コーネル大学の調査によると、ビットコインは25カ国で平均4.67/10の信頼スコアを獲得
コーネル調査でビットコインの信頼スコアが25カ国平均で4.67/10を記録という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。9月3日にコーネルビットコインクラブが発表した調査によると、ビットコイン（BTC）は25カ国で10点満点中平均4.67の信頼評価を獲得しました。この調査は暗号資産に対する認識に地域ごとの大きな違いがあることを明らかにしています。ナイジェリアが世界のビットコイン信頼度をリードする一方、日本は調査対象国の中で最低スコアを記録しました。BTCはリスク認識の比較において、金、不動産、主要な法定通貨を含む伝統的資産よりも一貫して低いランク付けとなりました。 政府信頼パターン 10カ国がビットコインへの信頼が自国政府よりも高いと報告しました：ブラジル、インドネシア、ケニア、レバノン、ナイジェリア、フィリピン、南アフリカ、トルコ、ウクライナ、ベネズエラです。これらの地域は新興市場または政治的不安定を経験している国々を代表しています。UAE、中国、サウジアラビアは政府への高い信頼度を示し、ビットコインの信頼度を大幅に上回りました。このパターンは、ビットコインが制度的信頼が低下した場所で関心を集め、暗号資産が中央集権的権威の代替として位置づけられていることを示唆しています。 調査参加者は、すべてのカテゴリーにおいてビットコインを伝統的な投資オプションよりもリスクが高いと一貫して評価しました。しかし、回答者の45%がビットコインを株式と同程度のリスクがあると考え、43%が社債と同等と見なしており、確立された変動性の高い資産クラスとの一定の整合性を示しています。 ビットコインの不正削減能力、プライバシー保護、サービスプロバイダーの信頼性に関する質問は、明確な支持や拒絶よりも主に中立的な回答を生み出しました。このパターンは、情報に基づいた懐疑論というよりも、ビットコインの実用的な利点に関する広範な不確実性を示唆しています。 暗号資産投資家の青写真：バッグホールディング、インサイダーフロントラン、見逃しアルファに関する5日間コース 素晴らしい😎 最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。 財政的ストレスの相関関係 「私の財政が私の生活をコントロールしている」という回答で測定された財政的ストレスレベルが高いと報告している国々は、一般的にビットコインの所有率と信頼度が高くなっています。トルコ、インド、ケニア、南アフリカは、ビットコイン採用率の上昇とともに最も高い財政的ストレス指標を記録しました。エルサルバドル、スイス、中国、イタリアは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:42
MAGACOIN FINANCE、13K人以上の投資家から1350万ドルを調達
BitcoinEthereumNews.comに「MAGACOIN FINANCE、1万3千人以上の投資家から1350万ドルを調達」という記事が掲載されました。暗号資産ニュース MAGACOIN FINANCEはすでに1万3千人以上の投資家から1350万ドルを調達し、2025年最高の暗号資産プレセールの最有力候補の一つとなっています。主要暗号資産が投資家に大きなリターンをもたらすのに苦戦する中、2025年最高の暗号資産プレセールを求める動きが強まり、初期段階のプロジェクトに注目が集まっています。MAGACOIN FINANCEはアナリストや投資家のウォッチリストで注目を集めている銘柄の一つです。実際、このプロジェクトは現在注目すべきトッププレセール案件の一つとしてリードし続けています。すでに1万3千人以上の初期支援者を集め、強い需要を証明しています。また、主要取引所に上場する前に1350万ドル以上を調達し、信頼性と勢いを得ています。何が際立っているのでしょうか？MAGACOIN FINANCEは、プレセールトークンのバイラルパワーと政治的ブランディングを融合させ、標準的なユーティリティプロジェクトとは一線を画すナラティブを持っています。監査済みのプレセール構造と安全な投資モデルを加えると、アナリストがこれを2025年のトップアルトコイン投資機会の一つと呼ぶ理由が明らかになります。投資家の注目とプレセールの勢い コミュニティの牽引力は、投資家がMAGACOIN FINANCEを現在購入すべき最高の暗号資産プレセールとして推す最大の理由の一つです。1万3千人以上の保有者の増加は自信を示し、トークンを取り巻くソーシャルエンゲージメントも上昇し続けています。このような勢いは、プロジェクトが公開リスティングに移行する際に大きな上昇を示す歴史的なシグナルとなっています。プレセールの安全で監査された構造も重要です。信頼がすべての市場において、MAGACOIN FINANCEは個人投資家と新規ローンチを追跡するアナリストの両方にとって適切な条件を満たしています。勢いが急速に高まる中、初期投資家はこれを広範な採用前の稀な機会と見ています。SHIBホエールが市場対比を提供 MAGACOIN FINANCEのこの顕著な急増の中、オンチェーンデータは、Shiba Inuに関連するウォレットの増加数が新興の機会に移行していることを明らかにしています。市場...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:34
