変動の激しい8月の中、資産運用会社はBTCからETHへシフト
「資産運用会社、変動の激しい8月にBTCからETHへシフト」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年8月の暗号資産市場は大きく変動し、ビットコインは新ATHを記録した後、クジラの売却により113,000ドル付近まで下落しました。その中で、プロの運用会社は静かに戦略を転換し、ビットコインへのエクスポージャーを削減してイーサリアムとDeFiトークンへの投資を増やしました。 概要 2025年8月は暗号資産にとって変動の激しい月となり、ビットコインはクジラ主導の売り圧により112,000ドルから124,400ドルの間を変動した後113,000ドルまで下落した一方、イーサリアムとDeFiトークンはETF資金流入とステーキング利回りの中で急上昇しました。Finestelのアナリストによると、プロの資産管理者はビットコインへのエクスポージャーを削減し、イーサリアムとDeFiアルトコインを強化し、安全のためにステーブルコインに頼ることで対応したとのことです。機関投資家と規制の発展が明確さを加え、より規律ある利回り重視の市場を強化しました。 暗号資産の世界では、ジェットコースターのような月があります。そして2025年8月も例外ではありませんでした。価格の変動、規制の更新、クジラ主導の暴落により、トレーダーにとって退屈な月ではありませんでした。暗号資産の自動取引と顧客管理のプラットフォームであるFinestelは、プロの投資家が先月静かに戦略を変更していたことを発見しました。crypto.newsと共有された分析レポートで、同社は資産管理者が主にピーク時のビットコイン(BTC)へのエクスポージャーを削減し、代わりにイーサリアム(ETH)、DeFiトークンへの投資を増やし、安全のためにステーブルコインに頼っていたことを明らかにしました。 一頭の大きなクジラ 米国の弱い雇用データと関税ニュースの後、8月に112,000〜119,000ドルの範囲で始まったビットコインは、FRB議長のジェローム・パウエルが9月の利下げの可能性を示唆した月半ばに楽観論が広がりました。そしてBTCが124,400ドルの新ATHに膨らみ、暗号資産市場を一時的に4兆ドル以上に押し上げましたが、あるクジラが24,000 BTCの売りを誤操作したことでラリーは突然終了し、9億ドルの清算を引き起こし、月末までにビットコインを113,000ドル付近に戻しました。これらの上下にもかかわらず、Finestelはビットコインが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 10:59
トランプ関連のアメリカン・ビットコインが60%急騰、ナスダック上場後に21億ドルの株式販売を目指す
トランプ関連のアメリカン・ビットコイン、ナスダック上場後に株価60%急騰、21億ドルの株式販売を目指す」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドナルド・トランプ・ジュニアとエリック・トランプが支援する新規上場のビットコインマイニングおよび財務企業であるアメリカン・ビットコイン（ABTC）は、グリフォン・デジタル・マイニング（GRYP）との合併完了後、水曜日の朝に取引を開始しました。同社は時間を無駄にせず、最大21億ドルの時価発行増資を申請し、ビットコイン（BTC）保有量（合併時点で2,443コイン）の拡大を継続する予定です。株価は火曜日の夕方の合併時の6.90ドルから60%急騰し、11ドルになりました。これはアメリカン・ビットコインの急速な形成における最新の章であり、3月にトランプ兄弟のアメリカン・データ・センターズとカナダのマイニング企業ハット8（HUT）の組み合わせによって始まりました。ハット8は現在、新規上場企業の80%の所有権を保有しています。アメリカン・ビットコインのビジネスは、ビットコインマイニングと資産の蓄積を中心とした企業財務アプローチを組み合わせています。今年初めの設立以来、同社は2,443ビットコインを蓄積しており、現在の価格で約1億6000万ドルの価値があります。このハイブリッドモデル — ビットコインをマイニングしながらバランスシート資産として保有する — は、マラソン・デジタルなどの他の著名なマイニング企業が使用している戦略を反映しています。出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/03/trump-linked-bitcoin-firm-american-bitcoin-targets-usd2-1b-stock-sale-after-nasdaq-debut
2025/09/04 10:46
「トニー＆ジーヴァ」について知っておくべきこと：なぜ「NCIS」スピンオフはParamount+だけで配信されるのか？
