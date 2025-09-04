MEXC 取引所
暗号資産ニュース
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
中国のAIプレイブックはアメリカのものとは全く異なり、それがまさに要点かもしれない
中国のAI戦略はアメリカとは全く異なり、それこそが要点かもしれない。アメリカは人工知能を支配するために何十億ドルもの資金を投入し、膨大なエネルギー資源を消費する軍拡競争を繰り広げています。ワシントンの目標は、人間の思考を上回る強力な汎用人工知能（AGI）を構築することであり、トランプ政権は私たちが必然的にディストピアに陥る中で、AIが世界秩序を完全に覆すと繰り返し述べてきました。しかし中国はそのような幻想を追いかけていません。習近平国家主席は、DeepSeekのような中国のテクノロジー企業に対し、現実的であり今すぐ機能するツールを構築するよう命じています。習主席は農家がより良く稲作できるソフトウェアや、警察がより迅速に対応できるソフトウェアを望んでいます。習主席によれば、北京の最終目標は生活をより効率的にし、世界中に輸出できるインテリジェントシステムです。 中国が実用的AIに資金を提供する一方、米国はAGIに資金を注ぎ込む 習主席は長年AGIについてほとんど言及していません。代わりに、中国のテクノロジー企業に「応用指向」のシステムを開発するよう求めています。地方政府の報告によると、ChatGPTに似た中国の言語モデルは、学校の試験の採点、天気予報の精度向上、緊急チームの派遣、農家への輪作アドバイスなどに活用されています。北京の清華大学では、医師たちが最新の医療情報を提供するバーチャルAI同僚と協力しています。ロボットは「ダークファクトリー」と呼ばれる人間のスタッフがいない工場で、繊維チェックや自動車生産ラインを運営しています。 米国も多くの実用的ツールを開発しています。GoogleのPixelフォンはその場で音声を翻訳します。アメリカのコンサルタントはAIを使ってレポートやプレゼン資料を作成しています。他の米国企業は創薬や物流のためのAIに取り組んでいます。しかし、ワシントンはこれを直接管理していません。中国では、国家が深く関与しています。1月、北京はスタートアップ向けに84億ドルのAIファンドを発表しました。それ以来、各省、銀行、都市は国家の「AI+」キャンペーンの下で独自のAIサポートプログラムを作成しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:33
トップリサーチ企業K33がビットコインの「ディップ買い」ゾーンを特定
トップリサーチ企業K33がビットコインの「買い場」ゾーンを特定。ビットコインの9月の2011年以降の平均リターンは-4.6%で、唯一マイナスとなる月です。米国の関税と減速する経済シグナルが季節的な暗号資産の冬の弱さを増幅しています。K33は継続する市場の不安定さの中、$94K～$101Kをビットコインの戦略的買い場ゾーンと見ています。トップリサーチ企業K33 Researchは、現在の市場の不安定さが大きな買い場であると顧客に伝えています。新しいレポートで同社は、季節的な弱さとマクロ逆風の組み合わせがビットコイン（BTC）を$94,000から$101,000の間の「戦略的買い場ゾーン」に押し込んでいる理由を説明しています。 「9月の呪い」：なぜこの月は歴史的にビットコインにとって弱気なのか？ K33の論点は、暗号資産空間内でビットコインの「9月の呪い」と呼ばれる強力な歴史的トレンドに基づいています。 BTCの歴史的データ 同社のレポートによると、2011年以降、9月はビットコインにとって長期的にマイナスの記録がある唯一の月で、月間平均リターンは-4.6%です。この一貫したパターンが市場の期待を形成し、多くのトレーダーがこの期間中の弱さを予想しています。 ビットコインの現在のマクロ逆風 今年、季節的な下落は、より広範なグローバル条件によって増幅されています。経済指標は減速を示しており、米国の関税政策に関する不確実性が圧力を加え、暗号資産のようなリスク資産への投資意欲を減少させています。これによりビットコインのレンジ相場とアルトコインの一部の急上昇との間に明確な乖離が生じています。 ビットコインの「$94k～$101k」戦略的買い場ゾーン 短期的な見通しは厳しいものの、K33 Researchはこの弱さが長期投資家にとって理想的な参入ポイントを生み出していると主張しています。 BTCを蓄積するためのK33の重要な価格目標 同社の分析では、ビットコインが$94,000から$101,000の範囲に引き戻された場合、重要な買い場が特定されています。彼らは、このゾーンが蓄積を目指す長期的な強気派にとって理想的なリスク・リワードシナリオを表していると主張しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:59
ChainUp、トムソン・ロイターのALBパンアジア規制アワード2025でダブルファイナリストに選出
