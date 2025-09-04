MEXC 取引所
2025-10-10
ビットコイン市場の基調、フローが弱いまま中立-弱気に転換
ビットコイン市場のベースが中立から弱気に転じ、フローが軟調な市況のまま」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。セバスチャンの暗号資産の世界への旅は4年前に始まり、ブロックチェーン技術が金融システムに革命をもたらす可能性に魅了されたことがきっかけでした。彼の最初の探求は、様々な暗号資産プロジェクトの複雑さを理解することに焦点を当て、特に革新的な金融ソリューションの構築に注力したものでした。数え切れないほどの研究と学習の時間を通じて、セバスチャンは基盤となる技術、市場のダイナミクス、暗号資産の潜在的な応用について深い理解を深めました。自分の洞察を他者と共有するために、セバスチャンはXやLinkedInなどのプラットフォームでのオンラインディスカッションに積極的に貢献するようになりました。フィンテックと暗号資産関連のトピックに焦点を当てたことで、オンライン暗号資産コミュニティで信頼される声としてすぐに確立されました。セバスチャンの目標は、急速に進化する暗号資産の世界における最新のトレンドと洞察について、視聴者を教育し情報提供することでした。さらに専門知識を高めるために、セバスチャンはUCバークレーのフィンテック：フレームワーク、アプリケーション、戦略の認定を取得しました。この厳格なプログラムにより、金融テクノロジーに関する貴重なスキルと知識を身につけ、従来の金融と分散型金融のギャップを埋めることができました。この認定は、より広範な金融環境とブロックチェーン技術との交差点についての理解を深めました。セバスチャンの金融と執筆に対する情熱は彼の仕事に明らかです。彼は金融調査に没頭し、市場動向を分析し、暗号資産分野の最新の発展を探求することを楽しんでいます。余暇には、セバスチャンはチャートに没頭したり、10-K報告書を研究したり、金融の未来についての刺激的な議論に参加したりしていることがよくあります。暗号資産のパイオニアとしてのセバスチャンの旅は、知識の絶え間ない追求と洞察を共有することへの献身によって特徴づけられています。複雑な暗号資産の世界をナビゲートする能力と、金融調査とコミュニケーションへの情熱を組み合わせることで、彼は業界に貴重な貢献者となっています。暗号資産の世界が進化し続ける中、セバスチャンは最前線に立ち、貴重な洞察を提供し続けています...
2025/09/04 18:40
アナリストが強気相場がまだ終わっていない驚くべき理由を明かす
投稿「アナリストが強気相場がまだ終わっていない驚くべき理由を明かす」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインサイクル：アナリストが強気相場がまだ終わっていない驚くべき理由を明かす コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース ビットコインサイクル：アナリストが強気相場がまだ終わっていない驚くべき理由を明かす 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-cycle-bull-run/
2025/09/04 18:29
ChatGPT-5が5年間でNvidia株から5,000ドルを稼ぐ方法を説明
ChatGPT-5が5年間でNvidia株から5,000ドルを稼ぐ方法を説明する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Nvidia（NASDAQ：NVDA）株は人工知能（AI）ブームの最大の受益者の一つであり、ChatGPT-5の分析によると、投資家は今後5年間で現実的に5,000ドルの利益を目標にすることができます。AIモデルは、この目標への道筋は配当収入よりも主に株価の上昇にあると指摘しています。特筆すべきは、NVDA株が200ドルの水準を目指しており、前回の取引セッションでは170.62ドルで終了し、年初来23％以上の上昇を示しています。NVDA年初来株価チャート。出典：Finbold 当初、ChatGPT-5は5,000ドルの目標に向けた貢献要素として配当を検討しました。同社は四半期ごとに1株あたり0.01ドル、つまり年間0.04ドルの配当を支払っています。これは株価170ドルでわずか0.023％の利回りとなり、市場で最も利回りの低いブルーチップNFT株式の一つとなっています。たとえNvidiaが毎年10％ずつ配当を増やしたとしても、5年間100株を保有しても配当は約30〜35ドルにしかなりません。より大きな300株の保有でも、合計は依然として100ドル未満であり、配当が全体のリターンにいかに少ししか寄与しないかを示しています。 Nvidiaの資本増価ルート 代わりに、OpenAIツールによると、真の原動力は資本増価です。年間成長率10％という保守的な仮定の下では、Nvidiaの株価は5年間で170ドルから約275ドルまで急上昇する可能性があります。したがって、100株の17,000ドルの投資はほぼ10,900ドルの合計利益をもたらし、8,500ドルの50株という小さな保有でも5,000ドルを生み出すでしょう。一方、年間20％の中程度の成長シナリオでは、Nvidiaの株価は425ドル近くまで押し上げられ、100株で25,000ドル以上の利益が生じます。その場合、現在約3,400ドル相当の20株だけで、5,000ドルの目標を達成できるでしょう。より積極的な30％の成長率では、株価は630ドルに達する可能性があります...
