ビットコインは米ドルに取って代わることができるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米ドル指数（DXY）は控えめな回復を記録し、プレス時点で98.2となっています。最近の損失に続き、指数は前日比0.09%上昇しました。この上昇にもかかわらず、元ゴールドマン・サックスのアナリストを名乗るXユーザーがドルの将来について厳しい警告を発しました。彼は、世界がドルが長年保持してきた世界準備通貨としての地位を失う時代に近づいている可能性があると述べました。 ドル準備通貨の地位が危険に：次は何が来るのか？ ウルフ・フィナンシャルは、通貨が準備通貨の地位を保持できるのは、強力な軍事力に裏付けられている場合のみだと説明しました。米国は現在この役割を果たしています。なぜでしょうか？それは核兵器、潜水艦、ステルス機、そして世界中に数百の軍事基地を持っているからです。 米国海軍はまた、世界の貿易ルートを確保しており、これが他国に国際決済にドルを使用する自信を与えています。この取り決めにより、米国は準備通貨の地位を維持し、自由にお金を印刷することができました。 「しかし、ただ一つ問題があります...ドルは明らかに失敗しています。では、どの国の通貨がドルに取って代わることができるでしょうか？一つもありません」と投稿は述べています。 アナリストは、中国人民元、日本円、ロシアルーブルなど、どの法定通貨も単独ではUSDに取って代わるための流動性、信頼、または経済的裏付けを持っていないと主張しました。その結果、世界は新しい単一準備通貨へのスムーズな移行ではなく、数十年の不安定さに直面する可能性があります。 このようなシナリオでは、世界貿易は地域システムに分断される可能性があります。したがって、国々はグローバルではなく、隣国や帝国とより多く取引する可能性が高いです。米国はカナダとメキシコとの貿易に大きく依存し、最大の金準備を所有しているため、金本位制に戻る可能性さえあります。 一方、他の国々は異なるシステムを試すかもしれません。金に裏付けられた通貨を採用する国もあれば、ビットコインを使用する国もあるかもしれません...