9月の弱気相場がBTCを10万ドル以下に引き下げる可能性
「9月の弱気相場がBTCを10万ドル以下に押し下げる可能性」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン ビットコインは不安を抱えて9月に入っており、それには正当な理由があります。歴史的に見て、この月は資産にとって問題となっており、今年は関税、インフレレポート、そして脆弱性が増している高レバレッジ市場を背景に到来します。2011年以来、9月はビットコインが一貫して損失を計上する唯一の月であり、平均で-4.6%となっています。この統計だけでは大した問題ではないかもしれませんが、価格が過去最高値（ATH）に近い状態で、米国の経済データに対する神経質さによって季節的な弱さが増幅されています。 注目される関税 8月に復活した貿易関税は、連邦控訴裁判所の判決にもかかわらず、執行が10月中旬まで延期されただけで未解決のままです。アナリストは、その影響が今月後半のインフレ発表に現れると予想しています—これはトレーダーがポジションを解消するきっかけとなる可能性があるデータです。K33リサーチのVetle Lundeは既に個人のビットコインエクスポージャーを削減しており、今年初めに見られたような突然の価格変動の可能性を排除できないと警告しています。彼の懸念：マクロ的な恐怖が支配すると、ビットコインは他のリスク資産と同様に振る舞う傾向があり、売却が急速に加速する可能性があります。 デリバティブ市場の過熱感 同時に、レバレッジが積み上がっています。無期限先物のオープンインタレストは今年最高値に達し、資金調達率は明確な方向性なく上下に振れています。この組み合わせにより、ビットコインは急激なスクイーズに対して脆弱な状態にあります。センチメントがネガティブに転じた場合、101,000ドル周辺、あるいは94,000ドル周辺のサポートラインが機能する可能性があります。 ETFの資金フローと金との乖離 投資家の資金フローはさらなる警戒材料を加えています。現物ビットコインETFは8月に15,000 BTC以上を失い、ローンチ以来2番目に悪い月となりました。対照的に、金は中央銀行が米国債から準備金をシフトする中で記録的な需要を集め、新たな高値を更新しています。この分裂は、ビットコインがしばしば「デジタルゴールド」と呼ばれているにもかかわらず、投資家はまだそれを...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:39
ビットコイン（BTC）が再び底値に近づく：どこで反発するか？価格分析
ビットコイン（BTC）が再び底値に近づく：どこで反発するのか？価格分析がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）の最近のラリーは高値更新に失敗し、現在価格は約107,000ドルの局所的な底値に向かって戻っています。これは弱気筋が完全に支配権を握った兆候なのか、それとも単に底値形成の動きが進行しているだけなのでしょうか？ビットコインの価格動向で確かなことが一つあります。それは、明確なトレンド転換を支えるために強気筋が現れていないということです。確かに、BTCの価格は8月15日以降、価格を下押ししていた下降チャネルから脱出することに成功しましたが、ブレイクアウトは比較的弱く、現在下落している価格は当初のブレイクアウトレベルからそれほど遠くありません。BTCのブレイクアウトラリーが反転 出典：TradingView 上記の4時間チャートでは、BTCの価格が約113,500ドル付近の高値更新に届かず、弱々しく素直に反転したことが見て取れます。この現在の調整波がどこまで価格を下げるのかは今後の展開次第です。フィボナッチレベルは、この下降がどこで止まるかについての手がかりを与えてくれる可能性があります。現在、価格は0.382フィボナッチを維持しようと奮闘していますが、これは失敗しそうに見えます。下落を止める可能性が最も高いレベルはさらに下方にあり、0.618または0.786が有力候補です。価格がすべてのフィボナッチレベルを下回った場合、下降チャネルの上部は107,000ドルの局所的な底値と一致し、最後の砦としてのサポートとして機能する可能性があります。現在の仮説は（反証されるまでは）底値はおそらくすでについているというものですが、105,000ドル、あるいは100,000ドルへのさらなる下落は、残っている弱気筋を振るい落とすのに本当に役立つかもしれません。仮説に戻ると、予想されるのは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:34
37万5000ドルのビットコイン？市場のベテランはそれが思っているより近いと言う