「トニー＆ジヴァ」について知っておくべきこと：なぜ「NCIS」スピンオフはParamount+だけなのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。新しいParamount+シリーズ「NCIS: トニー＆ジヴァ」に登場するトニー（マイケル・ウェザリー）、ジヴァ（コート・デ・パブロ）、タリ（アイラ・ジー）。Jason Bell/Paramount+ NCISファンはこれを何十年も待っていました。木曜日、長年「結ばれるのか結ばれないのか」という関係だった捜査官を主役にしたNCISスピンオフ「NCIS: トニー＆ジヴァ」がParamount+で配信されます。これはCBSの非常に人気の高い長寿ドラマの6番目のスピンオフであり、ストリーミング専用として初めて登場するものです。もちろん、「結ばれるのか結ばれないのか」という疑問はすでに解決しています—二人には12歳の娘がおり、番組は彼らが悪者と戦い、ファンが覚えているようなやり取りを続けながら、一緒に新しい生活を送る様子に焦点を当てています。Paramount+の「NCIS: トニー＆ジヴァ」シーズン1について知っておくべきことをご紹介します。 トニー＆ジヴァの配信開始日 トニー＆ジヴァの配信日はParamount+で木曜日です。初日に3エピソードが配信され、その後Paramount+は週1回のエピソード配信に移行します。 トニー＆ジヴァはいつ配信されますか？ このドラマは毎週木曜日に新しいエピソードが配信されます。 トニー＆ジヴァ シーズン1の最終回はいつですか？ トニー＆ジヴァの初シーズンの最終回は10月23日に配信されます。 なぜトニー＆ジヴァはParamount+だけなのですか？ NCISはCBSで放送されており、これまでネットワークはこのフランチャイズを他の場所でスピンオフしたことはありませんでした。しかし、この長寿番組で最も人気のある2人のキャラクターという実績のある財産を持つことで、CBSは活用できる何かを手に入れました。ネットワークは、トニー＆ジヴァをParamount+に配置することを選んだ理由として、ストーリーが従来の放送よりもシリアル化されているからだと述べており、それには真実があります—シリアル化されたプログラムは、人々が一度に視聴できるストリーミングでより良い成績を収める傾向があります。そしてCBSはシリアル化された番組をあまり放送したことがありません。CBSは主に、毎週見逃しても何かを見逃すことを心配する必要のない手続き型ドラマやシットコムで知られています...
2025/09/04 10:42
XRP ETF決定が迫る中、MAGACOIN FINANCEが5日間で100万ドルを突破
XRP ETF決定が迫る中、MAGACOIN FINANCEが5日間で100万ドルを突破したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース XRP ETF決定は強い機関投資家の需要とともに近づいており、一方でMAGACOIN FINANCEは最初の5日間で100万ドルを突破し、2025年に購入すべき最良のアルトコインの一つとしての地位を確立しています。長い間待ち望まれていたXRP ETF裁定が近づく中、暗号資産市場は重要な局面を迎えています。アナリストは、承認によりXRPに数十億ドルの資金流入が起こる可能性があるとの見解を示しています。MAGACOIN FINANCEのプレセールも5日間で100万ドルを突破し、注目を集めており、小売投資家とクジラの需要の高さを明確に示しています。XRP ETF決定と市場見通し 今後数週間で、SEC（米国証券取引委員会）はいくつかのアルトコインETFに関する決定を発表する予定です。すでに注目はXRPに集まっています。承認された場合、XRPはビットコインとイーサリアムETFと同様の機関投資家向け資産として分類される可能性があります。XRPの価格予測モデルはETF（上場投資信託）の資金流入と関連しています。専門家は、XRPの機関投資家による強い採用とETF資金流入などにより、XRP暗号資産が上昇する可能性があると考えています。XRPの見通しは、最近の法的観点からの明確化により改善されました。ETF承認は、規制されたXRPへのエクスポージャーを求める投資家にとって信頼性の向上につながるでしょう。MAGACOIN FINANCEがプレセールで100万ドルを達成 XRPの人気の高さにもかかわらず、新たな話題となっているMAGACOIN FINANCEと比較すると見劣りします。MAGACOIN FINANCEは100万ドルに達した最新のアルトコインです。わずか5日間でこのマイルストーンを突破したことは、初期の勢いが大きいことを示しています。監査済みのスマートコントラクト、透明性のあるガバナンス、そしてプロジェクトに投資している強力な地域コミュニティの参加により、これは注目すべき高投資収益率のアルトコインの一つとなっています。専門家はMAGACOIN FINANCEを、後に指数関数的なリターンをもたらしたミームコインやユーティリティトークンの初期段階と比較しています。その文化的ブランディングとイーサリアムブロックチェーンのインフラ利用により、この新しい暗号資産プロジェクトはブレイクアウトの可能性を秘めています。2025年に注目すべき最良のアルトコイン 高成長のプレセールを選ぶ...
