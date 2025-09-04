MEXC 取引所
イングランド銀行副総裁、金利は高止まりの可能性を示唆
イングランド銀行副総裁、金利は高止まりする見通しを示唆 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、イングランド銀行（BoE）はインフレとの闘いが続く中、より長期間にわたって金利を引き締め続ける方針です。水曜日、クレア・ロンバルデリ副総裁は議員たちに対し、経済全体の価格圧力が予想以上に持続していると述べました。 彼女のコメントは、銀行がインフレの再上昇リスクなしに借入コストをさらに引き下げる余地がほとんどないことを示しました。ロンバルデリの発言はアンドリュー・ベイリー総裁にも共有され、中央銀行が今年さらなる利下げを早期に実施する見込みはないと改めて強調しました。ベイリー総裁は金融市場が、利下げは多くの人が期待していたよりも遅くなるという銀行の警告を「理解した」と述べました。 この警告は、わずか数週間前の銀行が8月に政策金利を4.0%に引き下げた時点から、トーンが大きく変化したことを示しています。この利下げは金融政策委員会（MPC）での困難な5対4の分裂投票の末に決定されたものでした。この利下げは、経済成長と雇用の減速の兆候の中でビジネス活動を後押しすることを意図していました。しかし、その後インフレデータが予想を上回り、政策立案者の注目を集めることになりました。 今夏の初めに投資家が予想していた標準的な四半期ごとの利下げを続ける代わりに、BoEは金利が2026年まで現在のレベルから上昇しない可能性を示唆しています。この転換は中央銀行のジレンマを浮き彫りにしています：インフレは2022年の二桁から急落したものの、依然として目標を上回り、特に食品、エネルギー、サービスなどのセクターで粘り強さを示しています。 市場はより遅い利下げに適応 議会の財務委員会で発言したベイリー総裁は、彼の「メッセージが浸透した」と金融市場に対して主張しました。彼は金利の道筋は引き続き低下するが、それは緩やかなものになるだろうと繰り返しました。ベイリー総裁は議員たちに、銀行が次にどれだけ遠くまで、どれだけ速く進むかについて、現在はより大きな不確実性があると伝えました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 08:27
BonkがClimbし、ChainlinkがPowers Onする中、BullZillaが今買うべきトップ暗号資産の現物を確保
BullZillaがBonkの上昇とChainlinkの躍進の中、今買うべき主要暗号資産の地位を確保したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース BullZilla、Bonk、Chainlinkは、プレセール力、ミームコインの勢い、DeFiインフラを組み合わせ、今買うべき主要暗号資産として輝いています。2025年に向けて、今買うべき主要暗号資産の競争が激化しています。市場はもはや準備期間だけで動くのではなく、構造、コミュニティの強さ、実証されたメカニズムに報いています。この背景の中、3つのプロジェクトが際立っています：BullZilla、Bonk、Chainlink。BullZillaはその進歩的なプレセール、強力なトケノミクス、デフレ型設計で注目を集めています。Bonkはミームコインが回復力のあるエコシステムに成熟できることを証明しています。Chainlinkは分散型金融の重要なインフラとしての地位を固め続けています。これらは共に、プレセールの革新、文化的な勢い、ユーティリティ主導の採用がどのように収束して、次の高いポテンシャルを持つトークンの波を生み出しているかを示しています。 BullZilla：Zilla DNAがプレセールの勢いを推進 BullZilla（$BZIL）はプレセールのステージ1-Cで急速に進み、すでに162.5億トークンを販売し、119,711ドル以上を調達しています。トークン価格は0.00001908ドルで、早期参加者は価格が上昇する前に自分の地位を確保しています。 Zilla DNA：構造を持つトケノミクス BullZillaのエコシステムは慎重に計画された配分に基づいています： プレセールエンジン（50％ - 800億トークン）：進歩的な価格設定で初期成長を促進するよう設計。 HODLファーネス（20％ - 320億トークン）：最大70％の年間収益率でのステーキングシステムで、長期保有者に報酬を与える。 トレジャリー＆エコシステム（20％ - 320億トークン）：開発、マーケティング、ローンチ後の成長に資金を提供。 バーンプール準備金（5％ - 80億トークン）：章ごとに供給を削減するRoar Burnメカニズムを支える。 チーム割り当て（5％ - 80億トークン）：2年間ロックされ、長期的な成功へのコミットメントを確保。 この配分は、プレセールを通じた即時採用、ステーキングを通じた忠誠心、トレジャリー資金調達を通じた持続可能性、バーンを通じた希少性のバランスを確保します。 変異メカニズム：緊急性を持つプレセール BullZillaのプレセールはその変異メカニズム、進歩的な価格設定エンジンによって推進されています。プロジェクトが10万ドルを調達するたび、または...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 08:16
連邦準備制度理事会、ステーブルコイン、トークン化、金融におけるAIを探求する会議
FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)がステーブルコイン、トークン化、金融におけるAIを探求する会議を開催へ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック 連邦準備制度理事会は10月21日に決済の未来に焦点を当てたイベントを開催する準備を進めています。この会議では、政策立案者、規制当局、業界のリーダーが一堂に会し、ステーブルコイン、トークン化、人工知能などのテクノロジーが金融をどのように再形成しているかを探求します。 米国決済政策の新章 FRB当局者によると、議題には従来の金融と分散型金融の融合、金融商品のトークン化、ステーブルコインの新しいビジネスモデルが含まれるとのことです。人工知能の取引セキュリティと効率性における役割も議題に上がり、FRBがデジタルイノベーションへの関心を広げていることが強調されています。 理事からのシグナル クリス・ウォーラー理事は、ステーブルコインを米国決済システムの潜在的な強化策として位置づけ、ドルとの密接な結びつきがその世界的な役割を強化する可能性があると指摘しています。また、経済が進化するためには、規制当局が計算されたリスクを受け入れるべきだと主張しています。ミシェル・ボウマン理事も最近、変化は避けられないとの見解を示し、米国の銀行規制当局がすでにデジタル資産の枠組みを起草していることを明らかにしました。 なぜ重要なのか ほんの数年前まで、ステーブルコインと分散型金融はワシントンではマイナーな話題でした。現在、FRBはこれらに丸ごと一つの会議を捧げています。10月の会合が即座に政策転換をもたらすわけではありませんが、アメリカの中央銀行がお金と決済を再定義しようとするテクノロジーをいかに真剣に扱っているかの転換点となります。 本記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を推奨または支持するものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。 著者のAlexander Zdravkovは常に物事の背後にある論理を探求する人物です。彼はドイツ語に堪能で、暗号資産分野で3年以上の経験を持っています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 08:07
CoinDesk 20パフォーマンスアップデート：ほぼすべての仮想資産が上昇する中、Avalanche（AVAX）が5.2%上昇
CoinDesk 20パフォーマンスアップデート：アバランチ（AVAX）が5.2%上昇、ほぼすべての仮想資産が上昇 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。CoinDesk Indicesは日次市場アップデートを発表し、CoinDesk 20インデックスのリーダーとラガードのパフォーマンスを強調しています。CoinDesk 20は現在4055.49で取引されており、火曜日の米東部時間16時以降1.6%（+65.75）上昇しています。20の仮想資産すべてが上昇しています。リーダー：AVAX（+5.2%）とBCH（+3.4%）。ラガード：POL（+0.0%）とAPT（+0.6%）。CoinDesk 20は、世界の複数の地域で様々なプラットフォームで取引される幅広いインデックスです。出典：https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/03/coindesk-20-performance-update-avalanche-avax-gains-5-2-as-all-assets-rise
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 08:02
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:55
イーサリアムとビットコインのホエールアクティビティが急増
イーサリアムとビットコインのクジラ活動が急増」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムとCardanoはアルトコイン市場の中心的存在であり続けていますが、投資家が2025年に向けた戦略を見直す中、両者とも疲労の兆候を示しています。イーサリアムは今週$4,400を下回り、強力な機関投資家のサポートと高いオンチェーン活動にもかかわらず、モメンタムの維持に苦戦しています。一方、Cardanoは抵抗線を突破する試みを繰り返した後、$0.80付近で停滞しており、トレーダーはその短期的な可能性について意見が分かれています。アナリストは、これらのレイヤー1の巨人が長期的に重要なプレイヤーであり続ける一方で、次のサイクルでの上昇余地は、より新しく、動きの速いトークンと比較して限定的かもしれないと警告しています。この変化により、多くの投資家は小売の興奮と文化的共鳴を組み合わせた代替の投資先を探るようになりました。MAGACOIN FINANCEのような新規参入者が投資家の注目を集めていると指摘する声もあります。 Cardanoはモメンタムを失う Cardanoも躓いています。$0.80で取引されているADAは先週7.5%下落し、数ヶ月のレンジ相場の後、モメンタムが弱まる兆候を示しています。進行中のガバナンスアップグレードとVoltaire時代に牽引され、ファンダメンタルズは強いままですが、価格の動きは異なる物語を語っています。ADAは$0.85～$0.90を上回る水準を維持することに繰り返し失敗しており、アナリストは強力な触媒がなければ、Cardanoはレンジ相場にとどまる可能性があると警告しています。ADAの日次取引量は週間比で120%急増して13億9000万ドルに達していますが、これの多くは有機的な蓄積ではなく投機的な取引を反映しています。