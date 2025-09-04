ゲームがXRPLゲームチェーンでXRPの大規模採用を実現する可能性 AI: 翻译完成，保持了原文格式，准确传达了内容。

ゲームがXRPL GamechainでXRPの大規模採用を実現する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。B3のゲームプラットフォームは、モバイルファーストのエクスペリエンスを通じてXRPの採用を促進する可能性があります。Xcadeのテストネットは、主要暗号資産ユーザーのオンボーディングを促進するために設計された5つのゲームでローンチします。850万のウォレットで実証されたB3の成功は、XRPの成長の可能性を示唆しています。ゲームが大規模な暗号資産採用を促進できるかという疑問は、B3がXRP Ledger EVMサイドチェーン上に構築された最初の専用ゲームエコシステムであるXRPL Gamechainをローンチしたことで注目を集めています。消費者向けAppChainネットワークB3とXRPL Commonsとのこのパートナーシップは、従来の金融アプリケーションが苦戦してきた分野でインタラクティブなエンターテイメントが成功するかどうかをテストします。ゲームは、従来のDeFiアプリケーションにはない暗号資産採用のための異なる利点を提供します。モバイルファーストのゲーム体験は、一般ユーザーがブロックチェーン技術に関わる際の技術的障壁を取り除きます。これにより、XRPは広範な受け入れに必要なユーザーフレンドリーなゲートウェイを潜在的に提供します。 B3の実績はゲームの実現可能性を示唆 B3の既存のゲームエコシステムは、ゲームの採用可能性について説得力のある証拠を提供しています。このプラットフォームは、850万以上のウォレットを成功裏にオンボードし、AAAタイトルを含む100以上のゲームにわたって数億のトランザクションを処理しています。このユーザーベースは、消費者が馴染みのあるゲームインターフェースを通じて提示されるとブロックチェーン技術に関わることを示しています。 XRPL Gamechainのユーザー向けプラットフォームであるXcadeは、本日テストネットでローンチし、クイックモバイルセッション向けに設計された5つのプレイ可能なタイトルを特徴としています。このプラットフォームは、複雑なウォレット設定や技術的な専門知識を必要とせずに、ユーザーがゲームプレイを通じてXRPを獲得し、使用し、対話できるようにすることで、重要な採用課題に対処しています。 ゲームアプローチは、XRP保有者に投機的取引を超えた直接的な有用性を提供します。ユーザーはチャレンジを完了し、XRPベースの報酬を獲得し、オンチェーンの流動性を維持しながらクロスゲームの進行にアクセスできます。これにより、ゲーム内経済とセカンダリーマーケットを通じてトークンへの持続的な需要が生まれます。 RLUSDの統合が別の有用性を提供 B3のエコシステム全体で優先されるステーブルコインとしてのRLUSDの統合は、もう一つの有用性のレイヤーを追加します。このステーブルコインは安定した支払いオプションを提供します...