9月3日のビットコイン（BTC）価格予測
9月3日のビットコイン（BTC）価格予測がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinStatsによると、トップ10コインの価格は本日すべて上昇しています。CoinStatsによるトップコイン BTC/USD ビットコインの価格は過去24時間で2%上昇しました。TradingViewによる画像 時間足チャートでは、BTCの価格はサポートライン$110,597とレジスタンスライン$111,787の間のチャネル中央に位置しています。こちらもおすすめ 日足が上限付近で終了した場合、ブレイクアウトが発生し、その後$113,000レンジまで上昇する可能性があります。TradingViewによる画像 より大きな時間枠では、$111,775における日足の終値に注目すべきです。ブレイクアウトが発生した場合、$113,000-$114,000エリアのテストがすぐに予想されます。TradingViewによる画像 中期的な視点では、遠い将来の予測をするには時期尚早です。取引量が少ないため、強気派も弱気派もイニシアチブを取る準備ができていないことを意味します。この場合、$110,000-$114,000のレンジ相場が最も可能性の高いシナリオです。ビットコインは記事執筆時点で$111,369で取引されています。出典: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-3
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:14
イーサリアムETFの資金流入がビットコインを上回る — アナリストがVETとWLDを隠れた有望アルトコイン銘柄として注目
イーサリアムETFの資金流入がビットコインを上回る — アナリストがVETとWLDを隠れたアルトコイン投資先として注目 BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産ニュース イーサリアムETFは記録的な資金流入を達成し、ビットコインを上回り、アルトコインシーズンの話題を盛り上げています。アナリストはVeChainとWorldcoinを2025年のトップ候補として注目しています。機関投資家はかつてないペースでイーサリアムに資本を移動させています。現物ETH ETFは8月だけで約40億ドルを吸収し、ビットコイン商品への配分の10倍以上となり、機関投資家の需要のバランスを確実にイーサリアムへとシフトさせています。この急増はアルトコインシーズンの予測を後押しし、アナリストはVeChain（VET）、Worldcoin（WLD）、そして新興の有望株であるMAGACOIN FINANCEなどの高い確信度を持つ銘柄を指摘しています。 イーサリアムETFの資金流入がビットコインを上回る イーサリアムのETF資金流入における優位性は、2025年初頭の展望を一変させました。8月末までに、ETH ETFはわずか5取引日で18.3億ドルを獲得し、月間流入額は39.5億ドルに達しました。対照的に、ビットコインETFは純流出を記録し、最大の暗号資産に対する短期的な関心の低下を浮き彫りにしました。特に、BlackRockの現物ETH ETFが先導し、FidelityとBMNRは積極的な財務配分戦略を展開し、ETHの準備級デジタル資産としてのプロファイルを強化しています。 アナリストはイーサリアムの勢いをいくつかの構造的要因に起因しています。DeFiはオンチェーンの流動性を拡大し続け、ステーキング利回りは受動的収入を求める機関にとって魅力的であり、トークン化パイロットプロジェクトはETHを企業採用の基盤として位置づけています。本質的に、機関投資家はビットコインを放棄しているわけではなく、イーサリアムへの多様化を進め、さらに実世界の有用性に合致する他のアルトコインへの投資を増やしています。 VeChain（VET）— 企業採用とステーキングの上昇余地 上記を考慮すると、VeChainは企業向けブロックチェーンリーダーとしての地位を静かに進展させています。WanchainクロスチェーンブリッジやAPYインセンティブを提供するStarGateステーキングなどのネットワークアップグレードがエコシステム参加を促進しています。さらに、持続可能性に焦点を当てたコンサルタント会社とのパートナーシップが、実世界での採用を推進する信頼性を高めています。2025年のアナリスト予測では...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:55
共有
中国は香港の新ステーブルコイン賭博を恐れているかもしれない
