なぜブライアン・アームストロングの重要な姿勢が解雇につながったのか
投稿「なぜブライアン・アームストロングの重要な立場が解雇につながったのか」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。コインベースAIポリシー：なぜブライアン・アームストロングの重要な立場が解雇につながったのか コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース コインベースAIポリシー：なぜブライアン・アームストロングの重要な立場が解雇につながったのか 出典: https://bitcoinworld.co.in/coinbase-ai-policy-firings/
2025/09/04 14:35
Polygon対Polkadot：2025年にどのブロックチェーンが勝利するか？
「Polygon対Polkadot：2025年にどのブロックチェーンが勝利するか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アナリストは2026年までに16ドルの高値を予測しており、これは現在の約3.8ドルから3〜4倍になります。長期的には、Polkadotは長期投資家にとって信頼できるインフラ投資ですが、Polygonと同様に、非対称的な成長よりも着実な成長を見せる投資です。PolygonとPolkadotはどちらも堅実な投資ですが、個人投資家が求める文化的な火付け役にはならないかもしれません。これがMAGACOIN FINANCEが注目を集め始めている理由です。価値を構築するのに何年もエコシステムの蓄積が必要なインフラトークンとは異なり、MAGACOIN FINANCEは小売心理学とブランディングを活用してリアルタイムで牽引力を構築しています。アナリストは3つの明確な兆候を指摘しています：コミュニティフライホイール – Xとテレグラムでの成長が加速しており、SHIBの初期段階に似て文化的共鳴を示しています。クジラの活動 – ブロックチェーントラッカーは大きなウォレットからの巨額の資金流入を示しており、スマートマネーが個人投資家に先立って準備していることを示しています。タイミングの優位性 – 多くの人が暗号資産の「最後の簡単なサイクル」と呼ぶものに向けて立ち上げることで、その指数関数的な可能性が拡大します。アナリストはMAGACOIN FINANCEが単なるミームコインではなく、文化的ムーブメントへと発展していると主張しています。この違いが、一部の人々がそれを単なる投機的な動きではなく、2025年の最も顕著な小売点火ポイントと呼ぶ理由かもしれません。Polygon：スケーリングリーダーPolygonはイーサリアムブロックチェーンの事実上のスケーリングソリューションであり、毎日数百万のトランザクションを低手数料でより良いユーザー体験で処理しています。Disney、Reddit、Starbucksなどの大企業とのコラボレーションにより、暗号資産ネイティブコミュニティを超えた幅広い層に露出しています。2025年にはいくつかのzk-ロールアップやその他のスケーリングソリューションが導入される予定であるため、アナリストはPolygonが引き続きトップのレイヤー2エコシステムであると確信しています。多くの人々はイーサリアムの次の採用の波が...
2025/09/04 14:27
NVIDIAが3Dオブジェクト作成を効率化するAIブループリントを発表
NVIDIAが3Dオブジェクト作成を効率化するAIブループリントを発表」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Joerg Hiller 2025/9/3 14:52 NVIDIAが3Dオブジェクト生成のためのAIブループリントを導入し、シーン作成の効率性を向上させました。Microsoft TRELLISマイクロサービスは、NVIDIA RTXを活用して性能を20%向上させています。 NVIDIAの公式ブログによると、3Dアーティストにとって大きな飛躍となる、3Dオブジェクトの作成を簡素化・加速するための新しいAIブループリントをNVIDIAが発表しました。この革新的なツールは、高度な生成AIテクニックを活用して、従来の時間のかかる3Dモデリングのワークフローを変革することを目指しています。 3Dシーン作成の革新 NVIDIA AIブループリントは、単一のテキストプロンプトから最大20のオブジェクトを作成する能力をアーティストに与えます。このプロセスは、Microsoft TRELLIS NVIDIA NIMマイクロサービスの統合によって大幅に強化され、ネイティブモデルと比較して20%のパフォーマンス向上を実現しています。これにより、高品質な3Dアセットをより迅速に作成でき、アーティストは面倒なモデリング作業よりも創造的なタスクに集中できるようになります。 プロトタイピング能力の向上 従来、3Dシーンのプロトタイピングには、労働集約的で反復的なタスクとなる低忠実度のアセット作成が含まれていました。新しいAIブループリントはこのプロセスの多くを自動化します。芸術的なコンセプトを入力することで、ブループリントの大規模言語モデル（LLM）がシーンを構成するさまざまなオブジェクトを生成し、ワークフローを効率化して生産性を向上させます。NVIDIAのLlama 3.1 8B NIMマイクロサービスの統合により、アイデアの生成がさらに加速され、アーティストに創造的な探求のための強力なツールを提供します。さらに、NVIDIAのSANA（テキストから画像への変換フレームワーク）は、潜在的なオブジェクトの高解像度プレビューを提供し、アーティストが必要に応じてこれらのデジタルアセットを修正または破棄する柔軟性を与えます。 シームレスな統合とエクスポート 生成された3Dオブジェクトは、Microsoft TRELLIS NVIDIA NIMマイクロサービスを通じて、すぐに使用できるモデルにシームレスに変換できます。このブループリントは、オープンソースの3DプラットフォームであるBlenderや他の人気のある3Dアプリケーションへの直接エクスポートもサポートしており、...
