ビットコインは支配力レベルが低下するにつれて安定する可能性あり；予測をチェック
ビットコインのドミナンス水準が低下する中で安定する可能性。予測をチェック。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント BTCは11万1000ドル前後で取引されており、まもなく安定してアルトコインの上昇を促す可能性があります。ビットコインのドミナンス水準は、アルトコインの需要増加に伴い55%に低下しています。アルトコインの需要が高まる中、BTCは11万1000ドルで停滞 時価総額で首位の暗号資産であるビットコインは、過去2日間、11万1000ドル前後で取引されています。この動きは、イーサが価値を1%以上上昇させ4,500ドルに迫るなど、アルトコインが高騰している中で起きています。しかし、ビットコインの停滞はドミナンス水準の低下を伴っています。ビットコインのドミナンスは62%のピークから55%に低下しており、投資家がビットコインからアルトコインに資金をシフトしている可能性を示しています。ビットコインドミナンスは、全暗号資産市場の時価総額に対するビットコインの時価総額の割合を測定します。この指標は、特定の期間にビットコインが好まれているか、アルトコインが好まれる投資先かを投資家が判断するのに役立ちます。YouHodlerのリスク責任者であるSergei GorevはCoinjournalへのメールで、歴史的にBTC価格のダイナミクスはM2成長のダイナミクスに追いついてきたと述べました。Gorevはさらに、「おそらくこの乖離は地域の夏季休暇期間によるものであり、秋のビジネスシーズンの始まりとともに、BTCの価格は再び正常化するかもしれません。私たちの意見では、第二層コインのポジション強化は長期的なものです。まず、これはBTCの初期投資家の利益の市場再分配によるものであり、第二に、将来的には最も流動性の高い暗号資産プロジェクトで暗号資産準備金が作成される可能性があり、数十億ドルを投資する意欲のある幅広い企業投資家を引き付けることができます。次の興味深い市場アイデアはSOLとXRPかもしれないと考えています」と付け加えました。ドミナンス水準の低下にもかかわらず、BTCは依然として11万3000ドルを目指す BTC/USD 4時間チャートは、8月のベアリッシュな価格動向と比較して改善が見られます。...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:41
ビットコインの$124k上昇とユーティリティの台頭
ビットコインの12.4万ドルのラリーとユーティリティの台頭に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは2025年に勢いを取り戻し、年初の波乱の後、8月には12.4万ドル以上の新過去最高値（ATH）を記録しました。このラリーは単なる投機的なリバウンド以上のものです。これは暗号資産の長い間約束されてきたグローバル金融システムへの統合の現れです。しかし、以前のサイクルとは異なり、このラリーは市場全体を押し上げているわけではありません。投資家は今、ユーティリティに報いており、CoinDesk 20インデックスはシグナルとノイズを分離するベンチマークとして浮上しています。機関投資家は全面参入しています。物理的なビットコイン上場投資商品（ETP）は過去1年間で約380億ドルを集め、グローバルAUMを1,650億ドル以上に押し上げました。ヘッジファンドはベーシストレードを活用し、企業はビットコインを蓄積し、米国はビットコイン戦略備蓄を作るまでに至っています。同時に、流動性とインフラは変革しました。Glassnodeによると、CME上場先物は現在ビットコイン、イーサ、SOL、XRPをカバーしており、ビットコインオプションのオープンインタレストは500億ドルを超えています。ビットコインはかつてないほど機関化しています。マクロの追い風トランプの2期目の減税と34兆ドルを超える米国債務は、投資家にドル下落への備えを促しています。グローバル準備金管理者は金や代替品でヘッジしています。ビットコインの希少性と中立性は、明らかな補完物となっています。当社のモデルでは、基本ケースの金融拡大の仮定の下、2030年までにビットコインは25万ドルに達すると予測しています。財政政策がより無謀になれば、この上昇は加速する可能性があります。アルトコインは現実の確認に直面していますこの強気相場は、もはや「満潮は全ての船を持ち上げる」というものではありません。投資家は実世界に影響を与えるプロトコルに報いています。ソラナエコシステムは消費者グレードのブロックチェーンの先駆者に進化しました。イーサリアムブロックチェーンはオンチェーン金融の機関バックボーンとして形成されています。法的明確さを備えたXRPは、クロスチェーン金融のための低コスト、高速決済レイヤーとしての地位を固めています。市場はついにファンダメンタルズを要求しており、実体のないプロジェクトは無関係なものへと消えつつあります。CoinDesk 20：投資可能なコア...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:31
ブラックロックのETHAが数百万ドルを失う中、流出の懸念すべき3日目
投稿「BlackRockのETHAが数百万を失う中、流出の警戒すべき3日目」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現物ETH ETF：BlackRockのETHAが数百万を失う中、流出の警戒すべき3日目 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 現物ETH ETF：BlackRockのETHAが数百万を失う中、流出の警戒すべき3日目 出典: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflows/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:26
