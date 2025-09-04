MEXC 取引所
ビットコイン価格ウォッチ：BTCが110.5Kドルのラインを維持—上昇は間近か？
ビットコイン価格ウォッチ：BTCが110.5Kドルのラインを維持—上昇は間近か？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは過去1時間で110,700ドルから111,010ドルの価格帯にあり、時価総額は2.20兆ドルです。過去24時間で、ビットコインは362.7億ドルの取引高を記録し、日中価格は110,344ドルから112,502ドルの範囲で変動しています。ビットコインは日足チャートでレンジ相場に入りつつあるようです[...] 出典：https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-holds-the-line-at-110-5k-is-a-rally-imminent/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:09
BTCは安定を保ち、トレーダーは9月の上昇を見込んでイーサリアムに注目
BTCは9月の上昇に向けてトレーダーがイーサリアムに注目する中、安定を維持という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。おはようございます、アジア。市場で話題になっているニュースをお届けします：アジア・モーニング・ブリーフィングへようこそ。米国時間中の主要ニュースの日次要約と市場の動きと分析の概要です。米国市場の詳細な概要については、CoinDeskの暗号資産デイブック・アメリカスをご覧ください。CoinDeskの市場データによると、ビットコインは112,000ドル付近で保ち合いの状態が続いていますが、オンチェーンでのより大きな話題は、9月に向けて投資家がBTCとETHをどのように扱うかの間に生じている分岐かもしれません。BTCはよりマクロヘッジのように機能している一方、ETHは上昇のための本当の手段として位置づけられています。この分裂は、政策の不確実性とトレーダーのフローの変化が混在していることを反映しています。最近のノートで、QCP Capitalは、連邦準備制度理事会の独立性に対する疑念が期間プレミアムを高く維持していると書いており、これはドルを弱め、BTCや金のようなヘッジを支持する構図です。しかし、オプションデスクと予測市場は、ETHでモメンタムが集まっていることを示しており、トレーダーはブレイクアウトの可能性が最も高いと見ています。Flowdeskは、下落にもかかわらずBTCの暗黙のボラティリティが抑制されていると報告しており、投機的な賭けというよりもポジショニングを示唆しています。スキューは依然としてマイナスで、プットが高価であることを意味しますが、それはコール構造に相対的な価値を生み出します。一方、ETHのリスクリバーサルは最近の売り越しから回復しており、上昇エクスポージャーへの需要の再燃を示しています。SOLオプションも活動が増加し、そのエコシステムと企業のデジタル資産トレジャリーイニシアチブを巡る成長するセンチメントにより、フローは上昇に偏っています。現物の活動はAAVEやAEROなどのETHベータ銘柄、そしてRAYやDRIFTなどのSOLベータに回転し、主要銘柄を超えて幅が広がっていることを示しています。予測市場はこの回転テーマを裏付けています。Polymarketのセンチメントはこの回転を強化しています。トレーダーはBTCが120k付近で上限を維持すると予想する一方、ETHには5,000ドルを突破する強い可能性があるとされており、これは月間20%のラリーと回復するリスクリバーサルと一致する見方です。トレーダーは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:57
共有
UBS、経済的逆風の中でポンド相場に対する弱気な見通しを維持
UBS、経済的逆風の中でポンドに対する弱気予測を維持 BitcoinEthereumNews.comに掲載。重要なEUR/GBP目標：UBS、経済的逆風の中でポンドに対する弱気予測を維持 コンテンツへスキップ ホーム 外為(FX)ニュース 重要なEUR/GBP目標：UBS、経済的逆風の中でポンドに対する弱気予測を維持 出典: https://bitcoinworld.co.in/ubs-bearish-pound-forecast/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:34