2025/09/04 14:19
ゴールドマン・サックスによると金が5000ドルに達した場合、ビットコイン価格はどこに向かうのか？
ゴールドマン・サックスによると、金が5000ドルに達した場合、ビットコインの価格はどこに向かうのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。黄金は2025年これまでのところ、市場の話題を支配し、ビットコイン価格のパフォーマンスやS&P 500を上回っています。銀行大手ゴールドマン・サックスは、連邦準備制度理事会(FRB)の信頼性が失われた場合、金価格が5,000ドルまで上昇する可能性があるという大胆な予測を発表しました。さらに、米ドルの強さの低下により、黄金の上昇がさらに加速する可能性があります。 ビットコイン価格と金の相関関係は健在 本日早く、金先物は1オンスあたり3,630ドルという歴史的高値まで上昇を続け、金ETFの総保有量は8月末までに過去最高の2,905トンに達しました。黄金はBTCの22%の上昇に対して、2025年の年初来37%の上昇を記録し、BTCを上回るパフォーマンスを示しています。5年チャートを見ると、物理的な金と「デジタルゴールド」とも呼ばれるビットコインの間には強い相関関係があります。 出典：Tephra Capital トランプ関税や上昇するインフレなど、マクロの不確実性の中で、金価格は歴史的高値まで直線的に上昇しています。上記のチャートによると、ビットコイン価格が金の上昇に追いつけば、今後200日間で185,000ドルまで急上昇する可能性があります。これは今後数ヶ月間でBTCがさらに70%上昇する可能性を示しています。9月のFOMC（連邦公開市場委員会）でFRBの利下げの可能性が高まる中、流動性の注入により、ビットコイン価格はまもなく金のパフォーマンスに追いつく可能性があります。FRB理事のクリス・ウォーラーは、次回のFOMCで25ベーシスポイントの利下げを要求しています。 金が5,000ドルに達した場合のBTCの上昇可能性 銀行大手ゴールドマン・サックスは、トランプ政権による最近の挑戦の後、FRBの自律性が脅かされた場合、金価格が5,000ドルまで上昇する可能性があるという大胆な予測を発表しました。ドナルド・トランプ米大統領がFRB理事のリサ・クックを解雇した最近の出来事が議論を巻き起こしています。クックが反訴を起こした直後...
2025/09/04 14:10
NFTと知的財産法の活用法
投稿「NFTと知的財産法の案内」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Law and Ledgerは、デジタル資産取引に特化した法律事務所であるKelman Lawがお届けする暗号資産の法的ニュースに焦点を当てたニュースセグメントです。以下の意見社説はKelman.LawのためにAlex ForehandとMichael Handelsmanによって書かれました。NFT、知的財産、そしてAI生成資産の法的課題 非代替性トークン（NFT）が[...] 出典：https://news.bitcoin.com/navigating-nfts-and-intellectual-property-law/
2025/09/04 14:07
9月のセットアップ：Kaspa（KAS）の次の動きは二桁のラリーになるか？
Kaspaは過去数週間レンジ相場で取引されていましたが、KAS価格の次の大きな動きは二桁のラリーになるでしょうか？チャートを見ると、今のところ短い答えはノーですが、特定の条件下では変わる可能性があります。KAS価格は7月から下降トレンドラインの下で停滞しています。より高く押し上げようとする試みはすべて
2025/09/04 14:04
BlockDAG、Nexchain、Coldware、およびSUBBD
BlockDAG、Nexchain、Coldware、およびSUBBDの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース：BlockDAGが3億9500万ドルを調達し、2025年のトッププレセール暗号資産である理由をご覧ください。Nexchain、Coldware、SUBBDと比較してみましょう。プレセールは暗号資産市場で最大の成長ストーリーを生み出すことがよくあります。初期価格で提供されるコインは、慎重に選べば大きな報酬をもたらす可能性があります。現在、いくつかの銘柄に注目が集まっていますが、一つが明らかに先行しています。BlockDAGはすでに3億9500万ドル以上を調達し、257億以上のコインを販売し、BDAGデプロイメントイベント中にプレセール価格を0.0013ドルに固定しました。この調整によりボーナス層が終了し、すべての購入者に公平性と透明性が確保されました。クジラの購入と大規模な採用により、BlockDAGはプレセールをリードしています。Nexchain、Coldware、SUBBDなどの他の銘柄もそれぞれのアイデアを持っています。