA未来について安心できるでしょう。 P.J.ワシントンのマーベリックスでの影響 シャーロット・ホーネッツでキャリアの最初の4.5シーズンを過ごした後、元全体12位指名の選手は2024年2月にグラント・ウィリアムズをクイーンシティに送るトレードでマーベリックスに加入しました。ワシントンはすぐに新しいチームで影響を与え、ダラスがその年にNBAファイナルに進出するのを助けました。昨シーズン、このフランチャイズはルカ・ドンチッチが怪我で長期離脱する混乱を乗り越え、スポーツ史上最も衝撃的で予想外のトレードの一つの主役となりました。それでも、6年目のベテランは良いパフォーマンスを見せました。6フィート6インチのウイングは、キャリアハイとなる平均14.7ポイントと7.8リバウンドを記録しました...
2025/09/04 05:19
2025/09/04 05:19
インフレーションは依然として主な懸念事項です
インフレーションは依然として主な懸念事項 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、アトランタ連邦準備銀行（Fed）のラファエル・ボスティック総裁は、高インフレがFedの主なリスクであり続けていると述べましたが、労働市場の弱さの兆候は依然として今年1回の0.25%の利下げを示唆していると付け加えました。 主な発言： 物価の安定性は依然として主要な懸念事項であるが、今年1回の0.25%の利下げは依然として適切に見える。 インフレと雇用市場へのリスクはより均衡に近づいているが、インフレは依然として目標を上回っている。 貿易政策やその他の変化の全体的な影響は依然として不明確である。 関税が消費者物価に与える影響はすぐには消えず、具体化するまでに数ヶ月かかる可能性がある。 企業はこれ以上高い関税を吸収することはできない。 インフレ期待へのリスクについて油断することはない。 労働市場が実質的に弱まっているという明らかな兆候はない。 採用と労働供給の両方が減速している中、米国は依然としてほぼ完全雇用に近い状態にある。 企業は労働市場の大きな変化を予想していないが、もしそれが起これば政策対応において勤勉に対応する。 消費者支出がどのように進化するかは依然として不明確である。 リサ・クックの状況についてはコメントしないが、Fedはその使命に忠実であり続ける必要がある。 企業は依然として堅調な年を期待しており、他の証拠はFedの政策が過度に制限的ではないことを示唆している。 雇用統計やその他のデータによっては9月の利下げを排除していない。 出典：https://www.fxstreet.com/news/feds-bostic-inflation-is-still-the-main-concern-202509031414
2025/09/04 05:16
2025/09/04 05:16
ビットコイン優位性の低下が爆発的な成長を示唆
ビットコイン支配率の低下が爆発的な成長を示すという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインシーズン解禁：ビットコイン支配率の低下が爆発的な成長を示す コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース アルトコインシーズン解禁：ビットコイン支配率の低下が爆発的な成長を示す 出典: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-btc-dominance/
2025/09/04 05:12
2025/09/04 05:12
歴史的なビットコインとS&Pの分離がアルトシーズンへの期待を高める – すべての詳細！
歴史的なビットコインとS&P 500のデカップリングがアルトシーズンへの期待を高める – 全詳細！この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント ビットコインは資金流入によりS&P 500からデカップリングし、BTCとアルトコインを押し上げました。アナリストはBTCがレジスタンスを再テストする中でETHの優位性が薄れる可能性を警告し、カウエン氏は10月までにBTC優位性が回復すると予測しています。ビットコイン[BTC]とS&P 500は執筆時点でデカップリングが続いています。歴史的に両資産は並行して動く傾向がありましたが、最新の1日チャートでは明確な乖離を示しています。紫色で示されたビットコインは上昇し、一方S&P 500は下降トレンドを示しています。当然、これは暗号通貨への資本移動が進行中であることを示唆しています。この renewed strengthは、ビットコインが最近数週間で弱い performance を示した後に訪れました。この資産は過去最高値（ATH）の$124,000から$108,000まで下落した後、$110,000のレジスタンスゾーンを上回るブレイクアウトを試みています。出典：TradingView 馴染みのあるデカップリングパターン これはビットコインとS&P 500がデカップリングした初めてのケースではありません。長年にわたり、ビットコインは株式をしばしばアウトパフォームしてきました。Curvoによると、2020年から2024年の間、S&P 500がビットコインをアウトパフォームしたのはわずか3回で、特に2022年のデカップリング時が顕著でした。その期間中、ビットコインは62%下落したのに対し、S&P 500の下落は13%にとどまりました。さらに、最近は流動性がビットコインに有利に働いています。この資産は2024年に135%上昇し、S&Pの33%を上回りました。資本フローが継続すれば、ビットコインは現在のレジスタンスを突破する可能性があります。とはいえ、アナリストはアルトコインもこの資金移動から恩恵を受ける可能性があると指摘しています。BTC.D下落！誰が本当に恩恵を受けるのか？ アルトコインはビットコインの優位性低下から恩恵を受けているようです。CoinMarketCapによると、ビットコイン優位性[BTC.D]（ビットコインの他の暗号通貨に対する市場シェアを測定するもの）は過去1日で3.43%下落しました。イーサリアム[ETH]がその流動性の最大シェアを獲得し、2.17%上昇しました。出典：CoinMarketCap BTC.Dの継続的な低下の場合、アルトコインは今後のセッションで利益を拡大できる可能性があります。しかし、アナリストのベン・カウエンは異なる見解を示しています。彼は...