記事「37万5000ドルのビットコイン？市場のベテランはあなたが思うよりも近いと語る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Jake Simmonsは、熱心な暗号資産ジャーナリストで、2016年に初めてビットコインについて学んで以来、情熱を注いできました。NewsBTC.comとBitcoinist.comでの幅広い活動を通じて、Jakeは暗号資産コミュニティで信頼される声となり、新規参入者とベテラン愛好家の両方をこのダイナミックな分野のより深い理解へと導いています。彼の使命はシンプルでありながら深遠です：ビットコインと暗号資産の神秘性を解き明かし、誰もがアクセスできるようにすることです。2017年に情報システムの学位を取得した直後にビットコインと暗号資産の分野でのプロフェッショナルなキャリアを開始し、Jakeは業界に没頭してきました。Jakeは2022年後半にNewsBTC Groupに加わりました。彼の教育的背景は、複雑なトピックを分析し、理解しやすい形式で提示するために必要な技術的能力と分析スキルを提供しています。ビットコインに興味を持つカジュアルな読者であれ、最新の市場動向をナビゲートしようとする投資家であれ、Jakeの洞察は複雑なテクノロジーと日常的な使用の間のギャップを埋める貴重な視点を提供します。Jakeは単なる技術トレンドのレポーターではなく、従来の法定通貨に対するビットコインの変革的可能性を固く信じています。彼にとって、現在の金融システムは無制限の政府の行動と欠陥のあるケインズ経済政策によって混沌の瀬戸際にあります。オーストリア学派の経済学の原則から、Jakeはビットコインを単なるデジタル資産としてではなく、失敗している通貨システムを修正するための重要なステップとして見ています。彼のリバタリアンの見解は、教会が国家から分離されたように、お金も政府の管理から解放されるべきだという彼の立場を強化しています。Jakeにとって、ビットコインは単なる投資以上のものであり、平和的な革命です。彼はビットコインが将来の世代のために持続可能で責任ある金融フレームワークを育む未来を描いています。彼の提唱は反対についてではなく...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:10
ビットコイン保有企業、ピーク時から75%下落
ビットコイン・トレジャリー企業、ピークから75%下落の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン・トレジャリー株が暴落 急激な下落の背後にある主な理由 Bitwiseの欧州リサーチ責任者André Dragoschが提供したデータによると、ビットコイン（BTC）トレジャリー企業の株式は6月下旬のピークから驚異的な75%も暴落しています。 アナリストはこれが天井である可能性を排除していませんが、これが買い場になる可能性も排除していません。ビットコイン・トレジャリー株が暴落 Metaplanet（MTPLF）の株価は、6月に達成した過去最高値1,930円から約62%下落しています。同社は現在、総保有量でビットコイン・トレジャリー企業の第6位です。 ビットコイン・トレジャリー投資の大手であるStrategyも、7月の地域トップ458ドルから28%の急激な株価下落を経験し、わずか10%となっています。 あなたはこちらも興味があるかもしれません Blockchain Group SA（ALCPB）のような小規模プレイヤーにも同様のことが当てはまります。 急激な下落の背後にある主な理由 ビットコイン・トレジャリー企業の株式の大幅な下落は、主に機関投資家の買い活動の大幅な減少と、純資産価値（NAV）に対するプレミアムの過剰さへの継続的な懸念によって引き起こされています。 ビットコイン・トレジャリー企業が勢いを取り戻せるかどうかは今後の課題です。出典：https://u.today/bitcoin-treasury-companies-now-down-75-from-peak
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:01
ミームコイン検索急増 – 次のブームは間近か？
ミームコイン検索急増 – 次のブームは間近か？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン 個人投資家はミームコインへの関心を徐々に取り戻しています。Googleトレンドの最新データによると、「ミームコイン」という用語の検索量が57に達し、数ヶ月で最高レベルとなっています。この数字はTRUMPトークンの熱狂があった1月のピーク100を大きく下回っていますが、この上昇は個人投資家の慎重な関心の復活を示唆しています。 熱狂から慎重な関心へ 2025年の爆発的な始まりとは異なり、ミームコインが見出しやソーシャルフィードを席巻していた頃と比べ、今日の復活はより抑制的に見えます。インフルエンサーや暗号資産のTwitter有名人たちは、前回のサイクルを特徴づけた絶え間ないプロモーションに戻っていません。一部のアナリストは、この静かな背景がより健全で、過剰な宣伝に左右されない市場の基盤を築く可能性があると主張しています。 なぜ重要か 検索トレンドは、暗号資産における個人投資家の関与を示す先行指標となることが多いです。ミームコインへの関心の高まりは、より広範なアルトコイン市場にも波及する可能性がありますが、抑制されていない熱狂は歴史的に急激な下落で終わっています。