メタプラネット、BTCTCがビットコインのボラティリティを増幅させることを示す
メタプラネットがBTCTCsがビットコインのボラティリティを増幅することを示すという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。過去10週間で、ビットコイン・トレジャリー・カンパニー（BTCTCs）の株価は50〜80%下落し、投資家の間で広範な懸念を引き起こしています。メタプラネット（MTPLF）の事例は、18ヶ月の間に12の「ミニ弱気相場」を経験するという厳しいボラティリティを浮き彫りにしています。これは疑問を投げかけます：BTCTCの株はビットコインのボラティリティを反映しているのか、それとも企業内部の要因も影響しているのか？ BTCTCsの株がビットコイン自体よりもリスクが高い場合 過去10週間で、ビットコイン・トレジャリー・カンパニー（BTCTCs）の株価は50〜80%の下落を記録し、投資コミュニティ全体に懸念の波を引き起こしました。メタプラネット（$MTPLF）はこの深刻なボラティリティの明確な例です。 スポンサード スポンサード ビットコイン・トレジャリー・カンパニーの株価変動。出典：X 18ヶ月の間に、メタプラネットは1日の下落から長期的な下降トレンドまで、12のミニ弱気相場に耐えました。平均して、各下落は約-32.4%で、20日間続きました。特に最悪の局面では、株価が119日間（7月25日〜11月21日、2024年）で78.6%下落しました。 メタプラネットの株価。出典：Mark Moss 問題は、これらの下落がビットコイン（BTC）自体のボラティリティに完全に影響するかどうかです。アナリストのMark Mossによると、データはメタプラネットの修正の41.7%（12件中5件）だけがビットコインの下降サイクルと一致したことを示しています。逆に、半分以上はオプションの発行、資本調達、または「ビットコインプレミアム」（株価とBTC保有の実際の価値の間のギャップ）の縮小など、企業内部の要因によって引き起こされました。 それでも、Markは部分的な関連性を観察しました。具体的には、メタプラネットの最も深い下落（-78.6%や-54.4%など）は、ビットコインの大幅な下落と重なる傾向がありました。これは、BTCが高ボラティリティフェーズに入ると、BTCTC株はより長く弱い状態が続き、市場と内部のダイナミクスの両方から二重の打撃を受けることを示唆しています。 もちろん、ビットコインは依然として主要な影響力を持っています。しかし、企業変数は実際の「レバレッジ」として機能し、BTCTCsのボラティリティを大幅に増幅させます...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 13:23
パワーボールのジャックポット、17億ドルに到達—史上3番目に大きい宝くじ賞金
パワーボールのジャックポットが17億ドルに到達—史上3番目の大きな抽選賞品がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン パワーボールのジャックポットは17億ドルに上昇し、史上3番目に大きな抽選賞品となりました。水曜日の夜に行われた抽選で6つの数字に一致するチケットがなかったためです。ただし、最終的な当選者は税金やその他の控除を考慮すると、はるかに少ない支払いを受け取ることになるでしょう。水曜日の夜の抽選後、パワーボールのジャックポットは17億ドルに急増しました。Anadolu via Getty Images 重要な事実 月曜日の夜に抽選された6つの数字は3、16、29、61、69と赤いパワーボール22でした。次回の抽選で当選者が出た場合、30年間の年金払いで17億ドルの賞金を受け取るか、一括現金賞金7億7030万ドルを選ぶ必要があります。一括払いを選んだ場合、24%の連邦源泉徴収が適用されると、賞金は約5億8540万ドルに減少します。課税所得によっては、当選者は最大37%の連邦限界税率に直面する可能性があり、これによって賞金はさらに4億8530万ドルに減少します。当選者が分割払いを選んだ場合、約5660万ドルの年間支払いは、37%の連邦限界税率が適用されると3560万ドルに減少します。当選者は居住州に基づいて追加の税金に直面する可能性もあります。ニューヨークなどの一部の州では抽選賞金に10.9%の税率を課しますが、テキサス、フロリダ、カリフォルニアなどの州では課税されません。注目すべきこと パワーボールのジャックポットの次回抽選は土曜日の夜に行われ、再び当選者が出なければ、ジャックポット賞金は2024年最大のものを超える可能性があります。メガミリオンズ抽選の次回抽選は金曜日に予定されており、現在のジャックポット額は3億3600万ドルです。重要な背景 パワーボールの最終的な当選者は、2023年10月以来最大の抽選賞金を獲得することになります。その時は1人の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 13:06
9/8 にエキサイティングなブロックチェーンの機会を解放