中国は香港の新しいステーブルコイン構想を恐れているかもしれないという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。7月、米国はGENIUS法の成立により、デジタルドルのグローバル基準を設定しました。これはステーブルコインに関する初の連邦フレームワークです。この法案により、ワシントンはドル裏付けトークンがデジタル決済の基盤となることを確認しました。この動きはアジアでの議論を激化させています。中国は、人民元の使用促進と厳格な資本規制の維持というジレンマに直面しています。香港は8月1日に発効した新しいライセンス制度を通じて妥協案を提供しています。スポンサー スポンサー 香港が開放する一方、中国本土は引き締め 香港金融管理局は、発行者に2500万香港ドルの資本保有、分離された流動準備金の維持、マネーロンダリング防止基準の遵守を要求しています。まだライセンスは付与されていません。本土では、中国人民銀行がデジタル人民元パイロットが引き続き優先事項であると改めて表明しました。北京はTether関連の送金を取り締まり、企業が直接暗号資産を保有することを禁止し、オフショア子会社や香港上場商品へのエクスポージャーを制限しています。 「より広範な課題は...金融業界の保守的な文化です」とエミル・チャン氏（香港デジタル金融協会）はCNNのインタビューで述べました。スポンサー スポンサー 香港はステーブルコイン規則をより広範なトークン化の取り組みと組み合わせています。8月7日、規制当局はデータと評価を標準化するための世界初の現実資産（RWA）レジストリを立ち上げました。当局者はまた、カストディとOTC取引のルールについても協議しています。 「香港をほぼ他のどのアジア管轄区域よりも先行させています...他の地域のための青写真になるでしょう」— ヤット・シウ氏、Animoca Brands、CNNにて。 民間活動はこの勢いを反映しています。HSBCは貿易金融のためのブロックチェーン決済を展開し、一方、中国資産管理（香港）はアジア初のトークン化小売マネーマーケットファンドを導入しました。トークン化された金や環境債券がエコシステムに加わっています。 2024年の中国へのステーブルコインの純流入｜エコノミスト アナリストは、人民元裏付けのステーブルコインは依然として可能性が低いと述べています。オフショアCNH預金の総額は1兆人民元未満であり、300兆以上に対して...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:39
SEIが今注目すべき理由はこちら
「なぜSEIが今注目すべきなのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント アナリストのAliはSEIの目標価格を0.32～0.37ドルとし、Randは下落リスクが限定的な強気ペナントパターンを強調しています。Messariのデータによると、SEIの取引高はSailorFiとDragonSwapの優位性に牽引され、2025年第2四半期に22.3億ドルに達しました。SEIは0.3～0.6秒で取引を確定させ、Solana、Avalanche、Ethereumと比較して最速のチェーンとなっています。SEIは現在0.29389ドル付近で取引されており、アナリストAliによると確認済みの買いシグナルを示し、0.32ドルの抵抗線を目標としています。モメンタムが維持されれば、SEIが0.28ドル以上のサポートを維持することを条件に、次の上昇予測は0.37ドルとなります。アナリストRandは、SEIが水平サポートラインの上で強さを示しながら強気ペナントパターンを形成していることを強調しています。この構造は下落リスクが限定的で上昇ポテンシャルが強いことを反映し、0.32ドルから0.37ドルへの予測と一致しています。出典：X 一方、コミュニティのトレーダーたちは、エコシステム全体でモメンタムが加速すれば、SEIはさらに上昇する可能性があると指摘しています。一部の予測では、特にETF承認とセクターの成長が現在のパターンと一致すれば、SEIは数ヶ月以内に2ドルに達する可能性があるとしています。エコシステムの成長とオンチェーンの強さ Messariのデータによると、SEIの現物取引高は2025年第2四半期に過去最高の22.3億ドルに達しました。この成長を牽引したのはSailorFiで、日次取引高1020万ドルで市場シェア41.5%を獲得しました。DragonSwapが33.5%、日次取引高820万ドルで続き、Oku経由のUniswapは14.4%、日次取引高350万ドルを保持しました。Jellyverseは6%、日次取引高150万ドル、Yaka Financeは1.9%、日次取引高50万ドルを占めました。SEI取引高 | 出典：Messari この拡大はSEIの強力なDeFiの基盤に支えられた主要ゲームチェーンとしての地位を強化しています。採用と流動性の増加により、アナリストたちはSEIを過小評価されていると見ており、特にスワップ活動の加速と分散型取引所の優位性の拡大を考慮しています。ロックされた総価値も急速な成長を示しており、前回の1.4ドルの価格ピーク時の2000万ドルから今日の6億ドルに増加しています。DragonSwapで完了したTGEは1つだけで、さらに多くの上場が...
