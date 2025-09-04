歴史的なビットコインとS&Pの分離がアルトシーズンへの期待を高める – すべての詳細！

歴史的なビットコインとS&P 500のデカップリングがアルトシーズンへの期待を高める – 全詳細！この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント ビットコインは資金流入によりS&P 500からデカップリングし、BTCとアルトコインを押し上げました。アナリストはBTCがレジスタンスを再テストする中でETHの優位性が薄れる可能性を警告し、カウエン氏は10月までにBTC優位性が回復すると予測しています。ビットコイン[BTC]とS&P 500は執筆時点でデカップリングが続いています。歴史的に両資産は並行して動く傾向がありましたが、最新の1日チャートでは明確な乖離を示しています。紫色で示されたビットコインは上昇し、一方S&P 500は下降トレンドを示しています。当然、これは暗号通貨への資本移動が進行中であることを示唆しています。この renewed strengthは、ビットコインが最近数週間で弱い performance を示した後に訪れました。この資産は過去最高値（ATH）の$124,000から$108,000まで下落した後、$110,000のレジスタンスゾーンを上回るブレイクアウトを試みています。出典：TradingView 馴染みのあるデカップリングパターン これはビットコインとS&P 500がデカップリングした初めてのケースではありません。長年にわたり、ビットコインは株式をしばしばアウトパフォームしてきました。Curvoによると、2020年から2024年の間、S&P 500がビットコインをアウトパフォームしたのはわずか3回で、特に2022年のデカップリング時が顕著でした。その期間中、ビットコインは62%下落したのに対し、S&P 500の下落は13%にとどまりました。さらに、最近は流動性がビットコインに有利に働いています。この資産は2024年に135%上昇し、S&Pの33%を上回りました。資本フローが継続すれば、ビットコインは現在のレジスタンスを突破する可能性があります。とはいえ、アナリストはアルトコインもこの資金移動から恩恵を受ける可能性があると指摘しています。BTC.D下落！誰が本当に恩恵を受けるのか？ アルトコインはビットコインの優位性低下から恩恵を受けているようです。CoinMarketCapによると、ビットコイン優位性[BTC.D]（ビットコインの他の暗号通貨に対する市場シェアを測定するもの）は過去1日で3.43%下落しました。イーサリアム[ETH]がその流動性の最大シェアを獲得し、2.17%上昇しました。出典：CoinMarketCap BTC.Dの継続的な低下の場合、アルトコインは今後のセッションで利益を拡大できる可能性があります。しかし、アナリストのベン・カウエンは異なる見解を示しています。彼は...