2025/09/04 18:21
2025年に投資すべき10のトップミームコイン – 1つのプレセールが予想以上に急速に加熱中
「2025年に投資すべき10大ミームコイン - 1つのプレセールが予想以上に加熱中」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース これを想像してみてください：ロケットに乗るPepe、骨型トークンをジャグリングするShiba Inu、そして暗号資産形式でチャートを踏みつける新たな獣BullZillaと呼ばれるもの。2025年のミームコイン復活へようこそ。ここでは、プレセール、流動性プール、TikTok駆動のハイプで富が作られています。大物たちはまだ健在ですが、新たな挑戦者たちはすでに脚光を浴びる道を切り開いています。その先頭に立つのがBullZilla（$BZIL）で、そのプレセールはステージ1フェーズ3（1-C）で進行中です。48時間ごとまたは追加の$100,000が調達されるごとに$100,000ずつ価格が上昇するステージベースの価格モデルにより、最も早期の保有者にリアルタイムで報酬が与えられます。この段階で、潜在的な投資収益率はすでに巨大であり、躊躇することは単により多く支払うことを意味します。1分の遅れが、より高いエントリー価格を意味します。 BullZilla（$BZIL）：2025年のミームコイン頂点捕食者 BullZillaは普通のミームコインではありません。それはスケール、ハイプ、長寿のために設計された本格的なプレセールマシンです。その映画的な伝承とゲーミファイされたプレセール構造により、BullZillaはこの強気サイクルで投資すべき最高のミームコインの1つとして形成されています。 数字がハイプを裏付けています。発売から最初の24時間以内に、$39,000以上が調達されました。最初の2時間以内に$2億BZIL以上のトークンが販売され、すでに300人以上の保有者が参加しています。プレセールの合計は現在$100,000を突破し、現在の価格は$0.00001908です。確認済みの上場価格$0.00527141と比較すると、予測される投資収益率は驚異的な27,527.93%です。ステージ1Cの早期支援者はすでに231.8%の投資収益率を見込んでいます。 現時点では、$1,000の購入で約8050万$BZILトークンを確保できます。それを$30,000の投資にスケールアップすると、24億トークンを見つめることになります。価格が発売目標に達すれば、その計算は目を見張るものです。それは...
2025/09/04 18:18
Galaxy Digitalウォレットが売り圧力を示唆。ビットコインは吸収できるか？
記事「Galaxy Digitalウォレットが売り圧力を示唆。ビットコインは吸収できるか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）は8月に13％以上下落して終了した後、9月初旬に再び上昇に転じました。しかし、最近の動きによると、Galaxy Digitalに関連する大口ウォレットが売り圧力を生み出し、回復を妨げる可能性があることが示唆されています。オンチェーンデータもまた、9月のビットコインクジラの行動の変化を明らかにしています。 Galaxy Digitalウォレットが9月初旬のビットコイン売却を示唆 スポンサード Galaxy Digitalは暗号資産に関連する金融サービスを提供する資産管理会社で、OTC取引も含まれています。最近、Galaxy Digitalに関連するウォレットが大規模なクジラ取引と関連付けられ、より大きな注目を集めています。観察者たちは、これらのウォレットからの出金がビットコインの売り圧力の可能性を示唆していると考えています。 アナリストのMaartunn氏によると、9月4日に691 BTCの時間当たりの出金が記録されました。 Galaxy Digitalの残高変化。出典：CryptoQuant。 「この種の出金は短期的な売り圧力の前兆となる可能性があります—流動性、スプレッド、価格反応に注目してください」とMaartunn氏は述べています。 スポンサード この懸念は妥当なようです。チャートによると、Galaxy Digitalのウォレットは過去1ヶ月間で一貫して複数の出金を記録しており、その範囲は2,400 BTCから600 BTCに及びます。一方、ビットコインの価格は8月に下降傾向にありました。 さらに、別のオンチェーン監視XアカウントであるOnchain Lensは、12.8年間の休眠後にビットコインウォレットが再活性化したことを強調しました。このウォレットは28,000ドル相当の0.25 BTCを移動させましたが、依然として479.44 BTCを保有しています。 9月初旬の休眠クジラウォレットの再活性化は—過去2ヶ月と比較して小規模ですが—ビットコインが6桁の水準で取引されている間も、Satoshi時代の初期のクジラたちが目覚め続けていることを示しています。 クジラは過去1ヶ月間で10万BTC以上を売却 スポンサード Cauê Oliveiraはビットコインクジラの間でより広範なトレンドを観察し、彼らが過去30日間で10万BTC以上を売却したと指摘しています。Blocktrendsのデータによると、これは2022年以来最大の月間売却波です。 ビットコインクジラの残高変化。出典：BlockTrends 「はい、クジラたちは最大量のビットコインを投げ売りしています...
