MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
BTCの価格はレンジ内で停滞するも、先物トレーダーは自信を示す
ビットコイン（BTC）価格がレンジ相場で停滞するも、先物トレーダーは自信を示すという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日足チャートの分析によると、ビットコイン（BTC）は8月29日以降、狭い取引レンジで停滞しています。111,961ドルで強い抵抗に直面する一方、107,557ドルでサポートを維持しています。この控えめなパフォーマンスにもかかわらず、一部のBTCトレーダーは動じることなく、着実に王者コインへのエクスポージャーを増やしています。 ビットコイン先物トレーダーは価格停滞中も投資を倍増 スポンサード 暗号資産取引所全体でのビットコインの推定レバレッジ比率（ELR）の上昇は、コインの冴えないパフォーマンスの中でも、投資家の自信の高まりとリスク選好の増加を反映しています。CryptoQuantのデータによると、BTCのELRは8月12日以降着実に上昇しています。その直後、BTCは123,731ドルの過去最高値（ATH）に急騰した後、それ以降続いている下降トレンドに入りました。 トークンのテクニカル分析と市場アップデート：このようなトークンの洞察をもっと知りたいですか？編集者Harsh Notariyaのデイリー暗号資産ニュースレターにここで登録してください。 ビットコイン推定レバレッジ比率。出典：CryptoQuant 興味深いことに、価格が上昇モメンタムを取り戻すのに苦戦している一方で、デリバティブ市場でのレバレッジは上昇し続けています。これは、トレーダーが短期的な調整に動じることなく、むしろコインへのエクスポージャーを倍増させていることを示しています。 スポンサード 資産のELRは、トレーダーが暗号資産取引所で取引を実行するために使用するレバレッジの平均量を測定します。これは、資産のオープンインタレストをその通貨に対する取引所の準備金で割ることで計算されます。ELRが下落すると、投資家はトークンの短期的な見通しに慎重になり、高レバレッジポジションを避けます。逆に、BTCのように上昇するELR、特にこのような控えめな価格パフォーマンスの期間中は、トレーダーが市場から撤退するのではなく、リスクエクスポージャーを増加させていることを示します。停滞の中で規模を縮小するのではなく、BTCトレーダーはより多くのレバレッジポジションを取り、現在のレンジ相場が一時的なものであるという自信を示しています。 ビットコインの強気サイクルがまさに始まろうとしている理由 新しいレポートでは...
BTC
$121,674.99
-1.26%
MORE
$0.03344
+49.08%
TOKEN
$0.01234
-2.37%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:44
共有
American Bitcoin、ティッカーシンボルABTCでNasdaqに上場
アメリカンビットコインがティッカーABTCでNasdaqにデビューという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカンビットコインは2025年9月3日、Gryphon Digital Miningとの株式交換合併を経て、ティッカーABTCでNasdaqにデビューしました。マイニング活動と市場でのビットコイン購入を統合する新しい事業体は、1株あたりのBTC増加と米国内のビットコイン基盤の統合を目指しており、会社株式の約80%を保有するHut 8の指示の下で運営され、残りの20%はAmerican Data Centersが管理しています。公式発表はPR Newswireで確認でき、企業の届出はSEC EDGARでアクセスできます。当社の編集チームが収集したデータと上場時に発表された企業コミュニケーションによると、2025年9月3日時点でのHut 8の参加は約80%、American Data Centersは約20%と示されています。業界アナリストは、「蓄積+マイニング」のハイブリッド型事業体は株主をビットコイン価格のダイナミクスとマイニング運営コストの両方にさらす傾向があり、生産データの透明性が重要だと指摘しています。私たちは公式発表で入手可能な情報を確認し、さらなる定量的詳細は上場後の届出で開示されることに注目しています。新しい点：単純なスポットETFを超えた、証券取引所での「蓄積+マイニング」モデル。重要な理由：ガバナンスと規制の透明性を確保する企業構造を持つBTCへのエクスポージャーを投資家に提供します。重要な問題：BTCの価格とマイニングに関連するエネルギーコストへの二重の感応度。アメリカンビットコインのNasdaq上場の主要数値 | デビュー日 | 2025年9月3日 || ————————– | —————————————————————————————————————————————————————————————————————— || トークンティッカー | ABTC || 取引所 | Nasdaq || 企業運営 | Gryphon Digital Miningとの株式交換合併 || 支配株主 | Hut 8（株式の約80%を保有、残りの20%はAmerican Data Centersが保有） || 運営モデル | 自社マイニングとBTCの機会的購入 | デビュー...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:41