長期的な信者にとって、Cardanoはまだ活発な開発と忠実なコミュニティサポートを持つエコシステムを代表しています。しかし、イーサリアムと同様に、短期的な倍率は限られているように見えます。これが、変革的なリターンを求めるトレーダーがより若く、小売主導のプレイに移行している理由です。 MAGACOIN FINANCE：ブレイクアウト候補 これによりMAGACOIN FINANCEに注目が集まっています。このプロジェクトはアルトコインの議論の中心になりつつあります。予測によると、MAGACOIN FINANCEは2025年までに驚異的な16,000%の投資収益率をもたらす可能性があり、市場で最も注目されている新しいトークンの1つとなっています。技術的なロードマップに依存するイーサリアムやCardanoとは異なり...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:48
Scale AIが元スタッフをスパイ行為で提訴
Scale AIが元スタッフをスパイ行為で訴えたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。人工知能スタートアップのScale AIは水曜日、元従業員と彼の現在の雇用主に対して、業界での企業スパイ行為について訴訟を起こしました。同社はすでに、ソーシャルメディア大手のMeta Platformsが同社に数百万ドルの出資を行い、CEOのAlexandr Wangと他のトップ従業員を雇用した後、波乱の夏を経験しています。そのスタートアップはその後、従業員の14%を解雇しました。Scale AIはLingが100件の機密文書を盗んだと主張しています。報告によると、Scale AIは元スタッフのEugene Lingと彼の現在の雇用主であるMercor（Scale AIの主要なライバルの一つでもある）を訴えています。業界の主要なAIモデルの多くを促進するためのトレーニングデータを提供してきたScale AIは、同社のエンゲージメント管理責任者だったLingが、100件以上の機密文書を会社から盗んだと主張しています。その文書には、独自情報と顧客管理のための会社戦略が含まれていました。現在、Scaleはカリフォルニア州北部地区の米国地方裁判所に対し、Mercorが同社の独自情報を使用することを禁止することに加えて、法的費用と損害賠償の両方を同社に認めるよう要請しています。同社はまた、文書の返還も求めています。「Scaleは私たちのアイデア、イノベーション、実行力の強みによって業界のリーダーになりました」と同社の広報担当者Joe OsborneはThe Vergeに語りました。「私たちは、誰かが私たちのビジネスを犠牲にして不法なショートカットを取ることを許しません。」Osborne。Lingに対する他の申し立てとしては、盗まれた文書の相当数が同社の重要な顧客の一つに関連しており、LingがMercorのCEOと会った日にそれらをダウンロードしたということです。さらに、LingはまだScaleにいる間に、その顧客を引き抜いてMercorに参加するよう誘惑しようとしました。訴訟によると、Lingは前述の顧客の従業員に接触し、こう言ったとされています：「私は...の中にとどまっています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:40
BullZillaのRoar バーン、Bonkの1ドルステーブルコイン、そしてSolanaのAlpenglowを探る
この投稿「BullZillaのRoarバーン、Bonkの1ドルステーブルコイン、Solanaのアルペングローを探る」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース：なぜBullZillaのRoarバーンが今投資すべき新しいミームコインのトップに君臨するのか、BonkとSolanaが前進する中で。今投資すべき新しいミームコイン市場は急速に変化しています。もはや単純な冗談や一時的な話題で定義されるのではなく、今日の主要なミームコインはストーリー性、ユーティリティ、高度なトケノミクスを融合させています。2025年には、3つのプロジェクトが際立っています：BullZilla、Bonk、Solana。BullZillaは緻密に構築されたプレセールとその特徴的なRoarバーン戦略で登場します。Bonkは1ドルのステーブルコインの立ち上げで新たな地平を広げ、そのミーム主導のブランドに安定性を加えています。Solanaはアルペングローアップグレードを通じてガバナンスとスケーラビリティを向上させ、その優位性を強化しています。これらのプロジェクトは、ミームコインが実際の成長潜在力を持つエコシステムへと変貌したことを示しています。金融の学生、ブロックチェーン開発者、アナリストにとって、これらは今投資すべき新しいミームコインの生きたケーススタディとなっています。 BullZilla：Roarバーンとジラ DNAがその成長経路を定義 BullZilla（$BZIL）はプレセールのステージ1-Cにあります。すでに162.5億以上のトークンが販売され、119,711ドル以上を調達しています。トークン価格は0.00001908ドルで、特にプロジェクトのユニークなメカニズムを考慮すると、参入しやすい状態です。 ジラDNA：戦略的トケノミクス BullZillaの1600億トークンの総供給量は以下のように分配されています： プレセールエンジン（50%）：800億トークンがコミュニティ採用を促進するために割り当てられています。段階的な価格エンジンにより、10万ドル調達ごと、または48時間ごとにコストが上昇し、継続的な勢いを確保します。 HODLファーネス（20%）：320億トークンがステーキングに割り当てられ、報酬は最大70% APYに達し、長期的なコミットメントを奨励します。 トレジャリー＆エコシステム（20%）：さらに320億トークンが開発、マーケティング、コミュニティ成長に資金を提供します。 バーンプール準備金（5%）：80億トークンがRoarバーンメカニズムを促進し、段階的に供給量を削減します。 チーム割り当て（5%）：80億トークンがロックされ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:25
