BTCの価格はレンジ内で停滞するも、先物トレーダーは自信を示す

ビットコイン（BTC）価格がレンジ相場で停滞するも、先物トレーダーは自信を示すという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日足チャートの分析によると、ビットコイン（BTC）は8月29日以降、狭い取引レンジで停滞しています。111,961ドルで強い抵抗に直面する一方、107,557ドルでサポートを維持しています。この控えめなパフォーマンスにもかかわらず、一部のBTCトレーダーは動じることなく、着実に王者コインへのエクスポージャーを増やしています。 ビットコイン先物トレーダーは価格停滞中も投資を倍増 暗号資産取引所全体でのビットコインの推定レバレッジ比率（ELR）の上昇は、コインの冴えないパフォーマンスの中でも、投資家の自信の高まりとリスク選好の増加を反映しています。CryptoQuantのデータによると、BTCのELRは8月12日以降着実に上昇しています。その直後、BTCは123,731ドルの過去最高値（ATH）に急騰した後、それ以降続いている下降トレンドに入りました。 トークンのテクニカル分析と市場アップデート：このようなトークンの洞察をもっと知りたいですか？編集者Harsh Notariyaのデイリー暗号資産ニュースレターにここで登録してください。 ビットコイン推定レバレッジ比率。出典：CryptoQuant 興味深いことに、価格が上昇モメンタムを取り戻すのに苦戦している一方で、デリバティブ市場でのレバレッジは上昇し続けています。これは、トレーダーが短期的な調整に動じることなく、むしろコインへのエクスポージャーを倍増させていることを示しています。 資産のELRは、トレーダーが暗号資産取引所で取引を実行するために使用するレバレッジの平均量を測定します。これは、資産のオープンインタレストをその通貨に対する取引所の準備金で割ることで計算されます。ELRが下落すると、投資家はトークンの短期的な見通しに慎重になり、高レバレッジポジションを避けます。逆に、BTCのように上昇するELR、特にこのような控えめな価格パフォーマンスの期間中は、トレーダーが市場から撤退するのではなく、リスクエクスポージャーを増加させていることを示します。停滞の中で規模を縮小するのではなく、BTCトレーダーはより多くのレバレッジポジションを取り、現在のレンジ相場が一時的なものであるという自信を示しています。