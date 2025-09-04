MEXC 取引所
米国銀行がビットコイン（BTC）カストディサービスを再開し、ETFのサポートを追加
米国銀行がビットコイン（BTC）カストディサービスを再開し、ETFのサポートを追加したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国銀行は機関投資家向け投資マネージャー向けの暗号資産カストディサービスを再開し、ビットコインBTC$111,938.63の上場投資信託（ETF）を含むようにサービスを拡大したと発表しました。このプログラムは2021年に最初に展開され、2022年に一時停止されていましたが、水曜日に銀行が発表したところによると、米国銀行のグローバルファンドサービス部門を通じて早期アクセスベースで利用可能になります。カストディ業務はNYDIGによってサポートされ、NYDIGは銀行のビットコイン向けサブカストディアンとして機能します。米国銀行ウェルス・コーポレート・コマーシャル・機関銀行部門の副会長であるスティーブン・フィリプソン氏は、この動きは規制の明確化が再び進んだことによるものだと述べました。「2021年にファンドや機関カストディクライアント向けに暗号資産カストディを提供した最初の銀行の一つであることを誇りに思い、今年このサービスを再開できることに興奮しています」と彼はリリースで述べました。NYDIGのCEOであるテジャス・シャー氏は、このパートナーシップをビットコインアクセスに機関グレードの保護をもたらす方法として位置づけました。「一緒に、伝統的な金融と現代経済の間のギャップを埋めることができます」と彼は述べました。米国銀行は6月30日時点で11.7兆ドル以上の資産をカストディおよび管理下に置いています。そのサービスはETF、ファンドカストディ、ファンド管理、企業信託、資産管理にまたがっています。出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/u-s-bank-resumes-bitcoin-custody-services-adds-support-for-etfs
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:43
ビットコインの価格は横ばいだが、ハッシュレートは過去最高を記録
ビットコインの価格は横ばいだが、ハッシュレートは過去最高を記録した、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載された。要約すると、ビットコインの1日のハッシュレート（コンピューティングパワーの測定値）は火曜日に1.279の過去最高値を記録した。ハッシュレートは7日間の移動平均でも記録を達成した。ビットコインのネットワークを保護するマイナーたちは、様々な課題に直面している。マイニングデータプラットフォームCoinWarzによると、資産の価格が過去24時間でほぼ横ばいだったにもかかわらず、火曜日のビットコインの1日のハッシュレートは1.279ゼタハッシュ毎秒（ZH/s）の新記録を達成した。ハッシュレートは7日間の移動平均でも高値を記録し、この期間で1 ZH/sを超えた。この増加は、マイナーたちがエネルギーコスト上昇と報酬減少に継続的に苦しんでいるにもかかわらず起きている。昨年の半減期以降、マイナーへの報酬は以前の6.250ビットコインから3.125ビットコインに減少した。マイナーは通常、コストをカバーするためにビットコインの価格上昇に依存しているが、資産の継続的なボラティリティにより、一部の大手マイナーは高性能コンピューティングへの進出を促された。ハッシュレートは、主要な暗号通貨のネットワーク上のすべてのコンピューティングパワーの測定値である。ハッシュ計算（またはハッシング）は、データを固定長の文字列に変換するプロセスである。これはビットコインネットワーク上で、ユーザーが取引を行うための秘密鍵の作成などのことを行うために必要である。1 ZH/sとは、ビットコインネットワークを保護するコンピューターが毎秒1セクスティリオン（1,000,000,000,000,000,000,000）のハッシュを実行していることを意味する—これは途方もなく大きな数字である。ビットコインはデジタルコインであるだけでなく、世界中に散らばる取引処理オペレーションを持つ送金ネットワークでもある。取引を処理するオペレーション（マイナーとして知られる）は、パズルを解くために競争し、それに対して報酬を得る。参加するためには、彼らは膨大な量のコンピューティングパワーを使用しなければならない。高いハッシュレートが重要なのは、暗号通貨のネットワークを安全に保つためにより多くのコンピューティングパワーが使用されていることを意味するからである。そして、使用されるコンピューティングパワーが多いほど...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:41
BullZillaのプレセールは$0.00001908で急上昇、Pepeは0.43%上昇、Bitcoin Cashは4.51%上昇 – 100倍期待のミームコインプレセール