共有
ビットコイン予測：ビットコインマイニング企業が生産量を増加、米国銀行が暗号資産に回帰、その他…
ビットコインマイニング企業が生産量を増加、米国銀行が暗号資産に回帰、その他...というビットコイン予測が今日BitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ライブビットコインハイパーアップデート今日：ビットコインマイニング企業が生産量を増加、米国銀行が暗号資産に回帰、その他...というビットコイン予測 ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。リーアはイギリス人ジャーナリストで、ジャーナリズム、メディア、コミュニケーションの学士号を持ち、約10年のコンテンツライティング経験があります。 過去4年間、彼女は分散化と最新技術革新への純粋な熱意に突き動かされ、主にWeb3テクノロジーに焦点を当ててきました。 彼女は主要な暗号資産とNFT出版物（Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport、NFT Lately）に寄稿しており、これにより暗号資産ジャーナリズムの上級職に昇進しました。 速報ニュースや詳細なレビューを作成する際も、彼女は最新の洞察と情報で読者を引き込むよう努めています。彼女の記事は、最も人気のある暗号資産、取引所、進化する規制にまたがることが多いです。 Web3に暗号資産初心者を引き込む戦略の一環として、彼女は最も複雑なトピックでも理解しやすく魅力的な方法で説明します。 彼女のダイナミックなジャーナリズムの背景をさらに強調するものとして、ソフトウェアテスト（TEST Magazine）、旅行（Travel Off Path）、音楽（Mixmag）など、さまざまな分野で執筆してきました。 暗号資産の世界に深く没頭していないときは、おそらく島巡り（ガラパゴスと海南島がお気に入り）をしています。あるいは、彼女の大好きなバンドであるPixiesを聴きながらチョークペンシルで絵を描いているかもしれません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-4-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:27
共有
American Eagle Outfitters (AEO) 2025年第2四半期決算
アメリカンイーグルアウトフィッターズ（AEO）2025年第2四半期収益がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカンイーグルは水曜日、シドニー・スウィーニーとのパートナーシップが、予想を上回る第2四半期収益を発表する中で、同社の「最高の」広告キャンペーンとなったと述べました。「ユーフォリア」主演女優との派手ながらも物議を醸したキャンペーンは一部の批判や反発を招きましたが、このローンチと最近のテイラー・スウィフトの新しい婚約者トラヴィス・ケルスとのパートナーシップにより、新規顧客の獲得とチャネル全体での好調なトラフィックにつながりました。アメリカンイーグルの株価は水曜日の時間外取引で20％以上急騰しました。 「秋のシーズンは好調なスタートを切りました。より強力な商品展開とシドニー・スウィーニーとトラヴィス・ケルスとの最近のマーケティングキャンペーンの成功により、顧客の認知度、エンゲージメント、および比較可能な売上の上昇が見られました」とCEOのジェイ・ショッテンシュタインはニュースリリースで述べました。「私たちは進捗と象徴的なブランドの継続的な強さを基盤に、より高い収益性、長期的な成長、および株主価値を推進することを楽しみにしています。」 同社はまた、今年初めに撤回した通期ガイダンスを再発行しました。現在、比較可能な売上高はほぼ横ばいになると予想しており、これはStreetAccountによると、アナリストが予想していた0.2％の減少よりも良好です。 同社は年間を通じて粗利益が下がると予想していますが、関税の影響を最も受ける営業利益の見通しに重要な変更を加えました。同社は現在、通期の営業利益が2億5,500万ドルから2億6,500万ドルの間になると予想しており、以前の3億6,000万ドルから3億7,500万ドルの範囲から下方修正されています。 LSEGによるアナリスト調査に基づく、ウォール街の予想と比較した四半期のアメリカンイーグルのパフォーマンスは次の通りです： 1株当たり収益：予想21セントに対し45セント 収益：予想12億4,000万ドルに対し12億8,000万ドル 8月2日に終了した3ヶ月間の同社の報告純利益は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:26