ビットコイン大口投資家の保有量、利益確定の中で縮小 Gemini:
ビットコインのクジラの保有量が利確の中で縮小したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの最大級の投資家たちは着実に保有量を減らしており、データによると最近のラリー中の利確（利益確定）と直接的な関連があることが示されています。Glassnodeは9月3日に、100から10,000 BTCを保有するウォレットの平均保有量が現在わずか488 BTCであると報告しました—これは2018年12月以来の最低水準です。ビットコイン供給量（クジラ別）（出典：Glassnode）同社によると、この減少は2024年11月に始まったトレンドの継続を示しています。残高の縮小は休眠ウォレットからの活動再開と一致しており、価格が10万ドルを超えるとクジラが利益を確定していることを示唆しています。暗号資産投資家の青写真：塩漬け、インサイダー先行取引、見逃しアルファに関する5日間のコース暗号資産投資家の青写真：塩漬け、インサイダー先行取引、見逃しアルファに関する5日間のコースいいね😎最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。Checkonchainのデータによると、長期ビットコイン保有者は今年1月と7月の市場高値の間に30億から40億ドルを実現しました。ビットコインの年齢別実現価値（出典：CheckOnChain）これらの売却は、このグループが積極的に含み益を実現損益に転換したことを示しており、これがクジラの平均保有量の減少に直接寄与しています。新たな売り圧力にもかかわらず、ビットコインは引き続き11万ドル近辺で取引されており、市場の需要がクジラの利確を吸収するのに十分な強さを維持していることを示しています。出典：https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-whale-holdings-dwindle-to-lowest-levels-since-2018-amid-significant-profit-taking/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:15
FLOKIに乗り遅れた？ドアが閉まる前にMoonBullのホワイトリストを今すぐ確保しよう
FLOKIに乗り遅れた？ドアが閉まる前にMoonBullのホワイトリストを今すぐ確保しよう」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 本当に大きなリターンをもたらす適切な暗号資産を選ぶのに苦労していますか？最近の市場の変動で、投資を何倍にもする次の大きなチャンスを逃したのではないかと考えていますか？FLOKIのようなコインが散発的な急騰を見せる中、課題はウイルス的な人気と堅実なファンダメンタルズの両方を持つプロジェクトを見極めることです。適切なトークンを選ぶことは、発見を待つ隠された宝物がほんの少ししかない、ピーナッツの森を歩くようなものです。これらの新興機会の中で、MoonBull（$MOBU）が注目を集めています。そのユニークなアプローチは、イーサリアムブロックチェーンのセキュリティと、ミームコイン愛好家や爆発的な上昇を追求するデゲントレーダーに訴求する排他的なホワイトリスト報酬を組み合わせています。サポーターに戦略的優位性を与えるよう設計されたMoonBullは、潜在的な100倍の暗号資産リターンを求める投資家にとって次の大きなミームコインとしての地位を確立しています。 MoonBull：次の大きなミームコイン 100倍の暗号資産であるMoonBullは、単なるミームコインの波に乗るだけのトークンではありません。イーサリアムブロックチェーン上に構築され、ミーム文化の遊び心と強力なDeFiメカニクスを融合させ、誇大宣伝と長期的な実用性のバランスを取ったプロジェクトを作り出しています。ウイルス的なトレンドだけに頼る多くのコインとは異なり、MoonBullは堅牢なステーキング報酬と秘密のトークンドロップを提供し、エコシステムに積極的に参加するサポーターに報酬を与えるよう設計されています。 排他的なホワイトリストは、MoonBullを際立たせる主要な機能です。メンバーは最低エントリー価格、ボーナストークン割り当て、今後のロードマップに関する非公開のヒントへのアクセスを受け取ります。これらの特典により、サポーターは戦略的優位性を持ち、参加が非常に望ましいものとなります。イーサリアムのセキュリティバックボーンもまた、DeFiアプリケーションとのシームレスな統合を保証し、ミームトークンではめったに見られない安定性と信頼性を提供します。 MoonBullの文化的なウイルス性と技術的精度の組み合わせは、大きな話題を生み出しました。コミュニティエンゲージメントが鍵であり、アクティブなソーシャルチャネルが関係者に更新情報と排他的な洞察を提供しています。限られたホワイトリストの利用可能性により、メンバーシップは非常に望ましいものとなっています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:46
