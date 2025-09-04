トップリサーチ企業K33がビットコインの「ディップ買い」ゾーンを特定

トップリサーチ企業K33がビットコインの「買い場」ゾーンを特定したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの9月の2011年以降の平均リターンは-4.6%で、唯一マイナスとなる月です。米国の関税と減速する経済シグナルが季節的な暗号資産の冬の弱さを増幅しています。K33は継続する市場の不安定さの中、$94K～$101Kをビットコインの戦略的買い場ゾーンと見ています。トップリサーチ企業K33 Researchは、現在の市場の不安定さが大きな買い場であると顧客に伝えています。新しいレポートで同社は、季節的な弱さとマクロ逆風の組み合わせがビットコイン（BTC）を$94,000から$101,000の間の「戦略的買い場ゾーン」に押し込んでいる理由を説明しています。 「9月の呪い」：なぜこの月は歴史的にビットコインにとって弱気なのか？ K33の論点は、暗号資産空間内でビットコインの「9月の呪い」と呼ばれる強力な歴史的トレンドに基づいています。 BTCの歴史的データ 同社のレポートによると、2011年以降、9月はビットコインにとって長期的にマイナスの記録がある唯一の月で、月間平均リターンは-4.6%です。この一貫したパターンが市場の期待を形成し、多くのトレーダーがこの期間中の弱さを予想しています。 ビットコインの現在のマクロ逆風 今年、季節的な下落は、より広範なグローバル条件によって増幅されています。経済指標は減速を示しており、米国の関税政策に関する不確実性が圧力を加え、暗号資産のようなリスク資産への投資意欲を減少させています。これによりビットコインのレンジ相場とアルトコインの一部の急上昇との間に明確な乖離が生じています。 ビットコインの「$94k～$101k」戦略的買い場ゾーン 短期的な見通しは厳しいものの、K33 Researchはこの弱さが長期投資家にとって理想的な参入ポイントを生み出していると主張しています。 BTCを蓄積するためのK33の重要な価格目標 同社の分析では、ビットコインが$94,000から$101,000の範囲に引き戻された場合、重要な買い場が特定されています。彼らは、このゾーンが蓄積を目指す長期的な強気派にとって理想的なリスク・リワードシナリオを表していると主張しています。 なぜこれが機会と考えられるのか？ K33の見通しでは、現在の不安定さを...