NEAR
$2.896
-2.32%
SEI
$0.2799
-2.43%
YAKA
$0.001652
-6.92%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:27
ピエール・ロシャードがデンバーで開催される金融サービスのためのビットコインサミットの基調講演者に Bard: I'll translate the content directly to Japanese (ja-JP) following your instructions.
ピエール・ロシャードがデンバーのビットコイン金融サービスサミットの基調講演者に登場というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年10月16日～18日にデンバーのRiNo地区にあるThe Spaceで開催されるビットコイン金融サービスサミットでは、金融の専門家たちがビットコインの主流金融への統合を探るために集まります。参加者は150人に制限され、このイベントは会計士、資産アドバイザー、弁護士、保険代理店、資産管理者、フィンテックリーダーなど、ビットコイン採用の実践的な戦略を求める人々を対象としています。ビットコインボンドカンパニーのCEOであるピエール・ロシャードとニューマーケットキャピタルのCEOであるアンドリュー・ホーンズが基調講演を務め、3日間にわたって実行可能な洞察を提供します。セッションでは、家族や企業向けのビットコイン取得、金融サービス、カストディソリューション、コスト基準の追跡、税務報告、企業の財務管理、相続計画、ビットコインを担保とした貸付などが取り上げられます。イベントは10月16日午前10時（MST）からクラシックゴルフトーナメントで始まり、ピアツーピアのネットワーキングを促進します。正式なセッションは10月17日午前10時から始まり、午前8時からの朝食ミキサーに続き、10月18日午後4時に終了します。参加者はまた、スポンサーショーケース、ライブ製品発表会、パートナーシップを構築するための夕方のバーボンテイスティングも楽しめます。The Space（3700 N Franklin St.）で開催され、会場はデンバー国際空港から電車でアクセス可能で、ホテル、レストラン、バーが徒歩圏内にあります。一般入場料は285ドル、ゴルフ込みのパッケージは440ドルです。denver.spaceで受付中の登録には、すべてのセッション、食事、アフターパーティーが含まれています。サミットの目的は明確です：専門家にビットコインの知識を提供し、パートナーシップを促進し、参加者を紹介パートナーや製品と結びつけることです。セッションでは、不動産計画から保険カバレッジまで、実世界のアプリケーションに対応し、ライブ製品発表では新興の金融ツールを初めて見ることができます。主催者はCPEとCEクレジットを申請中で、詳細は9月に発表される予定です。ビットコインが金融サービスで牽引力を得ている中、このイベントは伝統的な金融と暗号資産の架け橋となることを目指しています。専門家は今すぐ予約して、ビットコイン駆動の金融を形作る業界のパイオニアに参加することができます。出典：…
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:23
バボラテニスシューズはミシュランとのユニークなコラボレーションを特徴としています
バボラテニスシューズがミシュランとのユニークなコラボレーションを特徴としていることがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年全米オープンでミシュラン製アウトソールを含むバボラの頭からつま先までの装備を身につけたキャメロン・ノリー。（写真：Clive Brunskill/Getty Images）Getty Images 20年以上にわたり、フランスのブランドであるバボラとミシュランはフットウェアでコラボレーションしており、1800年代に設立された2つのブランド—1つは楽器の弦から始まり最初のテニスラケット弦を作り、もう1つは自動車タイヤメーカー—にテニスシューズに対するユニークな視点をもたらしています。この焦点は20年以上のパートナーシップとなり、バボラのテニスシューズに高度なトラクション理解を提供しています。 「ミシュランはタイヤを超えた専門知識を応用しています」とミシュランライフスタイルリミテッドのマネージングディレクター、シヴァム・サクセナは私に語ります。「グリップと耐久性に関する私たちのノウハウは、フットウェアなど複数の用途に適用できます。」 サクセナによると、同社はゴム、配合、形状に関する専門知識をバボラチームにもたらし、あらゆるテニスコートサーフェス用のソールを作成しているとのこと。各プレイングサーフェスには独自の要件と異なるニーズがあり、「粘着性と反応性」のバランスを取っていると、サクセナは述べています。 バボラジェットマッハ3テニスシューズのミシュランアウトソールを披露するキャム・ノリー。バボラ ミシュランの研究開発チームは、フランスの研究センターで各コートの特性に合わせた配合を作り出しています。ゴム配合とアウトソール構造を適応させることで、サクセナによれば、あらゆるサーフェスに対応してバボラとペアリングできるとのことです。 「ハードコートシューズでは、グリップを強化するために接触面を最大化していますが、クレーコートシューズのアウトソールはクレーの排出を最大化するように設計されています」とサクセナは言います。「全体として、私たちはいくつかの技術的配合を『駆使して』、すべてのスポーツをカバーする10以上のアウトソール構造を開発しています。」 頭からつま先までバボラのアスリートであるキャム・ノリーはこれに注目しています。ノリーは12歳の頃からバボラのラケットを使用していましたが、2025年初めにブランドのアパレルとフットウェアに切り替え、すぐにその...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:01