2025/09/04 05:08
2025/09/04 05:08
Ozak AIのプレセールの成功は、すでに初期のビットコインの勢いを反映している—100倍のリターンを実現できるか？
Ozak AIのプレセール成功はすでに初期ビットコインの勢いを反映—100倍のリターンを実現できるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現在0.01ドルで5回目のプレセール段階にあるOzak AIは、260万ドル以上を調達し、8億4000万以上のトークンを販売しており、投資家からの初期の注目度の高さを示しています。アナリストたちは、Ozak AIのプレセールの勢いと、少額の投資が人生を変えるようなリターンをもたらしたビットコイン（BTC）の初期段階との類似点を指摘しています。予測AIテクノロジー、戦略的パートナーシップ、強い投資家需要を組み合わせることで、Ozak AIは2025年の最も有望な高成長暗号資産プロジェクトの一つとして形成されつつあります。OZプレセールの勢いは初期BTCの可能性を反映 ビットコインは、最小限の採用で始まったニッチなプロジェクトで、数年間で価値が急騰する前はわずか数セントで取引されていました。Ozak AIは初期段階で同様の兆候を示しています。0.01ドルでの5回目のプレセールは、投資家に低い参入ポイントを提供し、指数関数的な成長の可能性を生み出しています。260万ドル以上を調達し、8億4000万のOZトークンが販売されたことで、初期参加者はすでにプロジェクトの長期的なビジョンと有用性に自信を示しています。この強い需要は、Ozak AIがAIと暗号資産セクターでビットコインの初期採用ダイナミクスの一部を再現できる可能性を示しています。Ozak AI：高度な予測テクノロジー Ozak AIのプラットフォームは、ニューラルネットワークやARIMAを含む機械学習モデルを活用して、リアルタイムの市場洞察、リスク評価、実用的な取引シグナルを提供します。EigenLayer AVSとArbitrum Orbitによって駆動される分散型インフラストラクチャは、スマートコントラクトの安定したスケーラブルな実行を保証します。さらに、カスタマイズ可能な予測エージェントにより、ユーザーは個人のポートフォリオにAIの洞察を合わせることができ、小売トレーダー、機関投資家、自動取引ボットに適したプラットフォームとなっています。予測分析と分散型構造の組み合わせにより、Ozak AIは全体的に投機と採用に依存する従来の暗号資産よりも合理的な優位性を持っています。AI駆動の市場インテリジェンスを投資戦略に直接統合することで、プラットフォームは初日から実用的な価値を提供します。OZ...
2025/09/04 04:57
2025/09/04 04:57
億万長者レイ・ダリオ、ドル下落の警告を繰り返し、ビットコインをヘッジとして提案
ビリオネアのレイ・ダリオ、ドル下落の警告を繰り返し、ヘッジとしてビットコインを提案する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。億万長者投資家のレイ・ダリオは、米国が世界の基軸通貨としてのドルの役割を脅かす債務サイクルの終盤に近づいており、この変化によってビットコイン、金、その他の限定供給資産への需要が高まる可能性があると述べました。ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者であるダリオは、フィナンシャル・タイムズがインタビューで共有した彼の見解を誤って伝えたとして非難した後、コメントを発表しました。彼は同紙の質問に書面で回答することに同意したが、その交換が公開されなかったため、「歪曲に対抗する」ために完全なQ&Aを公開したと述べました。 法定通貨は下落する運命 ダリオは、米国政府の急増する債務返済コスト（現在年間約1兆ドル）と新たな借入ニーズが組み合わさり、国債とドルへの信頼を侵食していると主張しました。彼はこのダイナミクスが代替資産をより魅力的にしていると付け加えました。 ダリオによると：「暗号資産は現在、供給が限られている代替通貨であり、他の条件が同じであれば、ドル通貨の供給が増加し、または需要が減少した場合、暗号資産は魅力的な代替通貨になる可能性が高いでしょう。」 彼はまた、すべての法定通貨はビットコインのような「ハードカレンシー」に対して価値が下落する運命にあるという彼の信念を共有しました。ダリオは言いました：「これは1930年から1940年の期間と1970年から1980年の期間に起こったことです。」彼はこの発言を、暗号資産がドルに代わる実行可能な通貨になり得るかという質問に対する回答として述べました。 彼はまた、ステーブルコインとそれらの国債へのエクスポージャーに関する質問にも回答しました。 暗号資産投資家のブループリント：バッグホールディング、インサイダーフロントラン、ミッシングアルファに関する5日間のコース 素晴らしい😎 最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。 FTはこのダイナミクスが安定性に対する体系的な脅威をもたらす可能性があるかどうか質問しました。ダリオは「そうは思わない」と回答しました。彼は、国債の購買力の低下がより大きな...