2つの要因がビットコインの11万1千ドルの回復の背後にあるが、これは強気の罠なのか？
ビットコインの111,000ドル回復の背後には2つの要因があるが、これは強気相場の罠なのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインの111,000ドルへの反発は、短期保有者の売却減少と新たな個人投資家の蓄積を伴っていました。サメは市場の真の信頼を示すのに十分な長さで蓄積傾向を維持するでしょうか？ ビットコイン[BTC]は107,270ドルの安値を記録した後、111,787ドルの局所的高値まで反発し、下落圧力の緩和を示しました。この冷却期間中、アナリストたちはビットコインの見通しについて推測しました。その中の一人、Bitcoin Vectorは、リスクオフシグナルが緩和していると主張しました。これはビットコインにとって良いことかもしれません。その理由は以下の通りです。ビットコインのリスクオフシグナルは安定化している Bitcoin Vectorによると、リスクオフシグナルは緩和し、低リスク体制に向けて後退しました。Vectorの分析では、市場の調整は参加者に完全な圧力をかけていませんでした。実際、ビットコインの供給のわずか約9%が損失状態にあり、これはサイクルの底での25%や、以前の弱気相場での50%以上と比較されます。出典：Glassnode その結果、リスクオフシグナルは安定化し、ビットコインは下落圧力に直面しているものの、比較的穏やかな状態を維持していることを示唆しています。 同時に、BTCは価格圧縮からのブレイクアウトを試みており、124,000ドルのATHから後退して以来、そこに留まっています。当然、これは市場がまだ完全な降伏を経験していないことを強調しています。売却活動の縮小 実際、売却活動は大幅に減少しています。Checkonchainによると、6ヶ月から1日のコホートまたはSTH（短期保有者）の間でのビットコインの使用量は減少しています。 出典：Checkonchain 1〜3ヶ月のコホートは21,000 BTCから11,000 BTCに減少しました。1週間〜1ヶ月のコホートは26,000 BTCから23,000 BTCに減少しました。同様に、1日〜1週間の支出は58,000 BTCから44,000 BTCに減少しました。とはいえ、STH活動の減少はパニック売りに対する事例を強化しました。個人投資家とサメは蓄積に戻る さらに、小規模投資家は買い戻しに戻りました。フィッシュ、シュリンプ、クラブ、サメはすべて残高変化がプラスを示しました。100〜1,000 BTCを持つサメは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:13
13年間休眠していたウォレットが目覚める
投稿「13年間休眠していたウォレットが目覚める」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。歴史的なビットコインクジラの活動：13年間休眠していたウォレットが目覚める コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 歴史的なビットコインクジラの活動：13年間休眠していたウォレットが目覚める 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-whale-activity-awakens/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:32
Polymarket、米国に戻る「グリーンライト」をCFTCから得たとCEOが述べる
ポリマーケットがCFTCから「グリーンライト」を得て米国に戻ると、CEOが発表 主なポイント CFTCは、QCX LLCとQC Clearing LLCの買収を通じてポリマーケットの米国事業を許可するノーアクションレターを発行。 CEOのシェイン・コプランは、この規制当局の決定を国内で法令遵守の価格予測契約を開始するためのグリーンライトと呼んだ。 ドナルド・トランプ・ジュニアがポリマーケットの諮問委員会に加わり、同社は米国の予測市場での支配的地位を目指している。 ポリマーケットは、商品先物取引委員会（CFTC）がイベント契約に関するノーアクションレターを発行した後、米国での事業を開始する準備が整った。水曜日に発表されたこの決定は、限定的かつ条件付きの政策緩和を確認するものだが、米国における規制された価格予測市場に向けた重要な一歩となる。 規制当局は、指定契約市場であるQCX LLCとデリバティブ清算機関であるQC Clearing LLCが、スワップ関連のコンプライアンス問題について執行措置を受けないことを明確にした。この裁定により、これらの取引所は他の市場運営者に対するCFTCの過去の立場と一致することになる。 ポリマーケットは7月にこれらのCFTC認可事業体を1億1200万ドルで買収した。これらは現在、ポリマーケットUSとポリマーケットクリアリングとしてリブランディングされ、米国ユーザー向けの取引所および清算フレームワークを形成している。この買収は、司法省とCFTCによるポリマーケットの以前のコンプライアンス違反に関する調査の終了に続くものだった。 