共有
ビットコイン、ETH、XRP、SOLのオプション満期前の最大痛み価格、重要雇用データ
ビットコイン、ETH、XRP、SOLのオプション満期と重要雇用データを前にした最大損失価格に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン、イーサリアムブロックチェーン、その他のアルトコインは、より広範な暗号資産市場での継続的な利益確定の中で下落に直面しています。トレーダーは今週45億ドルの暗号資産オプション満期と重要な米国雇用データを前に、さらなる売り圧力に備えています。BTC、ETH、XRP、SOLの価格は、トレーダーによる1億1500万ドルのロングポジションの強制決済の中で下落しています。さらに、財政懸念による長期国債利回りと金価格の上昇がビットコインの価格に対する売り圧力を高めました。32億8000万ドルのビットコインオプション満期Deribitによると、名目値32億8000万ドルの2万9000以上のBTCオプションが金曜日に満期を迎える予定です。プット・コール比率は1.39で、これは非常に高く、トレーダー間の弱気センチメントを示しています。さらに、最大損失価格は112,000ドルです。Derbitは、プットが105K-110Kの権利行使価格周辺に集中しており、ほとんどのトレーダーがビットコイン価格が105,000ドル以下に下落すると賭けていることを明らかにしました。ビットコイン最大損失価格。出典：Deribitアナリストのケイレブ・フランゼンは、ビットコインが2025年2月以来初めて日足の一目均衡表を下回り、潜在的にそれを抵抗に転換する可能性があると明らかにしました。歴史的な季節性パターンは、週足MACDの弱気クロスオーバーとともに、ビットコインの弱気センチメントに重要な役割を果たしています。ビットコインが日足の一目均衡表を下回る。出典：ケイレブ・フランゼン12億8000万ドルのイーサリアムオプション満期名目値12億8000万ドルの29万3000以上のETHオプションがDeribitで満期を迎える予定で、プット・コール比率は0.78です。これは中立的なプット・コール比率によるトレーダー間の混合したセンチメントを示しています。さらに、最大損失価格は4,400ドルで、執筆時点の現在の市場価格4,385ドルより高くなっています。これは信号を送っています。オプショントレーダーは4,500ドル、4,700ドル、5,000ドルの3つの重要なレベルを注視しています。ビットコイン最大損失価格。出典：Deribit「フローはよりバランスが取れていますが、4.5K以上でコールが増加し、上昇のオプション性を残しています」と述べました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:24
共有
パンデミック以来まれに見るレベルに求人データが低下
パンデミック以来まれに見るレベルに求人データが落ち込む」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年6月3日、ニューヨーク市ブルックリン区のJourneysストアにある「Now Hiring（ただいま採用中）」の看板。Adam Gray | Bloomberg | Getty Images 7月の求人数はCovid-19パンデミック以来まれに見るレベルまで減少し、労働市場の冷え込みへの懸念が強まっています。水曜日に発表された労働統計局のデータによると、求人労働異動調査（JOLTS）では7月の求人数が約718万件であることが示されました。これは2020年末以降、720万件を下回ったのは2回目のみです。水曜日の発表は2024年9月以来の最低値で、当時は710万件強の求人が報告されました。昨年の一時的な落ち込みを除けば、このレベルの求人数は、パンデミックが米国経済と労働力に混乱をもたらしていた時期以来見られませんでした。また、ダウ・ジョーンズが調査したエコノミストの予想740万件を下回りました。これにより、数ヶ月前から逸話的証拠に現れていた労働市場の弱体化傾向への懸念が浮き彫りになりました。「これは労働市場の転換点です」とネイビー連邦信用組合のチーフエコノミスト、ヘザー・ロング氏は述べました。