「なぜSEIが今注目すべきなのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント アナリストのAliはSEIの目標価格を0.32～0.37ドルとし、Randは下落リスクが限定的な強気ペナントパターンを強調しています。Messariのデータによると、SEIの取引高はSailorFiとDragonSwapの優位性に牽引され、2025年第2四半期に22.3億ドルに達しました。SEIは0.3～0.6秒で取引を確定させ、Solana、Avalanche、Ethereumと比較して最速のチェーンとなっています。SEIは現在0.29389ドル付近で取引されており、アナリストAliによると確認済みの買いシグナルを示し、0.32ドルの抵抗線を目標としています。モメンタムが維持されれば、SEIが0.28ドル以上のサポートを維持することを条件に、次の上昇予測は0.37ドルとなります。アナリストRandは、SEIが水平サポートラインの上で強さを示しながら強気ペナントパターンを形成していることを強調しています。この構造は下落リスクが限定的で上昇ポテンシャルが強いことを反映し、0.32ドルから0.37ドルへの予測と一致しています。出典：X 一方、コミュニティのトレーダーたちは、エコシステム全体でモメンタムが加速すれば、SEIはさらに上昇する可能性があると指摘しています。一部の予測では、特にETF承認とセクターの成長が現在のパターンと一致すれば、SEIは数ヶ月以内に2ドルに達する可能性があるとしています。エコシステムの成長とオンチェーンの強さ Messariのデータによると、SEIの現物取引高は2025年第2四半期に過去最高の22.3億ドルに達しました。この成長を牽引したのはSailorFiで、日次取引高1020万ドルで市場シェア41.5%を獲得しました。DragonSwapが33.5%、日次取引高820万ドルで続き、Oku経由のUniswapは14.4%、日次取引高350万ドルを保持しました。Jellyverseは6%、日次取引高150万ドル、Yaka Financeは1.9%、日次取引高50万ドルを占めました。SEI取引高 | 出典：Messari この拡大はSEIの強力なDeFiの基盤に支えられた主要ゲームチェーンとしての地位を強化しています。採用と流動性の増加により、アナリストたちはSEIを過小評価されていると見ており、特にスワップ活動の加速と分散型取引所の優位性の拡大を考慮しています。ロックされた総価値も急速な成長を示しており、前回の1.4ドルの価格ピーク時の2000万ドルから今日の6億ドルに増加しています。DragonSwapで完了したTGEは1つだけで、さらに多くの上場が...