共有
このパターンが今後のBTC大幅修正を示唆するビットコインの危機
このパターンがビットコインの大幅な調整を示唆する中、ビットコインに困難が訪れるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）が110,000ドルのサポートゾーンを維持しようと努力する中、テクニカル指標は厳しい状況を示しており、重要なレジスタンスエリアを突破できなかった後、資産は新たな売り圧力に直面しています。9月4日のX投稿で匿名の暗号通貨アナリストBitBullが共有した見通しによると、ビットコインは日足チャートで114,000ドルのレジスタンスゾーンから拒否され、このレベルは現在強い供給エリアに変わっています。ビットコイン価格分析チャート。出典：BitBull 分析では、BTCが114,000ドル地域に再度ラリーしようとしたものの、押し下げられ、このレベルが価格行動の天井であることが確認されました。現在110,600ドル付近で取引されているビットコインは、このレジスタンスを下回ったままです。そのため、BitBullは、BTCが日足タイムフレームで114,000ドルを奪回して維持できない限り、短期的な反発は市場が下方に反転する前にトレーダーを誘い込むブルトラップになる可能性が高いと警告しています。 最近の124,000ドル以上のピークからの急激な下落の後、ビットコインの反発は浅く、強調されたレジスタンスゾーンによって制限されています。このようなセットアップは市場の弱さを示すことが多く、より高く押し上げる能力がないことは売り手が確実に支配していることを示唆しています。BitBullはさらに、ビットコインが114,000ドル以下にとどまる時間が長いほど、持続可能な反転が起こる前に大幅な調整が発生する確率が高くなると指摘しました。109,000ドル付近の即時サポートがあり、ブレイクダウンすれば、より低いレベルへのより急激な下落への道が開かれる可能性があります。 ビットコイン価格分析 プレス時点で、ビットコインは110,665ドルで取引されており、過去24時間で約0.6%のわずかな下落を記録しています。しかし、週間タイムフレームでは、資産は2%上昇しています。ビットコイン7日間価格チャート。出典：Finbold 現時点では、ビットコインは相対力指数（RSI）の読み取り値が47.05で、明確な買われすぎや売られすぎの状態がなく中立性を示しています。トレンドの観点からは、資産の50日間単純...
NEAR
$2.898
-2.29%
BTC
$121,674.99
-1.26%
INDEX
$1.007
-3.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:39
共有
ビットコインのクジラたちが規模縮小中、「Uptember」プッシュは危険にさらされているのか？
ビットコインクジラは縮小中、「Uptember」プッシュは危険にさらされているのか？がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：ビットコインクジラの保有量は1社あたり488 BTCに減少し、2018年以降で最低。米国現物BTCのETFは3億3,280万ドルの新規入金を追加。チャートはビットコインの2017年サイクルとの類似性を示し、ブレイクアウトの兆しが見える。ビットコインクジラは2018年以来見られないレベルまで保有量を減らし、2025年9月初旬の市場の強さについて疑問が生じています。同時に、BTCのETFは数億ドルの新規資金を集める一方、イーサリアムファンドは大量の引き出しを見ました。ビットコイン価格の歴史的チャートも2017年のサイクルとの顕著な類似性を示しました。 ビットコインクジラが保有シェアを減少 大量のBTC保有者、いわゆるクジラは、過去数ヶ月間に供給を削減し始めました。Glassnodeのデータによると、100から10,000ビットコインを保有する事業体は現在、平均で488 BTCを管理しています。特筆すべきは、これが2018年12月以来の最低水準であり、2024年11月に始まった着実な減少を示しています。 ビットコインクジラの分布 | 出典：Glassnode クジラはBTC市場で長い間重要な役割を果たしてきました。彼らの売買は価格を変動させたり、投資家行動の変化を示したりすることがよくあります。平均保有量の減少は、一部の大きなウォレットがFaircoinsを分配している可能性を示唆しています。これらのコインは、小規模な投資家に移動したか、ETFを通じて機関投資家の手に渡った可能性があります。この傾向は、トップ保有者間のビットコインの集中を減少させました。これは単一のプレーヤーによる支配が少なくなることを意味する可能性がありますが、一部のクジラが市場の重要な時期に後退していることも示しています。この変化は、機関投資家が規制された商品を通じてエクスポージャーを増やす中で起こり、伝統的なクジラと新しい形態の大規模な所有権の間に新しいバランスを生み出しています。 BTCのETFは明確なローテーションを示す 別の展開として、9月2日、ビットコインETFは3億3,280万ドルの資金流入を記録しました。フィデリティ・インベストメンツのFBTCは1億3,270万ドルで最大の貢献者となり...