2025/09/04 10:33
この興奮する市場シフトを解読する
この投稿「エキサイティングな市場シフトを解読する」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインシーズンインデックスが56に急上昇：このエキサイティングな市場シフトを解読する コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース アルトコインシーズンインデックスが56に急上昇：このエキサイティングな市場シフトを解読する 出典: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-index-climbs/
2025/09/04 10:26
億万長者レイ・ダリオがビットコインと仮想通貨が急騰している理由を説明
ビリオネアのレイ・ダリオがビットコインと暗号資産が急騰している理由を説明」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブリッジウォーター・アソシエイツの創業者で億万長者の投資家レイ・ダリオ氏は、米国経済が今後数年間で「債務による心臓発作」のリスクにさらされていると述べました。これにより、金と暗号資産の価格が上昇する可能性があるとしています。ダリオ氏は、フィナンシャル・タイムズとのインタビューが誤って伝えられたとして、自身のソーシャルメディアアカウントで書面で見解を共有しました。米国の過剰な債務負担を強調し、現在の予算見通しは今後3年以内に深刻な経済ショックを引き起こす可能性があると述べました：「米国の年間利払いは1兆ドルに達し、急速に増加しています。約9兆ドルの債務の借り換えが必要です。この状況は債務による経済的心臓発作を示唆しています。」 ダリオ氏は、このプロセスが古典的な「大きな債務サイクル」の最終段階に似ていると強調しました。この段階で中央銀行は2つの選択肢に直面すると述べました：金利を引き上げて債務危機を引き起こすか、お金を印刷して債務購入を賄うかです。後者は、通貨の価値を下げることでドルの準備通貨としての地位を弱める可能性があると主張しました。 「ドルやその他の準備通貨を使用する政府の不良債権が、準備通貨および富の貯蔵庫としての魅力を脅かしていると思います。これが金や暗号資産の価格上昇に寄与しています」と彼は述べました。 「暗号資産は現在、供給が限られた代替通貨なので、他の条件が同じであれば、ドルの供給が増加したり需要が減少したりすれば、暗号資産は魅力的な代替通貨になるでしょう」と付け加えました。 ダリオ氏によると、投資家は安全な避難先を求めて、金とともに暗号資産に向かっているとのことです。億万長者によれば、ビットコインのようなデジタル資産は、債務サイクルの最終段階でドルの準備通貨としての地位が弱まるにつれて価値が上がるとしています。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュースや分析情報については、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください...