2025/09/04 04:54
2025/09/04 04:54
億万長者レイ・ダリオ、ビットコインの上昇を米国の「債務燃料型心臓発作」に関連付ける
ビリオネアのレイ・ダリオ、ビットコインの上昇を米国の「債務燃料型心臓発作」と関連付ける記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約するとレイ・ダリオは米国が「債務燃料型心臓発作」のリスクを抱えていると述べました。連邦準備銀行（FRB）が最終的に債券市場に介入せざるを得なくなった場合、貨幣価値に悪影響が及ぶでしょう。彼はデジタル資産をハードカレンシーと比較しました。ベテラン資産運用者レイ・ダリオによれば、米国経済は今後数年以内に債務燃料型心臓発作に直面していますが、それは暗号資産価格を押し上げる可能性が高いとのことです。フィナンシャル・タイムズとのインタビューで、ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者は、水曜日にXに投稿した会話の記録によると、デジタル資産と金の価格上昇をアメリカの改善していない圧倒的な債務負担と関連付けました。米国政府は収入以上の支出をしながら、膨大な債務の返済を行っています。そして政府が予算不足を補うためにさらに借り入れを行い、既存の負担を管理する中で、債権者が最終的に問題を引き起こす可能性があるとダリオは述べました。債権者は価値の保存機能としての能力に懸念が高まるにつれて米国債を売却するだろうと彼は言いました。それによりFRBは金利上昇と債務不履行危機の間か、あるいは債務を購入するためのマネー印刷と「実質金利を低く抑えようとすること（これは貨幣価値を下げる）」の間で決断を迫られる厳しい立場に置かれるだろうとダリオは付け加えました。2008年の金融崩壊を予見した億万長者は、これを「大きな債務サイクル」の「トラウマ的最終段階」と表現し、歴史の過程で過剰な債務が経済収縮と体系的危機に至ったと述べました。その点について、ダリオは規制緩和が経済安定化や国際貿易促進における政府のフィアット通貨使用への脅威ではないと述べました。むしろ不健全な債務水準が通貨の地位を侵食していると彼は言いました...
2025/09/04 04:51
2025/09/04 04:51
トランプのアメリカン・ビットコインがウォール街で最も熱い株式に
トランプのアメリカンビットコインがウォール街で最もホットな株式に BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、トランプ家が支援するマイニング企業であるアメリカンビットコインが、本日Nasdaqで公開取引を開始しました。株価は一時60%急騰し、非常に高い利益を維持しています。同社は、株主の希薄化を防ぐために自社のBTCを生産するデジタル資産財務（DAT）戦略を追求する計画です。 アメリカンビットコインとトランプ家 トランプの暗号資産帝国は、ここ数ヶ月で多角化を進めており、3月に新しい暗号資産マイニング事業であるアメリカンビットコインCorpを支援しています。 Hut 8のパートナーシップに基づく同社が巨額の資金調達を受けた後、コミュニティはそのNasdaq上場を熱心に期待していました。この株式は現在取引が開始され、60%の価格急騰という好調なスタートを切りました。この初期のピークはやや減少したものの、依然として40%以上の利益を維持しています： アメリカンビットコイン価格パフォーマンス。出典：Yahoo Finance トランプ大統領の暗号資産に最も関わりの深い息子たち、エリックとドン・ジュニアは、アメリカンビットコインの上場を強く推進してきました。同社はGryphon Digital Miningとの合併を含むこれらの計画を数ヶ月間温めてきましたが、トランプ家はこれを重要な新時代として明確に扱っています。 それに伴い、新たな公式声明によってトランプ家のアメリカンビットコインに対する計画についての追加情報が明らかになりました。本日のプレスリリースによると、同社はビットコインマイニングからすべての収入を得る計画ではありません。また、投資家にBTCへのエクスポージャーを提供するデジタル資産財務（DAT）戦略も追求する予定です： 「公開市場の支援を受け、アメリカンビットコインはビットコイン蓄積の基準を設定する位置にあると信じています。ビットコインマイニングと機会的な市場購入を組み合わせることで、急速かつ効率的なビットコイン・パー・シェアの成長を促進するための手段を作り出しました」と、アメリカンビットコインのエグゼクティブチェアマンであり、Hut 8 Corpの最高経営責任者であるアシャー・ジェヌートは述べています。 つまり、計画は非常に明確です：Hut 8とGryphonのマイニングインフラストラクチャとリソースがBTCを供給します...
2025/09/04 04:48
2025/09/04 04:48