「これはさらなる亀裂です」「これは、現在の求人市場が凍結状態にあり、誰にとっても仕事を得ることが困難であることを裏付けるもう一つのデータポイントです」とロング氏は付け加えました。木曜日に発表される週間失業保険申請データは、労働市場の健全性に関する次の洞察を提供するでしょう。その後、注目は金曜日の朝に発表される注目の雇用統計に移ります。CNBC PROからのこれらの洞察をお見逃しなく 出典: https://www.cnbc.com/2025/09/03/job-opening-data-falls-to-levels-rarely-seen-since-pandemic.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:23
共有
XRP、BTC、およびADAの保有者はIOTAマイナーで安定した毎日のパッシブインカムを達成できます
XRP、BTC、およびADA保有者はIOTAマイナーで安定した日次パッシブインカムを達成できるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産マイニングは、個人がマイニングマシンを購入し複雑なハードウェアをセットアップすることに限定されなくなりました。現在、増加するXRP、BTC、およびADA保有者がクラウドマイニングサービスに目を向けています。市場で最も人気のあるプラットフォームの一つとして、IOTAマイナーはユーザーに迅速、安全、環境に優しいパッシブインカムソリューションを提供し、投資家がポートフォリオの多様化を図るための新しい選択肢となっています。この記事では、なぜますます多くの暗号資産投資家がIOTAマイナーを選択しているのか、そしてクラウドマイニングがボラティリティの高い市場で資産価値向上にどのように役立つかを掘り下げます。なぜ投資家はIOTAマイナーに興味を持つのか？IOTAマイナーの魅力は、ユーザーが日々の保有と取引を超えた追加のパッシブインカムを獲得できるだけでなく、シンプルな操作プロセスと安定した収入モデルで投資学習曲線と運用障壁を下げることにあります。2018年に設立され英国に本社を置くIOTAマイナーは、専門的な技術力と長年の業界での評判により、世界中の投資家からの信頼とサポートを獲得しています。市場のボラティリティと不確実性が高まる中、このプラットフォームは増加するXRP、BTC、およびADA保有者にとって安定した収入オプションとなっています。実際のユーザーレビューいくつかのIOTAマイナーユーザーが彼らの経験を共有しました：「登録からマイニングまで、各ステップは明確で分かりやすく、詳細な説明があり、初心者でも簡単に始められます。」「効率的で直感的なユーザーインターフェースにより、経験豊富な投資家でも必要な機能を簡単に見つけることができ、非常にユーザーフレンドリーです。」プラットフォームの主な利点IOTAマイナーは独自の利点により世界中の投資家に人気があります：新規ユーザー様限定ボーナス：サインアップして$15を受け取り、新規ユーザーは毎日のチェックインで$0.60も受け取れます（残り1,277枠のみ）。安定した収入：強力な計算能力を活用し、一貫した安定した日次リターンを提供します。合法的...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:54
共有
ゲームがXRPLゲームチェーンでXRPの大規模採用を実現する可能性 AI: 翻译完成，保持了原文格式，准确传达了内容。
ゲームがXRPL GamechainでXRPの大規模採用を実現する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。B3のゲームプラットフォームは、モバイルファーストのエクスペリエンスを通じてXRPの採用を促進する可能性があります。Xcadeのテストネットは、主要暗号資産ユーザーのオンボーディングを促進するために設計された5つのゲームでローンチします。850万のウォレットで実証されたB3の成功は、XRPの成長の可能性を示唆しています。ゲームが大規模な暗号資産採用を促進できるかという疑問は、B3がXRP Ledger EVMサイドチェーン上に構築された最初の専用ゲームエコシステムであるXRPL Gamechainをローンチしたことで注目を集めています。消費者向けAppChainネットワークB3とXRPL Commonsとのこのパートナーシップは、従来の金融アプリケーションが苦戦してきた分野でインタラクティブなエンターテイメントが成功するかどうかをテストします。