2025/09/04 10:10
BlockDAG配備イベントは3億9500万ドル調達後、プレセール価格を0.0013ドルに設定
BlockDAGのデプロイメントイベントが3億9500万ドル調達後、プレセール価格を0.0013ドルに設定 暗号資産ニュース BlockDAGのデプロイメントイベントでは、公平な0.0013ドルのプレセール価格が導入され、3億9500万ドルを調達、257億コインが販売され、初期購入者には2,900%の投資収益率をもたらしました。BlockDAGは単なるプレセールの話ではなく、新たな可視性と成長のフェーズに移行しています。BDAGデプロイメントイベントでは、プロジェクトはボーナス層を廃止し、すべての購入者に公平性と透明性を確保するために0.0013ドルの均一なプレセール価格を導入しました。多くのプラットフォームが宣伝だけに頼る中、BlockDAGは目的を持って前進しています。標準化された価格設定への移行により、新規参加者はBlockDAGの爆発的な成長を定義した同じ勢いを活用しながら、明確に参入できるようになりました。これは無作為な動きではなく、BlockDAGの継続的なアプローチを反映しています：長期的な信頼を構築しながら早期参加に報いるというものです。 新規購入者もまだ利益を得られる バッチ1で0.001ドルでBlockDAGに参入した初期購入者は現在2,900%の利益を享受しています。デプロイメントイベント後、価格が0.0013ドルに設定された現在でも、プレセールは強い成長の可能性を維持しながらアクセスしやすい状態です。すでに257億コインが販売され、3億9500万ドルが調達されており、プロジェクトの規模はPolkadotやFilecoinなどの主要なプレセールに匹敵し、それを上回っています。このモデルは価値を希薄化させず、上昇の可能性を維持しながら参加を広げています。プレイフィールドを変えるのではなく、このアップデートはより広範な参入と長期的な安定性を確保します。市場は明らかに反応しており、0.05ドルの発売価格を控えて、まだ利益を得る余地は十分にあります。現在300万ユーザーを持つX1マイナーアプリは、リアルタイムのエンゲージメントの新たな層を追加します。BlockDAGのスケーラビリティとコミュニティ戦略の組み合わせにより、単なるプレセール以上のものとして際立っており、すでに将来の兆候を示しているプロジェクトです。そしてBlockDAGの設定により、それは単に注目されるだけでなく、記憶に残るものとなるでしょう。 エコシステムの拡大が将来の成長を促進 デプロイメントイベントが非常に重要なのは、BlockDAGの起源の物語を完結させるからです。バッチに参加した人々は...
2025/09/04 10:03
ECBのラガルド総裁、EU域外のステーブルコインに対する厳格なルールを求める
ECBのラガルド総裁、EU域外のステーブルコインに対する厳格なルールを求める記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁は、欧州連合の「堅固な」暗号資産市場規制（MiCA）の枠組み外にあるステーブルコインの監視強化を政策立案者に求めました。ラガルドは水曜日の第9回欧州システミックリスク委員会会議で、画期的な暗号資産市場規制（MiCA）の対象となる事業体がEU域外の事業体と協力してステーブルコインを発行する場合、EU立法者は介入すべきだと述べました。彼女は、これらの発行者の本国市場に「堅固な同等制度」がない限り、EUでの事業を禁止すべきだと述べました。彼女はその後、「EU事業者が認可されていることを明確に示す区切り」を導入するこれらの措置により、EU投資家が増分的な償還リスクを負わず、発行者がトークンによって完全に準備されることを意味するべきだと主張しました。 「取り付け騒ぎの場合、投資家は自然に最も強力な保護措置のある管轄区域での償還を好むでしょう。それはおそらくEUであり、MiCARも償還手数料を禁止しています」とラガルドは述べました。「しかし、EUで保有されている準備金はそのような集中的な需要を満たすには不十分かもしれません。」 米国のステーブルコインルールは欧州のデジタル通貨計画を再形成する可能性 ステーブルコインは価値を維持するように設計された暗号資産で、米ドルやユーロなどの原資産に価値を連動させています。デジタルユーロをめぐる議論は欧州中央銀行の当局者の間でしばらく続いていますが、最近の勢いは海外、特に米国でのステーブルコイン法案の可決によって推進されている可能性があります。7月、米国議会はステーブルコインの規制枠組みを提供する法律を承認し、これはドル連動型トークンの発行者を助ける可能性が高いです。ECB理事会メンバーのピエロ・チポローネは4月、そのような政策が広範な影響を及ぼす可能性があると警告しました。「米国政府の政策は、単に...