2025/09/04 18:14
Bitcoin Hyperが次の1000倍のコインになる可能性：プレセールが1400万ドルに加速
「Bitcoin Hyperが次の1000倍コインになる可能性：プレセールが1400万ドルに加速」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BTCは世界最大の暗号資産であり、目を見張る2.2兆ドルの時価総額を誇っています。昨年と比較して、その価格は11万ドルにほぼ倍増し、機関投資家と個人投資家の需要の回復の強さを裏付けています。Changellyは現在、9月末までにBTCが12万5000ドルに上昇すると予測しており、投資家に14％を超える潜在的な投資収益率を提供しています。しかし、BTCが成長するにつれて、長年のネットワークの問題がより顕著になることがよくあります。ここでBitcoin Hyper（HYPER）が輝きを放ちます。今四半期に超高速のレイヤー2（L2）ソリューションを立ち上げ、ビットコインネットワークの最大の課題であるコスト、速度、DeFiのアクセシビリティを解決することを目指しています。まだ稼働していないにもかかわらず、投資家はすでにL2に高い期待を寄せており、そのネイティブトークンであるHYPERがプレセールでほぼ1400万ドルを集めていることからもわかります。これは次の1000倍の暗号資産になる可能性さえあります。ビットコインの取引速度はイーサリアムより18倍遅い イーサリアムとは異なり、ビットコインはスマートコントラクト、dApps、またはDeFiエコシステム向けに構築されていませんでした。代わりに、当初は資金を送金するための分散型システムとして設計されました。最大の利点？銀行や仲介者に依存しないことです。その結果、ネットワークは今日でも速度やプログラム可能性よりもセキュリティと分散化を優先しています。プルーフ・オブ・ワーク（PoW）メカニズムが広大なマイナーネットワークによって保護されているため、ブロックチェーン空間で非常に回復力があります。これらが一体となって、ネットワークが侵害や操作されることをほぼ不可能にしています。しかし、ネットワークは非常に遅く、現在1秒あたりわずか6トランザクション（tps）しか処理できず、イーサリアムの21.78 tpsより約80％低いです。そのガス料金もかなり高価です。現在、ビットコインの平均取引コストは1.703ドルで、イーサリアムの0.588ドルのほぼ3倍です。イーサリアムはまた、預かり資産（TVL）が915.5億ドルという巨額を誇り、グローバルなDeFi活動を支配しています。比較すると、ビットコインはわずか78.99億ドルで、834.01億ドル少ないです。Bitcoin Hyperはこれらすべてを変えることを目指しています。Bitcoin Hyperがビットコインを向上させる…
2025/09/04 18:01
ソラナとXRPが新たな最高値を更新する前に、XYZVerse（XYZ）は3600％の急騰が可能か？
ソラナとXRPが新たな最高値に達する前にXYZVerse（XYZ）は3600％の急騰が可能か？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XYZVerse（XYZ）の価格が異常なモメンタム指標の兆候を示すにつれ、憶測が高まっています。一部の観測筋によると、ソラナとXRPが次の価格ピークに達する前に、XYZの価値が36倍も急騰する可能性があるとのことです。この大胆な予測の原動力は何であり、それはどれほど合理的なのでしょうか？その答えは驚くべき詳細を明らかにしています。XRP（XRP）出典：TradingView XRPは厳しい一週間で価格が4.72％下落した後、$2.67から$2.98の間を推移し続けています。月間では下落率は7.86％になりましたが、半年前と比較すると依然として18.65％上昇しています。