9月8日のエキサイティングなブロックチェーンの機会を解き放つという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Ensoソウルミートアップ：9月8日にエキサイティングなブロックチェーンの機会を解き放つ コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース Ensoソウルミートアップ：9月8日にエキサイティングなブロックチェーンの機会を解き放つ 出典：https://bitcoinworld.co.in/enso-seoul-meetup-blockchain/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 13:05
クジラはChainlinkを買い増ししている
クジラがChainlinkを買い増し中という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン分析会社Alphractalの新しいデータによると、Chainlinkは重要な蓄積フェーズに入りつつあり、大口保有者が着実に保有量を増やしています。Alphractalは、LINKの実現価格（循環供給量のトークンの平均コスト基準を追跡する指標）が約15ドル付近にあることを強調しています。アナリストによれば、この水準は価格が下落した場合の主要な安全網として機能し、長期売買のための戦略的ゾーンとなる可能性があるとのことです。 大口保有者がさらにLINKを追加 10万から100万LINKを管理するウォレット、および100万トークン以上を保有するウォレットは、静かに保有量を拡大しています。Alphractalによると、この傾向はクジラや機関規模のプレーヤーからの信頼の高まりを反映しており、彼らはChainlinkを次の市場サイクルの重要なインフラプロジェクトと見なしています。 価格モメンタムの構築 LINKは過去1ヶ月で約40%上昇し、プレス時点で23.70ドルに達しています。このパフォーマンスによりChainlinkは時価総額で11番目に大きい暗号資産となり、別の強気相場が形成された場合に大きな役割を果たす可能性があるという憶測を呼んでいます。 Alphractalのアナリストにとって、メッセージは明確です：トレーダーが短期売買の動きを追いかける一方で、最大の投資家たちは静かにChainlinkを分散型金融の将来のための基盤資産として扱っています。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を支持または推奨するものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。 著者 Alexは経験豊富な金融ジャーナリストであり暗号資産愛好家です。暗号資産、ブロックチェーン、フィンテック業界を8年以上にわたって取材してきた経験を持ち、デジタル資産の複雑で常に進化する世界に精通しています。彼の洞察力に富んだ思考を促す記事は、読者に市場の最新の発展とトレンドの明確な図を提供します。
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 13:03
US バンコープ、3年間の休止後にビットコインカストディを再開
記事「US Bancorp、3年間の休止後にビットコインカストディを再開」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 US Bancorp、3年間の休止後にビットコインカストディを再開 ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーをお届けするにはメールアドレスをご入力ください。Rubmarは暗号資産愛好家で、常に学び、向上することを好みます。彼女は暗号資産業界の最新ニュースや発展について報道することを楽しんでいます。Rubmarはまた、スクラップブッキング、クラフト、シミュレーションゲーム、そしてサッカー観戦も楽しんでいます。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/us-bancorp-resumes-bitcoin-custody-services/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:52
CIMG、5500万ドルの株式販売を完了し、支払いとして500ビットコインを受領
CIMG、5500万ドルの株式売却を完了し、支払いとして500ビットコインを受領 CIMG社は5500万ドルの株式売却を完了し、ビットコインでの支払いを受け入れ、500 BTCをバランスシートに追加しました。この動きは同社の長期ビットコイン戦略備蓄戦略へのシフトを反映しています。5500万ドルの株式対BTCの取引でCIMGがビットコイントレジャリー戦略を採用 CIMG Inc. (Nasdaq: IMG)、グローバルデジタルヘルスおよび販売開発[...] 出典: https://news.bitcoin.com/cimg-closes-55-million-share-sale-receives-500-bitcoin-in-payment/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:46
