Etherealizeが銀行を獲得するために4000万ドルを確保

Etherealizeが銀行を獲得するために4000万ドルを確保したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムの支持者たちは、従来の金融機関へのアピールを強化しています。ブロックチェーンのベテランDanny Ryanと元トレーダーのVivek Ramanによって今年初めに設立されたグループEtherealize は、ParadigmとElectric Capitalが主導するラウンドで4000万ドルを調達しました。この非営利団体は、この資金を活用して銀行、資産運用会社、決済ネットワークに対し、イーサリアムが世界の金融インフラの基盤となるべきだと説得する取り組みを推進すると述べています。 マージから「機関投資家向けマージ」へ イーサリアムのプルーフ・オブ・ステークへの移行を主導したRyanは、この資金調達を「機関投資家向けマージ」の始まりと位置づけています。これはグローバル金融がより安全でプログラム可能なインフラへ移行する段階です。一方、Ramanは政策立案者や金融大手にアプローチし、議員がClarity Actを審議する中で議会で証言さえしています。 単なる提唱以上のもの Etherealizeはロビー活動だけを行っているわけではありません。ゼロ知識証明のプライバシーレール、トークン化された資産向けの決済エンジン、トークン化された債券に流動性をもたらすことを目的としたアプリケーションを構築しています。グループの初期レポートでは、機関投資家がETHを準備資産と商品の両方として採用し始めた場合、ETH価格が8,000ドルから80,000ドルになると予測しています。 なぜ重要なのか この取り組みは、イーサリアムコミュニティ内での運営の形式化と統一されたメッセージの提示へのより広範な変化を反映しています。イーサリアム財団での変革と新しいリーダーシップがロードマップを導く中、Etherealizeは機関投資家の信頼性に焦点を当てた対応組織として台頭しています。1月以来、このグループはウォール街のプレーヤーと規制当局の両方と進展を遂げたと主張しています。4000万ドルの新たな資本と一流の暗号資産ベンチャーキャピタルの支援を受け、Etherealizeはイーサリアムの次の飛躍が小売投機からではなく、グローバル金融システム自体からもたらされると賭けています。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comはいかなる...