BullZillaのプレセールが$0.00001908で急上昇、Pepeが0.43%上昇、Bitcoin Cashが4.51%上昇 – 100倍を狙うミームコインプレセール BitcoinEthereumNews.comに掲載。次の100倍リターンはビットコインやイーサリアムではなく、ミームコインの立ち上げ方を書き換えるプレセールに隠されているとしたら？現在の市場は急速な動きで活気づいています。トークンは数時間以内に急騰と調整を繰り返し、明日のリーダーを探す緊急性がかつてないほど高まっています。過去24時間で、Pepe（$PEPE）は0.43%上昇して$0.000009751で取引され、Bitcoin Cash（$BCH）は4.51%上昇して$595.27となりました。これらの急激な動きは、投資家心理が文化的トークンと確立されたネットワークの間でどのように揺れ動くかを示しています。両コインは市場を特徴づけるボラティリティを浮き彫りにしています。しかし、注目を集めているのは別のプロジェクトです。BullZilla（$BZIL）のプレセールは$0.00001908で、すでに400人以上の保有者から$124,000以上を調達しています。$100,000調達ごと、または48時間ごとに価格が上昇する仕組みにより、BullZillaは投資家が100倍を狙うミームコインプレセールと関連付ける名前になりつつあります。 BullZilla（$BZIL）：投資家を主導権の座に置くプレセール BullZillaは従来のミームトークンとは異なる構造を持っています。そのプレセール価格は投機を待たず、マイルストーンに達すると自動的に上昇します。今日の$0.00001908という参入ポイントは、確定している上場価格$0.00527と比較すると非常に小さく見えます。これは初期支援者にとって27,000%以上の投資収益率が見込まれます。 このプロジェクトはすでに爆発的な牽引力を見せています。最初の24時間で$39,000以上が調達されました。現在、プレセールの合計額は$124,000を超え、数十億のトークンが販売されています。今日$1,000を投資する投資家は5,241万トークンを確保できます。$2,500では、その保有量は1億3,102万トークンにまで跳ね上がります。上場時には、これらの配分は人生を変えるようなリターンをもたらす可能性があります。 コード使用者と共有者の両方に10%の招待キャッシュバックが加わり、BullZillaはプレセール以上のもの、つまりインセンティブの自己持続的なネットワークになります。 BullZillaを際立たせているのは、その立ち上げ戦略です。従来のミームコインとは異なり...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:34
カルダノ & ビットコイン ETF 噂が広がる
カルダノとビットコインETFの噂が広がる」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Layer-1ブロックチェーン間の競争は常に激しく、開発者や投資家はスケーラビリティ、速度、コスト効率を追求しています。SUIは発表以来、注目すべき競合相手として台頭し、Moveプログラミング言語と独自のコンセンサスモデルを活用してトランザクションスループットの限界を押し広げています。イーサリアムが支配的だが手数料が高いままの市場で、ソラナがスケーリングの認識と戦い続ける中、SUIは低遅延のパフォーマンスと成長するDeFiの採用で代替手段を提供しています。レポートによると、SUI上の開発者活動は着実に増加しており、新しいプロトコルが2026年までに活気あるエコシステムを示唆するペースで立ち上がっています。アナリストは、採用が続けば、SUINは次のサイクルでユーザーと機関投資家の採用を促進する主要ネットワークの一つとして確立される可能性があると予測しています。この背景の中、MAGACOIN FINANCEのようなプロジェクトも、次に何が来るかの議論において重要な物語として浮上しています。 価格予測とサイクル分析 暗号資産の価格予測は常に不正確な科学ですが、サイクルの動向は有用な手がかりを提供します。歴史的に、持続力を証明するLayer-1プロジェクトは、発表後のサイクルで指数関数的な成長を見せることが多いです。イーサリアムの初期の年は明確な例を提供し、レンジ相場の期間が使用の深化とともに爆発的なラリーに道を譲りました。同様の論理を適用すると、アナリストは2026年までに、ネットワークの採用と流動性の流入が続けば、SUINは今日のレベルよりも大幅に高い評価に達する可能性があると考えています。一部の予測では、SUINの2026年までの潜在的な価格帯を12ドルから18ドルの間に置いており、これは市場状況、開発者活動、ETF採用などのより広範なマクロ要因に依存します。これらの数字は推測的ですが、新興Layer-1への資本回転のパターンは過去のサイクルで一貫しており、SUINの潜在的な上昇に対する楽観論を強化しています。市場サイクルを巡る会話は、インフラストラクチャー層の外部のプロジェクトが輝く余地も生み出しています。SUINが技術的な強さを表す一方で...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:29