モメンタム指標は冷え込みましたが、強気はまだ周辺にいます。短期売買のシグナルは混在したままです。価格は10日平均の$2.85に近く、100日ラインの$2.81はゆっくりと上昇しています。RSIは44.10で、ほぼ中立ですが弱含みです。ストキャスティクス指標は20.81で、売られすぎを示唆しています。MACD指標はわずかにプラスのラインを維持しており、弱気が完全な支配権を持っていないことを示しています。買い手が$2.56を守れば、$2.98を上回る突破により、最初の壁である$3.19に向かって約8％の上昇が見込めます。そのゾーンを突破すれば、現在より約18％高い$3.51への道が開けます。$2.56を維持できなければ、約15％下落して$2.24まで下がるリスクがあります。わずかな上昇傾向のある荒い取引が予想されます。時価総額が1500万ドルのマイルストーンに達し、$XYZへの需要が急増 最近「ベスト新ミームプロジェクト」として認められたXYZVerse（$XYZ）は、その際立ったコンセプトにより大きな注目を集めています。これはスポーツの興奮とweb3の革新を融合させた史上初のミームコインです。一般的なミームコインとは異なり、XYZVerseは実用性と長期的な開発のための明確なロードマップを提供しています。ゲーミファイトークン製品の立ち上げや、大手スポーツチームやプラットフォームとのパートナーシップ形成を計画しています。特筆すべきは、XYZVerseが最近、完全にオンチェーン処理された分散型スポーツブックとカジノであるbookmaker.XYZとのパートナーシップにより、予定より早く目標の一つを達成したことです。
2025/09/04 17:24
ビットコインは米ドルに取って代わることができるか？
ビットコインは米ドルに取って代わることができるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米ドル指数（DXY）は控えめな回復を記録し、プレス時点で98.2となっています。最近の損失に続き、指数は前日比0.09%上昇しました。この上昇にもかかわらず、元ゴールドマン・サックスのアナリストを名乗るXユーザーがドルの将来について厳しい警告を発しました。彼は、世界がドルが長年保持してきた世界準備通貨としての地位を失う時代に近づいている可能性があると述べました。 ドル準備通貨の地位が危険に：次は何が来るのか？ ウルフ・フィナンシャルは、通貨が準備通貨の地位を保持できるのは、強力な軍事力に裏付けられている場合のみだと説明しました。米国は現在この役割を果たしています。なぜでしょうか？それは核兵器、潜水艦、ステルス機、そして世界中に数百の軍事基地を持っているからです。 米国海軍はまた、世界の貿易ルートを確保しており、これが他国に国際決済にドルを使用する自信を与えています。この取り決めにより、米国は準備通貨の地位を維持し、自由にお金を印刷することができました。 「しかし、ただ一つ問題があります...ドルは明らかに失敗しています。では、どの国の通貨がドルに取って代わることができるでしょうか？一つもありません」と投稿は述べています。 アナリストは、中国人民元、日本円、ロシアルーブルなど、どの法定通貨も単独ではUSDに取って代わるための流動性、信頼、または経済的裏付けを持っていないと主張しました。その結果、世界は新しい単一準備通貨へのスムーズな移行ではなく、数十年の不安定さに直面する可能性があります。 このようなシナリオでは、世界貿易は地域システムに分断される可能性があります。したがって、国々はグローバルではなく、隣国や帝国とより多く取引する可能性が高いです。米国はカナダとメキシコとの貿易に大きく依存し、最大の金準備を所有しているため、金本位制に戻る可能性さえあります。 一方、他の国々は異なるシステムを試すかもしれません。金に裏付けられた通貨を採用する国もあれば、ビットコインを使用する国もあるかもしれません...