NexchainはAIスケーリングを推進し、Coldwareはハードウェアと暗号資産を結びつけ、SUBBDはクリエイター経済に力を与えることを目指しています。しかし、どれもBlockDAGが構築したようなペースや信頼を示していません。各プロジェクトを比較し、BlockDAGが今日のトッププレセール暗号資産と呼ばれる理由を見てみましょう。1. BlockDAG：数字の力とスケール BlockDAGは2025年のトッププレセール暗号資産としての王冠を保持しており、その結果は明らかです。プレセールはすでに3億9500万ドルを超え、バッチ30でBlockDAG（BDAG）コインは0.03ドルで価格設定されています。わずか0.001ドルでバッチ1に参入した初期購入者は2900％のリターンを見ています。今日コインの価格が高くなっても、0.05ドルの発売目標を達成すれば、強い成長の可能性はまだあります。このような利益は、440万ドルと430万ドルの数百万ドル規模の保有で大規模な購入者が参入し、リーダーボードのトップに名前を押し上げた理由を説明しています。採用はすでに強く、300万人以上がX1マイニングアプリを使用し、数千のマイナーが販売されています。実際の製品、急速に成長するコミュニティ、比類のない可視性を組み合わせることで、BlockDAGは...
2025/09/04 14:00
カリフォルニア州の5000億ドル規模の年金基金、ビットコイン投資をめぐり分裂
候補者は暗号資産について意見が分かれていたが、ファンドがストラテジーに保有する410,596株（1億6600万ドル相当）により、ビットコインへの大幅なエクスポージャーが提供されていた。
2025/09/04 14:00
XRPアーミーの支援活動がリップル社の画期的なSEC勝訴に貢献
XRPアーミーの支援がリップルの画期的なSEC（米国証券取引委員会）勝訴に貢献したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRPトークン保有者は、リップル・ラボがSEC（米国証券取引委員会）に対する勝利を確保する上で重要な役割を果たしました。この訴訟は、両当事者が控訴を取り下げることに合意した先月、正式に終結しました。SECは2020年にリップルに対して訴訟を起こし、同社が未登録証券としてXRPトークンを販売したと主張していました。2023年7月、SEC（米国証券取引委員会）のリップルに対する訴訟において、アナリサ・トーレス判事はXRPは本質的に証券ではないと判断し、この訴訟は今年8月に完全に解決されました。ディートン氏はXで、2,000以上の証拠が提出されたにもかかわらず、トーレス判事が引用したのはわずか数十件で、その中にはXRP保有者の宣誓供述書、彼のアミカスブリーフ、LBRYケースからの口頭弁論が含まれていたと説明しました。彼は「信頼できる人物なら、XRPアーミーがリップルの訴訟に違いをもたらさなかったと主張することはできません。もしそうするなら、彼らは事実と真実を知らないか、意図的に嘘をついているかのどちらかです」と述べました。ディートン氏は一人でも状況の結果を変えることができると主張しています。ディートン氏は、裁判所がXRP保有者の宣誓供述書と彼のブリーフを認めたことで、法的プロセスにおけるコミュニティの声の役割が検証されたと指摘しました。彼はそれらの引用がなければ、一部の人々は彼らの努力が実際に影響を与えたかどうかを疑問視していたかもしれないと述べました。それでも、判決自体がそれとは異なることを証明し、XRPアーミーの活動が裁判所の推論に本当に影響を与えたことを示しました。彼の観察は、集団行動が主要な暗号資産訴訟の進路に意味のある影響を与えることができるという信念の高まりを示しています。この弁護士はさらに「しばしば、一人では違いを生み出せないと言われます。私は言います：一人が多くの人々にインスピレーションを与え、一緒になって違いを生み出すことができるのです」と断言しました。Xコミュニティの一部のメンバーは、XRPアーミーが判事の決定に影響を与えたというディートン氏の意見に同意しました。あるユーザーは、大きなグループが関与すると実際の影響力があると指摘しました...
2025/09/04 13:36
3つの新しいウォレットがFalconXから2億9000万ドルを移動 Gpt-4:
記事「FalconXから3つの新しいウォレットが2億9000万ドルを移動」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。大規模なETH出金：3つの新しいウォレットがFalconXから2億9000万ドルを移動 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 大規模なETH出金：3つの新しいウォレットがFalconXから2億9000万ドルを移動 出典: https://bitcoinworld.co.in/massive-eth-withdrawal-falconx/
2025/09/04 13:17