ChainUpがトムソン・ロイターのALBパンアジア規制アワード2025で二部門のファイナリストに選出。シンガポール、2025年9月4日 — デジタル資産ソリューションのグローバルプロバイダーであるChainUpが、アジアン・リーガル・ビジネス（ALB）パンアジア規制アワード2025の二部門でファイナリストに選出されました。トムソン・ロイターが主催するこの表彰は、堅牢な技術が規制遵守の中核要件となる急速に成熟している業界におけるChainUpの役割を強調しています。ChainUpのノミネートは、「仮想資産サービスプロバイダー（VASP）コンプライアンスチーム・オブ・ザ・イヤー」と「取引監視ソリューションプロバイダー・オブ・ザ・イヤー」の二部門です。このノミネートは、デジタル資産エコシステムが直面する最も緊急なコンプライアンス課題に対応する重要なインフラを提供するという同社のコミットメントを反映しています。 「デジタル資産分野は重要な転換点にあり、トムソン・ロイターが後援する賞のファイナリストに選ばれたことは、機関グレードのセキュリティとコンプライアンスに対する当社の戦略的焦点を検証するものです」とChainUpの創業者兼CEOであるSailor Zhong氏は述べています。「当社のソリューションは、制裁スクリーニングから金融犯罪との戦いまで、進化する規制に対応するために必要なツールを企業に提供し、明確さと誠実さをもって運営できるよう設計されています。この評価は、業界の次の成長段階を支える基盤技術の構築に尽力してきた当社チームのものです。」 ALBパンアジア規制アワードは、法律業界の上級リーダーで構成される独立したパネルによって審査されます。受賞者は2025年9月18日にシンガポールで開催される授賞式で発表される予定です。 ChainUpについて ChainUpは、デジタル資産ソリューションの世界的リーダーとして、企業がこの進化するエコシステムの複雑さをナビゲートできるよう支援しています。2017年に設立され、シンガポールに本社を置くChainUpは、Web3企業から確立された金融機関まで、多様な顧客にサービスを提供しています。ChainUpの包括的なソリューションスイートには、暗号資産取引所ソリューション、流動性アズ・ア・サービス、カストディサービス、MPCウォレット・アズ・ア・サービス、KYT暗号資産追跡分析ツール、資産トークン化、暗号資産管理、およびマイニング、ステーキング、ブロックチェーンAPIなどのWeb3インフラストラクチャが含まれます。
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:43
TON戦略会社、保有株式を増やすために2億5000万ドルの自社株買い戻し計画を発表
TON Strategy Companyが保有量を増やすための2億5000万ドルの自社株買い戻し計画を発表 TON Strategy Companyは自社株2億5000万ドル分の買い戻し計画を承認しました。この計画はToncoin保有のバランスシートを改善することを目的としています。 TON Strategyが2億5000万ドルの買い戻しで株主価値を目指す 最近のプレスリリースで、TON Strategy Company（旧Verb Technology）は取締役会が2億5000万ドルの自社株買い戻し計画を承認したと発表しました。これは公開市場取引または証券法で許可された代替方法のいずれかを通じて実施される予定です。 同社は一定数の株式を取得する義務はありませんが、市況、流動性、株価などの要因が決定に影響します。 Manuel Stotz執行会長は、この戦略は企業に資本配分の柔軟性を与えるために設計されていると説明しました。株式が純資産価値（NAV）を下回る価格で取引される場合、同社は買い戻しを追求する可能性があります。一方、株式がプレミアム価格で取引される場合、TON Strategyは追加のToncoinを取得するために株式を発行する可能性があります。 「市場状況などの要因に応じて、株式がNAVよりも高い価格で取引される場合、当社はTONを購入するために株式を発行することを検討する可能性があります。逆に、NAVを下回る価格で取引される場合、当社は自社株を買い戻すことを検討する可能性があります。買い戻しプログラムは、そのための手段を提供します」とStotz氏は述べました。 買い戻しプログラムの開始は、同社の最近のリブランディングとNasdaq Capital MarketでのティッカーシンボルのTONXへの移行に続くものです。以前はVerb Technologyとして運営していた同社は、Toncoinに焦点を当てたデジタル資産運用戦略を完全に採用しています。 CoinGapeが以前に報じたように、TON Strategyは7億8000万ドル相当の保有資産を開示しました。これは7億1300万ドルのToncoinと6700万ドルの現金で構成されています。このポートフォリオにより、同社はTON エコシステムの最も著名な機関投資家の一つとしての地位を確立しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:31
メガイーサリアムブルのトム・リー氏、ETH価格の「適正価値」を発表！
Fundst
Coinstats
2025/09/04 15:25
米国ビットコインの株価、ナスダック上場初日に急騰後に下落
アメリカンビットコイン株式がNasdaq上場初日に急騰後に暴落。BitcoinEthereumNews.comに掲載。アメリカンビットコイン社の株価はNasdaq上場初日に急激に変動し、90%以上上昇した後、その利益のほとんどを失い、最終的には16.5%高で取引を終えた。 概要 アメリカンビットコイン株は取引開始直後に13.20ドルまで急騰した後、49%下落して6.72ドルとなり、最終的には16.5%高の8.05ドルで取引を終えた。この上場でトランプ関連のビットコインマイナーは50億ドルの評価額を獲得し、2,443 BTC（2億7300万ドル相当）を準備金として保有している。Nasdaqは急激な価格変動により取引を5回停止したが、時間外取引では株価がさらに5%上昇した。 エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニアが支援するビットコインのマイニングと蓄積を行う企業、アメリカンビットコイン社は、Nasdaqに変動の激しいデビューを果たし、初日の取引セッションで91%急騰した後、半分に暴落した。Yahoo Financeのデータによると、2025年9月3日の終値は8.05ドルだった。 アメリカンビットコイン株の波乱の初日 株価は約6.90ドルで始まり、13.20ドルのピークに達した後、6.72ドルまで下落し、最終的には前日比16.5%高の8.05ドルで取引を終えた。時間外取引ではさらに5%上昇し、8.45ドルとなった。