GBP/USDは1.3440に上昇、英国の強いデータが米国の弱さを相殺 Gpt:
英国の好調なデータが米国の弱さを相殺し、GBP/USDは1.3440に上昇したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。GBP/USDは火曜日のDXY 98.50を超える急激な上昇後、米ドルが下落したため1.3332の安値から1.3442に反発しました。米国のJOLTS報告書は7月の求人数が急激に減少し、関税が採用と製造業の弱さに与える影響を浮き彫りにしました。英国のサービスPMIは54.2に上昇し、財政懸念を和らげる一方、イングランド銀行（BoE）当局者はインフレリスクと政策の慎重さを強調しています。GBP/USDは米国（US）からの経済データの発表を受けて北米セッション中に0.39%上昇しています。また、英国政府が財政要件を満たせないという懸念は、経済が引き続き好調であるという兆候により緩和されました。このペアは日中安値1.3332から反発した後、1.3442で取引されています。ポンドは好調な英国サービスPMIが財政懸念を和らげた後0.39%上昇し、一方で弱い米国雇用データがドルに圧力をかけています。米ドル指数（DXY）によると、グリーンバック（米ドル）は火曜日のラリーに続いて水曜日に弱含んでおり、火曜日のセッション中に98.50の数字を超えて米ドルを押し上げました。米国のデータによると、7月の求人数は718.1万件に減少し、6月の743.7万件から下落したと米国労働統計局（BLS）が明らかにしました。データによると、採用は4.1万件増加し、解雇は1.2万件増加しました。エコノミストは雇用市場の継続的な減速をドナルド・トランプ米大統領の関税のせいにしています。その他のデータでは、7月の工場受注が前月比-1.3%減少し、予想された-1.4%の縮小よりも良好でした。今日の報告書と、火曜日のISM製造業PMIが6ヶ月連続で縮小したことを合わせると、製造業活動が引き続き悪化していることを示唆しています。金曜日の非農業部門雇用者数の発表に注目が集まるでしょう。推定によると、米国経済は8月に7.5万件の雇用を創出し、失業率が上昇するとされています。英国では、強いサービスPMIが秋季予算案に先立ち、政府の財政抑制能力に対する懸念を和らげました。…
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 05:58
米国雇用統計、弱まる雇用市場を示す
米国の雇用レポートが弱まる雇用市場を示すという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。水曜日に発表された米国の雇用データは、米国の労働市場が弱まっていることを示しました。求人労働異動調査（JOLTS）レポートによると、7月の求人数は718万件でした。JOLTSレポートは予想の738万件を下回り、6月の前回の報告である736万件も下回りました。BLSの雇用データは2021年7月以来の最高水準に達し、2021年10月以降約3.8％上昇しました。2025年は米国の雇用市場が減速しています 米国の労働市場は弱まっています：現在仕事を望んでいるが労働力に含まれていないアメリカ人の数は620万人に達し、2021年7月以来の最高水準となっています。これらは公式には労働力の一部ではなく、積極的に仕事を探していないが、言っている人々です... pic.twitter.com/aqEqaiksJ1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2025年9月3日 労働統計局によると、医療・社会支援企業は求人を18万1000件削減し、小売業者は11万件削減しました。芸術・娯楽・レクリエーション企業も6万2000件の雇用を削減し、林業は1万3000件の雇用を削減しました。データはまた、米国での解雇がわずかに増加したことを示唆しています。レポートによると、仕事を辞めた米国市民の数は6月から変わらず320万人でした。求人数はレポートが低下したにもかかわらず健全な状態を維持しており、2022年3月の最高水準である1210万件から減少しています。求人数は、米国経済がCOVID-19のロックダウンから力強く回復する中でピークに達していました。2025年は、2022年と2023年に連邦準備制度理事会のインフレと戦う11回の金利引き上げの影響が続く中、米国の雇用市場が減速しています。雇用市場は、ドナルド・トランプ大統領の激化した貿易戦争によっても今年は勢いを失っており、これが市場に不確実性をもたらし、...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 05:52
