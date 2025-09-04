イーサリアムとビットコインのホエールアクティビティが急増

イーサリアムとビットコインのクジラ活動が急増」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムとCardanoはアルトコイン市場の中心的存在であり続けていますが、投資家が2025年に向けた戦略を見直す中、両者とも疲労の兆候を示しています。イーサリアムは今週$4,400を下回り、強力な機関投資家のサポートと高いオンチェーン活動にもかかわらず、モメンタムの維持に苦戦しています。一方、Cardanoは抵抗線を突破する試みを繰り返した後、$0.80付近で停滞しており、トレーダーはその短期的な可能性について意見が分かれています。アナリストは、これらのレイヤー1の巨人が長期的に重要なプレイヤーであり続ける一方で、次のサイクルでの上昇余地は、より新しく、動きの速いトークンと比較して限定的かもしれないと警告しています。この変化により、多くの投資家は小売の興奮と文化的共鳴を組み合わせた代替の投資先を探るようになりました。MAGACOIN FINANCEのような新規参入者が投資家の注目を集めていると指摘する声もあります。 Cardanoはモメンタムを失う Cardanoも躓いています。$0.80で取引されているADAは先週7.5%下落し、数ヶ月のレンジ相場の後、モメンタムが弱まる兆候を示しています。進行中のガバナンスアップグレードとVoltaire時代に牽引され、ファンダメンタルズは強いままですが、価格の動きは異なる物語を語っています。ADAは$0.85～$0.90を上回る水準を維持することに繰り返し失敗しており、アナリストは強力な触媒がなければ、Cardanoはレンジ相場にとどまる可能性があると警告しています。ADAの日次取引量は週間比で120%急増して13億9000万ドルに達していますが、これの多くは有機的な蓄積ではなく投機的な取引を反映しています。長期的な信者にとって、Cardanoはまだ活発な開発と忠実なコミュニティサポートを持つエコシステムを代表しています。しかし、イーサリアムと同様に、短期的な倍率は限られているように見えます。これが、変革的なリターンを求めるトレーダーがより若く、小売主導のプレイに移行している理由です。 MAGACOIN FINANCE：ブレイクアウト候補 これによりMAGACOIN FINANCEに注目が集まっています。このプロジェクトはアルトコインの議論の中心になりつつあります。予測によると、MAGACOIN FINANCEは2025年までに驚異的な16,000%の投資収益率をもたらす可能性があり、市場で最も注目されている新しいトークンの1つとなっています。技術的なロードマップに依存するイーサリアムやCardanoとは異なり...