急激な価格変動により取引は5回停止された。この上場により同社の評価額は約50億ドルとなり、2,443ビットコイン（BTC）の準備金は約2億7300万ドル相当となった。 上場はグリフォン・デジタル・マイニング（Nasdaq: GRYP）との全株式による逆合併を通じて完了し、従来のIPOよりも迅速なルートとなった。グリフォンの株主は8月下旬に取引を承認し、Hut 8社が80%の所有権を持ち、トランプ兄弟が合計20%の株式を保有することとなった。 市場戦略と資金調達計画 上場後、同社はクラスA株式で最大21億ドルの時価発行を発表した。収益は追加のビットコイン購入、新しいASICマイニング機器、および一般的な運営に充てられ、ビジネス運営とビットコイン蓄積を組み合わせるストラテジーの財務戦略を反映している。エリック・トランプはこの上場を「歴史的...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:20
AIエージェントがステーブルコインの主要ユーザーになる：ギャラクシーのノボグラッツ
AIエージェントがステーブルコインの主要ユーザーになる：ギャラクシーのノボグラッツ氏の見解がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ギャラクシー・デジタルのCEOマイク・ノボグラッツ氏は、AIエージェントがまもなくステーブルコインの主要ユーザーになると述べました。水曜日に公開されたブルームバーグとのインタビューで、ノボグラッツ氏は「近い将来、ステーブルコインの最大のユーザーはAIになるだろう」と語りました。彼は、ユーザーがAIに食料品の購入を依頼し、AIが独自に必要な取引を行うことができるようになると予想しています：「あなたの食料品エージェントは、あなたが何を食べたいか、ダイエット中かそうでないかを知っており、どこからどの食料品を買うべきかを判断するでしょう。」AIエージェントは、環境を認識し、決定を下し、常に人間の介入なしに目標を達成するための行動を取ることができる自律型ソフトウェアプログラムです。これらのシステムを現在の多くのAIシステムと区別する主な特徴は、より高い独立性です。ノボグラッツ氏は、そのようなエージェントは「送金指示やVenmoを送らない」代わりに、ステーブルコイン取引に依存するだろうと強調しました。彼は、そのようなシステムが1年後か5年後に導入されるかどうかはわからないが、「ステーブルコイン取引の爆発的な増加」を期待していると述べました。マイケル・ノボグラッツ氏。出典：ウィキメディア 関連：2026年に100万ドルのビットコインは問題の兆候：ギャラクシーのマイク・ノボグラッツ氏 ステーブルコインは台頭中 ノボグラッツ氏の発言は、決済におけるステーブルコイン採用が大幅に成長しているという報告に続くものです。6月初旬の報告によると、Apple、X、Airbnb、Googleを含む少なくとも4つのテクノロジー企業が、手数料を下げ、国境を越えた支払いを改善する手段としてステーブルコインを検討していました。先月、世界的な食料品大手のSparは、スイス全土の店舗でステーブルコインと暗号通貨による支払いのサポートを発表しました。6月中旬、eコマース大手のShopifyは、米国の主要取引所Coinbaseと協力して、CircleのUSDCによるステーブルコイン決済の早期アクセスを開始しました。7月末、決済会社...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:19
今月のSyndicateのエキサイティングな暗号資産の公開
今月のSyndicateのエキサイティングなネイティブ暗号資産の公開に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SYNDトークン発表：今月のSyndicateのエキサイティングなネイティブ暗号資産の公開 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース SYNDトークン発表：今月のSyndicateのエキサイティングなネイティブ暗号資産の公開 出典: https://bitcoinworld.co.in/syndicate-synd-token-launch/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:11
ウィンクルボス兄弟が支援するビットコイントレジャリー企業、まもなく開始のIPOを発表
ビットコイントレジャリー企業、ウィンクルボス兄弟の支援を受け、まもなく開始のIPOを発表という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイントレジャリー企業、ウィンクルボス兄弟の支援を受け、まもなく開始のIPOを発表 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。ロナルドは4年以上の経験を持つベテランの暗号資産愛好家です。彼は分散型金融（DeFi）の広大で動的な世界とその経済的主権を達成するための実用的な応用を探求することに情熱を持っています。ロナルドはDeFi分野での知識と専門性を常に拡大しようとしており、それが伝統的な金融環境を変革する大きな可能性を秘めていると信じています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの使用を継続することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-firm-winklevoss-twins-announce-ipo/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 14:52
大坂なおみ、ママとして初のグランドスラム準決勝進出
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 14:51