BTC
$121,674.99
-1.26%
TOP
$0.000096
--%
COM
$0.011199
+3.25%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:30
共有
ECB総裁クリスティーヌ・ラガルド、ステーブルコイン規制コンプライアンスの強化を呼びかけ
ECB総裁クリスティーヌ・ラガルド氏、ステーブルコインの規制コンプライアンス強化を呼びかけるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ラガルド氏は、ステーブルコインが地域で運営するためには、他の管轄区域でもEUと同等の規制に準拠すべきだと強調しました。また、これらの資産に対する取り付け騒ぎの場合にEU資金の海外送金を避けるための保証確立も求めました。ラガルド氏、ステーブルコインプロジェクトは他の管轄区域でもEUと同等の規制に準拠すべきだと強調 欧州連合（EU）[...] 出典：https://news.bitcoin.com/ecb-president-christine-lagarde-calls-for-toughening-stablecoin-regulatory-compliance/
COM
$0.011199
+3.25%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:28
共有
NFLシーズン開幕戦は何時から？どのチームが対戦する？視聴方法
NFLシーズン開幕戦の時間と対戦チームは？視聴方法について」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューオーリンズ、ルイジアナ州 – 2月9日：NFLロゴはカンザスシティ・チーフスとフィラデルフィア・イーグルスの間のスーパーボウルLIXに先立ち、2025年2月9日、ルイジアナ州ニューオーリンズのシーザーズ・スーパードームのフィールドで見られました。（写真：パトリック・スミス/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ 2025-26年NFLシーズンは木曜日にNFCイースト部門のライバル2チーム間の大きな試合で開幕します。試合開始時間、対戦チーム、視聴方法は？昨シーズン、フィラデルフィア・イーグルスは2月9日にAFCチャンピオンのカンザスシティ・チーフスに40-22で勝利し、ニューオーリンズでスーパーボウルLIXを制しました。イーグルスのクォーターバック、ジェイレン・ハーツは2つのタッチダウンパスを投げ、さらに1つを走って獲得し、スーパーLIX MVPに選ばれました。フォーブス「NFLが開幕、プライベートエクイティも独自のリターンを準備」ハワード・ホモノフ著 チーフス戦で2024-25年NFLスケジュールを終えた後、イーグルスはフィラデルフィアのリンカーン・ファイナンシャル・フィールドのホームで、ダラス・カウボーイズとの対戦で2025-26年シーズンを開幕します。イーグルスはチームのスーパーボウル進出前の2024-25年NFLレギュラーシーズンをNFCイーストで14勝3敗で終え、一方カウボーイズは部門で7勝10敗の3位でした。アーリントン、テキサス州 – 11月10日：ダラス・カウボーイズのトレヴォン・ディグス（#7）が第3クォーターでタッチダウンを決めた後、フィラデルフィア・イーグルスのジェイレン・ハーツ（#1）と話している様子。2024年11月10日、テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムにて。（写真：サム・ホッド/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ NFLシーズン開幕戦でイーグルスのセンターにはハーツが入り、カウボーイズのクォーターバックにはダク・プレスコットが入ります。イーグルス対カウボーイズのNFLシーズン開幕戦は、NBCの無料テレビで放送され、ピーコックでストリーミング配信され、20:20から始まります...