アメリカンビットコインの素晴らしいNasdaq上場デビュー：17％以上の急上昇
投稿「アメリカンビットコインの驚異的なNasdaq上場デビュー：17％以上の急騰」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカンビットコインの驚異的なNasdaq上場デビュー：17％以上の急騰 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース アメリカンビットコインの驚異的なNasdaq上場デビュー：17％以上の急騰 出典: https://bitcoinworld.co.in/american-bitcoin-nasdaq-surge/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:14
米国銀行が11.7兆ドルの機関投資家の力でビットコインカストディに再参入
米国銀行が11.7兆ドルの機関投資家の力でビットコインカストディに再参入という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国銀行はビットコインカストディへの大胆な復帰により、デジタルファイナンスの勢いを再燃させ、ETFサポートを統合し、暗号通貨採用への強力な機関投資家の道を開いています。米国銀行がビットコインカストディサービスを再開し、より広範な機関投資家のシフトを示唆 銀行がニーズに応えるためにサービス提供を適応させる中、機関投資家はますますデジタル資産への規制されたアクセスを求めています。米国[...] 出典: https://news.bitcoin.com/us-bank-powers-back-into-bitcoin-custody-with-11-7t-institutional-strength/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:10
アメリカのアマンダ・アニシモバ、屈辱的敗北への復讐を果たしUSオープン準決勝進出
アメリカのアマンダ・アニシモワが屈辱的な敗北への復讐を果たし、全米オープン準決勝に進出という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年9月3日：アメリカ合衆国のアマンダ・アニシモワが、2025年全米オープン11日目の女子準々決勝戦でポーランドのイガ・シフィオンテクに対してリターンを打つ様子。USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターのクイーンズ区フラッシング地区にて。（写真：イシカ・サマント/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ ウィンブルドン決勝でイガ・シフィオンテクにダブルベーグル（6-0, 6-0）で敗れ、センターコートで涙を流した後、アマンダ・アニシモワはロッカールームに戻り、一人の時間を持ちました。「ロッカールームに戻ったとき、私の心の中でスイッチが入りました。今日の敗北で自分を落ち込ませるのではなく、これが最終的に私をより強くするだろうと思いました」と彼女は語りました。「この経験からどうやってより強くなれるかに集中しようと思いました。これは正直な岐路だと思います。どの方向に進むかは自分次第です。私は自分の目標に向かって努力し、改善し続け、今日のような機会をもっと得られるよう頑張る道を選びます。それが私の目標達成の助けになると思います。」あの壮絶な敗北から2ヶ月も経たないうちに、第8シードのアニシモワは第2シードのシフィオンテクに6-4、6-3で勝利して復讐を果たし、全米オープン準決勝に進出するという目標の一つを達成しました。アニシモワは両セットでブレークを許した状況から復活しました。アニシモワは木曜日の夜の準決勝で、第11シードのカロリーナ・ムホバか第23シードの大坂なおみのどちらかと対戦します。アメリカ人選手はムホバに対して1勝0敗、大坂に対して2勝0敗の成績を持っています。第1シードのアリーナ・サバレンカが第4シードのジェシカ・ペグラと最初の準決勝で対戦するため、土曜日の午後に全米対決の決勝戦が実現する可能性も残されています。優勝者は記録的な500万ドルを獲得します。…
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:03
MKR +9.53%上昇、BTC +2.18%、Makerが本日のコイン – 2025年9月2日の日次市場アップデート | CoinCodex