ゲームは、従来のDeFiアプリケーションにはない暗号資産採用のための異なる利点を提供します。モバイルファーストのゲーム体験は、一般ユーザーがブロックチェーン技術に関わる際の技術的障壁を取り除きます。これにより、XRPは広範な受け入れに必要なユーザーフレンドリーなゲートウェイを潜在的に提供します。 B3の実績はゲームの実現可能性を示唆 B3の既存のゲームエコシステムは、ゲームの採用可能性について説得力のある証拠を提供しています。このプラットフォームは、850万以上のウォレットを成功裏にオンボードし、AAAタイトルを含む100以上のゲームにわたって数億のトランザクションを処理しています。このユーザーベースは、消費者が馴染みのあるゲームインターフェースを通じて提示されるとブロックチェーン技術に関わることを示しています。 XRPL Gamechainのユーザー向けプラットフォームであるXcadeは、本日テストネットでローンチし、クイックモバイルセッション向けに設計された5つのプレイ可能なタイトルを特徴としています。このプラットフォームは、複雑なウォレット設定や技術的な専門知識を必要とせずに、ユーザーがゲームプレイを通じてXRPを獲得し、使用し、対話できるようにすることで、重要な採用課題に対処しています。 ゲームアプローチは、XRP保有者に投機的取引を超えた直接的な有用性を提供します。ユーザーはチャレンジを完了し、XRPベースの報酬を獲得し、オンチェーンの流動性を維持しながらクロスゲームの進行にアクセスできます。これにより、ゲーム内経済とセカンダリーマーケットを通じてトークンへの持続的な需要が生まれます。 RLUSDの統合が別の有用性を提供 B3のエコシステム全体で優先されるステーブルコインとしてのRLUSDの統合は、もう一つの有用性のレイヤーを追加します。このステーブルコインは安定した支払いオプションを提供します...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:50
共有
カワイ・レナード迂回問題においてL.A.クリッパーズを救う可能性のある詳細
カワイ・レナード迂回問題において詳細がL.A.クリッパーズを救う可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロサンゼルス、カリフォルニア州 – 7月24日：ロサンゼルス・クリッパーズのオーナーであるスティーブ・バルマーが、2019年7月24日にロサンゼルス、カリフォルニア州のグリーンメドウズ・レクリエーションセンターで紹介されたカワイ・レナードとポール・ジョージにジャージを手渡しています。ユーザーへの注意：このユーザーは、この写真をダウンロードまたは使用することにより、ゲッティイメージズのライセンス契約の条件に同意したことを明示的に認め、同意します。（写真：Kevork Djansezian/Getty Images）ゲッティイメージズ ロサンゼルス・クリッパーズは水曜日、調査ジャーナリストのパブロ・トーレがスター選手カワイ・レナードとの潜在的な給与上限迂回を告発する衝撃的なレポートを発表したことで窮地に立たされました。トーレは、クリッパーズのオーナーであるスティーブ・バルマーが現在破産した環境企業アスピレーションに5000万ドルを投資し、その後アスピレーションがレナードの管理するLLCを通じて2800万ドルの「無出勤」契約を提供したと詳述しました。 「私たちは本当に一流の契約をたくさん見てきました。そして、『ちなみに、カワイ・レナードとのマーケティング契約もあります。カワイとの2800万ドルのオーガニックマーケティングスポンサーシップ契約のようなものです』」とアスピレーションの財務部門の元従業員がトーレに語りました。「そして、もし質問があっても基本的にしないでください。なぜなら、それは『給与上限を迂回するため。LOL』だったからです。情報が共有されるときには、たくさんのLOLがありました。」 NBAのスポークスマン、マイク・バスは水曜日、ESPNに対して「今朝のLAクリッパーズに関するメディア報道を認識しており、調査を開始している」と述べました。クリッパーズもまた、彼らやバルマーがこのスポンサーシップ契約を通じてレナードに追加資金を流すことで給与上限を迂回したという疑惑を否定する声明を発表しました。 もしNBAがトーレの報道が正確だと判断すれば、クリッパーズにとって大きな問題となる可能性があります。しかし、彼らが受ける可能性のある正確な処罰の種類に関しては、詳細が重要かもしれません...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:45
共有