M
$2.05855
-3.49%
T
$0.01543
+0.91%
CITY
$0.9748
-1.91%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:27
共有
BlockDAGの300万マイナーと3億9500万ドルのプレセールがLyno AIとNexchain AIを凌駕
BlockDAGの300万マイナーと3億9500万ドルのプレセールがLyno AIとNexchain AIを凌駕する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース BlockDAGの300万マイナーと3億9500万ドルのプレセールが、Lyno AIの1万7000ドルの調達とNexchain AIの940万ドルの推進をどのように凌駕し、プレセール暗号資産コインのレースを再定義しているかをご覧ください。現在、プレセール暗号資産コインで本当に注目されているのはどこでしょうか？Lyno AIは15以上のブロックチェーンにわたるAI駆動の裁定取引で波を起こし、かつては機関投資家向けだったツールを提供しています。一方、Nexchain AIはプレセールのステージ26を急速に進め、そのAIパワードのレイヤー1チェーンで940万ドルを集めています。どちらも見出しを作っていますが、もっと大きなストーリーが別の場所で展開されています。BlockDAGは単にお金を集めているだけではありません。すでにX1アプリを通じて300万以上のマイナーのユーザーベースを構築しています。この規模の採用は、ほとんどのプロジェクトが上場後でさえ達成するのに苦労するものです。10月1日まで利用可能な特別価格0.0013ドルで、BlockDAG（BDAG）は2025年の注目の選択肢としての立場を固めています。BlockDAGがX1の採用をプレセールの急増に変える BlockDAGのX1モバイルマイニングアプリは市場に衝撃を与え、記録的な速さでゼロから300万以上のユーザーに成長しました。上場前に、BDAGは暗号資産の中で最大のアクティブコミュニティの1つを構築することに成功しました。ダウンロードごとに、毎日マイニングを行い、プロジェクトを有機的に共有する別の参加者が追加され、採用がすでに進行中であることが証明されています。プレセールはバッチ30に入り、トークンの価格は0.03ドルで、0.001ドルのエントリーポイントから急上昇しています。しかし現在、10月1日まで、購入者は0.0013ドルでBDAGを購入できます。この盛り上がりに加えて、BlockDAGはシンガポールで主要なデプロイメントイベントを開催する準備ができています。プレセールプロモーションに関する現地の制限のためToken2049から撤退した後、チームは独自のフラッグシップイベントを立ち上げることを選択しました。さらに、BlockDAGは10月1日までBDAG1つあたり0.0013ドルの新しい特別プレセール価格を導入しました。この料金は、リードアップの最後の30日間有効です...
WAVES
$0.9583
-1.68%
REAL
$0.08221
-1.56%
HYPE
$44.2
-4.26%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:21
共有
シバイヌ、ペペ、およびビットコインハイパー
投稿「Shiba Inu、Pepe、およびBitcoin Hyper」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 750ドルを150万ドルに変える：Shiba Inu、Pepe、およびBitcoin Hyper ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。暗号資産市場分析の分野で5年以上の経験を持つKhangは、読者に暗号資産に関する有益な知識を提供することを常に目指しています。彼はブロックチェーンのトレンド、DeFi、そして新しい潜在的なプレセールコインプロジェクトを分析する質の高い記事を多数執筆しています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/750-to-1500000-shiba-inu-pepe-next-penny-token-vn/
HYPER
$0.26165
-4.95%
CHO
$0.00412
+1.22%
DEFI
$0.00169
-5.16%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:49
共有
米国労働市場の弱さに警戒 – DBS