CEOシェイン・コプラン、CFTCレターを米国進出の「グリーンライト」と呼ぶ ポリマーケットCEOのシェイン・コプランは9月3日水曜日、X（旧Twitter）への投稿でCFTCを称賛し、このノーアクションレターが米国で法的枠組みの下で予測契約を取引するための事業を開始するために必要なグリーンライトを提供していることを示唆した。 「ポリマーケットは@CFTCから米国でのサービス開始のグリーンライトを得ました。委員会とスタッフの素晴らしい仕事に感謝します。このプロセスは記録的な速さで達成されました。続報をお待ちください https://t.co/NVziTixpqO」— シェイン・コプラン 🦅 (@shayne_coplan) 2025年9月3日 今年初めにベンチャーキャピタル部門の1789キャピタルを通じてポリマーケットに投資したドナルド・トランプ・ジュニアは、ポリマーケットの...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:26
TON トレジャリーの発表でAlphaTon キャピタルの占有率が急上昇
この投稿「AlphaTon Capital占有率がTONトレジャリー発表で急上昇」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Nasdaq上場企業でPortage Biotch（PRTG）から新たにリブランディングしたAlphaTON Capitalは、約1億ドル相当のトンコインTON$3.1783を購入し、このトークンへのエクスポージャーを提供するデジタル資産トレジャリー企業を構築すると発表しました。同社は9月4日からティッカーシンボル「ATON」で運営を開始します。TONネットワークインフラの管理とTelegramメッセージングシステムのエコシステム内でのアプリケーションのインキュベーションを計画しており、同時にトークンステーキング報酬も生成します。同社の株式は、まだPRTGティッカーで取引されていますが、14%上昇して7.91ドルになりました。TONブロックチェーンは、Telegramが2018年に元のTONブロックチェーンを開発した後、オープンソース開発者によってサポートされているコミュニティ主導のプロジェクトですが、2020年に規制圧力を受けて中止されました。Telegram CEOのPavel Durovは2021年に現在の独立したプロジェクトを支持しました。AlphaTONのトレジャリー戦略には、トークン取得とステーキング業務を加速するためのBitGoからの3500万ドルの融資枠が含まれています。同社はBrittany Kaiserを最高経営責任者（CEO）に任命しました。彼女はNasdaq Global Corporate Solutionの共同創設者であるEnzo Villaniと共に参加し、Villaniは執行会長を務めます。TON購入資金として、AlphaTONはプライベートラウンドを通じて3820万ドルを確保しました。BitGoからの融資はTONトークンを担保とし、6ヶ月後に返済期限が到来します。更新（9月3日 15:08 UTC）：TelegramとTONブロックチェーンの関連履歴に関する第4段落を追加。出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/alphaton-capital-shares-surge-on-ton-treasury-announcement
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:19
REX-OspreyがソラナETFを再構築し二重課税を削減
REX-OspreyがソラナETFを再構築し二重課税を削減 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、アルトコインのREX-Ospreyは、米国の投資家にとってより魅力的な商品にするための構造的な変更により、ソラナ連動の上場投資信託（ETF）を刷新しました。以前はC法人として組織されていたこのファンドは、現在、規制対象投資会社（RIC）として分類されており、この変更は9月1日に発効しました。 二重課税の終了 この再構築により、ETFが生み出す収入と利益は直接株主に流れ、株主は個別に税金を支払うことになります。ファンドレベルでの連邦税と州税の追加層を取り除くことで、投資家はこれまでリターンを圧迫していた「二重課税」を回避できます。 米国ETF基準との整合 REX FinancialのCEO、Greg King氏は、この更新により、ソラナETFが米国の上場投資信託の大多数が使用している構造と一致するようになったと述べています。同時に、この商品は、ソラナへの直接的なエクスポージャーとステーキング報酬という独自の特徴を引き続き提供しています。 より広い採用を目指して アナリストによると、この合理化されたセットアップは、資産を直接保有せずにソラナへのエクスポージャーを求める個人投資家と機関投資家の両方を引き付けるのに役立つ可能性があります。税負担を簡素化することで、REX-Ospreyは暗号資産裏付けファンドを従来のポートフォリオに統合しやすくすることを目指しています。 この変更により、ソラナETFは、効率性、透明性、規制の親しみやすさに対する投資家の需要に適応するデジタル資産商品の増加リストに加わります。 本記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を推奨または推薦するものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。 著者 Alexは経験豊富な金融ジャーナリストで暗号資産愛好家です。暗号資産、ブロックチェーン、フィンテック業界を8年以上にわたって取材してきた経験を持ち、デジタル資産の複雑で常に進化する世界に精通しています。彼の洞察力に富んだ思考を促す記事...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:06
