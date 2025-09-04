BlockDAG配備イベントは3億9500万ドル調達後、プレセール価格を0.0013ドルに設定

BlockDAGのデプロイメントイベントが3億9500万ドル調達後、プレセール価格を0.0013ドルに設定 暗号資産ニュース BlockDAGのデプロイメントイベントでは、公平な0.0013ドルのプレセール価格が導入され、3億9500万ドルを調達、257億コインが販売され、初期購入者には2,900%の投資収益率をもたらしました。BlockDAGは単なるプレセールの話ではなく、新たな可視性と成長のフェーズに移行しています。BDAGデプロイメントイベントでは、プロジェクトはボーナス層を廃止し、すべての購入者に公平性と透明性を確保するために0.0013ドルの均一なプレセール価格を導入しました。多くのプラットフォームが宣伝だけに頼る中、BlockDAGは目的を持って前進しています。標準化された価格設定への移行により、新規参加者はBlockDAGの爆発的な成長を定義した同じ勢いを活用しながら、明確に参入できるようになりました。これは無作為な動きではなく、BlockDAGの継続的なアプローチを反映しています：長期的な信頼を構築しながら早期参加に報いるというものです。 新規購入者もまだ利益を得られる バッチ1で0.001ドルでBlockDAGに参入した初期購入者は現在2,900%の利益を享受しています。デプロイメントイベント後、価格が0.0013ドルに設定された現在でも、プレセールは強い成長の可能性を維持しながらアクセスしやすい状態です。すでに257億コインが販売され、3億9500万ドルが調達されており、プロジェクトの規模はPolkadotやFilecoinなどの主要なプレセールに匹敵し、それを上回っています。このモデルは価値を希薄化させず、上昇の可能性を維持しながら参加を広げています。プレイフィールドを変えるのではなく、このアップデートはより広範な参入と長期的な安定性を確保します。市場は明らかに反応しており、0.05ドルの発売価格を控えて、まだ利益を得る余地は十分にあります。現在300万ユーザーを持つX1マイナーアプリは、リアルタイムのエンゲージメントの新たな層を追加します。BlockDAGのスケーラビリティとコミュニティ戦略の組み合わせにより、単なるプレセール以上のものとして際立っており、すでに将来の兆候を示しているプロジェクトです。そしてBlockDAGの設定により、それは単に注目されるだけでなく、記憶に残るものとなるでしょう。 エコシステムの拡大が将来の成長を促進 デプロイメントイベントが非常に重要なのは、BlockDAGの起源の物語を完結させるからです。バッチに参加した人々は...