2025/09/04 09:57
BullZillaのプレセールは、SPX6900とSolanaが2025年を形作る中、12万ドルを調達し輝きを放つ
BullZillaのプレセールが$120K調達で輝く中、SPX6900とソラナが2025年を形作る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース BullZillaは2025年のトップ100倍暗号資産プレセールをリードする一方、SPX6900とソラナは市場のモメンタムを再定義しています。暗号資産の各サイクルは新たな競合をもたらし、2025年はすでに異なることが証明されています。ビットコインとイーサリアムが優位性を維持する中、文化、エンジニアリング、革新を融合させるプロジェクトにスポットライトが移っています。9月には、Bull Zilla、SPX6900、ソラナの3つのプロジェクトが際立っています。BullZillaの映画的なプレセールは投資家を大勢引き寄せ、2025年のトップ100倍暗号資産プレセールの一つとしての地位を確保しています。SPX6900は文化的なバイラル性で繁栄し、ソラナは高速で効率的なブロックチェーンとしての役割を固めています。これらは今年の市場のナラティブを定義する可能性のあるトリオを形成しています。 BullZilla：変異メカニクスがプレセールの急増を促進 BullZilla（$BZIL）はミームコインのスクリプトを書き換えています。バイラルなロゴや単純なハイプに頼る代わりに、24章からなる「伝説の聖書」でローンチし、各章がRoar Burnをトリガーします。このライブイベントは流通からトークンを永久に取り除き、希少性を体験の目に見える検証可能な部分にします。 現在、BullZillaのプレセールはステージ1、プロジェクトトリニティブーム、フェーズ3にあります。トークン価格は$0.00001908です。すでに$120,000以上が調達され、400人以上の保有者が参加しています。ステージ1Cの早期投資家は231%の投資収益率を確保しました。今日の価格から確認されている$0.00527のリスティングまで、可能な投資収益率は27,527%です。現在$1,000を配分すると、5,241万$BZILトークンに相当します。 1日以内に、プレセールの価格は34.95%急上昇し、$0.00001908から$0.00002575に上昇するようプログラムされています。これは投機ではなく、プレセールの進行エンジンに組み込まれています。$100Kのマイルストーンまたは48時間のサイクルごとに価格が上昇することが保証されています。この構造が、アナリストがBullZillaを2025年のトップ100倍暗号資産プレセールとして分類する理由です。 BullZillaはまた、HODLファーネスを導入しています。これは最大...
2025/09/04 09:51
ソラナ価格が5%上昇：長期チャートが示すもの
ソラナ価格が5%上昇：長期チャートが示すものとは BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント：ソラナ価格は5%上昇して211ドルになったが、短期シグナルは弱いモメンタムと利益確定を示している。取引所への資金流入と4億7200万ドルのロングレバレッジにより、195～200ドルへの下落リスクが高まっている。SOL/BTCのゴールデンクロスは、226ドル、247ドル、300ドルへの長期的な上昇の可能性を示している。ソラナ価格は過去24時間で約5%上昇し、211ドル付近で取引された。月間上昇率は約6.1%、年初来の成長率は65.5%だった。一見すると、これは強さを示しているように見える。しかし、ソラナはしばしば上昇を維持できない。利確と派生商品での大きな賭けが、これまで多くの上昇を阻止してきた。今回のリバウンドも例外ではないかもしれない。チャートとフローからのシグナルは、長期チャートがまだ希望を与えている一方で、短期的な弱さを示している。 弱いモメンタムによる短期ソラナ価格見通しのリスク 8月14日から8月28日の間、ソラナ価格はより高い高値を記録した。しかし、強さを追跡する相対力指数（RSI）は同時により低い高値を記録した。これはベアリッシュ・ダイバージェンスと呼ばれる。簡単に言えば、価格は上がったが、買い手の力は下がった。このような弱気のダイバージェンスは、しばしば買い手の力の弱まりを強調する。 ソラナ価格アクション | 出典：TradingView 次の一連の指標が見通しを確認している。 ソラナマネーフロー指標 | 出典：TradingView マネーフローインデックス（MFI）もソラナが209ドル近くでピークを迎えた8月13日のレベルに達しなかった。これは以前よりも弱い買いを示している。チャイキン・マネーフロー（CMF）もゼロ以下にとどまった。これは、ソラナ価格が上昇している間も、ソラナに流入する実際のお金が少なかったことを意味する。これらのシグナルを総合すると、リバウンドが長続きしない可能性があることを示している。売りが増えれば、価格は195～200ドルに戻る可能性があり、約5～7%の下落となる。 ソラナ価格での利益確定と取引所のフローが売りを加速 利益確定はソラナの重要なテーマだった。Glassnodeのデータによると...
2025/09/04 09:45
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