今日の検索成長の抑制されたペースは、今回の関与がより持続可能である可能性を示しているかもしれません。 投機家のためのより強固なインフラ 現在のサイクルを以前の波と区別するのは、ミームコインを取り巻くエコシステムです。ローンチパッド、自動取引ツール、流動性管理プラットフォームが、参加者により構造化された関与方法を提供しています。これによりリスクがなくなるわけではありません — 多くのプロジェクトは依然として急速に崩壊します — しかし、最も投機的な部分でさえ成熟しつつある市場を示唆しています。 見通し この控えめな好奇心の高まりが別の熱狂に変わるかどうかは、市場状況と触媒に依存するでしょう。現時点では、ミームコインは投機的な賭けのままですが、年初ほど注目を浴びていなくても、個人投資家の想像力を捉え続けるものです。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:39
投資家にとっての貴重な機会
投稿「投資家にとっての稀少な機会」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なビットコイン買いシグナルが出現：投資家にとっての稀少な機会 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 重要なビットコイン買いシグナルが出現：投資家にとっての稀少な機会 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-buy-signal-rare/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:38
Trump-Linked DeFi WLFI Thwarts 24.6B Token Hack Attempts
トランプ関連のDeFi WLFIが246億トークンのハック試みを阻止したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。World Liberty Financial（WLFI）- トランプ家が支援するDeFiトークン - は2025年9月1日に約246億WLFIがアンロックされた状態で立ち上げられました（1000億の供給量の20％）。初期取引ではWLFIは一時的に0.30ドルを超えましたが、その後約18％下落し、記事執筆時点では約0.18ドルとなっています。9月3日、WLFIは侵害されたウォレットのオンチェーンブラックリスト化により、トークンの「ロックボックス」に対する2回のハッキング試みをブロックしたと発表しました。チームはこれらの攻撃はユーザーの鍵の紛失に起因するもの（WLFIコードの脆弱性ではない）であると強調し、ブラックリスト化により「ロックボックスからの盗難試みをブロックすることができた」と述べました。WLFIの初期循環供給量は246億トークンに固定されていました。立ち上げ時の配布は、World Liberty Financial, Inc.に100億トークン、Alt5 Sigmaに77億、流動性/マーケティングに28億、そして早期パブリックセール購入者に40億（20％アンロック）と発表されました。9月1日に246.6億WLFIがアンロックされました。早期投資家は7月に取引を許可する投票を行い、デリバティブ市場は大きな関心を示しました：WLFI先物のオープンインタレストは立ち上げ直前に9億5000万ドル近くに達しました（立ち上げ後8億8700万ドルでピーク）。オンチェーンブラックリストがロックボックスハックを阻止 9月3日、WLFIは侵害されたと特定された数十のウォレットを無効化するために「大規模なブラックリスト化」取引を実行したと投稿しました。WLFIはエンドユーザーの侵害に起因する2回のハッキング攻撃を防いだことを明らかにしました。プロジェクトによると、ハッカーはロックボックス（ロックされたトークンのベスティング契約）を標的にしていましたが、影響を受けたアドレスをブラックリスト化することで「ロックボックスからの資金盗難の試みを阻止した」とのことです。出典：X WLFIはこれらの問題はユーザー側の秘密鍵紛失によるものであり、「WLFIプロジェクト自体の脆弱性ではない」と強調しました。チームは現在、影響を受けたトークン保有者がアカウントへのアクセスを回復するのを支援しています。セキュリティ専門家は、WLFIホルダーに対して、イーサリアムの2025年5月のPectraアップグレード（EIP-7702）に関連する脆弱性について警告しています。SlowMistの創設者Yu Xianは、攻撃者が「古典的なEIP-7702...」を使用していると報告しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:30
ミームマーケットでSHIBの座を誰が奪うのか？：2025年にPepeとXYZVerseのどちらが最も高い投資収益率の可能性を持つかを予測する
SHIBが衰退する中、投資家はPepeとXYZVerseに注目し、XYZのプレセール勢いとスポーツ主導のミームモデルが2025年に最高の投資収益率を示唆しています。