2025/09/04 17:17
レイ・ダリオ、ビットコインはトランプ関税に対する良いヘッジだと発言：$HYPER急騰
レイ・ダリオ氏、トランプ関税に対するヘッジとしてビットコインは良いと発言：$HYPERが急上昇 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ブリッジウォーター・アソシエイツの創業者である億万長者のレイ・ダリオ氏が米国経済に対して批判を展開し、同国が債務サイクルの終盤に近づいており、ドルの優位性が脅かされていると述べました。ダリオ氏は、これによりビットコインや金のような供給量が限られた資産が後押しされると考えています。彼の発言は、フィナンシャル・タイムズがインタビューで彼の見解を誤って伝えたことに対する反応でした。ダリオ氏はインタビュー全体を公開して反論し、次のように述べています： 暗号資産は現在、供給が限られた代替通貨となっています。したがって、他の条件が同じであれば、ドル通貨の供給が増加し、または需要が減少した場合、暗号資産は魅力的な代替通貨になる可能性が高いでしょう。—レイ・ダリオ、X投稿 ダリオ氏の見解では、ビットコインや暗号資産全般が米ドルを含む法定通貨に対して優位性を獲得しています。これにより、すでに1370万ドルのプレセールを実施しているBitcoin Hyper（$HYPER）のようなユーティリティベースのプロジェクトに有利な環境が生まれています。 裁判所がトランプの関税を違法と判断する可能性；トランプは控訴を求める 連邦裁判所がドナルド・トランプは関税を導入する際に権限を乱用し、その権限は議会のみが持つものだと述べたため、トランプの関税は精査を受けています。トランプ政権は裁判所に控訴する準備をしていますが、それまでの間、大統領自身がTruth Socialプラットフォームで述べたように、関税は有効なままです。 これはトランプの関税計画にとって進行中の問題であり、連邦裁判所が5月に最初に関税を阻止した際、裁判官は関税には「識別可能な制限がない」と述べました。これに加えて、関税計画の数回の遅延や修正によって引き起こされた混乱により、株式市場と暗号資産市場は混乱に陥りました。その結果、米ドルのオーラが弱まり、投資家はより安定した有望な資産を探すようになりました。逆説的に、彼らはビットコインやその他の暗号資産に移行し始め、これがビットコインの...
2025/09/04 17:16
ブライス・アンダーウッド、ミシガン大学の数百万ドル新入生クォーターバック、オクラホマ戦で初の大きな試練に直面
ブライス・アンダーウッド、ミシガンの数百万ドルの新入生クォーターバックがオクラホマ戦で初の大きな試練に直面するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アナーバー、ミシガン – 8月30日：ミシガン・ウルヴァリンズのブライス・アンダーウッド#19が、2025年8月30日、ミシガン州アナーバーのミシガン・スタジアムでニューメキシコ・ロボス戦の前半にパスを投げるために下がっています。（写真：ラジ・メータ/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ ブライス・アンダーウッドは、2025年の高校クラスでトップのクォーターバックで、昨秋ミシガンが最後の瞬間に押し切るまではLSUへの進学が決まっていました。ミシガンの卒業生で7回のスーパーボウル・チャンピオンであるトム・ブレイディが関与し、フォーブスによると2728億ドルの純資産を持つ世界で2番目に裕福な人物であるラリー・エリソンも関わりました。アンダーウッドは、大学のキャリアを通じて名前、イメージ、肖像権（NIL）契約で1000万ドル以上、さらに収益分配でも稼ぐ可能性があると報じられており、これが昨年12月にミシガンと契約を結び、1ヶ月後に入学する決断を後押ししました。土曜日の夜、18歳の誕生日から3週間も経たないうちに、アンダーウッドは15位のミシガンの先発として18位のオクラホマ戦で初めての大きな挑戦に直面します。アンダーウッドは先週土曜日に大学デビューを果たし、ニューメキシコに対する34-17の勝利で31回中21回のパスを成功させ、251ヤードと1タッチダウンを記録しました。それでも、彼は土曜日のオクラホマ戦ではより困難な任務に直面します。オクラホマ自体も、過去3シーズンをワシントン州立大学で過ごしたジョン・マティアという新たな高額クォーターバックを擁しています。昨秋ジュニアとして、マティアは64.6%のパス成功率で3,139ヤード、29タッチダウン、7インターセプションを記録し、826ヤードと15タッチダウンを走りました。彼は4月のNFLドラフトで全体1位指名されたマイアミのクォーターバック、カム・ウォードと並んで44の総タッチダウン（パスとラン）を記録し、試行あたり9.0パスヤードで全米6位、164.1のパス効率評価で8位でした。マティアは...
2025/09/04 17:06
トレンドニュース
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