カルダノ価格予測：ADAは0.60ドルまで下落する可能性があるが、アナリストは40倍の可能性を持つブレイクアウトトークンに注目
カルダノ価格予測：ADAは0.60ドルまで下落の可能性、しかしアナリストは40倍のポテンシャルを持つブレイクアウトトークンを強調 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、投資家とアナリストはビットコインとイーサリアムが市場を動かし続ける中、カルダノのようなアルトコインを監視しており、そのサポートラインが重要となっています。アナリストによれば、弱気のモメンタムが続けばADAはさらに0.60ドルまで下落する可能性があります。現在、トレーダーはあまり知られていない初期段階のプロジェクトにも移行しています。MAGACOIN FINANCEは40倍の可能性を持つブレイクアウトトークンとして、他のアナリストの間でも意外な注目を集めています。 カルダノ、0.60ドルに向けて弱気圧力に直面 カルダノ（ADA）は8月14日に最後に1ドルを超えて取引されました。この資産は8月の高値以降、かなりの調整に直面しています。この下落は一般的な市場の弱気によるものかもしれません。投資家はビットコイン（BTC）が8月に過去最高値の124,128ドルに達した後、利益確定を始めた可能性があります。ETFの資金流入の低さも市場の下落につながった可能性があります。 買い手はカルダノの50日SMA（0.82ドル）での反落を食い止めようとしましたが、売り手は売り圧力を維持しました。ADA/USDTペアは日曜日に50日SMAを下回って終了し、下降チャネルパターンのサポートラインに向けての動きを開始しました。買い手はサポートラインを守ろうとしますが、反発は20日EMA（0.84ドル）で売りに直面すると予想されます。価格が20日EMAから急激に下落した場合、0.68ドルへの下落の可能性が高まります。買い手がカルダノの価格を下降トレンドライン上に押し上げる必要があり、それが復活の合図となります。このペアはその後1.02ドルまで上昇する可能性があります。カルダノの価格は現在0.8337ドルで取引されています。 アナリストが40倍の上昇をもたらす可能性があると指摘するブレイクアウトトークン アナリストの推奨は、投資家がブレイクアウトアルトコインとして特定したMAGACOIN FINANCEを指し示す傾向が強まっています。これは2025年に購入すべき最良の新しいアルトコインの一つとして位置づけられています。より時価総額の大きい銘柄とは異なり、投資収益率の乗数効果をもたらします。これはトレーダーにとって魅力的です...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:21
Etherealizeが銀行を獲得するために4000万ドルを確保
Etherealizeが銀行を獲得するために4000万ドルを確保したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムの支持者たちは、従来の金融機関へのアピールを強化しています。ブロックチェーンのベテランDanny Ryanと元トレーダーのVivek Ramanによって今年初めに設立されたグループEtherealize は、ParadigmとElectric Capitalが主導するラウンドで4000万ドルを調達しました。この非営利団体は、この資金を活用して銀行、資産運用会社、決済ネットワークに対し、イーサリアムが世界の金融インフラの基盤となるべきだと説得する取り組みを推進すると述べています。 マージから「機関投資家向けマージ」へ イーサリアムのプルーフ・オブ・ステークへの移行を主導したRyanは、この資金調達を「機関投資家向けマージ」の始まりと位置づけています。これはグローバル金融がより安全でプログラム可能なインフラへ移行する段階です。一方、Ramanは政策立案者や金融大手にアプローチし、議員がClarity Actを審議する中で議会で証言さえしています。 単なる提唱以上のもの Etherealizeはロビー活動だけを行っているわけではありません。ゼロ知識証明のプライバシーレール、トークン化された資産向けの決済エンジン、トークン化された債券に流動性をもたらすことを目的としたアプリケーションを構築しています。グループの初期レポートでは、機関投資家がETHを準備資産と商品の両方として採用し始めた場合、ETH価格が8,000ドルから80,000ドルになると予測しています。 なぜ重要なのか この取り組みは、イーサリアムコミュニティ内での運営の形式化と統一されたメッセージの提示へのより広範な変化を反映しています。イーサリアム財団での変革と新しいリーダーシップがロードマップを導く中、Etherealizeは機関投資家の信頼性に焦点を当てた対応組織として台頭しています。1月以来、このグループはウォール街のプレーヤーと規制当局の両方と進展を遂げたと主張しています。4000万ドルの新たな資本と一流の暗号資産ベンチャーキャピタルの支援を受け、Etherealizeはイーサリアムの次の飛躍が小売投機からではなく、グローバル金融システム自体からもたらされると賭けています。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comはいかなる...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:03