Blockchainreporter
2025/09/04 16:20
Vitalik Buterinのリツイートにより、somETHingが24時間で30%以上急騰
Vitalik Buterinのリツイートにより、somETHingが24時間で30%以上上昇したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。新しく作られた暗号資産であるBelieve in somΞing（somETHing）は、Ethereum（ETH）の共同創設者Vitalik Buterinからの影響が一因となり、30%以上急騰しました。記事執筆時点で、somETHingは0.03214ドルで取引されており、過去24時間で32.97%の上昇を示しています。同じ期間中、トークンの取引高は通常の低い活動から大幅に増加し218,600ドルに達し、時価総額は130万ドルとなっています。somETHingの1日価格チャート。出典：CoinMarketCap この急騰にもかかわらず、このトークンは非常に流動性が低く、取引されたのはわずか461.2単位で、ユニークなトレーダー、買い手、売り手は記録されていません。 なぜsomETHingが急騰しているのか この突然の上昇は、イーサリアムエコシステムの著名人であるMarius van der Wijdenが7月31日に投稿した記事をButerinがXで再投稿したことと一部関連しています。「Believe in somΞing」というタイトルの投稿で、彼はネットワークが10周年を迎えるにあたり、自身の旅について内省的なメッセージを共有しました。somETHingに関する投稿のVitalik Buterinの再投稿。出典：X ButerinがシェアしたWijdenの投稿は、2015年のイーサリアム創設以来の彼の旅を振り返っています。彼はイーサリアム財団での役割とネットワーク開発への貢献（2022年の「The Merge」アップグレードの成功的な実行を含む）を強調しました。 特に、この投稿のノスタルジックな調子とイーサリアムの分散型精神の強調がコミュニティに共感を呼び、somETHingに注目を集めたようです。 全体として、持続的な取引活動の欠如は、Buterinの再投稿に関する投機的なパンプアンドダンプが、実際の需要よりもこの上昇を牽引していることを示唆しています。これは暗号資産の世界ではよくあることで、Buterinのような著名人からの単一の支持が、短期的な価格変動を引き起こすことがあります。 特集画像はShutterstockより提供 出典：https://finbold.com/something-pumps-over-30-in-24-hours-on-vitalik-buterins-retweet/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:18
拘留中のジミー・ライ氏の生命が深刻かつ緊急の危険にさらされている
投稿「拘留中のジミー・ライ氏の生命が深刻かつ差し迫った危険にさらされている」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。香港の民主派メディア大物ジミー・ライ氏（中央）は、2020年8月12日の早朝、香港の旺角警察署から保釈された後、新しい国家安全法の下で逮捕されたApple Dailyの創設者として、待機中の車両に向かうため報道陣の中を押し通しています。（写真提供：ISAAC LAWRENCE/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images 2025年9月4日、ジミー・ライ氏とその息子セバスチャン・ライ氏の国際法律チームは、ジミー・ライ氏の継続的な拘留によってもたらされる彼の生命への深刻かつ差し迫った危険に関連して、国連の専門家に新たな緊急アピールを提出しました。77歳の英国市民であり、独立系新聞Apple Dailyのオーナーで民主主義と人権の擁護者であるジミー・ライ氏は、香港での言論の自由と民主主義のために闘ったことで拘留され、複数のカフカ的な裁判にかけられています。彼は2020年12月から拘留され、主に独房監禁の状態で約1,700日間投獄されており、単に自分の原則と価値観を守ったことで終身刑に直面しています。ジミー・ライ氏は、中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法（NSL）の下での扇動罪の疑いや外国勢力との共謀の疑いなど、複数の訴追に直面しています。2025年8月28日、ジミー・ライ氏のNSL下での裁判は終結し、判決が待たれています。有罪判決が下れば、ジミー・ライ氏は終身刑を言い渡される可能性があります。NSLは香港における公正な裁判を受ける権利と法の支配に深刻な影響を与えています。とりわけ、この法律はNSLの下で容疑をかけられた人々の捜査、起訴、裁判のための別個の手続きを確立しました。NSLの下で起訴された人々は、しばしば...の権利を否定されています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:00
