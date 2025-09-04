XRPアーミーの支援活動がリップル社の画期的なSEC勝訴に貢献

XRPアーミーの支援がリップルの画期的なSEC（米国証券取引委員会）勝訴に貢献したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRPトークン保有者は、リップル・ラボがSEC（米国証券取引委員会）に対する勝利を確保する上で重要な役割を果たしました。この訴訟は、両当事者が控訴を取り下げることに合意した先月、正式に終結しました。SECは2020年にリップルに対して訴訟を起こし、同社が未登録証券としてXRPトークンを販売したと主張していました。2023年7月、SEC（米国証券取引委員会）のリップルに対する訴訟において、アナリサ・トーレス判事はXRPは本質的に証券ではないと判断し、この訴訟は今年8月に完全に解決されました。ディートン氏はXで、2,000以上の証拠が提出されたにもかかわらず、トーレス判事が引用したのはわずか数十件で、その中にはXRP保有者の宣誓供述書、彼のアミカスブリーフ、LBRYケースからの口頭弁論が含まれていたと説明しました。彼は「信頼できる人物なら、XRPアーミーがリップルの訴訟に違いをもたらさなかったと主張することはできません。もしそうするなら、彼らは事実と真実を知らないか、意図的に嘘をついているかのどちらかです」と述べました。ディートン氏は一人でも状況の結果を変えることができると主張しています。ディートン氏は、裁判所がXRP保有者の宣誓供述書と彼のブリーフを認めたことで、法的プロセスにおけるコミュニティの声の役割が検証されたと指摘しました。彼はそれらの引用がなければ、一部の人々は彼らの努力が実際に影響を与えたかどうかを疑問視していたかもしれないと述べました。それでも、判決自体がそれとは異なることを証明し、XRPアーミーの活動が裁判所の推論に本当に影響を与えたことを示しました。彼の観察は、集団行動が主要な暗号資産訴訟の進路に意味のある影響を与えることができるという信念の高まりを示しています。この弁護士はさらに「しばしば、一人では違いを生み出せないと言われます。私は言います：一人が多くの人々にインスピレーションを与え、一緒になって違いを生み出すことができるのです」と断言しました。Xコミュニティの一部のメンバーは、XRPアーミーが判事の決定に影響を与えたというディートン氏の意見に同意しました。あるユーザーは、大きなグループが関与すると実際の影響力があると指摘しました...