ビットコイン＆XRPアナリストがブレイクアウトを予測
ビットコイン＆XRPアナリストがブレイクアウトを予測という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場は変動が激しいですが、トレーダーはすでにノイズを超えてブレイクアウトの可能性を持つプロジェクトに目を向けています。ビットコインが重要なレベルで安定する中、次の大きなパンプの前に大きなリターンをもたらす可能性のあるアルトコインに注目が集まっています。アナリストによると、一握りのトークンが個人投資家と機関ユーザー様の両方の需要を集めており、それには正当な理由があります。その一つであるMAGACOIN FINANCEは、プレセールがほぼ完売したことで話題となり、投資家に早期に行動した人が指数関数的な利益を得たシバイヌとドージコインの初期の日々を思い出させています。XRPは強さへの回帰を狙う リップルのXRPは、ユーティリティと採用に賭ける投資家にとって依然として人気があります。その国境を越えた決済ネットワークは、アジアと中東での提携を拡大し続けています。最近の価格圧力の後、トレーダーは市場がリスクオンに転じた場合、XRPが勢いを取り戻し、年間の新高値に向けて押し上げる可能性があるという予測を見守っています。ソラナのスピードは依然として大きな魅力 ソラナ（SOL）は複数の挫折から回復し、競争の激しいレイヤー1の分野での回復力を証明しています。従来の金融システムに匹敵する取引速度と成長するDeFiエコシステムを持つSOLは、長期的な成長のための最も強力な候補の一つと見なされています。機関投資家の資金の流れがビットコインとイーサリアムを超えて拡大すれば、ソラナは最大の受益者の一つになる可能性があります。MAGACOIN FINANCEが熱を帯びる 確立された名前が見出しを独占する中、MAGACOIN FINANCEは静かに2025年の最も強力な初期段階のコミュニティの一つを構築しています。そのプレセールは記録的な速さで進行しており、クジラと個人投資家が枠を争う中で割り当てが急速に消えています。アナリストは、MAGACOIN FINANCEが他のミーム駆動プロジェクトの過去のブレイクアウトパフォーマンスを反映すれば、初期投資家は最大40倍のリターンを見る可能性があると指摘しています。カウントダウンが現在ライブで、プレセールがほぼ完売したため、これは最後のチャンスの一つかもしれません...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:05
DOGEは0.24ドル、BlockDAGの2900%投資収益率がリードする中、Stellarは減速
DOGEが0.24ドル、StellarがスローダウンするなかBlockDAGの2900%投資収益率がリードする記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース DOGEの0.24ドルへの反発とStellarの中立的なムードをキャッチしましたが、BlockDAGの3億9500万ドルのプレセール、2900%の投資収益率、そしてクジラの殺到がレースを支配しています。あるコインが急上昇し、別のコインが停滞するとどうなるのでしょうか？Dogecoin（DOGE）は大量のクジラの蓄積を背景に0.22ドルを超えて上昇しましたが、Stellar（XLM）はPayPalとの統合に関する憶測にもかかわらず、弱い短期センチメントに苦しんでいます。このコントラストは鮮明で、トレーダーたちは市場が次にどの方向に向かうのか推測するしかありません。しかしBlockDAG（BDAG）は全く異なるコースをたどっています。そのプレセールは本格的な殺到に変わり、クジラたちがリーダーボードを作り変え、小規模な買い手たちが自分たちのシェアを確保しようと競っています。このプロジェクトはすでに3億9500万ドル以上を調達し、257億コインを販売し、バッチ1からの初期購入者に驚異的な2,900%の投資収益率をもたらしました。さらに、BlockDAGは確認済みの0.05ドルでの立ち上げ前の10月1日までのみ利用可能な、特別なバッチ30の定額プレセール価格0.0013ドルを導入しました。日々勢いを増し、X1アプリで何百万人ものマイナーがアクティブであり、シンガポールでのデプロイメントイベントが次の成長フェーズを披露する予定であるBlockDAGは、他よりも強く速く動いています。クジラの力がBlockDAGの3億9500万ドルのフィーバーに火をつける BlockDAGのプレセールはもはや静かではありません。それは完全なレースであり、リーダーボードがそれを証明しています。最近、2頭のクジラが440万ドルと430万ドルの巨額の参入で順位を揺るがし、以前の先頭走者を追い抜き、取り残されまいとする小規模な買い手たちの殺到を引き起こしました。かつて「トップトレンドのプレセール」と称されていたものが、今やまさにそれになり、リアルタイムで勢いが見えています。計算すれば、その魅力は明らかです。BlockDAGは0.001ドルで立ち上げられ、初期の買い手たちはすでに2,900%の利益を得ています。現在、3億9500万ドル以上を調達し、257億コインを販売したこのプロジェクトは、最後のチャンスを提供しています：10月1日まで利用可能な特別なバッチ30の定額プレセール価格0.0013ドルです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:03