ファッションの支配はそのアルゴリズムと両立できるか？
「ファッションの支配はアルゴリズムと共存できるか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2022年10月12日：クロエ・マルがレクサス提供のWマガジン50周年記念イベントに出席。ニューヨーク市のシュンリーにて。（写真：ディミトリオス・カンブリス/ゲッティイメージズ for Wマガジン）ゲッティイメージズ for Wマガジン 1988年以来、アナ・ウィンターはただのファッション編集者以上の存在でした。彼女はファッション界の拍子木そのもので、ヴォーグの表紙撮影、セレブリティの承認、メットガラのテーマなど、すべてを通じて業界のテンポを一手に設定してきた女性です。そのため、2025年6月に彼女が退くというニュースが流れても驚くことではありませんでした。噂の製造機はオートクチュールのスピードで回転しました。バイラルな賭け市場であるポリマーケットでは、後継者に関する賭けが開始され、信頼できる業界のベテランからジェフ・ベゾスの妻でヴォーグの表紙を飾ったローレン・サンチェスまで、様々な候補者の名前が挙がりました。 アナ・ウィンター、バトンを渡す 火曜日、待ちに待った発表がありました。クロエ・マルがヴォーグの新しい「編集コンテンツ責任者」に就任することが発表されました。キャンディス・バーゲンとフランスの映画監督ルイ・マルの娘であるマルは、安定した手腕を持ち、ヴォーグ内部でよく知られた存在です。2011年にソーシャル編集者として入社し、2016年には寄稿編集者に昇進、最近ではVogue.comの編集者を務めていました。 しかし、アナ・ウィンターはまだどこにも行きません。彼女はヴォーグのグローバル編集ディレクターおよびコンデナスト最高コンテンツ責任者として留まります。マル自身は「アナが廊下の向こうでメンターとしていてくれることは幸運だ」と早々に述べていますが、これがウィンターの名前と同義であるブランドにとって大きな転換点であり、マルの前に横たわる任務は途方もないものであることは否定できません。ウィンターが雑誌の表紙やメットガラを指揮していた一方で、マルはより気まぐれな風景に直面しています。彼女はヴォーグを印刷物に浸かった遺産から...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:54
専門アナリストはビットコインが「まず10万ドルに下落する」と主張し、その後何を予想するかを共有
専門アナリストがビットコインは「まず10万ドルに下落する」と主張し、次に何が起こるかを予測 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、暗号資産アナリストのJoao Wedsonは、ビットコインが今後の期間に重要な局面に入る可能性があるという注目すべき評価を共有しました。Wedsonによれば、2024年に指摘した周期的な形成は2025年10月に完了し、ビットコインの歴史における重要な段階の終わりを示す可能性があるとのことです。Wedsonは、このサイクルが確認された場合、ビットコインは急速に10万ドルのレベルまで下落し、その後14万ドル以上に急騰する可能性があると示唆しました。しかし、アナリストは、テクニカル分析のみに依存することはリスクがあると付け加えました。 分析の最も重要なポイントの一つは、機関ユーザー様の需要、ETF投機、および政治的展開が市場にどのような影響を与えるかということです。Wedsonは特に、「トランプが2025年の最終四半期に弱気市場を引き起こす可能性がある」というイーロン・マスクのコメントを強調しました。ご記憶かもしれませんが、マスクは数ヶ月前に2021年のビットコインの69,000ドルのピークを示唆する投稿を共有していました。 「4年サイクルは終わり、ビットコインは新しい暗号資産投資家が主張するように無限の上昇トレンドに入っているのか、それとも2025年は急激な調整の前の最後の息吹なのか？2026年に価格が50,000ドル以下に下落する可能性を排除すべきではない」とWedsonは述べました。 アナリストは、これらのシナリオはすべて単なる理論的なものであると述べ、「おそらくSatoshiだけが実際に何が起こるかを知っているだろう」と結論付けました。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/expert-analyst-claims-bitcoin-will-first-fall-to-100000-then-shares-what-they-expect-next/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:49