MKR +9.53%上昇、BTC +2.18%上昇、Makerが本日の注目コイン – 2025年9月2日の日次市場アップデート | CoinCodexがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なハイライト：暗号資産の時価総額は過去24時間で3.82兆ドルから3.77兆ドルに減少し、-1.17%の変動を示しています。発表時点でのビットコイン価格は過去24時間で2.18%上昇し、110,215ドルとなっています。暗号資産の総取引高は過去24時間で-1.17%減少し、現在399.50Bドルとなっています。すべての価格と変動は公開時点のものです：2025年9月2日 06:00 UTC 市場概況 暗号資産の時価総額は、本日-1.17%減少し、現在3.77兆ドルとなっています。同時期の暗号資産の総取引高は-1.17%減少しました。ビットコインは過去24時間で2.18%の上昇を見せ、110,215ドルで取引されています。ビットコインの優位性は0.99%増加し、BTCは現在暗号資産市場の58.21%を占めています。 時価総額上位コイン 発表時点で、ビットコインは過去24時間で2.18%上昇し、時価総額は2.19兆ドルとなっています。当社の予測によると、ビットコインの価値は2025年9月2日までにnull%下落し、nullに達する見込みです。ビットコインの価格が今後7日間でどのように変化するかについての詳細は、ビットコイン価格予測ページをご覧ください。 時価総額で2番目に大きい暗号資産であるイーサリアムの価格は4,385.35ドルで、時価総額は529.34Bドルです。ETHは過去24時間で-0.23%減少しました。イーサリアムの価格の今後の動向に興味がある場合は、イーサリアム価格予測をご確認ください。 また、時価総額上位10位内のランキングにも本日いくつかの変動がありました。以前7位だったDogecoinは現在6位にランクされています。以前6位だったTRONは現在7位にランクされています。 本日は弱気相場が支配 本日は弱気相場が市場を支配し、コインの64%が価値を失いました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 08:54
Cardanoのクジラ売却 | ENA＆OKBが週間収益率上位に
BitcoinEthereumNews.comに「Cardanoクジラの売却 | ENAとOKBが週間収益率上位に」という記事が掲載されました。暗号資産ニュース：Cardanoクジラの売却が価格懸念を引き起こす中、ENAとOKBが週間収益率をリードしています。最新のADA価格分析、暗号資産クジラの活動、市場動向をご覧ください。今週の暗号資産市場レポートは、混合シグナルで始まりました：Cardano市場ニュースは脆弱な反発を示し、ENAの週間収益率モメンタムはロック解除リスクにもかかわらず継続し、OKBの週間収益率ステータスは急激なラリー後も維持されています。トレーダーが暗号資産におけるクジラの動きとデジタル資産市場トレンドの変化を消化する中、MAGACOIN FINANCEのような初期段階のプロジェクトが、今週最もパフォーマンスの良いアルトコインを探す投資家から注目を集めています。 Cardano市場ニュースとADA価格分析：Cardanoクジラの売却がCardano価格懸念を引き起こす 過去24時間で、Cardano（ADA）は約2.50%上昇し、取引高は69%増加して約14.5億ドルとなりました。創設者のCharles Hoskinsonはイーサリアムに対する「究極の勝利」を再確認しましたが、暗号資産クジラの活動は異なる物語を語っていました。オンチェーンデータによると、$1.01の局所的ピーク後に約3,000万ADAが売却され、$0.92付近から売却が始まり、クジラの残高は約55.7億ADAとなっています。価格は$0.80の蓄積ゾーン周辺で反発しましたが、EMAシグナルは弱気傾向を示しています。 Cardanoクジラが売却する理由：一部の大口保有者は$1.00を回復できない度重なる失敗の後に利益確定をしているようで、さらに主要EMA下でのモメンタム冷却も影響しています。 ADA/USDTチャート：TradingView Cardano価格へのクジラ売却の影響：$0.80が崩れると、弱気筋は$0.70に向けて圧力をかける可能性があります。$0.70の喪失は$0.57～$0.51エリア（以前のダブルボトムゾーン）へのスライドリスクがあります。一方で、集中したショートポジション（$0.82～$0.85）に対するショートスクイーズは価格を$1.00に向けて押し戻す可能性があります。トレーダーがこれらのレベルを評価する中、Cardano投資家のセンチメントは慎重なままです。 ENAトークン週間価格分析：ENA価格上昇対ロック解除リスク Ethena（ENA）は水曜日に約1%、週間で約9%上昇し、今週のトップ暗号資産収益率を維持しています。4,063万...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 08:36
総供給量の14%を獲得
投稿「総供給量の14%が取得された」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムのクジラが大規模な蓄積を引き起こす：総供給量の14%が取得される コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース イーサリアムのクジラが大規模な蓄積を引き起こす：総供給量の14%が取得される 出典: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-whales-accumulation-surge-2/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 07:51