米国労働市場の弱さに対するマーケットアラート - DBSの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。DXYインデックスは0.3%下落して98.1となりました。非農業部門雇用者数を反映して、米国JOLTSの求人件数は7月に7181kに減少し、コンセンサス予想の7380kを下回りました。6月は7437kから7357kに下方修正されました。DBSのシニア外為(FX)ストラテジスト、フィリップ・ウィー氏の報告です。米国労働市場と連邦準備制度理事会(FRS)の動向 「労働市場の軟調さは、FRSのベージュブックにも反映されており、12のFRS地区のほとんどで経済活動にほとんど変化がないか、まったく変化がないと報告されています。企業の連絡先は、関税関連の原材料価格上昇の影響を部分的に相殺するために価格を引き上げていると報告しています。多くの家計は、賃金が物価上昇に追いついていないことによる圧迫を感じており、これは消費支出の弱さと成長期待の低下を意味しています。採用は減速し、企業は欠員を補充したり新しいスタッフを雇ったりすることに躊躇しており、一部はその代わりに自動化やAI駆動のソリューションに転向しています。」 「全体として、ベージュブックは9月17日のFOMC会合で予想される25ベーシスポイントの利下げが、持続的な緩和サイクルの始まりとなる可能性を示唆しています。この期待を確実なものにするためには、金曜日の8月の米国月次雇用統計で非農業部門雇用者数が10万人を下回り、失業率が2021年10月以来初めて4.2%を上回る必要があります。本日、コンセンサスはADP雇用統計が7月の10.4万人から8月には6.8万人に減少すると予想しています。新規失業保険申請件数は、4週間移動平均が8月の最終週に4週連続で増加した場合、上昇傾向を示す可能性があります。ISMサービスPMI調査は、製造業と同様に支払価格と雇用サブインデックスの弱さを報告するかどうかを監視されます。」 「本日、上院銀行委員会はスティーブン・ミランがFRS理事としてアドリアナ・クーグラーに代わる確認公聴会を開催します。ミランが9月のFOMC会合までに承認される可能性は高いです。米国財務省のスコット・ベセントは候補者との面接を開始する予定です...」
CHANGE
$0.00160213
-3.41%
RISE
$0.010182
-1.13%
INDEX
$1.007
-3.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:36
共有
DeAI スタートアップ GAIA、AIスマートフォンの先行販売を開始
BitcoinEthereumNews.comに「分散型AIスタートアップGAIAがAIスマートフォンの先行販売を開始」という記事が掲載されました。GAIAは分散型AIスタートアップで、デバイス上で直接インテリジェンスとプライバシーツールを実行するAIスマートフォンの限定先行販売を開始しました。早期購入者はネットワーク報酬を獲得し、事前にロードされたweb3ドメインにアクセスし、Galaxy S25 Edgeハードウェア上の新しいソフトウェア層によって駆動される完全にローカルなAIをテストできます。概要 GAIAは分散型AIスタートアップで、オンデバイスインテリジェンスとプライバシーツールを備えた限定版AIスマートフォンを発売しました。7,000台のみが利用可能で、早期購入者はネットワーク報酬と事前にロードされたweb3ドメインを獲得できます。このスマートフォンはGalaxy S25 Edgeハードウェア上で動作しますが、完全にローカルな分散型AIとステーキングベースの報酬のためのソフトウェア層が追加されています。分散型人工知能インフラストラクチャを構築しているスタートアップGAIAは、より広範な発売に先立ち、オンデバイスインテリジェンスとプライバシー重視のAIツールを初期ユニットに搭載した限定版AIスマートフォンを発売しました。crypto.newsと共有されたプレスリリースによると、この初期リリースでは7,000台のみが利用可能で、ウェイトリストウィンドウの直後にパブリックセールが続くとのことです。Galaxy S25 Edge AIスマートフォン | 出典：GAIA いわゆるGaia AI PhoneはGalaxy S25 Edgeハードウェア上で動作しますが、大きな特徴はGaia Labsによって構築された新しいインフラストラクチャ層から来ています。GAIAの共同創設者兼COOであるShashank Sripadaは、crypto.newsとのインタビューで、ハードウェア自体を変更する代わりに、チームはAndroidとアプリケーションの間にソフトウェア層を作成し、デバイス上で直接分散型AI推論を可能にしたと説明しました。「以前のモバイル「AI」は主にアプリケーションレベルでした - 基本的なAI機能を持つ個々のアプリです。私たちのアプローチは、ローカライズされたトレーニングモデルと認証プロトコルを使用してAIリクエストをインフラストラクチャレベルで調整し、処理を完全にオンデバイスに保ちながら、すべてのアプリケーションで機能します。」Shashank Sripada スマートフォンのソフトウェアスタックには、分散型AIツール用のGaia AIプラットフォーム、ローカルLLMランタイム、音声からエージェントへのインターフェース、および...
GAIA
$0.08616
-9.25%
MOBILE
$0.0003567
+6.16%
DEAI
$0.03403
-7.14%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:17
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